Е. Бунтман― Добрый день. Это программа «Особое мнение». И у нас сегодня в гостях историк и журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте.

Н. Сванидзе― Добрый вечер.

Е. Бунтман― Мы начнем с чеченской темы. Конкретно с главы СПЧ Валерия Фадеева. Который обратился в Следственный комитет по делу жены бывшего федерального судьи Янгулбаева. Что это за письмо и будет ли от него толк?

Н. Сванидзе― Будет ли толк – мы посмотрим. Это зависит от реакции господина Бастрыкина. Но скажу предысторию. Вчера было заседание СПЧ по итогам тех поручений, которые дал президент после встречи с нами. И потом полтора часа обсуждали эту тему. Пришли к выводу, что с подачи Игоря Александровича Каляпина, человека очень мужественного и как мужественные люди он очень скромный… Занимаемся Заремой Мусаевой. Главная задача – спасти Зарему Мусаеву, потому что ей сейчас туго. Кстати, поступила новая информация, я потом скажу. Поэтому решили, что будет письмо это от Валерия Александровича Фадеева с предложением вывезти ее за пределы Чечни. Потому что в пределах Чеченской республики справедливый суд исключен.

Е. Бунтман― Я озвучу одну цитату. «Чтобы снивелировать негативный эффект дискредитации в расследовании уголовного дела в пределах Чеченской республики и существенно снизить градус напряженности, считаю полезным передачу расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой из производства должностных лиц чеченского следственного управления Следственного комитета в федеральный». Во-первых, вы обещали сказать новую информацию о Мусаевой. Какова она?

Н. Сванидзе― Скажу сейчас. Сначала скажу еще одну вещь. Была идея посетить ее членам СПЧ, мы решили, что это рискованно, потому что приведут несчастную Зарему Мусаеву загримированную напуганную. А потом что с ней сделают после нашего отъезда – неизвестно. Она будет говорить, что все в порядке. Поэтому решили, что нужно ее оттуда переводить. Потому что угроза очень велика. А информация такая. Это источники Игоря Александровича Каляпина. Сегодняшние. Удалось посмотреть протоколы ее допроса. Статья 318-я УКК – насилие в отношении официального лица. Должностного. Ей инкриминируют, что она чуть глаза ни выцарапала полицейскому. Она говорит, что никого не царапала. Во-первых. Ни на кого не нападала, не царапала. Это ложь. Во-вторых, она требует своего адвоката, а не официального. И во время заседания суда ей стало плохо, она потеряла сознание. Вот эта информация новая. С ней дело туго. Мы видели видео, как ее выводят босиком по снегу. Что с ней делают – одному богу ведомо.

Е. Бунтман― А потом мы видели постановочное видео, где говорят, что с ней все в порядке.

Н. Сванидзе― До сих пор она не видела адвоката. Адвоката к ней не пускают… В момент, когда брали Зарему, ее ударили по лицу. Разбили ей нос. Адвокату женщине.

Е. Бунтман― Что касается медицинских вопросов. С самого начала говорили ее родственники, что ей нужны лекарства и достаточно постоянно. Что ей нужны медикаменты от диабета. Известно ли что-нибудь, предоставляются ли ей лекарства?

Н. Сванидзе― Неизвестно. Каляпин об этом ничего не говорил. Кстати, Каляпин передавал, когда задал вопрос, что он никуда уезжать не собирается. Милашина уехала, уважаемая причина для отъезда очень. Все-таки он мужчина, сказал, что никуда не поедет. Останется здесь и будет работать и бороться за свои принципы в составе СПЧ.

Е. Бунтман― Глава СПЧ господин Фадеев в понедельник направил письмо прокурору Нижегородской области. Речь идет о безопасности Каляпина и его родственников. К 84-летней матери приходили и расклеили плакаты в ее доме, что Каляпин якобы защитник террористов и так далее.

Н. Сванидзе― Был такой подлейший поступок, да.

Е. Бунтман― Есть ли ответ какой-то от прокурора нижегородского?

Н. Сванидзе― Не знаю.

Е. Бунтман― Мы много сейчас обсудили. Это большое чеченское дело не только с женой федерального судьи, но и самим федеральным судьей. Которому удалось уехать, слава богу, из России. Вот эти угрозы и Кадырова, и других должностных лиц Чечня, депутатов ГД, федерального собрания, которые говорят то ли про оторванные головы, то ли про отрезанные. И про кровную месть. Будет ли какая-нибудь оценка СРЧ именно этим высказываниям? Которые в духе запрещенного в России Талибана* немножко.

Н. Сванидзе― Мы решили, что наша реакция на это будет избыточная.

Е. Бунтман― Почему?

Н. Сванидзе― А какой смысл? Ясно, что это уголовщина очевидно. Президент с Кадыровым встречался. О чем они говорили – мы не знаем. Кадыров об этом сообщил, что президент его поощрил, но не сказал, в чем именно. Но вообще каждая встреча с президентом воспринимается как поощрение со стороны президента. Если президент собирается снимать – редко встречается перед этим. Никогда. Поэтому сам факт свидетельствует, что Кадыров в кабинете Путина получил нагоняй, скорее всего. Я не знаю, что там было, нагоняя серьезного видимо не было.

Е. Бунтман― Там три варианта. Либо был нагоняй, а его, скорее всего, не было, судя по интонации и Кадырова и информационной этой встречи. Второй вариант – похвалил. И третий – вообще об этом не говорили. Давайте два остальных варианта разберем. Неужели Путин похвалил Кадырова за то, что говорят его люди.

Н. Сванидзе― За это вряд ли конечно, похвалил. Все-таки за обещание отрезать головы вряд ли похвалил. Я не думаю. Но понимаете, отрезанные головы это ужасно, но ужаснее всего, что это реально. Когда сегодня Песков сказал, что кровная месть — это национальная традиция. Так было сказано.

Н.Сванидзе: Я не думаю, что Кадыров Путина боится

―

«Национальная традиция, которая не коррелируется с законом».

Н. Сванидзе― Но кровная месть еще может вызывать если не одобрение, разумеется, в связи с отсутствием корреляции с законом, но хотя бы какое-то почтение, если она идет на равных. Там мужчина мстит мужчине. И потом в обратку. А когда окруженные, упакованные бронированной ратью, снабженные властью мужики здоровые сражаются с пожилой женщиной и называют это кровной местью, — это гадко. Мы это понимаем. Тем не менее, факт остается фактом. Слова были произнесены. Когда Елена Милашина сказала, что Адам Делимханов человек очень опасный. Может быть не менее даже опасный, а более, чем Кадыров. Он действительно очень серьезный человек. Поэтому у нее были все основания уехать. Что касается отношения Путина с Кадыровым, понимаете, какая история.

Е. Бунтман― Николай Карлович, про отношения Путина с Кадыровым чуть-чуть подробнее поговорим после рекламы. Мы обязательно вернемся к этой теме, потому что тема большая и как я обещал в самом начале, мы будем долго о ней говорить.

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Е. Бунтман― Мы начинали говорить про Путина и Кадырова и взаимоотношения. И если можно так говорить – то России и Чечни. Потому что Чечня хоть и является субъектом РФ, но при этом, судя по последней недели, немножко отдельно от российских законов и от другой российской реальности находится.

Н. Сванидзе― Мне продолжить?

Е. Бунтман― Да.

Н. Сванидзе― Я начал говорить о ситуации, которая читается в контексте визита Кадырова в кабинет Путина. Ночного визита. Все-таки я думаю, он ему сказал по интересующему нас поводу. Не только выслушал отчет о том, как благостно выглядит социально-экономическая ситуация в Чеченской республике. Для этого необязательно было ночью вызывать Кадырова. Но по сути пальцем погрозил, наверное, сдержать своих нукеров. Но что можно с ними сделать. Ничего.

Е. Бунтман― Почему?

Н. Сванидзе― А что он может с ним сделать? Снять? Не может он его снять. Это будет такая высокая цена этого поступка. В том же тексте Делимханова он называет Кадырова «падишахом». Наш падишах. Действительно падишах. Это не фигура речи. Это не ирония. Его так там называют без всякой иронии. Почтительно. А он себя называет «пехотинцем Путина». Падишах не может быть пехотинцем. Падишах – это большой человек. Это падишах. Как он снимет его?

Е. Бунтман― Путин боится Кадырова?

Н. Сванидзе― Нет, я не думаю, что он его боится. Но снять его не может, потому что будет раздрай в республике. Неизвестно, что будет делать 40-тысячная или больше бронированная армия Кадырова и за кем она пойдет. Потому что она кадыровская, а не Путина. И что он будет из-за Милашиной и Каляпина, встаньте на позицию Путина. Из-за правозащитников или какой-то чеченской семьи будет рисковать таким образом. Нет. Но в результате того, что нет, Кремль себя загнал в такие отношения неравноправные с руководством Чечни. …Данник. Даже не может снизить количество денег, которые туда отправляются. Потому что в ответ будет возмущение, которое тоже неизвестно, во что выльется.

Е. Бунтман― То есть, как этот разговор мог происходить. Вы пока говорили, я все пытался его как-то смоделировать. Разговор между Путиным и Кадыровым. Ну что же вы, Рамзан Ахматович, зачем же сразу головы резать. Наверное, как-то так.

Н. Сванидзе― Мы не знаем, как он выглядел. Гадать бессмысленно.

Е. Бунтман― Я просто не понимаю этих отношений, честно говоря.

Н. Сванидзе― Я не знаю, не понимаю. Все-таки с разницей в возрасте и почтительности все-таки младшего к старшему, конечно, Кадыров младше, несомненно. Почтителен и так далее. Но по факту реально с ним ничего не может сделать. Снять не может, а значит не имеет над ним реальной власти.

Е. Бунтман― Это намеренно откладывается решение этого вопроса.

Н. Сванидзе― Оно не откладывается. Оно просто невозможно. Кадыров по большому счету Путина устраивает, потому что он обеспечил спокойствие в Чечне. Но Кадыров склонен к экспансии своей власти. А власть в значительной степени, не хочу говорить слово «террористическая», но очень жесткая. Мы видим, что она распространяется за пределы республики, причем далеко за ее пределы.

Е. Бунтман― Вы сказали про разницу в возрасте. Я хорошо себе представляю в виду временных каких-то обстоятельств Россию с Кадыровым, но без Путина. А вот с Путиным и без Кадырова сложно себе представить. Представим, что происходит какой-то транзит не в 2024, а в каком-нибудь 2030-м. Может ли эта экспансия еще дальше зайти кадыровская?

Н.Сванидзе: Кадыров по большому счету Путина устраивает, потому что он обеспечил спокойствие в Чечне

―

Конечно, может. Обязательно может. Я его вполне себе представляю политиком, скажем так мягко, федерального уровня.

Е. Бунтман― Президентом, премьер-министром?

Н. Сванидзе― Кандидатом в президенты. Не шуточным кандидатом. Серьезным.

Е. Бунтман― Но это уже после ухода Путина, конечно.

Н. Сванидзе― Конечно.

Е. Бунтман― Наверное, единственный политик Кадыров, про которого сейчас говорят, может быть, кандидат в президенты. Почему же нет боязни Кадырова?

Н. Сванидзе― У кого?

Е. Бунтман― У Путина. У федеральной власти. Потому что других кандидатов нет никаких.

Н. Сванидзе― Может быть, уже какие-то опасения есть. Он падишах. Падишахов не снимают.

Е. Бунтман― Будет ли СПЧ как-то реагировать на вынужденный отъезд Милашиной?

Н. Сванидзе― Ну как можно реагировать на отъезд Милашиной. Никак. Я лично очень обеспокоен, она блестящий журналист, очень мужественная женщина молодая. Желаю ей успеха, счастья и скорейшего безопасного возвращения. Это я лично.

Е. Бунтман― Чеченскую тему мы сейчас завершаем. Другие. Репрессии, которые, слава богу, без обещаний отрезать или оторвать голову. Это репрессии против коллег из «Deutsche Welle», которых вот-вот могут объявить иностранными агентами. А сейчас им просто запретили работать в России. МИД российский, российские власти вправе по какой-то справедливости так отвечать на закрытие Ютуб-канала RT в Германии.

Н. Сванидзе― Это чисто зеркальный ответ. Вы — нас, мы – вас. Давно уже идет политика между нами и Западом по такому принципу. Поэтому здесь ничего удивительного нет.

Е. Бунтман― А закрытие Ютуб-канала RT – это политика?

Н. Сванидзе― В какой-то мере да. Разумеется. Потому что информресурс Путина, конечно же. И поэтому конечно это политика.

Е. Бунтман― Не закрывают же бюро ТАСС в Германии, бюро РИА-Новости. Не знаю, есть ли у Интерфакса корреспонденты в Германии, наверняка есть.

Н. Сванидзе― Видимо, RT считается более экспрессивным. Более агрессивным. Если угодно.

Е. Бунтман― Но повод же немножко другой. Они распространяли антиваксерские фейки. В Германии об этом напрямую говорилось. Потому что это только внутри России RT за прививки. Там-то против.

Н. Сванидзе― Ну потому что RT… свободная. Марго Симоньян высококвалифицированный человек. В любом случае делает свое дело очень эффективно. В этом ей отказать нельзя.

Е. Бунтман― То есть вы считаете, что это зеркальный и если цинично рассуждать – адекватный ответ.

Н. Сванидзе― Абсолютно.

Е. Бунтман― Журналистов, которых продолжают признавать иноагентами. Я хотел вернуться к Маргарите Симоньян, Германии и так далее. Там есть довольно любопытный казус с Telegram, который вроде бы по мнению главы RT запрещали в Германии. Но прекрасно договорилась Германия с Telegram, и там все кончилось тихо-мирно. Можно ли сравнивать цензуру российскую и европейскую?

Н. Сванидзе― По мне так российская, конечно, внутренняя гораздо жестче. Сравнивать с тем, что происходит у нас, нельзя.

Е. Бунтман― Как вы считаете, нужно ли властям Германии как-то отменять свои решения в отношении RT…

Н. Сванидзе― Что же я буду советовать властям Германии, что им делать. Много желающих советовать Германии, Америки. Обращайтесь к ним.

Н.Сванидзе: Единственный политик Кадыров, про которого сейчас говорят, может быть, кандидат в президенты

―

А что вы бы посоветовали МИДу?

Н. Сванидзе― МИДу я тоже ничего не советовал. Я вообще советовать могу только за деньги.

Е. Бунтман― Тем не менее, вы же занимаетесь и свободой прессы в СПЧ.

Н. Сванидзе― Советов не даю.

Е. Бунтман― Хорошо, несмотря на то, что вы член совета по правам человека.

Н. Сванидзе― Член совета при Путине. Путину при встрече я могу себе позволить что-то рекомендовать.

Е. Бунтман― То есть советовать будете только Путину.

Н. Сванидзе― Он меня для этого ввел в совет.

Е. Бунтман― Остались ли еще какие-то советы, которые можно дать после предыдущего заседания, которые достаточно подробно обсуждали на предыдущей встрече.

Н. Сванидзе― На данный момент пока не накопилось.

Е. Бунтман― То есть нового посоветовать нечего ни про иноагентов…

Н. Сванидзе― По Чеченской республике я бы что-нибудь посетовал, но я буду советовать при личной встрече. Если она состоится.

Е. Бунтман― Мы вернемся после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

Е. Бунтман― Программа «Особое мнение». Николай Сванидзе, историк и журналист в нашем эфире. Николай Карлович, пока мы разговаривали, зажгли огонь зимней Олимпиады. Ваше отношение вообще к Олимпиадам. Политика вне спорта или наоборот Олимпиады это исключительно политика.

Н. Сванидзе― Для нашей страны, к сожалению, всегда была политика. Для меня – нет. Я очень люблю спорт, Олимпиады, особенно летние. Но зимние тоже. Еще больше чемпионаты мира по футболу. Это для меня абсолютно вне политики. Но традиционно еще с Советского Союза был всегда передовой политический фронт для нас, спортивные достижения нашей родины. Поэтому тут никуда не деться от этого.

Е. Бунтман― Олимпиада в таких странах авторитарных как Россия, как Китай, как чемпионат мира в Катаре, в котором тоже не то что прогрессивная демократия. Это на пользу авторитарным режимам?

Н. Сванидзе― В конечном счете, на пользу просто спорту. Потому что я думаю, что авторитарный режим может из этого извлечь пользу, но кратковременную, надолго не хватает. Олимпиада в Советском Союзе не спасла Советский Союз, как известно. Олимпийские игры хотя бы красивые.

Е. Бунтман― Может быть красивые, но для многих стран, например, когда критиковали Катар за безобразное отношение с рабочими, которые строили стадион. Они говорили: ну как же, вот тоже Россию так ругали, а там такой замечательный чемпионат мира прошел. И вот сегодня Си Цзиньпин говорит, что это победа, Олимпиада в Китае, великолепное открытие – это, я не помню точно цитату, но триумф социалистического Китая.

Н. Сванидзе― Ну вот классика. Триумф Советского Союза коммунистического. Социалистического Китая. Ну триумф, так триумф. Триумф Китая это его экономика. А олимпийские игры не могут быть ничьим триумфом. Триумф спорта я считаю.

Е. Бунтман― Может быть не давать странам, где настолько серьезные проблемы с демократией вроде России и Китая, проводить серьезные масштабные соревнования, чтобы не рекламировать режимы.

Н. Сванидзе― Да нет, это во вред пойдет. Сразу же кончится на этом спорт. Начнется резкая политизация, мы к вам не поедем. Вы — к нам. И пошло-поехало. Это плохо. Я считаю, что если страна все-таки не дошла до уровня Германии 30-х годов, когда проводилась Олимпиада…

Е. Бунтман― Две даже.

Н. Сванидзе― …надо проводить везде. Хорошо, что в Китае Олимпиада, слава богу.

Е. Бунтман― Сегодня на официальной церемонии открытия в официальной трансляции не показали Владимира Путина. Это часть политики?

Н. Сванидзе― Черт его знает. Но перед этим переговоры, была декларация совместная со словами о безграничной дружбе России и Китая. Напомнило старую песню Москва-Пекин 49-го года на музыку Вано Мурадели. Русский с китайцем братья навек, крепнет единство народов и рас. С какой-то там песней шагает простой человек. Сталин и Мао слушают нас. После этого была большая… безграничная дружба. Боюсь, что о безграничной дружбе это в китайской стилистике формулировка. Что они имеют в виду под безграничной. Что они считают условными границы между Россией и Китаем. Это было бы не смешно.

Е. Бунтман― Да, это любопытный аспект. О великой дружбе России и Китая. Когда говорят «безграничная». А кто кого больше будет дружить, кому от этого больше пользы?

Н.Сванидзе: Кадыров падишах. Падишахов не снимают

―

Сейчас мы младший брат совершенно очевидно Китая. По причине того, что мы на порядок уступаем по населению и также на порядок уступаем по уровню экономики. По объему. Поэтому очевидно соотношение ролей. Нас будут в прихожей держать.

Е. Бунтман― А Россия зачем Китаю?

Н. Сванидзе― …Мы выбираем Китай и Иран. Хотим еще выбрать Индию. Но не так много. Индия – страна очень своеобразная.

Е. Бунтман― Зачем мы Ирану…

Н. Сванидзе― И с Китаем непросто. Потому что Китай будет, конечно, относиться к нам снисходительно, но насчет большой дружбы позволю себе сомневаться. Тем более что экономических интересов гораздо больше в Штатах, чем в России. По понятным причинам.

Е. Бунтман― Да, но при этом есть очевидное противостояние, еще более очевидное, чем Россия-США. Это противостояние Китая и США. И может ли Китай таким образом просто заручится какой-то политической поддержкой России.

Н. Сванидзе― Он нас использует в этом смысле. Потому что мы кидаемся на Штаты, мы схватываемся с ними. Пока, слава богу, политически. Китай вроде как стоит в сторонке. То есть мы претендуем теперь на славное первое место в медальном зачете главного врага Штатов. А Китай отдыхает, это ему выгодно.

Е. Бунтман― То есть у России отвлекающая роль получается.

Н. Сванидзе― Россия так не считает, что она отвлекающая. Она, конечно, не отвлекающая. У такой страны как Россия не может быть отвлекающей роли. Она серьезная. Но для Китая очень выгодная.

Е. Бунтман― Какая вообще роль сейчас России, верите ли вы, что реально угроза широкомасштабной войны. Или вторжения в Украину.

Н. Сванидзе― К сожалению, в это верю. Если брать в процентном отношении, меньше 50% я надеюсь, но гораздо больше нуля, скажем так. И поэтому я считаю сейчас главная задача всех людей, которых что-то беспокоит… – заботиться о своих детях и внуках. Обеспечение мира. Поэтому, по-моему, у вас на сайте идет подписание за мир. Моя подпись там тоже стоит. Я боюсь войны. Не хочу ее. Я помню, как относился к войне мой отец, который ее прошел. Был, мягко скажем, не милитаристски настроен. То есть это было не про него «можем повторить». Он повторять не хотел. И все поколение фронтовиков повторять не хотело. Оставшиеся единицы тоже не хотят.

