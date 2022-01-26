М. Курников― Добрый вечер. В эфире программа «Особое мнение». По видеосвязи со студией Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Здравствуйте.

С. Марков― Здравствуйте. Сегодня далеко нам приходится быть. Но я специально постарался в красных корпоративных тонах «Эхо Москвы».

М. Курников― Да, вы очень хорошо вписались в интерьер. Сергей Александрович, давайте раскроем тайну, что вы переболели уже омикроном. Как впечатления?

С. Марков― Да, но я еще должен все уточнить. Поскольку там ситуация такая, что вокруг меня около 10 человек все переболели одномоментно. У меня был достаточно высокий уровень антител, но атака, которой я подвергался практически в ежедневном, ежечасном формате, совершенно очевидно, что как-то это повлияло. Температуры у меня не было, было легкое першение в горле. Немножко пососал сосушки всякие. И по ночам было типа бессонницы, это атака насколько я понимаю, на нервную систему. Чем отличается, к сожалению, этот ковид-19, коронавирус. Сейчас я более-менее восстановился. Хотя тот момент, когда это прошло все примерно 5-6 дней назад я уже был в тренажерном зале. То есть уже я могу физически…

М. Курников― Сергей Александрович, берегите себя. Говорят надо уменьшить физические нагрузки после ковида.

С. Марков― Кстати, да. Обычная моя тренировка – 1,5-2 часа достаточно интенсивная. Сейчас я обошелся 45 минутами, поэтому следовал этому правилу. Сейчас еще помогает, знаете, что – снег. Я вообще считаю, что на всех лежит часть общественной активности. Не только дворники бедные узбеки с таджиками должны убирать это все и мы понемножку вокруг автомобилей должны взять в руки лопату и много тоже подчищать снег. Это очень полезно. Исключительно вообще. С этой точки зрения физической легкой нагрузки полезной это очень хорошо. Кстати сразу скажу по поводу бессонницы, мне часто приходится отвечать на этот вопрос. Уважаемые друзья, если бессонница, если вы не делаете самую элементарную вещь, которую вы должны делать, две вы должны делать. Первое – гулять полчаса на ночь. И за 2 часа до сна проводить так называемый цифровой детокс. То есть выключать все электронные носители, по телефону не разговаривать и так далее. Если вы этих двух элементарных вещей не делаете, — вы не имеете просто права жаловаться на бессонницу. У вас нет бессонницы, а есть просто глупость.

М. Курников― Сергей Александрович, вы обращались к врачу, соблюдали самоизоляцию. Или как?

С. Марков― Да, я соблюдал самоизоляцию строго для того, чтобы никого не заразить. Даже я так оброс немножко, в парикмахерскую не ходил. Практически никуда не ходил. И к врачам я не обращался, я знаю, что нагрузка большая на врачей. Я примерно представлял, чем я болею, примерно представлял, как я должен лечиться. И поэтому я взял сам на себя ответственность по поводу этого лечения.

М. Курников― Мне просто было интересно, дозвонились ли вы. Потому что получаем очень много жалоб и видим в соцсетях, как много пытаются люди дозвониться. Как вы думаете, насколько справляется сейчас система здравоохранения Москвы и России в целом.

С.Марков: Многие врачи считают, что ковид это вообще инфекционно передающийся тип инсульта

С. Марков― Не справляется. Но я скажу, что я хочу сделать. Я обязательно хочу сдать кровь на D-димер. Запомните. Это уровень свертываемости крови. Чтобы посмотреть, если он у меня не в очень хорошем состоянии, то нужно будет попить антикоагулянты. Это практически всем рекомендация. Вообще многие врачи считают, что ковид это вообще инфекционно передающийся тип инсульта. Это одна из главных проблем. И второе, я сдам еще раз на антитела и посмотрю, что у меня там с антителами, чтобы я примерно представлял себе. Я все время слежу и если, предположим, даже раньше рекомендуемых у меня уровень антител упадет, то я не буду ждать полгода, а пойду и сделаю прививку. Теперь, отвечая на ваш вопрос по поводу темы здравоохранения. Мне кажется, что она по ковиду, но на среднем таком уровне развитых стран мы находимся. Условно говоря, как Германия, Америка. У всех этот уровень оказался значительно хуже, чем мы ожидали. И у нас тоже. Я считаю, что мы должны принять решительные действия в области здравоохранения. Нам нужно очень серьезно увеличить финансирование здравоохранения. У нас огромная избыточная смертность не только от ковида, но и от других заболеваний. Шутка такая: такое ощущение, как будто закончились все остальные болезни. Они не закончились. На самом деле из-за проблем, которые связаны с новым образом жизни, закрытостью и так далее наоборот происходит обострение других болезней. Наоборот инфарктов и инсультов больше, чем обычно. А ресурсов на лечение этих инсультов и инфарктов и хронических заболеваний оказалось у нас меньше, чем обычно. Вот здесь у нас одна из важных проблем. То есть главное направление удара, условно говоря, мы выдержали вполне не хуже. Чем остальные. Но оголили остальные участки фронта медицинского. И здесь у нас очень серьезные проблемы. Я считаю, что те люди, которые предлагали оптимизацию здравоохранения, как она прошла в нынешней форме. Ее сокращение. Их нужно просто-напросто вызвать и сказать, «Эхо Москвы» это же радиостанция, сделайте исследования, в конце концов, как СМИ, кто конкретно вот эти люди, которые предлагали эту оптимизацию здравоохранения. Кто несет за это ответственность.

С.Марков: Один из самых бесправных существ в мире – это депутат правящей партии

М. Курников― Но я просто смотрю, я думал, что вы может быть в прошлой ГД, но нет, но прошлая ГД, в том числе партия «Единая Россия» проголосовали за 3-летний бюджет, где постепенно сокращались расходы на здравоохранение. В том числе мы сейчас живем с этим бюджетом. Это как?

С. Марков― Это неправильно. И, кстати, абсолютное большинство депутатов «Единой России» знает, что это неправильно. Я немножко их чуть-чуть защищу. Бедные несчастные люди. Один из самых бесправных существ в мире – это депутат правящей партии, пока его ни назначили на какой-то пост в исполнительной власти. Это что у нас в России, что в Германии, что в Британии. Везде должны голосовать как партийная дисциплина. Хочешь, не хочешь. Смею вас заверить. Очень много антисоциальных законов, которые предлагает финансово-экономический блок правительства, депутаты «Единой России» с удовольствием заблокировали бы, прокатили бы. Но, к сожалению, есть давление. Поэтому нужно не стрелочников искать, а найти, кто реально разрабатывал, продвигал эту оптимизацию здравоохранения, которая стоила таких больших…

М. Курников― Кто у нас лидер партии «Единая Россия»? Разве не так это работает?

С. Марков― Не знаю. Нужно смотреть, партия «Единая Россия» должна была провести, может, не публично, вы «Эхо Москвы» должны публичное расследование провести. Кто конкретно придумал оптимизацию здравоохранения. И этих людей списочек небольшой я думаю, 5-6 человек будет. А партия «Единая Россия» ей пора бы провести внутреннее расследование. Закрытое расследование. Что это за люди, которые подставили партию, страну, которые сделали вот такие очень глупые неправильные вредные предложения. Кстати, здравоохранение это не единственное. Я уже много раз говорил, у нас горят леса. В прошлом году рекордные были. На это влияет очень плохой Лесной кодекс. Он был принят в 2005-2006 году. Кто разработал? Где исследования? Партия «Единая Россия» должна этим заниматься. Нельзя это публично, публично потом результаты можно. Но суть, чтобы понять. Сделайте исследования, все время коллегам говорю. Расследования. Кто конкретно разработал этот ужасный Лесной кодекс, который привел к таким чудовищным потерям для страны. То же самое модель должна быть может быть применена для здравоохранения, может быть еще какие-то другие вопросы, ЕГЭ, я думаю отчасти. И Лесной кодекс – это наиболее вопиющие грубые ошибки исполнительной власти. Которые должны быть исправлены. Это требование населения, народа. Здесь можете воспринимать меня как голос народа. От имени народа говорю. Те, кто делал Лесной кодекс – наказать. Те, кто делал оптимизацию здравоохранения – найти и наказать и исправить их ошибки.

М. Курников― А вот то, что сейчас не объявляется локдаун или хотя бы не отправляются школьники на удаленку или на каникулы. Это вопрос здравоохранения или вопрос политики?

С. Марков― Это вопрос управления обществом в особой ситуации. Я много раз говорил, что был локдаун тогда и почему не будет локдауна позже. Хотя заболеваемость выше. Это правильно. Это логично.

М. Курников― Тут вы уже объясняли, я все понимаю. Но сейчас есть особенность – заболевают дети. Раньше дети не заболевали. А сейчас заболевают. Но все равно детей не отправляют на каникулы или на удаленку. Потому что родители будут недовольны и власть боится их реакции. Или почему?

С. Марков― Детей не отправляют на удаленку потому что удаленка себя очень плохо показала. Я думаю, что где-то может быть сейчас власть обдумывает, прервать какие-то занятия в школе в какие-то периоды. Немножко взять какие-то паузы. Это обсуждается. Но родители скажут, кошмар, они вспоминают эту удаленку. Они говорят, да, дети заболевают, но вроде они при том, при сем значительно легче. Омикрон – значительно легче, чем остальные. Кстати, есть рекомендации, помните, антиваксеры всегда говорили, что у нас ковид на самом деле просто такой же грипп. А все мы говорили, нет-нет. А здесь министерство здравоохранения и ВОЗ говорит, что если у вас легкая форма, относитесь к этому как обычному сезонному гриппу. Даже можете врача особенно не грузить. Люди говорят, как врача не грузить, а как больничный получить.

С.Марков: Родители 90%, что никакой удаленки. Правительство вынуждено воспринимать эту реакцию

М. Курников― Тем не менее, на ваш взгляд не отправляют потому что понимают, что справится система или боятся реакции родителей.

С. Марков― И то, и другое. Больше я думаю боятся реакции родителей. Можно по-другому сказать. Воспринимают реакцию родителей как волю народа. По системам, по школам говорят, дайте реакцию родителей. А те говорят, родители 90%, что никакой удаленки. Правительство вынуждено воспринимать эту реакцию.

М. Курников― Та же партия, которая должна провести внутреннее расследование по поводу оптимизации здравоохранения, сегодня массово выступила о поставках оружия в так называемые ЛНР и ДНР. Вы поддерживаете этот лозунг?

С. Марков― Конечно, я поддерживаю. Я считаю, что другое нужно. Нужно было в 14-м году ввести войска в Украину и предотвратить эту катастрофу, которая случилась, что в братской республике установлена террористическая диктатура. Слава богу, сейчас Лавров уже перестал употреблять термин – правительство Украины. Нет никакой независимой Украины. Есть страна оккупированная. Он еще не начал называть вещи своими именами, что это страна, де-факто оккупированная США. Но я надеюсь, произойдет. Но, слава богу, он уже называет – киевский режим. Это правильно. Хотя я считаю, что слишком мягко, слишком дипломатично. Потому что это не просто киевский режим. Это киевский репрессивный режим, проводящий политику государственного терроризма.

М. Курников― Но мы с вами люди честные, тем более сейчас час правды на «Эхо Москвы». А мы что, до этого не поставляли туда оружие? Что это за призыв какой-то, как будто бы это уже было.

С.Марков: Американцы, насколько мы все понимаем – не против, чтобы Россия признала ДНР и ЛНР

С. Марков― Поставляли. Насколько я понимаю, там первый и второй корпуса фактически интегрированы с российскими вооруженными силами. То есть там высокая степень интегрированности. Это все мы делаем намеки, что если вы не дадите приказ киевскому режиму выполнять Минские соглашения, то мы признаем ДНР и ЛНР в полном объеме. Как Абхазию, Южную Осетию, введем туда свои войска, а может быть даже и по варианту Крыма. С присоединением к России. Это мы даем такие намеки. До этого, как вы знаете та же партия «Единая Россия» торжественно вручила членские билеты месяца два с половиной назад… Бывший президент России Медведев вручил президентам ДНР и ЛНР членские билеты. Это тоже такой толстый-толстый намек. Мы готовы признать. Кстати, американцы восприняли эти намеки. И американцы, насколько мы все понимаем – не против, чтобы Россия признала ДНР и ЛНР.

М. Курников― А с чего это мы понимаем?

С. Марков― Там же страшный вой был во всем мире по этому поводу. Байден дал пресс-конференцию примерно 10 дней назад. Где сказал, что мы должны четко отделять большое вторжение России в Украину, на которое последуют наши огромные страшные санкции и так далее. И маленькое вторжение России на Украину. Там санкций больших не будет. Такое интересное слово назвал – маленькое «excursion». То есть как бы и вторжение, почти экскурсия.

М. Курников― Это как называется: ложные друзья переводчика. Переводите как экскурсию.

С. Марков― Да. Но на самом деле в этом есть большой смысл. Он это четко отделил, что здесь не будет больших санкций. Но во всем мире все это поняли так, что Байден сказал, что хотите вводить войска в ЛНР и ДНР и признавать их – пожалуйста, мы сильно возражать не будем. Все равно вы там все контролируете. Объяснил, почему американцам это выгодно. Они так считают, во всяком случае. Они считают, что и так Россия там все контролирует на сто процентов. Никакой независимости ДНР и ЛНР нет. А здесь Россия еще дополнительно возьмет юридические обязательства по этому контролю. Выступит как фактически оккупационная сила. Ну отлично, сказали они, что у нас, во-первых, будет больше оснований для санкций. Во-вторых, ничего фактически не изменится. В-третьих…

М. Курников― Это будет окончательное решение, что надо Украину принимать в НАТО.

С. Марков― Нет. Этого не будет. Они никогда не будут это делать. Дело в другом. В-третьих, мы еще больше раскрутим пропаганду и террор по Украине. Для того чтобы превращать как можно быстрее Украину в анти-Россию. А главная цель – превращение Украины в анти-Россию путем террора. Они надеются, что они смогут значительно эффективнее сделать это в том случае, если мы признаем ДНР и ЛНР. Поэтому конечно эти действия являются крайне недостаточными.

М. Курников― Сергей Александрович, но вот тут наш слушатель Алексис спрашивает вас: как вы думаете, насколько упадет завтра рубль после сегодняшних заявлений о просьбах передать ДНР и ЛНР вооружения?

С. Марков― Отвечаю. На 40 копеек.

М. Курников― Тем не менее, это же правда. По экономике. Ну бьет.

С. Марков― Я правду вам говорю. На 40 копеек.

М. Курников― Такое заявление на 40 копеек. А завтра мы туда действительно отправим вооружение или введем войска, так он упадет еще больше.

С. Марков― Если мы введем войска – он сначала упадет серьезно рубль. В это время советую всем их прикупить. А потом, когда все увидят, что никаких серьезных санкций в ответ на это не будет, — то вы окажетесь при более дорогих рублях.

М. Курников― Сергей Александрович, помните как одна из топ-менеджеров сбербанка, по-моему, говорила, когда он 34 скакнул: мне жаль людей, которые покупают за 34. Ох, хочется ей в глаза посмотреть.

С. Марков― Это Юлия, хорошая девочка. Все хорошо понимает. Ее немножко подставили. А здесь я говорю, как оно есть. Если будет просто признание ДНР и ЛНР – то да, рубль сначала упадет, но потом он поднимется, поскольку никакой жесткой реакции не будет. Но мы сейчас про это не ведем. Вероятность того, что Россия признает ДНР и ЛНР очень высока. Практически всеми уже…Все это понимают. Они же меня слушают не только по «Эхо Москвы», в других местах. И читают. И по Telegram и в фейсбуке. Они это знают. Шучу, конечно. И вопрос в другом. Что будет, когда будут введены российские войска на всю территорию юго-востока. Без Львовской, Тернопольской, Волынской областей. А вот на всю территорию юго-востока. Тогда будут санкции жестче. Как поведут себя вооруженные силы Украины, как поведет себя население. Эти вопросы имеет смысл сейчас обсуждать и те или иные прогнозы делать.

М. Курников― Сергей Александрович, а это не разжигание войны, которое в том числе наказывается уголовным кодексом РФ.

С. Марков― Нет. Аналитики должны обсуждать различные варианты. К тому же никакая война между Россией и Украиной невозможна. Поскольку на сегодня никакой независимой Украины не существует. Существует оккупированная в стиле 21-го века гибридная оккупация страны США и Британии. Бедная несчастная страна, жители которой стонут под игом* этой оккупации. Простая вещь. Вы знаете, на каком языке говорит большинство в Украине?

М. Курников― На украинском и русском.

С. Марков― Вот я вам и вашим слушателям рассказываю. Есть разные подсчеты фальсифицированные нам подкидывает социология, а есть предельно простой. Вот человек подходит к автомату, банкомату и там три языка: русский, английский, украинский. И как вы думаете, на русском языке с банкоматом какой процент населения общается.

М. Курников― Сергей Александрович, если мы с вами проведем исследование, на каком языке говорят в Тыве – то там русский язык некоторые не знают вообще. И что теперь?

С. Марков― Я не про это. С банкоматом в Украине общаются 97% на русском языке. Поэтому русский язык это язык, безусловно, большинства населения. И в условиях, когда язык большинства населения подвергается постоянным чудовищным запретам, как вы думаете, это правительство является террористическим по отношению к народу, осуществляющее репрессии. Либо это (неразборчиво) демократические. Ну конечно, это антидемократический режим.

М. Курников― Ох, Сергей Александрович, а правительство, которое сокращает расходы на медицину и замораживает пенсии – это какое пронародное правительство или антинародное?

С. Марков― Секундочку. То, что вы говорите сейчас называется – классический демагогический прием.

М. Курников― Так и вы то же самое делаете.

С. Марков― Мы можем вернуться с вами скорее к проблеме ковида, опять я буду говорить. Сейчас мы говорим…

М. Курников― Просто любое правительство иногда делает что-то, что не нравится какой-то части людей.

С. Марков― Вы занимаетесь демагогией. Когда человек обращается к демагогическим приемам – когда он чувствует, что он не прав. Поэтому когда вы пытаетесь перевести стрелки на другую тему…

М. Курников― Это ваше мнение. Не мое. Я просто уточняю.

С. Марков― …признаете, что в этом споре у вас нет аргументов. Ответ на мои слова.

М. Курников― Честно вам скажу, получить от вас…

С. Марков― Аргументов у вас нет по этой теме. Вы поэтому перескакиваете.

М. Курников― …обвинение в демагогии это честь. Правда, Сергей Александрович.

С. Марков― Скажите: Сергей Александрович, вы абсолютно правы. Вот это будет правильный ответ.

М. Курников― Сергей Александрович, давайте так. Вы говорите, что невозможна война. Это вы имеете в виду в переносном смысле. Потому что не признаете нынешнюю Украину государством. Или в принципе вот то, что сейчас идет обострение – это не приведет к боевым действиям.

С.Марков: Россия это страна освободитель

С. Марков― Я говорю, что невозможна война между Россией и Украиной. Поскольку независимой Украины не существует. Это первое. Кроме того, длительные боевые действия между российской и украинской армиями, украинская армия существует. Она подчинена оккупанту. И выполняет приказы оккупанта. Здесь еще раз обратимся ко всем солдатам и офицерам вооруженных сил Украины. Ваш долг – не подчиняться оккупанту. А при первой же возможности перейти на сторону России. Ваш долг перед Украиной. И боевые действия между российской и украинской армией. С моей точки зрения они возможны, конечно. Но если это произойдет, я думаю, они будут скоротечные. Большая часть солдат и офицеров вооруженных сил Украины перейдет на сторону России. Поскольку Россия это страна освободитель.

М. Курников― Сергей Александрович, вы уверены, что там с цветами будут встречать русского солдата.

С. Марков― Да. Одесса, Харьков, Николаев, Запорожье, Херсон, Днепропетровск. Там будут встречать русского солдата освободителя с цветами. Не говоря уж о Мариуполе, Славянске, Краматорске. Вот там нет никаких сомнений. Есть сомнения по поводу Сумы и Чернигова. Мне очень нравится древнерусский город Чернигов. Тем не менее, когда я смотрю на результаты голосования на протяжении многих лет, мой прогноз: может быть так и так. В Киеве нашего русского солдата сегодня с цветами встречать не будут. Это для меня тоже факт. Я с ним вынужден смириться. И что делать с Киевом, который является нашей древней столицей, как его можно оставлять врагу, под контролем врага – я тоже не знаю.

М. Курников― Давайте подумаем над этим во время новостей. И после продолжим говорить с Сергеем Марковым.

НОВОСТИ

М. Курников― Мы продолжаем программу «Особое мнение». И говорили мы об Украине довольно много. На всякий случай уточню, вы собираетесь защищать русских только там или другие советские республики на ваш взгляд тоже, рано или поздно, столкнутся с защитой русских у них.

С. Марков― Хороший вопрос. Сейчас только там. Мы защищаем русских везде, но теми методами, которыми они подвергаются давлению и так далее. То есть, есть репрессии в отношении русских в Латвии и Эстонии. Но там эти репрессии не носят характер террора. Там нет неонацистов с дубинками, которые убивают людей и пытают. Там поэтому нет необходимости вооруженного противостояния. В Латвии и Эстонии мы защищаем права русских путем дипломатических нот, путем политических заявлений. Путем СМИ, показывая это.

М. Курников― В Казахстане, учитывая смену власти, как будет вести себя Россия?

С. Марков― Только что, кстати, мы закончили, давал интервью казахстанскому телевидению. Мы там эти вещи обсуждали. Россия будет вести со всем уважением. У нас есть претензии к тому, в каком положении там оказалась русскоязычная община. В Казахстане. Но в то же время мы видим, что русский язык не подвергается таким жесточайшим репрессиям. Он не на том положении, как нам хотелось бы. Но нет жестокого террористического подавления. Поэтому мы в Казахстане будем защищать права русских, вот как я сейчас защищаю. Уважаемые правители Казахстана, пожалуйста, дайте статус второго государственного русскому языку. Вот в таких формах будет продолжаться наша защита русских в Казахстане.

М. Курников― Но вы не считаете, что какие-то земли как Донбасс Украине случайно достались Казахстану.

С. Марков― Я считаю, что они достались случайно, но туда неонацистские банды на эти земли типа Целинограда, других северных областей не пришли. В Казахстане людей не пытают, не убивают тысячами.

М. Курников― А до 14-го года в Украине пытали, убивали?

С. Марков― До 14-го года не пытали и не убивали. До 14-го года мы защищали права русских в Украине таким же способом. Вот так я сидел и говорил и другие наши деятели: пожалуйста, дайте статус второго государственного языка русскому языку в Украине. Этого было…

С.Марков: Где вы слышали, чтобы террористов уговаривали прекратить свои убийства и репрессии простыми словами

М. Курников― А сколько было русских и сколько украинских школ в Крыму до того как его присоединили к России?

С. Марков― Сейчас мне трудно сказать.

М. Курников― Я вам могу сказать точно, русских было чуть ли ни 90% школ. То есть там, где все в порядке было, судя по всему.

С. Марков― Вы не вполне в курсе. Происходил силовой, но медленный перевод русских школ и самое главное – русской системы высшего образования. С русского языка на украинский. Это тоже было недостаточно. Но не было неонацистских банд с дубинками. Не было тысяч людей под пытками. Не было тысяч людей убито. Поэтому вооруженная сила задействована не была. А сейчас против неонацистских банд и террора только военная сила. Где вы слышали, чтобы террористов уговаривали прекратить свои убийства и репрессии простыми словами.

М. Курников― Сергей Александрович, давайте посмотрим на Чеченскую республику. Где похищают людей, где убивают людей, где пропадают они десятками. Где задерживают родственников. Если вдруг не нравится чья-то деятельность. Это какой способ? Правовой?

С. Марков― Смотрите, что происходит в Чеченской республике. В Чеченской республике был, как вы знаете, мятеж в свое время. Террористов. Это было сочетание бандитов, националистов, исламистов радикальных. Постепенно власть захватывали все больше исламисты. И все они активно используют террористические методы. Потом понадобилась жесткая вооруженная борьба (неразборчиво) Сейчас частично эти террористические ячейки остались. Во всех учебниках истории написано, что если была гражданская война, то выход из гражданской войны вооруженным путем произошел. Наших чеченцы победили во главе с Кадыровым. После этого наступает период авторитарного правления. Когда власть осуществляется жесткими достаточно методами. И вот сейчас эти жесткие методы как неизбежное следствие той гражданской войны с группами, которые активно использовали террористические методы – она по затухающей, но продолжается. Еще какое-то время будет продолжена.

М. Курников― Сергей Александрович, учитывая, что мы все-таки одно государство, вы не боитесь, что расползутся эти методы по другим республикам, областям.

С. Марков― Нет, потому что они не расползаются. Происходит обратный процесс. Не распознание по другим областям, а происходит наоборот затухание использования этих методов жестких в Чечне. В полном соответствии с учебниками политологии.

М. Курников― То, что произошло и простите меня, с федеральным судьей. Это государство наделило его этой должностью. Государство его охраняет.

С. Марков― Да. Мне кажется в прошлом федеральной судья.

М. Курников― Но это пожизненный статус, пожизненная охрана.

С. Марков― Что, у федерального судьи не могут быть преступники родственники что ли. Вполне как мы знаем у очень многих чиновников родственники могут быть замешаны в преступлении.

М. Курников― Родственники – могут. Но он не обвинен ни в каких преступлениях.

С. Марков― Секундочку.

М. Курников― А его супруга – всего лишь свидетель. Которую так увезли.

С. Марков― Объясняю. По поводу супруги и так далее. Я с одной стороны считаю жестковато. Ее там без обуви как-то затащили и так далее. Может быть чрезмерно жестковато. Но обращаю ваше внимание, что арест жены судьи бывшего федерального прошел в соответствии с законными процедурами в Чечне.

М. Курников― Только не арест, а принудительный привод свидетеля это называется.

С. Марков― Мы так по-простому называем. Арест. Я не юрист, понимаете. Законные процедуры были в этом регионе. Нижний Новгород, по-моему. То есть они не пришли ее похитили, они пришли к местным органам власти, сказали, что вот у нас постановление. Разрешите нам осуществить такой привод с использованием…

М. Курников― Сергей Александрович, они все-таки сначала пытались забрать судью. И там были силовые способы, в том числе применены к нему.

С. Марков― По бывшему судье может быть какой-то бардак был. Небольшие перегибы…

М. Курников― На местах.

С. Марков― …есть. Но обращаю внимание — не убит и даже не избит. Молодцы.

М. Курников― Перегибы на местах.

С. Марков― Никто не убит и даже не избит. Молодцы.

М. Курников― Как вы отреагировали на слова Рамзана Кадырова: вот если бы я был президентом, то было бы вот так. Не заревновали?

С. Марков― С одной стороны Рамзан Кадыров говорит то, что думает огромное большинство людей. С другой стороны я и Рамзан Кадыров являемся членами команды Владимира Путина. Поэтому я Рамзану по-дружески могу сказать: Рамзан, давай мы лучше будем непублично Владимиру Владимировичу, а в каких-то более закрытых форматах ему об этом скажем.

М. Курников― А сам факт того, что он так ставит на место – вас не пугает? Он ставит себя на место президента. Это нормально?

С. Марков― Да конечно нормально. У нас даже в «Литературной газете» когда-то было: если бы начальником был я. У нас все сидят и размышляют. Если бы президентом был я. Это абсолютно нормально. У нас свободное демократическое общество. Поэтому когда люди представляют себя на месте президента и говорят, что бы они делали на месте президента, если бы оказались – это абсолютно нормально. Это называется дискуссия в рамках демократического свободного общества. Ничего этого, кстати, невозможно в Украине за пределами маленькой бандеровской группы. Небольшая бандеровская группа примерно 25% населения, которая поддерживает ситуацию террора, которая поддерживает, что нацистский преступник Бандера это есть герой. Им разрешена дискуссия. А 75% — отчуждены. Есть любопытные данные, чтобы вы понимали, как жизнь там идет. Социологи, когда делают опросы, они подходят к людям, не все отвечают, правильно. Какая-то часть не отвечает. По-разному бывает. В нашем обществе отвечает примерно каждый третий человек. А в Украине как вы думаете?

М. Курников― Я все-таки больше на России сконцентрирован. Я так много об Украине не думаю.

С. Марков― А я вам скажу. 15-й. Это тестирует уровень несвободы в украинском обществе. И уровень несвободы там в 5 раз выше, чем в российском.

М. Курников― Закрывая чеченскую тему, положа руку на сердце, Кремль контролирует ситуацию в Чечне?

С. Марков― Да, абсолютно.

М. Курников― То есть все действия, которые делает Рамзан Кадыров – это на самом деле Кремль?

С. Марков― Там есть уровень субординации. Что думаете, они сидят каждое движение Рамзана Кадырова согласовывают. Нет. В общем политика контролируется. Иногда какие-то бывают сбои и делают ему из Кремля поправки. Говорят: давай там, иногда очень редко публично, смею заверить, я практически уверен, что за каждой публичной поправкой, которая бывает может быть раз в год, бывает я думаю 20-30 непубличных. Когда звонят и говорят, стараются корректировать. Это нормальное абсолютно управление.

М. Курников― Но вы себе представляете, что глава какого-то региона кроме Чечни может назвать члена совета по правам человек при президенте – террористом. И сказать, что мы его при уничтожении, если надо будет того. Это что такое? Это контроль за регионом?

С. Марков― Во-первых, я это себе представляю. Чтобы вы поняли.

М. Курников― А Собянин вы представляете, чтобы такое сказал? Или кто еще.

С.Марков: Чрезмерно может быть радикальные слова Кадырова. Но там ситуация в Чечне уникальная

С. Марков― Собянин – нет. У него другая электоральная ситуация.

М. Курников― Или Беглов.

С. Марков― Беглов может быть и может сказать. Я объясню, в чем ситуация. Чрезмерно может быть радикальные слова Кадырова. Но там ситуация в Чечне уникальная. Больше нигде не было гражданской войны многолетней. И согласно всем теориям политических систем…

М. Курников― И в Ингушетии, Осетии всякое бывало.

С. Марков― Там всякое бывало. Но многолетней такой войны не было. И согласно всем учебникам политологии там необходим такой период жесткого авторитарного правления. Поэтому там все делается по науке. И по уму и по теории. Что касается заявления по поводу ЕСПЧ и так далее.

М. Курников― Не ЕСПЧ. СПЧ.

С. Марков― Да. Я оговорился. Там такая парадоксальная ситуация. В СПЧ там такие что ли три группы есть. Последнее время (неразборчиво) патриотов таких, там есть лояльные бюрократы. А традиционно в СПЧ – противники Путина. Западные сторонники и вот они зачастую связаны с этими… Вы знаете «Мемориал*» за что главное закрыли?

М. Курников― Признанный иностранным агентом.

С. Марков― Хизб ут-Тахри́р** поддерживали.

М. Курников― Признанный экстремистской организацией. Тоже запрещенный в РФ. Спасибо большое. Сергей Марков был на связи со студией «Эхо Москвы». Напомню, он политолог, директор Института политических исследований.

** «Хизб-ут Тахрир» — организация, признанная террористической, запрещена в РФ

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещённая в России. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.