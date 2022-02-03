А. Плющев― Добрый вечер. В программе «Особое мнение» сегодня, как это очень часто бывает по четвергам – Виктор Шендерович*, писатель, журналист и человек. А с недавних пор еще и объявленный российскими властями иноагентом. Добрый вечер.

В. Шендерович*― Добрый вечер.

А. Плющев― Вы слышите, что Виктор Анатольевич по весьма экзотической связи. И те, кто смотрят в Ютубе, не видят его, а видят одного меня. Так получилось, что у Виктора Анатольевича поездка и поэтому он из этой поездки, из невероятных нечеловеческих условий нашел возможность выйти к нам в эфир для того, чтобы с нами поговорить о событиях недели. Давайте начнем прямо с самого свежего. Я не знаю, знаете вы или нет, но МИД России где-то полчаса назад объявил ответные меры Германии насчет того, что они там пресекают деятельность канала RT. Что за меры. В частности ограничение Deutsche Welle в России, также требуют объявить Deutsche Welle иностранным агентом. Аннулируют аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Закрывают корреспондентский пункт и прекращают спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle на территории РФ. Вот все это как расцениваете, как относитесь к этому.

В.Шендерович: Если Запад нас отрежет от этих технологий, мы будем копать картошку

В. Шендерович*― Понимаете, Путин, как я уже цитировал Пушкина по другому поводу: с усиленным напряженным постоянством добился создания предвоенной атмосферы. То есть никакой журналистики давно нет ни на каком «Раша тудей», разумеется. Риторика, которая раздается — риторика прямо оскорбительная и прямо военная. И он довел до таких отношений. Я в принципе, мы уже говорили по другим поводам об этом, применительно к другим ограничениям. Я в принципе за максимальную свободу слова и вот в американском стандарте свобода слова, которая пресекается только непосредственной опасностью для жизни и здоровья людей. В остальном – на здоровье говори, что хочешь. И при всей своей любви к продукции «Раша тудей» я бы предпочел, чтобы этих ограничений не было. Но это такое теоретическое рассуждение. Практическое же наблюдение заключается в том, что Путин привел к предвоенным отношениям таким. А на войне как на войне.

А. Плющев― Ну, казалось бы, Германия – один из не то чтобы союзников, но возможных мостиков для воздействия на Европу и как-то внесения некой сумятицы в среду европейских партнеров. Отчего такие жесткие меры вот сейчас. Как полагаете?

В. Шендерович*― Я полагаю, что…

А. Плющев― И на этом месте мы…

В. Шендерович*― …сильно преувеличивая расхождения между западными партнерами. Я полагаю, что гораздо больше общего у их позиции, чем расхождения. Расхождения носят тактический характер. Нам повторяю, Путин добился того, что нам противостоит и все больше будет противостоять, собственно говоря, объединенная европейская цивилизация. Во всем объеме от Канады до Польши.

А. Плющев― Виктор Анатольевич, а когда вы говорите, что Путин добился. Вы это говорите как бы с иронией. Типа он делал что-то другое, но результат получился таким. Или он действительно добивался этого, потому что ему нужна вот такая конфронтация с каким-то сильным противником

В. Шендерович*― Мюнхенская речь была 15 лет назад уже, если я не ошибаюсь. 15 лет объявления войны словесной так сказать, а потом он перешел к аннексиям, к агрессии. Что он себе там думал, как он предполагал, что Запад будет это бесконечно съедать и ограничиваться выражением озабоченности – это надо у них спросить, что они там себе думали, когда с нашими небольшими и вполне убогими ресурсами фактически объявляли войну всему миру. С кем советовались, какие исторические аналоги смотрели. Был ли хоть один случай, когда страна-изгой побеждала в противостоянии с миром. Я не знаю, кто ему советовал…

В.Шендерович: Навальный— символ политического противостояния Путину. Так же как Мандела, сидя в лагере или Сахаров

А. Плющев― Ненадолго прервалась связь. Я думаю сейчас восстановится.

