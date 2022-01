С.Крючков― 19 часов и 5 минут в российской столице. Меня зовут Станислав Крючков. Со своим особым мнением — писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер!

Д.Быков― Здравствуйте, Стас, здравствуйте всем!

С.Крючков― Нас можно не только слушать. Но и смотреть. Трансляция на основном канале «Эхо Москвы» идет и в Яндекс.Дзене. Пишите и подписывайтесь на наши сетевые ресурсы.

Я начну, наверное, с Навального. Я помню этот вечер 17 января прошлого года. Он написал несколько слов по поводу того, что уже год в тюрьме, не стоит бояться, что это наша страна, что другой нет. Трудно спорить. И страна наша и бояться не стоит. Но как быть с теми, кто все крепче уверен, что страна не наша, а их, и что бояться, тем, кто так не считает, нужно?

Д.Быков― Видите ли, я должен зафиксировать, по крайней мере, для себя две вещи. Первое: Навальный сидит безупречно. Для старых диссидентов очень важно, как человек сидит — идет ли он на компромиссы, навлекает ли он на себя штрафные санкции, призывает ли он соратников продолжать деятельность или призывает, наоборот, ее свернуть и капитулировать, чем известны были многие. В общем, поведение Навального идеально. И при этом оно веселое, азартное. И он говорит много замечательно остроумных, редких по дерзости вещей. Это первое, что надо сказать.

Второе: Навальный задает повестку и формирует моду. Уже два политика первого ряда вернулись: Саакашвили и Порошенко. И эти аналогии звучат во всем мире. Тот, кто задает моду, тот, собственно, и оказывается в тренде современной политики. Навальный, безусловно, в тренде в гораздо большей степени, чем его оппонент. Не хочется его называть, потому что он не называет никогда Навального, но и мы этого пациента не будем называть. Пациента, потому что он так несколько раз называл Лешу.

Мне кажется, что Алексей Навальный стал героем фильма не зря, и у этого фильма хорошие прокатные перспективы. Правда, в России они ни каковы, но Россия составляет около 3% мирового кинопроката, а на 97 у этого фильма хорошие прокатные перспективы. И это хороший фильм. Поэтому, мне кажется, что Навальный достойно встречает первую годовщину своей отсидки. И очень надеюсь, что второй не будет, но если она будет, в любом случае, он уже в истории.

С.Крючков― Вот вы говорите о моде на то, о чем говорит Навальный…

Д.Быков― На возвращение.

С.Крючков― На возвращение да. По внутреннему периметру какое-то пространство формируется, в котором и слово не употреби. Ближайшие соратники уже внесены в список экстремистов, террористов и прочее. Язык, он выработает, несмотря на то, что Навального нет, свою систему координат, в которых можно описывать происходящее и дальше столь же сатирически, юморно, на позитиве, а главное своевременно?

Д.Быков― Знаете, в моем романе «ЖД» — грех себя цитировать, но это я угадал — была описана ситуация, когда государство ввело монополию на язык. И за употребление каждого слово, которое есть в толковом словаре, надо было платить. А результате стали просто изобретать новые слова, которых в словаре не было. И стало гораздо смешнее. Голь на выдумки хитра. Но моль хитра, но и голь хитра. Мы, конечно, найдем такие слова, и это будет работать. Это тоже первая, самая очевидная вещь.

Вторая. Насчет того, что происходит по периметру. Если бы нынешняя российская власть умела останавливаться на полдороги или, по крайней мере, просто концентрировать происходящие, ну, бетонировать его — это полбеды. Но ведь любому тоталитаризму нужна экспансия. Ему надо расширять свои владения, расширять свое давление, усиливать его. Они не могут остановиться. Поэтому, естественно, они ведут, во-первых, к войне, которая для них совершенно неизбежна, которая просто уходит в их парадигму ценностей. Или война или постоянное напряжение на всех границах. Это первое.

