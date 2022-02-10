Е.Бунтман― 19:06 в Москве, здравствуйте, меня зовут Евгений Бунтман, и сегодня в программе «Особое мнение» политик и журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.

М.Шевченко― Здравствуйте, Евгений.

Е.Бунтман― Как говорится, — в предыдущих сериях. В прошлой программе достаточно много вы говорили про Кадырова, Делимханов, угрозы и так далее. За неделю много чего произошло – пришлось уехать Елене Милашиной, нашей коллеге, журналисту «Новой газеты». Выступил с обращением Илья Яшин, и по-прежнему молчание российских федеральных властей. Почему молчат?

М.Шевченко― Потому что все, что происходит, происходит не как ошибочно думают некоторые, вопреки воле Путина, происходит в соответствии с общей концепцией выстраивания некоего «железного занавеса», или неких таких вешек, которые разделяют власть современную, в которой, безусловно. Путин и Кадыров по одну сторону и всех тех, кто хотел бы иной ценностной и политической парадигмы в России, — скажем так.

Безусловно, российская власть плохо понимаема многими людьми. Или люди видят, но не описывают то, что они видят, они не могут понять, или не верят своим глазам.

Дело в том, что российская власть давно уже отказалась, — и об этом много раз говорил и Путин и другие его сподвижники, — от так называемых либеральных западно-европейских ценностей. Путин открыто говорил, выступая на пресс-конференциях: мы против западного либерализма, мы за традиционные ценности. Кровная месть в Чечне это и есть те самые традиционные ценности, за которые выступает российская власть.

Вот когда вы читаете в списке Минкульта традиционные ценности, вы должны понимать, что это не только про православие идет речь. Даже не столько про православие. Недаром Владимир Легойда возмутился: а что же так-то? — Попов не позвали, религиозные организации.

М.Шевченко: Я Жириновского не люблю, считаю его человеком, который позволял себе нацистские высказывания

Традиционные ценности народов Кавказа и некоторых других народов разных частей света – сицилийцев, корсиканцев, черногорцев – это, в частности, кровная месть.

Е.Бунтман― Я правильно понимаю, что к традиционным чеченским ценностям нам, россиянам на федеральном уровне привыкать?

М.Шевченко― Дело в том, что мы не существуем как единое целое больше. За последние два года в Российской Федерации проложена борозда между той частью элит и общества, которые строят государство, скажем так, не компаративистского типа, — наверное, тут о корпорации в духе Франко или Салазара или Муссолини речи нет, — корпорации объединяли рабочих и предпринимателей. Тут идет угнетение абсолютно либерального плана.

В общем и целом государство абсолютно антилиберальное, которое идет на разрыв с общей концепцией прав человека и даже устами некоторых своих спикеров общественных, публичных, просто отказывается от концепции прав человека. Я считаю, что это государство рационалистского типа.

Я думал, какое государство в истории больше всего похоже на то, что строится в России Путиным и его сподвижниками. И пришел к выводу, что это Португалия Салазара. Недаром португалисты, люди с португальским языком, такие, как, например, Сечин или Ястржембский, или вот в Министерстве обороны есть разные люди, — это достаточно сильная группа людей, которые в молодости, в юности, работая в Анголе или Мозамбике тщательно, подробно, детально изучали Португалию и опыт Салазара, который, напомню, был никаким не военным, а был чем-то вроде Алексея Кудрина, то есть, был юристом, экономистом, абсолютно штатским человеком. Его отличие только от современной российской элиты было в том, что Салазар был абсолютным бессребреником, абсолютно духовным человеком, ревностным католиком искренним, он не перебегал, условно, из КПСС в какую-нибудь «Единую Португалию» корпоративистско-фашистского типа.

И Салазар буквально ходил в одном и том же пиджаке 10 лет, потому что ему было стыдно жить в дорогом дворце или дорогой квартире, когда португальский народ выбивается из бедности.

Е.Бунтман― Тут скорее различие, чем сходство.

