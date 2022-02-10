Е. Бунтман― Добрый день. Это программа «Особое мнение». И наш гость сегодня – Виктор Шендерович*, писатель и журналист, которого российские власти считают иноагентом. Здравствуйте.

В. Шендерович*― Добрый вечер.

Е. Бунтман― Давайте поговорим, много сегодня будем говорить про школьников разнообразных. Школьник Никита Уваров из Канска проведет ближайшие 5 лет, чуть меньше получается с учетом отбытого, приговорили к 5 годам за анархистские листовки. За призывы к терроризму. Это дело мы знаем как дело «Майнкрафт». Ваше отношение.

В. Шендерович*― Мало таких символических, вещей, мало таких ясных сюжетов. Это просто сюжет, символизирующий политическую катастрофу в России сегодня. Государство, все очень близко по датам, государство, которое оцепеневает от ужаса или лежит ничком перед убийцами, которые просто открыто заявляют о том, что они убийцы и собираются, просто прокламируют убийства. И государство лежит ничком. Никакого Следственного комитета, ни прокуратуры. Все в рот воды набрали, потупили глаза. И государство отыгрывается на школьниках, игравших…

Е. Бунтман― Что-то у нас прервалось немножко. Я надеюсь, что мы восстановим в самое ближайшее время.

В.Шендерович*: Приговор Никите Уварову – это огромная агитация за анархизм

В. Шендерович*― На каком месте мы остановились?

Е. Бунтман― Примерно между убийцами, я хотел уточнить, кого вы имеете в виду?

В. Шендерович*― Ну Рамзана Кадырова и всю шоблу эту героев России…

Е. Бунтман― Я просто хотел уточнить.

В. Шендерович*― Депутатов – вот это все. То есть всех людей, которые под видео записывают угрозы отрезать головы гражданам РФ. Государство ничком лежит перед этими людьми, отыгрывается на анархистах. Мальчиках. Которые расклеивали листовки в поддержку, защиту другого анархиста. Дорогое государство, если ты воюешь с анархизмом, вот я когда был в Москве, я на эфир «Эхо Москвы» шел от станции метро «Кропоткинская». Давайте всерьез, воевать так воевать, надо переименовывать станцию метро «Кропоткинская».

Е. Бунтман― В Дворец советов.

В. Шендерович*― Во что угодно. Это уже второй вопрос. Но уберите Бакунинскую улицу и наконец изымите из школьной программы главного анархиста Льва Толстого. Потому что если Никите Уварову 5 лет за его анархизм, то графа надо забить… на плацу. За то, что он написал против государства. Против идей этого государства. Именно этого. Тут ведь очень проста дилемма. Либо надо превращать государство во что-то финско-норвежское, в какое-то небольшое уютное устройство такую институцию по организации жизни граждан. Вот чтобы было удобно, финны, норвежцы, датчане и разных прочих шведов – они завели себе такое удобное государство, которое обеспечивает их интересы. Куда они складывают свои налоги и люди, которым они доверяют, которых они выбирают, эти налоги распределяют. Вот такое небольшое удобное государство. Мы не знаем имен их премьер-министров, президентов. Это совершенно неважно потому что это уютное маленькое государство, где фамилия значения не имеет. И никакого режима президента Финляндии. Мы не знаем, фамилию этой милой женщины. Либо надо двигать государство в ту сторону и тогда не будет анархистов. Потому что чего с ним бороться с этим государством. Я дал денег наемному работнику – он работает на меня. Он мне не понравился, я его выгнал с работы, нанял другого. Все нормально. С таким государством и не надо бороться. Анархисты отомрут сами собой. Потому что анархисты боролись не с этим государством. Кропоткин, Бакунин, Толстой. Боролись с этим же государством, с которым боролся Азат Мифтахов. И Никита Уваров. И с этим государством, с этим преступным государством, с этим государством, как мы проходили в школе – инструментом подавления. Преступным государством, которое топчет человека, его достоинство, его жизнь. При котором жизнь человеческая ничего не стоит. Анархисты борются с этим государством. Приговор Никите Уварову – это огромная агитация за анархизм. Потому что взрывать надо такое государство, конечно, с ним надо что-то делать.

