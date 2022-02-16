А. Плющев― Здравствуйте. Вы смотрите и слушаете программу «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы». В ее Ютуб-канале. И сегодня у нас Сергей политолог, директор Института политических исследований. Добрый вечер.

С. Марков― Добрый вечер.

А. Плющев― Пробил тот час, когда я не буду сворачивать вас с темы Украины. Потому что всегда мне приходилось это делать. Наоборот, буду всячески туда подталкивать и просить вас сказать про события вокруг Украины. У нас сегодня 16 февраля. Была некоторыми средствами информации объявлена война. Вторжение России на Украину. Или в Украину. Но его не случилось. Как вы полагаете, кто в этой несостоявшейся войне победил?

С. Марков― Пока американцы.

А. Плющев― Я думал Путин.

С. Марков― Нет, пока американцы. Объясняю, в чем суть войны. У нас есть несколько уровней озабоченности. Первая самая большая озабоченность заключается в том, что к нашим границам ползет военная инфраструктура НАТО. Все эти танки, вертолеты, военные базы, ракеты. Советники… Ползет и ползет. У нас есть очень опыт такой горький. Каждый век объединенная Европа на нас нападает. … Гитлер на нас напал…

А. Плющев― Объединил своеобразно, надо сказать.

С. Марков― Да. Ну конечно. Объединил совсем не добровольно. Но кто-то и добровольно. Французские фашисты добровольно воевали у нас.

А. Плющев― Там, прямо скажем, сильно не добровольно с одной стороны, а с другой стороны можно было и с Англией объединиться в 39-м, но чего-то не склалось.

С. Марков― Это сейчас не будем углубляться. То есть голландские, шведские, французские фашисты воевали вполне добровольно на наших просторах. Так или иначе, объединил он их и погнал всех сюда нас завоевывать. Перед этим Наполеон объединил Европу. И погнал всех завоевывать.

А. Плющев― То есть Первая мировая не годится для примера, поэтому вы ее пропускаете.

С. Марков― Тоже в какой-то мере можно, там просто чуть другое. Хотя тоже в принципе Германская империя Австро-Венгерская империя это была объединенная центральная…

А. Плющев― Там сильно другое. Потому что сначала начиналось как это – малой кровью на чужой территории.

С. Марков― Я сейчас расскажу. У нас ситуация очень похожа с ситуацией Первой мировой войны. Прямо сейчас я пишу на этот счет статью. Напомните мне об этом. Вот они все до этого польская армада Кремль захватывала. Карл XII, все эти волны шли-шли. Поэтому у нас опыт такой. Мы говорим: уйдите от нас. Закончится плохо то, что вы к нам ползете. Плохо для вас, для нас. Вы по своей глупости и агрессивности обязательно на нас нападете. Мы чуем это нюхом наших предков. Как портянка пахнет издалека – вот также пахнут и ваши европейские и американские намерения. И мы соответственно говорим: уйдите прочь. Они нас не слушают. Ну не слушают. Да, у вас тоже такой бывает Александр Баунов… Хорошее сравнение сделал. Они считают себя полицией и говорят, что если мы свой полицейский участок в вашем подъезде устанавливаем, ну как же вам может быть от этого плохо. Вам от этого только лучше. Мы говорим, что мы не чувствует в вас честную полицию, мы чувствуем скорее мафиозную группировку.

А. Плющев― А какая за последнее время инфраструктура НАТО приблизилась к российским границам-то?

С. Марков― Пожалуйста, были размещены войска США, Британии, Германии в странах Прибалтики.

А. Плющев― Да они там размещены бог знает когда. В начале 2000-х.

С. Марков― Нет, три года назад дополнительные подразделения.

А. Плющев― Дополнительные понятно.

С. Марков― В Украине строят натовцы военную базу…

А. Плющев― Три года назад, я замечу, это какой год получается. 2018-19. То есть после 14-го года.

С. Марков― Военные базы под Очаковом американские и британские. Строится военная база под Харьковом. Затем…

А. Плющев― Какие военные базы. Нет американских военных баз на Украине.

С. Марков― Они просто называются «учебные центры». Фактически являются военными базами. Сейчас, например, британское правительство, они проговорились, сказали, что мы эвакуируем свои воинские подразделения из Украины. Если они эвакуируют – значит они там есть.

А. Плющев― Не воинские подразделения, там был отряд советников, которые тренировочную функцию…

С. Марков― Неважно, называют они советники.

А. Плющев― У нас наш МИД тоже предпочитает не называть воинскими подразделениями тысячу человек в ЦАР.

С. Марков― Чтобы не отвлекаться. Логику закончим просто. Я ответил на вопрос, появляются такие инфраструктуры. Мы говорим «не надо». Они с нами не хотят разговаривать. Затем мы говорим Украине, это режим, который является не демократическим, проводит политику репрессий. Он насильно запрещает русский язык. Он насильно делает из украинцев антирусских. А мы себя ощущаем как единый народ. Они проводят политику геноцида в отношении людей на Донбассе. Политику по сути государственного терроризма против собственного народа. Мы говорим, посмотрите, там ужас происходит.

А. Плющев― Конечно ужас, там президенты меняются. Это ужасно. Невозможно. Неприемлемо.

С. Марков― Там меняются главные полицаи. При военной комендатуре. Порошенко и Зеленский – это не президенты, это главные полицаи. При американской комендатуре. И мы говорим, вот нам не нравится то, вот по русскому языку, я сказал, у меня очень много интервью британским, европейским СМИ и так далее. Одна из вещей: запрещают русский язык.

А. Плющев― То есть вы сейчас говорите, что Россия вмешивается в дела чужого государства. Фактически.

С. Марков― Подождите. Россия вмешивается во внутренние дела, которые не являются делом внутренним. Потому что согласно современному международному праву грубейшее нарушение прав человека не является внутренним делом государства. Это прям запишите и сдавайте зачет.

А. Плющев― Да мы все время об этом вспоминаем. Только нам все время говорят, что если кто-то возмущается преследованию оппозиции здесь – это вмешательство во внутренние дела.

С. Марков― Мы, кстати, не говорим, что когда они поднимают вопрос по Навальному, еще там. По вопросам прав человека все имеют право поднимать вопрос. Но почему важен, вот я объясняю западникам вопрос о русском языке. Поймите, ну езжайте в Киев, Одессу, Харьков, Днепропетровск – 90% будут говорить по-русски. Можете вы поверить, что демократическим путем эти люди 90%, говорящие по-русски, поддержат запрет в официальной сфере русского языка. Конечно, нет. Ситуация с русским языком она наиболее ярко демонстрирует не демократический характер режима и всех законов, правил. Вот вторая наша озабоченность – то, что пропагандой и террором…

А. Плющев― То есть мы возмущены тем, что соседняя страна устанавливает свой язык в качестве государственного единственного.

С. Марков― Нет. Язык там большинства – русский. Мы возмущены тем, что хунта марионеточная…

А. Плющев― Избранная народом.

С. Марков― …насильственно меняет идентичность большинства нации с целью сделать из них антирусских, а потом эту анти-Россию бросить войной на Россию. Я закончу. Второй уровень. Превращение анти-России. И сразу скажу, как мы видим их план. Сделать анти-Россию, потом бросить войной на Россию, в конце 23-го, начале 24-го года. Не для того чтобы победить Россию, конечно, боже мой. Не победить, даже если всех сделать бандеровцами. Нет. Устроить такую кровавую баню в войне анти-России и Украины с Россией, чтобы народ России ужаснулся и сказал: больше Путина нам не надо. И таким образом сорвать избрание Владимира Владимировича. Вот то, что нам кажется является их планом.

А. Плющев― Понял. Надо сказать коварный изощренный план. Иногда бывают планы, ты понимаешь, дурацкий. А этот…

С. Марков― И достаточно простой. Точно также делали южновьетнамскую хунту, чтобы послать войной на Северный Вьетнам. И третий уровень. Это Донбасс. Не нравится, что они проводят политику геноцида в отношении народа Донбасса, политику государственного терроризма вместо выполнения Минских соглашений. И мы говорим, что Минские соглашения утверждены Совбезом ООН, просто выполняйте. Перво-наперво прекращайте обстрелы каждую ночь. Я был в Донецке, я просыпался ночью от обстрела пригородов украинской артиллерией. Поверите мне, это очень неприятное чувство. Когда вы просыпаетесь от обстрела. Вы головой понимаете, поскольку последние два года…

А. Плющев― Прошу прощения, продолжим обязательно с Сергеем Марковым через минуту после рекламы.

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А. Плющев― Итак, три вещи, по которым Россия недовольна Украиной.

С. Марков― Не Украиной. У нас нет конфликта с Украиной. Потому что Украина существует как братская страна, но у нас проблема с киевским…

А. Плющев― Единый народ. Это вообще нет никакой братской страны.

С. Марков― Часть этого единого народа оккупирована гибридным образом США. Поэтому переговоров нет с Зеленским. Переговоры Путин-Байден, поскольку Байден представляет публично диктатора Украины, которым является…

А. Плющев― А в чем выражается оккупация Украины? Мы знаем, что оккупация это комендатуры. Войска обязательно. Назначение руководства местного и так далее.

С. Марков― Вы не поняли. Это 21-й век. Это гибридная.

А. Плющев― В чем выражается гибридная?

С.Марков: Группировка 150 тысяч российской армии – она очевидным образом стимулировала западников к переговорам

С. Марков― В чем выражается оккупация. Они совершили государственный переворот силами спецслужб. И наемных снайперов и так далее. Свергли президента законного Януковича. Установили власть хунты. Дальше их советники организовали работу спецслужб, они поставили под контроль, организовали работу спецслужб. Также их советники до этого еще организовали неонацистские отряды. Они были организованы, «Правый сектор*» был организован Валентином Наливайченко.

А. Плющев― Подводите нас под статью. «Правый сектор*» — надо вставать и говорить, что они запрещены в РФ. Признаны террористической или какой там. И запрещены.

С. Марков― Эта организация создана ЦРУ США. Вот они создали сначала машину террора в виде неонацистских групп, потом с помощью ее захватили власть, потом с помощью власти создали машину террора в виде службы безопасности Украины, военной разведки. И затем с помощью террора таким образом дают команды.

А. Плющев― Затем тоже естественно гибридным образом сменили Порошенко на Зеленского.

С. Марков― Да, естественно.

А. Плющев― Конечно.

С. Марков― Они даже разрешили двум кандидатам в главные полицаи вести избирательную кампанию.

А. Плющев― Дебаты там.

С. Марков― Я вам скажу прямо, свободные выборы знаете какие в Украине. Если в них сможет принять участие Янукович.

А. Плющев― Я думал, если в них сможет принять участие Путин. И больше никого не допустит.

С. Марков― Путин – это сверхсвободные выборы.

А. Плющев― Конечно.

С. Марков― За пределами противостояния свободы и несвободы. В философском смысле этого слова. Таким образом у нас такие проблемы с ними. Вот мы говорим: товарищи, выражаем озабоченности, 7 лет выражаем. Народ уже весь смеется. Ну сколько можно, бьют по морде — а мы «выражаем озабоченность». Вам опять по морде – а мы опять «выражаем озабоченность». Тогда Владимир Владимирович Путин говорит: слушайте, давайте мы подведем группировку нашу воинскую и скажем, что мы «выражаем озабоченность».

А. Плющев― И скажем: мы за мир. Подведем группировку и скажем, что мы за мир.

С. Марков― Имейте в виду, нам эти вещи не нравятся. И знайте, частично возымело действие свое. Сразу побежали все в Москву на переговоры. Сразу стали писать письма, то есть группировка 150 тысяч российской армии – она очевидным образом стимулировала западников к переговорам. Они уже какие-то предложения свои выставили. Есть некоторые предложения хорошие, в частности ввести мораторий на ракеты средней дальности. То, что мы им давным-давно предлагали. Они говорили «подите прочь». Без войск ваших не будем с вами разговаривать. Мы им говорили, а давайте военные учения не будем все время проводить вокруг наших границ. Они говорили «подите прочь». Без вашей группировки войск и не будем с вами разговаривать. Мы тогда собрали воинскую группировку. Они говорят: ну хорошо, ладно, давайте разговаривать. Я думаю переговоры эти провалятся. Потому что западники рассматривают сейчас, два месяца прошло, рассматривают как свою огромную победу.

А. Плющев― Вы тоже считаете, что они пока побеждают. Американцы.

С. Марков― Да, пока американцы побеждают. Они смотрите что добились. Они подтянули к себе более консолидированных европейцев, они вдохнули больше оптимизма в киевскую хунту. Что они сохранятся. Они считают, что запугали Путина, и Путин отвел войска. Путин хотел вторгнуться в Украину, захватить ее, они ее напугали этой консолидированной позицией. Они накачали киевскую хунту оружием всевозможным. И при этом они не выполняют по-прежнему Минские соглашения. И не выполняют наших требований провести демократизацию Украины и трансформацию от нынешней хунты к нормальному правлению, которое отражало бы чаяния украинского народа. Вот такой промежуточный этап. Что дальше? Наши попросили ГД выступить с обращением к Путину.

А. Плющев― А кто попросил ГД, кстати?

С. Марков― Кто ее курирует – тот и попросил.

А. Плющев― То есть неужели управление как там – внутренней политики администрации президента.

С. Марков― Как называется… российской политики УВП АП РФ.

А. Плющев― Неужели площадь позвонила так сказать.

С. Марков― Я думаю…

А. Плющев― Нет, это была проверка на то, смотрите ли вы сериал «Предпоследний министр». Там есть площадь, а есть набережная. Поглядите. Хороший, вам понравится.

С. Марков― Кстати, посмотрю обязательно. Я не люблю, я люблю: открыл посмотрел. А там куда-то лазить надо, использовать какие-то хитрости и так далее. Мне потом скажете.

А. Плющев― На Кинопоиске вообще отлично. Яндекс наш отечественный русский, российский.

С. Марков― Серьезно?

А. Плющев― Кроме шуток.

С. Марков― Хорошо. Посмотрю. Значит, дума попросила, Владимир Владимирович сделал, можно сказать, двойной подарок новому канцлеру Германии. С одной стороны в день визита канцлера он отдал приказ начать отвод российских войск от украинской границы. И даже услал министра обороны Шойгу в далекую Сирию на берега Средиземного моря. Одновременно ГД высказала просьбу признать ДНР и ЛНР. И тем самым было сказано: ну, Олаф, дорогой, выполняй Минские соглашения. Ты же канцлер Германии. Ты не какой-то там европейский щенок. Ты канцлер великой страны. Ты подписался, что ты гарант Минских соглашений. Как канцлер. Выполняй Минские соглашения. Нет – извиняй, будем их признавать. Вот сейчас такая возникла ситуация. Честно говоря, я думаю, что Олафу Шольцу не удастся выполнить Минские соглашения. И заставить киевский репрессивный режим… Американцы думают, что они победили. Вы слышали выступление Байдена? Выступление победителя.

А. Плющев― Вы сами так думаете, что они победили.

С.Марков: Я думаю, что Олафу Шольцу не удастся выполнить Минские соглашения

С. Марков― Поставили Путина на место — говорит.

А. Плющев― Он такого не сказал. Он сказал, что мы не поступимся принципами насчет того, кто будет вступать в НАТО, а кто нет. Он еще кучу банальностей сказал, которые раньше говорил. Но эмоционального там было обращение к россиянам. Сейчас можем обсудить. Но я хотел на Шольце остановиться. На секундочку. Но я вчера смотрел, что Шольц вообще он без году неделя во всем этом клубе, просто вообще и сам никто и звать никак еще. Никакого авторитета и ничего. А уже на пресс-конференции с Путиным он просто над ним смеется буквально и говорит: знаете, мы конечно в обозримом будущем не увидим Украину в НАТО, наши полномочия истекут, когда мы ее там увидим, хотя президент России явно намерен задержаться там подольше. Сказал он. Это прямо, по-моему, неприлично.

С. Марков― Нормально.

А. Плющев― Как Путин позволяет над собой так издеваться неизвестно кому. Ладно бы Меркель.

С. Марков― …Шутить.

А. Плющев― Издевка просто.

С. Марков― …Владимир Владимирович обладает прекрасным чувством юмора. И к таким шуткам смею вас заверить, относится положительно.

А. Плющев― Он любит, когда его демонизируют вот так вот.

С. Марков― Олаф пускай не обижается, Владимир Владимирович тоже позволит себе шутки в дальнейшем. Таким образом вот…

А. Плющев― Байдена давайте успеем обсудить. Я увидел, может быть у вас другое мнение. То, что да, готовы говорить по ограничению в Европе. По каким-то там не очень принципиальным вопросам. Принципов не сдадим, — сказал Байден. И действительно была речь по посылу — речь победителя. Но самое главное как мне кажется, в конце было обращение к россиянам. «Мы вам не враги», – сказал он. Это смотрелось так свеженько.

С. Марков― Это неправда. Он враг. Не может, если бы он не был врагом – он не поддерживал бы террористический режим, который силой запрещает говорить по-русски. Как можно быть не врагом и запрещать говорить по-русски. Подумайте. Это нонсенс.

А. Плющев― Я слышал в Казахстане тоже такие ограничения, но мало кого волнуют.

С. Марков― Не надо пользоваться демагогическим приемом, переводить тему. Когда пользуются демагогией – говорит лишь о том, что вы понимаете, что не правы. Таким образом продолжаем дальше. Байден без сомнения враг России. Потому что любой, кто поддерживает нынешнюю террористическую хунту в Украине, кто поддерживает ограничения русского языка – конечно, являются врагом русским людям. Без сомнения. Если может Байден не понимает по ментальной ограниченности, это просто мы должны ему рассказать. Но я думаю, он прекрасно это все понимает. Другое дело, что американцы я думаю, размышляют так: ну и что, что запрет русского языка, потом когда количество русских во много раз уменьшится, разные группы бывших русских, одних мы назовем украинцами, других сибиряками…

А. Плющев― Тут отдельно стоит оговориться, что конечно никакого запрета русского языка в общем, не существует.

С.Марков: Байден без сомнения враг России

С. Марков― Как не существует. В Украине, послушайте. Вы не представляете эти фашистские тезисы. Да, действительно украинский режим пока еще не может запретить людям за борщом говорить по-русски и людям в постели во время секса тоже пока не запрещают говорить по-русски.

А. Плющев― Вот сейчас придется мне запретить говорить по-русски Сергею Маркову. Потому что настало время рекламы, извините.

НОВОСТИ

А. Плющев― И это «Особое мнение» с политологом Сергеем Марковым. Кто слушает по радио, возможно, имеет смысл потом не только пересмотреть эту передачу на Ютубе, но отдельно у нас были куски, которые в радиоэфире не транслируются. Потому что они содержательные, мы много с Сергеем Марковым обсуждаем. И вот вчера было еще одно событие. Содержательно оно или нет – вам судить. ГД обратилась к президенту, причем от КПРФ проект. Там было два, один – от «Единой России» и от КПРФ. И приняли именно коммунистов. Чтобы президент признал ДНР и ЛНР. Это какую роль во всем пред… произошедшем играет. Тем более как я понял, Путин сказал, что пока не надо.

С. Марков― Это начало отсчета. Правда, точно не сказано.

А. Плющев― Запуск секундомера.

С. Марков― Да. Но пока никому не виден он. Это не как в американских фильмах, когда циферки показывают, когда произойдет взрыв. Когда ставят бомбу на таймер, циферки не делают открытыми для всех. Вот поставлен такой таймер. Ну все, товарищи, если вы не будете выполнять Минские соглашения, мы будем признавать соответственно ДНР и ЛНР. Если это произойдет, там есть несколько вариантов. Мы можем просто признать ДНР и ЛНР. Это ситуация реально не сильно изменится. Ну признали и признали. Там единственное что будет изменение — эти предприятия выйдут из-под санкций против украинских предприятий. Которые мы ввели в качестве ответной меры против санкций киевского репрессивного режима против России. Это первое. Второе, что с высокой вероятностью может случиться – мы заключим с ними оборонный союз, и российская армия будет гарантом безопасности жителей ДНР и ЛНР. Они обстреливают примерно две ночи из трех, эти города. Я уже запутался, кому я чего говорил. Я рассказывал, как я вставал, просыпался под обстрелы.

А. Плющев― Да. Успели до перерыва. Было.

С. Марков― И это ужасная ситуация. По сути террора такого против населения. И вот это будет, мы скажем, все, обстрелы должны быть прекращены. Если это произойдет, вот дальше будут обстрелы или нет? Если будут, то мы будем точно так же как сейчас ДНР и ЛНР почти не отвечать или отвечать, но чуть-чуть.

А. Плющев― Я понимаю, что вы были на месте событий. Но мы говорим о пограничном конфликте. На линии соприкосновения, там нет границы. Мы говорим об этом. В таких конфликтах всегда случаются нападения в обе стороны.

С. Марков― Нет.

А. Плющев― И вы были на одной стороне. И вы сейчас рассказываете взгляд с точки зрения одной стороны.

С. Марков― Вы не правы.

А. Плющев― Я просто хотел бы зафиксировать, что у нас взгляд совершенно одной стороны.

С. Марков― Я фиксирую, что вы не правы.

А. Плющев― И он не является как бы аксиомой. Что обстрелы с одной стороны идут и постоянно.

С. Марков― Он является аксиомой.

А. Плющев― Нет.

С. Марков― Я объясняю. Вот был Карибский кризис. Конфликт, в том числе начался между Кубой и США. Не Куба была инициатором конфликта. Был конфликт между Италией фашистской и Грецией. Не Греция была источником… Когда есть страна большая и маленькая, и большая хочет захватить маленькую – в этих обстрелах не будет равного. Там 99% вина на киевской стороне. Любое включите рациональное сознание. К тому же…

А. Плющев― Я включаю рациональное сознание, мы отлично знаем, что по обе стороны есть тяжелое вооружение. А не просто трактористы приехали. По обе стороны есть огромное количество вооруженных людей. Боеприпасы.

С. Марков― Александр, предлагаю закрыть эту вещь.

А. Плющев― Давайте вернемся к ЛНР и ДНР.

С. Марков― Утверждаю, что 99% нарушений из Киева вы тоже знаете, и здесь меня…

А. Плющев― Но мне заокеанские власти не велят это говорить. Конечно.

С. Марков― Закрыли эту тему. Пошли дальше. Российская армия будет отвечать также понемножку, как ДНР и ЛНР. Либо она по-настоящему ответит. А значит нанесет удар, а значит начнутся боевые действия. И российская армия разгромит группировку ВСО, сконцентрированную на Донбассе. Это следующий вариант развития событий. И дальше если группировка будет разгромлена, то следующий вариант развития событий – выход российской армии и корпусов, прежде всего, ЛНР и ДНР на освобождение всех регионов юго-востока Украины.

А. Плющев― То есть это признание, которое было в ГД, это пододвигает на шаг к войне. Провоцирует войну.

С. Марков― Совершенно верно. Подвигает нас к этой ситуации. Поэтому Шольц назвал это катастрофой. Но она возможна в разных ипостасях. Если мы просто признаем, но свою армию там не разместим. Второй вариант – если мы признаем и разместим свою армию, но она будет отвечать только понемножку. Там сейчас очень такой беспокоящий, там два типа терроризма. Проявляет киевский репрессивный режим. Во-первых, это обстрел минометами, в том числе с залетами в жилую зону. И, во-вторых, это снайперский обстрел. И третье, иногда убийство каких-то военно-политических деятелей.

С.Марков: В отвод российских войск сейчас от Украины я скажу честно, я не верю

А. Плющев― Там военно-политических деятелей свои обычно шлепают.

С. Марков― Ну что вы. Хорошо известно, что Захарченко, Гиви, Моторола. У нас я полагаю, что наши зачистили от наиболее неконтролируемых полевых командиров в 14-м году. После 14-го года все убийства сделаны…

А. Плющев― То есть своих все-таки в особо напряженные моменты, вы признаете, что своих все-таки или.

С. Марков― Да. Для укрепления дисциплины были возможно ликвидированы люди, которые активно сопротивлялись формированию единых вооруженных сил. Вот такое развитие ситуации. Причем я полагаю, на сегодня американцы, это кстати наиболее реалистическое развитие ситуации. В отвод российских войск сейчас от Украины я скажу честно, я не верю. Я думаю, что отведена небольшая часть, и остальные будут готовы туда вернуться. Путин прекрасно понимает, что поскольку американцы не готовы идти назад, это является смертельной угрозой российской безопасности. Имеется в виду формирование анти-России. И все равно придется это ликвидировать.

А. Плющев― Но вот что меня потрясло. Можно я вас процитирую.

С. Марков― Можно закончить фразу. …Не будет ликвидирована, Владимир Путин не останется у власти после 24-го года. Это мой прогноз.

А. Плющев― Это катастрофа конечно. Как жить без Путина. Я не знаю. Вашингтон тайно согласился с признанием ДНР и ЛНР, — пишет Сергей Марков. Это последний по времени его пост, можете почитать в отличном Telegram-канале «Логика Маркова». Я подписан, с удовольствием читаю, но не все успеваю в то же время, когда опубликовано. Поэтому иногда возвращаюсь. Так вот, и написано, что в Вашингтоне считают, что они окажутся в выигрыше при признании ДНР и ЛНР. Там разные причины приводятся. Неважно. Получается, это моя логика, не логика Маркова, но оцените ее, пожалуйста, Сергей. Скажите, в чем я не прав. Получается, что ГД, признав ДНР и ЛНР, сыграла фактически на руку Вашингтону. Или как-то параллельно с ним. Они же враги. Не перпендикулярно ему, не в лоб. А как-то, то есть они сделали то, что Вашингтон устраивает полностью.

С. Марков― Устраивает, но не полностью. Если Россия ограничивается признанием ДНР и ЛНР, то это Вашингтон устраивает. Если Россия переходит к освобождению других регионов юго-востока Украины – Вашингтон не устраивает. Именно поэтому когда Джо Байден выступал по всем этим вопросам, он сказал: мы четко разделяем большое вторжение России, за которое последуют ужасающие санкции. Так что Россия навсегда об этом пожалеет. И маленькое вторжение России на Украину.

А. Плющев― Может я что-то пропустил, но он вроде по большому и малому не делил.

С.Марков: Признание только Донбасса – это вполне укладывается в американский сценарий

С. Марков― Делил! Делил. Прямо я вам скажу честно, я по-английски, цитату вам скажу. Вы удивитесь. Если кто знает. Там вообще просто удивительные слова. Не просто говорил «major»… то есть большой и маленький, это он сказал, он маленькое вторжение знаете, как назвал по-английски? — «escursion». То есть на самом деле это вторжение тоже, но коннотация другая. То есть почти экскурсия. То есть сказал, что если будет маленькая военная экскурсия России на Донбасс, больших санкций не будет. Они надеются нас в этот тупичок поймать. Европейцев к себе дисциплинировать. «Северный поток-2» закрыть. Будут говорить, не только Россия украла Крым, но Россия украла Донбасс. Резко активизировать превращение Украины в анти-Россию. И после этого остаться в выигрыше они надеются. Только говорят они одно не делайте: только никакого большого вторжения. Забудьте о Харькове, Одессе, Запорожье, Николаеве. Туда никоим образом. Туда – будут огромные чудовищные санкции. Вот что хочет Байден. То есть ему смертельно опасно его проекту, если Россия вводит войска на территорию юго-востока Украины, где российскую армию будут приветствовать цветами и где голосование будет (неразборчиво) такое же, как в Крыму практически. Но при этом он готов, пускай заберут Донбасс. Какая разница. И так Россия контролирует Донбасс полностью фактически, ну будет контролировать его еще юридически. Только больше от этого… Поэтому признание только Донбасса – это вполне укладывается в американский сценарий. Еще больше, конечно они хотели бы пустить Россию по пути Горбачева. Но это за счет постоянных уступок, все-таки не очень на это надеются.

А. Плющев― Понятно. Когда вы говорите про большое и маленькое вторжение, надо иметь в виду, я понял, почему мы с вами по-разному воспринимаем. Я думал вы вчерашнее имеете в виду заявление. Я проверил, в середине января было про большое, небольшое и как будет обсуждаться и так далее. Все понятно. Но… Да времени у нас даже с вами, вот как заговорились-то с вами, Сергей. Спасибо большое за интересное обсуждение. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований был сегодня в программе «Особое мнение». Всего доброго. До свидания.

* Украинская организация «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещённая в России.