Губернатор Московской области: Вывоз детей из Волоколамска не является эвакуацией

Экологическая ситуация в Волоколамске после выбросов свалочного газа на полигоне «Ядрово» стабилизировалась. Вывоз детей из города в пансионаты происходит по просьбам местных жителей и не является эвакуацией, сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это больше похоже на заботу. Если людей беспокоит запах, это действительно очень неприятно и жутко неприятно, поэтому у нас есть такая опция, такая возможность, и мы ее предоставляем», — сказал он.

Как рассказал А.Воробьев, всего с подобной просьбой к властям обратились родители 200 учащихся.

«Жители попросили, у нас такая возможность есть — мы выделили деньги, и 200 человек из пяти тысяч школьников, которые в Волоколамском районе учатся и ходят в детский сад, сказали: «Мы хотим поехать». Пожалуйста, если хотите, учитывая, что идет процедура дегазации и могут быть выбросы свалочного газа», — сказал губернатор.

21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По некоторым данным, в результате выброса пострадали сотни местных жителей, в том числе дети.