Школам Волоколамска рекомендовано перенести занятия на пару часов после очередного выброса свалочного газа
Власти обещают начать откачку фиьтрата на полигоне «Ядрово» к концу дня.
Минувшей ночью под Волоколамском снова было зафиксировано кратковременное превышение уровня сероводорода. Специалисты утверждают, что в настоящее время ситуация нормализовалась, однако школьникам порекомендовали придти на занятия попозже. Стоит отметить, что дети посещают учебные заведения по усмотрению родителей. Это решение было принято на прошлой неделе, когда после очередного выброса свалочного газа в больницы с жалобами на самочувствие обратились жители Волоколамска. Сотни людей, в том числе и дети, были госпитализированы. Впрочем, позже врачи объяснили приток пациентов «весенним обострением» хронических заболеваний, а не выбросами свалочного газа. Сегодня медики подтвердили свои слова результатами анализов крови, в пробах которых, по словам специалистов, никаких токсинов обнаружено не было.
После массовых митингов жителей Волоколамска в отставку был отправлен глава района Евгений Гаврилов.
Комментарии12
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snips 28 марта 2018 | 13:11
Чет не верится что местным не нравится вонь свалки , в городе в каждом дворе киснет бак и ничо ....
honduras_on_kolima 28 марта 2018 | 13:23
К несвежим трупам, Грузии, которая сама на себя напала, километровым самолётикам, двум танковым дивизиям из военторга, бузотёрам, которые пиарятся на крови - добавилось весеннее обострение.
Остаётся ответить на вопрос: почему весеннее обострение массово наблюдается только в тех городах, где рядом огромная свалка?
romashka__ 28 марта 2018 | 13:32
Почему в отставку отправлен глава Волоколамского района Гаврилов, а не губернатор Московской области Андрей Воробьев, включая начальников из Москвы??
vezdehod 28 марта 2018 | 14:09
Будут откачивать газ и "экспортировать" его в Великобританию - компенсация за "Новичок".
nikitin43 28 марта 2018 | 13:11
по россии таких чернобылей районного масштаба 200- 300 штук . власть задавила всё народные экологические объединения как экстремистов ..
gvs 28 марта 2018 | 13:11
Это Воробьев производит дегазацию (кишечника) )))
rus095 28 марта 2018 | 13:14
Чинуши не знают что сейчас идут каникулы у школьников.
ed10075 28 марта 2018 | 13:19
Жизнь в Волоколамске теперь определяет свалка и выбросы вонючих газов.
vilingrad 28 марта 2018 | 13:36
Свалочный газ- хорошее название для российской власти:)
slawich163 28 марта 2018 | 13:41
Сейчас же весенние каникулы, какая школа.
clingerwinger 28 марта 2018 | 13:55
А лучше вообще жителям дышать в два раза меньше - просто каждый второй вдох задерживать дыхание. таким образом вдыхание вредных газов можно уменьшить до 50% в сутки.
andy66 28 марта 2018 | 14:05
прочитал - сволочного газа ((