М.Шевченко― Нет, в личном плане ничего общего. В плане модели, которую они пытаются брать — какая была концепция Салазара? Что западная демократия вообще на хрен не нужна совершенно, это ложь. Ни социализм, ни либерализм, не нужны португальскому народу. Португальскому народу нужны традиционные ценности, которые основываются на религии, католицизме, на традиционных ценностях португальцев и взаимодействия португальцев с колониями. Они очень гордились тем, что португальская культура лишена расизма, – очень похоже на то, что у нас в России говорят, хотя это не соответствует в России действительности. В России как раз ненависть к другим народам, религиям и культурам, кавказцам, мусульманам, разжигается сознательно властной пропагандой.

М.Шевченко: Я считаю, что Рамзан не такой страшный. Пригласите его на «Эхо» в эфир. И если он к вам придет, сами увидите

Плюс к этому очень четко Салазар говорил, что новое государство основывается на том, что есть элита, которая имеет политическую волю, политическое значение и управляет политикой. И большой народ, который должен быть политизирован. Политизация народа это крайне вредно, это то, что мы недавно читали у Суркова: правящая золотая элита вечного Путинизма и глубинный народ, который не участвует в политике и только чувствует.

Салазар упразднил фактически конституционный парламент, изменил Конституцию. То есть, если вы посмотрите, то Путинизм двигается шагами Салазара. Разница только в масштабах, естественно. И в том, что — еще раз, — одним из главных, фундаментальных моментов, почему Салазар до сих пор остается в истории Португалии политиком №1. Недавно был проведен опрос, и уже сейчас, после социалистической, коммунистической революции, когда и Алвару Куньял был там секретарем Компартии.

Е.Бунтман― Давайте договорим про Салазара и вернемся все-таки к Кадырову.

М.Шевченко― Дело в том, что то, что делает Кадыров… Давайте договорю про Салазара. Короче, он боролся с коррупцией. А здесь никто с коррупцией не борется, здесь коррупция поощряется.

И теперь вернемся к Кадырову. Все, что делает Кадыров, он делает с абсолютного согласия Путина. И это сознательно запугивание той части общества, которая считается либеральной, гражданской, прозападной, — как угодно это назовите. И вот результат. Результат тот. Которого они и хотели добиться.

Е.Бунтман― За эту неделю вы стали считать высказывания Кадырова и Делимханова важными? В прошлый раз вы говорили, что это неважно, и я был удивлен.

М.Шевченко― Это важно для чеченцев.

Е.Бунтман― А для Милашиной, для нас?

М.Шевченко― Я считаю, что ни Милашиной, ни Каляпину ничего не угрожает. Для нас это важно только с точки зрения, — я это говорил, — что иллюзия, — я с удивлением читал заявление Льва Шлосберга или выступление Ильи Яшина. Это просто сотрясание воздуха.

Е.Бунтман― Почему?

М.Шевченко― Кадыров это Путин, а Путин это Кадыров. И версия о том, что Путин не управляет Кадыровым, эта версия может исходить либо из ума, который сознательно искажает реальность, либо от людей, которые просто не понимают и не хотят понимать реальность. Потому что это люди одной системы.

Е.Бунтман― Враги Кадырова уже не первое десятилетие умирают, как правило, не своей смертью, умирают насильственной смертью, — условно от Ямадаева, Байсарова, убитого в центре Москвы, Политковская, Немцов – могу продолжать достаточно долго.

М.Шевченко― Политковская не была врагом Кадырова, и Немцов не был врагом Кадырова – по крайней мере, Кадыров отрицает свою причастность, и своих бойцов к убийству Немцова. Вы можете думать все, что угодно. Я считаю, что есть две версии: Немцова убили Кадыровцы, и это версия, которая продвигается Яшиным. Есть версия Кадырова: эти люди никак неповинны, не участвовали в убийстве Немцова, показания даны под пытками.

Е.Бунтман― Ну да, для этого для начала надо допросить, например, г-на Геремеева.

М.Шевченко: Все, что делает Кадыров, он делает с абсолютного согласия Путина

М.Шевченко― Много кого надо допросить. Я бы допросил вплоть до руководства ФСО, — каким образом перед особо охраняемом объектом…

Е.Бунтман― И мы знаем, что никого из вышеуказанных лиц не допросили.