Д.Быков: К счастью, подражать Путину, подражать России там сейчас считается дурным тоном

И второе: конечно, они принимают все более абсурдные постановления, говорят все более чудовищные вещи. Депутат Федоров уже совершил, на мой взгляд, деяние, которое подпадает под все признаки закона о разжигании войны. Он призвал к ограниченному ядерному удару на американской территории. Если это не призыв в войне, то что это? Спрашиваю я депутата Государственной думы! Ответьте мне! Если это не призыв, то что это? Ну, просто они же истеряет все время. Надо и нам немножко.

Я это к тому, что остановиться нельзя, поэтому они, как в известной революционной песне, «мы сами копали могилу себе». Это делается очень быстро и внушает осторожный оптимизм. Потому что валить не надо не из страны, ни внутри страны. Валят сами, причем с такой силой, что как-то начинаешь уже этим немножко любоваться.

С.Крючков― Скажите, а то, о чем сообщила сегодня Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального в недавнем прошлом…

Д.Быков― Автор хорошего романа, кстати.

С.Крючков― …Автор хорошего романа вносит коррективы в наши реакции на то, как голь перехитрит моль, в конечном счете?

Д.Быков― А что она сообщила?

С.Крючков― Вокруг Навального формируется новое дело. И, видимо, в январе, начале февраля передадут в суд. Помните, был процесс по оскорблению ветерана. Там, дескать, было оскорбление судью. Вера Акимова, и мы должны назвать, которая слушала это дело. С одной стороны, как бы глупо фабулу разбирать в силу этого. С другой стороны, в разборе этой фабулы кому, как ни вам, писателю знать, что может продемонстрироваться эта юморная составляющая, глупая составляющая происходящего.

Д.Быков― Может. Знаете, очень хорошо, что они продолжают. Они кончат тем, что обвинят Навального в убийстве Кирова и, мне кажется, найдет все доказательства. Более того, явится в суд насколько свидетелей, которые просто видели, как он стрелял. Я считаю, что тем абсурдней будут эти обвинения, чем их будет больше, тем быстрее закончится вся эта катавасия. Ведь не Россия же сказал Невзоров, что сроки обвинения, которые навешивает режим, — это рейтинг страха, это показатель страха. Если угодно, это температура явно больного организма. То, что они буду шить Навальному под делу в год, совершенно очевидно. Но ведь в данном случае ускорение ведет к ситуации воронки, цугцванг по Солженицыну, когда каждый следующий шаг хуже предыдущего. Я думаю, это не очень долгий процесс.

С.Крючков― А для них важно сохранять какой-то серьез? Потому что вы сейчас упомянули о Невзорове, вообще об этих процессах забавных, новость прошла последних минут буквально. В Петербурге задержан художник-концептуалист, который выполнил арт-объект в виде фекалий на Марсовом поле. И суть в том, что там вменяется пренебрежение общепринятыми правилами поведения…

Д.Быков― Он так и сказал, что в виде фекалий?

С.Крючков― Арт-объект в виде продолговатого тела, выполненного из снега.

Д.Быков― Это я не одобряю. Потому что дело в том, что у кого что болит, тот о том и говорит. Есть люди, которые везде видят фекалии. Знаменитая статуя в центре Москвы рядом с Болотной, которая называется «Большая глина», просто шмат глины, тоже вызывает у некоторых ассоциацию с фекалиями. Но это, наверное, потому что они в жизни ничего другого не видели, поэтому горькое их прошлое заставляет во всем видеть говно. Так ситуация с художником. Если, действительно, фекалии, то я это не одобряю. Мне кажется, эстетизация говна — это очень опасное явление, в том числе, в политике.

С.Крючков― А если с другого бока зайти. Сделал он и сделал. Не заметили бы, если бы об этом не сказали, но об этом сказали, и сказали ровно потому, что дело было возбуждено.

Д.Быков― Для концептуального искусства самое обидное — если тебя не заметили. Я считаю, что охота на художников вообще очень опасная практика. И что бы они там не делали, даже если они делают то, что мне активно не нравится, потому что нельзя художника сажать за концептуальный объект… Вот если бы он просто там покакал — это уже было бы, конечно, нехорошо.