Е. Бунтман― Наверное, тут стоит прокомментировать, что мы не призываем взрывать государство.

В.Шендерович*: Ситуация закаменела настолько, что при этом государстве ждать принципиальных перемен не приходится

В. Шендерович*― Нет, я не призываю гексоген по пути следования кого-нибудь.

Е. Бунтман― Не продолжайте. Не надо.

В. Шендерович*― Да, да, но мне-то уже чего, вы потом будете. Ладно, шутки в сторону. Либо надо менять это государство, для этого есть выборы. Выборы, которые были уничтожены этим государством. Для этого есть независимый суд. Который был уничтожен этим государством. Для этого есть свобода прессы, которая уничтожена этим государством. И парламент, которого не существует и прокуратура. Только прокуратура как говорилось, Петр Первый, государево око. У нас тоже государево око. Око, которое следит, чтобы ничего плохого не приключилось с государем. А такая прокуратура, повторяю, шведско-норвежская, которая защищает от преступников и охраняет людей. Так вот либо надо завести себе эти институты, либо действительно к черту такое государство. Ничего третьего придумать нельзя. Это ясная развилка. Этот тот камень, через который Илюша Муромец, к которому приехал. Ребята, либо меняем государство, либо можно уехать из этого государства. Ну вот Никите через 5 лет. Либо уехать, к чертям послав эту Византию негодную, либо менять. Я знал и ты знал и мы видели их на Болотной площади. На Проспекте Сахарова 10 лет назад. Сотню тысяч людей, которые вышли для того, чтобы демократическими инструментами поменять это государство, сдвинув его немножко в финскую сторону. Финско-шведскую. Туда. К приличному государству, государству-менеджеру, государству-организатору моей жизни, помощнику. Гаранту моих социальных прав. Всего этого. Эти люди были разгромлены, унижены. Оболганы, частично посажены, частично выброшены вон. А теперь пришла пора ребята, читайте учебники истории, черт возьми. Народники разгромленные уходят в народовольцы.

Е. Бунтман― Получается с точки зрения государства борьба с анархистами пока еще они маленькие, это как раз получается метод сохранения этого самого государства.

В. Шендерович*― Они идиоты. Они не знают песни «Поднимется мститель суровый и будет он нас посильней». Они дебилы. Они вертят себе дырочки для погон, для орденов. Они обеспечивают себе финансирование. Они симулируют, послушай, мы же сейчас говорим о государстве целиком. Те, кто придумали это дело и его осуществили – просто тупые циники. Их вообще не интересует ни Кропоткин, ни Толстой. Ни государство. Они обеспечили себе финансирование. Они раскрутили это дело. И теперь у них нет выхода. Теперь как товарищ Саахов из «Кавказской пленницы»: либо я веду ее в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору. Либо они пошли вон за то, что высосали из пальца уголовное дело и мучают людей, либо они должны доказать, что эти люди преступники. У них нет вариантов. Конечно, эти люди преступники. По версии нашего правосудия закрытого, где вообще невозможно никакой соревновательной возможности процедуры никакой нет. Разумеется. И это конечно вчерашний приговор – это прямой отсыл, прямой пинок общества к социальному взрыву, потому что этих людоедов надо, если их невозможно перевоспитать — их надо победить. И ничего другого не остается. Если нельзя с этими людоедами ничего сделать, то выхода два. Либо бежать от них, либо что-то сделать с ними, чтобы они не властвовали над нами. Приговор Никите Уварову – это прямое приглашение к насилию.

В.Шендерович*: Вдруг нет никакого политика, демагога, популиста Жириновского, а есть просто старый человек, который лежит под аппаратом ИВЛ

Е. Бунтман― Я хотел вернуться к тому, что вы говорили в самом начале. Про руководителей Чеченской республики. Я, честно говоря, не очень понимаю то, что вы говорили. Что какое-то там абстрактное государство, российское государство должно что-то с ними делать. Это ведь государство и есть. Один из людей упомянутых вами – депутат ГД уже достаточно давно. Не первый созыв. Другой – руководитель одного из субъектов РФ. Другие тоже официальные лица. Почему вы отделяете их от государства? Они и есть государство.

