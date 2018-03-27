Губернатор Московской области: Вывоз детей из Волоколамска не является эвакуацией
Экологическая ситуация в Волоколамске после выбросов свалочного газа на полигоне «Ядрово» стабилизировалась. Вывоз детей из города в пансионаты происходит по просьбам местных жителей и не является эвакуацией, сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Это больше похоже на заботу. Если людей беспокоит запах, это действительно очень неприятно и жутко неприятно, поэтому у нас есть такая опция, такая возможность, и мы ее предоставляем», — сказал он.
Как рассказал А.Воробьев, всего с подобной просьбой к властям обратились родители 200 учащихся.
«Жители попросили, у нас такая возможность есть — мы выделили деньги, и 200 человек из пяти тысяч школьников, которые в Волоколамском районе учатся и ходят в детский сад, сказали: «Мы хотим поехать». Пожалуйста, если хотите, учитывая, что идет процедура дегазации и могут быть выбросы свалочного газа», — сказал губернатор.
21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По некоторым данным, в результате выброса пострадали сотни местных жителей, в том числе дети.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 27 марта 2018 | 21:41
Вывоз детей из Волоколамска не является эвакуацией
------------------------------------------------------------------------------------
Является ДЕПОРТАЦИЕЙ )))
kryymsdyk 27 марта 2018 | 21:43
Вывоз губернаторов на Колыму принес бы больше пользы.
post_v 27 марта 2018 | 21:51
бегство не является отступлением ?
gригорьич 27 марта 2018 | 21:57
Вывоз детей.... не является эвакуацией
=========/========
Кто пережил Чернобыль вблизи зоны поймёт иронию.... В Макондо ни хрена не меняется
sokal123 27 марта 2018 | 22:04
Ребята ,бегите быстрее . Скоро пахан будет отмечать месяц после назначеничя.Представляете что будет !?
natayak 27 марта 2018 | 22:08
Опция, ага. Главное - слово подходящее подобрать. Сервис, одним словом.