Если говорить серьезно, то, как понимаете, количество отловов инакомыслящих и количество процессов, которые будут политически окрашены, оно растет. Процесса не в смысле морально, а в смысле процессуального — судов. Этого будет все больше. Конечно, все больше будет оскобленных чувств, все больше будет иностранных агентов, все больше будет политической цензуры. Это неизбежно и это хорошо. Потому что когда болезнь не развивается, организм коллапсирует, он начинает просто застывать в этом состоянии. А оно очень опасно.

В данном случае болезнь развивается быстро, бурно, и это дает шансы на быстрое выздоровление.

С.Крючков― В этом ряду день среди прочих, когда много таких свидетельств 17 января прошлого год, он особняком стоит? Потому что чат наш напоминает, что в прошлом году вы встречали Навального, даже стихотворение по этому поводу написали.

Д.Быков― «Поэтому нельзя ходить туда…». Было такое стихотворение. Но видите ли, проблема в том, что я встречал его не там. Я встречал во Внукове, а прилетел-то он на другой конец Москвы. Поэтому вместо Навального я встретил Бузову, которую посадили во Внукове. Посадили, к счастью как самолет, а не как объект. И встретил некоторое количество друзей, в частности, Ройзмана. Тоже приятная встреча, но далеко не такая яркая. Я же должен был обязательно Навальному передать привет от матери. Она не могла поехать сама, но очень просила, чтобы я подошел и передал, что вот ее поколение за него. Но, к сожалению, я этого сделать тогда не смог. В результате передал это Ройзману.

Д.Быков: Последний случай несменяемой власти в России мы наблюдаем сейчас

С.Крючков― И вот спустя уже год — Порошенко летит президент Варшавы в Жуляны, в Киев, словно выгадав отдельный день в календаре. Вас этот сюжет занимает?

Д.Быков― Конечно, занимает. Потому что если бы его там не дай бог посадили сразу бы, в аэропорту еще, это бы говорило о том, что в Киеве утрачено стилистическое чутье. Но, к счастью, подражать Путину, подражать России там сейчас считается дурным тоном. И я это, в общем, одобряю. Потому что, мне кажется, нужно вырабатывать собственный стиль в политике, а не оглядываться на великого, подчеркиваю, дальневосточного соседа.

С.Крючков― А то, что украинцы в большей степени, кажется, сегодня заняты своими внутренними политическими перипетиями, нежели тем, что происходит и с учениям русских и белорусов, которые… «торжество союзное» как-то назвали. И вот снова 5 армий Западного округа приступили к учениям, — приходят сообщения. На ваш взгляд, это такая стратегия абстрагирования, что ли, от происходящего в понимании, что за ней стоит в конечном счете?

Д.Быков― Если я ничего не путаю, один из моих любимых прозаиков и писателей Ян Валетов сказал: «Поистине поцелована богом страна, которая под угрозой внешней войны так озабочена внутренней повесткой». А, может быть, это сказал Цымбалюк. Я могу путать этих двух любимых мною публицистов. Но это точно. Безусловно, внутренняя повестка для Украины остается суперважной, потому что, как кто-то правильно из них заметил, если не будет внутренней, внешняя потеряет всякий смысл. И вот это хорошо бы помнить в России. Потому что в России сейчас существует только внешнеполитическая повестка. Внутренняя забетонирована. А внешняя: мы должны добиться от Америки, чтобы эти пиндосы отвели НАТО на позиции 97-го года. Они, правда, гарантий не давали, что они это сделают, но кому-то устно — это не было оформлено договоренностью, они якобы пообещали, что они не будут расширяться. А они расширяются. Проводят политику открытых дверей. Надо, конечно, вынудить их отойти от наших границ на то расстояние, которое мы обычно называем заокеанским. Мы же называем их заокеанские воротилы. Спрятались за океан и сидят. Вот их надо отвести туда, за океан. Чего они тут сидят на границе, правда? Оттоптали нам уже все бога. Ну, что это такое?

И я считаю, что эта внешнеполитическая повестка выглядит довольно странно, потому что не очень понятно, а что, собственно, защищают помимо суверенитета, какие ценности. На какие ценности наступала за последнее время Украина? Чем угрожала Америка? Чем оскорбила Европа? Почему вступление Эстонии, которое вот, под Петербургом, не воспринималась как внешняя угроза, а вступление Украины воспринимается как катастрофа? Это странно. Может быть, потому что Украина братская, а Эстония не братская и никогда братской не была и всегда смотрела налево, недолюбливала нас. И еще вступил к нам не очень-то добровольно. Ну, они неприятные такие ребята.

Я прошу все, что я сейчас говорю, заносить в кавычки. Это я имитируют проникновение в сознание патриотов.

Д.Быков: Мне кажется, эстетизация говна — это очень опасное явление, в том числе, в политике

По всей вероятности российская внешняя повестка абсолютно вытеснила внутреннюю и на этом потеряла всякий смысл, потому что совершенно непонятно, с какой стати именно в этот момент нам стали так угрожать, экзистенциально угрожать самому нашему существованию все наши соседи, это не очень ясно.

С.Крючков― Вступив на этот путь, российский обыватель, слышащий, что внешняя повестка превалирует, что внутренней повестки для него нет, он когда очнется, он что будет делать? Или будет предпринято все, чтобы он не очнулся?

Д.Быков― Он не очнется. Это тот случай, когда if и when, когда when неуместен, когда if — когда он начнется. Он не начнется. Пробуждение для него будет сопряжено с очень серьезной травмой, прежде всего, психологической. Мы знаем, как это бывает. Когда это доведет до катастрофы той или иной, не знаю, какой. Другого способа остановить такую повестку нет. Тогда, вероятно, обывателю придется как-то пересмотреть свои взгляды опять впасть в истерическое сомооплевание, в которое он иногда впадал в 90-е, тоже перехлестывая через край. Но ведь обыватель отличается тем — наконец, я могу дать формулу, что такое обыватель — это человек, в которого вместо головы — телевизор или фарш. Он целостной повестки не имеет. Он усваивает то, что ему скинули. Скидывают ему покаяние, раскаяние, самооплевание — он предается разговорам том, как Россия неправильно себя ведет. Скидывают ему, что мы лучшая и единственная духовная страна мира и осажденная крепость святого духа — он исповедует эту истину. Своей головы, своей оценки у него нет. Оценить то, что было хорошего в СССР, что плохого, он тоже неспособен. Что сказали, то и повторил.

С.Крючков― А ведь катастрофа скорее близка, нежели далека. Потому что тут The New York Times накануне сообщал о том, что на этих переговорах речь зашла в Женеве, что русские, дескать, могут и планируют…

Д.Быков― В Латинской Америке.

С.Крючков― Чуть ли не на Кубе.

Д.Быков― На это Дмитрий Песков уже сказал, что это суверенные страны. И если они так решат, то мы, конечно, пойдем им навстречу. Дело в том, что, по-моему, как Мария Васильевна Розанова справедливо заметила, у Кеннеди и у Хрущева был опыт участия в боевых действиях, может быть, не очень большой, но был. Поэтому они сумели остановить войну. Нынешние люди при слове «война» испытывают не ужас панический, а такой приятный зуд. Уже один ведущий — не хочу его называть, но это тоже будущий пациент — сказал: «А кто это говорит, что не бывает победителей в ядерной войне?» Ну, конечно, бывает. Конечно будут. Мы, безусловно, победим, не говоря о том, что у них нет «Циркона», нет «Посейдона», да ничего у них нет по большому счету. Давно у них все заржавело. А главное, у них решимости нет угробить собственный народ ради торжества своей суверенной политики. Поэтому, действительно, вероятно, катастрофа не очень-то далека. Остановить некому.

С.Крючков― То есть они не обрисовывают для себя этого пространства, куда они могут вступить в обратную. Потому что наши спикеры по итогам этих переговорах какие произносят? «У нас комплексные предложения… это вам не Чугуевская филармония».

Д.Быков― Да-да, здесь играем — здесь не играем. Они все время повторяют: «Обратной дороги нет». Не знаю, кого они пугают: себя, обывателя, нас, американцев? Но разговоры о том, что для нас за этим ультиматумом земли нет, он постоянно звучит и это постоянное воспоминание о Второй мировой войне, Великой отечественной, постоянные кощунства на эту тему… Да, это, конечно, очень печально. И, я думаю, что они нарочно отрубают себе возвратные пути. Хрущев в свое риторике все-таки был более сдержан. Теперь, когда мы уже прочли статью на крупном проправительственном ресурсе, что Украина должна быть денацифицирована и расчленена, если вообще руке позволено будет существовать, то после этого, я думаю, что дальше ехать некуда. Отступать тоже некуда. А отступать тоже некуда. Они уже сказали, у Константина Косачева появилась фраза: «Позади Москва!» Ну, значит, по всей вероятности, они не предусматривают отступление.

Д.Быков: Навальный достойно встречает первую годовщину своей отсидки. И очень надеюсь, что второй не будет

С.Крючков― Рябков грамотный человек, Лавров грамотный человек. Они не считывают вот это «нет, значит нет»?

Д.Быков― Вы знаете, я сейчас пересмотрел один фильм Лени Рифеншталь. Там тоже многие неглупые люди произносят все эти речи, очень неглупые. Но что же поделать. Иногда заводит энергия толпы, иногда заводит энергия момента. В общем, время снимать фильм «Воля Вовы», потому что лексика очень похожая. Под Вовой я имею в виду Зеленского, конечно.

Я хочу подчеркнуть очень важную вещь. Тут вот что важно. Сравнение всякое между гитлеровской Германией и сталинской Россией представляется мне принципиально, методологически неверным. Я говорю не о том, что оно кощунственно, а о том, что оно методологические неверно. Когда его запрещают законодательно, это, конечно, хуже, чем разграничивать идеологически, но оно идеологически недостоверно. Эстетическое родство пропаганды, соцреалистического искусства и искусством нацистской Германией и так далее, мобилизационная психология — это внешнее сходства. Конечно, сравнивать сталинскую Россию и гитлеровскую Германию нельзя. А вот риторика сегодняшней России вызывает слишком прозрачные и слишком опасные ассоциации. Ходить бывает склизко по камушкам иным. Это уже просто прямое повторение. И не случайно один политик назвал одного идеологи очень талантливым человеком.

С.Крючков― В этом смысле риторически надпись на двери московской, столичной квартиры признанного иностранным агентом Гельмана* «иноогент», и то, что Володин про «вычистить из журналистов всех иностранных агентов» — это такие картинки будущего они прорисовывают?

Д.Быков: Поведение Навального идеально. И при этом оно веселое, азартное

Д.Быков― Нет, это риторика, которая просто не может остановиться. Я же говорю, став на эту тропу, это как травелатор, с него не сойдешь. Вот едет эта лента и несет. Что делать? Наблюдать. Здесь уже та ситуация, когда что же, голубчик, делать? Делать слайды.

С.Крючков― Что делать в ситуации, когда большей части населения, во всяком случае нас в этом уверяют, кататься на этом травелаторе по душе.

Д.Быков― Нет, большая часть населения в России всегда, действительно, я соглашаюсь здесь с Шендеровичем*, которого признали иностранным агентом, нацепили на него это позорное, почетное, если угодно, клеймо, — это так сказать, переживание. 5% либералы, 5% погромщики, а 90% ждут, куда повернет и повторяют то, что требуют повторять. Никакой принципиальной разницы в этом смысле нет. Ситуация 30-х годов мало чем отличается от нынешней.

С.Крючков― Смотрели, ждали, наблюдали, куда повернет. Вот в качестве одного из примеров был соседний Казахстан. Примеряют сейчас в Кремле на себя лозунги, звучавшие на улице?

Д.Быков― Но откуда я знаю, Стас, что они там примеряют? Может быть, орден Победы они уже может быть применяют нового образца. В ядерной войне ведь, действительно, нет победителей. И победителем по факту становится тот, кто готов на большее. В этом смысле нет никакой гарантии, что Россия имеет плохие шансы. У нее прекрасные шансы. Я бы не советовал пиндосам успокаиваться. Если Россия начнет, она победит. Ну, просто потому, что она непобедимая — это же очевидно. Так что надо очень хорошо им думать. Надо умащивать и улещивать до последнего.

Д.Быков: Навальный задает повестку и формирует моду

С.Крючков― А умеют умащивать-то и думать или немножко притупилась эта способность с годами?

Д.Быков― Нет, умащивать и улещивать они могут очень хорошо. Но мы посмотрим, как это пойдет. Я вижу просто, как сказано, НРЗБ они исполнены решимости. Потому что ничего больше они не умеют. Сажать и стрелять, сажать и воевать — это их единственная повестка. Все остальное прекращено.

С.Крючков― Даже эти учения, нашел их название, они так и называются «Союзная решимость». Писатель Дмитрий Львович Быков со своим «Особое мнением» сегодня в эфире…

Д.Быков― Нарывается в нашей программе.

С.Крючков― Станислав Крючков ведет эту эфир. Вернемся в эту студию через несколько минут после новостей и короткой рекламной паузы на «Эхо Москвы».

НОВОСТИ

С.Крючков― «Особое мнение» писателя Дмитрия Быкова. Я Станислав Крючков. Улеглось тут за новогодние недели вокруг Казахстана, во всяком случае, в нашем восприятии. Вот так валом валилось. ОДКБ вошел — ОДКБ вышел. Ваша картина сегодняшняя, когда уже можно акценты какие-то расставлять? Это дворцовый бунт, переворот, пресловутая «извня», как у нас тут назвали.

Д.Быков: Любая военная акция идет в плюс действующей российской власти

Д.Быков― Знаете, французы попросили китайцев оценить последствия французской революции. Те сказали: «Маловато времени прошло, всего 200 лет». Здесь, мне кажется говорить рано. Пока мы можем оценить лишь кол убитых — 225 человек. соответственно, говорить о том, что это было, кем это направлялось, кому это мешало по-настоящему, это можно будет, когда, что называется, по делам их узнаете их. Пока что Токаев довольно удачно разобрался с назрбаевскими. Но я не думаю, что он был инициатором происходящего. Скорей всего, он происходящее очень эффектно оседлал.

С.Крючков― На опыт этого токаевского транзита с интересом сейчас взирают, на ваш взгляд, или, наоборот, есть кто-то в окружении, кто себе, прежде всего, говорит о том, что смотрите-ка, чем все обернулось, но можно подумать?

Д.Быков― Нет, я думаю, что кремлевское начальство уже решило для себя, причем до казахстанских событий, что никакого транзита не будет. Я как раз написал в колонке в «Собеседнике» сегодня, что для истории не так важно, кто где сидит — один пациент в Покрове, другой в Кремле — не будем их называть, но дело в том, что пациент покровский при жизни гарантировано выйдет оттуда, а вот пациент Кремлевский вряд ли выйдет из Кремля при жизни. Поэтому ни о каком транзите здесь говорить нельзя. Это было ясно с самого начала.

Ну, а по какому сценарию произойдет транзит в вечность, он же совершенно непринципиален. Будут ли ломать статуи или не будут ломать, ясно, что на нынешний период истории потомки будут оглядываться с ужасом — это уже очевидно. А вот когда они начнут и будут ли потомки, если учесть шанс войны?..

Мне сейчас Вика Измайлова, замечательный поэт из Читы написала: «Неужели ты тоже молчать, что война вот-вот?» Вика, я не молчу.

С.Крючков― В этом смысле Владимир Путин, наверное, человек, которого мы не называли в первой половине, стал осознавать это раньше других. Потому что у него всегда был перед глазами пример Ельцина.

