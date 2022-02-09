А. Осин― 17.08 в Москве. Здравствуйте. И сегодня особое мнение независимого политолога Дмитрия Орешкина. Здравствуйте.

Д. Орешкин― Добрый день. Здравствуйте.

А. Осин― У нас есть масштабная тема. В частности в той ситуации, в которой мы все оказались, когда внешняя политика проецируется на внутреннюю. Тем не менее, хочу начать с забавного. Законодательные органы Санкт-Петербурга одобрили проведение 12 марта дня работников ФСИН, даже некие средства на это выделили. Причем по представлению губернатора Алексея Беглова. Как бы вы прокомментировали эту прекрасную новость в свете последних не совсем приятных новостей из этой сферы нашей жизни печальной.

Д. Орешкин― Мне как человеку в летах это довольно живо напоминает позднесоветскую историю, когда видимо в целях консолидации что ли общественного мнения все время были какие-то праздники. День рыбака, день доярки, день ткачихи. Бабы Бабарихи и так далее. Я не думаю, что ФСИН такая уж мощная в электоральном смысле группировка, чтобы искать ее поддержки на выборах. Точно также я не думаю, что трубопроводные войска, день которых учредил Владимир Владимирович Путин – это есть становой хребет нашей государственной безопасности. Но вот есть какие-то силовые структуры и им у нас принято демонстрировать уважение и пиетет. Но если в Санкт-Петербурге есть лишние деньги – ну пусть они отпразднуют день тюремщика. Это очень красивый такой праздник, как так актуальный. 12 марта – ну хорошо, вскоре после 8 марта. Я не думаю только, что это достигнет каких-то серьезных целей. Потому что народонаселение сейчас праздники как-то не радуют. Вы знаете сказку про то, как пришел человек в магазин возвращать воздушные шарики. Слышали, наверное.

А. Осин― Да. Не радует. Наверное, вы какие-то опросы проводили, что мы так грустно здесь живем. Нерадостно нам как-то, печально. Мне например, хорошо. Не знаю, как вам.

Д. Орешкин― Дело не в индивидуальном взгляде.

А. Осин― Я понимаю.

Д. Орешкин― Есть показатели как индекс счастья, например. По нему у России далеко не блистательные показатели. К сожалению. Или буквально сегодня с утра опубликованы данные индекса потребительских настроений. У России там третье место с конца. По европейским странам. Опережает нас, по-моему, Греция. По-моему, Словения и потом с конца мы наравне с Болгарией. Минус 23 пункта по сравнению с прошлым годом. Это не душевые показатели, но, в общем, они о чем-то говорят. Люди не очень верят, что у них все хорошо, а будет еще лучше. На этом фоне дарить воздушные шарики и праздновать праздники – по-видимому, власти понимают, что дело не очень хорошее, но не понимают, чем можно эту ситуацию исправить. Поэтому я говорю, немножко похоже на брежневские времена.

А. Осин― Я не очень тоже понял по той простой причине, что раньше до 2010 года наши работники ФСИН праздновали этот день вместе с МВД. Но я понимаю, что их перевели под крыло министерства юстиции. Была такая инициатива. Кстати говоря, 10 ноября помним и концерт, показывают детектив какой-нибудь хороший по телевизору. Раньше. Так что этот праздник был в памяти народной в отличие от рыбака, моряка и прочее.

Д. Орешкин― Мне кажется, кстати, что день МВД стал таким ярким уже в постсоветскую эпоху. Хотя может быть и в советскую. Я просто не помню. Но в постсоветскую в начале нулевых действительно были шумные концерты. Неплохо подобранный набор исполнителей. И это было действительно телевизионное событие. Люди его смотрели. Сейчас я давно телевизор не смотрю, поэтому мне трудно судить. Мне кажется, люди как-то меньше ориентированы сейчас на какие-то общенациональные праздники. Ну какие-то есть семейные, внутренние, индивидуальные. А чтобы радостно отмечали 1 мая, 8 марта. Новый год – да. А все остальные государевы праздники как-то проходят мимо, как зябь по водной поверхности.

А. Осин― Насчет 8 марта я бы с вами не согласился. Цветочки несут на работе дамам. Я бы еще 9 мая отметил.

Д. Орешкин― Да.

