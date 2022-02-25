А.Соломин― 19.07 сейчас в российской столице, здравствуйте, это радиостанция «Эхо Москвы», наш YouTube-канал, наш канал в Яндекс.Дзене. У микрофона Алексей Соломин, гость программы «Особое мнение» политолог, профессор университета New School Нина Хрущёва. Нина, приветствую вас, здравствуйте.

Н.Хрущёва― Здравствуйте.

А.Соломин― Владимир Путин перед заседанием Совета безопасности сделал публичное обращение, на нашем YouTube-канале его можно будет увидеть, по-моему, уже можно. Он обратился среди прочего к украинским военным и призвал их взять власть в свои руки, и сказал, что «нам с вами будет легче договориться». Я вот только что разговаривал с Алексеем Венедиктовым здесь, в гостевой «Эха Москвы» — он сравнил это с историей с Пиночетом. Он сказал, что Россия, видимо, ждёт своего Пиночета, а Зеленскому, судя по всему, достаётся роль Альенде. Как вам эта параллель, как вам это сравнение?

Н.Хрущёва― Ну наверное, это правильное сравнение – то есть, оно наверняка правильное, и интересно, что мы сейчас просто хватаемся за соломинки, пытаемся найти сравнения тому, что сейчас происходит между Россией и Украиной, потому что этого никто несколько дней назад представить не мог, и говорили, что это только сильная показуха, поскольку Путин любит сильную показуху, но на самом деле этого произойти не может, потому что этого не может быть никогда. Это как продолжение каких-нибудь дистопий прошлого – Замятин «Мы», Джордж Оруэлл, уже как бы вторая серия «1984 года». Вот это обращение, когда я услышала и потом прочитала ещё, думала – правильно ли я его поняла, оно мне напоминает листовки Второй мировой войны – когда оккупационная сила или пытающаяся оккупировать сила говорит: «С нами вам будет лучше, сдавайтесь, и очень хорошо, и мы вас обнимем и будем дружить и вместе сеять пшеницу, и вообще жить дружно». Просто сама риторика, и само обращение, и унижение якобы врага, нацистской хунты, про которую, нам теперь постоянно говорят, сидит в Украине (Зеленский, кстати, еврей). Это, в общем, конечно, содрогание. И Пиночет – в общем, не самое страшное сравнение, которое я бы здесь употребила.

А.Соломин― Ну, может быть, мы здесь сейчас отдельно о других сравнениях поговорим, но всё-таки к Пиночету – ведь Россия упоминает хунту националистов, но ведь Россия по сути сама сейчас призывает к тому, чтобы к власти пришла хунта, военная хунта.

Н.Хрущева:Вернулся Эзопов язык, вот этот двойной язык, про который Оруэлл писал

Н.Хрущёва― Да, совершенно вернулся Эзопов язык, вот этот двойной язык, про который Оруэлл писал, double speak, он вернулся, конечно. Само по себе, эта оккупация братского народа, про который нам говорят, что он один, но при этом его оккупируют и называют власть, которую они выбрали, хунтой и разрушают вообще существующие связи – это какая-то совершенно параллельная реальность, и сама себе не знаю, как сказать. Это противоречивые понятия, противоречивые аргументы в одной фразе. Они совершенно никакой— логике, никакому здравому смыслу, рациональному расчленению не поддаются.

А.Соломин― Наверное, российская власть сейчас не особо заботится о логике в тех публичных сообщениях, которые она делает, но всё-таки какие-то намёки она делает. Владимиру Путину, может быть, действительно легче договариваться с прямым жёстким военным управлением – ведь когда ты договоришься с одним человеком, то это решение будет воплощено на территории всей страны, действительно.

Н.Хрущёва― Да, безусловно, думаю, что эта идея есть – просто не совсем могу понять, откуда Владимир Путин берёт информацию, что Украина сдаётся. Украина выходит на улицы, они все получают оружие, Пётр Порошенко сегодня на канале CNN показывал свой «калашников». Вот это мне непонятно – каких военных они собираются выбирать себе в управление Украиной – потому что очень много информации с одной и другой стороны. Россия говорит, что бесконечные батальоны украинцев сдаются русским. В Украине и других информационных носителях я такой информации не вижу –не совсем понятно, на чём это основано, поэтому мне кажется, что это больше листовочное убеждение противника. Сын Сталина сдался в плен, поэтому вы тоже сдавайтесь. Вот такого типа, в общем-то, даже примитивная пропаганда, но прямая. Поэтому, наверное, будет лучше, если будет марионеточный режим— во всяком случае, я не видела убеждений, утверждений, что есть военные, которые готовы снимать Зеленского в этот момент.

А.Соломин― Вы сказали о пропаганде, но ведь работа с общественным мнением – часть любой военной кампании, это законы военной кампании. То есть, это не удивительно.

Н.Хрущёва― Да, конечно, абсолютно. Удивительного ничего нет – удивительно только, зачем мы вошли в страну, которая нам абсолютно ничем не угрожает. Вот это удивительно. Конечно, это передёргивание – то есть, не передёргивание, а абсолютно зеркальное отражение реальности – это часть любой военной кампании, но вопрос в том, зачем и почему эта военная кампания происходит.

А.Соломин― Ответы России вас не удовлетворяют, в смысле в понимании, в объяснении того, что происходит?

Н.Хрущева:Не видела убеждений, утверждений, что есть военные, которые готовы снимать Зеленского в этот момент

Н.Хрущёва― Во-первых, я не знаю людей, которых они удовлетворяют. Во-первых, сначала это было объяснено как защита от геноцида Донецка и Луганска, что тогда русские войска делают в Киеве, в Харькове и уже практически во Львове?

А.Соломин― Подавляют военный потенциал Украины, чтобы защитить эти республики. Такое объяснение.

Н.Хрущёва― Понимаю. Вы защищаете эти республики, которые теперь уже самопровозглашённые.

А.Соломин― Признанные Россией.

Н.Хрущёва― Пардон. Самопровозглашённые, признанные Россией как независимые. Ну и сидите там в этих республиках, защищайте их там. Что такое денацификация? То есть, это уже никакой… Конечно, есть и бандеровские формирования там в Украине, поскольку они были антисоветскими. Конечно, есть националисты и патриоты – но так сказать, что это как бы владеет украинской Радой и владеет аппаратом Зеленского – это нет, они действительно, к сожалению, за последние 8 лет они стали мириться вот с этой частью националистов, но тут уже, конечно, военная пропаганда Путина раздувает это, как будто это 100% существование украинской политики – что, естественно, неправда, и мы знаем, что это неправда, мы видим, что это неправда. У Зеленского не было никаких нацистско-направленных выступлений и так далее. Ясно, хорошо. Америка обещала захват, силовые структуры или силовые части мозга Путина решили, что он должен ответить на этот, что называется, бейтинг – на эти провокации бесконечные, что вот мы сейчас начинаем, а вы им за это – хорошо. Хотите, чтобы я начал – хорошо, признаю независимость. Это был бы, можно было бы себе представить, что это пропорциональный ответ, а дальше начинаем уже обсуждать, разговаривать. Так нет же, пошли захватывать всю страну, причём говорят, что это не оккупация. Мне нравится опять этот эзопов язык, что это спецоперация. Специальная операция по захвату страны— это называется оккупация страны. Нет, меня не удовлетворяет эта риторика совсем, и она никого не удовлетворяет, потому что она шита белыми нитками. Кто ничего не знает, не читает и действительно после 22 лет считает, что Путин говорит правду – не знаю, сколько таких людей осталось в России вообще.

Н.Хрущева:Специальная операция по захвату страны— это называется оккупация страны

А.Соломин― Как вы думаете, какова судьба Владимира Зеленского, всё-таки?

