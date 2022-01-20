А.Плющев― Добрый вечер, вас приветствует Александр Плющев, это программа «Особое мнение» и в ней журналист и политик Максим Шевченко, сегодня, как это часто бывает, по четвергам в 19:05. Добрый вечер, Максим Леонардович.

М.Шевченко― Добрый вечер, Александр.

А.Плющев― Начнем с новостей последних часов – Любовь Соболь обвиняет свою ближайшую соратницу в сливе информации спецслужба, ее зову Ольга Ключникова. Она отрицает, говорит, что все несправедливо, но понятно, что мы не знаем, что там на самом деле происходит – будем следить за этим интересным сюжетом.

Но по опыту вашей политической деятельности — насколько среда политактивизма, политдеятельности напичкана агентурой?

М.Шевченко― Агентура агентуре рознь. Есть те, кого завербовали, угрожая, есть те, кто это делает из-за денег, из-за карьеры. А есть те, кто внедрен, будучи офицером или прапорщиком. Я считаю, процентов на 40-50 — вот так примерно. Поэтому я в своей деятельности всегда исхожу из того, что каждый третий буквально из тех, с кем я разговариваю на какие-то темы, будет потом куда-то передавать содержание этого разговора. Я всегда это имею в виду.

А.Плющев― А в таких условиях можно вести нормальную политическую деятельность?

М.Шевченко― Других условий просто нет. Давайте посмотрим классический вариант, возьмем тов. Ленина и тов. Сталина.

А.Плющев― Если считать, что 50%, значит, один из них двоих был агентом?

М.Шевченко― Нет, я их считаю за одного. Агентом был Родион Малиновский. То есть, не Родион Малиновский, маршал Советского Союза, а глава фракции большевиков в Госдуме. Более того, он сдал Сталина. И когда Сталина на Курейку отправили, Сталин не верил, когда ему говорил, что Малиновский. Он просто не мог в это поверить. И Ленин не мог в это поверить.

М.Шевченко:Я подозреваю, что не случайно были эти улики сожжены, исчезли и не были востребованы

Секретным сотрудником был руководитель боевой организации партии эсеров Азеф, как известно, который организовал громкие резонансные убийства и фактически волну террора вместе со стоящими за его спиной сотрудниками спецслужб, включая до уровня Столыпина, который знал, что Азеф является агентом двойным.

Поэтому сам опыт жизни подсказывает нам, что это могут быть люди на достаточно серьёзных позициях, находящиеся достаточно близко. Поэтому любой, кто занимается политикой, журналистикой в современном мире, в современном обществе, должен прекрасно понимать, что его разговоры прослушиваются, письма прочитываются, что когда он говорит с группой в 5 человек, из них двое могут оказаться теми, кто потом расскажет об этом где-то кому-то, каким-то своим кураторам. Просто надо всегда иметь это в виду, и никуда не расслабляться. Всегда быть настороже.

Ну, нам с вами нечего скрывать, мы открытые люди, не занимаемся никакими противоправными и дурными делами. Как и Любовь Соболь, на мой взгляд, ими не занимается. Ну, в общем, так или иначе, создаются провокации, какие-то провокационные ситуации, куда втягивают политиков и журналистов.

Вот судьба Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченкова — к ним же подвалили люди, которых они тоже считали журналистами, коллегами. Военными, которые им подсунули – Кирилл Романовский, например, — подсунул им номера этого фиксера, который якобы ждал их в Центральноафриканской республике, который потом, по разным версиям, оказался то ли агентом российским, то ли агентом французских спецслужб. По крайней мере, точно тем человеком, который не был тем, за кого он себя выдавал и который очевидно привел ребят к смерти. По поводу чего высказался новый посол Центральноафриканской республики.

Вот, пожалуйста. Не знаю, Романовский сознательно это сделал, несознательно, — он передал им телефон человека и всячески содействовал этой поездке. Он секретный агент, или он не агент? Он использовался втемную, или в явную? Но понятно, что ребята пали жертвой провокации спецслужб. Я не обвиняю Романовского, естественно, можно в суд не бежать сломя голову. Просто я описываю ситуацию. Поэтому всегда надо быть внимательным, осторожным.

А.Плющев― То есть, Людей могут и втемную использовать, всякое бывает?

М.Шевченко― Конечно. Того же самого Романовского вполне могли использовать втемную.

А.Плющев― Раз уж начали говорить, вернемся к команде Навального. Много поводов на самом деле. Сегодня я уже слышал ваше интервью, поскольку выступил посол. Там зашла речь о расследовании и гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике. Но вы сказали, что встают новые вопросы?

М.Шевченко― Я бы сказал, старые вопросы актуализировали. Нам сорвали голос те, кто отвечает за пресс-службу МИДа, доказывая нам все время – и в 18-м и в 19-м году, — у меня многие дискуссии были по этому поводу с вашей уже столь полюбившейся вам по диалогу коллегой Марией Захаровой.

Мы с ней и по телефону говорили, и переписывались. И они отстаивали позицию, что это были арабоязычные люди в тюрбанах, которые появились из тьмы африканской ночи и в ней бесследно растворились. Теперь мы видим, что не бесследно. Теперь мы видим, что человек, которому я лично доверяю, посол, это достаточно важная фигура, выступает с интервью. Тем более, интервью это очевидно приурочено к пресс-конференции Сергея Лаврова, где от «Эха Москвы» был вопрос, связанный с Центральноафриканской республикой.

И это не случайное заявление посла. Тем самым МИД, мне кажется, в отличие от Следственного комитета, который ничего подобного не заявляет устами Петренко или Бастрыкина, проделал достаточно большую работу, за что я хочу выразить благодарность МИДу.

Потому что понятно, что подозрения, которые у нас были в том, что на территории посольства Российской Федерации в Центральноафриканской республике, или как-то при попустительстве посольства, были уничтожены вещдоки – сожжена одежда убитых журналистов, было потеряно непонятным образом свидетельство о смерти первое, выписанное после того. Как их исследовал на месте патологоанатом в Банги, в ЦАР. Его в Москву как бы отправили, а оно до Москвы не доехало.

Почему я это знаю – потому что я занимался тогда перевозкой тела Орхана Джемаля в Москву и прекрасно знаю это дело, и мои слова может подтвердить, например, Ирина Гордиенко, вдова Орхана.

М.Шевченко: В Африке ничего нельзя утаить. Убийство трех белых людей, похищение вещей. Куда это все растворилось?

И тогда нам рассказывали всякие сказки, говорил, что мы клевещем, заблуждаемся, что мы не так рассказываем, что у нас нет денег, чтобы возить спецпочтой, — вы сами понимаете, — «Эр Франс» потеряла свидетельства о смерти.

А это был важный документ. Поскольку это свидетельство показывало характер ранений, можно из него было понять, были ребята убиты в упор, расстреляны, или в них стреляли издалека, например. Как стреляли – в спину или не в спину. Возможно, на одежде были следы пороха, по которым можно было, если выстрел в упор, определить, где эти патроны были сделаны, когда они попали туда, в Центральноафриканскую республику.

Поэтому я подозреваю, что не случайно были эти улики сожжены, исчезли и не были востребованы. И была переписка опубликована «Московским комсомольцем» посольства с департаментом соответствующим, из которой следовало, что сотрудники посольства предпринимали усилия, которые мы можем квалифицировать как попытку скрыть улики. И скрыть сведения об этом преступлении.

Поэтому сегодня позиция посла может вызвать только уважение и дополнительные вопросы, которые следующие: если вы знаете, что это за группировка, если у вас, по словам посла, в ЦАР находятся порядка 1300 инструкторов, как вы их называете, — это достаточно серьезное военное формирование. Наверняка это не какие-то абстрактные новобранцы, а специалисты военного дела. 1200 с лишним человек это серьезная группировка, это фактически тактическая батальонная группа.

Почему вы, на хрен, извиняюсь, не можете взять людей из этой группировкой, с которой вы, по вашим словам, еще и воевали в 19-м, в 20-м, когда они пытались взять столицу ЦАР – взять и допросить, — если вы знаете, кто это такие.

В Африке ничего нельзя утаить. Убийство трех белых людей, ограбление, похищение вещей, которые потом еще как-то могли появляться – телефоны, компьютеры, — это же все исчезло. Куда это все растворилось? В африканской ночи? Ан нет. Группировка АР-3, или Р-3, — не помню, как он ее назвал – можно посмотреть, — она есть.

Тогда давайте – убиты три гражданина российской Федерации. Вы же вложили в уста президента Путина слова об африканцах, о людях в тюрбанах, говорящих по-арабски, неизвестно кто, бандиты убили. Оказывается, это повстанческая группировка, которая еще входит в оппозиционный фронт. Так может у них выяснить правду, что и как? Может, послать группу спецназа – если уж убиты граждане Российской Федерации, правда?

М.Шевченко: Фактически весь русский капитализм это подражание «Волку с Уолл-Стрит»

Представим себе, были бы убиты американские или израильские граждане, или французские. Уверяю вас, что израильский спецназ или американский, или французский, предпринял бы усилия по расследованию этого дела, поимке убийц и представлению к правосудию или уничтожению их на месте. В Кнессете или в парламенте этот вопрос бы постоянно обсуждался.

А.Плющев― Тут надо еще сказать, что в том же самом интервью новый посол говорит, что у нас 1100 с лишним советников наших там?

М.Шевченко― Я и говорю, что это батальонная тактическая группа фактически по численности. Это очень серьёзная группа. Такой отряд может решить ситуацию в рамках локальной войны, просто может решить ситуацию в целом. Это серьезная армия. В какую-нибудь гражданскую войну в 18-м какой-нибудь фон Сиверс, взявший Харьков, у него было 1200 человек. И он пол-Украины забрал под себя.

А.Плющев― Сколько у нас была численность ОДКБ-войск, вошедших в Казахстан официально? 3 тысячи?

М.Шевченко― От 3 до 5. Но фактически там часть десантной бригады была. Поэтому можно, наверное, предпринять усилия и наконец-то довести до конца, взять живьем, желательно свидетелей, которые расскажут, если эта версия на самом деле соответствует действительности, об обстоятельстве гибели трех российских граждан, наших товарищей.

А так я хочу поблагодарить МИД и посла за тот огромный шаг вперед, который они сделали. Я так понимаю, МИД ведет какое-то свое расследование.

А.Плющев― Хотелось бы понять, насколько что-то меняет назначение посла. Мне показалось, что у вас есть нотки оптимизма, тем не менее все, что вы говорите потом, не оставляет никакого оптимизма.

М.Шевченко― Ну, почему? У меня есть оптимизм – во-первых, дело не закрыто, хотя прошло три года. Стало быть, есть обстоятельства, на основании которых следствие не может закрыть дело. Насколько я знаю, к делу подшито досье, материал, который был опубликован с биллингами слежки. Насколько я понимаю, следствие продолжается. И позиция посла, мне кажется, это огромный шаг в деле расследования этого жестокого, спланированного, безусловно, подготовленного и осуществленного преступления.

М.Шевченко: Все, что имеет отношение к комнате грязи, или к стрип-шестам, — это личное дело любого человека

Возможно, эта группировка была просто инструментом в чьих-то руках. Так давайте выясним, в чьих. В конце концов, ребят реально заманили туда – реально заманили. Подсунули ему лже-фиксера, лже-телефон, вводили в заблуждение и вывели на ту точку, где их растеряли. Вот и все. А А-3, Р-3, кто это сделал, или кто-то еще, российские, французские или иные убийцы были, или откуда-то еще, с третьих стран, это все надо выяснить. Но это очень важная ниточка, потянув за которую мы можем весь этот клубок распутать.

А.Плющев― Вернёмся к команде Навального и к нему самому. Вы видели новые фотки дворца Путина, которые сегодня опубликовала команда Навального?

М.Шевченко― Я видел только одну – стриптиз, шест.

А.Плющев― Фотографии интерьеров. Вам сейчас как видится история с этим дворцом?

М.Шевченко― Я только не понял, что это за дворец. Это дворец в Геленджике?

А.Плющев― Вроде бы из того самого.

М.Шевченко― Ну, во-первых, сам Путин опровергал, что это его дворец, поэтому, скажем так, это предположительно его дворец, по версии команды Навального.

А.Плющев― Для радиослушателей я поясню, что сделал кавычки, говоря «дворец Путина».

М.Шевченко― Огромные кавычки, потому что сам Путин сказал «ха-ха-ха, это не мое». И там появились люди, которые сразу стали бить себя в грудь, и кричать «это наше, наше». Но в целом эта кичуха говорит о вкусе тех людей, которые затратили огромные деньги на строительство, честно говоря, каждый человек в своем доме может иметь что угодно, — вот вы сидите в деревянном скиту старообрядческом, истово взываете к Господу – это ваше право. Я не вижу, но наверняка у вас за левой и правой рамками все завешено иконами, распятиями и Голгофами. Это ваше право.

А.Плющев― Господь с вами. Это кирха сейчас.

М.Шевченко― А, лютеранская кирха. Тем более. По крайней мере, скромный томик Ветхого завета точно лежит. Поэтому как у каждого человека в доме устроено, это его личное дело, на мой взгляд.

А.Плющев― С другой стороны, возникали другие вопросы, когда речь шла об этом дворце, в том, что его охраняет ФСО.

М.Шевченко― Но мы же сейчас не другие вопросы, вы меня спросили, как мне фотки. Я вам говорю – кичуха. Ну, что сказать? Но на вкус и цвет товарищей нет.

А.Плющев― А вы сами как считаете, это путинский дворец, или вам не интересно?

М.Шевченко― Я считаю, что не это главный вопрос современной России. Я считаю, что современный российский капитализм, как и постсоветский капитализм, да и вообще капитализм, он отличается только от западного вкусом и некоей такой – ну, собственно, вкусом и презентацией.

Помните фильм Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит», совершенно гениальный?

А.Плющев― Да, с Ди Каприо.

М.Шевченко― Кокаин, шлюхи, дворцы, какие-то яхты, бесконечные оргии каких-то брокеров. Собственно, российская капиталистическая буржуазия всегда, как и российская аристократия подражала тому, что они считали центровым. Российская аристократия весь 18, 19 век подражала то Фридриху Великому, то Людовику Шестнадцатому, то еще кому-то. В помещичьих домах рядом с амбарами, где пороли крестьян, насиловали девок, продавали рабов, обычно любили в помещичьей усадьбе построить мебель в стиле какого-нибудь Луи Четырнадцатого.

Поэтому восстанавливая Россию, которую они потеряли, они естественно, внутри себя и восстанавливают те гештальты, которые, как им кажется, определяли суть Российской империи дореволюционной. То есть, как бы такое жалкое провинциальное подражание тому, что они считают «Уа-у» — настоящим богатством.

Фактически весь русский капитализм это подражание «Волку с Уолл-Стрит». Но если Ди Каприо и герой Ди Каприо органично смотрится в роли мультимиллионера-развратника, потому что не задаешь вопрос, — ну, понятно, Америка, город «Желтого дьявола», капитализм – он такой и должен быть.

То вот эти бывшие ответственные секретари комсомола, сотрудники КГБ СССР, сотрудники партийных аппаратов, которые изображают из себя таких Ди Каприо, нуворишей и властителей разного рода удовольствий земных, которым доступно все – они не вызывают у меня ничего кроме брезгливого любопытства.

А.Плющев― Раз это не главный вопрос, то получается, что сторонники Навального, тем более, что их лидер сидит в тюрьме, занимаются, видимо, не главным.

М.Шевченко: У меня вызвало огромное уважение такая религиозная уверенность Алексея в том, что справедливость настанет

М.Шевченко― Нет, это не так. Сторонники Навального занимаются прекрасным делом, они говорят о коррупции. Они же не стилисты и не те, кто оценивает стиль. Вот все, что имеет отношение к комнате грязи, или к стрип-шестам, — на мой взгляд, это личное дело любого человека. Вот когда я вижу золотой унитаз, я думаю: ну, ни хрена себе.

Но мы-то задаем себе вопрос не потому, почему ты поставил себе золотой унитаз, а не простой унитаз, а откуда у тебя бабки на этот золотой унитаз, как ты эти деньги заработал. Это главный вопрос, который задают сотрудники Навального. И это абсолютно вопрос правильный, на который требуется, — даже задать этот вопрос требуется мужество, требуется храбрость.

Поэтому Алексей Навальный и сидит в тюрьме. Поэтому и дает интервью журналу «Тайм», — и это интервью я внимательно прочитал. Это очень интересное интервью.

А.Плющев― Что вам там больше сегодня — ну, тут сложно сказать «понравилось».

М.Шевченко― Почему? Можно сказать. У меня вызвало огромное уважение уверенность Алексея, русская такая религиозная уверенность Алексея в том, что «свобода она встретит у входа и братья меч нам подадут», что падут оковы, падут темницы, что справедливость настанет.

Алексей демонстрирует такую русскую веру в это. Веру, которую демонстрировали русские старообрядцы, идя на каторгу, куда их отправляли за то, что они отказывались царя признать царем и говорили «не признаем царя, царь Антихрист, царь узурпировал Церковь и узурпировал волю — не признаю царя». Их на каторгу отправляли.

Но не хочу уходить в историю. Вот Алексей демонстрирует такую же ясность веры, духа и такую же силу, которая, конечно, не может не поражать. Думаю, что даже его врагов, тех, кто его ненавидит и даже боится назвать его имя, эта его вера впечатляет. Очень сильный человек с очень ясным и четким сознанием. Он в тюрьме проходит тот путь, который Солженицын сформулировал одной фразой в «Архипелаге» — вот все огромное количество томов «Архипелага ГУЛАГа» они сводятся к одной фразе: «Благословляю тебя, тюрьма, ты сделала из меня человека».

Алексей проходит тюремный путь как духовный человек. Он делает, каждое его послание, это огромные духовные выводы из того, что с ним происходит. Он видит людей. Я понимаю, как к такой его позиции люди, которые там, в тюрьме находятся, с каким уважением они к нему относятся. Даже те, кого заставили превращать его пребывание там, в ад, в пытку. Те, кто ходит за ним на расстоянии полтора метра, как он описывает.

Власть полагает, что изолирует его, сломает его, поставила его как будто в центре мира, как тот светильник, про который в Евангелии сказано: «Что пользы в светильнике, если он ставится под стол?» — поставьте его под стол. Вот они думают, что спрятали его под стол — в этом парадокс свободы, в этом парадокс сопротивления человека системе. То, о чем писал Эрнст Юнгер в своей работе «Уход в лес».

Думаю, что они его спрятали, они на самом деле его свет зажгли так, что теперь каждое его слово цитирует «Тайм», «Нью-Йорк Таймс» и обсуждается на «Эхо Москвы». То есть, они сделали все, чтобы это случилось.

И поэтому теперь уже судьба Навального это не судьба политтехнологическая. Это даже в какой-то мере не политика. Это уже символическая декорация современной российской истории. Вот кем стал Алексей Навальный. И его там пребывание и интервью показывает это. Даже при том, что я не согласен с его политическими установками. Я вот не хочу, чтобы Россия стала частью Запада, как он говорит.

А.Плющев― Максим, время прерваться нам ненадолго. Поговорим об Алексее Навальном и других темах через несколько минут.

НОВОСТИ

А.Плющев― Вы слушаете «Эхо Москвы», у нас политик и журналист Максим Шевченко, мы продолжаем. Хочу еще одну тему, связанную с интервью Навального, обсудить. Он вообще-то к американской аудитории обращается в этом интервью, он говорит, что Запад это наивные люди и Путин их разводит каждый раз одним и тем же трюком. Вы согласны с оценкой Навального, что Путин, таким образом, играет с американцами и обыгрывает их?

М.Шевченко― Нет. Я считаю, что это американцы играют с Путиным. И это не равные величины и не равные масштабы. Не с Путиным, а вообще с постсоветской элитой.

Какая главная проблема постсоветской элиты? Это отсутствие внятного статуса, — кто они такие? Бывшие коммунисты, сотрудники КГБ? Они могут называть себя президентами, премьерами, императорами, мумба-юмбами, — кем угодно. Но они всегда с точки зрения реальной мировой элиты — премьер-министра Великобритании, принца Чарльза, американского президента, даже какого-нибудь французского президента, неважно, Саркози или Макрон, — будут бывшими теми, кто когда-то давал присягу Советскому Союзу, а сейчас пытается своими деньгами, своими нефтегазовыми контрактами, со своей многовекторностью как Назарбаев, или со своей имперскостью как Путин, получить определенный статус в мировом порядке.

М.Шевченко: Теперь судьба Навального это уже символическая декорация современной российской истории

Поэтому главное там находится, понимаете? Поэтому вся украинская ситуация – я ее читаю не как инициированную, — вот Алексей ее читает, как Москва заставляет США действовать по определенным правилам.

А.Плющев― Да, а вы как считаете?

М.Шевченко― Я считаю, что ситуация прямо противоположная. Я понимаю, что есть интересы. Я понимаю, в чем американский интерес стратегический, например, глобальный. Можно я скажу кратко? Это конспирология, но может и вся политика конспирология.

Вот для американцев, условно говоря, экономическое партнерство двух точек Евразии, Китая и Евросоюза, которые связаны транспортным путем, коридором, между которыми нет конфликтных зон, это большая угроза. Это выталкивание Америки на реальную периферию мира. Потому что весь 20 век это время, когда в ходе двух мировых войн Америка стала мировым центром – финансовым, экономическим, и так далее. Потому что Европа была разорена, Япония была побеждена, и много чего другого. Я не говорю, плохо это или хорошо, — это объективная реальность.

А вот сейчас, после крушения Советского Союза, сложилась ситуация, когда Китай совершил практически невозможное, он совершил невероятный технологический и экономический рывок. На арену истории вышла полуторамиллиардная монолитная нация, обладающая супер-современными технологиями практически во всех сферах — от биотехнологии до космических, военных, транспортных, ядерных, и так далее. Да, многое заимствовано, многое там усвоено. Но неважно.

И вот на другом конце Евразии находится европейский союз, самое большое в мире пространство потребления товаров. Там практически немного производится, но все-таки производится что-то – автомобили, например, в Германии, Франции. Италии.

А.Плющев― Ничего себе немного производится – много производится.

М.Шевченко― Но в целом в Китае гораздо больше. Плюс рядом есть еще Ближний Восток, где тоже потребление. Вот представим себе, что между Китаем и Евросоюзом лежит мирное пространство – мирная Россия, мирная Беларусь, мирная Украина, между которыми нет конфликтов, по которым поезда с веселым ту-туканьем. со скоростью, как принято в Китае, 450 километров в час летаю между Пекином и Берлином, например.

Вопрос – а зачем тогда морские перевозки? Зачем тогда все эти морские пути? Ведь у нас кто контролирует глобальное мировое море? Его контролируют американцы, по большому счету. Потому что во всех важнейших мировых морях и проливах находятся американские военные армады, которые, так или иначе, контролируют все мировое судоходство.

А вот внутри Евразии возникает это. Поэтому, какая задача для американцев стратегическая? Европа эмансипировалась из-под власти США, 20-й век закончился тем, что в Европе опять начался подъем. Да, Европа все равно связана союзническими обязательствами, НАТО, трансатлантическое партнерство. Но все равно мы видим растущую мощь Германии, растущую мощь и самостоятельность Франции, видим европейский континент, который да, полон проблем, но который в целом является огромным рынком, огромным пространством, 300-миллионным, если не больше, который постоянно растет, который наполняется еще новыми людьми, туда мигранты стекаются, а это новые потребители.

При падении рождаемости коренных народов они заполняют этот рынок потребительский новыми и новыми потребителями.

А.Плющев― Давайте к Украине вернемся.

М.Шевченко― Американцы провоцируют конфликт. Они Путину говорят фактически, Москве: вы хотите восстановить вашу империю? — Да, — говорит Москва, — мы хотим империю восстановить. Почему? — потому что внутри России огромные проблемы, социальные проблемы, чудовищная пропасть между богатыми и бедными, потому что внутри России правящие элиты провалили все реформы, какие только можно было представить, про которые нам говорили, что они улучшат нашу жизнь – реформа здравоохранения, образования, социальная, пенсионная, монетизация – ничего не улучшилось.

Им нужна победоносная война, они хотят продать нам с вами имперское величие. В чем смысл того, что 30 лет у власти одни и те же люди? — в том, что они восстанавливают империю, вам скажут. Они абсолютные империалисты.

А.Плющев― Простите, я не очень понял — так в этом американцы виноваты?

М.Шевченко― Нет. Это их мечта. У них задачи очень похожи. Здесь хотят восстановить империю и продать нам свами, что, мол, мы восстановили не Советский Союз, а Российскую империю. А американцам надо разорвать китайско-европейскую связь, вот этот великий мост, Шелковый путь между Китаем и Европой, и прибрать Европу под себя.

А.Плющев― Они с Путиным в сговоре?

М.Шевченко― Конечно. Если начинается украинская война, то Украина будет брошена на произвол — Европейский Союз не вмешается, поверьте. Европейцы не готовы к войне. Американцы не будут помогать тоже, будут только на словах подуськивать, науськивать, помогать не будут.

Поэтому будет война с явным преимуществом огромной российско-белорусской группировки на украинском направлении. Но при всем этом будет построен новый «железный занавес», и Европейский Союз забудет о своей независимости под предлогом угрозы Путинской империи, американцы снова оккупируют Европу, восстановят свои базы и построят новые по всему периметру новой «Железной стены» между Востоком и Западом. Никакие газовые потоки не будут идти через Украину, там несколько газопроводов через Беларусь.

Да и «Северный поток» — вот сейчас они говорят, что нет, мы не будем их блокировать — но сейчас просто газа в Европе нет, а через полгода можно заблокировать. Потому что те танкеры-миллионники, которые возят сжиженный газ в Китай, американские, развернуты и уже пошли к Европе по долгосрочным контрактам.

А.Плющев― Это тот самый раздел?

М.Шевченко― Европа станет опять собственностью США, как это было в 20 веке, после двух войн — финансовой, а после Второй мировой военно-политической собственностью США, где США будут главным партнером. Они восстановят свое доминирование и уберут угрозу европейско-китайского-евразийского альянса, который является для Америки серьезной угрозой.

А России как бы позволят тут бить в фанфары и салюты пускать, что мы империю восстановили – Украину вернули, захватили. Вот и все. Это взаимный интерес просто-напросто.

А.Плющев― То есть, тот самый раздел Европы, о котором часто говорят…

М.Шевченко― В данном случае Евразии.

М.Шевченко: Им нужна победоносная война, они хотят продать нам с вами имперское

А.Плющев― Раздел мира даже, — так можно сказать? Деление на сферы влияния?

М.Шевченко― Империализм не может не делить мир. Империализм беременнен войной, беременнен сговорами за спиной народа. Империализм относится к народам как к пыли под ногами тех элит, которые возомнили себя вправе решать судьбы народов на разного рода пактах, — будь то пакт Молотов-Риббентроп, или Лавров-Блинкен, или еще какой-нибудь пакт, или еще что-нибудь такое.

А.Плющев― То есть, все находятся в некоем сговоре, а нам тут показывают некоторое…

М.Шевченко― Ну, слушайте, если в Мюнхене был сговор, если в 39-м был сговор.

А.Плющев― То что?

М.Шевченко― Почему мы не верим, что возможен сговор, возможен сейчас? Сговоры, тайные соглашения, договоренности есть основа мировой политики. Тот, кто считает мировую политику каким-то пространством, где действуют по правилам, этот человек либо наивный, либо очень слепой.

Вот я слышал недавно интервью Николая Платошкина, опытного дипломата, который сказал совершенно правильную мысль: в международной политике есть только одно право, право сильного. Если ты сильный, ты будешь навязывать слабому свою волю.

Вот эта абсолютно звериная позиция, которая прикрывается всякими гуманистическими речами с трибуны ООН. В принципе и Фидель Кастро и Уго Чавес говорили именно об этом – что империализм всегда беременнен войной, всегда относится к слабым как к объектам агрессии. Поэтому Украина слабее России. Россия слабее США. Понимаете? У каждого свои интересы в этой большой игре, у каждого свои цели.

Но я считаю, что сговор между Москвой и Вашингтоном очевиден для каждого, кто не является слепым.

А.Плющев― Отлично. Но я до сих пор считаю себя слепым, с вашего позволения. Но это мы как-нибудь продолжим в следующей программе.

М.Шевченко― Веруйте.

А.Плющев― Будете открывать мне глаза.

М.Шевченко― Веруйте, что Филадельфия это «Город ангелов», а Америка это град на холме. Аминь. Аллилуйя.

А.Плющев― Я верую, что «Филадельфия» это сыр мягкий. Мы прощаемся с Максимом Шевченко. Спасибо большое, Максим Леонардович. До свидания.