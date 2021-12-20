О.Журавлева― Всем добрый вечер! И сегодня у нас в гостях на связи — Илья Новиков, адвокат. Илья, добрый вечер!

Вы сейчас в пути, и, я так понимаю, вы рассказывали о том, что нас тоже очень интересует. У вас заведено новое дело против Петра Порошенко, подрывная деятельность против Украины, одна из форм госизмены — что-то такое я прочла. Что произошло, расскажите, пожалуйста, с самого начала.

И.Новиков― Вы, понимаете, что это разговор долгий, и нем, скорей всего, придется посвятить ему добрую половину нашего сегодняшнего эфира, может быть, даже больше.

И здесь нужны две преамбулы. Потом я уже перейду к сути. Первая состоит в том, что нас в первую очередь слушает российская аудитория, поэтому нужны некие пояснения. Но в то же время нас могут слушать люди из Украины, которым эти пояснения не нужны. Вот у вторых я прошу прощения, потому что я буду говорить очевидные для них вещи, потому что контекст мне все равно придется, так или иначе, давать.

О.Журавлева― Давайте. А то мы уже не знаем, как бывших президентов судят. В России это удивительно и интересно.

И.Новиков― Я думаю, что России надо дождаться чего-то похожего, а, может быть, совсем непохожего.

Вторая преамбула состоит в том, что то, как развивается вся эта история, основные события, которые происходят основные, о которых есть смысл говорить, в 21-м году. А события, которые являются предметом уголовного дела, происходили в 14-м году. А чтобы понять, откуда все это взялось и происходит именно так, нужно обратиться к 19-му году, то есть получается такой нелинейный нооновский отчасти сюжет. И вам придется как-то напрягаться, чтобы уследить за художественным полетом мысли наших оппонентов, прокуроров, следователей и всех остальных.

Вот с этими двумя преамбулами, благославясь, приступаю к изложению сюжета.

Что случилось сегодня? Сегодня около полудня по киевскому времени к воротам загородного дома Петра Порошенко, пятого президента Украины приехал микроавтобус, из которого вышли несколько человек, из которых представился один. Он сказал, что его имя Швец, он из офиса генерального прокурора, и он привез некие документы для вручения Порошенко. Он сказал все это охраннику, который даже не основной и постоянный охранник, поскольку там положена служба безопасности по закону как бывшему президенту. Это не тот человек, не уполномоченный человек, чтобы принимать такого рода корреспонденцию. Он честно сказал, что «извините, я не член семьи, я не знаю, когда увижу Петра Порошенко, я передать не могу. На что прокуроры сказали: «Ничего страшного, мы это здесь оставим». И оставили пачку бумаги, воткнутую в щель калитки.

Таким путем, как считают прокуроры, они сделали очень важный и, наверное, самый важный в уголовном процессе, как он выписал по новому Процессуальному кодексу Украины шаг, а именно сообщение о подозрении.

Если наша аудитория слышала где-то краем уха, а, может быть, специально следила, что в отношении Порошенко возбуждено более сотни уголовных дел, то надо понимать, что формулировка «возбуждено» — это лукавая формулировка. Потому что первое такое дело, там черным по белому в водной части было написано, что дело возбуждается в связи с тем, что бывший президент Порошенко совершить госизмену, пытался захватить власть и так далее, — вот оно было возбуждено 20 мая после инаугурации президента. Там долгой раскачки не было.

Но с точки зрения закона все это лирика. Вот пока человеку не сообщили о подозрении — то, что в России, если приводить какие-то аналоги, что привычно нашей аудитории называется «предъявили обвинение». Вот пока не сообщили о подозрении, не предъявили обвинение, это все проходит по части лирики. Следователю или заявителю, который подал заявление о преступлении, или прокурору, который вносил эти сведений в реестр, может казаться, что там, действительно, что-то есть. Но пока вы не подписались под сообщением о подозрении, это все ведомство НРЗБ.

О.Журавлева― Илья, давайте я попытаюсь проговорить, правильно ли мы понимаем, что происходит, я во всяком случае. Привезли некие бумаги, которые, по идее должны быть предъявлением обвинения.

И.Новиков― Да, они должны быть вручены лично. И только при невозможности вручить лично, их можно направить по почте или как-то иначе.

О.Журавлева― Значит, в это время Петр Порошенко находился в отъезде, на конференции в Варшаве.