В. Шендерович*― Нет, государство, извините, политика по Платону – идея. Вот есть государство…

Е. Бунтман― Мы говорим не про общий какой-то индекс государства, а про конкретное российское государство. Плоть и кровь которого…

В. Шендерович*― Конкретное российское государство – это Кадыров и есть. Тут спора у меня с тобой, Женя, не получится. Это они и есть, в этом есть трагедия сегодняшняя — что это и есть государство. Это и есть политическая элита. Это они и есть. Я когда говорю, что государство должно – я имел в виду нормальное государство.

В.Шендерович*: Замечательная Камила Валиева, я могу принять препарата сколько угодно, я не прыгну 4 оборота. Связывать ее блестящее катание с этим не стоит

Е. Бунтман― Платоновское государство.

В. Шендерович*― Нет, не платоновское

Е. Бунтман― Не Платонова, а Платона.

В. Шендерович*― Я понимаю, о чем ты говоришь. Нет, нет, я имел в виду нормальное государство, придуманное для людей. Государство как инструмент, придуманный людьми, для того чтобы жизнь была полегче, получше. Удобнее, компактнее. Чтобы меньше занимала, чтобы не занимался собственной обороноспособностью, собственной охраной от бандитов. Чтобы медицина, образование. Все это было. Такое государство. В нашем случае государство в том смысле, о котором я говорил, – его нет. Собственно, легитимного государства после обнуления Конституции – тоже нет.

Е. Бунтман― А до было?

В. Шендерович*― Есть банда, «малина», корпорация. Назови как угодно. Захватила власть. Ну по Толстому. Сейчас я мог просто процитировать анархиста Толстого. Захватили власть, поставили солдат охранять от народа и пируют. Негодяи, разбойники. Цитирую Толстого. Разбойники. Захватили власть и пируют. А самые наглые из них еще надели рясы. И притворяются духовностью и нравственностью. Это все читайте Толстого, все написано. Примерно в районе Цусимы, старый граф все сформулировал так, что дальше яснее некуда. Я с ним соревноваться не буду. Такого государства нет. В этом трагедия, что сегодняшнее государство – это Кадыров, Делимханов и есть. Собственно говоря. И с ними ничего сделать нельзя. С этими людьми. То есть не то чтобы нельзя. Можно, конечно. Но это и будет означать переход к какому-то другому государству. Поэтому когда что-то случится с Кадыровым внезапно и с ними со всеми – это может означать просто свару бульдогов под ковром, и что один бульдог перегрыз другому горло. А может означать…

Е. Бунтман― Опять у нас прервалось, к сожалению. Про Кадырова и Делимханова как только говорим – так сразу прерывается. Сейчас свяжемся, наверное, без картинки. Главное звук у нас. Вы можете присылать вопросы +7-985-970-45-45. И в чате Ютуба тоже, по возможности их задам. Если не получится, не обессудьте. И про Олимпиаду еще поговорим.

В. Шендерович*― Да, я здесь.

Е. Бунтман― Отлично. Без картинки, к сожалению. Но зато я надеюсь, что все будет хорошо слышно. Про Кадырова с Делимхановым говорили.

В. Шендерович*― Речь идет о том, что, собственно говоря, вы и сказали, что это и есть государство. Что это оно и есть. И трагедия наша заключается в том, что конечно, это уже ситуация закаменела настолько, что при этом государстве ждать каких-то принципиальных перемен не приходится.

Е. Бунтман― Почему их даже не одернули? Все-таки у государства российского, которое сидит на Старой площади и в Кремле – чуть другая тактика. Не настолько прямолинейная.