А. Осин― Даже 23 февраля не очень, потому что дам надо все-таки поздравить, это наше счастье и наша радость. Согласитесь, думаю, тут спорить не будем с вами.

Д. Орешкин― Мудрено спорить, конечно, но просто мне кажется, цветы дамам надо дарить не один раз в год. Мне так кажется.

Д.Орешкин: Не думаю, что ФСИН такая уж мощная в электоральном смысле группировка, чтобы искать ее поддержки на выборах

―

Не поспоришь

Д. Орешкин― Тогда поехали дальше.

А. Осин― То, что нас тревожит в значительной мере. Владимира Вольфовича Жириновского яркого политика постсоветской эпохи госпитализировали с серьезным поражением легких от вируса «омикрон». И в этой связи он всегда выступал за вакцинацию. Даже серьезное количество прививок сделал. Все на себе попробовал. И получилось, что не сработало. Не станет ли это антирекламой для кампании?

Д. Орешкин― Мне кажется, для того, кто склонен к антиваксерским настроениям, — конечно станет. А те, кто своей головой рассуждают, — они сами принимают решения, каковы риски уколоться, каковы риски не уколоться. Ну и я бы здесь подождал еще, потому что посмотрим. Все-таки человеку 76 лет, не самое хорошее состояние здоровье. Из них 40 лет он, не щадя себя, танцует на проволоке для нашей с вами радости. Сколько народу он удовольствие доставляет. Самый высокооплачиваемый артист РФ. При этом он не злой. Если всерьез его не воспринимать, то он в общем никому всерьез пакостей не сделал. Он говорит какие-то чудовищные вещи но, по-моему, он уже приучил за свою долгую политическую карьеру, всерьез его не воспринимать. И смотреть на него скорее как флюгер. Это его политическая такая стезя. Он очень четко формулирует то, что хотят услышать в Кремле, только жестче. Но при этом сам никогда никого не уничтожил. Несколько таких рутинных политических подлянок сделал. Но там работа такая, что приходится. А так 76 лет, ну жалко старичка. Каждый может попасть в такую ситуацию. Что касается отношения к прививкам. Я с трудом верю, что он действительно 8 штук себе уколол. Так же как я с трудом верю, что он всерьез предлагал бомбить Киев в ночь на 1 января. То есть язык-то без костей. Это его профессия такая. Но, наверное, делал прививки. Во всяком случае, он призывал их делать. А может быть и берег себя. Никогда не поймешь, когда он правду говорит, а когда просто пургу несет. Так что бог его ведает. Во всяком случае, я ему желал бы выздороветь. При всем катастрофическом несогласии с тем, что он несет. Но хочу еще раз сказать, что в принципе он безвредный. Он собирает свои 10% людей, которые искренне верят, что Жириновский, который давно уже миллиардер – за бедных и за русских. Которые за него голосуют. Потом этих людей сдает в кремлевскую копилку. Идет к окошку в кассе, получает, что ему положено и после этого 5 лет радует людей такими экзотическими заявлениями. Мне его, поскольку я с ним общался не только в кадре, но и за кадром, мне его по-человечески жалко, он в принципе дядька не злой. А насчет укола, я не знаю, хотите — верьте, что он 8 раз укололся. Хотите – не верьте. Вам надо это для разговора, что вот-таки – используйте. А если не надо – то не используйте. Но мне кажется, что еще не вечер. Ну попал. Но никто же не говорит, что дается стопроцентная гарантия. Стопроцентную гарантию давал только Госстрах в советское время. И то никакой компенсации получить было нельзя.

А. Осин― Давайте Владимиру Вольфовичу здоровья пожелаем. Время прекрасных историй у нас продолжается. Вы говорили о том, что Владимир Вольфович, никогда не поймешь с ним, когда он гиперболизирует или шутит, а когда точно говорит правду. Такая же ситуация возникла, помните он предлагал ударить по Киеву. В одном из своих знаменитых роликов он предлагал то же самое совершить с Тбилиси. Ну а бывший президент Грузии Саакашвили на суде, между прочим, в официальном органе заявил, что 4 раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. И уговорил его в ходе этих встреч тайных переговоров дипломатических не признавать Южную Осетию и Абхазию. Как вы к такой истории относитесь?

Д. Орешкин― Я тут хочу с легкой поправкой выступить. С господином Жириновским проще. Он несет пургу практически всегда. Поэтому если вы по выражению лица хотите выяснить, когда он сочиняет – вы просто следите за губами. Как губы шевелятся – значит врет. Тут все понятно. Он, в общем, конечно шоумен. За что его 10-12% избирателей и любят. С Саакашвили посложнее. Потому что он иногда говорит правду. В данном случае в мою персональную картинку мира радикально не вписывается ситуация, при которой Александр Григорьевич Лукашенко спешит на конспиративную встречу в Лондон, как Ленин с Плехановым. Для того чтобы выслушать инструкции господина Саакашвили. Насчет того, признавать ему Южную Осетию и Абхазию или нет. Тут мне кажется господин Саакашвили как раз делает то, что называется словом «врать». В этой ситуации, в которой он находится – это довольно понятно. Он хочет показать, будучи под следствием, хочет привлечь внимание к своему процессу. И он хочет показать, что он много сделал для грузинского патриотизма. Он таким образом как бы вскрывает свою историческую роль. Лукашенко – такое политическое животное, которое строго следует своим и только своим политическим интересам. Если бы ему хорошенько заплатили в Москве или принудили какими-то рычагами — он бы признал суверенитет Абхазии и Южную Осетию. Поскольку ему не заплатили, необязательно деньгами, может быть чем-то еще достаточно много. Он не признает. И Саакашвили — здесь величина пренебрежимо малая. Поэтому вежливо пропускаем этот свист мимо ушей.

А. Осин― Но тут любопытно даже, что мог Саакашвили в ответ предложить. Лукашенко не признал. А Саакашвили что ему в ответ?

Д. Орешкин― Похлопать по плечу и пожелать успехов.

А. Осин― Налить лондонской чачи или что-нибудь в этом роде. Но вы не считаете, что сейчас на этой дорожке, где могут заплатить, принудить, убедить Лукашенко объединиться с Россией или, по крайней мере, двигаться в эту сторону – сделано достаточное количество шагов по разным причинам.

Д. Орешкин― Да, конечно. Лукашенко сейчас находится в жалостной позиции. Он как всегда бьет себя в широкую седую грудь, он демонстрирует суровость, и конечно братские чувства из него просто брызжут. По вполне понятным причинам. Денег нет, кризис, санкции. Единственное, за счет чего он может еще держаться – это дотации со стороны РФ и Путин это прекрасно понимает. И тут Лукашенко и признает и Вануату членом РФ. Заклеймит швейцарский каганат за то, что тот развязывает войну и спонсирует НАТО. все что угодно он сделает. Куда он денется. Лукашенко — это очень, кстати говоря, хороший индикатор того, что происходит с путинской политикой в Европе. Помните ведь совсем недавно, несколько месяцев назад господин Лукашенко, имея в виду подгадить Польше, Литве за то, что его в частности не признают законно избранным президентом, пошел под польскую границу, художественно выражаясь – справить большую нужду на радость соседям. И тут из-за забора вышла неожиданно ключница пани Агнешка с веником крапивы и ему по усатой заднице. И в результате Лукашенко, не успев этот процесс завершить, натянул шаровары, оставив в них часть продуктов своей жизнедеятельности. И бежал от этой самой границы вместе с этим мигрантским кризисом. Сохраняя победное выражение на лице. И о чем я хочу сказать. Ведь тогда все наше телевидение было преисполнено гуманным пафосом насчет того, что люди хотят в Европу, а отвратительные поляки, отвратительные литовцы их туда не пускают. А Лукашенко, человек широкой души их защищает и так далее. Где сейчас вот эти самые сожаления об этих людях. И где эти самые люди. Мы о них забыли, правда. А Лукашенко отступил, теперь он контролирует ситуацию, внутри контролирует силовиков, но экономика вывернулась из рук, транзит хозяйственный, продажа солей калийных лопнула. Он висит целиком на российском бюджете. Что бы там ни говорили. Но меня интересует другой вопрос: как работают СМИ. Где эти несчастные мигранты. Он их назад вышиб или они прошли в Европу. Об этом нам не сказали. Так что, видимо, а если бы прошли, то это была бы победа.

А. Осин― Никто не сказал, ни поляки, ни Александр Григорьевич.

Д. Орешкин― Потому что они не прошли.

Д.Орешкин: Жириновский приучил за свою долгую политическую карьеру, всерьез его не воспринимать

―

Прошли, их отправили обратно. Мы это знаем.

Д. Орешкин― Значит, вся история с этим гуманизмом кончилась. Их товарищ Лукашенко довольно невежливо вытолкал за шейку, откуда пришли. Притом, что его эти структуры брали по 2-4-5 тысяч долларов за душу с обещанием, что пропустят в Европу. Проиграл он эту ситуацию. Но что он приобрел? Новые санкции, экономическое торможение и приобрел большую зависимость от Владимира Владимировича Путина. И в этом смысле он как бы не потерял власть. Он развязывает террор, разгоняет своих протестантов. Все отлично. Он начальник. Но он начальник, который стал в гораздо большей степени зависеть от восточного начальника. Я почему об этом говорю? — во-первых, важно, как мы с вами, наше восприятие действительности меняется от того, что нам показывают по телевизору. Забыли мы про этих мигрантов. Забыли их душевную поддержку. Это первое. А второе. Примерно то же самое мне кажется у нас сейчас будет с Украиной и с НАТО.

А. Осин― Я хочу эту ситуацию чуть подсветить. Но Путин-то выиграл. Во-первых, он показал, что европейцы это циничные негодяи. Потому что они дескать, объявляли, что мы всех примем, все флаги будут в гости к нам. А, во-вторых, привязал к себе Лукашенко еще сильнее.

Д. Орешкин― Да, совершенно правы, за исключением одного. Мне кажется, что нельзя сказать, что Путин показал, что Европа такая вот лицемерная. Европа принимает беженцев, когда они идут в соответствии с европейскими законами. Когда их батька Лукашенко засылает специально, организовав чартерные рейсы из Сирии и Ирака.

А. Осин― А из Ливии специально они на лодках плывут?

Д. Орешкин― Во всяком случае, я не наблюдаю государственного интереса со стороны тех, кто это организует. Там есть специальные бандиты, которые на этом деле зарабатывают. А здесь была государственная политика. Обратите внимание, что она же кончилась. Кончился этот стихийный поток. Как только батька решил, что это ему неудобно. Все эти беженцы несчастные куда-то исчезли. В реальности и из телевизионного пространства. Но вы правы в том, что Путин выиграл.

А. Осин― У нас новости. Я понимаю, что на полфразе прерывать невежливо. Но мы продолжим тему через несколько минут.

НОВОСТИ

А. Осин― Продолжаем беседу с независимым политологом Дмитрием Орешкиным. Мы остановились на Белоруссии. И вот у меня такой возник вопрос. Мне кажется весьма любопытный. Мне кажется, что в современном мире важнее контролировать некое государство большим странам я имею в виду, нежели присоединять его административно, вплетая свои льготные программы, экономические, налоговые и так далее. Сейчас Россия сближается с Белоруссией, до какой степени будет происходить это сближение. На административном уровне, либо на уровне просто подчинения каким-то директивам и так далее. Ведения общей внешней политики и так далее.

Д. Орешкин― Пункт первый. Общетеоретический. Я очень рад, что вы это чувствуете. Потому что это значит, что эта новая очевидность проходит в широкие народные массы, представителем которых вы в данном случае являетесь. Потому что научное сообщество оно уже лет 50 говорит о том, что поменялась незаметно общая мировая, во всяком случае, в развитом мире концепция организации географического пространства. Действительно, для того чтобы пользоваться благами, ресурсами, совершенно не надо Ямал захватывать американцам, например. Достаточно производить зеленую нарезанную бумагу, которая вызывала бы экономическое доверие. Не просто бумага, а все-таки это доллары. И за эти доллары вы получите эту самую нефть, газ и все остальное. В отличие от того, что было в 20-м и тем более в 19-м веках, когда надо было захватить территорию, надо было Гитлеру захватить, скажем, Украину, чтобы получить украинский хлеб. Хотя он получал этот хлеб от Сталина изрядным образом без захвата, но ему это надо было иметь с гарантией. А в данном случае хлеб этот зависел от воли товарища Сталина. Равным образом бакинская нефть. И прочее. И Сталин примерно также видел картинку. И что очень важно – наше население примерно так видит картинку. Надо держать в руках Таджикистан, скажем, потому что там ценные месторождения какого-то металла. А западные страны уже мыслят по-другому. Им не надо захватывать Венесуэлу США, которые у них под боком, которые захватить раз плюнуть. Для того чтобы получать венесуэльскую нефть. Ну не надо. Им гораздо дешевле покупать эту нефть, чем устанавливать свою администрацию, контролировать всякие индейские племена, брать на себя ответственность за медицинское обеспечение и так далее. Поэтому они вопреки тому, что наше общественное мнение думает, совершенно эту Венесуэлу захватывать не собираются.

А. Осин― А зачем они Гуайдо туда поставить хотели.

Д.Орешкин: Лукашенко – такое политическое животное, которое строго следует своим и только своим политическим интересам

―

Там на самом деле Гуайдо появился в достаточной степени с помощью самозарождения, американцы его стали поддерживать. Но обратите внимание, не батальонами и не самолетами. Они ему оказывали политическую поддержку. Гуайдо оказался достаточно, скажем так, маловлиятельным. То есть Мадуро оказался более сильным. И что, американцы не стали же туда вводить войска. Правда.

А. Осин― А в Афганистан стали. И у них был сначала…

Д. Орешкин― Да, это была ошибка. Потому что потом пришлось оттуда бежать. Это ужасно дорого — брать на себя ответственность за содержание вот таких вот территорий. Англичане тоже не от хорошей жизни ушли из Индии и из Пакистана. Но представьте себе британскую империю в нынешних условиях. Предположим, это единое пространство, предположим, у них выборы и при этом в Британии 80 кажется миллионов человек. На островах или 60 сейчас не помню точно. А в Индии миллиард и еще в Пакистане почти столько же. На любых выборах проходят на Даунинг-стрит или человек индийских кровей или пакистанских кровей. Непонятно. Но со своими представлениями о прекрасном и именно потому что он свой – за него бы там голосовали.

А. Осин― Но мэр города пакистанец все-таки.

Д. Орешкин― Да. Но он английский пакистанец.

А. Осин― Согласен. Так все-таки извините, к Белоруссии. Мы как-то куда-то уехали.

Д. Орешкин― Нет, я к этому. Общественное мнение хотело бы присоединить. Потому что общественное мнение, по-прежнему мыслит, что чем страна шире, обширнее – тем она сильнее. И это правильно для 19-го века. Потому что это работает логика геополитики войны и геополитики площадей. Когда у тебя больше площадей под контролем — у тебя как минимум больше рекрутов. Армия помощнее делается. В нынешних условиях, когда рекруты не воюют, а воюют профессионалы со сложной техникой, количество контролируемых территорий не является значимым геополитическим фактором. Специалисты говорят о том, что геополитика площадей 50 лет как сменилась геополитикой потоков. Потоки мигрантов, денег, информации, потоки ресурсов. Вот это реальная геополитика. Но не площади. И это как неглупые люди в Кремле осознают на личном опыте предельно понятно. Например, откусили от Грузии два кусочка территории. Там что, сразу молочные реки потекли в кисельных берегах. Да нет, это чудовищные дырки в экономическом, социальном пространстве. И ДНР и ЛНР тоже сильно отстают в развитии от соседних территорий. Присоединять их Владимир Владимирович Путин не собирается. А народ там все сидит и ждет, когда их присоединят. Да нет, они гораздо нужнее в составе Украины для того чтобы на эту Украину влиять, вовсе не являясь хозяином части этой Украины.

А. Осин― Поэтому Минские соглашения.

Д. Орешкин― Да, имеются Минские соглашения. Имеются какие-то народные милиционеры, которым всегда можно помочь оружием или людьми, которые все время создают серьезнейший стресс для Украины. Поэтому гораздо удобнее для Кремля иметь эти две территории в составе Украины. Теперь Беларусь. Здесь сложный вопрос. Потому что к выборам 24-го года Путину хотелось бы понравиться избирателю. А избирателю страсть как нравится, когда наши границы раздвигаются. Избиратель мозгами и трудно к нему предъявлять претензии, потому что телевизор их так воспитывает и все школьное образование такое. Он по-прежнему думает, что чем шире, тем мы богаче. Ситуация прямо противоположная. Территория в нынешней экономике, когда речь идет не о геополитике площадей, а геополитике потоков — это то, что требует чудовищное количество инвестиций. Мы в Чечню инвестируем по признанию господина Кадырова 300 млрд. рублей ежегодно. Притом, что пенсионная реформа сэкономила 250 млрд. То, что так нанесло серьезный удар престижу Владимира Путина, эта пенсионная реформа — по деньгам принесло нашей державе денег меньше, чем мы расходуем на содержание Чечни. Крым стоит порядка 200 млрд. рублей. Уже побольше. И тоже на 75% это дотации из федерального бюджета.