В. Шендерович*― …Ау.

А. Плющев― Мы прервались на том, что вы не знаете, кто ему советовал.

В. Шендерович*― Да, но вот это лучше бы спросить у них. Но, по крайней мере, я не знаю, планировалось ли это. Полагаю, что он по безграмотности исторической и по вере в собственный фарт полагал, что удастся проскакивать и дальше на газовом шантаже, на геополитическом месте, на ядерном оружии. На этом всем. Он считал, что Запад совсем жидкий. Запад оказался не жидкий. Запад как всякая демократия довольно долго разворачивается, но потом инерцию набирает очень серьезную.

А. Плющев― Я не зря спросил, вы с иронией это сказали или нет – потому что с другой стороны это же очень круто, когда тебе противостоит какой-то монолитный огромный такой очень сильный соперник. С которым ты не только борешься и выясняешь отношения, но и решаешь судьбы мира, но и делишь планету. Как делил Советский Союз с США. Разве это не здорово? Разве не здорово выходить из Карибского кризиса или входить в Карибский кризис. Разве не здорово сначала гонка вооружений, потом разрядка. Мне кажется Владимир Путин очень за эти 20 лет соскучился не то чтобы соскучился, а как-то ему без таких мегапроектов в международной политике очень тяжело.

В. Шендерович*― Ну конечно. Ему скучно. Ему скучно в своей берлоге, ему хочется, чтобы с ним поиграли, поучаствовали в его фантомных болях. Только тут если бы мы были в классе, я бы сказал: Александр, пройдемте к карте. Посмотрим карту мира. И мы увидим, и статистику посмотрим. Вот есть огромный мир западный мир, что мы называем западным миром. Это три четверти мирового ВВП. Это миллиарды людей. И есть Китай с другой стороны от нас. Где тоже уже за миллиард и тоже огромная экономика. И посередке лежим мы. Слабая нефтегазовая окраина с 2-3% ВВП. То есть надо понимать, что это песочница, это фантомные боли. Это все в голове Путина происходит, это противостояние. Противостояние Запада происходит сегодня с Китаем. Настоящее противостояние разворачивается сегодня между США и Китаем за лидерство. Вот две империи, которые сегодня находятся в этом противостоянии. Путин доставляет некоторые хлопоты Западу, потому что у него есть ядерное оружие. Если бы не было ядерного оружия – он был бы просто Лукашенко. Ну да, досадно, большая территория, которую контролирует какая-то силовая структура. Нелегитимная. Как в случае Лукашенко, так и в случае Путина. Ядерное оружие и какие-то возможности газового шантажа заставляют Запад разговаривать с Путиным. Путину очень приятно в это все играть. Нас он всех разломал, победил, положил. Теперь ему надо себя почувствовать царицей морской. Ну вот он в это играет. Но эта игра очень опасная с очень негодными средствами. Потому что не дай бог он возбудит по-настоящему это. И Запад сдерживанием и отдавливанием нас на периферию, чем он сейчас и занят. Никто не собирается, Мадлен Олбрайт, которая пытается расчленить Россию – существует только в воспаленном мозгу Генштаба. Запад просто оттеснит нас и оттесняет уже, а скоро совсем оттеснит на периферию, оставит без своих технологий. И мы будем тут копать картошку. Потому что мы целиком завязаны почти на их технологиях. Все, что перед вами сейчас, на вас, перед вами — это все западное. Если Запад нас отрежет от этих технологий, мы будем копать картошку. Никто нам не будет мешать копать картошку. А также никто не будет мешать пытать в тюрьмах, убивать. Мы такая вот территория. Серо-черная территория для Запада. А внутри существует воспаленный мозг лидера этой корпорации, который придумал себе, что он мировой лидер. Он доставляет некоторые хлопоты, конечно, и будет доставлять. Хлопоты мы доставлять можем. Это единственное, что мы можем. Мы, к сожалению, не можем ничего другого.

А. Плющев― Не знаю, насчет отрежут нас, не отрежут.

В.Шендерович: Путин с усиленным напряженным постоянством добился создания предвоенной атмосферы

Купим все в Китае. Во всяком случае, есть такая возможность. Через минуту мы продолжим с Виктором Шендеровичем.*

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А. Плющев― Виктор Шендерович*, писатель и журналист, которого российские власти вынуждают нас называть иностранным агентом, поскольку они таковым его считают. У нас на связи.

В. Шендерович*― Привет.

А. Плющев― Это мы по телефону разговариваем?

В. Шендерович*― Вроде бы по Zoom.

А. Плющев― Хорошо. Вроде бы получше звук стал. Мы поехали дальше. Что еще хотел обсудить. Сегодня стало известно о новых уголовных делах против Алексея Навального*. По одному его обвиняют в мошенничестве, типа он украл деньги, собранные на президентскую кампанию. А второе – оскорбление судьи во время одного из процессов. Много говорилось о том, что Алексей Навальный при Владимире Путине не выйдет. Это продолжение этого процесса?

В. Шендерович*― Я считаю, что мы каждый раз углубляемся зря в подробности. Навальный при Путине будет сидеть в тюрьме. Это понятно. Никакого суда нет, забудем это слово, это на другой какой-то территории, при Путине Навальный будет сидеть — это ясно. Что они там напишут по поводу как это будет обставлено – не имеет никакого значения. Потому что не имеет никакого отношения к праву заведомо. Как и его срок, по которому он сидит сегодня. Суть дела заключается в том, что Навального при Путине на свободу не отпустят. Давайте сконцентрируемся на этом понимании, не будем отвлекаться на ерунду. А именно, почему именно, что они напишут в своей филькиной грамоте.

А. Плющев― То есть в этом смысле не имеет значения, какие там процессы инициированы и сколько Навальному угрожает лет лишения свободы дополнительно к тому, что он уже имеет.

В. Шендерович*― Не имеет значения. При Путине он не выйдет на свободу. Они добавят еще и еще. Он в их руках. Они его поймали эти бандиты и пытают. А он в их руках. Как только Путина не будет – Навальный выйдет на свободу, хоть у него будет пожизненное заключение. Поэтому совершенно неважно, что они напишут. Это же касается Дмитриева, все эти сроки не имеют никакого значения. При жизни при этой системе освободить, по крайней мере, Навального точно невозможно. Он политический заключенный.

А. Плющев― Но удается ли нейтрализовать Навального? Пока он в заключении. Я имею в виду его влияние на общественно-политическую жизнь, повестку.

В. Шендерович*― Нет, Навальный является сегодня символом политического противостояния Путину. Так же как Мандела, сидя в лагере или Сахаров, сидя в лагере или ссылке символизировал это противостояние. Они разгромили политически, то есть понятно, что не будет никаких выборов, нет никаких механизмов смены власти, но если что-то сегодня символизирует политическое сопротивление – то, конечно, это имя Навального.

В.Шендерович: Мадлен Олбрайт, которая пытается расчленить Россию – существует только в воспаленном мозгу Генштаба

А. Плющев― Тогда какой смысл держать его в тюрьме, если не удается его изолировать.

В. Шендерович*― Его удается изолировать. Он в тюрьме меньше может. Послушайте, вы задаете вопросы мне, как будто я его посадил. Нет, я предпочел, чтобы он был на свободе. Но эта логика параноидальная тирана, который боится не просто Навального, боится произнести его фамилию. Этот персонаж, которого вы упомянули – вот это все. То есть человек с совершенно такими страхами языческими перед самой фигурой, фамилией. Странно было бы ожидать от тирана, чтобы он оставил на свободе своего главного противника. Тем более при такой очевидной разнице в человеческих масштабах. Там комплекс неполноценности просто разыгрался в полную силу, разумеется. И я Путина очень хорошо понимаю в этом смысле. Представить себе их просто визуально рядом в диалоге – это была бы довольно травматичная для Путина встреча. Нет, с точки зрения Путина правильно, что Навальный сидит в лагере.

А. Плющев― Вы процитировали Владимира Путина насчет того, что он не упоминает Навального. Это вам фильм «Навальный» напомнил или вы еще не посмотрели?

В. Шендерович*― Я не смотрел еще этого кино. Там это есть, наверное.

А. Плющев― Извините за спойлер, но в общем, все, что там не назовешь – все не спойлер на самом деле, вы все видели абсолютно. Не только вы, в смысле и зрители, и слушатели. Практически нет ни одного факта, которого бы вы не знали.

В. Шендерович*― Это мне кажется, имеет значение, я уже говорил вчера. Мне кажется, это имеет большое значение для Запада. Западу могут приоткрыться еще глаза по поводу масштаба этой личности. Я имею в виду Путина. А что касается нас, то мы это все, разумеется, нет ничего, чего бы мы не знали.

А. Плющев― А какой смысл в приоткрывании глаз Западу? Западному зрителю среднему.

В. Шендерович*― Вы знаете, на Западе общественное мнение является политической силой. Там общество существует как субъект политического действия. Там политики, вот у них выборы, на выборах они стараются понравиться избирателю. Если в повестке есть эта тема, то политики вынуждены реагировать. На Западе общественное мнение является, колеса эти шестереночные передачи демократии, они превращают общественное мнение в серьезную политическую силу. В конце концов. Не сразу, но превращают. И в этом смысле понимание Запада, с кем он имеет дело в лице Путина, это вещь очень в перспективе полезная. Разумеется. Потому что полагаю, что Запад все-таки многие годы предполагал, что имеет дело с трудным партнером, с таким вот своеобразным лидером, со своеобразной ментальностью. А выясняется, что он имеет дело просто с организатором заказных убийств. Это немножко меняет оптику. Это немножко другое дело. Я думаю, что до Запада это с большим опозданием за 20 с лишним лет, считая от Буша-младшего, который в Любляне распробовал вкус души друга Владимира. Я думаю, что до Запада это все-таки дошло. И поскольку это доходит до западного общественного мнения – это доходит и до политиков. И мы в последний месяц наблюдаем очень серьезный разворот именно политики. Все-таки дошло. Лучше поздно, чем никогда.

В.Шендерович: Был ли хоть один случай, когда страна-изгой побеждала в противостоянии с миром?

А. Плющев― Виктор Анатольевич, а вы не посмотрели фильм, просто не успели или из принципиальных соображений, пока не вышла версия…

В. Шендерович*― Нет, я не буду изображать из себя чересчур чистого в белых одеждах. Просто не сложилось пока что, чтобы спокойно сесть посмотреть. Я вчера замечательно Сергею Пархоменко сформулировал, что можно посмотреть пиратскую копию, просто иметь в виду, что должен 20 долларов паре Навальных. Юлии и Алексею. И их всей компании. Ты их можешь отдать потом, когда появится эта возможность.

А. Плющев― Интересный подход.

В. Шендерович*― Это не большая проблема. Я просто еще не посмотрел, но повторяю… А?

А. Плющев― Интересный подход насчет должен 20 долларов…

В. Шендерович*― Это вопрос личной этики. Я полагаю, что Алексей Навальный и Юлия Навальная мне поверят, что я им эти 20 долларов отдам.

А. Плющев― Мне кажется они как раз к доходам фильма не имеют ровным счетом никакого отношения.

В. Шендерович*― Да. Ну, тем не менее, это уже частная проблема. Нет, я не такой. Мы пользуется все пиратским. Каждый человек, который сидит в Интернете в Ютубе – он пользуется, так или иначе. Я включаю джаз и футбол, на меня вываливается, за что я не плачу. Это уже отдельная тема о том, что авторское право находится в таком тектоническом состоянии в связи с появлением Интернета. Это отдельная большая тема.

А. Плющев― Ну и как раз хотел про нее поговорить. Потому что просто был некоторый спор что ли, потому что Мария Певчих, которая один из сопродюсеров фильма, она рекомендовала сторонникам дождаться хорошей версии, с хорошим переводом. Легальной версии. И так далее. Но сторонники как бы не стали дожидаться. И совершенно спокойно проигнорировали ее в большинстве своем. Процентов 80 я думаю. Я просто сужу по интернет-опросам. И более того Евгений Ройзман распространил ссылку, у них был спор с Марией Певчих. Я хотел вас как творца конкретно спросить про авторское право, как вы на него смотрите.

В. Шендерович*― Послушайте. Если бы оно было, то после программы «Куклы» я, наверное, прилетал бы на эфир на своем вертолете к вам. Это же баш на баш. Конечно, у моих программ сотни тысяч просмотров. Точно также я любитель джаза. Нахожу и слушаю. И никому не плачу. Это какие-то новые времена и это еще не урегулировано не то чтобы даже юридически, это этически не урегулировано. Настали новые времена, нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы мы договорились как-то все.

В.Шендерович: Как только Путина не будет – Навальный выйдет на свободу, хоть у него будет пожизненное заключение

А. Плющев― Понятно. Виктор Шендерович*, писатель и журналист. Мы продолжим с ним программу «Особое мнение» буквально через 4 минуты. После кратких новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А. Плющев― 17.34. Вы слушаете и смотрите радиостанцию «Эхо Москвы». Мы с Виктором Шендеровичем*, писателем, журналистом и человеком, и с точки зрения российских властей отчего-то иностранным агентом, продолжаем программу «Особое мнение». Виктор Анатольевич, как слышно, прием.

В. Шендерович*― Я слышу вас, ура.

А. Плющев― И мы слышим вас тоже с переменным успехом. Ну, продолжим. Попробуем. Тут очень просят поговорить про Рамзана Кадырова. И про Чечню. Развивается история и уже не первую неделю. Но теперь у нас есть как вы любите выражаться: новые вводные. Теперь у нас угрозы резать головы есть. Большой митинг с проклятиями и сожжением портретов в Грозном есть и есть загадочная встреча Кадырова с Путиным, о которой сообщает Кадыров и его сторона. Путин и его сторона чего-то умалчивает. Что все это означает?

В.Шендерович: Власть Кадырова вылезла за пределы Чечни. В истории с похищением жены бывшего судьи, этот нарыв вскрылся

В. Шендерович*― Я только думаю, что мы по инерции как-то считаем, что это чеченская история. Чеченский сюжет. Это уже давно не чеченский сюжет. Это российский сюжет. И если раньше речь шла о том, что на территории РФ есть вот такое образование, такая республика, где не очень работают, мягко говоря, российские законы. Такое было и при Ельцине, напомню, там был Илюмжинов в Калмыкии. Где республика жила по степному уложению… Это все бывало. Но Илюмжинов наружу не вылезал, надо заметить. А тут совершенно очевидно, что в Чечню уже превращается РФ и правила, давно принятые в кадыровской Чечне, вдруг выясняется, что его власть распространяется, собственно это довольно давно было уже понятно. И москвичам визуально понятно иногда. Власть его далеко уже вылезла за пределы Чечни. И в этой истории с похищением жены бывшего судьи чеченского, этот нарыв вскрылся совершенно очевидно. Это такой прилюдный позор РФ. Я уже сформулировал и повторю, по результатам этих недель никакой РФ, собственно, по моим наблюдениям не существует. Потому что страна с минимальными какими-то хотя бы законами – в ней что-то с этим уже произошло. То, что такое можно делать, что делает Кадыров, делать демонстративно и оставаться при этом федеральным чиновником, героем России и так далее – это означает, что власть Кадырова в настоящий момент довольно определенно просвечивает. Да, Путин давно было понятно, еще после убийства Немцова стало понятно, что Кадыров ценная фигура в конфигурации Путина, что он его не сдаст ни при каких обстоятельствах. Видимо, на нем очень много держится. Но то, что мы сползаем уже, мы живем, собственно говоря, в кадыровской Чечне. По результатам этих дней мы живем ну почти, он еще не может исполнить свои угрозы. Но уже может позволить себе их в полный голос от своего имени и, не стесняясь.

А. Плющев― Вы сказали, что на Кадырове очень многое держится. А, собственно, что? Принято считать, что на нем держится условно мир и условно порядок в Чечне. Но это же несравнимая штука с контролем за всей РФ, о которой вы говорите.

В. Шендерович*― Нет, Кадырову было делегировано право на насилие. Оно перешло от ханты-мансийского ОМОНа непосредственно к Кадырову. То есть тот же уровень беспредела, который творили федеральные войска, теперь могут творить сами чеченцы как бы. Назначенные Путиным. Это немножко позволит Путину как бы дистанцироваться. Это делает не Россия, война закончена, победа одержана. Вот цена этой победы выясняется. Завязано очень многое, разумеется. Я думаю, это выяснится когда-нибудь в ходе перехлестного допроса. Это было бы очень любопытно. Что их связывает так глубоко. Но по внешним наблюдениям это довольно понятно. Кадыров – гарант с точки зрения Путина спокойствия в Чечне. Он сам уничтожил все, что было живое там. И… за это расплачивается, Кадыров находится в совершенно беспрецедентных отдельных отношениях. Ни один глава никакой республики не имеет ни таких прав, ни такого финансирования. Это совершенно отдельная история. Эти отношения.

А. Плющев― Мне показалось, что за эту неделю с небольшим, две недели, когда Кадыров все время наращивал этот градус информационных эмоций, и угроз, и всего прочего. Мне казалось, что это следствие того, что он не очень уверен в том, что происходит и хочет как-то сместить акценты. Что он не очень уверен в том, что получит одобрение, скажем так, своей деятельности. В том числе по похищению, в смысле по перемещению из Нижнего Новгорода Заремы Мусаевой в Чечню. Но получается это не так.

В. Шендерович*― …Я тут не могу ничего сказать, все, что могу сказать – все будет спекуляции и догадки. Давайте все-таки отталкиваться от того, что… Вот мы можем констатировать ситуацию. Мотивы – это вещь дискуссионная. Да, может быть я слышал версию, что не уверен, пытается укрепиться таким образом, может быть. Но я сейчас не про Кадырова, я про реакцию, про РФ, собственно говоря. Про ее правоохранительные органы, про прокуратуру, про парламент. Про то, что в принципе в других странах называется государством. Этого государства нет. Государство, которое оказывается таким мощным, беспощадным, жестким, брутальным когда нужно поломать руки очкарикам или посадить Навального или семью, журналистов и так далее – вдруг оказывается совершеннейшим импотентом, все эти бастрыкины, все наши Рэмбы вот эти. Нацгвардия. Ничего этого нет. Ментура. Ничего нет. При приближении Кадырова заканчивается. Вдруг все слабнут и отводят глаза. И эта публичная демонстрация импотенции получилась очень выразительной.

В.Шендерович: Кадыров – гарант с точки зрения Путина спокойствия в Чечне

А. Плющев― Но как же так, мы только что в первой части программы говорили, что Владимир Путин тягается силами с консолидированным Западом. Сумел против себя консолидировать Запад и теперь с ним тягается. Это какие-то проблемы мирового исторического масштаба и вдруг внутри страны такая история. Как это сочетается?

В. Шендерович*― Легко сочетается. Потому что там мы имеем дело с фантомной болью, которая пока не лечится. Он играет в мирового лидера. Он загримировался перед зеркалом и позирует сам себе в зеркале. Такой тяжелый психологический случай. И Запад занимается тем, что себя просто ограничивает от тяжелых последствий. Запад ничем другим не занят, он просто притормозил эти галлюцинации немножко. То есть не дал им развиться до совсем уже степени мировой войны. Вот и всё. То есть Путин еще не встречался, не дай бог, не встретился в реальности с блоком НАТО. Понимаете? А Кадыров с Центороем уже встретились. Наши следственные органы наша прокуратура, наш Следственный комитет, наши вот эти все нацгвардии встали лицом к лицу с Центороем и отвели глаза и тихонечко на цыпочках ушли. И мы видим соотношение сил. По счастью НАТО не проверяет так соотношение сил. Собственно, пару раз проверило, когда с Вагнером в Сирии, когда дошло до боестолкновения один раз, мы более-менее увидели, как все будет, если будет. К ужасу. А так Запад, в общем, этим не занят. А Кадыров вот это ситуация спровоцировала, мы увидели цену этим нашим Рэмбам. Мы увидели, сколько стоят эти все Рэмбы. То есть столкновение с реальной угрозой. Реальной опасностью, реальным противостоянием с хорошо вооруженным противником. Мы увидели это все. И я констатирую просто, что государство находится в совершеннейшем ничтожном состоянии. Нет никакого государства, есть корпорация, которая занимается только самосохранением. Только сохранением себя. И поскольку Кадыров не угрожает сохранению корпорации, а всячески демонстрирует свою приверженность этой корпорации, то ему все можно. Корпорация занята только уничтожением тех, кто против нее. И вот здесь жесткость, с которой прессуют какую-нибудь активистку Навального в Томске несопоставима с тем, что государство может противопоставить Кадырову. И это очень выразительно.

А. Плющев― Давайте под конец поговорим, отойдем от политики, хотя куда от нее отойдешь. Поговорим о культуре — хотел я сказать, но это тоже о политике, извините. Руководители российских театров, среди которых Владимир Урин, Евгений Миронов, Константин Хабенский поддержали позицию главы союза театральных деятелей Александра Калягина, который выступил с критикой планируемых изменений в основах государственной культурной политики. Знаете там на прошлой неделе был проект указа и против него сначала выступил Калягин, а теперь подошли тоже люди, особенно во фронде не замеченные.

В. Шендерович*― Да, видимо, почуяли, что совсем дело плохо. Потому что лояльные люди уже подают голос против этого. Ну что же, хорошо, что хоть так. Лучше поздно, чем никогда. Что касается этих инициатив и основ, то… полная катастрофа, всякие разговоры о традиционных ценностях и попытка это зафиксировать – это путь просто в средневековье. Я напомню, что есть традиционные ценности в разных странах. Есть в Иране традиционные ценности, в Судане есть традиционные ценности. Женщин камнями забивать, например. И так далее. Вешать на площадях. Есть разные традиционные ценности. И фиксация этих традиционных ценностей в Конституции, в законе означает просто отрезание страны от будущего. Означает, что мы просто фиксируем ее нахождение в средневековье. Потому что традиционные ценности практически равняются средневековью. Они были разные. В Англии были традиционные ценности всякие ценности. В Испании. Например, жечь протестантов. Тоже было традиционной ценностью. Христианская традиционная ценность – жечь протестантов. Но как-то от этих традиций отказались. Традиции меняются. Либо мы идем в сторону Жан-Жака Руссо и прав человека, универсальной, если хотите религии. Универсальной веры в приоритет прав человека. Либо мы возвращаемся по пещерам каждый к своей традиционной ценности. Это смертельный путь. Хорошо, что даже самые лояльные люди понимают степень опасности.

В.Шендерович: Либо мы идем в сторону Жан-Жака Руссо и прав человека, либо возвращаемся в пещеру

А. Плющев― Я-то бы конечно предпочел бы в сторону Жан-Жака идти, безусловно. Виктор Шендерович*, писатель и журналист, которого российские власти принуждают называть нас иностранным агентом, был сегодня в программе «Особое мнение». В 19 часов вас ждет выпуск еще одной программы «Особое мнение» и там будет политик и журналист Максим Шевченко. Благодарю Виктора Анатольевича. Счастливо. Пока.

* Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом. Алексей Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.