В. Шендерович*― Мы не знаем договоренностей, существующих между Путиным и Кадыровым. Мы не знаем внутренних раскладов. Воровских раскладов. Воровских преступных раскладов мы не знаем. Мы не знаем, какие у них договоренности. За линию закона они давно уже дошли. Об этом поздно вспоминать. По закону они оба должны сидеть в тюрьме. А какие между ними договоренности – мы не знаем. И поэтому мы не можем, даже все наши рассуждения будут некоторым гаданием на кофейной гуще.

В.Шендерович*: Квентин Тарантино как адресат для спасения Пастернака… Да. Это придумать было нельзя

Е. Бунтман― Есть несколько типов обращений людей, которые остались в России. Илья Яшин, по-моему, один из немногих, чуть ли ни единственный оппозиционный политик, который остался в России сейчас. И он записал очень смелое, отчаянное я бы даже сказал обращение. И с призывом отправить в отставку Кадырова. Что мне кажется, довольно странно звучит в нынешней ситуации. К кому обращение, почему.

В. Шендерович*― Нет, это не странно. Это нормально. Надо пользоваться всеми инструментами обратной связи, их немного уже. Нет суда, парламента, нет прокуратуры. Нет выборов.

Е. Бунтман― А тогда какие инструменты обратной связи есть?

В. Шендерович*― Например, за 150 тысяч за сутки, за двое собранных под письмом Яшина, требованием отставки. Это некоторая демонстрация того, что есть другая Россия. Это инструмент. И повторяю, мы не знаем раскладов внутри этой корпорации. И может быть такого рода обращение может послужить каким-то детонатором чего-то. Повторяю, я не политтехнолог и не политолог и я не знаю, как. Но надо пользоваться всеми возможностями. Даже теми, которые кажутся наивными. Вот Лев Александрович Пономарев* собирает каждый раз письма. Вот клуб ПЕН что-то пишет в аналогичных случаях. И так далее. Вот Илья Яшин обратился. Надо пользоваться всеми возможными легитимными, в том числе внутри существующей корпорации способами. Хорошо, что это есть. И огромный молодец Илья Яшин, который совершенно мужественно и последовательно себя ведет на чеченском направлении. На кадыровском направлении.

Е. Бунтман― С этим сложно поспорить с оценкой Яшина и его обращения. В чем смысл обращения правозащитников, например, к Терешковой. Примерно я его так интерпретирую, что вот, Валентина Владимировна, как же так, ваш подопечный депутат, а ведет себя так нехорошо.

В. Шендерович*― Это чистый троллинг. Тут просто, видимо, не прочитал до конца.

Е. Бунтман― Но как-то не троллинга уже. Люди обещают головы отрезать.

В. Шендерович*― Секундочку, ты хочешь запретить Олегу Орлову жесткую ироническую интонацию?

Е. Бунтман― Вряд ли я могу что-то запретить Олегу Орлову.

В. Шендерович*― Да. Это троллинг замечательный, вполне блестящий. Этого поганого коллективчика. Который называет себя парламентом. Это подчеркивает их бессилие и действительно, какая комиссия по этике. Комиссия по этике только может указать, что травить полонием и убивать из… пистолета можно, а отрезать головы нельзя. Вот и всё. Вот про что и троллинг. Так про это и письмо. Почитайте его. Это совершенно замечательный троллинг. Валентине Терешковой и всем остальным. Ведь кто будет этикой заниматься по поводу Кадырова. Этим будет заниматься депутат Луговой? Депутат Делимханов? Там убийца на убийце сидит и ни одного без тяжелых уголовных статей. Я думаю. А уж после обнуления. Это все собрание нечестивых — говоря библейским языком. И троллинг очень ясный. Ничего другого не остается. Еще раз, смех – последнее прибежище раба. Говорил Ницше. Мы ничего не можем, но рассмеяться еще можем. Вот мы смеемся. Это довольно отчаянный смех. Но что же нам его запрещать-то. Это невозможно запретить.

Е. Бунтман― Давайте еще про одно обращение поговорим. У нас неделя обращений выдалась. И довольно неожиданное обращение гневное генерала Ивашова. Которого старожилы помнят. Ваше отношение. Солидаризируетесь с генералом Ивашовым?