Д.Орешкин: Путин не собирается восстанавливать Советский Союз

―

Чечня же не первая в этом списке. Там, по-моему, Дагестан. Четвертая, по-моему…

Д. Орешкин― Это по официальным цифрам. Это если мы говорим межбюджетные трансферты, то там вообще нет 300 млрд. Там поменьше. Но есть еще федеральные программы, есть еще помощь через так называемый «бассейн». То есть второй теневой бюджет. Господин Кадыров проговорился в сумме, а если вы посмотрите официальные цифры, то там будет порядка миллиарда долларов дотаций. А так получается 300 на 7 разделить – получается около 4 млрд. долларов в год. Очень не маленькие деньги. Белоруссия нам стоила порядка 5 млрд. долларов ежегодно. Тоже не баран чихнул. За счет газовых нефтяных скидок, за счет того, что они покупали у нас нефть по дешевке, продавали подороже, и сейчас точно не меньше. Но включать эту территорию в государственный состав России я думаю Путину экономически в новых реальных условиях невыгодно. Потому что надо будет платить белорусские пенсии, надо будет приводить в порядок к российским стандартам систему образования, медицинского обеспечения. Государственной службы. Чего угодно. Но для того чтобы потрафить избирателям, я думаю, что будет сделан какой-то такой промежуточный ход. Когда с новой силой заговорят про общесоюзное государство. Притом, что будет дано понять, что да, это как бы два отдельных государства, но мы опять вместе и у нас там вооруженные силы и мы даем отпор Западу. И те люди, которые с удовольствием голосовали за Владимира Вольфовича Жириновского, они теперь будут с таким же удовольствием голосовать за Владимира Владимировича Путина. Потому что он присоединитель земель русских. То, что это сказка – это остается за скобками. То, что это просто, что называется, пирог для избирателя. И, отвечая на ваш вопрос, мой прогноз такой. Лукашенко сильнейшим образом после того, как потерял возможность взаимодействия с Западом из-за своей глупой идеи с мигрантами, стал сильнейшим образом зависеть от России. От Москвы. Он будет делать то, что ему в России или в Москве скажут. Но в Москве ему не скажут «присоединяйся». В Москве ему скажут: прояви гибкость, податливость, чтобы мы это могли продать своему избирателю. Как присоединение. А на самом деле он останется суверенным. Формально. Марионеточный режим – как раньше говорили.

А. Осин― У нас минутка, поэтому рассчитываю на лаконичный ответ. Тогда получается, что все эти разговоры о том, что Путин хочет восстановить Советский Союз – это пшик, блеф Запада? Или как?

Д.Орешкин: Путин хочет сохранить сферу влияния. Он не собирается присоединять Украину

―

Нет, это блеф путинских пропагандистов. Потому что…

А. Осин― Они говорят, что Путин хочет восстановить Советский Союз.

Д. Орешкин― Они транслируют то, что говорят путинские пропагандисты. А они говорят, если послушать радио, то конечно мы должны увеличить свою сферу влияния и так далее. Путин немножко поумнее. Он не собирается восстанавливать Советский Союз. Более того, например, понятно, что отрезанный ломоть считается страны Балтии. Никто на них уже не покушается. Но Путин хочет сохранить сферу влияния. Вот что он хочет вправду. Он не собирается присоединять Украину. Нет. Но он хочет, чтобы на Украине было управляемое из Москвы правительство, примерно такое же, как у Лукашенко. Он хочет, чтобы там была зона безопасности. Он не хочет, чтобы эта зона была, как он понимает, под контролем Запада. И соответственно он не признает государственного суверенитета Украины. Вот о чем идет речь. Это ни в коем случае не Советский Союз, это пост-Советский Союз. Сюда путинские настроения совершенно очевидно простираются. Но проглотить и привязать к себе – нет, нет большого интереса.

А. Осин― Спасибо большое. Дмитрий Орешкин был в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы». Вел этот диалог Алексей Осин. Спасибо вам, удачи и счастливо.