Д.Быков― Пример примера.

С.Крючков― Который гарантировал ему эти безопасности. Но сейчас-то ему, собственно, гарантировать их некем.

Д.Быков― Последний случай несменяемой власти в России мы наблюдаем сейчас. Потому что и ситуация с ельцинским уходом привела к печальным последствиям, когда назначенный преемник и ситуация нынешняя тоже чревата большими бурями и смутами. Дальше в России всегда будет сменяемая власть, причем сменяемая регулярно.

С.Крючков― А человечески мы к этой сменяемости придем сильно другими, нежели входили в несменяемость в 99-м, 2000-м?

Д.Быков― Нет, Стас, не думаю. Не сильно другими. Я не думаю, что психология российского народа, российского населения радикально меняется. Но страны вообще меняются очень мало. Все разговоры о том, что американцы колоссально изменились или французы предали свою идентичность. Люди вообще меняются не очень сильно. Я думаю, что изменится в России стиль, а сущность не изменится.

С.Крючков― То есть сегодня, когда совет Думы после того, как они на протяжении всего декабря, даже раньше говорили, что будем принимать закон о QR-годах, снимает единогласно с рассмотрения законопроект, то это апелляция к той самой неизменной сущности глубинного русского народа, который не приемлет такого рода ограничения. Они слышат, они это чувствуют. И сейчас почувствовали как нельзя более остро, как не чувствовалось прежде, или это что-то другое?

Д.Быков― Стас, я бы тоже не был так категоричен. Они как раз чувствуют настроение этого народа только в той области, которая им близка. Определенная QR-фобия им самим привычна. А вот народ ведь не хочет войны, он оружием иногда хочет побряцать, но, в принципе, народ войны не хочет, потому что война — это очень дискомфортно… И люди гибнут… А почему-то в этой части никто пожеланиям народа никто навстречу не идет. Я уже говорил неоднократно, что власть нынешнего российского правителя, она рассчитана на поддержку только наихудших тенденций. На добрые тенденции народа — миролюбие, взаимопомощь, благотворительность — подвергаются просто вытаптыванию. Но думаю, что это ненадолго.

С.Крючков― А почему, на ваш взгляд, здесь не идет на встречу…

Д.Быков― А здесь не идет. Здесь играем, а здесь не играем…

С.Крючков― По денежным подачкам все-таки идет. По пенсия до 8,6 попалась — да, пожалуйста…

Д.Быков― Так ведь денежная подачка количественно не так уж и значительна. А идеологическая была бы признана слабостью. Денежная — признак силы. Идеологическая — признак слабости. Помните, как Ефремов Горбачеву сказал: «Вот немножко бы посвободней». И Горбачев сказал: «Сейчас этот маховик начнем раскручивать». Он-то понимал, что крошечное послабление — публикация стихов Гумилева — приведет к обвалу всей системы. Он это знал, он вообще очень умный, Горбачев, и опасный человек. Умный и все видящий наперед. Мне кажется, что и здесь понимают: послабление по деньгам не принципиальное, послабление в идеологии… Ну, вот сняли бы они с Навального клеймо экстремиста. Ну, перестали бы его жестко контролировать, чуть бы дали вздохнуть — нет, нельзя, потому что в одном уступишь — все потеряешь. Но это и так уже неизбежно.

С.Крючков― А депутату Федорову можно про точечные удары по ограниченным территориям США…

Д.Быков― Ну, если это проходит без последствий, но, наверное, можно. Я сказал бы больше — нужно. И многие, наверное, уже одобряют. А, с другой стороны, это нужно знаете почему? Наглядно очень. Сейчас же все делается для того, чтобы потомки уже не могли сказать: «Да, Сталин желал добра». Нет, сейчас добра не желают. Это видно.

С.Крючков― Про потомков, кстати. Тут закон о приземлении IT-гигантов с Нового года стал действовать. И вот сегодня новость, читаю: Сервис для генеалогических исследований MyHeritage оштрафован в России на полтора миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян. Собственно, не хотят, чтобы данные о наших корнях предков хранились где-то извне.