В. Шендерович*― Отвратительным образом, я уже развел руками в своем фейсбуке, что вдруг вынужден поддержать генерала Ивашова в его некоторых оценках. Не во всех, конечно. Но в некоторых в отношении войны с Украиной. Это когда-то моя мама мне говорила, когда «Куклы» были, я что-то такое про Ельцина говорил. Она, почти плача, говорила мне: «Ты говоришь почти как Зюганов». Я говорил: «Мама, ну если Зюганов скажет, что дважды два четыре, я буду вынужден с ним согласиться». Потому что дважды два – четыре. И байка про Бродского и Евтушенко и колхозы – это все-таки байка. Дважды два – четыре. Совершенно с противоположной стороны, конечно, советской, имперской пришел Ивашов. Но война на Украине, война с Украиной – это позор и преступление. Я с этим плакатиком вышел в 14-м году. Генерал Ивашов – в 22-м. Мы вышли с совершенно разных сторон. Но на одну площадку. Да, позор и преступление.

В.Шендерович*: Либо они пошли вон за то, что высосали из пальца уголовное дело, либо они должны доказать, что эти люди преступники

Е. Бунтман― Виктор Шендерович*, писатель, которого российские власти считают иностранным агентом у нас в эфире. Мы вернемся к разговору через несколько минут.

НОВОСТИ

Е. Бунтман― Это программа «Особое мнение». Виктор Шендерович*, писатель, которого российские власти считают иностранным агентом и заставляют сидеть не здесь в студии, а пользоваться разными видами связи. Дистанционно. Виктор Анатольевич, Олимпиаду смотрите?

В. Шендерович*― Отрывочно.

Е. Бунтман― За россиян болеете. Или за украинцев. Оказывается это проблема.

В. Шендерович*― Господи боже мой. Я болею, разумеется, за россиян. Потому что это по Высоцкому: какой ни есть, а он родня. Это такая вещь. Почти врожденная. Болею, конечно за наших. Другое дело, что такого волнения как раньше, наверное, не испытываю. И уж точно не считаю победу какого-то российского спортсмена признаком величия государства. Это полная ерунда.

Е. Бунтман― За Камилу Валиеву переживаете, у которой возможно проблемы с допингом.

В. Шендерович*― За нее переживаю. Персонально за нее конечно переживаю.

Е. Бунтман― Сегодня задумался, что она практически сверстница Никиты Уварова из Канска, которому 5 лет дали.

В. Шендерович*― Да. Это не ты один заметил. Потому что две истории. Про двух школьников. И ее жалко, девочку жалко. Господи боже мой, замечательная девочка и дай ей бог здоровья. Здоровья, которое в частности взрослые дяди и тети, давая ей препарат, который не очень показан по здоровью. Тут есть несколько сюжетов, которые надо развести. Во-первых, сама замечательная Камила Валиева, я могу принять препарата сколько угодно, я не прыгну 4 оборота. Поэтому связывать прямо ее блестящее катание с этим препаратом не стоит. Она замечательная фигуристка. А вот взрослые дяди и тети, которые ее этим пичкают, и еще хочется спросить, у девочки 15-летней есть родители, которые вообще-то за нее отвечают. По закону. До 18 лет. За ее здоровье, за нее. Это вопросы общего порядка. Точнее наоборот, это может быть частного порядка. А общего – понимаешь, какая штука, это уже писали в связи с чем угодно. Спорт высоких достижений без современной спортивной медицины, без этих всех уколов – его фактически нет. И это все знают. Близко ты не подберешься, ни ты, ни я, это ладно. Близко не подберется никто к этим вершинам без этих накачек. А что из этого называется допингом, а что не называется, а кого ловят, кого не ловят – это уже второй вопрос. Поэтому тут есть одна тема, большая тема и не наша с тобой, а более понимающих людей касающаяся вообще большого спорта. И медицины в нем. Это большая сложная тема и не для нашей программы. А есть вот этот конкретный случай. И здесь девочку жалко, а все остальное как всегда. Потому что федеральное телевидение вообще об этом сюжете, насколько я знаю, вообще ничего не сказало.

