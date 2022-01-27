О.Журавлева― Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева. В эфире программа «Особое мнение», и со своим особым мнением, как и полагается, выступает политик и журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим.

М.Шевченко― Здравствуйте, Ольга.

О.Журавлева― Мы уже не одну неделю обсуждаем, война-не война, конфликты, куда оружие направляется. Тем временем киргизские СМИ сообщают, что происходит перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана, между военными. Стало известно, что МЧС Киргизии эвакуирует мирное население с территорий, расположенных рядом с зоной, где случилась перестрелка. Может быть, мы не туда смотрим, может быть, сейчас происходят важные события, которые хорошо бы не пропустить. Может, где-то начинаются конфликты, на которые мы не обратили внимание?

М.Шевченко― Киргизско-таджикский конфликт уже был в прошлом году, достаточно серьезный, с применением минометов, артиллерии, там даже пленных брали, потом обменивали. Думаю, что это просто выстраивают внутри ОДКБ всех подряд. Киргизстан у нас самое свободное парламентско-демократическое государство, плюс на его территории есть интересы разных олигархов, в том числе российских олигархических групп, и киргизы не слишком охотно очевидно идут навстречу этим олигархическим группам, которые занимаются добычей золота, полезных ископаемых, урана, может быть.

Поэтому всегда можно поправить свободный, достаточно демократический на уровне другого СНГ Киргизстан с помощью соседнего Таджикистана. Я это так вижу, эти события.

Вообще никакая война не возникает в наше время просто потому, что люди хотят воевать. Потому что люди воевать не хотят. Никакая война не возникает, потому что где-то кто-то предъявляет кому-то территориальные претензии из-за куска земли. Все войны являются отражением интересов олигархии, стоящей за спиной всех без исключения государств. В том числе, Российской Федерации, Украины, европейских государств или США. Все эти государства давно превращены в инструмент транснационального капитала.

Своим подданным они капают на мозги, в том числе в России, что мы какие-то там русские, а мы тут какие-то украинцы, а мы тут еще кто-то, а по сути это просто менеджмент, который следит за тем, чтобы инвестиции защищались, деньги шли туда или сюда, пятое-десятое. Поэтому нет смысла обсуждать конфликт между русскими и украинцами – нет конфликта между русскими и украинцами. Нет конфликта между киргизами и таджиками. Надо рассматривать, как на этой карте где, какая мерзкая капиталистическая сволочь хочет захватить золотые или урановые месторождения, или провести нефтегазовые трубопроводы, или наоборот, сделать так, чтобы газ не шел, а шел в другом месте.

Вот смысл всего этого. Вот ливийская война 2011 года, которая была военным преступлением, — уничтожение Ливии, жестокое убийство Муаммара Каддафи, было только ради, наверное, двух целей. Первая – чтобы Каддафи поставлял Европе порядка 17% газа. Вот эти 17% распределить – поэтому Россия тогда воздержалась при голосовании, фактически открыла дорогу к уничтожению ливийской Джамахирии. И второе — это заблокировать проект Каддафи «Живая вода», который приводил в Сахару огромные моря пресной воды, которая находится внизу под Сахарой. Вот это должно было быть ликвидировано. Все это наносило удар по глобальным транснациональным компаниям.

Поэтому не верьте, что какие-то войны в наше время затеваются какими-то тиранами, демократиями или еще что-то.

О.Журавлева― Разве тиран не может быть совмещен с транснациональной корпорацией?

М.Шевченко― Нет, он является менеджером. Поэтому на каждого тирана лежит огромная папка, где про этого тирана написано, как в его стране пытают, швабру засовывают в задницу, либо еще что-то делают, либо коррупция у него, — это идеальный тиран. Идеальный тиран с огромным файлом, который ему всегда можно предъявить, обвинить букой-бякой за рамками всякого человеческого.

Когда тиран хороший, то он может расчленять журналиста, как это сделали саудовцы в своем посольстве в Турции. И ничего, никаких санкций против Саудовской Аравии, никто не блокирует счета саудовских принципов.

О.Журавлева― Потому что это очень серьезная корпорация?

М.Шевченко― Конечно. Потому что это верный и надежный партнер старшего хозяина. А если у тебя нет такого старшего хозяина, то ты уже тиран, которому нельзя расчленять журналистов или избивать дубинками кого-то. В этом проблема.

О.Журавлева― Если пользоваться этой схемой, то Назарбаев был тираном, когда был главным?

М.Шевченко― Нет. Нурсултан Назарбаев, — вот как его принято сейчас пинать, и так далее – безусловно, у него есть немало грехов и слабостей. Тираном он не был. И то, что сейчас его пытаются представить тираном, на мой взгляд, это просто идет расправа с тем, что он реально делал. А что он делал? – он превращал Казахстан в центр евразийского тюркского мира, это была концепция Назарбаева. Концепция Назарбаева была восстановить Казахстан как основу степной тюркской цивилизации, которая всегда была врагом Китая, противостояла Китаю и всегда была врагом Запада, между прочим, роль которого исполняет Российская империя. Потому что Российская империя это просто, как говорили классики марксизма, инструмент Запада по колонизации Евразии.

И никакой другой функции Российская империя никогда не несла в себе. Она всегда защищала инвестиции британские, бельгийские, немецкие, французские или еще какие-то, которые сюда вкладывались.

И вот тут возникло тюркское государство, Казахстан, которое посмело само договариваться с «Шевроном», «Бритиш Газтрон», китайцами. И одновременно – да, там естественно власть одной семьи, власть одного рода, одного жуза, — можно много предъявлять претензий, пусть это казахи предъявляют. Я не казах, поэтому я не знаю, какой род должен править, какой жуз должен править. Я выступаю, естественно, за народовластие, за советскую власть, за то, чтобы правил народ и представители народа. Но это слова, а как к этому перейти на деле, это всегда сложнее.

М.Шевченко: Все войны являются отражением интересов олигархии, стоящей за спиной всех без исключения государств

―

А сейчас?

М.Шевченко― Сейчас я могу сказать, то я боюсь просто, что уничтожая наследие Назарбаева, уничтожается одновременно, по воле древних врагов степного тюркского государства, тюркской государственности, под предлогом борьбы с наследием Назарбаева, — безусловно, какие-то вещи надо менять. Но уничтожается просто такой центр независимого тюркского мира.

Единственная страна, по крайней мере, где я видел памятник Льву Николаевичу Гумилёву, это был Казахстан. Это никакая не русофобская была страна, и прекрасные воспоминания там об Анне Ахматовой в Алма-Ате и много чего такого прочего.

О.Журавлева― Но вся российская культура и наука в Казахстан была либо сослана, либо как-нибудь еще.

М.Шевченко― Какая разница? Мало ли кто, куда был сослан. Пушкин тоже был сослан в Михайловское. Там тоже не по своей воле сидел.

О.Журавлева― Да, там тоже хорошо.

М.Шевченко― Собственно, Назарбаев построил Астану, Нур-Султан. Я ее всегда называл Астаной, потому что, конечно, переименование в Нур-Султан это какая-то дикость была, с которой трудно согласиться. Безусловно, да, он правил жестко, даже жестоко в каких-то моментах. Но посмотрим, что будет сейчас.

Я сторонник казахстанской государственности, которая противостоит как Западу, так и Китаю. Тюркское государство в центре Евразии слишком важная вещь для евразийских судеб. Если центр Евразии будет раздавлен геополитическим инструментарием Запада в лице Российской империи или китайской империи, древней как мир, древний враг степных тюрок, то ничего хорошего из этого никому не будет.

Поэтому на одну субъектность эволюционную тут уменьшится. А значит, увеличится угнетение народов. Потому что любые формы самосознания, тем более, оформленные как государственный концепт – а это делает Казахстан, делают другие национальные государства на постсоветском пространстве, Азербайджан, Армения. Грузия, — это защита от глобальной тирании в какой-то мере. Потому что увеличение числа субъектов здесь, — да, они могут объединяться в конфедерации, подобно Европейскому союзу, какие-то другие формы могут быть. Но, безусловно, это защита людей и защита культур, защита народов.

Поэтому я желаю моему любимому, дорогому Казахстану, на территории которого лежат прах моего учителя и друга Гейдара Джемаля, — я никогда не забуду, что казахский народ принял Гейдара и проводил его — в большой мечети Алма-Аты была огромная толпа людей, провожала Гейдара. Кстати, это невозможно было без санкции казахстанской власти и органов безопасности.

Но, так или иначе, я желаю, как бы избавляясь от коррупции, которая, безусловно, пронизывает все казахстанское общество снизу доверху, и которое является во многом – но поверьте, ничуть не больше, а гораздо меньше, чем в России. В Казахстане, по крайней мере, понятно. К кому идти, кто чей родственник, кто чей дядя, кто чей племянник или брат.

О.Журавлева― Удобно.

М.Шевченко― В России ты должен смотреть, у кого какие погоны и кто с кем служил – это гораздо сложнее зачастую бывает. А так тут одно и то же. Но вот избавляясь от коррупции, вместе с тем не выплеснуть то евразийское цивилизационное и государственное наследие тюркское, наследие Чингисхана, которое хранит в себе Казахстан – именно Казахстан хранит в себе наследие Чингисхана. Улус Джучи, к которому мы относимся, между прочим, в какой-то мере, это северо-западный Казахстан. Там два или три улуса смыкались на территории Казахстана. И это все реальность. Вот это ни в коем случае не надо растерять и нельзя растратить. Нельзя становиться приложением ни к Китаю, ни к России, Казахстану. Хуже от этого будет только России, могу сказать

О.Журавлева― О, как.

М.Шевченко― Если Казахстан утратит свою субъектность, то России от этого будет только хуже. Русскому народу, татарскому народу, народам Кавказа, другим народам России. Потому что это усилит российскую олигархию, российскую чекистскую олигархию, если угодно, которая Казахстан начнет дербанить вместе с китайцами как свою собственность.

То же самое, делать, они не будут бороться с «Шевроном», поверьте, — не будут бороться против них, они с ними договариваться будут. Как сейчас они с НАТО договариваются на такой стрелке глобальной. Это такой «Бандитский Петербург» в чистом виде — то, что мы видим на переговорах Россия-НАТО. Приехали, из машины, — как в «Бандитском Петербурге» описывали, стоят: вы сюда ходите, вы сюда не ходите. Ладно, вы сюда ходите, но эти рынки наши, а вот эти ваши.

То же самое. Посмотрите, международная политика – те же самые бандитские терки. Про которые Андрей Константинов описывал в «Бандитском Петербурге» или в «Бандитской России» в своих исследованиях. Вот и все, пожалуйста. Вот, к чему сводится вся международная политика. Циничная просто торговля за спиной народа. Циничное перекраивание карты мира, циничное распоряжение судьбами русских, украинцев, евреев, крымских татар.

О.Журавлева― на чьей стороне мы должны быть в этой разборке? Поддерживать своего бандита?

М.Шевченко― Мы должны быть против этой войны. Но это не значит быть за НАТО, НАТО ничуть не лучше. Там один империализм ничуть не лучше другого империализма. Натовский империализм циничный, лживый с хитрым лицом Столтенберга.

О.Журавлева― А что делать простому гражданину, который воевать не хочет, НАТО поддерживать не хочет.

М.Шевченко― Простому гражданину надо, прежде всего, перестать быть простым, надо усложниться. Потому что простые граждане это овцы, которых всегда будут пасти посохом железным. А если ты усложнился, допустим, у тебя появилось какое-то смирение — не знаю, стал бы марксистом, или христианином, или верующим иудеем, или стал ты хоть кем-то более сложным, чем простой гражданин, который верти всему, что ему говорят из телевизора, то тобой уже управлять сложно.

М.Шевченко: Безусловно, у Назарбаева есть немало грехов и слабостей, но тираном он не был

Упростить нас всех это как раз задача власти, любой власти. Наша задача усложниться и пытаться понять, что происходит. Мы уже давно вышли из Средневековья, мы давно осознаем себя личностями. В ХХ веке мы получили как богатство психоанализ, социальный психоанализ, мы уже понимаем примерно, как устроена человеческая личность. Понимаем, что такое смерть и символический обмен, понимаем знаковую систему, функцию языка. Это наши начальники этого не понимают. Хрень, которую они несут – по поводу языка или «русского мира», или по поводу украинского мира.

О.Журавлева― А по поводу традиционных ценностей, что вы думаете?

М.Шевченко― Я думаю, что традиционные ценности существуют не только независимо от Минкульта, а вопреки Минкульту. Думаю, что Минкульт это первый враг традиционных ценностей. Как только государство приходит к Церкви и начинает ее использовать в своих интересах, то Церковь превращается, как минимум, в Священный синод, которому государство назначает обер-прокурора. И хорошо, если этот обер-прокурор будет православным, а то ведь Петр назначал и протестантов командовать православными попами

Это как-то очень быстро забыли. Поэтому я лично за то, чтобы Церковь, вообще религия, религиозные организации были свободными.

О.Журавлева― Вы традиционные ценности относите только к церковным?

М.Шевченко― Нет, кстати, не только. Конечно, нет. Для меня традиционные ценности это ценности, которые постулировал Чехов, Лев Толстой. Как говорил про него Петр Толстой, говорил: «мой великий прадед ошибался», — вице-спикеру Госдумы, конечно, виднее. Ценности, которые постулировал Пушкин: «На свете счастья нет, а есть покой и воля» — это безусловная ценность.

О.Журавлева― Но ценности они разные постулируют иногда.

М.Шевченко― Ну что, и попы разные ценности постулировали. Было время, когда процветала «симония» и отпущение грехов можно было купить себе, сто тысяч лет в Чистилище можно было купить за определенную мзду.

О.Журавлева― Раз вы добрались до Чистилища, значит, тоже отошли от истинно православной веры.

М.Шевченко― Оля, традиционные ценности не определяются Минкультом. Они даже не определяются Синодом.

О.Журавлева― Вот тут я с вами полностью согласна.

М.Шевченко― Я даже не уверен, что они определяются Христом, поскольку Христос был как раз тот, кто выступил против традиционных ценностей. Носителям радианных ценностей Христос прямо сказал: Вы – говорит, — гробы, книжники и фарисеи. Христос это символ борьбы против традиционных ценностей так называемых. А они его сами запихивают в традицию какую-то. В общем, это спор старый, как мир. Конечно.

О.Журавлева― Я просто вспомнила список Минкульта, который должен лечь в основу указа президента о том, как мы все должны думать, чувствовать и жить. Как вы вообще относитесь к такому достаточно простому подходу: мы сейчас вам нарисуем справочник, что вы должны чувствовать, а вы сразу станете хорошими гражданами. Получится?

М.Шевченко― В силу того, что наш министр культуры сегодня это дочь выдающегося театрального педагога, Любимова, да?

О.Журавлева― Да. Ольга Любимова.

М.Шевченко― Мне довелось с ним общаться, на самом деле это был выдающийся специалист по театру. То она, естественно, и содействует превращению нашей жизни в такой спектакль пародийный.

О.Журавлева― Весь мир – театр, как говорил еще один носитель традиционных ценностей.

М.Шевченко― Нет, тут даже сложнее. Был такой левый философ во Франции, Ги Деборн. Он написал книгу «Общество спектакля». Вот это общество спектакля г-жа Любимова, очевидно, в силу своей профессиональной…

О.Журавлева― И семейного анамнеза.

М.Шевченко― Да, и семейного анамнеза делает как можно более спектаклеподобным.

О.Журавлева― То есть, мы живем в пьесе Ионеско?