М.Шевченко― Правильно. Поэтому давайте не останавливаться на Кадырове, а поднимемся еще выше, к тем, кому подчиняется Кадыров. Потому что Кремлевский мост особо охраняемый объект. На особо охраняемом объекте, выясняется, ни камеры не работают, ни охрана не ведется. Можно взять, застрелить политика мирового уровня и потом безнаказанно уйти.

Е.Бунтман― А это что, совпадение, что это все враги Кадырова, — от Байсарова до Немцова?

М.Шевченко― Я считаю, что это чеченские дела.

Е.Бунтман― В Москве тоже чеченские дела, когда убивают у Первой градской больницы?

М.Шевченко― Это дела внутри чеченские, которые регулируются кровной местью, кровными отношениями, теми, которые обсуждаются на чеченском языке. Поверьте, профанические размышления об этом вам ни к чему и ни о чем не скажут.

Допустим, когда чеченцы говорят о каких-то внешних делах, то происходят для многих неожиданные вещи. Допустим, когда Орхан Джемаль работал в «Новой» и делал интервью с Ахматом Кадыровым, Орхан его все спрашивал, — это интервью можно посмотреть в архивах: кто стоит за Басаевым? И Ахмат-Хаджи говорит: что ты меня спрашиваешь? Ты Бабича спроси, он лучше меня знает.

То есть, на самом деле мы все ходим вокруг да около и делаем вид, что что-то понимаем и знаем, а мы не понимаем и не знаем. Вопрос — за Ямадаева кто-то мстил кому-то, уголовные дела какие-то были, вы что-то знаете о каких-то переговорах? Ямадаевы оба брата были офицерами ГРУ. Был ранен, когда стреляли в одного Ямадаева…

Е.Бунтман― А откуда вопрос, про месть Ямадаевым?

М.Шевченко― Потому что мы не знаем реально, какие отношения между этими элитами – между ФСБ, между ГРУ, между разными силовыми структурами. Не знаем. Вы все переводите на уровень какого-то неуправляемого Кадырова, которого никто не может осадить. Женя, это абсолютный бред.

Е.Бунтман― Делимхановские люди убивают человека – по-моему, это было через час после эфира на «Эхе» Байсарова на Октябрьской. Люди Кадырова убивают старшего Ямадаева прямо тут рядом. Люди Кадырова похищают женщину в Нижнем Новгороде — не в Чечне и не в Центарое.

М.Шевченко― Я против того, что Зарему Мусаеву похищают. Похищают это когда никто не знает, где она. Это Наташа Эстемирова была похищена, а потом нашли ее труп. Зарема Мусаева известно, где находится, она находится в СИЗО, мы видели ее на суде. Ее вывезли неподобающим образом. Похищение это когда мы не знаем, где находится человек. Вот это называется похищение.

Е.Бунтман― Нет, похищение это процесс. Ну, хорошо.

М.Шевченко― Когда сына Кизлярского коньячного завода похитили в 1996 году в Чечню, а потом его пальцы отрезанные вернули, это называется похищение. А когда под камеру, и об этом сразу, в присутствии правозащитников, женщину сажают в машину, везут и вы знаете, где она находится, то это может быть нарушением УПК, еще какое-то нарушение, но это точно не похищение. Похищение в данном случае это фигура речи.

Теперь смотрите, вы сами говорите: герой России Рамзан Кадыров, герой России Адам Делимханов, вы их обвиняете. Во-первых, я не знаю, на каком основании вы обвиняете, что это люди Делимханова. И если это правда, допустим, задайте себе вопрос – за эти годы никаких уголовных дел не заведено, значит, это делается с санкции власти. Возможно, что это делает власть. Может быть, нет никакой дистанции между Кадровым, Делимхановым и Кремлем вообще?

М.Шевченко: Франция остается главным переговорщиком ЕС. С уходом Ангелы Меркель больше не на кого там надеяться

Е.Бунтман― То есть, это получается боевое крыло власти?

М.Шевченко― Почему боевое крыло власти?

Е.Бунтман― Потому что люди условного Хабаровского губернатора или Орловской, Владимирской области — они никого не похищают.