Е. Бунтман― Пока этот сюжет довольно расплывчатый. Надо признать. Пока.

В. Шендерович*― Но он существует. И если бы что-то подобное произошло не с российской спортсменкой, то уже бы визжали со всех полос. Он существует. И то, что этой темы нет – это уже не про фигурное катание. И не про спортивную медицину. Это уже про нашу пропаганду. Тут вещь повторяю, симпатия, жалко девочку. Апропо хочу напомнить о предыдущей девочке, про которую я писал со всей любовью и симпатией в 14-м году. И про то, как государство, если мы говорим про государство, а не про что-то другое, использует этих девочек, мальчиков для накачки рейтингов своих. Для того чтобы в их блестящем золоте, в свете их золота посвятился там президент и так далее. Россия, Россия. А потом выбрасывают вон. Просто выбрасывают вон. Не очень интересуясь дальнейшей судьбой. Чего там дальше, как там дальше. Это к вопросу о том, для чего наше государство. И какие приоритеты у нашего государства. Так вот люди для нашего государства – это расходный материал. Для каких-то, прости господи, государственных интересов. И накачка патриотизма в нехитрое население – это один из главных государственных интересов. И наш большой спорт именно для этого и существует. Невозможно себе представить никаких патриотических истерик в той же Финляндии или Швеции по поводу победы их спортсмена. Тамошнего Губерниева представить себе невозможно. Как невозможно себе представить, чтобы толпы бывших чемпионов и чемпионок переходили в законодательные органы. Потому что законодательные органы в Финляндии и Швеции выбирают тех, кто будет принимать умные законы.

В.Шендерович*: Конкретное российское государство – это Кадыров и есть. Это и есть политическая элита

Е. Бунтман― …Но я очень много знаю бывших спортсменов и еще очень хорошо себе представляю британских комментаторов, которые так кричат и радуются в таком угаре патриотизма, когда выигрывают сборные по регби или футболу. Что невозможно себе представить.

В. Шендерович*― Не знаю, не знаю.

Е. Бунтман― Вы просто не любите Губерниева.

В. Шендерович*― Нет, послушай меня. Да, действительно немножко вкусы мои находятся в другой плоскости. Но дело не в этом. Я смотрел очень часто в других странах. Да, повышенный тон, но истерики, вот захлеба патриотического я не слышал. Ну ладно, это уже частный вопрос.

Е. Бунтман― Ну бог с ним. Да. Отвлеклись немножко на спорт, на Олимпиаду и спорт высоких достижений. К политике вернемся. Вы себе представляете ЛДПР без Владимира Вольфовича Жириновского?

В. Шендерович*― Да нет никакой ЛДПР без Владимира Вольфовича Жириновского. Но дай бог ему здоровья. В этом сюжете что интересно. Он так много уже десятилетия напролет лгал, валял ваньку, дурака, строил клоуна и снова лгал, лгал. Играл. И ни одного слова правды. Что когда с ним случается что-то на самом деле, это вдруг шок. Что, Жириновский может умереть? С Жириновским что-то может случиться по-настоящему? Это очень любопытный психологический эффект. Вдруг в какой-то момент, в этот самый момент нет никакого политика Жириновского, нет никакого демагога, популиста Жириновского, — а есть просто старый человек, который лежит под аппаратом искусственного дыхания. И вдруг ты понимаешь, что смерть каждого человека по Джону Донну «умаляет и меня». И вдруг ловишь себя на том, что желаешь здоровья этому старому человеку. И вот это эффект очень любопытный, который в эти дни я думаю, обнаружил не я один. Что как бы не был отвратителен человек сам по себе, в такие секунды появляется общий знаменатель. Поверх всей политики. А никакой партии ЛДПР нет и не было, то есть сейчас не время напоминать о том, как она была создана. Это клоунская партия. Созданная при Горбачеве еще при позднем, чтобы обновленная КПСС при отмененной 6-й статьи Конституции, которую приходилось отменять, чтобы была потешная клоунская поганая партия, которую КПСС победит.

В.Шендерович*: Накачка патриотизма в нехитрое население – один из главных государственных интересов. Наш спорт для этого и существует

Е. Бунтман― Виктор Анатольевич, прошу прощения. Но у ЛДПР есть избиратели, есть живые люди, которые голосуют за ЛДПР и это люди, которые любят Путина, не любят Путина, разные люди, которые избрали Фургала, который сидит в тюрьме. Которые бедные люди, богатые люди, в основном бедные, наверное голосуют за ЛДПР. И, получается, что вот так партия существует. Существует какой-то концепт, за который люди голосуют.

В. Шендерович*― Я думаю, что концепт называется Жириновский. Очень талантливый, может быть самый талантливый политик, если говорить о таланте по модулю, безусловно. Популист. Который стал лицом этого протеста. А дальше проблема государства, которое за 30 лет своей свободы не решило вопрос с нищетой, с бедностью. Не решило материальной базы популистов. Это проблема серьезная российского государства. Что для ЛДПР по-прежнему огромная социальная база. И в ситуации, когда уничтожена реальная политика, ЛДПР это такой канал для выхлопа энергии.

Е. Бунтман― Расцвет ЛДПР – когда реальная политика, получается, существовала. Это выборы 1995 года.

В. Шендерович*― Разумеется. 1993-го, я бы сказал. «Россия, ты одурела» знаменитое. Карякина. Разумеется, в стране, где бедность является почти главным состоянием населения, бедность и, скажем так, необразованность, политическая необразованность как минимум. Разумеется, такая питательная среда для любого популиста, для талантливого популиста это просто пенальти. Подходи и исполняй. И Жириновский подошел и исполнил. Вопрос в том, что никуда не делась эта база экономическая для появления для бедноты и для люмпена, что за 30 лет мы ничего с этим не сделали. А только все боюсь, ухудшилось по большому счету. Это драма очень серьезная государственная. А персонально Жириновский – это был его шанс и он его использовал.

Е. Бунтман― Последнее, о чем хотелось бы поговорить. О литературе и кино. Жители Рязанской области обратились к режиссеру Квентину Тарантино, не поверите, с просьбой спасти дом Пастернака. Дом дяди Пастернака, который находится в Рязанской области.

В. Шендерович*― Потрясающе.

В.Шендерович*: Люди для нашего государства – это расходный материал

Е. Бунтман― Вы должны что-то сказать как писатель. И как журналист. Что вы посоветуете жителям Рязанской области?

В. Шендерович*― Женя, я онемел от восторга просто. Ближе Квентина Тарантино не нашлось влиятельного любителя Пастернака.

Е. Бунтман― Но Квентин Тарантино просто очень любит Пастернака. Он об этом говорил.

В.Шендерович*: Спорт высоких достижений без современной спортивной медицины, без этих уколов – его фактически нет. И это все знают

В. Шендерович*― Дело не в том. К нему обратились, потому что он влиятельный. Любитель Пастернака. А ближе него не нашлось. В Москве не нашлось адресата. Для того чтобы, в Москве, в Рязани. Братцы мои, хотим сохранить этот дом, он имеет отношение к русской культуре. Не нашлось адресата. Это невозможно придумать. Я каждый раз хватаюсь за голову, потому что думаю, вот сейчас у меня был такой жанр «газеты будущего» в программе. Там чего-то придумывали. Какие-то совершенно, и так пытаешься переиграть реальность, чего-то придумываешь, а потом тебе приносят: а вот реальные факты. И ты разводишь руками. Квентин Тарантино как адресат для спасения Пастернака это конечно, да. Это придумать было нельзя.

Е. Бунтман― И мы разведем руками вместе с Пастернаком, Квентином Тарантино и Виктором Шендеровичем*, писателем, журналистом, которого российские власти, к сожалению, считают иностранным агентом. Это была программа «Особое мнение». Ее для вас провел Евгений Бунтман.

* Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом. Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом.