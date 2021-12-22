М.Курников: 19―07 в Москве, здравствуйте, это программа «Особое мнение», у микрофона Максим Курников, и я рад в студии приветствовать писателя Виктора Ерофеева – редкость по нынешним временам. Здравствуйте.

В.Еврофеев― Здравствуйте.

М.Курников― Вы писатель, как нас учила партия, «инженер человеческих душ».

В.Еврофеев― Она неправильно учила.

М.Курников― Как так получилось, что так «съинженерились» души российской элиты, и не только российской, что она тянется к золотым унитазам. Вот сегодня у одного ректора проводили обыски и вновь фотографии этих золотых унитазов. Откуда это берётся, что это такое?

В.Еврофеев― Во-первых, сразу скажу, что это абсолютно ошибочная идея насчет «инженеров человеческих душ». Кстати говоря, она болезненно даже отразилась у Булгакова в «Мастере и Маргарите» — писатель совершенно не Мастер, он такой раб того слова или того дарования, которое ему дано. И это дарование может уйти или прийти, но совершенно это не инженер.

Что касается золотых унитазов, дело в том, что есть такое представление о себе как о действительно успешном, процветающем и жене процветающего, которой надо показать, что процветают. Золотой унитаз это одно из этих явлений. Раньше бы сказали, что это мещанство, а сейчас можно сказать, что это просто стремление человека в высшее общество – посидеть на золотом унитазе.

М.Курников― А почему это воспринимается как высшее общество, или это и есть высшее общество?

В.Еврофеев― Это и есть высшее общество. Унитаз всегда считался троном, но трон-то должен быть золотым.

М.Курников― А если посмотреть на эти обыски, — видимо. Следствие специально сливает это в сеть, что Украина, что Россия, какие-то Лувры внутри хрущевок или даже внутри больших домов, но какая-то абсолютно странная тяга к ощущению себя королем — откуда это? Мориса Дрюона перечитали?

В.Еврофеев― Перед передачей мы говорили о Голодоморе. Понимаете, когда страна очень бедная, то чтобы почувствовать себя действительно великим, надо превратить дом в Лувр, а себя в императора. И это на всех уровнях, включая самый высший. Поэтому здесь ничего нет удивительного.

Когда приезжаешь в Финляндию, там все совершенно наоборот, там любой неправильный жест воспринимается как неблагодарность Богу за то, что ты существуешь. Финны снимали обо мне три года фильм, длинный-длинный и очень симпатичный, назывался он «Русский вольнодумец». И я им сказал: пойдемте в Грановитую палату. Они мне: это неприлично, мы не пойдем, это неприятное зрелище. Вот это надо знать и надо понимать.

А когда человек просто из грязи в князи, то понятно, где грязь, а где князь: унитазы, Лувр, — причем безвкусица. И что поразительно — и жена поддакивает. То есть, он безвкусный, но и жена вместо того, чтобы сказать: Миша, перестань, она говорит: Вот еще сюда, и щеточку для очистки унитаза тоже из золота.

М.Курников― Сегодня и мэра Краснодара взяли, и еще двух крупных чиновников в разных регионах. Можно ли сказать, что в России началась настоящая борьба с коррупцией?

В.Еврофеев― Нет, у нас же все фейковое такое. Вы знаете, что у нас была лучшая Конституция в мире, ее Бухарин написал. Она была самая демократичная, самая счастливая. И потом песня в 37-м году: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Вот это из этой оперы. Когда скажут, что этот будет коррупционер — его и накажут.

Дело в том, что это не борьба, это просто предложение быть более ловким, чтобы не ошибиться и не попасться.

М.Курников― Куда уж более ловким? — например, оба ректора отчаянно ругали Навального, публично.

В.Еврофеев― Более ловкими в махинациях своих, теоретически-то они все уже гладкие.

М.Курников― А политическая лояльность?

В.Еврофеев― Политическая лояльность тоже входит в те 100%, которые нужно соблюдать, если ты хочешь более-менее. 100% это условная величина, но конечно, политическая лояльность лучше, чем диссидентство. Но поскольку люди быстро сообразили, что политическая лояльность это неплохая карта, то Кремль к этому относится равнодушно.

А вот если действительно там, внутри своих коррупционных действий какие-то начальники начинают ловко играть, и тем самым ближе и ближе приближаются к какому-то блатному классу, вот тогда у них и получится.

Мне кажется, что в России, что касается чиновничества, там почти каждый действует коррумпировано, если не физически, не финансово, то морально. Поэтому с этим разобраться очень сложно.

В.Ерофеев: Писатель совершенно не мастер, он раб слова или дарования, которое ему дано

Потому что не коррумпированных людей очень трудно туда воткнуть. Ну, как в полиции человек-ангел может служить?

М.Курников― А почему нет?

В.Еврофеев― Ну, может быть, часа два-три послужит.

М.Курников― А вы думаете, это невозможно? Работать сегодня в России в полиции или быть чиновником?

В.Еврофеев― Чиновником — не знаю. Смотря, каким чиновником, чиновники разные.

М.Курников― А что, не бывает честных полицейских?

В.Еврофеев― Бывает, конечно. Но они эту честность очень тщательно скрывают.

М.Курников― На всякий случай.

В.Еврофеев― Ну а зачем?

М.Курников― Вы сказали про блатной мир. Как вы к этому относитесь, это плохо?

В.Еврофеев― Смотря, с какой точки смотреть. Дело в том, что у нас в России блатной мир завоевал огромные позиции еще до Революции, и сейчас процветает. Потому что он хитер, силен и мы знаем, что писатели любили его описывать, начиная с Достоевского, кстати говоря.

Но дело в том, что если брать такое положение, как с этим миром можно куда-то устремиться и что-то делать? – то конечно можно сказать, что это все-таки тормоз, торможение, это работа под себя и на себя. И действительно страна, у которой большая гиря такого блатного космоса висит на стране, она движется очень плохо.

М.Курников― «Блатной космос» — надо запомнить это выражение. Но этот «блатной космос» выдал документ, который называется «прогон», который осуждает полицейские пытки и говорит: мы теперь тех, кого пытали, не признает «обиженными», — как они это называют. И российское политологическое сообщество говорило об этом почти восторженно. Вот такой союз с блатным миром вам кажется опасным, или логичным и правильным?

В.Еврофеев― Мы все немножко зачерпнули этого блатного мира, даже в языке у нас есть слова, которые так или иначе… например, перестали говорить «не беспокойся», стали говорить «не переживай» — то есть, это уже такое движение…

М.Курников― Не «садись», а «присаживайся».

В.Еврофеев― Да, это движение в сторону некоторых эмоций приблатненного мира. «Не беспокойся» нормальная интеллигентная форма, « не переживай» это уже некоторый нажим есть. В любом случае, даже если это говорится с сочувствием. Ну и разные другие.

Я считаю, что этот документ очень показательный. Он показал, что блатной мир порой мыслит гораздо более либерально, нежели те, кто пытают в тюрьмах. Но с другой стороны, это тоже обратная форма либерализма, то есть, вроде бы да, но все другое, которое там, в тюрьмах, особенно в «черных», да и в «красных», — я говорю про зоны, — это все выстроено этими людьми, — эти «обиженные», «опущенные». Просто они посчитали, что это если это не мы опускаем, то это не считается.

М.Курников― В ситуации, когда выбор между «или-или» — вы за кого?

В.Еврофеев― Мы с Бычковой как-то уже проходили тему «или-или», я сказал, что Кьеркегор это все-таки не блатные дела. Нет, я не «или-или». Считаю, что завалы огромные, но с другой стороны мне кажется, что их можно расчищать, не все абсолютно потеряно. Есть некоторые идеи здравого смысла. И это «или-или» я просто не признаю.

М.Курников― Блатной мир может быть союзником в борьбе с ФСИН.

В.Еврофеев― Нет, он не может быть. Он может быть не союзником, а каким-то временным попутчиком, и это случалось тоже в советских лагерях, когда блатники, так или иначе – бывало по-разному, — но в восстаниях тоже принимали участие, и это звучало, можно сказать, прогрессивно.

Но вообще лучше не связываться, лучше иметь дело с теми людьми, у которых действительно есть возможности развивать общество. Кстати, когда телевизор был еще телевизором нормальным, когда мы, например, на «Культуре» вели программу…

М.Курников― «Апокриф».

В.Еврофеев― Да, вот вы знаете. И там были гости. А потом мы делали клуб. И мне казалось, что это может вырасти в культурную среду, — я не говорю, что это должен был быть я, или кто-то еще. Вообще сама идея – в России возможно именно через культуру куда-то пойти. Но когда культура обижается и опускается вместе с определенными категориями – я имею в виду культура, оппозиционная политика, — то естественно, тогда возникают совсем другие разговоры.

И в эту среду втягиваются те люди, которые были с детства обижены, с детства унижены. Они прорываются просто потому, что у них есть волчьи повадки, они просто лучше кусаются.

М.Курников― А как это произошло? Все, кто, так или иначе, занимаются этой темой говорят, что даже в советское время не было таких изнасилований в тюрьмах. Были, конечно, пытки, всякое бывало, но вот такого перекоса не было, что с нами произошло за эти 20-30 лет, что так стало?

В.Еврофеев― Это хороший вопрос. И действительно, отвечать на него надо ответственно. Да, действительно стало хуже. Но стало хуже на многих уровнях. Стало плохо с интеллигенцией, она превратилась в какую-то атомизированный туманность, распалась совершенно.

Вспомните, в действительно тяжелые советские времена формировались какие-то протесты, например, Синявского посадили – рисковали, писали и защищали. Причем, даже такие люди, как, допустим, Каверин, который вполне мог сказать «не мое дело», и еще какие-то люди, ну, не божьи одуванчики, но что-то рядом.

В.Ерофеев: Это просто стремление человека в высшее общество – посидеть на золотом унитазе

Сейчас этого практически нет. Могу сказать еще страшнее – можно сказать, что тогда были настоящие, серьезные, сильные писатели, — сейчас это тоже оптимизировалось. Есть тот, тот и тот, но они между собой гораздо меньше общаются и гораздо меньше…

М.Курников― Нет среды?

В.Еврофеев― Нет среды этой. Соответственно, все остальное начинает тоже проседать. И эта тюремная культура она тоже совершенно безобразным образом просела. Почему возникла швабра? Да потому что раньше советский тюремщик и всякие приставленные к нему люди понимали, что за швабру им действительно скрутят голову. Потому что это самый легкий путь к раскрытию преступления: швабра в задницу и человек говорит: я убил. Сколько? — тысячи, миллионы.

Тогда идея имитации воспринималась хуже. А сейчас, в общем, почему нет? Отлично, еще покажу на видео. То есть, получается, что. С одной стороны, нет ощущения включения культуры вообще в анализ нашей жизни – нет такого включения. Культура вся перевернулась, ушла телевизором в извращенном виде.

Появились гораздо прямые решения. Не признаешься в убийстве? Сейчас признаешься. И тогда были пытки, и тогда были еще более страшные вещи. Потому что они были множественными, убивали тысячами, по две тысячи в день убивали. Но дело в том, что тогда это еще и не разрушилось окончательно. Еще где-то в моем детстве профессора дразнили профессоров: «эй ты, шляпа» — еще было представление о той дореволюционной культуре. Она размякла, разрушилась в 60-е годы, а сейчас просто выветрилась.

То есть, представление о какой-то нравственной человеческой позиции нет. Церковь не включается в это дело. Она так стоит: вот тут церковь, вот тут похороны, свадьбы, а здесь швабра. Швабра в церкви.

М.Курников― Этот процесс разрушения слоя интеллигенции начался не вчера, не 20, не 30 лет назад, а еще тогда, и это просто логическое продолжение его?

В.Еврофеев― Разрушение интеллигенции произошло тогда, когда произошло разочарование в народе. Потому что, что такое интеллигенция? Это секта людей, большая секта, которая мечтает об освобождении части народа. Давайте проанализируем быстро, что это такое.

Во-первых, под сомнение попало слово «счастье», что такое счастье, непонятно.

М.Курников― А что такое народ?

В.Еврофеев― О счастье мы узнали, что это золотой унитаз, но под золотой унитаз интеллигенция не отдастся. Значит, теперь освобождение народа. От кого? Считалось, что надо освободить от коммунистов. Да, в какой-то момент показалось – а почему нет? Но вдруг оказалось так, что народ не хочет ни от чего освобождаться, ему все это нравится, активно нравится. И 2014 год показал, что давайте мы будем в себя как можно больше земель запихивать и будем получать от этого удовольствие.

Интеллигенция испарилась просто как та секта, которая, не выполнив свое задание, задумалась — а какое еще взять задание? И не оказалось другого задания.

М.Курников― Цели нет?

В.Еврофеев― Интеллигенция выстроилась. Как вы знаете. В 1840-е годы, когда разночинцы потихонечку подошли к микрофону, условно говоря, — тогда это были журналы. И тогда сказали: надо освобождать народ, — тогда это было крепостное право.

Но имейте в виду, что интеллигенция внутри себя так и думала, а мы с крепостным правом жили до 1991 года

М.Курников― Вы сказали про атомизацию интеллигенции – эта тема меня зацепила. И правда, когда смотришь на фотографии, когда Солженицын был на даче у Ростроповича – люди настолько сильные по взглядам в такой ситуации оказываются на одном пространстве, один приютил другого.

А сегодня такое ощущение, что внутри даже самые небольшие разногласия между двумя людьми, которые, казалось, противостоят режиму, — они готовы скорее друг друга загрызть, нежели нападать на режим. Почему?

В.Еврофеев― Потому что развалилась цель. Цели нет. Если освобождение народа была одна и та же идея и у Ростроповича и у Солженицына, только по-разному они представляли это освобождение, но поскольку я довольно неплохо знал Ростроповича, мы с ним оперу готовили в Амстердаме. Я могу сказать, что он Солженицына не принимал как человека с его, условно, ретроградными идеями.

М.Курников― Но он его принимал, когда на него были гонения.

В.Еврофеев― Он его принимал как человека с идеей «давайте освободим народ». И вообще эта иллюзия освобождения народа лопнула как пузырь. Потому что, во-первых, там произошло два раз разочарования народом. Первый раз разочаровались либералы, которые в 90-е годы действительно взялись освобождать народ. А потом, где-то под конец 90-х годов они увидели, что это совсем не те. И они стали строить дачи, гулять, кутить и веселиться. Я видел это, изучал это поколение.

В.Ерофеев: Блатной мир порой мыслит гораздо более либерально, нежели те, кто пытают в тюрьмах

И второе разочарование стало происходить после 2014 года, когда раздались аплодисменты, бурные аплодисменты перешли в овацию. А потом выяснилось, что действительно — почему бы и не сделать маленькую войнушку? Так классно, интересно.

И вдруг оказалось, что главные идеи народа не связаны ни с каким освобождением, — просто смешно об этом думать Крепостное право и то не сумели толком отменить. А здесь оказалось, что рыбалка, охота, чекушка, или просто побольше, ну и баба. Вот поставьте это в один ряд.

Вы когда едете по России – я часто ездил в сторону Польши. Магазины: «Рыбалка», «Охота», еще есть камуфляжные магазины. И что ты там видишь – что окучивают красивую «телку» и пьют водку. И все, больше никаких интересов нет. Никаких.

М.Курников― А вы думаете, этому народу нравятся такие угрозы войной всему миру?

В.Еврофеев― Это кайф. Вот здесь выступает питерский дворик. Я вообще считаю, что скоро гопники станут дворянами – от слова «двор». Это будут новые дворяне.

Потому что здесь то, что сейчас разыгралось – а это абсолютно питерский дворик против других дворов. И так же посылают всякие требования другому двору: не будешь – зарежем. Или пугают, или фиктивно пугают. Но, тем не менее, в силу того, что, во-первых: про меня говорят, я такой крутой, я такой, — там сколько дворов? 15? Но ведь когда-то могут и пришибить.

М.Курников― И мы послушаем писателя Виктора Ерофеева сразу после того, как услышим новости и рекламу.

НОВОСТИ

М.Курников― Мы продолжаем говорить с писателем Виктором Ерофеевым. Обратимся к вопросам слушателей. Клио спрашивает: «В отличие от советских времен, когда каждый солдат и генерал знал, что мы за мир, — независимо от реального положения дел, сейчас нет риторики борьбы с мир в смысле противоположности войне. Генералы рассматривают военные действия как возможный, а не катастрофический вариант. По-вашему, насколько есть реальная угроза большой войны?»

В.Еврофеев― Отличный вопрос. Действительно, просто поразительно, что у нас нет вообще борьбы за мир. Ушли какие-то понятия – они могли звучать фальшиво, могли звучать как какая-то подстава но, тем не менее, мы знаем, что борьба за мир продолжалась и после смерти Сталина. Сначала она зародилась как «остановить атомную бомбу», нависшую над нами, потом она продолжалась уже до того времени, когда, наконец, обрели равнозначность и равноправие в оружии. И все равно борьба за мир или воевать за мир считалось как-то благородно.

Теперь слово «гуманизм» ушло совершенно с площадки.

М.Курников― Только у нас ушло. Или везде?

В.Еврофеев― Я говорю про нас. Потому что гуманизм в тех странах имеет вообще другое значение. Мы взяли гуманизм как человеколюбие с идеей именно воспринятой как уважение к человеку. Там гуманизм имеет другое значение – не будем вдаваться в эти подробности.

Хочу сказать, что здесь действительно идея войны приобретает гораздо более серьезное значение, чем она приобретала в течение всего пост-сталинского периода Советского Союза. Там все равно существовали какие-то договорные обязательства.

И вообще «холодная война» немного была похожа на театр – такой театр «холодной войны»: я играю одну роль, ты играешь другую. Можно было ошибиться, можно было плохо сыграть, можно было получить по морде, и срывы были, — мы знаем эти срывы прекрасно, начиная с внутри-блоковского — Венгрия, Чехословакия, включая Афганистан, — были срывы. Но все равно театр как мог, так и работал.

Сейчас театра этого нет, он развалился. Но есть люди, которые просто по своей профессии, по своей любви пострелять, они действительно включены в это общее дело. И когда есть цель — мы говорили про цель интеллигенции, а теперь про цель здесь — сейчас есть имперская цель. Она четко выражена в этом документе.

М.Курников― Мне не представляется, что мотивация «люди любят пострелять».

В.Еврофеев― Любят. Смотрите на Донбасс.

М.Курников― Но это не значит, что одни 18-летнии любят стрелять в других 18-летних.

В.Еврофеев― А разве на Донбассе этого не произошло?

М.Курников― Произошло.

В.Еврофеев― Ну и получили там кучу удовольствия тех, кто постреляли. А некоторые удумают: ну, подстрелят, ну, убьют. Вообще у нас отношение к смерти тоже гораздо более легкое, чем на западе. Это тоже одна из причин, почему можно нажать на какую-то кнопку. Мы же через большое количество трупов, как мы знаем, добрались до Берлина, и русский человек — об этом Твардовский гениально писал в «Теркине».

В.Ерофеев: Я вообще считаю, что скоро гопники станут дворянами – от слова «двор». Это будут новые дворяне

Поэтому и подхватили маршалы, что «других нарожают». Попробовали бы при де Голле это сказать, вот потому-то Франция и не удержалась в системе гитлеровского союза.

М.Курников― А может быть действительно в этом сила России сейчас, в этом сила Путина?

В.Еврофеев― Конечно.

М.Курников― В том, что мы легко к этому относимся.

В.Еврофеев― Конечно.

М.Курников― Они смотрят на нас: е-мое, они ведь и правда могут.

В.Еврофеев― Я в Берлине еду в такси, мы с таксистом молодым разговорились, спрашиваю: что ты раньше делал? — Я был в армии, — ну а начнется война, что ты будешь делать? – Сбегу на Мальдивы. Госзимена?

И там еще было замечательное. Там был очень важный момент, когда обсуждали европейские ценности, и английская писательница, может быть, мало кому известная, сказала: «Мы живем в пост-героическом обществе». Это замечательно. То есть, героизм закончился, а мы живем в пост-героическом.

М.Курников― Ну, простите, это еще Джойс: «Почему я должен умирать за Ирландию пусть Ирландия умрет за меня».

В.Еврофеев― Да. Но все равно Ирландия напечатала его на своих фунтах в свое время.

М.Курников― Тем не менее, давайте попробуем понять, что происходит с другой Россией и как ее воспринимает Европа. Слушатель: «Вы говорили, что в Европе по-разному относятся к нынешнему режиму в России в целом, и к Путину в частности. Как европейское общество восприняло, если восприняло вообще, речи Муратова и Дарьи Навальной?»

В.Еврофеев― Дело в том, что совершенно необязательно тот, кто любит Путина в Европе не должен восхищаться Дарьей Навальной, которая действительно произнесла на прекрасном английском замечательную речь. Но дело в том, что это совсем разные вещи. Они считают, что Россия может и улучшаться внутри – пусть будут там оппозиционеры, «Новая газета», «Дождь*» — естественно, это все иностранные агенты…

М.Курников― Признано российскими властями, «Дождь*» признан иностранным агентом.

В.Еврофеев― Конечно, агенты иностранные – а кто же они иные? Так вот и получается так, что там, на Западе, это в один флакон втекает: ну что, защищают права человека, это нормально. И Путин. Но этот вопрос начинает сейчас раскачиваться.

Поэтому я еще раз говорю, что это ошибка. Потому что они тебе скажут, что вот этот документ какой-то странный все-таки. Обращаться к Америке? А мы-то тоже в НАТО. То есть, начинается такое неуважение.

Потом, это безобразное неуважение к тем странам, которые были внутри Советского Союза. Ну как это? Подметем опять? И я никак не понимаю – за что бороться? Ну, например, допустим. Прибалтика скажет: мы хотим вернуться.

М.Курников― Куда?

В.Еврофеев― В Советский Союз.

М.Курников― Ох.

В.Еврофеев― И что? Выдайте нам по швабре? То есть, если так выстроить все, то как-то это не очень получается. То есть то, от чего они ушли, — а они ушли все-таки, Да, у всех есть трудности, есть разная степень трудностей. Но в принципе этого садизма государственного, вот этих обманок, ловушек, подстав, безобразного огромного количества убийства, детский травматизм, аборты, — выстраивается такая лента. Вы хотите сюда прийти, вот в это? Так может быть, тогда сначала давайте изменитесь.

А как измениться? Не получается. И эти же люди – у них там нет никакой цензуры, они сидят и смотрят в своем телевизоре, что есть такие и такие позиции, и мы от них и не отказываемся. Люди по-разному относятся к ковиду, например, или еще к чему-то. И вы знаете, посмотришь на это, и если ты особенно не ненавидишь Америку, ты скажешь: нет, там нехорошо. А если ты ненавидишь – а такие есть леваки, они говорят: Ну и плевать, все равно Путин молодец. И так Африка думает – очень много людей в Африке.

И вообще интересно – когда начинаешь отъезжать в сторону Африки, там симпатии возрастают и возрастают. И я считаю, что там действительно есть и какие-то свои африканские дворы, которые понимают — свой парень: я вообще я восторгаюсь Путиным. Надо же, он в 96-м был таксистом, а в 99-м премьер-министром. Вот это полет.

В.Ерофеев: Я не встречал ни одного человека в своей жизни, который бы мечтал тогда, чтобы Советский Союз развалился

―

Россия – страна возможностей.

В.Еврофеев― Вот есть такая кессонная болезнь у водолазов – если со дна океана поднять быстро, то кровь кипит. А он молодец – у него даже кровь не кипела, он так и остался с холодным сердцем.

М.Курников― Возвращаясь к речи Дарьи Навальной, вот этот прагматизм, за который она подвергла Запад очень жесткой критике – насколько, на ваш взгляд, действительно этот прагматизм тормоз к решению каких-то российских проблем?

В.Еврофеев― Во-первых, никто не обязан решать за нас наши проблемы. Это тоже такая история, которая тянется еще с советского диссидентства. Они там могут возмущаться, удивляться, но почему они должны это все решать?

М.Курников― А потому что теперь человечество это глобальный дом. Если вы это допускаете у нас, значит, это приползет к вам.

В.Еврофеев― Это правильно. И в этом смысле их прагматизм не всегда оправдан, действительно, они думают иногда эгоистично. Но надо сказать, что европейская цивилизация замешана на эгоизме, европейская цивилизация замешана на рационализме. И тут с ними очень трудно спорить, что-то они делают, да, чем-то помогают.

Но конечно, представить себе, как у нас тут думают в Москве, что они там только и пытаются разрушить государственность, что это их мучает страшно – они, наоборот, изо всех сил пытаются, чтобы это все склеилось и не развалилось. Если ядерная страна развалится – не дай бог.

Я не встречал ни одного человека в своей жизни, который бы мечтал тогда, чтобы Советский Союз развалился. Когда Советский Союз развалился, я не встречал на Западе ни одного человека, который бы желал, чтобы Россия развалилась. Ну, это просто…

М.Курников― Но это же не придуманный миф — в том смысле, что кажется, но президент Путин, судя по тому, как он спорил с Сокуровым, — действительно думает, что есть силы, которые хотят нас развалить. И он этого боится.

В.Еврофеев― Дело в том, что у каждого есть своя школа в жизни. У Сокурова, — кстати, это прекрасный режиссер, я во многом с ним согласен из того, что он говорил, — во многом. У него школа именно человеческого гуманизма – хотя это тавтология — «гуманизм человеческий». А есть школа людей, которые занимаются спецслужбой. И эта школа…

М.Курников― Человеческого кгэбизма.

В.Еврофеев― Человеческого гэбизма. И их воспитывают быть подозрительными, быть внимательным по отношению к тому, что делает потенциальный враг, и так далее. И когда такой человек из этого ведомства поднимается и охватывает уже всю площадку, то те силы не выветриваются. И воспитание гэбэшное не проходит. Ну, это как и с гопником.

М.Курников― Какое победит в итоге, дворовое или гэбэшное? Или это одно?

В.Еврофеев― У нас гопники нашили на себя генеральские погоны.

М.Курников― Как там? «За двор стреляй в упор» — что-то такое было. Надеемся, что стрельбы не будет.

В.Еврофеев― Я тоже надеюсь.

М.Курников― Виктор Ерофеев, писатель, был у нас в эфире.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.