И.Новиков― Тут начинается ноон. Маленький сначала будет флешбэк. В прошлую пятницу возле здания парламента сквозь охрану Порошенко пытались пройти два человека, которые представились сначала как блогеры. Потом оказалось, что они из ДБР (Государственное бюро расследований). Это двоюродный брат Российского следственного комитета. Звучит похоже на ФБР, но по смыслу похоже на Следственный комитет и по качеству работы в некоторых аспектах.

Они пытались дать повестку, написанную криво. То есть повестка не имела законной силы по ряду причин. Там не было уточнено, в каком статусе вызывается лицо, не было уточнено, на какие следственные действия вызывается лицо. Определенно было только одно, что оно выписывается на 20 декабря, то есть на сегодня. Притом, что по закону повестки можно выдавать только спустя трое суток от текущей даты, причем текущая дата не считается, то есть фак на пятые сутки может быть повестка, чтобы она была по этому параметру законна. Уже хотя бы в силу этого та повестка силы не имела.

Но это не помешало тут же пустить в медиа разговор, что вот Порошенко в очередной раз уклоняется от повестки, ай-яй-яй, как нехорошо! Честные люди от повестки не уклоняются.

А когда он вылетел сначала в Стамбул на конференцию, потом в Варшаву на вторую конференцию, это немедленно прокомментировали: «Смотрите, он бегает по заграницам, пытается скрыться за границей от нашего правосудия.

О.Журавлева― Я прямо прочитала сообщение где-то, что «Петр Порошенко сбежал».

И.Новиков― Эти сообщения, что очень характерно, особенно яростно стали перепощивать два типа ресурсов: ресурсы российские, у которых на Порошенко давний зуб. И ресурсы симпатизирующие Зеленскому. Так сложилось просто.

Сегодня мы имеем эту текстовку, воткнутую в щели ворот. Мы имеем сегодня брифинг, на который меньше 2 часов назад вышли два сравнительное невысокие должности занимающие представители СБУ. И нам сказали, что «да, все серьезно, никаких шуток. Вот госизмена, мы подозреваем Порошенко. Мы подозреваем Порошенко, считаем, что он в 2014 году свершил такие вещи. Ждем, когда он явится.

23-го там же, в этой пачке бумаг повестка на 23-е (смотри предыдущий пункт, почему нельзя 20 декабря принести справку на 23-е). И было сказано очень суровым голосом, что в зависимости от т ого, явится Порошенко и не явится, будет приниматься решение о мере пресечения. Все очень серьезно.

Второй маленький флешбэк отсылается к сентябрю этого года по тому же самому делу сообщать о том, что вручено сообщение Виктору Медведчуку, которого в Украине называют кумом Путина, который пользуется репутацией, которая вытекает из статуса кума Путина и из никоторых других вещей.

О том, что ему направлены подозрения, вышли перед камерами сообщать лично Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и лично глава СБУ Баканов.

Про Венедиктову нужно сказать следующее. Во-первых, поскольку Порошенко является действующим депутатом парламента, по закону именно Генеральному прокурору и только ему принадлежит право сообщать о подозрению депутату. Есть исключение одно. Сообщить о подозрении, то есть по дописать должен только действующий генеральный прокурор, а сообщить о подозрении, то есть привезти бумагу и передать ее из рук в руки может нижестоящий прокурор по полномочию генерального.

И мы видим со всеми этими словами, что Порошенко неожиданно уехал на работу или в отпуск или куда он уехал. Но видим, что реально есть человек, которому вся эта история поменяла его отпускные планы — это Ирина Венедиктова. Потому что ровно сегодня утром, он, по-моему, ушла в отпуск, потому что датированное 20 декабря сегодняшним числом подозрение, подписывал ее не первый зам. На автомате, если генеральный прокурор уходит в отпуск или ложится на больничный или еще что-нибудь с ним происходит, то автоматические, если нет никаких иных распоряжений, должность принимает первый заместитель.

А в этой раз временно исполняющем обязанности стал не первый заместитель, его фамилия Симоненко.

То есть, как мы себе эту сцену представляем. Все эти выходные между 17-м, когда была разыграна эта история с повесткой и 20-м, то есть сегодняшним днем где-о в недрах офиса Генпрокурора, судя по всему, была борьба о том, кто останется крайним, у кого в руках догорит спичка, у кого в руках взорвется граната, то будет тем человека, кто поставит свою подпись под подозрением 5-му президенту Украины. Потому что понятно, что последствия будет нести этот человек, а не кто-то еще.

Это дело выпало Симоненко, он подписал. И сейчас мы начинаем вторую главу нашего повествования, что именно он подписал.

О.Журавлева― Я напомню, что у нас в эфире Илья Новиков. Я хотела уточнить один момент. Вы как официальный адвокат Петра Порошенко, можете принимать за него какие-нибудь бумаги, ознакомиться и так далее?

И.Новиков― Нет. Эта процедура вручения сообщения о подозрении, она прошла уже НРЗБ практики, всякие тонкости. Но если бы можно было просто адвоката на улице поймать, сказать: «НРЗБ дела Иванова. А вот НРЗБ Петров. И вот вам подозрение Петров, и Петров уведомлял». И все было бы очень просто и жизнь Петрова была бы невероятно легка». К счастью пока это не так.

И.Новиков: В зависимости от того, явится Порошенко и нет, будет приниматься решение о мере пресечения

Есть в этой истории факты, которые никто не оспаривает, потому что знают, что так и было. В 2014 году после начала войны Украина лишилась своих антрацитных шахт. Это невероятно важная история для Украины, потому что все электростанции на тот момент, которые питались углем, питались не просто углем — питались антрацитом. Потому что если у вас есть дешевый антрацит, он хорошо горит. Для тех, кто не в курсе — это такой сорт угля, который отличается повышенной температурой горения, повышенной отдачей тепла. И в целом тонна антрацита при прочих равных гораздо лучше, чем тонна какого-нибудь бурого угля.

Но есть еще одна деталь. Когда у вас электростанция ориентирована на антрацит, то вы не можете просто взять и топить ее бурым углем, потому что там другие температуры горения, он начинается плавиться, будет забивать фильтры.

О.Бычкова― Просто понятно, что если заправить машину, которая привыкла к АИ-92…

И.Новиков― Если у вас машина ездит на 95-м бензине, вы, наверное, можете залить пару раз ее 92-м, но ничего хорошего от этого не будет, она может сломаться.

Что происходит? Оккупированные Россией и вот этими так называемыми прокси республиками оккупированные те шахты, из которых добывался антрацит все эти год, и хотя Украина находится на неоккупированной территории… шахты вот с этим бурым углем, но заменить одно другим, наверное. Вы не можете всю зиму прожить на 92-м между 95-м.

Чтобы решить эту проблему министерство энергетики — тогда это был еще министр Юрий Продан — законтрактовало поставки антрацита из Южной Африки. Там тоже есть свои шахты, они тоже экспортируют уголь. Он должен был приехать осенью. Когда он приехал осенью, оказалось уже с первых кораблей, с первых поставок, что уголь некондиционный. То есть совершенно точно он не подходит под антрацит, он бесполезен для того, для чего его покупали.

Но он также некондиционен даже как и обычный бурый уголь. Там у него какие-то невероятные проценты влажности, зольности…

О.Бычкова― В общем, прислали некачественный уголь.

И.Новиков― Да, прислали разбавленный мочой дизель. Извините, что так говорю. Если мы проводим аналогию, понятную автолюбителям, вот она такая.

О.Бычкова― Я пытаюсь уплотнить наше повествование. Петр Порошенко использовал свои полномочия для разрыва контрактов.

И.Новиков― Мы еще даже близко не подошли к Петру Порошенко. Это наши оппоненты пытаются уплотнить повествование, как Шахерезада, у которой кончаются дозволенные речи, давайте мы быстренько срежем углы. Углы срезать нельзя.

Все, что я сейчас описываю, происходит в сфере действия правительства. А в Украине очень четко разграничено, за что отвечает президент, за что отвечает кабмин. Кабмин отвечает за этот самый сектор.

С африканский углем начался скандал. Поставки были отменены. Было заведено уголовное дело, потому что оказалось. Что там еще офшоры какие-то участвуют в этой истории. Между украинским портом и африканским портом какая-то офшорка, которая тоже имеет свой процент. Потом, правда, дела были прекращены, но осадочек остался.

И на этом фоне начинает разрабатываться и реализовываться схема по поставке угля с неподконтрольной территории. Потому что 14-й год — это время, когда… ну, может быть, кто-то думал, что это надолго, но вообще-то, большинство народу думало, что это как-то быстро кончится. Человек — существо оптимистичное. Если мы не тогда сказали, что, спустя 7 лет, все еще будет такая вся петрушка, я бы, наверное, не захотел в это поверить.

На самом деле был товарообмен между неподконтрольными так называемыми территориями. Но вот с углем было тяжело, поскольку уголь проще всего контролировать, его не повозишь на тачке. Это нужны вагоны, нужно чтобы обе контролирующие стороны сказали — да, кивнули головой. При этом Украина категорически не могла покупать уголь у ДНР напрямую, поскольку были еще раньше осенью любые банковские операции на территории ДНР, ЛНР.

И было сделано следующее решение. Были выбраны две госшахты. В Украине до сих пор много всяких государственных предприятий в сфере этой угольной промышленности. Одна из Луганска, другая из Донецка. Они были зарегистрированы как юрлица на подконтрольной Киеву территории. У них были открыты счета на подконтрольной территории. И было договорено, что будет закупаться антрацит у этих двух шахт. Будет им платиться только в белую с украинского счета энергетической компании государственной на счет этих двух шахт и будет возиться уголь. Он реально ввозился. И ситуацию зимой 14-го, 15-го годов спасло именно то, что этот уголь был.

Потом были разные другие процессы. Потом ушел министр Демчишин, который сменил Продана, который эту схему внедрял. Потом шахты национализировали в ДНР, то есть они просто перестали работать как таковые.

Сейчас они, судя по тому, что мы знаем, возят уголь в Ростовскую область, там его смешивают с воркутинским, выдают сертификат происхождения — Беларусь. И тот же самый уголь из Донецка и Луганска приезжает в Украину как белорусский с промежуточной остановкой в России. Это то, что происходит сейчас.

Теперь нооновский переход. Прошло 5 лет. Наступает 19-й год. Президент Зеленский выигрывает выборы на тезисах, что Порошенко и его окружение ворует, что они страшные коррупционеры, что он сейчас придет, со всеми разберется, всех посадит, всех накажет, всех расследует.

Возбуждаются эти сотни дел, из которых только одно дошло до подозрения и то кончилось грандиозным пшиком. Это было год назад летом, когда Порошенко как бы пытались арестовать, но в итоге отползли назад и с тех пор не подают вида, что это вообще было.

И начинается это дело с того, что этим летом был опубликованы так называемые пленки Медведчука. Виктор Медведчук, тот самый кум Путина говорит, что это не он, что это монтаж. В Украине это называется повсеместно «пленками Медведчука», поэтому я так на них и буду ссылаться, не вторгаясь в вопрос, он это или не он.

На этих пленках человек с голосом, похожим на голос Медведчука разговаривает с разными людьми — с Сурковым, с разными чиновниками российскими, из ДНР — и решает множество разных вопросов. И постоянно этот голос говорит: «Я только что был у Порошенко… Я сейчас буду у Порошенко… Я сейчас все решу. А вот Путин… А вот Порошенко…». В общем, постоянно идет такой неймдроппинг…

О.Журавлева― Что как бы указывает, что Порошенко под влиянием Путина совершал какие-то деяния.

И.Новиков― Это то, как эту историю хочется трактовать нынешним следователям. Они очень сильно встрепенулись тогда. И мы даже были на допросе по этому поводу.

Встрепенулись потому что там упоминаются какие-то деньги, которые кто-то повез в ДНР. Вот сразу, как только Медведчук говорит про деньги и все это на фоне Порошенко, то сразу мысль первая: Украли у народа деньги, как-то их между собой попилили, вывезли в ДНР. Вот «Андрюха, по коням! У нас криминал. Возможно, труп».

Вот этот «криминал, возможно труп» сводится к той истории, о которой я сказал — к тому, что уголь из ЮАР был плохой, в итоге обошлись углем, который возили из ДНР, ЛНР, но через эти государственные механизмы абсолютно прозрачные. Куда эти деньги пошли и как они пошли было понятно.

И.Новиков: Когда происходит какая-нибудь дичь под Новый год, вы говорите: «Ну, ладно, давайте уже после праздников»

И дальше, как я себе эту ситуацию уже конструирую, было очень важно новой администрации Зеленского, естественно, поскольку это важно СБУ и прочим правоохранителям, было очень важно, чтобы было какое-нибудь уголовное производство, где будет через запятую написано: «Порошенко — и террористические организации». Почему это важно? Потому что это единственный путь в короткую, не дожидаясь приговора суда, которого — забегая вперед, — не будет, потому что его не может быть по такой дурацкой истории, можно применить санкции. Сейчас существует такой механизм, когда Совет безопасности, в котором председательствует Зеленский, имеет право наложить санкции за сотрудничество с террористами. И если у вас есть такой предлог, вы можете отобрать любой бизнес, арестовать любые активы и вообще много чего можете сделать хорошего и приятного, если речь идет о ваших врагах.

Поэтому решили пойти по этому пути. Причем было понятно, что эти деньги не украдены. Она заплачены за уголь, за них привезли уголь, его сожгли. Электричество выработали, страна не замерзла.

Из этого слепили сюжет, который меня поражает. Я сейчас вам расскажу и кто-то, наверное, не поверит. Мы сейчас планируем опубликовать это подозрение полностью, чтобы все почитали. А те, кому не терпится, могут посмотреть по предыдущим публикациями подозрение в отношении министр Демчишина, вот оно точно такое же. Мало чем отличается. Только в старом подозрении написал везде «Неустановленное лицо из высшего руководства Украины», а в новом подозрении везде: «Порошенко… Порошенко».

Отказались от идеи, что кто-то зарабатывал деньги себе. Эта идея вся как бы неактуальна. Что говорят вместо этого? Порошенко, Медведчук и Демчишин создали преступную группу, замыслом которой было — вот у меня в детстве были такие книжки про гражданскую войну, как положено в советское время, там было «Молодая республика в кольце врагов. Тревожное положение. Реввоенсовт решает командировать товарища Фрунзе на восточный фронт». Вот в таком духе, — вот эти две молодые республики в кольце врагов. Якобы возникла преступная группа бескорыстная — еще раз подчеркиваю в этой студии — самое смешная — это бескорыстные мотивы, которые приписывают всем этим преступным лицам. Бескорыстная: хотели помочь ДНР. Если бы у них была схема, как оттуда закупать парфюмерию или песок или игрушки, может быть, они бы под видом закупки парфюмерии закупали. Но такой схемы не нашлось, поэтому они решили поставить туда деньги под видом закупки угля. И чтобы сделать возможной эту схему, чтобы оправдать в глазах общества, опять же преступным путем сорвали эти замечательные поставки прекрасного угля из ЮАР.

Уголь из ЮАР, возвращаясь к аналогии с автомобилями, — это как если бы вам сказали: «У нас тут есть испорченный дизель. Но если вы его смешаете с ракетным топливом по тысячу долларов за грамм, том, может, быть что-нибудь получится». Потому что этот уголь можно было жечь на станциях, но при условии: либо смешивать его с антрацитом и не в пропорции: один рябчик — один конь, более-менее пополам. Либо подсвечивать его газом, то есть заводить газовую трубу в топку и у вас общая стоимость того, что вы сжигаете — это стоимость угля плюс стоимость газа. То есть это на самом деле как топить деньгами.

Но тем не менее сказали, что единственная цель, с которой сорвали эту замечательную поставку из ЮАР, — это чтобы создать предлог поставки угля из ДНР и тем самым профинансировать террористов. Поэтому завели ложные уголовные дела на этих замечательных поставщиков из ЮАР, сфальсифицировали экспертизы. Порошенко всем раздал указания… Там идет такая плотная конспирология.

То есть описывают, что там происходило. Например, министр издал приказ номер такой-то, реализуя негласное указание, поступившее от Петра Порошенко.

О.Журавлева― А сам Петр Порошенко все это реализовывал, реализуя негласные указания из Москвы.

И.Новиков― Ну, так напрямую не говорят. Имеется в виду, что прямой мотив, который записан — это изменить государству Украина (это госизмена) и поддержать молодые донецкие республики. Притом, может быть, наши слушатели не знают об этой истории, насчет поддержки республик. У республик не было бы никаких проблем, если бы Порошенко в самые первые месяцы своего пребывания на должности, не удалось вывести из Крыма наличные деньги. Когда туда уже пришла Россия ,и в банках оставалось около 4 миллиардов наличных гривен на весь полуостров, — вот если бы эти гривны вывезли бы в ДНР и платили там расчеты бумажными гривнами, которые взялись оттуда же, откуда взялись «Буки», оружие из военторгов и сегодня остальное. Ну, они просто взялись откуда-то. То никакой проблемы у республики и никакой необходимости как-то экономически поддерживать, не было бы. Потому что там шахтеры сидели без зарплаты на этих угольных шахтах, насколько опровергая этот тезис, что победившая революция шахтеров и рабочих как-то взяла это в свои руки. Порошенко эти деньги вывез.

И.Новиков: Зеленский для меня процессуальный противник

―

Здесь мы должны сделать паузу. И, может быть, в следующей части мы даже вас и увидим, если нам повезет.

Это Илья Новиков, адвокат Петра Порошенко, против которого вроде бы как бы заведено новое уголовное дело. Мы вернемся в эту студию после новостей.

НОВОСТИ

О.Журавлева― Мы снова с вами. Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость Илья Новиков, адвокат. Если вы еще не смотрели, на YouTube можете подключиться, сейчас Илью будут показывать в YouTube.

Краткое резюме предыдущей серии. Новое дело, о котором сейчас зашла речь, про Петра Порошенко. Это история про то, что в 14-м, 15-м годах происходило с углем. И что можно для Украины и что можно придумать, как из этих историй с углем вывести подрывную деятельность и одну из форм госизмены, если очень коротко.

И.Новиков― Если очень коротко, сумбурно, пусть наша аудитория оценит, особенно та аудитория, которая не брезгует смотреть российские государственные каналы. После всех этих разговоров про то, как Порошенко ест детей Донбасса и про то, как он устраивает там геноцид и все остальное, оцените спелость фантазии и того, сейчас его в Украине обвиняют в том, он тайно изменнически поддерживал НРЗБ ДНР и ЛНР в 14-м году.

Что их этого вытекает? Во-первых, я называю эту историю оливьегейт. Почему оливье, понятно. Мы, наверное, еще поговорим сегодня про «Мемориал*» и то, как «Мемориал*» пытаются закрыть в России ровно под новогодние праздники, в чем я абсолютно уверен, для того, чтобы народ как-то проглотил эту блажь. Потому что когда у вас происходит какая-нибудь дичь и хтонь под Новый год, вы говорите: «Ну, ладно, давайте уже после праздников». Настолько уже устал, настолько хочется оливье НРЗБ и забыть обо всем этом. Это и известный эффект, на Украине работает ничуть не меньше, чем в России.

То, что эта история тем, что желание офиса президента продавила генерального прокурора одним днем спешно уйти в отпуск, чтобы не подписывать опасную, стремную бумагу.

То, что эта история потрясающая, что называется, бог шельму метит. Она случилась не в прошлую зиму, которая была гладкой и благополучной, потому что еще не проели то, что осталось Зеленскому в наследство от предыдущей администрации. А сейчас проели. И эту зиму Украина встречала с пустыми запасами угля. И из тех сотен тысяч тон, о которых отчитывается правительство, говоря, что у нас все хорошо, на самом деле, беда в том, что большинство этих тонн принадлежит не правительству Украину и предназначено не для электростанций. Оно принадлежит различным частным структурам и предназначено в основном металлургическим заводам, а не для того, чтобы отапливать квартиры.

О.Журавлева― А сейчас каким способом? Вот это смешивание, взбалтывание и через Беларусь — то, что поставляется?

И.Новиков― Во-первых, в 16-м году многие электростанции переделали все-таки на бурый уголь. Сейчас Украина чуть менее зависима от поставок антрацита. И потом, тот антрацит, который поставляется, то электричество, которое поставляется и импортируется сюда, оно белорусское и, в общем, российское. Потому что в Беларуси нет генерации, которая могла бы НРЗБ экспорт. Это российские все предприятия, закрепленные за Россией.

И та энергонезависимость, которой очень гордилась администрация Порошенко, что ее удалось как-то собрать в одну кучу, она де-факто потеряно.

И то, что пошли конкретно в этом году, когда вот такая зима, и когда уже всякие ненавязчивые предупреждения о том, что «граждане, будут временами местами веерные отключения и неизвестно, когда у вас в квартиры что-то подадут», — вот это, конечно, бог шельму метит. Потому что в другую какую-нибудь зиму нелепость этой истории была бы, может быть, менее очевидна, но сейчас это прямо бросается в глаза.

И.Новиков: Все законы об усилении ответственности, так или иначе, профанация

Вы, понимаете, что вы слушаете адвоката Порошенко, человека, пристрастного, безусловно, одностороннего. Но все равно все-таки это происходит после того, как у Зеленского все последние месяцы вот как, знаете, Chainsmoking, когда одну сигарету прикуривают от другой. Зажигалка не нужна. Ты закуриваешь первую утром и до вчера ты прикуриваешь одну от другой.

Вот скандалы, в которые попадала администрация Зеленского, лично Зеленский, то, что у него только что уволили замминистра внутренних дел, который ругался с полицией козырял своими званиями; то, что до этого были вагнеровцы, до этого были новости про офшоры. Конечно, очень сложно отделаться от ощущения, что эта история под новый год, она не только про личную месть, но она еще про то, что «пожалуйста, говорите уже о чем угодно, только не о моим скандалах».

О.Журавлева― То есть как бы создание информационного повода более пышного…

И.Новиков― Мы это рассматриваем, в том числе, и так, разумеется. Вот что я хотел доложить по этому поводу.

О.Журавлева― В подробности будем входить уже те, кто этим интересуется.

И.Новиков― Последнее, что скажу, что желающие могут прочитать у меня на Фейсбуке какие-то детали. А совсем желающие просто посмотреть украинскую прессу. Ее очень много русскоязычной. Пожалуйста, смотрите, там все есть. И текст подозрения, насколько я понимаю, тоже уже опубликован.

О.Журавлева― Давно хотела задать этот вопрос. Насколько украинское законодательство принципиально или не очень принципиально отличается от российского? Долго ли вам пришлось переучиваться на другие законы?

И.Новиков― Переучиваться по-настоящему мне пришлось только в этом году. Только в этом году я сдал адвокатский экзамен. Потому что до этого я работал только по уголовному процессу. Я работал как иностранный адвокат, внесенный в украинский реестр. Есть такая возможность. То есть на входе мне не приходилось переучиваться. Но потом пришлось. Отличия, действительно, есть. Во-первых, другой язык. И юристы — я не открою какой-то тайны — думают клише. Мы очень часто думаем не конкретными словами, а конструкциями из 5-6 слов просто потому, что так написано в законе, мы это читали тысячи раз в своей жизни. И самое сложное для меня было от этих конструкций привычных, может быть, к таким же, но ты там переводишь слово по смыслу какое-нибудь, а оно не так, потому что в законе его перевели иначе синонимом. И все сразу чувствуют, что ты какой-то не оттуда человек, ты путаешь слова, как не должен путать юрист.

О.Журавлева― Засланный казачок это называется.

И.Новиков― Да. Засланным казачком меня называли, «рукой Москвы», «агентом ФСБ» называли миллион раз. Что смешно, здесь меня называли, когда хотят что-нибудь плохое обо мне сказать, — что я агент ФСБ. В Москве — что я, разумеется, бандеровец, в каких-то отдельных случаях — власовец. И все это чудесно сочетается. Но, в принципе, ради бога, меня это не очень НРЗБ.

О.Журавлева― А почему вы вообще считаете необходимым… почему вас так занимает эта битва между Порошенко и Зеленским, почему вы так ее, мне кажется, уже лично воспринимаете?

И.Новиков― Адвокату, который работает два года по одному делу, как-то очень сложно так не воспринимать.

О.Журавлева― Для вас Зеленский уже теперь личный противник процессуальный.

И.Новиков― Нет, он для меня процессуальный противник. Потому что я уверен, что за моими формальными оппонентами, за прокурорами и следователями, с которыми я вступаю в переписку и общаюсь «через стол», что на ними всеми стоит Зеленские и его миньоны, какие-то друзья.

О.Журавлева― То есть особенно переучиваться вам не пришлось — вот что я хочу сказать

И.Новиков― Нет, все-таки другая страна, другая правовая культура. Начиналось это все 30 лет назад с одной и той же точки, потому что законодательства СССР и УССР были списаны с одной кальки и в том, что касается людей, даже в первую очередь. Поэтому да, это разные страны, разные условия.

О.Журавлева― Можно тогда про нашу страну пару слов, кстати. Это совершенно в пандан нашему делу. У нас тут 16 декабря многие СМИ обратили внимание на приговор Ростовского суда, в котором говорилось о поставках продовольствия, предназначенного — я поставки в российские части в ЛНР, ДНР. Сразу стали писать, что, товарищи, суд прямо признал присутствие российских войск. Четыре раза они указывались в разных показаниях эти сведения, и вроде как все нормально. Потом эти сведения исчезли из судебного решения, с сайта суда.

Как вы думаете, что это было?

И.Новиков― Здесь есть, о чем поговорить. Но не совсем, наверное, о том, о чем ждут наши слушатели.

Я понимаю тех, кто сразу кинулся это комментировать, обшучивать. Потому что грех, если уж ты профессионально соприкасаешься и комментируешь Соловьева, то не грех посмеяться над тем, что так облажался российский официальный НРЗБ.

На самом деле, это гораздо менее серьезная история, чем может показаться по двум причинам. Во-первых, те, кто считает судебные решения в большим количествах, знают, что если ты на секунду отвлекся и не заметил вводной фразы, тебе может показаться, что суд перешел на какие-то либеральные позиции, с сменил флаг, чуть ли не поддержал восставший народ, потому что он излагает какие-то вещи здравые, которые ты ожидаешь от защиты. Потом ты смотришь, что в начале было: «По мнению стороны защиты,» — и дальше все это идет цитата. Просто в судебных документах не кавычат цитаты. Поэтому если подсудимый, свидетель говорит, что «мы с Петей возили продовольствие нашим солдатам в ДНР» и суд это цитирует, это совершенно не обязывает к тому, что суд под этим подписался.

О.Журавлева― А почему он в решении-то упомянул?

И.Новиков― Потому что в решении излагаются показания точки зрения, правовые позиции. Это нормально. Но даже если бы суд прямо от своего имени сказал, что «да, я судья, считаю, что возили туда и туда», ситуация обстоит так, что легкость, с которой суды и разные государственные органы прощают себе разные ошибки, называя техническими ошибками, опечатками, описками и так далее заменяют что хотите — черное на белое, миллион на тысячи у так далее — она невероятная.

И эта легкость, к сожалению, делает возможность поймать за руку, что называется какой-нибудь государственный орган, в том числе и суд и что-то крупное из этого извлечь…

Вот у меня было дело пару лет назад, где одного россиянина судили за то, что он воевал в «Правом секторе*». Вы сейчас скажете, что «Правый сектор*» — организация, признанная, по-моему, запрещенная в России. Там основной юридический казус был в том, что запрещена она на территории в России, а он вроде как принимал участие в ее деятельности на территории Украины, и суд это никак совершенно не обошел. Принимал и принимал, а там, где запретили, уже дело десятое. Но кроме прочего там во вводной части описывалось, что этот гражданин в 14-м году, желая принять участие в противостоянии с пророссийскими силами на территорию Украины, поехал в Украину. Это решение не отменили. Его приговор апелляция засилила. И я его показывал в Киеве разным людям: «Как вы думаете, это бомба или не бомба?» — «Да, конечно, это бомба. Российский суд признал, что эти сепаратисты российские…». Я говорю, ну, попробуйте.

В общем, оказалось, что не бомба, оказалось, что при той легкости, при том крайне малом значении, которое эти люди придают своим собственным словам и готовности от них отказываться и как угодно переинтерпретировать их задним числом, — идея ловить их на слове крайне неблагодарная. Давайте ловить их на чем-нибудь другом…

И.Новиков: Проблема в устройстве ФСИНа, в том, что это ГУЛАГ, в том что это сама структура помогала пытать и скрывать

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Мы совершенно не успеваем. Но перед эфиром вы мне говорили, что закон о пытках, который сейчас пытаются принять — об усилении ответственности и все такое — это профанация. Можете коротко ответить, почему?

И.Новиков― Все законы об усилении ответственности, так или иначе, профанация. Вот все, что я видел за последние годы. Когда происходит громкое убийство девочки педофилом, начинается кампания: «Давайте педофилам пожизненное…». Происходит какая-нибудь драка на национальной почве — все, давайте криминализируем преступления на национальной почве.

И, в принципе, знают еще в советские времена, что такой кампанейщина. Она никогда не адресуется к сути вопроса. Она всегда адресуется к какой-то внешней форме. Проблема с пытками не в том, что какие-то виды насилия будут подводиться под пытки, не подводиться. Проблема в устройстве ФСИНа, в том, что это ГУЛАГ, в том что это сама структура, что она помогать пытать и скрывать. И просто введя какую-то статью в латанный-перелатнный Уголовный кодекс, который уже как лоскутное одеяло, вы ничего с этим не сделаете.

О.Журавлева― Спасибо большое! У нас на связи был сегодня адвокат Илья Новиков.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. Украинская организация «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещённая в России.