М.Шевченко― Нет, пьесы Ионеско это талантливые вещи. Мы живем в совершенно бездарном водевиле, в котором главные действующие лица по ходу забывают, что они должны говорить, кто они такие, и начинают выдумывать. Мы живем скорее в пародии на Ионеско, мы живем в пост-иронии, даже не в пост-модерне и не в мире иронии, а в пост-иронии.

В этом особенность отношения к современной реальности. Поэтому в этой реальности быть простым это значит быть даже еще проще, — вот инфузория туфелька более сложная, чем какой-нибудь простой гражданин, когда вы говорите, что делать простым людям. Да ничего им не делать. Перестать быть простыми, в конце концов.

О.Журавлева― Прекрасное воззвание. Вас тут Илья из Ярославля спрашивает: «Как современное общество представляет себе реальную войну, о которой так много публично говорится?» Это интересно.

М.Шевченко― Как ее в кино показывают, так и представляет.

О.Журавлева― А ее по-разному представляют. Есть Оливер Стоун, есть еще кто-то.

М.Шевченко― Мне довелось быть на войне, в том числе, попасть под артиллерийский обстрел гаубиц и тяжелых минометов. Могу сказать, что ничего более ужасного я в своей жизни не переживал. Самое ужасное для человека это абсолютная беспомощность. Ты ощущаешь себя тараканом, вокруг которого кто-то хлопает огромным тапком. Причем, он даже убить тебя не хочет, он просто хлопает, а попадет. И ты будешь раздавлен. Рядом со мной убили 9 человек, — мальчик, какая-то женщина погибла, еще кто-то, это было на окраине Донецка в Киевском районе в начале сентября.

М.Шевченко: Я сторонник казахстанской государственности, которая противостоит как Западу, так и Китаю

Могу сказать, что те, кто не видел войну – не видел убитых детей, разорванных на части, матерей, которым надо рассказать, что сейчас убили ваших двух маленьких сыновей, тот вообще не знает ничего. Поэтому общество представляет себе войну абсолютно виртуально. Ка в какой-то компьютерной игре бежишь, стреляешь, потом бах-бах, встаешь, оживаешь, ждешь какое-то время, и опять бежишь и стреляешь, перезагружаешься. Или как в кино – сидишь, ешь попкорн.

А реальная война это ужасная вещь. Это холод, голод, лишения, болезни, убийства, власть жестоких людей с оружием, которые могут войти к тебе в дом в любой момент и застрелить тебя просто так.

О.Журавлева― Разве этого нет в мирной жизни?

М.Шевченко― Нет, не так. Поверьте, этого нет в мирной жизни. В мирной жизни вы можете взять телефон, позвонить в полицию. Там, где война, вам никто на помощь не придет.

О.Журавлева― Это правда. С другой стороны, ты можешь позвонить в полицию, а тебе скажут, что не наше это дело.

М.Шевченко― Это уже имеет отношение к обществу спектакля, к мирному. Когда полиция изображает из себя полицию, одетая в форму полиции, существуя в декорациях полиции, но полицией, по сути, не являясь. И забывая те слова, которые должен произносить полицейский, выходя на сцену, выкатываться таким арлекином.

О.Журавлева― Но жертвы-то настоящие.

М.Шевченко― Жертвы везде настоящие. Короче, война это беспредел и власть человека с оружием. Любая война.

О.Журавлева― Все равно это немного описывает действительность. Хотя и без бомбардировок, но тем не менее.

М.Шевченко― То беззаконие, то правовое насилие, то отсутствие права и закона, которые мы наблюдаем в России, — когда суд не суд, Следственный комитет — не Следственный комитет.

О.Журавлева― Когда можно просто похитить человека, а потом сказать, что он напал на полицейского.

М.Шевченко― Ну, говорят, что ту женщину хотели свидетелем в суд привести. Я уже говорил об этом несколько раз – мы не слышали квалификации прокуратуры. Ведь достаточно, чтобы прокурор встал и сказал: знаете, чеченские правоохранители действовали законно, они доставили свидетеля, который отказывался являться на допрос. Ну, грубо — не грубо, но о крайней мере, формальная процедура.

Но все же молчат. Те, кто должен квалифицировать юридические процедуры, молчат. А их комментирует кто? Пресс-секретарь президента Песков. Поэтому еще раз говорю – это все имитация на самом деле.

О.Журавлева― Как жить в имитации и — как вы сказали? – в обществе спектакля?

М.Шевченко― Это очень важный вопрос, на который отвечали многие философы ХХ века – Альбер Камю, Сартр, — это радикалы, по крайней мере, Сартр. Ханна Арендт, Эрнст Юнгер и многие другие. Жить надо оставаясь человеком.

О.Журавлева― Это важно. Максим Шевченко, и мы продолжим этот разговор после новостей.

НОВОСТИ

О.Журавлева― Мы снова с вами. Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость, политик и журналист Максим Шевченко. Максим, вы писали об этом и выступали — я так понимаю, у нас заканчивается даже то немногое местное самоуправление, которое когда-то предполагалось у нас в стране.

М.Шевченко― Да, все.

О.Журавлева― Законы подновлены и теперь вертикаль окончательно закапсулировалась. Все только вертикалью решается.

М.Шевченко― Но это делалось не ради какой-то политической власти или самодержавия-православия-народности. Это все декорации, за которые у нас как раз отвечает Ольга Любимова, — это ее сфера ответственности, такая театрализация.

А на самом деле это делается для того, чтобы уничтожить правило двух ключей так называемое. Правило двух ключей, — любая разработка полезных ископаемых, леса, добычи чего-то или распашка, — должна была быть с санкции федеральной власти и с санкции местного самоуправления на это. Ну, я сейчас грубо, огрубляю.

Вот больше этого не будет. Теперь что хотят, вот и будет – будут вырубать леса, захватывать берега рек и озер, разрабатывать полезные ископаемые где угодно. Особенно это болезненно ударит по национальным автономным округам, республикам и местам проживания небольших народов — Севера, Сибири и так далее.

Вот возьмем ситуацию в Ненецкой автономной области, которую власть предпочитает не обсуждать. Там огромная компания «Лукойл», она вынуждена договариваться с ненцами, жителями. Там не очень большая плотность населения, но там все это надо договариваться. Вы не можете там ничего пробурить, не получив разрешения местного самоуправления.

М.Шевченко: Международная политика – те же самые бандитские терки

―

Но можно купить за относительно небольшие деньги.

М.Шевченко― Ну, не знаю, в частности этот округ я бы не оскорблял, поскольку он был одним из немногих, кто проголосовал против обнуления в Конституции — это Ненецкий автономный округ, не путать с Ямало-Ненецким. Как и Якутия, по-моему, тоже проголосовала против. И это не случайно. Поскольку они знают прекрасно, что изменения в Конституции приведут к полному бесконтрольному господству транснациональных корпораций на местах, где предполагаемо находятся полезные ископаемые или хорошие леса.

Поэтому знайте – если этот закон пройдет, против него голосовала фракция КПРФ и «Справедливая Россия», за что вам, товарищи, огромное спасибо. Все, кто голосовал за этот закон, преступники. Все это пособники транснациональных корпораций.

Значит, леса будут вырубаться — в Коми, в Карелии, во всех национальных округах и республиках, в Подмосковье, — везде. Все, этот закон сейчас пройдет у них новый, и считайте, земля, просто людишки, то есть, мы с вами, на этой земле это просто лишние такие насекомые, которые мешают всем этим великим и могучим персонажам, которые добыли себе в тяжелой борьбе право называться олигархами и правителями. Мы им будем мешать грабить и разорять нашу землю ради собственной гордыни и собственного богатства. Вот и все.

О.Журавлева― Кстати, попытки помешать изуродовать свою жизнь свалкой ли, вырубкой ли, они все время предпринимались.

М.Шевченко― Местное самоуправление это было одной из их главных проблем. Еще в 90-е годы был принят этот закон на демократической волне. Этот закон на самом деле давал очень большие права людям, которые живут на земле в конкретном населенном пункте. Права и возможности. Там референдум можно было проводить. Все это будет отменено, они постепенно уничтожали местное самоуправление. Сначала оно, видите ли, стало выбираться по партийным спискам, то есть, максимально отчуждать его от местного населения и привязать в офису «Единой России», допустим, находящемся где-то в областном городе. А теперь даже этого не будет, старосты будут назначаться просто сверху.

Я считаю, что даже они отстранят руководство регионов, тем самым просто из Москвы конкретно олигархические группировки через свои креатуры в администрации президента, других министерств, силовых ведомств, будут просто назначать старосту, — как немцы назначали полицаев, старост, вот так и они будут назначать, — которые будут следить за эксплуатацией вот этой подневольной оккупированной территорией, подведомственной. Надо называть вещи своими именами.

А мы тут с Украиной готовы воевать. У нас нашу родину обирают, а мы должны думать, как там с Украиной.

О.Журавлева― Уже не одна фракция Госдумы попросила направить в ЛНР и ДНР оружие и все такое. Это зачем, это чтобы что?

М.Шевченко― Ну, если мы скажем, что туда никакого оружия никогда из России не направлялось, с 2014 года, то это просто курам на смех.

О.Журавлева― Это правда.

М.Шевченко― Потому что без военной поддержки России никогда бы не справились. Поэтому то, что сказал Владимир Васильев, это он сказал то, что дважды-два – четыре.

Сейчас я покритикую КПРФ. То, что они предложили с признанием республик, это, конечно, популистский шаг, но это означает выход из Минских соглашений и полностью разрушение и «нормандских соглашений», полностью разрушение всего переговорного процесса. Нет. Сточки зрения мировой революции шаг коммунистов абсолютно правильный.

О.Журавлева― А мы еще говорим о мировой революции?

М.Шевченко― А кто еще? У нас же Блинкен сказал, что Путин восстанавливает Советский Союз. Нет, не Путин, Зюганов восстанавливает Советский Союз этим предложением. Потому что понятно, что признание ДНР и ЛНР это и есть реальный шаг к войне. После этого Украина просто не может не начать войну. Просто не может.

Поэтому естественно, империалистическая война это шаг к мировой революции. Нет мировой войны – нет мировой революции. Поэтому логика коммунистов, Зюганова, Афонина и других, в данном вопросе абсолютно понятна: без развязывания, провоцирования империалистической войны, не будет и социалистической революции.

Но мне кажется просто, что силы, может, как-то не созрели к этой революции, может, они как-то поторопились с этим всем?

О.Журавлева― Вы говорите, что они хотят спровоцировать как можно скорее войну?

М.Шевченко― А какие могут быть еще шаги политического признания ДНР и ЛНР? Это, безусловно, приведет к тому, что Зеленский будет, скорее всего, выкинут с власти, власть захватят реальные экстремисты в Киеве, на волне патриотического возмущения внутри Украины. И, в общем, думаю, что это, конечно, усложнит очень сильно ситуацию там.

М.Шевченко: Традиционные ценности существуют вопреки Минкульту. Минкульт это первый враг традиционных ценностей

―

А почему у нас политикой занимаются люди, которые не смотрят вперед, хотя бы на шаг?

М.Шевченко― Я же вам сказал – в логике мировой революции этот шаг абсолютно правильный, это даже на два шага вперед. Сначала развязывается империалистическая война, потом в ходе нее она перетекает в гражданскую, а потом наступает мировая революция. Все, как завещали тов. Ленин и тов. Троцкий, буквально.

Но видите, «Единая Россия» как бы предложила более спокойный шаг, она предложила просто оформить и без того идущие потоком поставки.

О.Журавлева― Легализовать поставки оружия.

М.Шевченко― Работу, как называют это в ДНР, «Военторга», легализовать «Военторг». И это абсолютно правильный подход. Я еще в 2014 году говорил, что это надо сделать. Если уж воевать, то воевать всерьез. Если уж помогать, то не из-под полы.

О.Журавлева― Официально?

М.Шевченко― Конечно.

О.Журавлева― А вы сами как считаете, нужна эта мировая революция, империалистическая война?

М.Шевченко― Мировая революция, безусловно, нужна, но я что-то сомневаюсь, что война на Украине будет прологом к этой мировой революции. Мне кажется, что и сам Зюганов сомневается. Он выступает каким-то сторонником «русского мира», а если ты выступаешь сторонником «русского мира», то ты, безусловно, таким образом выступаешь противником мировой революции. Потому что это две противоречащие концепции.

О.Журавлева― Как у вас все заморочено.

М.Шевченко― Гегель, это диалектика, тезис и антитезис.

О.Журавлева― Да, все это очень просто.

М.Шевченко― Гегель. Коммунист должен знать Гегеля.

О.Журавлева― Вроде многие изучали Гегеля, но в результате мы видим то, что видим.

М.Шевченко― Главное, как сказал Токаев, — не путать его с Бебелем.

О.Журавлева― И с Гоголем.

М.Шевченко― И с Бабелем.

О.Журавлева― Разумеется. Скажите. А внутри страны нет никаких предпосылок – не скажу к мировой революции или империалистической войне, но к каким-то гражданским противостояниям?

М.Шевченко― Нет. Ничего такого нет. Все задавлено.

О.Журавлева― То есть, все можно вывозить?

М.Шевченко― Толпы силовиков, миллионы силовиков — росгвардейцы, мвдшники, военных, разведка, контрразведка, — миллионы просто, — прокуратура, Следственный комитет, — они просто блаженствуют. Думаю, у нас в стране их 3 или 4 миллиона в сумме, может быть, 5 миллионов.

О.Журавлева― Да, их огромное количество, это правда.

М.Шевченко― Вот и все. Они защищают интересы транснациональных корпораций.

О.Журавлева― Помните, как разлагали солдат во время первой мировой, чтобы они не хотели воевать? Может быть, и силовиков тоже надо начать разлагать?

М.Шевченко― Это невозможно. Они уже давно разложены настолько, что уже сами пересобрались из того, куда они разложились когда-то.

О.Журавлева― А они что, не граждане?

М.Шевченко― Когда-то люди старшего поколения из них, те, кто примерял на себя погоны, давали клятву защищать до последней капли крови Советский Союз. Как мы знаем, эту клятву они не исполнили. Некоторые из них себя строили по Дяде Степе или по Анискину. Но они далеко ушли от этих образов в реальности.

О.Журавлева― А почему такой разврат произошел и разложение?

М.Шевченко― Потому что «На земле весь род людской чтит один кумир священный», Телец золотой, — как пел герой оперы Шарля Гуно и одноименной трагедии Гёте. Поэтому вот они просто служат «Золотому тельцу». Собственно, служба «Золотому тельцу» это, наверное, самая традиционная ценность, какая только может быть. Потому что это та самая дореволюционная ценность, против которой Моисей в свое время выступил, когда спустился с горы, увидел, что там восстановили «Золотого тельца», — ссылаясь на традицию, что наши предки так почитали.

Поэтому, собственно, когда они говорят о традиционных ценностях, то именно это они и имеют в виду. А что еще? Золотого тельца.

О.Журавлева― Получается, что одна часть страны из страха делает то, что ей велят, а другая часть страны делает это за деньги.

М.Шевченко― Страна раздавлена, страна запугана, в стране народ лишен возможности выбора, народ лишен возможности влиять даже на самые микроскопические органы власти. Страна просто отдана н а откуп наглой, жадной транснациональной олигархии, которая тут создает себе такое псевдо-шоу в виде какого-то государства, которое защищает традиционные ценности. А на самом деле эти традиционные ценности…

О.Журавлева― И огромное количество людей позволяют это делать. И на этом мы должны закончить. Максим Шевченко, политик и журналист, был нашим сегодняшним гостем. Всем спасибо, всего доброго.