Д.Быков: Они кончат тем, что обвинят Навального в убийстве Кирова и, мне кажется, найдутся доказательства

Д.Быков― Это все-таки заставляет думать, наводит на мысль, что, мы, действительно, не такие, как все и боимся это признать, вернее уже признали, но боимся, что узнают другие. Да, наверное, действительно особенные: духовней, чище, добрее. Мы же готовы всем помочь. Мы всем помогаем. Слушайте, ну мы уж такие добрые… Сказал же Лавров, что мы такие терпеливые, мы так долго терпели! Мы уже и Майдан этот стерпели и Грузию стерпели. Ну, сколько можно терпеть, в конце концов! Наверное, действительно, исключительная доброта, которая в любом ток-шоу проявляется. Мы так хотим спасти Украину от Украины. Дайте уже нам это сделать! Конечно, избыточная доброта, которая выражается в желании любить всех так, как этого хотим мы, а не так, как этого хотят они. Немножко такая, чикатильская стратегия. Он же тоже утверждал, что он из любви все это делал.

С.Крючков― Дружба дружбой, а табачок врозь. Тем не менее, IT-гиганты или около гиганты идут на попятную. Вот Viber приземлился. А ВЦИОМ говорит, что, дескать, значительная часть, чуть ли не 90% россиян не против, если в ежедневном режиме пользоваться интернетом и не придется. Запретят, назовем это так. Не нужно.

Д.Быков― Знаете что, а Пушкин жил без интернета и ничего.

С.Крючков― У него была бумага. Другая среда, другой носитель, другой субстрат слов у него был.

Д.Быков― Но писал-то получше, чем мы, нынешние.

С.Крючков― Ваша правда.

Д.Быков― «Вы, нынешние, нут-ка!» Мне тут уже стали присылать на подписание — вот как мы с вами действуем — петиции против войны с Украиной. Петиции — хорошая штука. Хочу напомнить Максима Горького «Русскую сказку». Как писала русская интеллигенция петиции против погромов. «Хитрый народ евреи скупили всю бумагу и все чернила, и решила посмотреть, что интеллигенция будет делать против погромов. Так она пошла и на заборе написала».

С.Крючков― Майданные технологии. ОДКБ защитит членов организации от цветных революций, — тут нам рассказали на днях в лице Валентины Ивановны Матвиенко. На ваш взгляд, ввод и вывод этот, он скорее в плюс идет Кремлю, они считают себя такими мачо, или считают себя уязвленными по итогу?

Д.Быков― Любая военная акция идет в плюс действующей российской власти. Это то, что они умеют, любят и то, что никакого личного риска для них не представляет. Они же не себя туда вводят, а других молодых людей. Более молодых, чем они сами. Так что все правильно.

С.Крючков― А то, что недельку всего побыло это счастье в их руках?

Д.Быков― Это повезло, потому что иначе это было бы чревато жертвами, а так — обошлось. И вообще я считаю, что любой военный акт — будем избегать слова «авантюра» — любой военный подвиг, который обошелся без жертв — это большое человеческое счастье.

С.Крючков― Писатель Дмитрий Быков сегодня со своим «Особым мнением».

Д.Быков― Спасибо! Мира и здоровья всем!

С.Крючков― Станислав Крючков провел этот эфир. После 20 часов нас ждет программа «Полный Альбац». Ключевой темой дня является тема возвращения Навального года назад. Обсуждаем с политиком Ильей Яшиным, политологом Аббасом Галлямовым и адвокатом Навального Ольгой Михайловой. После 21 часа нас дет программа — «Личный прием» Евгения Ройзмана, а в 22 часа вернемся к казахстанской теме вместе с оппозиционером Мухтаром Аблязовым, который выйдет на связь прямо из Парижа.

Я благодарю Дмитрий Львовича за этот эфир. Прощаюсь с вами, чтобы встретиться вновь уже в ближайшие часы.

* Марат Гельман - физлицо, признанное иностранным агентом. Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом.