А.Нарышкин― 19:07. Это «Особое мнение» на канале «Эхо Москвы». Заходите на канал «Эхо Москвы» в YouTube. Алексей Нарышкин сегодня ведет этот эфир. И мой гость — Александр Проханов, писатель. Приветствую вас, здравствуйте!

А.Проханов― Добрый день!

А.Нарышкин― Александр Андреевич, объясните, пожалуйста, почему Путин такой нерешительный? Его депутаты в количестве чуть ли 350 человек — это, конечно, не полностью Дума, но тем не менее — просят признать ЛНР, ДНР как самостоятельные республики. Владимир Путин говорит: «Да, в Донбассе геноцид, но давайте спешить пока не будем. В чем дело?

А.Проханов― Мне кажется, что Донбасс с самого начала был элементом сложной тактики Путина. И существование этих непризнанных несчастных, поливаемых свинцом республик, являлось для России инструментом воздействия на Европу, на Запад НРЗБ. Сразу бросать эти козыри в игру — для него вопрос определенных исков. Он как опытный игрок не то что нерешителен, но он выжидаем момент, когда лучше всего сбросить эту шестерку козырную. И, кажется, что этот момент наступает, но все еще не наступил. Это не нерешительность, это глубинные, сложные технологии политические, он же их мастер.

А.Нарышкин― Вы сейчас подводите к тому, что у Владимира Путина есть такие соображения, действительно, глобальной безопасности, какого-то миропорядка глобального, серьезного. А как будто судьбы жителей Донбасса Владимира Путина не волнуют. То есть для него это разменная монета, для него это предмет торга.

А.Проханов― Я думаю, что волнует его, конечно, но при этом он же не представитель гуманитарных организаций, и он не представитель миротворческих сил, он крупный политик. Он имеет в распоряжении ядерную триаду, и глобальное, макропредставление о своей роли и мире, оно присутствует. Оно не может уступать место сердоболию, как у всех политиков. Кто был на троне сердобольный? В России на троне был сердобольным только Федор Иоаннович, такой, блаженный, полоумный несчастный сын Иоанна Васильевича Грозного. Остальные были политиками жестокими. Знали, что такое дыба, что такое война, атака штыковая. Потому что трудно от Путина требовать такого сердоболия. Это не же не мы с вами.

А.Нарышкин― При этом согласитесь, Владимир Путин за эти 8 лет, мне кажется, сделал немало для того, чтобы жителей Донбасса к России приучить, привязать. Все-таки там раздаются российские паспорта — там более 700 тысяч наших официальных документов есть у жителей этих районов. Гуманитарные конвои, различного вида снабжение есть. И этот регион — может быть, у вас есть более точная информация, — зависим уже в большей степени от России, чем от Донбасса. И раз ты говоришь А, надо сказать Б. Это честно было бы.

А.Проханов― Вы знаете, можно А очень долго говорить. Можно говорить А-а-а-а-а! — на протяжении всего XXI века. Не обязательно говорить Б. Пока эти две республики, два НРЗБ государства существуют вне политического русского реального поля юридического, то они всегда являются таким пугалом. Мы всегда пугаем Украину, что мы возьмем их себе, что мы признаем их, что начнется экспансия в Харьков, в Одессу, в Днепропетровск. Я повторяю, это инструмент геополитического, а теперь уже военного воздействия на Запад, то есть уже не на Украину. Украина во всем этом, мы же понимаем, несчастная разменная монета, которой манипулируют эти мощные, огромные мировые силы — Европа, Америка и Россия.

Поэтому Украину любят, Украину жалеют, о ней страдают русский граждане. Вот я, например, обожаю Украину. И вы тоже. Я знаю, у вас прекрасный украинский язык. И мы страдаем от этого. Мы страдаем еще оттого, что наши чаяния, наши любови не находят отражения в макрополитике. Ну, что ж, такая наша доля — наша доля подданных.

А.Проханов: Мои симпатии на стороне СССР. И появление этих независимых государств — это моя трагедия

А.Нарышкин― А вы, Александр Андреевич, не упрощаете украинскую государственность? Конечно, государство молодое, как и Россия. Если мы отсчитываем от 90-го года. Там 40 миллионов человек. Тем есть все-таки признаки демократического государства, там есть президент, там есть парламент и другие различные приметы приличной страны, у которой есть суверенитет. А вы сейчас говорите о том, что Украина, по сути, марионетка Запада. Я же правильно вас услышал?

А.Проханов― Я думаю, что так оно и есть на самом деле. Что касается меня, я вывожу всю драму сегодняшнего мира, драму Украины и, в том числе, России из трагедии 91-го года. Все имеет оттуда начинание. Там 91-й год вырвал из Советского Союза страшные клочья, которые в течение некоторого времени и болтались как клочья. А потом началось тоже с нашей помощью создание национальных независимых государств. И оно было связано практически во всех новых государствах с антирусскими, русофобскими тенденциями. Это был инструмент строительства государства. Не было другого. Это была необходимость, и это надо тоже понимать. Надо было оттолкнуться, надо было противопоставить себя. С чего начинал Кучма, помните? Украина — не Россия. А кончается тем, что Украина — это анти-Россия. Это логика развития событий.

Причем мои симпатии, конечно, на стороне Советского Союза, советского строя. И появление этих независимых государств — это моя трагедия, моя драма. Я вовсе не могу обожать и любить независимое украинское государство. Если чувствуешь, что в новом государстве, которое строится не по имперскому типу, а по национальному типу, будут подавляться все другие, не украинские язык, культуры, тенденции, будут отодвигаться на задний план, как это делается в Казахстане, в Таджикистане, как это продолжает происходить в Прибалтике. Это данность. Но, повторяю, все мои симпатии находятся на стороне вот того моего любимого несчастного, разрушенного государства ,на костях которого созданы все эти новые государственности.

А.Нарышкин― Как вам кажется, Донбасс готов, в принципе, вернуться в правовое поле Украины, и готовы ли украинские власти принять Донбасс, который, действительно, 8 лет скитался?

А.Проханов― Я думаю, что сейчас бессмысленно об этом говорить. Готова ли русская структура пустить Донбасс обратно в Украину? На каких условиях? На прежних условиях? Чтобы туда пришла украинская армия, чтобы там начались зачистки, чтобы там искали государственных преступников и изменников? Может быть, и это произойдет, но это ужасно, если это произойдет.

А.Нарышкин― Подождите, Александр Андреевич. Минские соглашения предполагают, что будет как минимум амнистия проведена для тех, кто бегал с оружием, всячески поддерживал сепаратистов. По идее, если бы Киев согласился выполнять требования этого документа, ситуация бы политически и в юридическом плане должна бы была обнулиться. И дальше — последствия вытекающие. Выборы, больше автономии, ограниченный, условный суверенитет и прочее. Готова ли Украина на это пойти?

А.Проханов― Повторяю, все договоренности — это некая мнимость. Мы знаем договоренности по Югославии, договоренности по Косово. Никто из сегодняшних донецких ополченцев, участвующих в войне, в компании, знающих, что такое кровь, нажимавших спусковые крючки, не поверит в добрые намерения Украины, если туда придет украинская армия и захватит все эти позиции. Придут прокуроры, начнутся эти зачистки. Вот как в Прибалтике, посмотрите. В Прибалтике до сих пор продолжаются чистки. Там выковыриваются все те люди, которые по мнению Прибалтики участвовали в Вильнюсских событиях. Просто прибалты более корректно, более умеренно. А украинская страсть, украинская кровь, бандеровская страсть, бандеровский реванш, он же будет страшен. Поэтому никто не пойдет на это соглашение. И если пойдут, это обернется трагедией.

Поэтому я говорю, готовы или не готовы? Кто, Пушилин готов или ополченцы готовы? Или эти несчастные бюдежетники, которые живут впроголодь. Это же все разные страты. Кого мы будем спрашивать? Значит, решит Россия, Украина и Европа соблюдать Минские соглашения и пойти на стерилизацию Украины — это одно дело. Если не решит, то все останется на своих местах, и мы завтра получим русские республики, российские республики в виде Донецка и Луганска.

А.Проханов: Россияне понимают, что содержание империи — дорогое удовольствие и продолжают содержать империю

А.Нарышкин― Объясните такой феномен. Как получилось, что в 14-м году, когда эта вся заварушка началась на юго-востоке Украины, нам много говорили про русский мир, про Новороссию, а сейчас от этой риторики ничего не осталось? Сейчас, действительно, как правильно сказали чуть выше, есть некая территория, судьбу которой определяет исключительно Владимир Путин по договоренности, наверное, с сильными мира сего. И уже этой условной исторической справедливости, которая была применена к Крыму, ее нет. Почему Владимир Путин переобувается на ходу?

А.Проханов― Нет, он не переобувается на ходу. После Дебальцевского котла, когда развивалось наступление ополченцев на Мариуполь и была возможность захватить Мариуполь, а через Мариуполь, по существу, реализовать, мне кажется, восхитительный и великий план Новороссия — там же огромная биологическая такая концепция. В ту концепцию входило создание группировки этих независимых государств, которые должны были объединиться в Новороссию, где были и Харьков и Одесса и Запорожье. Это наступление было остановлено Россией. Оно было остановлено, по всей видимости, потому что на фоне этого наступления опять были определенные договоренности и сговоры с Западом. Россию заставили остановить это наступление, пригрозив ей НРЗБ санкциями преследования. Может быть, теми же самыми, которыми сейчас американцы грозят, открывая одну санкционную карту за другой. Эта остановка произошла. И с этого момента стала разрушаться эта концепция Новороссии.

Кстати, Сурков, человек очень яркий, идеологизированный человек, внутренне мобильный с метафизическим сознанием, ему одно время импонировала эти интереснейшая концепция, а потом он стал ее душить, забивать и уничтожать по приказу Кремля, приказу Путина. Это опять результат этой временности российской политики относительно Украины. Наша политика временна, она не тверда, она колеблется. И эти красные линии, о которых говорит постоянно Лавров, они колеблются, они то уходят, то возвращаются обратно. Иногда эти красные линии перемещаются на уровень Садового кольца, готовы перейти к Уралу, а потом они отойдут уйдут к Мадриду где-нибудь. А сейчас красные линии, если посмотреть, он все больше розовеют, бледнеют, и, может быть, скоро исчезнут, потому что вся жуть, которой мы сейчас живем, мне кажется, начинает рассасываться.

А.Нарышкин― Нам пишет Юрий в чате YouTube: «Не готова Украина к принятию обратно Донбасса. А еще больше не готовы местные братки донбасские. Ведь они живут в отжатых домах, ездят на «лексусах» чужих. Согласны с этим?»

А.Проханов― Повторяю, все зависит от количества батальонов русских, которые там будут. Если их будет мало, то братки будут ездить на этих «лексусах». Если их будет чуть больше, братки сядут за «запорожцы».

А.Нарышкин― нам напоминают тоже в чате про количество погибших за время этого конфликта в Донбассе. Согласитесь ли вы с утверждением, что кровь все-таки погибших солдат и мирных жителей на руках Владимира Путина?

А.Проханов― Я не думаю, что на руках… Кровь убитых в Белом доме и не родившихся, замученных, умерших за Ельцина и правительство, на руках Ельцина или нет? Он является ответственным за эту катастрофу, которая произошла при его правлении, его царствовании?

А.Нарышкин― Как вы считаете? Я не знаю.

А.Проханов: С чего начинал Кучма, помните? Украина — не Россия. А кончается тем, что Украина — это анти-Россия

А.Проханов― Я считаю, что политик, конечно, он ответственен на все, что происходит. Сталин ответственен за 25 миллионов погибших на фронтах солдат советских? Конечно, ответственен. Все говорят, что слишком много, надо было бы поменьше, надо бы одним полком и так далее.

А.Нарышкин― Мне кажется, если мы про Сталина, то и не на фронтах. Там еще были погибшие, энное количество миллионов.

А.Проханов― А если и не на фронтах. Конечно, все политики ответственны. А Николай II разве не ответственнее за русско-японскую войну, расстрел в 5-м году на площади январский, за мировую войну? Все политики ответственны. А кто не ответственен? Вы что, считаете, что Рузвельт и Трумэн, они не ответственны за ядерную бомбу, которую они сбросили на Хиросиму? Все ответственны. Политиков сопровождают неудачи политические. И среди политиков, НРЗБ все политики, так или иначе, неудачны. Даже те, кто при жизни испытывает триумф, после смерти они переживают трагедию. Их забрасывают грязью, помоями, их дети превращаются в изгоев. Их фамилии и репутации погибают и тратятся. Поэтому, конечно, драма и чеченской войны и драма уничтожения чеченских сепаратистов — это все путинские вещи. Конечно, Путин ответственен за подводную лодку «Курск», за многие издержки. Но наряду с этими издержками Путину записываем мы восстановление русской государственности после 2000-го года, создание русских индустриальных центров, превращение России из регионального сжимающегося клубка в достаточно авангардный, агрессивный, экспансивный субъект, который вернулся на Ближний Восток, подавил сепаратизм в Беларуси, который вернул Крым. У него очень много заслуг как у государственника. Но эти заслуги, они же делаются не молитвами, они совершаются через усилия, через военные операции, через военные операции.

А.Проханов: Звезда Жириновского погасла, а свет все еще идет

Ну да, отвечает. Я думаю, что он чувствует, что несет ответственность за это.

А.Нарышкин― Я хочу вас попросить прокомментировать заявление депутата от Компартии Казбека Тайсаева, который сказал, что ради признания независимости ЛНР и ДНР россияне готовы отказаться не только от 13-й зарплаты. А вы как считаете, действительно, признание, если оно состоится, и Владимир Путин удовлетворит прошение депутатов, насколько россияне примут такое решение президента?

А.Проханов― Россияне примут, потому что русский народ по-прежнему имперский народ. Для русского народа очень важны пространства. Потеря пространств, разрушение империи в 91-м году — это огромная травма, которую несет в себе русский мир и тех поколений и новых, может быть, даже еще не родившихся. И поэтому все, что связано с реставрацией этого имперского сознания… Вот Крым каким был восхитительным, чудным, этот Крым. И все, что с этим связано будет русскими людьми принято. Поворчат, конечно. А сейчас разве русские люди не чувствуют, что гиперзвуковые ракеты сказываются на щах и на каше гречневой, которые они едят?

А.Нарышкин― Они в каком смысле сказываются, простите, пожалуйста? У нас, с одной стороны, всякие «Цирконы» и прочие боевые снаряды, с другой стороны, больше продуктов и качественнее продуктов у россиян не стало за последнее время.

А.Проханов― Я и говорю, что содержание империи — это дорогое удовольствие.

А.Нарышкин― Но при этом россияне любят чувствовать себя частью империи, вы это хотите сказать?

А.Проханов― Я хочу сказать, что россияне понимают, что содержание империи — дорогое удовольствие и продолжают содержать империю. В этом свойство, феноменология русского имперского сознания. И что бы там не делали, как бы не выколачивали это имперское сознание, его можно выкинуть только вместе с русскостью. Это один из глубинных, незыблемых кодов русского сознания. Люди, которые изучают русский путь, русский смысл, русскую государственность, должны понимать, что в недрах русского народа живет вот эта идея такой всемирности, вселенскости. И те политики, которые недооценивают это, мне кажется, в конце концов, ошибаются и оказываются у разбитого корыта. И сегодня русский народ униженный, народ-подранок, народ разделенный, потерявший огромный результат своего труда. Потому что весь этот труд, огромные накопления, они остались у горстки людей, которые никакого отношения к созданию этого труда не имели. Это случилось и в России, и в Казахстане, и в Таджикистане. Поэтому русское сознание травмировано. И на этом сознании, кстати, опытные политики могут играть. Вот Жириновский играет на этом сознании. НРЗБ на травмах, которые русский народ претерпел после 91-го года.

А.Нарышкин― Давайте про Жириновского скажем. Действительно, Владимир Вольфович заболел, находится на лечении. Вроде как в партии говорят, что он идет на поправку. В чем фишка Жириновского, почему он столько лет практически сольно тянет на себе эту партию, ну и за собой миллионы избирателей своих?

А.Проханов― Потому что он ярчайший просто человек. Человек абсолютно не похожий на это все скопческое наше политическое болото. Он ярчайший человек, он фантазер, он умеет глумиться, он умеет хохотать над самим собой. Он умеет нравиться. Он понимает свое место в политике. Он одно время, может быть, пытался вылезти за пределы этой границы, этих красных линей, тут же понял эти линии. Он прекрасно балансирует внутри эти линий. А сколько политиков погорело, которые не понимали этой своей роли. Где партия Родина, например, которая вылезла за пределы этих красных линий? Поэтому Жириновский, мне кажется, искусно — он же жонглер — в нас в нашу унылую, скучную, декларативную политику элемента кафешантана. Его любят и политведущие, его любит и толпа. Его любят даже те, то его ненавидит — вот в чем феномен Владимира Вольфовича. Я его терпеть не могу, я его даже ненавижу. Но я отдаю ему должное. Я видел его рождение. Я знаю, что он родился из пиджака Владимира Александровича Крючкова. И это была пора, ко Государственная дума была директива создавать многопартийную систему. И тогда была создана партия Жириновского. Он ведет свое летоисчисление оттуда, с мест, близких к Лубянке. И была пора его взлета, когда российская политическая сцена была пустая, и возник такой яркий клубок энергии, лексики, какой-то стати политической. Тогда все считали, что Жириновский будет президентом.

А.Проханов: У Путина много заслуг как у государственника. Но они делаются не молитвами, а через военные операции

Я помню, ко мне приезжали журналисты, и наши и европейские, германские. Они брали у меня интервью, делали фильм о Жириновском как о будущем президенте. И даже Невзоров со своим умом, скепсисом, со своей иронией, он как-то сказал в те годы, что, как ни печально, но Жириновский будет президентом России. Я думаю, эта его яркость, необычность, эпатажность, его глубинная драма — потому что он очень одинок, он окружен постоянно шумом, конфетти, но внутренне, мне кажется, он очень одинокий человек; от него ушел сын, например, он один в партии, ему нет равных, он окружен этим постоянным любопытством и внимание людей, которые одновременно желают, чтобы он сорвался с каната и упал.

А.Нарышкин― Россияне могли бы Жириновского выбрать?

А.Проханов― Нет. Потому что, во-первых, это политики амортизированные, это политики той поры, которая уже исчезла. Жириновский — это политик той поры. Это прожектор, который светит нам из исчезнувшего времени. И звезда Жириновского погасла, а свет все еще идет.

А.Нарышкин― Это красивое высказывание. Александр Проханов, писатель у нас в эфире. Программа «Особое мнение». Смотрите нас в YouTube, на канале «Эхо Москвы». Слушаем новости, скоро вернемся.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжается прямо эфир «Эха Москвы». Алексей Нарышкин — у микрофона. Это особое мнение Александра Проханова. Александр Андреевич, западные СМИ пишут, что сегодня в ночь на среду как раз российские войска должны как-то инициировать что-то серьезное против Украины. Вы насколько доверяете этим публикациям, которые основаны на различных утечках от разведсообществ?

А.Проханов― Самое серьезное, что сейчас будут предпринимать российские войска в отношении Украины — это возвращение на базы первоначального базирования, о чем заявил министр. Узел этот, ком рассасывается на глазах. Я сказал, что красные линии розовеют и бледнеют. И то, что казалось судорогой огромной, в которой вся мировая или европейская мышца свелась, она распускается. Мы выходим из этого сгустка, и надо просто посмотреть, как из этого кризиса выходят американцы, европейцы и русский — вот это интересно. Я убежден, что этот сгусток рассасывается.

Я не политик, не политолог, у меня нет источников, я пользуюсь эмоциями ли чужими источниками. Но у меня есть ощущения, подозрения, связанные с этим. Я остро чувствую, что под этой пеной, которая сейчас поднялась, бурлит, в которую встроено огромное количество умов, языков, и пропагандисты, и журналисты, и политологи, — там, в глубине идет какие-то непознанные, не открытые явления истины. Я их называю «темные рыбы истории». Они там плавают, они не видны. А пена — это то, что рыба пускает пузыри, мы глотаем эти пузыри, мучаемся.

Ясно, что в этом пузыре есть какая-то тайна. Может быть, эта тайна связана с какой-то договоренностью, не обязательно Путина и Байдена. А ведь там еще и другие закрытые метаструктуры, которые не умирают в момент, когда умирает какой-нибудь лидер…

А.Нарышкин― То есть вы думаете, что они все-таки договорились? Потому что, мне кажется, довольно странно. Нас на протяжении месяца-двух накручивали и отсюда, из России, и оттуда, с Запада, нам говорили про подлетное время ракет, нам говорили про международную безопасность. И что в итоге? Если войны, уж простите, не будет, потому что все уже привыкли к этому ожиданию войны, то на чем мы расстаемся с Западом, о чем договорились, и ради чего всё это было?

А.Проханов― Как Америка выходит из этого кризиса? Она выходит победителем. НРЗБ Прерывается сигнал.

Я напомню, что несколько зарубежных изданий Sun и Mirror — это таблоид, она со ссылкой на данные разведки западной сказали, что в ночь на среду, в 3 часа ночи по украинскому времени, в 4 часа ночи по Москве, собственно, начнется та самая военная операция, которой нас долгое время пугали. Начнется все с массированных авиаударов. А сегодня по части регулирования были контакты у Владимира Путина с Олафом Шольцем, новым канцлером Германии. Переговоры шли 3 часа. Собственно, после этих переговоров Владимир Путин как раз прокомментировал обращение депутатов Государственной думы к нему относительно признания независимости ДНР и ЛНР и сказал, что в Донбассе сейчас геноцид происходит. Но решение по признанию будет принято в зависимости от текущей обстановки.

А.Проханов: Для Путина Навальный уже решенная проблема. Мне кажется, его как бы домучивают

И не забудьте, что в 20 часов у нас программа «В круге Света». Традиционные ценности отменяются. Сергей Медведев, историк, писатель и профессор Свободного университета; Андрей Архангельский, культуролог и публицист будет у нас в эфире. В 21 час программа «Статус» с Екатерина Шульман. Ведущий Никита Василенко.

Александр Андреевич, вы остановились на том, что Америка выходит из всей этой истории кризиса вокруг истории с Украиной победителем. Расшифруйте свою мысль, пожалуйста.

А.Проханов― Для Байдена победа на выборах — значит сбережение всего того курса, который за ним стоит, военный и экономический. Это победа.

Из этого кризиса натовская Европа выходит консолидированной. Все, что было связано с разрушением НРЗБ Европы, кончено, она консолидирована. Для нее Россия стала врагом. Более того, были восстановлены все мифы о России как о страшном звере, бессовестном хищнике. Они восстановлены, вколочены в сознание европейцев нового поколения.

И, конечно, американцы НРЗБ опять доминанты, могут диктовать и экономические и военные условия. Что для России? Нам говорили, что эти красные линии сделаны для того, чтобы обеспечить безопасность. Вот эти самые ракеты, подлетное время, натовское освоение Украины. Но ведь главная угроза российской безопасности не ракеты. Потому что у России есть мощнейшие ракеты, новые поколения подводных лодок. Можно запустить эту «Булаву», «Синеву» и превратить Северный континент американский в прах.

Главное условие безопасности — это эмбарго, санкции, отсутствие западных технологий, это нарастающее отставание российской экономики. И мы хотели этим самым прорвать эту блокаду, мы хотели прорвать эту изоляцию. Казалось бы, мы ее прорвали. Сейчас у Путина в коридоре толпятся огромное количество западных министров, президентов. Но прорвали ли мы эту экономическую блокаду? Сохранят ли за нами «Северный поток»? Начнется ли поступление технологий, без которых Россия захлебывается, умирает? Силиконовая долина формирует технологи для шестого экономического уклада. Если она перестанет их поставлять миру и России… Мы и так захлебываемся, у нас и так нет развития, — и мы окончательно сгинем с экономической карты мира. Вот где главная угроза безопасности.

И вот этим кризисом Россия хотела прорвать эту блокаду.

А.Проханов: Трудно от Путина требовать такого сердоболия. Это же не мы с вами

А.Нарышкин― А что в итоге-то Россия получила? Американцы победители. О’кей. Американцы убедились в том, что с русскими, наверное, дело не стоит иметь. А мы что здесь получаем?

А.Проханов― Нет, с русскими стоит иметь дело, потому что русских можно все время пригибать и пригибать. А мы на сегодняшний день ничего не получили. НРЗБ Я не знаю, получим ли мы гарантии того, что наши миллиардеры, живущие за границей, сохранят свои активы, и не покажется, что именно миллиардеры, борясь, за свои активы, воздействия на Путина, заставили его отступить, и не является ли само отступление Путина слабостью. И является ли отступление Путина от этого ужасного или предвоенного состояния в сторону разрядки, некоторого умиротворения, смягчения своей позиции в отношении Запада, не значит ли этот переход от конфронтации к разрядке, от разрядки к перестройке.

А.Нарышкин― Получается, что Путин и тактик так себе и стратег так себе. Потому что Запад на понт взял — и чего?

А.Проханов― Нет, процесс не кончен, он продолжается. Поэтому надо смотреть по итогам этого процесса. Эти глубинные рыбы истории не всплывают. Мы пользуемся только внешними признаками.

Вот сейчас я вижу американские достижения. Более того, мне кажется, что в результате этих демаршей и отношения России с Китаем, и Китай подозрительно смотрит на Россию, он не стал ей оказывать явного и политического, не говоря о военной поддержкой. Мы же думали, что Путин полетит в Пекин и там будет заключен военно-политический союз. Ничего подобного не произошло. Было очень сдержанное, во многом пустоватое заявление, написанное по китайским лекалам, а не по русским.

Я не аналитик. Я живу ощущениями. И, мне кажется, что здесь мы можем оказаться в проигрыше.

А.Нарышкин― Как вам кажется, Александр Андреевич, с китайцами можно на равных условиях заключить такое военное соглашение, и как это коррелируется с имперским мышлением у россиян?

А.Проханов― Вы же видите, что его невозможно заключить, что китайцы не желают заключать с нами соглашения, и они очень сдержанно относятся к России, не хотят наш газ за реальную рыночную цену. Они смотрят на нас с некоторым презрением. Кстати, это презрение ведь началось с перестройки. Китайцы с отвращением смотрят на новую русскую элиту. Они видят в русской элите все низменное, мерзкое, античеловеческое. И как они могут заключать стратегический союз с государством, у которого элита вызывает такое презрение и отвращение.

Повторяю, процесс еще не закончен. Но для меня опасностью является ослабление путинского централизма и продолжающаяся вестернизация сегодняшней антизападной русской путинской политики, она для меня является страшной угрозой, страшным сном.

А.Нарышкин― Новый суд над Навальным начался прямо в колонии. Там и мошенничество и оскорбление судьи. Насколько это укрепляет власть Владимира Путина — новый срок, который, вероятно, получит Алексей?

А.Проханов― Это не укрепляет и не ослабляет. Это, мне кажется, для Путина Навальный уже решенная проблема. Мне кажется, его как бы домучивают. Мучают Навального, мучают уклад сегодняшней России.

А.Нарышкин― Но Навальный выйдет рано или поздно и наподдаст всем, мало не покажется.

А.Проханов― Да. Когда он выйдет и кому он наподдаст? Все иллюзия. Я бы хотел, чтобы он вышел. И, я думаю, что ему лучше всего, когда он выйдет, уехать за границу.

А.Проханов: Мне кажется, что Донбасс с самого начала был элементом сложной тактики Путина

А.Нарышкин― Вернется. Уже один раз вернулся. И чем кончилось.

Александр Проханов у нас в эфире. Спасибо огромное. Это была программа «Особое мнение». Не забудьте поставить лайки в YouTube на канале «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин провел эфир. Счастливо!