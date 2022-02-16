А.Бунтман: 19―06 в Москве, здравствуйте, меня зовут Александр Плющев, и сегодня в программе «Особое мнение» писатель Станислав Белковский. Станислав Александрович, добрый вечер.

С.Белковский― Андрей Вадимович, добрый вечер, Александр Вадимович, оговорка по Фрейду.

А.Плющев― Можно. Я просто — мало ли. Вдруг еще кто тут есть. У нас не самые лучшие новости приходят. Можно сказать, нашу коллегу, Валерия Соловья, которого отлично знают слушатели нашей радиостанции, задержали. И последние новости – следствие считает, что Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти в телеграм-канале «Генерал СВР». Вообще вроде бы по тем же данным возбуждено уголовное дело и за разжигание ненависти и вражды, и Соловью якобы грозит до 6 лет лишения свободы.

С.Белковский― Во-первых, я желаю Валерию Дмитриевичу поскорее выйти на свободу, и лучше всего сегодня. Про телеграм-канал «Генерал СВР» и его реальных владельцев я имел честь говорить несколько раз в этой студии, но поскольку сейчас моя версия может совпасть с версией следствия, я не хочу повторять, а то получится, что я подыгрываю следствию.

Да, я думаю, что «Генерал СВР», это, как минимум, канал в зоне влияния Валерия Дмитриевича, которым я восхищаюсь, поскольку это человек, который соединил полностью понятие политологии и шоу-бизнеса и довел политологию как шоу-бизнес до совершенства. До него это никому не удавалось. Многие двигались в этом направлении, но он оказался в этом забеге первым.

А.Плющев― Думаю, что не наши оценки Соловья ждут наши радиослушатели, а оценки действиям со стороны государства. Это-то почему, это с чего?

С.Белковский― Ну, пока у нас недостаточно фактуры, мы не знаем, за что именно. Ведь всегда можно задеть какого-нибудь начальника персонально, и он тебе как-нибудь отомстит. Сам Валерий Дмитриевич говорил, что он представитель в России как какого-то большого международное правительства или транснациональной организации.

А.Плющев― «Тайной влиятельной организации» — конкретно было сказано так.

С.Белковский― Надеюсь, что она ему поможет. Он говорил, что она более влиятельная, чем российские спецслужбы все вместе взятые. Сейчас, конечно, не время для иронии – я желаю ему как можно быстрее выйти на свободу.

А.Плющев― Тогда абстрагируемся от конкретного дела и порассуждаем вот, о чем – мы знаем, что Соловей в этом смысле далеко не первый человек, которого задерживают по этой статье, и его самого задерживали в свое время. Есть ли в таком задержании — видного интересного человека, который, как вы говорите, шоумен, — есть ли в нем какая-нибудь государственная логика, а не просто какая-то обида.

С.Белковский― Думаю, что никакого нового тренда здесь нет. Разве что Валерий Дмитриевич обещал в воскресенье, что вторжение обязательно будет.

А.Плющев― Он не обещал на самом деле.

С.Белковский― «Решение о вторжении принято» — он сказал в минувшее воскресенье.

А.Плющев― Извините, запутался в прогнозах.

С.Белковский― У него был такой спецвыпуск в его медиа, «Канал перемен» это, по-моему, называется, который официально его представляет, а не «Генерал СВР», который неофициально, что решение Путиным о вторжении принято, просто не назначена дата. Ну, это принцип неопределенности Гейзенберга, применимый ко всем отраслям жизни, включая политику. Или событие или время, — но не то и другое сразу. Как и смерть человека – все мы смертны, но вот когда, это уже Господь Бог решает. Поэтому я согласен.

Но здесь, конечно, я не думаю, что Соловей, при всем к нему уважении, воспринимался Кремлем как мощная деструктивная сила. Здесь, скорее, он наступил на мозоль кому-то конкретно, мне кажется.

А.Плющев― Ходили слухи про разные задержания подобного рода, например, про Ивана Сафронова, что это тоже личная месть.

С.Белковский― Не личная месть в случае Сафронова, а корпоративная разборка, где были затронуты интересы, на мой взгляд, госкорпорации «Российские технологии», которые были очень обижены на то, что какие-то данные о торговле вооружениями утекали. Да, конечно, в любом такого типа деле любые соображения такого рода имеют существенное значение.

А.Плющев― То есть, у нас это распространено — использовать государство в личных целях… ну, не то, чтобы личных.

С.Белковский― Что тут нового? Это никакой не новый тренд, это началось складываться еще в 90-е годы. Как всякий тренд, он развивается по нарастающей, поскольку у всякого влиятельного человека есть свои апеллированные силовики, и в каких-то решающих ситуациях можно призвать этих силовиков на помощь и решать личные или корпоративные проблемы с их помощью.

С.Белковский: Соловей исключительно глаголом жег

А.Плющев― С другой стороны мы знаем, что относительно безобидных людей задерживают и упаковывают довольно надолго. Например, называющий себя шаманом Александр Габышев. Какую он опасность представляет?

С.Белковский― Может быть, я скажу то, что не понравится Соловью, но и он мне кажется весьма безобидным, он не воспринимался как источник угрозы нынешней власти, несмотря на всю свою декларируемую связь со всемирным правительством и всякими его масонскими ответвлениями. Ну, дай бог, чтобы это все рассосалось быстро, а если это быстро рассосется, мы посмеемся над седьмым стулом, как говорил Остап Бендер Ипполиту Воробьянинову.

А.Плющев― Хорошо бы.

С.Белковский― А так, конечно, это частный случай. Где-то наступила точка перебора.

А.Плющев― Посмотрим. Пока мало информации.

С.Белковский― А Габышев просто вел себя не конвенционально, напрашивался, можно сказать, его направили в психушку, он пытался оттуда выйти и даже выходил. Поэтому там тоже логика этого процесса ясна: никому не нравятся внесистемные действия. В этом смысле Соловей, за исключением эпизода в Петербурге, где его сторонники якобы подрались с активистами Прилепина, — в никаких несистемных действиях он не участвовал, правда?

Он исключительно глаголом жег. А это можно до определенной степени и стадии, когда ты действительно не затрагиваешь чьи-то очень деликатные личные интересы. Тем более, что Соловью многие доверяли. Я постоянно сталкивался с вопросом, умрет ли Путин послезавтра из уст людей весьма неглупых и информированных. То есть, как шоумен он был очень заразителен и убедителен. И может быть, оказался слишком заразителен и убедителен на каком-то этапе.

А.Плющев― С одной стороны доверяли, с другой стороны – недавно делал с ним интервью, и перед интервью столкнулся с таким: «Он же провокатор», раз не сидит, значит, провокатор. И сейчас, наверное, будут высказываться мысли, что ему там какое-то алиби создают буквально.

С.Белковский― Такая точка зрения тоже имеет право на существование, пока мы не выясним, что с ним конкретно происходит и насколько серьёзен удар – мы не можем об этом судить. Но конечно, провокация неизбежный спутник всякого крупного шоумена. Возьмём, к примеру, легендарного Кашпировского или покойного ныне Алана Чумака. Это же были… любой хейтер такому игроку только добавляет рейтинг, а рейтинг конвертируется в образ жизни и источник доходов такого типа человека. В этом смысле…

Главное, чтобы мы все время задавались вопросом, прав ли Соловей, чтобы не забывали его. В этом природа бизнеса такого типа фигур.

С.Белковский: Навальный считается в Кремле серьезным игроком, и в значительной степени справедливо считается

А.Плющев― С другой стороны, иные скажут, что это чтобы отвлечь внимание – всегда так говорят. Ну, от Украины уже не надо отвлекать, там уже нет ничего — от чего там отвлекать?

С.Белковский― По-прежнему. Соединенные Штаты готовят вторжение.

А.Плющев― Есть другой заключенный, Навальный, суд над Навальным. Который, судя по тому, что мы знаем по материалам дела, совсем уж какой-то несерьезный.

С.Белковский― Ну, как многое, что связано с Навальным. Но Навальный считается в Кремле серьезным игроком, и в значительной степени справедливо считается. Правда, не с той точки зрения, с какой мы, может быть, с вами его оцениваем как действительно крупного политика, делающего очень высокие ставки в своей политической борьбе за власть. А Путиным он воспринимается как американский шпион, как инструмент американского давления и заговора с целью поколебать власть нынешнего президента РФ, что уже серьезно. Поэтому, естественно, против него государственная машина развернута по полной программе.

А.Плющев― И то, что сейчас происходит в Покровской колонии.

С.Белковский― Поэтому и суд проходит в колонии, что беспрецедентно. Один раз за все постсоветское время такое случилось, если я ничего не путаю.

А.Плющев― И чем это объясняется?

С.Белковский― Опасениями национальных массовых акций в дни суда над Навальным в местах проведения суда. Поэтому он и проходит в колонии, а не в Лефортовском суде Москвы в Москве.

А.Плющев― Там всерьез боятся сейчас. В 2022 году, каких-то акций, когда уже все боятся на одиночные пикеты выходить?

С.Белковский― Если исходить из логики Кремля, что он тайный теневой представитель США, стремящихся свергнуть Путина или, по крайней мере, всерьез ему насолить — мало ли что может случиться? Может быть, какой-нибудь агент ЦРУ устроит провокацию в толпе во время, когда Навального будут вести в суд. Поэтому естественно, надо максимально изолировать Навального не только от журналиста, что все равно полностью сделать невозможно, сколько полностью исключить любые эксцессы, которые возможны с учетом того, что Кремлю противостоит мощный противник – США. Это же не сам Навальный, по их мнению.

А.Плющев― Но США они же везде противостоят.

С.Белковский― Абсолютно везде. Скажем, когда обнаружили триметазидин, — так он называется? — у Камилы Валиевой, весьма статусной фигуры наших элит. Например, Матвиенко и Канделаки заявили, что конечно, это подмешали агенты ЦРУ, иностранные спецслужбы.

А.Плющев― Не видел, что Канделаки сказала.

С.Белковский― Они сказали разными словами почти одно и то же.

А.Плющев― Матвиенко сказала, что явно видны действия спецслужб, просматриваются.

С.Белковский― Поэтому я бы проверил дедушку Валиевой, может быть он из каких-то буржуазных татарских националистов, — он же взял на себя ответственность за случившееся.

А.Плющев― Не то, чтобы он брал, на него возложили.

С.Белковский― Да. Но это само по себе — Матвиенко и Канделаки прекрасно понимают, что они говорят. Значит, они считают, что так думает Путин, поэтому так и говорят, чтобы в высочайшем тренде находиться. Как и должен находиться любой человек, занимающий известное место в этой системе и желающий упрочить это место и укрепить свои основания для развития карьеры. За всем стоят американские спецслужбы, если вам что-то не нравится.

А.Плющев― Мало того, но и политические власти.

С.Белковский― Да, США стоят в целом, конечно.

А.Плющев― Вот с Украиной, например, никто не разговаривает – что с ней разговаривать? О чем?

С.Белковский― Разумеется. С точки зрения Путина, во-первых, целая череда событий и волнения, народные протесты в Белоруссии, безусловно, организованы США. И отравление Навального, что подтверждают ближайшие соратники российского президента, например, Сергей Нарышкин в каждом интервью говорит, что конечно, это спецоперация Запада с этим отравлением. Отравления никакого не было, а там подмешали ингибиторы холинэстеразные в кровь в лаборатории Бундесвера.

А.Плющев― Но при этом, когда пробивали спецслужбистов, ездивших за Навальным, их осудили. Посадили, в смысле.

С.Белковский― Правильно. Они же слили служебную информацию. Неоднозначная ситуация. Спецслужбисты ездили за Навальным специально, чтобы с ним ничего не случилось.

А.Плющев― Но американцы оказались сильнее.

С.Белковский― Да. И чтобы американцы второй раз не оказались сильнее, не убили Навального, — тьфу-тьфу, типун мне на язык, — во время процесса, процесс проходит в таких условиях, чтобы ни один американский шпион не подобрался к точке. Протестных масс Кремль не боится в этом смысле. Потому что если протестные массы возникают, за ними тоже стоят США, разумеется. Ну, нет, конечно, есть социальные протесты, которые проходят сами по себе, как в Женаозене, но как только они переходят в политическую фазу и распространяются в пространстве и времени, — как казахский протест: начинался как социальный протест, ну а потом ясно, — американцы, или англосаксы, как теперь принято говорить, поскольку Кремль очень четко проводит линию, что есть англосаксы – это исчадие ада, это абсолютный дьявол во плоти, а есть остальная Европа, остальной Запад, с которым можно разговаривать. Это Германия. Франция, любимая нами Венгрия, Италия, и так далее.

Но англосаксы понятно. Тут я как раз обнаружил, что в рамках новой концепции новейшей российской истории. Согласно которой не только Путин спас Россию от распада, еще в начале 90-х гг., работая в мэрии Санкт-Петербурга, но и Григорий Распутин будет теперь уже положительной фигурой, поскольку, как выясняется, он хотел вывести Российскую империю из войны, договорившись с немцами, и спасти. А англосаксы его убили руками князя Юсупова.

А.Плющев― Заметьте, — пытались отравить сначала.

С.Белковский― Полный джентельменский набор. Но сейчас выясняется, что англосаксы подменили Петра Первого во время Большого посольства 1697-98 годов.

А.Плющев― Это старая какая-то фишка.

С.Белковский― Но сейчас он выступает на поверхность снова, там целый набор доказательств, включая, что именно Петр Первый, например, охладел к жене Евдокии Лопухиной, как только вернулся и отправил ее в монастырь. И бородавка у него пропала с какого-то видного места.

Но теперь становится понятно, почему Путин в последнее время не совершает визитов кроме как в дружественный Китай. Мало ли, что может случиться – возвращается откуда-нибудь Путин из США, и вдруг говорит, что мы теперь дружим с Западом, а англосаксы хорошие. Вот здесь-то мы и должны вспомнить Петра Первого.

А.Плющев― Но судя по нашему фольклору, у нас есть несколько запасных.



С.Белковский: Суд проходит в тюрьме, куда никакой американец не пролезет, не просочится.

С.Белковский― Это как раз Соловей специалист по этим вопросам, я нет. Поэтому когда он, бог даст, скоро выйдет…

А.Плющев― Ну, как, мой фольклор вы не принимаете? Интересно. Знаете, что у нас свами только что произошло? Открытие. Открытие вот. В чем состоит, что ФСИН наш надёжнее, чем ФСБ, — кто сопровождал Навального? ФСБ за ним ездили? Потому что американцам удалось прорваться, обмануть бдительность сотрудников.

С.Белковский― Нет, американцы вообще чувствуют себя более комфортно на свободе. Поэтому суд проходит в тюрьме, куда никакой американец не пролезет, не просочится. А там все спецслужбы задействованы в обеспечении безопасности, и ФСБ в том числе. Кто, в конечном счете, охраняет все, кто стоит на вершине цепочки?

А.Плющев― Ну, в наше время доверять не нужно никому. Все равно идем в сторону Украины. Знаете, мимо кого я бы хотел пройти – мимо Владислава Суркова и его свежей, очень актуальной работы.

С.Белковский― Мимо него неправильно проходить. Он видный постсоветский интеллектуал — не проходите мимо.

А.Плющев― Ну, пройти рядом. Он написал новую работу про похабный мир.

С.Белковский― «Порнхабный мир».

А.Плющев― Вечно вы. Как вам это удается? «Похабный мир». И признаюсь честно – это было первое произведение Суркова, которое я осилил целиком.

С.Белковский― Есть такая формула, приписываемая Чехову: «краткость сестра нашего брата», — это очень краткое произведение впервые за всю историю творчества публицистического Суркова.

А.Плющев― Да. Разъясните мне его, пожалуйста.

С.Белковский: У Суркова есть задача – вернуться во власть

―

С Владиславом Юрьевичем всегда очень просто. Он прост, как все великое. Он всегда пишет о том, что с его точки зрения думает Путин.

А.Плющев― Это уже не в первый раз в нашем сегодняшнем разговоре.

С.Белковский― У Суркова есть задача – вернуться во власть. Он человек очень амбициозный, занимал крупные посты, высокие, особенно когда был заместителем. А потом первым заместителем руководителя администрации президента и куратором внутренней политики. Он молод, хорош собой, в полном расцвете сил. Не может же он так завершить свою политико-административную карьеру. Поэтому он намекает на то, что он лучше других понимает, что хочет сделать и сказать Путин, и вот это и излагает в своих работах. Чтобы Путин его вызвал и сказал: ну, может быть, снова займемся Украиной или чем-нибудь еще.

А.Плющев― Ну и что же думает Путин? Я понимаю, что меня можно отослать еще раз перечитать Суркова, но еще раз можно?

С.Белковский― Совсем пунктирно, что там главное, что Советский Союз развалился, не проиграв ни одной войны, и не будучи беременнен революцией. И так действительно думает Путин. Ему удобно так думать, потому что тем самым он отрицает наличие «холодной войны», которую СССР проиграл. И которая была в чистом виде мировой войной. Просто не такой, как Первая и Вторая. Но и сегодняшняя гибридная, четвертая мировая война, тоже не такая, как Первая, Вторая и Третья. И Советский Союз был беременнен революцией фактически со смерти тов. Сталина, и уж точно с середины 80-х годов не только и не столько потому, что рухнули цены на нефть, как считает Егор Гайдар и его единомышленники, а потому что исчерпал себя коммунистический проект. А без коммунистического проекта Советский Союз был не нужен. Это было его жизненным заданием.