Н.Хрущёва― Пока он в Киеве, как вы знаете. Ему предложили неоднократно убежище, Борис Джонсон, по-моему, был последний, кто ему предложил убежище. Но сначала Песков таким своим размытым, размытыми аргументами, и потом Сергей Лавров уже намного более строго и сурово сказал, что наша задача – избавить Украину от нацистского правительства, мы не считаем, как он сказал, это демократией, это тоже, конечно, совершенно потрясающее эзопоязыковское выражение, потому что Россия без выборов уже сколько лет – это демократия, и в связи с этим мы будем бороться, чтобы дать украинцам свободу выбора. Это та свобода, которую в 39 году давали Западной Украине, давали этим территориям, чтобы их присоединить к Украине, и так далее. То есть, в общем, от исторических параллелей бросает в дрожь.

А.Соломин― На секунду снова вернусь к историческим сравнениям с Пиночетом и Альенде, насколько я знаю, им тоже, людям, которые удерживали тогда дворец, предлагались воздушные коридоры для того, чтобы покинуть страну. Как вы думаете, Россию устроит, если Владимир Зеленский покинет Украину? Россия, естественно, скажет, что он сбежал. Вот этот вариант Кремлю угоден или он хочет получить в свои руки, поймать его?

Н.Хрущёва― Ещё три дня назад я бы сказала, что да. Но сейчас я думаю, что все остановки уже перейдены, поэтому в этой ситуации, то есть, я боюсь это говорить, потому что я не знаю, насколько это правда – но такое ощущение, что просто уже далее везде. В такой ситуации уже практически – я не хочу их сравнивать, потому что это совершенно разные ситуации. Но, в общем, как с Алексеем Навальным – если ты меня заел, то дальше я тебя уже уничтожу до самого конца. И возможно, что уже отношение к Зеленскому – потому что ведь уже риторика тоже нагнетается, действительно, первый враг, как сказал сам Зеленский – я первый враг, второй враг – моя семья. Возможно, что они уже хотят крови по полной и до конца, потому что когда тоталитарный режим, деспотический режим, деспот выходит на эти категории, когда он начинает бороться со всем миром, поскольку он защищает своё собственное наследство, своё существование, идею своего правления, своё чувство справедливости (я вкладываю это в кавычки, но есть какое-то чувство, даже не справедливости, а мировой справедливости с собой во главе) – вот тут уже становятся все средства хороши, тогда они, по идее, идут до конца и до самого последнего. Я не хочу это предполагать, но исключать это теперь уже тоже невозможно.

Н.Хрущева:Если Зеленский договорится и останется, то ещё могут быть какие-то надежды

А.Соломин― Владимир Зеленский сказал сначала, что готов к переговорам, потом Дмитрий Песков, правда, отметил, что украинцы вышли на связь, договорились вроде о встрече, Россия сформировала вроде свою делегацию, а теперь украинцы со связи пропали. Но, тем не менее, наш радиослушатель пишет – сообщение слетело, повторю своими словами – ну договорись Зеленский, а страна снова будет воевать, потому что все наплюют на Зеленского тогда. Вот как вам кажется, Зеленский может пойти на соглашение с Москвой и остановит ли это военную операцию, эту войну по сути?

Н.Хрущёва― Да, Зеленский сказал, что мы теперь не хотим в Минске, мы хотим в Варшаве, потом вообще пропал, как сказал Песков. Во-первых, когда говорят представители Кремля, совершенно неизвестно, что конкретно правда, а что конкретно неправда. То есть не то, чтобы они врут всё время, но в конце концов получается, что они врут. Зеленский действительно предложил. Я, в общем, согласна со слушателем. То, что можно было сделать с самого начала, честно говоря, можно было вариант Австрии 55 года, когда был подписан договор о её нейтральности и независимости, можно было это сделать. Но тогда ещё это казалось невозможным. А сейчас мы дошли до такой ситуации, когда если только военные объекты поразят русские войска – это уже будет хорошо. То есть, мы идём по нагнетанию того, что будет хорошо, если это не совсем плохо. Я уже не уверена, потому что украинский народ, когда Путин говорит, что мы один народ и мы будем жить дружно и мы хотим вас освободить от оккупации – какой украинец говорил, что они не выбрали Зеленского? Это мы не выбрали Путина в 2018 году, а они выбрали Зеленского. Кто сказал, что эта страна не хочет, чтобы у них был выбранный президент? Не президент назначенный или фальшиво выбранный Россией? Страна и люди озлоблены до бесконечности. Ведь ещё теперь Лавров сказал, что мы готовы договариваться только если Украина сложит оружие. Можно себе представить, что Украина сложит оружие? Если Зеленский останется президентом – возможно. Но, если Зеленский не останется президентом, и Украина сложит оружие – то это всё равно будет та же оккупация, так что я не знаю, каким образом они теперь могут развернуть эту мирную договорённость без Зеленского у власти, но нам Россия сказала, что она Зеленского у власти терпеть не хочет, то есть, как бы она договорится с Зеленским, дальше Зеленский уходит, а дальше начинается вариант оккупации всё равно. Это зависит от того, кто останется у власти в Украине. Если Зеленский договорится и останется, то ещё могут быть какие-то надежды.

А.Соломин― То есть, вы допускаете, что для российского руководства Зеленский ещё может быть приемлемым руководителем страны?

Н.Хрущёва― Вот поэтому я и говорю, что я в этом не уверена. Если Зеленский договорится и останется – тогда да. Но я не уверена, что за два дня бесконечно усилившейся риторики, человек, с которым они будут договариваться, могут договариваться – мы же не знаем… Всё это происходит опять в Минске. Те, кто от России едут, должны были ехать – Сергей Шойгу, Сергей Лавров. Это все те люди, которые уже участвовали в предыдущих переговорах. Мы видим, куда это всё пришло и привело. То есть, совершенно, предположим, они будут договариваться – а вдруг у них есть какие-то условия, что Зеленский уходит – мы же не знаем, какие там условия.

А.Соломин― Ну можно предположить, что их позиция как раз не сдвинулась ни на йоту, их позиция, позиция Владимира Путина — нейтралитет Украины. Объявление о том, что Украина не будет идти в НАТО. Это изменение конституции, потому что в конституции прописано это намерение, и демилитаризация так называемая – я так понимаю, речь идёт о военных арсеналах, которые получены в качестве военной помощи.

Н.Хрущёва― Конечно, в общем, не изменилась, но изменилась, на самом деле, позиция с моей точки зрения русская. Я говорю, что в начале эта австрийская формула могла бы убедить российскую сторону. Русская сторона тоже уже перешла Рубикон, потому что они не говорили так много и так сильно про денацификацию, о том, что это фашистское нацистское правительство, о том, что это хунта и так далее – то есть, эта риторика, такая страшная, она возникла довольно недавно, совсем форсированно. И поэтому вопрос – не изменилась ли русская позиция тоже? Может быть, их условие – всё то же неправильно, но только без Зеленского?

А.Соломин― Я понял вашу позицию по действиям российского руководства, и поэтому мой вопрос не является попыткой переложить с больной головы на здоровую, но как вам кажется – вы сказали, что был вариант с Австрией 55 года, украинское руководство совершило ошибки, которые отчасти способствовали такой жёсткой развязке? Были ошибки украинского руководства?

Н.Хрущева:Страна, которая начинает войну— всегда виновата. Виновата сторона, которая начала войну

Н.Хрущёва― Страна, которая начинает войну— всегда виновата. Виновата сторона, которая начала войну. Безусловно, можно объяснять это тем, что украинская сторона, американская сторона и НАТО всё-таки русскую сторону провоцировали. Они, безусловно, её провоцировали. Владимир Зеленский, когда выбрали Байдена, это даже всё документировано, он сам говорил. Украина ведёт себя нагло, Украина говорит «не забывайте про меня», Украина просит оружия, Зеленский, как вы помните, надел каску, надел форму и ходил по линии соприкосновения и просил Путина встретиться с ним там. Это был такой перформанс, что он крутой военный. Дальше была крымская платформа, когда были выдвинуты не предложения, а план по деоккупации Крыма и самопровозглашённых республик. Милитаристский человек как Путин воспринимает это как провокацию, как угрозу. США вовлекаются, мы знаем и это правда, что США периодически любят убирать лидеров, которых они считают недемократическими и которых они не любят. Скажем, НАТО входит в Украину и Путин так и сказал, правда, он не сказал про себя, он сказал про то, что мы не хотим видеть НАТО в Крыму и воевать с НАТО, но в общем он наверняка имел в виду, что захотят США – они его уберут. Он сейчас делает зеркально обратную формулу, то есть, если вы, Америка, убираете тех правителей, которые вам не угодны – то и мы, Россия. Почему то, что можно льву, нельзя собаке? Мы, Россия, убираем тех правителей, которые, мы считаем, представляют нам угрозу. Но Зеленский, естественно, в общем, это были – я не хочу назвать провокации, потому что это его решение, его каприз как президента независимого государства – вести себя таким образом. Конечно, Путин посчитал, что вот эти обещания, что завтра будет война, в 3 часа ночи ровно, тоже было для него провокацией. Но хочу твёрдо сказать, что провокация – это не угроза. На неё бомбёжками отвечать не надо.

А.Соломин― Срочное сообщение приходит от агентства РИА-Новости, со ссылкой на Роскомнадзор. В отношении Facebook с 25 февраля принимаются меры частичного ограничения доступа. Генпрокуратура по согласованию с МИД приняли решение признать Facebook виновным в нарушении прав и свобод граждан России.

Н.Хрущёва― Вот вам Оруэлл, выходит каждую секунду изо рта Кремля.

А.Соломин― Насколько для россиян это серьёзная проблема?

Н.Хрущёва― Практически железный занавес опускается – ограничивают Facebook с этой стороны, убирают спортивные соревнования. Возможно, сократят визы и так далее и так далее – то есть, Россия – спускается на неё темнота в этом смысле.

А.Соломин― Давайте чуть подробнее поговорим о проблеме изоляции России. Сразу после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А.Соломин― 19.34, мы продолжаем прямой эфир «Эха Москвы». У микрофона Алексей Соломин, наш гость сегодня политолог, профессор университета New School Нина Хрущёва. Перед перерывом на новости я как раз зачитал срочную новость о том, что Роскомнадзор примет меры частичного ограничения доступа Facebook, некоторое время назад многие в России были уверены, что страна не пойдёт на блокировку таких глобальных ресурсов, как Facebook, Twitter, YouTube – сейчас, похоже, ничего невозможного не осталось.

Н.Хрущева: Оруэлл, выходит каждую секунду изо рта Кремля

Н.Хрущёва― Мои огромные опасения – в том, что именно ничего невозможного нет. Помните, когда в 2014 году санкции, и дальше были продовольственные санкции России в ответ, что тогда казалось совершенным идиотизмом полным? И сейчас небо закрыла Польша для России, Чехия, Аэрофлот закрылся в Великобритании, Бельгия говорит о том, что не будет виз. Я вполне себе представляю, что Россия будет так же жёстко, как они говорят, отвечать. Скажут, теперь путешествовать нельзя, и этот железный занавес, про который мы говорили, он и с той, и с другой стороны может вполне на нас свалиться.

А.Соломин― Штаб обороны ДНР, которая признана Россией, не признана, по-моему, больше никем— украинские войска атаковали подстанцию, питавшую третий подъём канала Северский Донец-Донбас-Майоркино. Насосы остановлены – это сообщение РИА-Новости с пометкой «молния». Я просто периодически буду возвращаться к срочным сообщениям, потому что ситуация развивается. Военная операция продолжается, действия, санкции против России всё ужесточаются. Вы сказали про авиасообщения – тут недавно было сообщение, что S7 вообще прекращает полёты в страны Евросоюза, потому что это такое более глобальное ограничение начинает действовать – даже не отдельные страны, а в принципе Евросоюз. К реакции хочу перейти на происходящее – вы наблюдаете за тем, как Россия реагирует на эту военную операцию?

Н.Хрущёва― Да, конечно, два дня назад вышло сообщение, соцопросы, что 73% поддерживают признание – и потом военную операцию. Нам Владимир Путин и Кремль всё время говорит, что мы надеемся на ваш патриотизм, что все поддержат против геноцида и так далее. Тем не менее, на улицах всех городов – вот в Екатеринбурге и Новосибирске, Москве, Петербурге выходят и протестуют. Я не видела, сегодняшние кадры, но я видела вчерашние кадры. Их арестовывают, 1500 человек уже в автозаках и в местах, как они называются, задержаны. То есть, в общем, уже не боятся и уже не реагируют – жалко, что я не в Москве, но надеюсь скоро приехать и выходить на улицы – потому что чем больше нас, тем меньше можно воевать. Интересно, что…

А.Соломин― На самом деле нет, Нина, я с вами здесь поспорю. Сейчас чем больше людей на улице, тем больше людей потом получают административные протоколы и находятся в застенках. Дело в том, что в России сейчас де факто нет возможности протестовать и выражать мирный протест на улице, его не существует.

Н.Хрущёва― То есть, те люди, которые выходят, они подвергают себя огромной опасности – как это было с Алексеем Навальным, сначала все люди выходили-выходили, потом их так запугали, что они перестали выходить.

А.Соломин― По сути, в России это тоже происходит.

Н.Хрущёва― Так происходило, потому что это всё так было с Навальным, что мы все ходили, а потом только несколько человек периодически стали появляться, потому что остальных всех запугали. Значит, это будет как бы мы опять согласимся на (я говорю «мы», потому что я скоро приеду, мне говорят, что ты в Америке, тебе легко говорить – да, я в Америке, мне легко говорить, я там была, жила два года там и всё проходила, поэтому я говорю мы). Возвращаясь к своему Оруэллу, возвращаясь как бы ко второй серии, второму тому «1984». Нам говорят – мы все за это, мы не за это, а потом нас всех сажают в тюрьму, и мы оказываемся за это, потому что другого выхода у нас уже нет. Протесты здесь, в Америке, освещаются очень много, интервью дают люди какие-то очень смелые. Предполагаю, что вы правы – чем больше будет задержаний и угроз, тем меньше будет этих протестов, тем меньше эта администрация, этот режим путинский может манипулировать и цифрами, нашим желанием, что якобы мы поддерживаем патриотов или русскоговорящих людей, которые мечтают стать частью России. Это такая мечта Александра Солженицына, Путин воплощает его философскую идею «Как нам обустроить Россию?» — он её воплощает целиком и полностью в реальности.

А.Соломин― У российского общества, которое не согласно с ведением военных действий, сейчас очень серьёзная моральная проблема. Многие оппозиционно настроенные граждане, которые не имеют отношения к избранию действующей власти, чувствуют свою ответственность. Вы человек, который русский по происхождению, носит русское имя, вы живёте в Америке – скажите, вы чувствуете ответственность за действия Владимира Путина и российских властей?

Н.Хрущёва― Абсолютно, стыдно быть русским каждый день. Вообще мне стыдно быть советским – всё-таки Нина Хрущёва, Никита Сергеевич Хрущёв. Я периодически, когда я познакомилась (к сожалению, он сейчас умер) с великим диссидентом Владимиром Буковским, я долго перед ним извинялась из-за психушки. То же самое было с Андреем Синявским, которого начали преследовать ещё при Хрущёве. Мне стыдно всегда.

А.Соломин― Можете объяснить, почему? Вы же не имеете к этому отношения?

Н.Хрущёва― Не имею, да, но есть, чтобы легче объяснить, потому что всё-таки мой пример лично – есть пример целой страны. Есть пример Германии, которой как стране было стыдно за те преступления, которые совершились именем Германии. Мне стыдно за те преступления, которые совершились Хрущёвым, хотя он потом пытался оправдаться – например, объединение 39 года, захват Западной Украины – это же было сделано Хрущёвым. Это Хрущёва, он был очень хорошим исполнителем, и Сталин его послал это делать – и он это сделал. То есть, пример Германии даёт нам хороший пример. Всё-таки должно быть стыдно за бесцельно прожитые годы. Так что да – мне за моё правительство, конечно, я никогда не голосовала за Путина, мне за правительство стыдно, потому что всё равно мы позволили ему быть. Мы не ответили ему в 12 году – недостаточно ответили ему в 12 году, когда он вдруг стал президентом. В 2008 году мы недостаточно ответили ему за Грузию. В 2014 году все кричали «Крым наш!» и не понимали, что Крым наш, а потом всё дальше будет. Я думаю, каждый человек должен отвечать за своё правительство, и я принимаю всю критику, которая на нас наваливается, потому что каждый, как это называется, каждый народ достоин своего правительства.

А.Соломин― Хочу поговорить теперь об американском правительстве с вами. Вот эти санкции, которые наложены на Россию, российский финансовый сектор, на частных лиц отдельных – они действительно очень жёсткие, пожалуй, самые жёсткие, которые мы наблюдаем. Но Украина при этом, чувствуется в их заявлениях, что американцы как будто их предали. Вы этого не чувствуете? Что они ожидали как будто бы большего?

Н.Хрущева: Практически железный занавес опускается

Н.Хрущёва― Ну я думаю, что они ожидали, что американцы пойдут за них войной— то же самое, что ожидал Саакашвили в 2008 году, я даже знаю точно, что ему Дик Чейни это обещал, вице-президент – а потом оказалось, что с Россией воевать никто не хочет. Как сказал Джо Байден – с Россией воевать исключено. Кстати, на это рассчитывает Владимир Путин. Так что Украина, которая подвергается атакам и оккупации со стороны России, конечно, чувствует себя обиженной и брошенной. Но Украина вообще за все эти 8 лет со времени Крыма, Донецка и Луганска чувствует, что ей все должны, потому что она рядом с этим русским медведем, и сделать практически ничего нельзя и никто не помогает. Я понимаю их это чувство, что они чувствуют себя брошенными, но фактически это не так, потому что столько защиты, разговоров о защите, столько помощи, сколько Украине, ни одна страна, которая проходила недавно страшные военные события, не получала – например, сейчас Европа и Америка сказали, что они открыты к огромному потоку беженцев. К Афганистану к потоку беженцев никто не был открыт, к Ираку не был открыт, к сирийцам не был открыт – то есть, вот это тоже интересно, ни в коем случае не уменьшая, конечно, переживания и страдания Украины, это, конечно, тоже такое американское лицемерие, на котором Путин тоже играет ,что страну в середине Европы мы защищаем, поскольку мы в Америке знаем, как бороться с Россией. А вот там с Осамой Бен Ладеном – это трудные вещи, Америка уже поиграла в эти игры 20 лет, потом вышла и теперь защищает другую страну, которую как бы легче защищать.

А.Соломин― У нас буквально 20 секунд остаётся, если можно, краткий ответ. А разве можно было от американского руководства ожидать какой-то реальной военной помощи? Это же третья мировая?

Н.Хрущёва― Нельзя, но от них была реальная военная помощь. Они помогали и оружием, и тренировками, и так далее.

А.Соломин― Я имею в виду именно включение в военные действия.

Н.Хрущёва― Нет, думаю, что нет – и они, кстати, сразу говорили, что это невозможно.

А.Соломин― Спасибо, в эфире «Эха Москвы» «Особое мнение» политолога, профессора университета New School Нины Хрущёвой. Нина, благодарю вас, Алексей Соломин провёл этот эфир, спасибо и до свидания!