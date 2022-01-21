Е.Бунтман― Добрый вечер, это программа «Особое мнение», я – её ведущий Евгений Бунтман, сегодня у нас в гостях Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ. Наталья Васильевна, добрый вечер.

Н.Зубаревич― Добрый вечер.

Е.Бунтман― Сегодня и вчера на фоне российско-американских переговоров депутаты Госдумы говорили про присоединение возможное в состав России народных республик ДНР и ЛНР. Фактически, это «серая зона» российской экономики. Можно проследить влияние, которое они оказывают на экономику, скажем, соседней Ростовской области или вообще на экономику России?

Н.Зубаревич― Ну во-первых, выделим первый основной эффект: экономика России поддерживает эти республики. Другое дело, что мы не знаем суммы, которые туда поступают, но пенсии выплачивают из России. Думаю, что и социальная сфера поддерживается трансфертами российскими. Сумма неизвестна – но так вприкидку, я ожидала ваш вопрос, вот Оренбургская область – тоже где-то под два миллиона. Про всё, про всё консолидированный бюджет – где-то 130 миллиардов рублей, и это без пенсий. Мы точно не знаем, в какой мере Россия финансирует примерно 2 миллиона человек, живущих в двух республиках. Я просто прогнозирую, что если бы финансировалось как небогатая Оренбургская область, это такая сумма – без выплат пенсий. С пенсиями докидывайте ещё несколько десятков миллиардов. Это по поводу помощи. Теперь по поводу торговли. Знаете ли вы, что у нас чудесная идёт торговля Ростовской области со страной под названием Украина? Не догадывались? Просто в федеральной таможенной службе она пишется как поставки в Украину, а это поставки в эти самые две непризнанные республики. Поэтому покупаем, продаём, туда продаём много продовольствия (мы смотрели структуру растаможки товаров), покупаем оттуда уголь в какой-то мере, ну, обмен идёт. Поэтому, если наши депутаты хотят присоединять – во-первых, я бы им хотела сказать, что политические риски огромные, а экономически и так взаимодействие довольно-таки налаженное. Я опять же ни слова не говорю о том, что мы называем поставки военной техники – я об этом ничего не знаю. Мы можем посмотреть только по открытым таможенным кодам, там мы можем узнать, что идёт и продовольствие, и многое другое, и бюджетная помощь. Поэтому мы уже с этими непризнанными местами вполне себе сросшиеся экономически – я немножко с таким чёрным юмором это подчёркиваю, срослись.

Е.Бунтман― Во сколько можно оценить потери от поддержки непризнанных республик? Есть давно поддерживаемые непризнанные республики Южная Осетия и Абхазия, которые тоже более чем тесно интегрированы в российскую экономику.

Н.Зубаревич: Предмет зависти в России уже есть, и Чечня на него претендовать не может. Не получится

―

Они маленькие. В первый год, когда пропускали помощь в Южную Осетию, первые годы конфликтные, она шла через бюджет Северной Осетии, и мы могли посмотреть, чего это он так вспух – бюджет Северной Осетии. Ну вопрос был порядка десятки миллиардов. А я вам пытаюсь сравнить. Ну Абхазия – примерно те же величины, они маленькие. Понятия не имею, как мы поддерживаем Приднестровское образование, но тут-то речь идёт уже о полутора-двух миллионах человек, согласитесь, есть разница. И там 700 с лишним тысяч российских граждан. Они тупо получают пенсии, пособия, эта система-то работает. Другое дело, что я вам не могу назвать суммы, потому что они не проходят по открытым источникам. А я работаю только с открытыми данными, поэтому всё, что я могу – это какие-то оценки, вполне себе на глазок.

Е.Бунтман― Если вступить на шаткую почву предположений, если присоединятся тем или иным образом те или иные республики, насколько вырастут потери экономические? Оставим в стороне репутационные.

Н.Зубаревич― Вырастут военные расходы. Вопрос уже будет ставиться иначе. Ещё раз, мы уже поддерживаем эти два как бы субъекта. Вырастут военные расходы, а про это я вообще говорить не могу, потому что я в этом абсолютно не разбираюсь. Это следующий шаг военной эскалации и милитаризации, следующий шаг к росту военных расходов.

Е.Бунтман― Мы сегодня много будем говорить про серые зоны, говорили про серую экономическую, серую таможенную зону…

Н.Зубаревич― Почему серую – белую, это идёт по таможне, просто пишется «Украина». У нас прекрасная таможенная статистика, ну не обижайте. Я всегда буду защищать налоговую и таможенную службу – они так лучшие статистические показатели, с этим можно прекрасно работать, спасибо им огромное. Пишется «Украина», а дальше думайте сами.

Е.Бунтман― Всё, как полагается по международному законодательству и международным нормам.

Н.Зубаревич― Конечно.

Е.Бунтман― Вторая тема, наверное, всё-таки безусловно серая – криптовалюты, с которыми вступил в противостояние Центробанк, и это как-то восприняли сразу, как наступление на свободу. Есть хоть одно государство, которое с криптовалютами примирилось или каким-то образом справилось?

Н.Зубаревич― Ответ – спрашивайте у макро-экономиста или фискальных аналитиков. Я к этой песочнице не имею ни малейшего отношения, а языком трепаться не умею. Говорю о том, о чём знаю.

Е.Бунтман― Хорошо, про регионы и про их поддержку тогда поговорим, тоже такая затронутая тема, которую неоднократно обсуждали, но сейчас она снова возникает в связи с историей в Нижнем Новгороде и чрезвычайно расширенными полномочиями чеченских силовиков. Насколько Чечня, Чеченская республика сегодня государство в государстве, насколько она отдельно существует от России не только в силовом, но и в экономическом смысле?

Н.Зубаревич― Уровень дотационности по январю-ноябрю 21 года 84%. Уж так отдельно, что отдельнее некуда. Сами зарабатывают 16% бюджета, 84 идёт из федеральной помощи. Уж совсем отдельно – посмеёмся вместе. Второе – увеличивается помощь. Субъектом в этом году – в открытом доступе года пока нету, январь-ноябрь субъектам суммарно сократили трансферты на 6%, а Чечне увеличили на 13, чтобы жизнь казалась лучше. Правда, Севастополю увеличили на 25, поэтому он впереди Чечни, но, тем не менее, Чечня, когда всем урезают – она получает дополнительно. И это вместе с тем, что финансово становится всё крепче и прочнее. Дальше возникает вопрос, как реализуются даже федеральные полномочия на территории Чечни? Мы, скорее, догадываемся. Хотя, я знаю, пособия по безработице там подрулили, сократили всё-таки – потому что всем посокращали – но что касается силовых структур, правоприменения – я могу только догадываться. Вот тут Чечня – государство в государстве. А то, что вы сказали, нижегородский случай – неподтверждённый, как сказали, я опять же не знаю. Могу вам сказать следующее: это не государство в государстве, это другое. Формально, неформально ли, чеченские диаспоры есть почти везде и они контролируются властями Чечни, и они работают вполне себе эффективно по указаниям властей Чечни. Это шире, это серая зона, понимаете, это не чистое законодательство, это по понятиям.

Е.Бунтман― То есть, это как договорятся чеченские силовики или аффилированные с ними структуры, диаспоры?

Н.Зубаревич― Мы не знаем, кто забирал – ещё раз, не подтвердилась эта информация. Я к этому не имею ни малейшего отношения. Но просто мы знаем, сколько было разговоров с людьми, что-то неправильно сказавшими против, например, в Красноярском крае. Ещё раз постараюсь объяснить, что это не лихие силовики из Чечни тупо приехали. Как это сделано, мы не знаем – есть множество способов через диаспоры, существующие почти во всех регионах, в подавляющем числе субъектов Российской федерации – решать свои вопросы. А силовики это были, или кто – я не знаю.

Е.Бунтман― Есть ли какая-то конкуренция между регионами, есть ли какая-то открытая зависть по отношению к особому положению Чечни? Всем подрезают, Чечне увеличивают расходы.

Н.Зубаревич― Тогда завидуйте Севастополю, ему ещё больше увеличивают.

Е.Бунтман― А Севастополю увеличивают больше, чем Крыму как региону?

Н.Зубаревич― Крым в этом году – минус 14% трансферты, впервые на нашей улице образовался знак вопроса. Счастье и любовь закончились? Или закончилось строительство дороги Таврида и других инфраструктурных объектов, а в Севастополе не закончилось, и надо добавлять, добавлять, добавлять. Я понимаю, что надо привыкнуть к этой мысли. Но люди с опытом, с возрастом, уже начинают потихоньку это понимать. Крым уже столкнулся с этим, Севастополь ещё нет, а по поводу Чечни – были времена ещё веселее, когда это называлось финансированием восстановления Чечни – отчасти это было правильно, город был разрушен, и не один, точнее. Там душевые расходы бюджета были сильно выше остальных регионов. Если взять за сто средние, то 120. Сейчас всё-таки 90-95, но на Северном Кавказе это самая лучшая обеспеченность бюджета и лучшие подушевые расходы. Ставропольский край может только смотреть и плакать, притом, что он зарабатывает больше, доля собственных доходов выше, но душевые бюджетные доходы прилично пониже, чем у Чечни. Завидуют ли, не знаю. Потому что Чечня – это где-то отдельно, это мало кто бывал, поэтому все воспринимают, как что-то потустороннее. Завидуют Москве, вот она, рядышком – и все через неё, или многие, перемещаются и видят – поэтому предмет зависти в России уже есть, и Чечня на него претендовать не может. Не получится.

Е.Бунтман― Ну сложно кому-то завидовать другому, когда есть Чечня, когда есть Москва, это просто психологически сложно.

Н.Зубаревич: Локдаун был один, обожглись на нём, поняли возможные потери, больше такого не делали

―

О том и речь.

Е.Бунтман― Эта разница всё увеличивается с каждым годом между Москвой и не-Москвой?

Н.Зубаревич― По-разному. Смотря что вы считаете – бюджеты, инвестиции, ВРП. Куча ж показателей. Если по бюджету смотрим – стабильно последние несколько лет душевые расходы бюджета Москвы в 2.5 раза выше средних по субъектам федерации. Причём в средних, сто раз повторяла, тоже сидит Москва. Если считать без Москвы, то уже в 3 раза, наверное, выше. Ну очень большая налоговая база, доходы в бюджет. Особых изменений не происходит. Уровень различия очевидный. Видно по 21 году, что Москва лучше, быстрее выходит из ковидного спада – намного быстрее. И доходы населения растут быстрее, вся страна +4 за 3 квартала 21го, Москва и Питер 8-8.5, Питер тоже подтягивается. По инвестициям намного лучше – каждый пятый инвеструбль – в Москву. По восстановлению бюджета – шикарно растут доходы, но должна сказать, у многих регионов замечательная динамика доходов, прекрасная налоговая база, прекрасно чувствуют себя металлургические регионы, производители минеральных удобрений. У некоторых металлургов в 3.5-3.6 раза. Праздник! Но федералы уже постарались, ввели новые НДПИ на руду, на добычу сырья для минеральных удобрений, и в следующем году этот праздник сильно подомнётся. Погуляли год— и хватит, пора подкормить федеральный бюджет, которому тоже очень неплохо. Нефть под 90 долларов за баррель, шикарный приток денег от налога на добычу полезных ископаемых, это НДПИ так называемый, и от экспортных пошлин на углеводороды. Поэтому федеральный бюджет закончит с шикарным профицитом, всем хорошо, но лучше всегда побольше на себя денежки отрулить, так думает наш федеральный уровень.

Е.Бунтман― Экономически было целесообразным решением фактически отказаться от каких-либо локдаунов? Де-факто их практически и не было в России.

Н.Зубаревич― Ну почему же? Первый месяц апрель – был. Много времени прошло, вы подзабыли – но вообще локдаун мы имели, кроме так называемых жизнеобеспечивающих предприятий и крупняка нашего, многое встало.

Е.Бунтман― Он был маленький и непродолжительный.

Н.Зубаревич― Но всё же он был больше месяца – и бюджеты регионов полетели так, что мама ты моя! Поэтому локдаун был один, обожглись на нём, поняли возможные потери, больше такого не делали, тренировались только на кошечках – на общепите, на концертах и прочей мелочёвке, которые не влияют на доходы бюджета

Е.Бунтман― Почему это делалось вообще, если это не влияло вообще?

Н.Зубаревич― Нет, ну одно дело про бюджет, другое дело про контакты. Спросите эпидемиологов – проще всего запретить в рестораны и бары, проще рассадить людей через одного на концертах, и вы всем показываете, что вы работаете по антиковидной парадигме, вы людей защищаете. Ну что-то надо делать, понимаете, и это самое безобидное. Метро-то не закроешь, самолёты не остановишь!

Е.Бунтман― Сейчас ВОЗ говорит, что вообще не нужно никаких локдаунов, это ничему не помогает, только рушит экономику и вгоняет в общую экономическую депрессию. Вы абсолютно исключаете возможность, что у нас когда-нибудь будет вообще локдаун?

Н.Зубаревич― Будет. Во-первых, я про ВОЗ таких категорических не отслушиваю, конечно, не слышу – но вообще-то Европа вводила приличные ограничения. В России их не будет точно от слова совсем, ну что-то по мелочёвке – с QR-кодами поигрались и эту историю завершили, скорее всего. Думаю, дальше будут имитации или запугивания.

Е.Бунтман― Локдауны в других странах как-то будут влиять на экономику России в следующем году? Как вообще, насколько зависима экономика России от них? Мы привыкли, новая волна влияет на экономику, значит, становится хуже, потом из этого приходится выбираться.

Н.Зубаревич― Ну не совсем так. Во-первых, вам это на Эхе много раз объяснял Алексашенко, что такое дисбаланс спроса и предложения, когда рвутся цепочки поставок, что происходит с предложением? Оно сокращается. Когда начинает восстанавливаться спрос – а он быстро рос, потому что люди в развитых странах рождали много денег, в виде помощи – стало быть, балансировалось это всё через инфляцию, рост цен. Ну что я буду вслед за макроэкономистом перепевать то, что уже раз 15 сказано? Восстанавливаются цепочки? Прекрасно, но инфляция уже разогнана, она мгновенно не останавливается, и она переходит и на 22й год, как долго – не знаю, спрашивайте у макроэкономистов.

Е.Бунтман― Гасить индексацией пенсий получается?

Н.Зубаревич― Это очень важный момент, очень хорошо, что вы его задали, что я могу его объяснить. Вот смотрите, мои коллеги разложили динамику зарплат, коллеги из вышки –и они определили, почему у нас доходы не росли долго? Потому что падали заработки в малом бизнесе, прежде всего, неформальном секторе. А вот сейчас мои коллеги уже из РАНХИГС разложили ситуацию по реальным доходам. Динамика +3 в реальном выражении, нормально. Доходы +4 за счёт пособий детям, а реальные пенсии -4.1. То есть, реальные пенсии сократились в реальном выражении. То есть, это государство, если оно хочет иметь электорат, воленс-ноленс должно было дать какое-то дополнение. И то, что не несчастные 4-5% инфляции, а реальной инфляции, потому что пенсионеры обеднели в этот год, 21й, сильнее остальных групп населения.

Е.Бунтман― Отдельно повышают военным пенсионерам, сегодня говорили. Это, возможно, не самая большая категория.

Н.Зубаревич― Это другая категория. Это не про поддержку, военные пенсии, все знают, они существенно выше, и на эту пенсию люди выходят существенно раньше и могут ещё работать и получать военную пенсию. Это поддержка тех, кого мы называем силовиками – даже сейчас вы работаете на власть, на страну, и даже когда вы будете пенсионерами, мы о вас будем думать. Это такой жест. Если повышение пенсии на 8 с лишним процентов – напоминаю, не всей, базовой части пенсии, напоминаю, в рублях оно будет меньше. Соответственно, как и повышение довольствия силовикам, в 21 году тоже – это поддержка и опора режима, другая история.

Е.Бунтман― Будут ещё индексировать невоенным, гражданским пенсионерам до конца года? Вроде выборов каких-то не предвидится. Обычно перед выборами.

Н.Зубаревич: В России локдаунов не будет точно. Думаю, дальше будут имитации или запугивания

―

Полагаю, что разовые какие-то выплаты возможны, обычно они подо что-то, либо под конституцию, либо под выборы, я затрудняюсь сказать – но власти сейчас комбинируют два направления социальной поддержки, понимая, что помогать надо, что люди обеднели, раздражены, и что там заграница рядышком, вон Казахстан недалёко, какие-то выводы надо делать. Хотя у нас народ постарше более смирный и так вот поступать не будет. Тем не менее, скорее всего, будет комбинирование того, что народ у нас выступать не любит регулярных выплат, ежемесячных. Если вы подняли пенсию, то в каждом месяце будете платить её в повышенном объёме. Это постоянная нагрузка. Это постоянная нагрузка. А есть вишенка на торте, бантики, когда вы один раз с барского плеча даёте. Это тоже за один раз может быть немало, но вот нагрузка суммарная, если не брать военных, суммарно она была за 700 миллиардов, дети и пенсионеры – 400 миллиардов. Разово. Понимаете, вы сделали подарок – а в следующем вы никому ничего не должны. Это для бюджетных людей как-то гораздо более приятная ситуация, поэтому будут комбинировать два эти формата. Формы поддержки будут обязательно, потому что власть понимает, что молодёжи у нас мало, на улицы она не выйдет, но глухое недовольство у населения накапливается – и инфляция была последним драйвером ужесточения и ругани людей, потому что цены разогнались всерьёз. Ощущения людей 12-15%, медианное. По продовольствию, если мы берём без алкоголя, простое продовольствие – реально 12, по всему продовольствию – под 11, и непродовольственная до 8. Только услуги нас спасли, там 5-6, суммарную нам нарисовали 8.4%. Мало кто верит, кто покупает морковку и капусту – ещё раз повторю, у всех разная инфляция, она зависит от продуктового вашего набора.

Е.Бунтман― Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ. Продолжим разговор через несколько минут, никуда не переключайтесь

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Продолжаем программу «Особое мнение», у нас в гостях Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ. Наталья Васильевна, добрый вечер. К северным регионам переместимся, в перерыве пришла новость, высказывание петербургского губернатора Беглова, говорит, что это кампания по дискредитации, дискредитация и саботаж городских властей тех, кто недоволен проводимыми реформами. Я просто хотел вас в связи с этим спросить даже не совсем про Беглова, а на примере Беглова – неудачный диалог, наверное, неудачный, власти и населения. Есть вот мусорная реформа Петербурга, и не знаю, что там со снегом и со льдом – я их не вижу особо, там внутренний провал мусорной реформы – он налицо. Что он имеет в виду, какие реформы…

Н.Зубаревич― Можно, я не буду интерпретировать мысли, высказанные Бегловым? Я в его голову залезть не могу. То, что низкое качество управления государственного в Санкт-Петербурге – это всем давно известно. Самые обыденные, бытовые дела плохо делаются – от уборки мусора, сосулей и так далее, до очистки от снега – всем хорошо известно. В Москве это гораздо более чётко налажено, то, что инвестиции в Санкт-Петербург просто невелики – ну у них просто бюджеты немного отличаются, в 4 раза. Но всё равно, если смотреть на дорожное строительство, сколько вкладываются – Петербург очень экономно расходует деньги. С точки зрения управления он очень вялый, и это всё у людей вызывает раздражение. А уж как там отговаривается Беглов – можно, я его ещё помню полпредом по ЦФО, у меня там иллюзий-то давно нет. Ну как отговаривается, так и отговаривается. Ещё раз, качество управления в Санкт-Петербурге – низкое.

Е.Бунтман― А почему это из поколения в поколения передаётся, преемственность – с сосулями…

Н.Зубаревич― Не соглашусь, там есть тренд – он на ухудшение.

Е.Бунтман― Как это случилось, почему?

Н.Зубаревич― Вопросы к тем, кто назначает руководителей команд. Там тренд на ухудшение.

Е.Бунтман― То есть, это значит, что качество управления зависит от личных качеств руководителя первого уровня?

Н.Зубаревич― Это значит, что назначение не зависит от деловых качеств руководителя. Давайте поставим проблему с головы на ноги. Назначение на пост губернатора не зависит от деловых качеств человека, назначенного на этот пост!

Е.Бунтман―Равно как и снятие с этой должности, надо полагать.

Н.Зубаревич― Опять же – посмотрим, посмотрим.

Е.Бунтман― С мусорной реформой – я читал, что не только в Петербурге эта проблема, когда завален мусором весь город оказался, это периодически оказывается, в Подмосковье происходило неоднократно. Почему не могут перейти на какие-то новые стандарты?

Н.Зубаревич― Ну это довольно сложная штука, потому что мусорная реформа – многоуровневая. Во-первых, это переход на раздельный сбор, это назначение федерального оператора, далее это строительство, как они понимают, МСЗ, ликвидация этих наружных захоронений. Во-первых, это дорого, во-вторых, небыстро, а в-третьих, упирается в несколько проблем. Первая проблема – мы с вами, население. Если вы проходили мимо мусорных контейнеров в Москве – у меня стоит, так там, где написано вторсырьё, забито чем угодно – это мой двор такой, носит мусор. Ему по барабану. Второе – то, что сейчас пытаются делать, требует организации, и кто-то за это должен платить. И вот этот единый мусорный оператор – хочет на кого-то отфутболить эти расходы, или он завышает и просит, чтобы из бюджета дали денег много, а бюджет не хочет. Вы там пытайтесь как-то на самоокупаемость. Третье – для того, чтобы заводы построить, их надо закупить, кто это будет делать? То есть, начали решать проблему с нуля, она упирается в массу барьеров – от нашего с вами поведения до финансов и до общего бардака в системе оплаты этих всех экологических вещей. Это очень большой бардак.

Е.Бунтман― То, как вы это описываете – должно занять 10 лет, 15 лет, может быть, дольше

Н.Зубаревич― Нет. Это постепенно, не знаю, сколько с точки зрения финансирования, я не знаю, сколько ставится МСЗ – но, в принципе, это не так долго, это не металлургический комбинат – быстрее всё собирается. Второе – как отстраивается система сбора мусора и кто за это платит, единый мусорный оператор хочет свалить на тех, кто мусор сдаёт. Те, кто мусор сдают, хотят свалить на единого оператора – и идёт вот это бодалово. Когда образуется что-то новое, каждый тянет одеяло на себя. И пока вот эта раскоряка продолжается, я на пальцах пытаюсь объяснить, как эта машинка работает. И сверху мы с вами, которые ничего не хотят ни сортировать, ни раскладывать по раздельным бакам – хотя, например, в Твери народ вполне складывает всю полиэтиленовую упаковку, особенно бутылки, в отдельные баки – потому что там, во-первых, занималась компания, которая перерабатывает именно ПЭТ, потом, там даже немножко приплачивали – поэтому там, где бизнес заинтересован и простроена нормальная цепочка управленческая – там работает. Поэтому, а) бардак, б) все хотят спихнуть расходы и получить единое финансирование, в) мы с вами, которые привыкли… послушайте, вы по улице когда ходите, сколько видите валяющихся упаковок

Е.Бунтман― Ну я могу проще сказать, я вижу рядом со своим домом мусорные баки с двух сторон, и как вы описали, там рядом с пластиком лежит всё, что угодно.

Н.Зубаревич: Петербург очень экономно расходует деньги. С точки зрения управления он очень вялый

―

Абсолютно – мандарины, обёрнутые в пластик, поэтому не нужно всё валить на государство, проблема намного сложнее, она касается в очень немалой степени и нас с вами.

Е.Бунтман― Ну нам с вами ещё должны объяснить, для чего это нужно.

Н.Зубаревич― Ну для чего?

Е.Бунтман― И должны объяснить, как именно сортировать мусор правильно

Н.Зубаревич― Ну я вас умоляю. Один пакет – пластик, железо, второй – пищевые отходы. Хотя бы это! И это для тех, у кого с грамматикой, трёхклассное образование есть – это понятно. Там даже для идиотов пиктограмма есть. Так не хочется же заморачиваться – с двумя пакетами. А вы не сталкивались с такими – есть в моём подъезде нераскрытый нами товарищ, который не доносит даже до мусорного бака, он в углу первого этажа складывает, ему тяжело.

Е.Бунтман― Это другая история – наверное, характерная.

Н.Зубаревич― Я могу повторить, это проблема кнута и пряника. Кнут – вас штрафуют за это, пряник – приплачивают за это. Как шикарно сдавали (вы молоды, не помните это) бутылки из-под кефира, ряженки, молочный магазин, задний боковой вход. Несли, потому что за каждую бутылку платили деньги. Отрихтуйте что-то хотя бы – но идёт просто перепихивание. И мы с вами.

Е.Бунтман― Правильно понимаю, что мусорным операторам должно быть выгодно вывозить мусор, перерабатывать?

Н.Зубаревич― Пока в убытках. 21й год пока не видела, но за 20й, по памяти говорю, примерно в 57 регионах вот эти региональные мусорные операторы сработали в убыток.

Е.Бунтман― Значит, мы как граждане должны платить больше за вывоз мусора?

Н.Зубаревич― Почему? а)Бюджет, региональный и муниципальный, б)мы в)снижение издержек тех, кто этим занимается, г)повышение цены принимаемого мусора, чтобы они понижали расходы. Это экономическая задача, источники финансирования могут быть разными, но каждый хочет спихнуть на другого. А на людей боятся – народ у нас странный, он по серьёзным вещам может вообще не шелохнуться, а когда тебе скажут, что ты за мусорные платёжки будешь платить на 100 рублей больше – будет очень сильно возмущаться. Мне – знаю, это сложная экономическая задача, которую надо просчитать, потом отладить работу и долбить население. Но, если мы не смогли на людей маски надеть, я уж не говорю про вакцинацию, маски надеть! И вы ещё мечтаете о раздельном сборе мусора? Я свою страну уже давно поняла. Ваше поколение, может, научится.

Н.Зубаревич: Мы не смогли на людей маски одеть! И вы ещё мечтаете о раздельном сборе мусора?

―

Нет, я уже не мечтаю о раздельном сборе мусора.

Н.Зубаревич― А среднестатистический россиянин, возраст 41-42 года – всё, уходящая натура, так и будет.

Е.Бунтман― Ещё одна важная вещь, на примере Петербурга тоже (к слову пришлось с Петербургом) – с здравоохранением. Сейчас вырастает количество госпитализаций, и опять в Петербурге перестают оказывать плановую медицинскую помощь. Прошло два года с начала пандемии коронавируса. Значит ли это, что по-прежнему не справляется с какой-то минимальной нагрузкой система здравоохранения?

Н.Зубаревич― Что ж вы на Питер-то навалились? Почти во всей стране сжались плановые госпитализации. Когда была вторая волна ковида, тяжелейшая – просто откладывали операции, потому что койки были отданы под ковид. Кроме Москвы ни у кого нет таких денег, чтобы развернуть госпитали так, как это сделала Москва. И то, очень многие врачи в Москве были отправлены на фронт борьбы с ковидом. По этой причине столько планового лечения уже не могло осуществиться – людей столько нет. Питер – ну, у него получше, конечно, бюджетная обеспеченность. Ну, знаете, в 1.6 раза душевые расходы вышли с учётом бюджетных расходов в среднем по стране. Поскольку управляют плохо, эффективность управления низкая, деньги эти как-то размазываются, и толку немного. Со здравоохранением в Санкт-Петербурге, мягко говоря, речь хуже, чем в столице.

Е.Бунтман― Про остальные регионы и речи, наверное, не идёт.

Н.Зубаревич― Молчу – молчу и плачу!

Е.Бунтман― Спасибо большое. Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ. Далее, в 20 часов в программе «2021» политолог Глеб Павловский, в 21 час программа С.Пархоменко «Суть событий», а в 22 часа – программа «Сканер»: «Мошенничество, новые тренды». Спасибо, я, Евгений Бунтман, с вами прощаюсь. Всего доброго