Но Путину так неудобно думать. Потому что справедливость его нынешних действий по разрушению американо-центричного мира базируется на том, что несправедливо нас обидели: мы ним одной войны не проиграли, — вот здесь поставим жирный знак вопроса «как»? Нет, мы можем сказать абсолютно уверенно, что ни одной войны не проиграли только при одном условии – что мы откажемся от смыслового концептуального духовного правопреемства по отношению к Советскому Союзу.

Вот мы. Россия, которая возникла так же, как и остальные независимые государства после Советского Союза, не проиграли ни одной войны. Это, безусловно, так. Но Советский Союз проиграл – если мы преемники Советского Союза. От этого бремени избавлены все остальные союзные республики.

А.Плющев― Правопреемники? Что значит избавлены? В том значении, в котором вы употребляете «правопреемник» — тут не то, чтобы избавлены. Тут или сам на себя берешь. Или нет. Верно же? Беларусь может быть еще.

С.Белковский― Но и то, только с недавних пор.

А.Плющев― Даже Средняя Азия — нет.

С.Белковский― Нет, Средняя Азия обычная восточная деспотия, абсолютно не советского типа.

А.Плющев― Да. И они не переживают по советскому прошлому.

С.Белковский― Разумеется. Поэтому, если мы не отрекаемся от советского тоталитаризма и тов. Сталина, то мы несем бремя поражения в «холодной войне». Если мы отреклись и покаялись бы за этот период, как немцы и японцы за аналогичные периоды своей истории, — что, как мы видим, не привело их к краху, — Германия снова является лидером объединенной Европы, Япония одна из ведущих держав мира, ничего плохого с ними не случилось. Да к тому же они еще и демократические государства.

А.Плющев― Ну, а иной скажет, что немцы до сих пор каются, у них комплекс вины – чего хорошего, это для нас не путь абсолютно. И, кроме того, все равно, они, так или иначе, под огромным влиянием США.

С.Белковский― Но сейчас гораздо меньше, чем в период оккупации.

А.Плющев― Безусловно, но все равно.

С.Белковский― Оно сохраняется, но гораздо меньше, чем было после Второй Мировой войны.

А.Плющев― И Япония то же самое, та же фишка, и базы там.

С.Белковский― Базы на Окинаве. Ну, так уж получилось, что они проиграли Вторую мировую войну и все эти военные инфраструктуры остались от Второй. А мы-то настаиваем на том, что поскольку мы правопреемники Советского Союза, то должен сохраняться Ялтинско-Потсдамский мир, — хотя противоречим сами себе.

Вот если бы мы признались, что надо как-то переформатировать мир, отказавшись от тоталитарного периода, тогда можно было бы и уходить с Окинавы и из Германии. Мир-то другой, дружественный. Но мир другой, не дружественный.

А.Плющев― Мира нет совсем. Как я понял Суркова, что Россия не просто уменьшилась, а что на нее наступали, уменьшили.

С.Белковский― Нет, она каким-то образом уменьшилась без войны. В отличие от Брестского мира, который был следствием невозможности большевиков сопротивляться Германии, полным развалом армии и отсутствием военных возможностей. Там был подписан Брестский мир, который вскоре был дезавуирован Россией же, — почему-то Сурков об этом забыл. Но ведь не только остальными независимыми странами, но как только в Германии случилась революция, Россия немедленно вышла из Брестского мира. Тогда это был единственный способ остановить полный крах государственности, который наступил еще раньше — в 1917 году, и это были последствия наступившего развала.

Но Сурков же говорит о сегодняшних днях, о том, что мы должны реабилитироваться. Что нас несправедливо унизили, хотя мы ничего не проиграли. Это как будто подарок мы сделали США, развалив Советский Союз.

А.Плющев― Развалившись.

С.Белковский― Да. Просто мы добровольно развалились, — такая концепция Путина, и Соединённые Штаты вместо того, чтобы нас за это поблагодарить и осчастливить и сделать равными себе, решили нас унизить. И мы должны за это отомстить.

А.Плющев― Продолжим со Станиславом Белковским и совсем перенесемся в украинские дела после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А.Плющев― Это «Особое мнение» Станислава Белковского, политолога, — извините, писателя. Нельзя говорить «политолог» — что это? Сейчас опасно быть политологом.



С.Белковский: Соловей играл высокими ставками на своей поляне и затрагивал многих влиятельных людей

С.Белковский― Но не всяким, а таким масштабным, как Валерий Дмитриевич.

А.Плющев― А кстати, — значит ли это, что и остальным политологам нашим, а их еще много у нас, надо как-то поосмотрительнее быть сейчас?

С.Белковский― В условиях авторитарного режима и закручивания гаек поосмотрительнее надо быть представителям любых специальностей, вплоть до грузчиков и садоводов. То есть, это не привязано к профессии. Просто Соловей играл высокими ставками на своей поляне и затрагивал многих влиятельных людей, что всегда несет в себе определенные риски.

А.Плющев― То есть если ты про влиятельных людей не говоришь, а про группы, то еще более или менее?

С.Белковский― При определенном устройстве российских силовых структур, — назовем их так, — если ты наступил кому-то на хвост, вторгся в сферу каких-то интересов и тебя можно убрать с помощью силовых структур, то такой риск сразу возникает. Это не значит, что он будет обязательно реализован, но он есть.

А.Плющев― Понял. Тогда о главной новости последних недель, главном событии – хотя было ли событие?

С.Белковский― Конечно, да.

А.Плющев― В чем оно заключалось?

С.Белковский― Во вторжении.

А.Плющев― Которого не было.

С.Белковский― Если о нем все говорят, значит, оно было. Это опять же вопрос метавселенной, разбухшего универсума: существуют ли Пегасы – конечно. Потому что если бы они не существовали, мы бы о них не говорили, и никак бы себе этих Пегасов не представляли.

Кроме того, при современном устойчивом Джи-развитии из повестки логики гибридной войны, — скажем, хакерская атака на все основные сайты Украины, которая случилась как раз 16-го февраля – можно считать это элементом вторжения? – да.

А.Плющев― Если вы про Минобороны и банки, то это вчера.

С.Белковский― Да. Поэтому отчасти и было. Но ясно, — уже несколько месяцев подряд мне приходилось проговаривать, что логика Карибского кризиса в нынешнем исполнении, как впрочем, и того, который является ролевой моделью для нынешнего, 1962 для 2022, — в том, чтобы довести до точки кипения и отступить от барьера.

Вот это они и делают. Потому что в этом и есть, — «они» это основные игроки, то есть, Россия и США. В этом есть определённая логика.

А.Плющев― Они действуют согласовано?

С.Белковский― Нет, это совпадение интересов. Для России важно, для Путина важно, что он решает по ходу дела свои многочисленные тактические задачи без всякой большой войны, которой он, безусловно, не хочет, поскольку он совсем не специалист по этой группе вопросов. К тому же для каждого военного действия у него должна быть справка, юридическая причина, юридический повод. Он никогда без справки ни в какое силовое столкновение не ввязывается.

А.Плющев― Как-то в последнее время Путин-легалист уже немножко отошло на второй план.

С.Белковский― Нет, совершенно нет. Нет ни одного прецедента, чтобы вмешательство России в какие-то дела не было обосновано.

А.Плющев― Вы имеете в виду международную арену?

С.Белковский― На внутренней тоже – судебные решения. Не бывает так, чтобы лично Путин кого-то осудил.

А.Плющев― Нет, пока такого нет.

С.Белковский― Или что он узурпировал полномочия судебной власти, — такого нет. Путин легист, все железно. Он не вмешивается, как мы знаем, в дела правоохранительных органов, потому что всякие следователи в нашей стране процессуально независимы и подчиняются только закону. Поэтому хоть Папа Римский может звонить ему с просьбой за кого-нибудь, он скажет: Ну, Святейший Отец, я же не могу командовать следователями — обращайтесь к следователю, пишите поручительство, может, он вас и послушает.

А.Плющев― Мне кажется, все равно в последнее время этот образ стал размываться.

С.Белковский― Нет, прецедента серьезного нет. Образ размывается. Потому что масштаб издевательства – опять же, по Ленину, — вот это « по форме правильно, а по существу издевательство», масштаб издевательств стал настолько крупным, что да, кажется, что принцип нарушен. Нет, принцип не нарушен до сих пор. И в международной политике в особенности.

Поэтому Путин решает по ходу дела много тактических задач. Например, задачу не самого большого порядка, но, тем не менее, важную для него: вот приезжает Макрон, Шольц, он общается с Байденом. Упоминается ли там Навальный? Нет. Там больше никогда не упоминается. Он не является предметом торга между Россией и Западом. А еще недавно упоминался, в 2021 году.

И почему-то никто не вспоминает, — ведь важен не сам казус Навального сам по себе, но и в контексте использования химического оружия, за что грозили России новыми санкциями. Это же не в связи с притеснениями ключевого оппозиционера, а в связи с тем, что есть как будто бы использование химического оружия, вопреки конвенции о его запрещении. Молчание полное.

Еще недавно не обсуждался вопрос, надо ли Украине вступать в НАТО, он России совсем не касался, — сейчас обсуждается и касается. Поэтому одной угрозой войны, по принципу «держите меня семеро, а то…» — это также со времен Макиавелли считается теорией сумасшедшего в политике, мы изображаем из себя сумасшедшего, все нас боятся.

А.Плющев― Причем, буйного.

С.Белковский― Да. А потом все успокаивается, и мы говори: а мы и не собирались. Разве мы сказали, что мы собирались? Нет, мы так не говорили. Путин же всегда действует по принципу «нас там нет», «их там нет, и меня там нет», — это же не я говорил, что будет вторжение, а американцы, вот к ним все вопросы.

А Байдену, конечно, перед промежуточными выборами в Конгресс важно показать, что он предотвратил большую войну в Европе, он этого добился. Ну и важно как-то сплотить евроатлантический мир вокруг себя, поскольку действительно противоречия внутри очень сильно наросли за последние годы и десятилетия, чем Путин и пользуется, объявив англосаксов плохими, а континентальную Европу неочевидно плохой, — ну, там есть плохие страны, типа Польши и Литвы, которые исторически нас не любят.

А.Плющев― Вроде бы не англосаксы, но тоже.

С.Белковский― Ну, они исторически нас не любят, потому что Литовское Русское княжество это некая альтернатива Московии, тому историческому пути развития, которые олицетворяет, в частности, сидящий в Кремле любой российский правитель. В частности, Путин. Или в Зимнем дворце.

А Германия и Франция это совсем другой разговор. Венгрия, Италия, Греция — третий. Поэтому надо подвергнуть эрозии американо-центричный мир, и Путин абсолютно искренне, на мой взгляд, уверен, что если Америка не будет качественным, существенным образом влиять на те или иные страны, то договориться один на один всегда можно. Даже со страной Украиной. Вот если США перестанут навязывать украинским элитам и Украине в целом антироссийский курс и проект «Антироссия», то тогда все, мы сядем с теми же самыми украинскими элитами за стол переговоров, и выяснится, что между нами фундаментальных противоречий нет, что Украина рада упасть в мои, Путинские дружеские объятия. Здесь он ошибается и заблуждается. Но в каких-то случаях…

А.Плющев― Хочу в этот мир, войти в эту систему координат.

С.Белковский― Чичероне, проводником Вергилия.

А.Плющев― А если Навального избавить от влияния США, чьим агентом он является, — мы уже проговорили про эту логику, в мире Путина он является таковым, — то его можно принять в «Единую Россию», например?:

С.Белковский― Разумеется. И можно было всегда. Он просто почему-то не пошел. Ну ладно, не пошел, и не надо. Даже необязательно в «Единую Россию», в ЛДПР, КПРФ. Это у меня была идея, что Навальный может возглавить ЛДПР, правда, эта идея была в 2011 году и не получила развития хотя бы потому, что Жириновский уже тогда сказал, что если кто даже начнет рассуждать о смене власти в ЛДПР, он применит все ресурсы, чтобы такого человека изничтожить.

А.Плющев― Понимаю.

С.Белковский― То есть, все, что угодно может измениться в этом мире, только не лидер ЛДПР.



С.Белковский: Навальный мог пойти путем системного оппозиционера, и тогда бы он не сидел в тюрьме

А.Плющев― Тогда не спрашивать о Жириновском сейчас?

С.Белковский― Ну, здесь вопросы задаете вы.

А.Плющев― А вдруг я вас в неудобное положение поставлю?

С.Белковский― Нет. Но Навальный мог пойти путем системного оппозиционера, и тогда бы он не сидел в тюрьме. Но он вместо этого, движимый своими дьявольскими амбициями, решил договориться о совместной игре против меня, Путина, с США. И вот я вынужден был отвечать так, как должен. Потому что я должен сохранить стабильность страны, должен сохранить государственность. Я не могу дать возможность Америке сделать с Россией то, что англосаксы сделали с Россией в начале 20-го века.

А.Плющев― Кстати, возвращаясь к Суркову, — он угадывает мысли Путина?

С.Белковский― Ну, у него есть свои источники. Если даже я что-то знаю, хотя гораздо дальше, чем Сурков от всех этих элитных кругов, и я никогда не работал в Кремле, где он работал много лет. Конечно, у него есть возможность сконструировать достаточно близкую к действительности версию мышления Путина.

А.Плющев― То есть, почитаешь Суркова и более или менее поймешь, что у Путина в голове.

С.Белковский― Ну, не до конца. Путин ведь не стратег, а тактик, он меняется часто, — вот как на встрече с Олафом Шольцем вчера в Кремле, он сказал: Как мы действуем? По плану, — сказал он с иронической ухмылкой. Конечно, плана никакого нет. — А как формируется план? — А по ситуации.

Вот просыпаюсь, смотрю, что происходит в мире, и как говорил один наш с Путиным общий знакомый, гораздо более близкий к нему, чем ко мне: «В чем Володе не откажешь, так это в умении мутить» — вот он этим и занят.

А.Плющев― Как говорится: у меня был план, и я его придерживался.

С.Белковский― Да, конечно.

А.Плющев― А дальше что с ситуацией с Украиной? Дальше она во что перерастает? Потому что есть постановление Госдумы о признании ДНР и ЛНР,

С.Белковский― Это специально к визиту Шольца сделалось, в переводе с Путинского на русский это означает: если вы немедленно не надавите на Украину, чтобы она имплементировала Минские соглашения, тогда воленс-ноленс мне придется признать ЛНР ДНР, чего я ужасно не хочу, а хочу выполнять Минские соглашения и соблюдать территориальную целостность Украины, — особенно хотел, когда забирал Крым. А сейчас тем более хочу, вдвойне, с утроенной энергией, но видите, вы не оставляете мне выбора, потому что Киев не выполняет Минские соглашения.

А Киев находится в полной зависимости от вас, поэтому, пожалуйста, сделайте так, — с Киевом говорить не о чем, потому что он побежит к вам жаловаться и советоваться. Так лучше я с вами договорюсь. Выполняйте Минские соглашения, и я не признаю ЛНР-ДНР. Но если дело зависнет на неопределенный срок, то я вынужден буду это сделать, потому что так хочет мой народ, — он говорил об этом вчера на встрече с Шольцем, — «я-то против, но мой народ – за. Я из последних сил сдерживаю неоднозначную энергию моего народа, представляемого Госдумой.

Не случайно это оппозиционная фракция внесла законопроект — КПРФ. И депутаты Госдумы, хотя подавляющее большинство принадлежит «Единой России», проголосовали за проект, потому что было свободное голосование. Понимаете? И поэтому они сразу слились со своим народом в экстазе, а не с партийной дисциплиной, презрев партийную дисциплину. Они пошли против Путина, — сказал вчера Путин на встрече с Шольцем. Де-факто, он сказал это, — что я против признания ДНР-ЛНР, но мой народ и все депутаты — за.

А.Плющев― Подождите. То есть, Путин идет против народа?

С.Белковский― Из любви к Западу, конечно. Из любви к западным партнерам, из желания выполнить Минские соглашения, он даже готов в порядке большого исключения не прислушаться к голосу своего народа, хотя всегда он прислушивается к нему. Вот что он вчера сказал Олафу Шольцу. Поэтому срочно исполняйте Минские соглашения, иначе я перестану сдерживать мой народ, и ничего уже не поможет. Путин единственный европеец, он культивирует этот тезис.

А.Плющев― Возникает вопрос, кто же тут иностранный агент, а не единственный европеец.

С.Белковский― Иноагент.

А.Плющев― Да. Хорошо. Будем смотреть, как развиваются эти события. Спасибо большое, благодарю Станислава Белковского.

С.Белковский― Я благодарю Александра Плющева и приношу извинения, что назвал его Андреем, — а что по Фрейду эта оговорка означала. Мы доложит в программе «Время Белковского» в эту субботу, в 9 вечера по Москве.

А.Плющев― Обязательно.

С.Белковский― Хочу заметить, что программа «Время Белковского» по субботам выходит после шабата, поэтому, независимо от вашего вероисповедания, присоединяйтесь.

А.Плющев― Обязательно. Спасибо большое.

С.Белковский― Всего доброго.