Е. Бунтман― Какое у вас ощущение от всех дипломатических и я бы сказал пиар-баталий вокруг украинской границы. Американцы говорят, что Россия там устроить что-то типа Глайвица с провокацией с переодетыми россиянами в украинскую форму. Вы в такое верите?

Н. Сванидзе― Я в принципе верю во все. И мы можем устроить, и украинцы могут устроить. Все могут что-то устроить. Но в данном случае нужно исходить из другого. Не из моральных категорий, а из практических. Кому это выгоднее. Я не верю, что Украина нападет на Россию. Потому что Украина гораздо слабее России. А Россия может так или иначе это сделать. К сожалению, может. Потому что дух милитаристский, сила есть. Поэтому это реально.

Е. Бунтман― Вы говорите кому выгодно, безоценочно, просто…

Н. Сванидзе― Это невыгодно. России тоже невыгодно. Но эмоции, эмоции.

Е. Бунтман― Украина получила столько оружия, сколько никогда не получала от западных партнеров. Как Украина была забыта с 2014 года и до этого времени, так и не получала оружия. Сейчас начинаются широкомасштабные поставки.

Н. Сванидзе― В чем вопрос?

Е. Бунтман― Вопрос в том, что если войны не будет, то Украина окажется, несомненно, в плюсе после событий последнего месяца.

Н. Сванидзе― Значит, будет в плюсе.

Е. Бунтман― Если рассуждать конспирологически, то в плюсе при отсутствии войны окажется только одна страна. Украина. Это могло быть инспирировано странами Запада, чтобы поставить Украине легально оружие, например.

Н. Сванидзе― Что могло быть инспирировано? Вы наше телевидение видели? Оно инспирировано странами Запада? Там милитаристская истерика каждый день. Я давно не видел ничего, относящегося к внутренней политике. Ничего. Мы сейчас с вами полпрограммы обсуждали Р. А. Кадырова. Всю ситуацию. Я ничего о ней не видел с экранов и не слышал. Обсуждается только Украина, Штаты. Депутаты ГД угрожают черти чем, уничтожить Западную Европу. Это Запад инспирировал. Нет, не Запад.

Е. Бунтман― Кто должен сделать первый шаг для того чтобы ситуация разморозилась немножко, не была такой холодной войной.

Н. Сванидзе― Оба я думаю. В этой речке рано-рано утонули два барана.

Е. Бунтман― Но первый кто должен?

Н. Сванидзе― Оба должны. Я думаю, иначе не может быть. Потому что мне кажется, что все-таки признаки этого налицо. Но пока что слабые. То есть если мы сначала слышали из уст наших руководителей, что… обсуждать только первостатейные темы наших предложений. А именно открытые двери НАТО, которые надо закрыть. А теперь мы вроде как готовы на переговоры. Но говорить об этом рано, потому что сейчас идет Олимпиада. Началась. Во время Олимпиады в любом случае ничего не будет. Как в Древней Греции. Во время Олимпиады все войны прекращаются. Когда закончится – посмотрим.

Н.Сванидзе: Во время Олимпиады все войны прекращаются. Когда закончится – посмотрим

―

Я думал, уже как-то забыли об этом принципе после 2008 года. И 2014-го.

Н. Сванидзе― Нет, в 2014 году это было после Олимпиады.

Е. Бунтман― То есть самое страшное, чего можно ожидать – это закрытия Олимпиады и после этого уже…

Н. Сванидзе― После закрытия я надеюсь, что не будет, но может.

Е. Бунтман― Вы думаете, что Путин живет этими принципами, перемирия древнегреческого во время Олимпиады.

Н. Сванидзе― Я думаю, что Путин еще не принял решение. Потому что мы зашли далеко в наших ультимативных предложениях. Надо выходить и Путин решения не принял.

Е. Бунтман― Будем ждать. Спасибо большое. Николай Сванидзе, историк и журналист был гостем программы «Особое мнение». В 19 часов в программе «Особое мнение» политолог Глеб Павловский. Обязательно включайте. Спасибо и всего доброго. С вами был Евгений Бунтман.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.