М.Шевченко― Это делается специально для вас, публично бросается в глаза, чтобы показать вам, что вы, сколько бы вы ни говорили, сколько бы мы морально ни страдали, ничего с этим сделать не можете. Система раз за разом выставляет вешки. Она говорит: мы будем делать все, что хотим. Почему? — потому что дальше читайте философа Шмидта, — потому что власть сама определяет себя тем, что осуществляет власть. Вот и все.

Система вам говорит, что у нее нет никаких ценностей кроме тех ценностей, которые она сама для себя признает. Ни права человека, ни Гражданский кодекс, ни ваше представление об этом не имеют значение для них. Потому что они есть власть, они есть сила, потому что они есть вооруженная сила. Осознайте это, наконец. Что это не беспредел, который делается вопреки Кремлю, а это и есть тот режим, который вам показывает, что каждый, кто будет соваться в политику будет либо репрессирован, либо уничтожен, либо выгнан из страны – естественно, без санкции власти, без каких-то еще моментов. Либо наказан, изолирован, лишен работы.

А просто разговаривать? – да, пожалуйста, разговаривайте. Никому препятствий не будет на эту тему. И это опять подводит нас к Салазару, который говорил, что болтать можно сколько угодно, но реальная власть осуществляться будет только теми, кто является властной элитой. Эту концепцию вполне реализует современный путинизм.

И это то, что они презентуют миру, это не скрывают от мира. Прекрасно знают, что это так Байден, Макрон, Джонсон и все остальные. Вы думаете, у них какие-то иллюзии есть? Конечно, нет. Точно так же, как они разговаривали с Франко, Салазаром и Пиночетом, также они разговаривают с Путиным.

Вы хотели Пиночета? Вот вам Пиночет. Только наш, евразийский, на постсоветском пространстве.

Е.Бунтман― А кто хотел Пиночета?

М.Шевченко― Латынина хотела Пиночета, Найшель, Леонтьев хотел Пиночета, даже к Краснову ездил, племяннику Краснова, интервью с ним делал. Многие хотели Пиночета – Илларионов. Все взывали: хотим Пиночета. Вот Пиночет – радуйтесь, что же вы огоорчаетесь? А вы думаете, пиночеты бывают другие? нет, Пиночеты только такими и бывают – с эскадронами смерти, похищениями людей.

Е.Бунтман― Но бывают пиночеты без коррупции.

М.Шевченко― Это другой вопрос. И Салазар был без коррупции. Коррупция это неустранимое слабое место. А так пожалуйста – власть на ваших глазах строит рационалистский, корпоративистский режим, где есть отдельно существующая властная элита и отдельно существующий народ, и так называемая интеллигенция, общество. Открыто государство ведет войну с обществом, подавляя общество. А вы думаете, что это все какая-то случайность. Это уже политика. Которая проводится достаточно давно.

Вы не читали работу Юрьева «Крепость Россия»? там все описано, и это системная, стратегическая программа режима, а не просто одна из брошюр.

М.Шевченко: Читайте философа Шмидта, — власть сама определяет себя тем, что осуществляет власть

Е.Бунтман― Давайте поговори про приговор практически ребёнку, 16-летнему анархисту из Канска, которому дали пять лет. Детей зачем сажают?

М.Шевченко― За тем же, зачем посадили Герцена, — ну, не посадили, а отправили в ссылку. За тем же, зачем посадили Петрашевцев. Они считают, — у них есть устойчивое мнение, — что надо бороться с радикальными элементами на этапе написания ими дневников во времена Николая Первого, как это было с Петрашевцами, и переписки. А сейчас на этапе ими игры в «Майн Крафт» и другие игры.

Это все то же самое. Они как бы пытаются время остановить и отмотать, даже не отмотать назад, а просто остановить время. Я вас уверяю — это совсем не глупые люди и совсем не глупые умы там сидят и думают.

Е.Бунтман― Вы думаете, это стратегия?

М.Шевченко― Я уверен, что это стратегия.

Е.Бунтман― Не для палок и звездочек на погонах?

