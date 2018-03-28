Школам Волоколамска рекомендовано перенести занятия на пару часов после очередного выброса свалочного газа

Власти обещают начать откачку фиьтрата на полигоне «Ядрово» к концу дня.

Минувшей ночью под Волоколамском снова было зафиксировано кратковременное превышение уровня сероводорода. Специалисты утверждают, что в настоящее время ситуация нормализовалась, однако школьникам порекомендовали придти на занятия попозже. Стоит отметить, что дети посещают учебные заведения по усмотрению родителей. Это решение было принято на прошлой неделе, когда после очередного выброса свалочного газа в больницы с жалобами на самочувствие обратились жители Волоколамска. Сотни людей, в том числе и дети, были госпитализированы. Впрочем, позже врачи объяснили приток пациентов «весенним обострением» хронических заболеваний, а не выбросами свалочного газа. Сегодня медики подтвердили свои слова результатами анализов крови, в пробах которых, по словам специалистов, никаких токсинов обнаружено не было.

После массовых митингов жителей Волоколамска в отставку был отправлен глава района Евгений Гаврилов.