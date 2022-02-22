М.Майерс― 19 часов, 7 минут. У микрофона — Маша Майерс. И, как обычно, по вторникам в 7 часов встречайте писателя Александра Проханова. Александр Андреевич, здравствуйте!

А.Проханов― Здравствуйте!

М.Майерс― Мне бы хотелось начать с цитаты Владимира Путина: «Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Мы предвидели спекуляции на эту тему того, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах. Это абсолютно не соответствует действительности». Что бы вы на это ответили российскому президенту?

А.Проханов― Я скажу, что империя — это такая пульсирующая реальность. Она не имеет четких границ. Она может сжиматься до точки, до одного из семи кремлевских холмов, а потом расширяться со свистом НРЗБ достигать Пиренеев, может быть, даже где-нибудь Форта-Росс.

Поэтому я не думаю, что Путин хочет восстановить империю Российскую в ее традиционных границах. Но то, что имперская тенденция существует и в путинской политике и вообще в тенденции сегодняшнего Российского государства и сознании русских людей, это очевидно, совершенно. Если бы не было имперских констант в сознании русского человека, не было бы и русского народа.

Л.Аникина― Американцы высказываются сейчас в том смысле, что сейчас 2022 год, а не 1919, и то, что эта имперская логика и риторика сильно уже попахивает нафталином. Как бы вы оценили это высказывание?

А.Проханов― Знаете, если танки Т-90 посыпать нафталином, то да, действительно, это риторика нафталинная. Но американцы делают свое вековечное имперское дело. Они подмяли под себя все человечество. Недавно они подмяли под себя Ближний Восток.

М.Майерс― Но они не очень подмяли под себя Китай. Ну, как же все человечество? Прямо все человечество?

А.Проханов― Половина человечества — да. Китай — нет. Но они стараются это сделать. На этом основаны их противоречия. Поэтому когда американцы упрекают Россию в имперскости, они лукавят, потому что Америка — это величайшая империя мира. Все империи друг от друга разнятся. Китайская от российской, грузинская от югославской. И американская империя — это нетипичный тип финансовой империи, которая оперирует огромными пространствами, колоссальными финансовыми и военными средствами. Потому что она управляет территориями. Что такое империя? Империя — это не соединение метрополии и колоний. Империя это определенная гармония, определенная симфонии пространств, народов, наций и методологии, механики управления этими пространствами. Америка — это великая империя, очень жестокая и беспощадная.

М.Майерс― Почему же они тогда ушли из Афганистана? Я просто выясню этот вопрос, и мы дальше пойдем на вчерашнюю речь Владимира Путина с вашего позволения.

А.Проханов― Почему они пришли в Афганистан, сначала ответьте на этот вопрос.

М.Майерс― Как раз в логике своих имперских амбиций, судя по всему.

А.Проханов― Тем не менее, они потерпели крах. Это не значит, что Российская империя, она непобедима. Российская империя на своем веку переживала 4 или 5 гигантских катастроф, когда происходил разрыв имперского времени, когда между имперскими формациями возникала черная дыра, бездна. И имперская российская государственность ныряла в эти черные бездны, исчезала, потом опять возникала в новой одежде. В новых ризах, оставаясь империей. Поэтому крах 91-го года, имперский крах. И красная империя в красном обличье ушла на дно с тем, чтобы через 10 лет опять возродиться. И сегодня мы видим опять России как имперскую сущность, как имперскую державу, которая следует своей вековечной имперской тенденции. Здесь Путин не при чем. Не Путин ведь управляет имперской традицией, а имперская традиция управляет Путиным.

М.Майерс― А он в этом смысле последователен в своей политике на протяжение 20 лет, которые он находится у власти?

А.Проханов― Он абсолютно последователен, начиная с того момента, когда он пришел к власти, зафиксировал момент появления этого нового государства Российского, Пятой империи, как я называю. С этого момента все, что он делает, связано с русской контратакой России, которая в 91-м году потерпела стратегическое страшное, чудовищное поражения, после которого люди, народы не поднимаются. И Путин, вступив в свою должность с 2000-го года, шаг за шагом, неуклонно воссоздает государство имперского типа.

А.Проханов: Я думаю, что это вчерашнее событие, оно задержалось. Оно должно было произойти 8 лет назад

М.Майерс― Еще один вопрос. Скажите, а чтобы империя существовала, эта имперскость, которую вы, безусловно, приветствуете, это всегда означает, что ей нужно расширяться, то есть захватывать территории, начинать войны, порабощать народы, вовлекать те или иные пространства, страны, государства, нации этносы и прочее в свою зону влияния? Как вселенная, знаете? Она все шире и шире.

А.Проханов― НРЗБ людям головы, возводить дыбы или мучить бедных людей, сажать беззащитных либералов в концлагеря, создавать чудовищный сталинский террор, — вы это хотите сказать?

М.Майерс― Нет, я просто пытаюсь понять. Сегодня карта мира настолько плотная, что расширяться особо некуда, если только не ходить тяжелой поступью по чужим территориям. Именно это я хочу сказать.

А.Проханов― Это, наверное, прекрасно. Во-первых, всегда есть, куда расширяться. Можно расширяться в себя самих. Конечно, каждый человек бесконечен. Потом над нами будет бездна звездного неба, космос, можно в НРЗБ в космос. Кстати, имперская война сейчас переносится на орбиты. Идет соперничество за космическое пространство, за галактики.

М.Майерс― В далекой галактике бушевали звездные войны, да-да, я смотрела это кино, было дело. Я пытаюсь понять, каким образом можно сочетать имперские амбиции на современной, довольно тесной планете Земля с тем, чтобы не развязывать новые войны и не порабощать народы, не оттяпывать, не занимать чужие территории.

А.Проханов― Давайте обратимся опять к Америке. Как можно нашей маленькой доброй голубой планете осуществлять такие гигантские имперские проекты? Держать свой флот во всех мировых океанах, содержать военные базы везде, включая космос. Создавать контроль и господство над великими территориями, древними культурами. Я имею в виду старую Европу. Это значит, можно, слава тебе господи. Существует новые технологии, которые позволяют не рубить головы на НРЗБ площади, тем не менее, управлять пространством.

А.Проханов: Историческая справедливость — это есть движение истории

Повторяю, империя — это нечто иное. Это не обязательно метрополия и колонии. Это определенная симфония пространств, симфония народов, симфония ветров, симфония рек, симфония всевозможных культур, и империй бывает множество. Они все разные типы, они бесконечно разнообразны. Грузия до недавнего прошло, до момент, пока Россия не вышла сквозь Рокский тоннель в Закавказье , была империей. В составе Грузии были крохотные этносы, небольшие территории. Это и Абхазия, это и Южная Осетия, Аджария. Вообще, вся Грузия — это маленькая империя.

М.Майерс― Они и там сейчас остаются, слава богу. Многие. Не все из тех, что вы перечислили, но многие.

А.Проханов― Кое-кто остается, это верно. Но это не значит, что они там все останутся. Это не значит, что Грузия останется в этих границах, она может расшириться. Империя, повторяю, это сгустки, которые имеют тенденцию расширяться до бесконечности. Потому что имперское сознание, если оно поэтическое, если оно религиозное, оно расширяет империю до царствия небесного. Или он в состоянии сжиматься до околотка, переулка, до маленького особнячка.

М.Майерс― Давайте к вчерашней речи Владимира Путина. Что самое важное вы услышали? И вообще, как вы можете оценить это высказывание?

А.Проханов― Из речи президента Путина я понял, что дальнейший военный процесс неизбежен, что война в широком смысле неизбежна. И Путин объяснил, почему она неизбежна. И вот я специально анализировал эти его утверждения, эти его константы, которые заставляют меня думать, что это война неизбежна.

Первое. Путин сказал, что Украина создает ядерное оружие. Это угроза, он совершенно прав, создания ядерных грибов на территории России. У них есть атомные станции, у них есть уран отработанный, у них есть изотопы, их можно собрать в кулек и развеять над городами российскими. Я считаю, что это опасность, которую надо предотвратить. И об этом думает и Израиль, рассматривая иранскую программу. Об этом думает Южная Корея, рассматривая ядерную программу Северной Кореи.

Второе: он сказал, что по существу НАТО уже освоил или почти освоил Украину. Созданы натовские мощнейшие центры, базы, лагеря для тренировок. На самом деле это базы. А в Очакове создан мощнейший глобальный центр, который устанавливает контроль над Черным морем русским.

Далее он сказал, что происходит геноцид. Когда происходит геноцид, надо, конечно, выступать на защиту истребляемых народов. Тем более, что это народы славянские, это русский народ. Это тоже говорит за то, что война неизбежна.

А.Проханов: Империя — это такая пульсирующая реальность. Она не имеет четких границ

Конечно, он сказал, что возможны теракты на территории Москвы, на территории Кремля. Ну, как не ударить по рукам тех, кто минирует супермаркеты в центре Москвы? Он показал нам картины горящих БМП, которые прорвались на территорию Российской Федерации. По существу можно считать, что это уже акт агрессии.

Но главное, что он сказал, что не было сформулировано как повод, как доктрина, — он ввел категорию исторической справедливости. Он сказал, что нарушена историческая справедливость, связанная с тем, что в свое время передали традиционно русские земли Украине, Новороссию, а также, что были рассечены два народа, которые 3 века существовали воедино. Я подумал, что историческая справедливость — это очень мощный аргумент, особенно если он сочетается с угрозой ядерной войны и геноцида. И вообще вся история человечества — это восстановления исторической справедливости. И поэтому историческая справедливость была восстановлена евреями, когда создавали свое государство Израиль. И нынешние евреи и тем, Моисеевские евреи, которые избили Ханаан НРЗБ. Справедливость была восстановлена, когда Косов получила свой статус независимости.

И эта справедливость будет реализована так, как ее понимает русский народ и русский лидер, в Украине.

М.Майерс― Не становится ли в этом смысле историческая справедливость разменной монетой? Не слишком гибкое и всеобъемлющее понятие. Туда запихивай какую угодно начинку, и ни с кого не спросишь, самое главное.

И в этом смысле мой следующий вопрос: Как вы оцениваете исторический экскурс вчерашний Владимира Путина?

А.Проханов― Историческая справедливость — это есть движение истории. Соединение Германии — это историческая справедливость. Присоединение Германии и Австрии — это историческая справедливость. Изъятие из Германии Силезии и передача ее Польше — это историческая справедливость. Поэтому историческая справедливость, это есть аргумент, который позволяет правителю, властителю начать войны.

М.Майерс― О, да! НРЗБ

А.Проханов― Поэтому когда я вчера услышал этот комплекс мотивов, которые, на мой взгляд, достаточны, чтобы начать войну широкую, и в этот комплекс вошла такая категория как историческая справедливость, я сказал: «Да, можно заливать горючее в танковые двигатели».

А.Проханов: Не дай бог Путину ослабеть насколько, чтобы повторилась перестройка-2

М.Майерс― Один известный журналист, не будем показывать пальцем, сказал, что его эмоциональное впечатление от этой речи, он выразило словами: «Путин ненавидит Украину». Согласны ли вы с этим высказыванием, и если да, то за что, на ваш взгляд.

А.Проханов― Мне кажется, что журналист, который это сказал, ненавидит Путина. Это совершенно очевидно. Путин — русский империалист, русский лидер. Для него Украина не является объектом ненависти. Украина является мощнейшим компонентом Русского мира и Русской империи. Он любит Украину, он обожает Украину. Он ненавидит Украину, которая выпала из состава империи и стала антирусской, русофобской, причем, управляемой извне. Конечно, он такую Украину ненавидит. И я ненавижу. А вы, что любите такую Украину, что ли?

М.Майерс― Я люблю разную Украину, но главное, что для меня Украина обладает субъектностью. А из речи Путина это совсем не следовало, потому что он подверг украинскую государственность как таковую, само существование страны такой на карте мира. И вот это вызывает у меня вопросы. А у вас?

А.Проханов― У меня не вызывает. Потому что субъектностью обладал Советский Союз. Его разорвали на куски, наплевав на субъектность, наплевав на Ялту, наплевав на все. Договорной субъектностью обладали документы, по которым надо не расширяется на восток. Наплевали на все договоры.

Вся договоры и вся субъектность заканчивает там, где увеличивается число батальонов. Субъектность, как, в общем, и историческая справедливость приобретает реальный характер, когда число батальонов достает определенной величины.

Я думаю, что это вчерашнее событие, оно задержалось на 8 лет. Оно должно было произойти 8 лет назад. Я ждал, что это произойдет тогда, когда была поймана украинская группировка в Дебальцевский котел. Там была она разгромлена, ополченцы пошли на Мариуполь. И главное, тогда наступает момент, когда можно было признать и эти республики и расширить их влияние на территорию всего Донбасса. Этого не произошло. И, я думаю, что это проявилось именно потому, что у нас не было достаточного количества батальонов и такие системы как «Циркон», «Калибр» или «Кинжал».

М.Майерс― То есть целого Путина, который к тому моменту был уже лет 15 у власти, целой Российской армии, которая тоже эти 15 лет вставала с колен усилиями Верховного главнокомандующего, не хватило для того, чтобы, собственно, признать эти республики, не хватило количества батальонов против тех сил, которые стояли под Дебальцево и Иловайском, вы это хотите сказать?

А.Проханов― Как мне нравится преподавать в детских садах.

М.Майерс― Мне тоже. Вот видите, я внимаю. Александр Андреевич, я даже записываю некоторые тезисы.

А.Проханов― Слюнявчик поправьте, пожалуйста.

А.Проханов: Не Путин ведь управляет имперской традицией, а имперская традиция управляет Путиным

М.Майерс― С удовольствием.

А.Проханов― Сегодняшнее решение ли вчерашнее решение очень рискованное решение, потому что это решение поставило на дыбы отношения России с ядерной Америкой, отношения России с Европой. Тогда у России не было военных инструментов, чтобы противодействовать этому ответу европейскому или американскому. Это раз. Тогда не было таких тесных, интенсивных военно-политических отношений с Китаем. Сегодня все это сложилось. Сложилась российская военно-техническая мощь, сложился контекст международный. Возник альянс очень глубокий китайско-российский. Здесь — Донбасс, там — Тайвань. Пирог созревал медленно в духовке. Вот он созрел НРЗБ. Это у меня объяснение, почему это не произошло 8 лет назад.

М.Майерс― Я только хотела уточнить, Александр Андреевич, а та логика, которая определяет субъектность государственную числом батальонов, она никогда ли не может быть использована, на ваш взгляд, против Российской Федерации?

А.Проханов― Так она была использована неоднократно. Кстати, Россия постоянно подвергалась испытанием батальонами. Она подвергалась испытанием на Чудском озере. Стефан Баторий — под Смоленском. Наполеон — на Бородино. Немец — под Волоколамском. И, по существу, 91-й год разгром Советского Союза, он был обеспечен батальонами, только батальонами не теми, кто марширует в сапогах по площадям, а батальонами информационными, так называемое организационное оружие было применено. И батальонов было гораздо больше, чем у Советского Союза Мы проиграли из-за своей интеллектуальной немощи. Сегодня это не повторится.

М.Майерс― У нас все-таки интеллектуальная мощь или военная мощь, или необходимо сочетать эти два параметра, и это становится той самой гибридной войной, о которой сейчас так много говорят?

А.Проханов― Необходимо сочетать военную мощь, интеллектуальную мощь, моральную мощь, идеологическую мощь. Необходимо сочетать внутренние коды, которые выстроены в определенном порядке, которые делают народ непобедимым, даже в случае, если он терпит поражение.

А.Проханов: Из речи президента Путина я понял, что дальнейший военный процесс неизбежен

М.Майерс― Одного не услышала. Я поскольку я записываю за вами, я все через запятую записала, но вы не сказали об этой мощи. Сейчас основной параметр, который обсуждается как слабая точка, как точка, в которую будут бить наши западные бывшие партнеры, а нынешние, наверное, оппоненты, — это как раз российская экономики. Это замораживание «Северного потока» и прочие санкции, которые могут всерьез подорвать экономику Российской Федерации. Вот на такой сценарий мы найдем, что ответить коллективному Западу? Насколько мы уязвимы, на ваш взгляд?

А.Проханов― Была Красная армия в 19-м — 22-м году. НРЗБ. Красная конница — это НРЗБ клинками. Она дошла до Варшавы, она опять собрала империю. Поэтому экономический рост, он важен, но он не определяющий. Иногда воля сильнее, чем экономическая оставляющая. Потому что, конечно, у нас НРЗБ хорошие ракеты, поэтому военная мощь не линейно связана с экономической мощью. Может быть могучая мощная держава с очень слабой экономикой.

Например, почему Северную Корею так боятся ужасающе, как она ужасающе действует на воображение. Никакой, казалось бы, экономики, но военная мощь там в сотни раз превосходит военную мощь Южной Кореи.

М.Майерс― Александр Андреевич, а вы готовы просто чисто по-человечески в этом смысле, восхищаясь империей, ее амбициями, ее достижениями и приветствуя наше расширение, прогнать русский народ через то, через что он прошел в 20-м веке? Я имею в виду чисто экономически, я имею в виду голод, все то, что свалилось на шеи, плечи наших с вами отцов и дедов, извините за пафос.

Мы обсуждаем это. Да, мы сейчас танки двинем на Варшаву, на Лондон, куда угодно, но жрать будет траву. Нормальная история для развития России современной?

А.Проханов― Вы знаете, Россия жрет траву примерно с 85-го года. Жрать трюфели это не значит есть. Россия жрет подножный духовный и моральный корм. Нас разгромили именно потому, что нам обещали царствие небесное на столах в ресторанах. Мы получили рестораны, и потеряли страну.

Поэтому Россия не будет есть траву, уверяю вас. У России прекрасные урожаи пшеницы. У России отличные черноземы в Ростовской области и в Краснодарском крае. У нас есть машины, есть «Россельмаш», мы не будем подыхать с голоду. У нас будет другая проблема, конечно. Она будет связана с тем, что мгновенно нас отключат от тех технологий, которые когда-то были у нас. Гайдаровцы, демократы, либералы построили НРЗБ столь уродливо, что осмысленно и последовательно решали нас целых областей производства.

Сегодня Россия не имеет шарикоподшипников. Нас лишили гайдаровцы. Сегодня Россия не имеет элементной базы. У нас нет станкостроения. Уничтожили станки, инструментальные институты и заводы. Теперь все это придется восстанавливать. Вы думаете это легко? Нет, это создавалось в красное время ценой огромных трудов, надрывных и было создано. И оно было опять растоптано и уничтожено. Нам придется это опять создавать. И горе нам, если опять в недрах российского политического класса найдутся Гайдары…

М.Майерс― Да может, Гайдары и не найдутся. Может и Сталины найдутся и Берии найдутся, всякие другие мощные правители. Может, они и найдутся. Другой вопрос, что я спросила у вас, готовы ли вы в трезвой памяти и здравом уме прогнать российский народ через те испытания даже экономические чисто, через которые мы прошли в 20-м веке, чтобы это все создать? Может быть, проще в этом смысле оставаться в глобальных экономических цепочках, которые выстроены во всем мире? Вы говорите, что пшеницы у нас много. А мы конями будем эту пшеницу опять поднимать, целину. Мне кажется, вы нас не жалеете.

У нас сейчас новости. Маша Майерс, «Особое мнение». Писатель Александр Проханов. И пока вы слушаете новости и рекламу, мы попробуем улучшить качество нашей связи.

НОВОСТИ

М.Майерс― 19 часов, 34 минуты. У микрофона — Маша Майерс. Это «Особое мнение» писателя Александра Проханова. Я до новостей говорила об экономике, о том, к каким испытанием может быть готов русский народ и современная Россия на пути к своему имперскому величию.

А.Проханов― Я сказал, что это риторический вопрос. Никто не собирается прогонять российский народ через ГУЛАГ. Его уже однажды туда загнали. Потом он построил великую экономику. А Гайдары ободрали его до липки, сделали его народом лилипутом. Потому что сейчас не предстоит вновь эта огромная катастрофа, но сейчас предстоят, конечно, трансформации. И новое государство, которое будет возникать, и оно уже возникает (я его называю позднепутинским государством) потребует очень большой трансформации, экономической трансформации. Придется изменить систему управления хозяйством, создать другие приоритеты, перейти к мобилизационному проекту. НРЗБ развитие научное нам придется концентрировать. Это потребует жертв и напряжения. Но не будем спекулировать на ГУЛАГе, на несчастьях русского народа, который ценой своих непомерных жертв НРЗБ выстоять в 41-м году перед чудовищным натиском Запада. А в 49-м, 50-м году выстоять перед угрозой ядерных бомбардировок американцами. Это великая, конечно, жертва. Великий подвиг, но он был совершен. И, конечно, я не могу себя на место Сталина или Берия, но я считаю, что сталинский подвиг грандиозен.

М.Майерс― Скажите, как вы оцениваете, согласны ли вы с утверждением Путина по поводу декоммунизации Украины и по поводу роли Ленина, Сталина в создании и судьбе этого государства.

А.Проханов: Необходимо сочетать военную мощь, интеллектуальную мощь, моральную мощь, идеологическую мощь

А.Проханов― У меня, конечно, другие на этот счет взгляды. Декоммунизация — это была такая мощная, злая НРЗБ. Поскольку украинцы хотели декоммунизировать Украину и рушили памятники Ленину, тогда надо было декоммунизировать и структуру Украинского государства и вернуть России Новороссию. Это такой пассаж был остроумный интеллектуальный. Что касается путинских представлений о том, как Украина складывалась и почему она погибла, я не совсем согласен с ним. потому что когда не было деления Российской империи на эти подразделения, на губернии, на национальные округа, на национальные республики, Россия в 17-м году распалась на те же самые элементы, национальные территории, как она распалась в 91-м году.

И сегодня, когда у нас нет права наций на самоопределение в Конституции, запрещено говорить о выходе субъектов Федерации, ничто не помешает этим субъектам, если ослабеет централистская власть, если ослабеет путинская власть НРЗБ Перестройка-2 ничто не помешает распасться и выйти за пределы нашей имперской организации. Поэтому зачем валить на Ленина то, что заложено в империю как таковую. Империя — это драматическое соединение народов, она не сплавляется, все равно там остаются швы.

Смотрите, как в Америке этот шов внезапно обнаружился между черными и белыми. Это тоже шов этой американской империи, которая вывезла из колоний народы и поставила их в состояние рабов. И не удалось эти швы замазать, зашпаклевать. Они вспыхивали и будут вспыхивать.

Поэтому в новом путинском государстве чрезвычайно важно будет заняться национальной политикой. Он у нас очень слабая, она не разработана. У нас нет теоретиков национальной политики. Это драма большая. Я чувствую, как разбухают эти вены, эти жилы вдоль Волги, вдоль Кавказа.

М.Майерс― Александр Андреевич, но при этом Америка в итоге кровавой гражданской войны — мы это много раз обсуждали, — создала модель, при которой действует горизонталь. А у нас в России действуют только вертикали. Ощущение, что Путин, кроме как укрепления этой вертикали, других форм существования государства не приемлет. Кстати, то же самое говорили об Украине еще когда начинались оранжевые революции» в начале 2000-х годов, что возможно ли конфедерация в существовании такого государства, как Украина? Кстати, как Россия, в том числе.

А.Проханов― Для России конфедерация кончилась катастрофой в 91-м году. Россия — это такие пространства, в России такие сложные образования национальные, этнические, что конфедерация означает крах Р и крах русского народ, как такового. Когда была заложена перестройкой идея конфедерации и когда выступали с идеей расчленения Советского Союза на 80 маленьких государств, и каждое из них должно встраиваться своим чередом в мировую экономику, знаете, какие процессы начались? Поморы в Архангельске стали говорить, что они особый народ, что они не русские, а особый народ — поморы.

М.Майерс― А вы им отказываете в этом праве? Поморы это не особый народ? И, может быть, кстати, в основании народа заложен еще какой-нибудь принцип кроме этнического?

А.Проханов― Можно я просто договорю, прежде чем отвечу на ваш глубокий философский вопрос. Маша, позволите? Спасибо. Особым народом захотели себя называть поморы. Особым народом захотели называть себя казаки как донские, так и кубанские. Особым народом хотели называть себя жители Сибири, жители Урала. И особым нардом — жители Дальнего Востока. Это всё объявил Попов. Это все великие тенденции, это прекрасная демократическая трансформация империи. Но этого не будет никогда. Потому что разрушение этого имперского синтеза, имперской симфонии означает крах не просто отдельно взятого государства, а крах всех народов. Эти все народы будут подвержены деградации и деструкции, как это было после распада 91-го год. Кто из этих народов стал счастливым? Мы можете сказать, Таджикистан, который пережил жуткую бойню, находится в положении подранка. Или Армения или Киргизия, где были две чудовищных бойни? Или, может быть, Грузия выиграла от этого или, может быть, Молдавия с Приднестровьем.

А.Проханов: Когда американцы упрекают Россию в имперскости, они лукавят

Повторяю, что не дай бог Путину ослабеть насколько, чтобы повторилась перестройка-2 и началась опять деструкция. Я очень надеюсь, что новое путинское государство будет настолько крепким и централистским и никаких горизонтальных связей нам не нужно. Поверьте, горизонтальные связи кончились трагедией Байден — Трамп. Вот они ваши горизонтальные связи — штурм Капитолия. Нам не нужны горизонтальные связи. Нам нужны вертикальные связи и эти связи должны уходить в небеса к богу.

М.Майерс― Но при этом мы главные, а украинцы либо совсем не главные или вовсе не существуют — 40 миллионов. Правильно я понимаю эту логику?

А.Проханов― Это вы сказали.

М.Майерс― Я предполагаю.

А.Проханов― Я обдумаю на досуге, и, может быть, вы войдете в какой-нибудь учебник этнографии, я буду на вас ссылаться.

М.Майерс― Отлично. В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании Российских вооруженных сил за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Российской Федерации Валентины Матвиенко. А зачем, Александр Андреевич, объясните мне?

А.Проханов― Эти маленькие государства, маленькие республики уже обратились к России с предложением, уже заключен стратегический союз о дружбе и взаимопомощи, включающий военные аспекты. И они попросили, чтобы Россия прислала туда войска. Россия согласилась на это на основании международного права, как мы любим с вами говорить. И эти войска пойдут, а, может быть, уже пошли.

М.Майерс― Россия признала ЛНР, ДНР в границах Луганской и Донецкой областей, заявил Владимир Путин. Все спорные вопросу будут разрешены на переговорах, но данный момент это невозможно. Прокомментируйте.

А.Проханов― Здесь тонкости, о которых не все говорят. Мы признали эти республики на тех основаниях, на которых они сами себя зафиксировали в своих конституциях. Зафиксировали не как вот эти обломки Луганской и Донецкой областей, а как полные в пределах административных границ территории. Поэтому мы признали Луганск и Донецк в масштабах и размерах всех остальных территорий. То есть в масштабе Мариуполя и так далее.

М.Майерс― Означает ли это, что русские танки пойдут на Мариуполь в ближайшем будущем?

А.Проханов― Если гора не идет к Магомету…

М.Майерс― А почему вдруг Мариуполь должен пойти к Магомету, если пользоваться вашим фразеологизмом?

А.Проханов― НРЗБ Он и пойдет, потому что ему захочется быть рядом с русскими танками. Донецк и Луганск они же пошли к этим танкам.

М.Майерс― А Мариуполь не пошел. И проект Новороссия захлебнулся. И это было в 14-м, 15-м годах, а сейчас 22-й.

А.Проханов― НРЗБ. по дури наших НРЗБ 8 лет назад наши войска должны были быть на берегу моря в Мариуполе. Их остановили из Москвы. И поэтому я считаю, что вчерашняя акция опоздала на 8 лет.

М.Майерс― Вину за то, что это не сделано 8 лет назад, возлагаете лично на Владимира Путина?

У нас со связью некоторые проблемы.

А.Проханов― Исторический процесс не завершен. Время покажет.

М.Майерс― И означают ли его нынешние действия то, что он исправляет свои ошибки, следуя вашим указаниям, не побоюсь этого слова?

А.Проханов― Нет, я не возлагаю вину на Путина. Я говорю, что исторический процесс не кончен, а продолжается. НРЗБ

М.Майерс― Вы приветствуете признание Россией ДНР и ЛНР в границах областей, то есть вам это решение кажется правильным и разумным в сочетании об использовании российских военных за рубежом?

А.Проханов― Йес!

М.Майерс― Так значительно понятней. Спасибо вам большое, даже перевод не требуется. Я благодарю нашего гостя. Это было «Особое мнение» писателя Александра Проханова. Спасибо!