М.Шевченко― Слушайте, вам пишет глава Конституционного суда Зорькин: крепостное право это было хорошо, не надо его критиковать. Вы считаете его сумасшедшим, что ли? Вам же все рассказывают. Вы просто не верите своим ушам, вы не думаете. Мы живем еще в иллюзии постсоветской либеральной интеллигентной вселенной, где у нас слева Бродский, справа Галич, там Давид Самойлов, тут Новелла Матвеева. И нам кажется, что так вот все и есть — «Кораблик бумажный», « В Рождество волхвы».

Женя, поезд ушел, давно ушел. Они конкретно восстанавливают, реконструируют эпоху Николая Первого. Только, как они считают, с исправлением ошибок. Студентов надо на раннем этапе контролировать и прессовать. Тогда не было интернета, поэтому не могли, — там случайно стуканули, что пели песню про государя «Сукин-сын подлец» — там были слова, за которых всех и замотали за Можай, как известно.

Е.Бунтман― А государству от этого лучше будет? Они вырастят каких-нибудь народовольцев из Петрашевцев?

М.Шевченко― Они полагают, что в отличие от царского режима, который был, как они считают, гуманным, — хотя он не был гуманным, — они справятся. Современная система — 5G, метавселенная, полный тотальный контроль, позволяют контролировать человека не только на уровне переписки, а на уровне его пожеланий. Вот вы «лайкаете», смотрите, читаете что-то в интернете — все это фиксируется. И ваш психо— IT портрет уже создан, ваша личность где-то хранится, сканер, копия вашей личности. Уже понимают примерно, как вы думаете.

Они полагают, что современный искусственный интеллект, — и об этом тот же Сурков откровенно рассказал, — просто вы почему-то читаете, но не видите. Вы читаете, но не верите, что IT-интеллект, IT-технологии позволят тотально контролировать все. И изменить полностью политическую ситуацию в стране. На ваших глазах происходит революция.

Е.Бунтман― Да как не верят? Уже все говорят про Синьцзян-Уйгурский автономный округ.

М.Шевченко― Это все ерунда, о которой мы на самом деле ничего не знаем, посмотрели пару фильмов ВВС. Я вот не знаю.

Е.Бунтман― Оболгали китайцев?

М.Шевченко― Я не знаю. Я хочу поехать, посмотреть. Я не считаю, что фильм ВВС это абсолютно достоверный источник. Надо посмотреть.

Е.Бунтман― Там было 150 разных фильмов, не только ВВС.

М.Шевченко: Пиночеты бывают только с эскадронами смерти и похищениями людей

М.Шевченко― ну, нет, было только 3-4 фильма. Я сказал про этот округ, а мне сразу китайцы в стрим пришли, сказали – ничего этого нет, приезжайте, посмотрите. Причем, это были реальные китайцы.

Е.Бунтман― Ну да, «вы все врете, их там нет».

М.Шевченко― Надо посмотреть. Китайцы это люди, с которыми надо очень внимательно их слушать и понимать, о чем они говорят. Есть несколько интересных телеграм-каналов: «Китайская угроза», «Китайский дракон», которые ведут китаеведы, которые интерпретируют это дело.

Но в целом, если говорить о следующем — итак, строится совсем новое государство. С совсем новой парадигмой социальной. Антилиберальной, антигражданской, антизападной. И интеллигенция как бы выдавливается в пространство пустой говорильни, такой глобальной кухни: а вот права, а вот Кадыров. Вам специально такой Кадыров страшный – да, вот так вот. А что вы с ним сделаете?

Во-первых, я считаю, что Рамзан не такой страшный. Пригласите его на «Эхо» в эфир. И если он к вам придет, сами увидите.

Е.Бунтман― Сто раз приглашали. Конечно, никто не приходит.

М.Шевченко― Наверное, вы через пресс-секретарей, а вы напрямую.

Е.Бунтман― А, без уважения приглашали?

М.Шевченко― Я не знаю. Возможно, до него это не доходило. В Инстаграм напишите ему просто. И увидите перед собой живого человека, который так думает на самом деле. А как он думает?

Е.Бунтман― Никто не сомневается, что Кадыров так и думает на самом деле.

М.Шевченко― Вы не знаете, как он думает. Я с ним лично много раз разговаривал. Я не знаю чеченского, но примерно понимаю этого человека. А вы выстраиваете себе искусственный образ Кадырова. Именно этого от вас и добиваются, чтобы вы жили не реальностью, а жили иллюзией, чтобы умные люди, называющие себя политиками, говорили глупости о том, что Путин не управляет Кадыровым. Большую чушь я не слышал никогда в своей жизни, честно скажу.

Е.Бунтман― Хорошо, значит, сделали главный вывод, что Путин управляет Кадыровым и Кадыров подчинен Путину.

М.Шевченко― Конечно. Абсолютно.

Е.Бунтман― Мы сейчас должны на несколько минут прерваться. Максим Шевченко, политик и журналист. Прерываемся на новости, после этого продолжим разговор.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Максим Шевченко, политик и журналист, в эфире «Особого мнения». Начали с обращений всевозможных, с ними и продолжим. Генерал Ивашов и его позиция вас удивила? Как-то он из небытия немножко возник.

М.Шевченко― Нет, не удивила. Я очень хорошо и близко знаю Леонида Григорьевича, хорошо к нему отношусь, поэтому критиковать его не могу в силу личных отношений. Безусловно, я его поддерживаю. Это крик души советского генералитета, выпавшего из этой обоймы и находящегося на периферии современной политической и военной – нет, политической нет, — военной жизни.

А они, — я не знаю, является ли Ивашов пенсионером военным, не знаю деталей. Сам это человек, безусловно, душка которого болит за ту версию родины, которую он представляет. Когда-то он был помощником маршала Язова, потом работал в Минобороны Российской Федерации, перейдя туда из Министерства обороны СССР.

Е.Бунтман― Получается, что человеку одинокому грустно?

М.Шевченко: Раньше боролись с радикальными элементами на этапе написания дневников, сейчас на этапе игры в «Майнкрафт»

М.Шевченко― Нет, почему?

Е.Бунтман― Это репрезентативная позиция генерала Ивашова — меня больше это волнует.

М.Шевченко― Леонид Григорьевич человек, мнение которого всегда репрезентативно. Просто, смотря для кого. Как видим, для «Эха Москвы» репрезентативно. Я всегда – вот он говорит, я слушаю.

Е.Бунтман― Почему для «Эха Москвы»?

М.Шевченко― Потому что для Министерства обороны это никакая позиция, считайте, что это ничто для Минобороны.

Е.Бунтман― Для какой-то группы граждан, например, для россиян.

М.Шевченко― Для группы граждан репрезентативно, но в духе той концепции «неосалазаровщины», о которой мы говорили, власти и государству плевать на мнение граждан как индивидуально, так и группово. Они сознательно вытесняют мнение граждан в то пространство, где граждане не имеют никакого доступа ни к каким политическим инструментам влияния.

Поэтому я говорю еще раз – для тех, кого это волнует, для граждан, для такой глобальной кухни, это репрезентативно. Для Министерства обороны просто не существует это мнение. А на политику влияет, поверьте мне, не Министерство обороны в данном случае.

Е.Бунтман― Давайте поговорим про Жириновского и его наследие в духе партии ЛДПР. Надеюсь, там все будет хорошо и дай бог здоровья, но никто не вечен. И Владимир Вольфович уже в возрасте, о чем лишний раз напоминает его состояние здоровье сейчас. После Жириновского невозможна ЛДПР? Жизнь после Жириновского – давайте представим.

М.Шевченко― Да просто их вольют в «Единую Россию», и все. Там были несколько человек, которые могли бы возглавить ЛДПР — это был сын Жириновского, Лебедев, — он предпочел свои финансовые дела, бизнес, и отказался от статуса депутата. Был Михаил Дегтярёв, безусловно, человек, которого Сурков когда-то внедрил в ЛДПР, — Дегтярев не воспитанник Жириновского. Но от Жириновского – губернатор Хабаровского края и это был Сергей Фургал, который пер на популизме наверх. Но Фургала, как видите, подстрелили на взлете политическом.

Поэтому нет никого, кто возглавил бы ЛДПР, ярких людей нет. Митрофанов проворовался и бежал от Жириновского, и сам Жириновский его в этом обвинял. Кто там еще? Абельцев еще был, помните?

Е.Бунтман― Я старожил, поэтому помню.

М.Шевченко― То же не существует его. Поэтому кого сейчас? Сипягина, разве что, бывший губернатор Владимирской области? Но он и во Владимирской области рот боялся открыть, когда на него нападали. Поэтому думаю, что это органически все вольется в «Единую Россию».

Я Жириновского не люблю, считаю его человеком, который позволял себе нацистские, абсолютно невозможные высказывания. Но так как он не был наказан за эти высказывания, стало быть, это тоже идеология власти, мировоззрение: что Кавказ надо обнести колючей проволокой.

Или это делалось в рамках другой концепции власти: давайте превратим публичную политику в бессмысленную трескотню и говорильню, что, собственно, и доказал Жириновский, говорит: восемь прививок. Я сегодня прочитал где-то, что академик Гинцбург сказал, что они купленные, они не знают, фейк это или не фейк, правда или неправда.

Е.Бунтман― Коллега Александр Плющев достаточно подробно разбирал этот кейс.

М.Шевченко― Да, восемь прививок. То есть, он превращал в абсурд любую ситуацию. Когда глава фракции, раньше вице-спикер говорит обнести Кавказ колючей проволокой, закон, чтобы у кавказцев не было больше двух детей. Чеченцы последовательны – ЛДПР в Чечне нет. А к Евкурову Жириновский приезжал извиняться, и умолял простить его, чтобы разрешили, чтобы ЛДПР там было.

Так или иначе, он сам по себе человек-абсурд. В этом была его задача. Сделать так, чтобы политика не воспринималась никем серьёзно. И даже в этой ситуации, со своими прививками и своим ковидом, он тоже это все делает.

Е.Бунтман― А что произойдёт с избирателями ЛДПР?

М.Шевченко― Да нет никаких избирателей.

Е.Бунтман― Как – нет? Есть люди, которые последовательно за них голосовали.

М.Шевченко― Я умоляю. Женя, нет никаких избирателей. ДЭК в Москве прошелся по всем избирателям — ЛДПР, КПРФ, мои избиратели

Е.Бунтман― Хорошо, люди, которые голосовали за ЛДПР куда денутся?

М.Шевченко― Они голосовали только за Жириновского. Не будет Жириновского, они либо плюнут и вообще не будут голосовать, и это идеал системы.

Е.Бунтман― Либо?

М.Шевченко― Либо… за коммунистов вряд ли — Жириновский антикоммунист. По приколу голосовали. Ну, какой-нибудь прикол найдется, придумают какого-нибудь приколиста. Но пока я думаю, что ЛДПР сольется с «Единой Россией». Так же, как думаю, КПРФ с «Справедливой Россией» тоже будут сливать, судя по той активности, которая идет вокруг Зюганов в последнее время – то он объявляется радикалом. «Ура.ру», которая является просто ведомственным, на мой взгляд, ресурсом информационным администрации президента, — там пошли вбросы, что Зюганова считают страшным радикалом, ужасным, что-то вроде Троцкого или Нечаева, — где-то рядом. И что Кремль страшно озабочен и даже Песков эту тему стал комментировать, говорит, что это внутреннее дело, мы не будем никого снимать.

Е.Бунтман― Ну и ладно.

М.Шевченко― Нет, это готовят к чему, это о чем разговор? И болезнь Жириновского, и это. Сливать будут партии. Они хотят уничтожить политическую систему, всю эту многопартийность. Она итак уже одна – есть партия «Государственная дума», в которой есть разные фракции, которые что-то изображают из себя. Все равно все решает только «Единая Россия» своим голосованием большинством.

Другие фракции могут голосовать или не голосовать, выйти из зала – все равно будет так, как «Единой России» спустят голосовать по разнарядке. Это тоже было у Салазара в Португалии. Была только одна партия, которая голосовала так, как ей спускали из правительства, которое возглавлял Салазар.

Е.Бунтман― Надо нам еще внешнюю политику обсудить.

М.Шевченко― Давайте.

Е.Бунтман― Войну, вернее, отсутствие войны. Сколько может длиться это напряжение, это вечное ожидание войны?

М.Шевченко― Ну уже даже самым отъявленным критикам ясно, что это просто торговля, что никто не хочет никакой войны, что никаких империй российских, которые хотят захватить Украину, нет никакой Украины, которая противостоит чем-то такому.

Есть просто отчаянная торговля, которая ведется не между двумя странами, — это не Путин торгуется с Западом, а разные группы Запада используют позицию России, позицию Турции, позицию Зеленского для того, чтобы выстроить новую конфигурацию.

Е.Бунтман― А предмет торговли какой?

М.Шевченко― Тот мир, который сложился даже после крушения Советского Союза, больше не существует. Он разрушен. В мире появился новый фактор – могучий, ни от кого не зависящий, гипертехнологичный и самодостаточный Китай, например. Который сам запускает свои космические программы и, в общем, не является никакой страной третьего мира.

Е.Бунтман― Но предмет торговли какой? Второе место после Китая, или что?

М.Шевченко― Это создание новых конфигуративных отношений. В Европе, допустим, это газ, для Франции это уран. Вы же знаете все про Францию — 80% примерно энергетики Франции это атомные электростанции. Уран Франция берет. В частности, в Казахстане, основные поставки урана идут из Казахстана.

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Вот Казахстан находится под контролем сил ОДКБ, что было показано наглядно. Вот Макрон приезжает, если казахстанские месторождения, допустим, под предлогом защиты от исламских террористов, — вдруг оттуда перестанет идти во Францию. Говорят, что у французов запасов только 3 тысячи тонн на несколько лет.

Е.Бунтман― Я не знаю, много это или мало.

М.Шевченко― Я тоже не знаю. Когда спросил у специалистов, мне засмеялись в ответ, сказали, что это очень мало, что это на несколько лет. Поэтому Франция становится зависимой от «Северных потоков», от газа, который идет в Европе.

Точно так же Германия. Для Франции альтернатива: либо пустить под нож истории дело Де Голля, и лечь опять под американский ботинок, то есть, стать зависящим от американского газа, оружия, от НАТО. На что Макрон просто не может пойти. Он не может просто проиграть то, что создал когда-то Де Голль, что поддержал Помпиду и вся французская политика: это особая роль Франции в Европе, особая роль Франции в НАТО, западные коалиции.

Франция это не сателлит Америки, это заслуга Де Голля, Помпиду и всех остальных, Миттерана.

Е.Бунтман― Ну, с Де Голля там многое изменилось.

М.Шевченко― И вот сейчас ситуация возникает в Европе, когда если конфликт с Россией, который американцы провоцируют, то прекращаются газовые поставки в Европу и американцы посылают в Европу дополнительные силы для защиты от страшного Путина, ведут сжиженный газ танкерами-миллионниками, которые они сейчас в Китай и Японию возят.

То есть, европейцы просто возвращаются в какой-нибудь 46-й год ХХ века. Зачем им это надо? Поэтому они очень хотят договориться. Но так как они связаны кучей обязательств, и Франция в наименьшей степени, меньше чем Германия связана обязательствами по НАТО или по атлантическому партнерству.

Поэтому естественно, что Франция становится, плюс она еще председатель в Евросоюзе сейчас – она остается главным переговорщиком Европейского Союза. Потому что с уходом Ангелы Меркель больше не на кого там надеяться.

Е.Бунтман― То есть, меняется и внутренняя конфигурация, в том числе, европейская и внутринатовская?

М.Шевченко― Конечно. Из политиков, которые пришли из предыдущей эпохи. Макрон единственный, пожалуй. Саркози под следствием, Берлускони по малолетним девочкам отчитался, вроде тоже как-то так. Меркель нет, на пенсии. Шредер сидит в «Роснефти».

Е.Бунтман― В «Газпроме».

М.Шевченко― И «Газпроме» одновременно. Значит, остается Эрдоган. Еще есть вариант Эрдогана. Но для Европы, для Франции допустить, что российско-украинское соглашение будет с помощью Турции смерти подобно. Поэтому все суетятся, все бегают. Сегодня Путин с козырями на руках, он банкует.

Е.Бунтман― И мы завершим на этом. Политик и журналист Максим Шевченко был у нас. Говорили про внутреннюю и внешнюю политику. С вами был Евгений Бунтман. Всего доброго, спасибо.