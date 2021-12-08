А. Осин― Здравствуйте. И сегодня особым мнением должен поделиться политолог Сергей Марков. Здравствуйте.

С. Марков― Здравствуйте, уважаемые друзья. Поздравляю всех, прежде всего, с началом зимы настоящей. Нам просто природа подарок сделала огромный, завалила все снегом. Красота необыкновенная.

А. Осин― Вас радует. Многих огорчает.

С. Марков― Побольше гуляйте на природе. Тогда вы почувствуете всю эту потрясающую красоту. И возьмите в руки лопаты. Почистите снег. Я вчера чистил, чистил много часов. Все тело прям накачано мышцами. Супер. Всем очень советую, рекомендую. Лопата, метла, свежий воздух. Свежий снег. Вот он – рецепт счастья.

А. Осин― Как игравший в футбол в понедельник на свежем воздухе, присоединяюсь, потому что тело, конечно немножко ломит. Но это хорошая ломота. Она приятная и говорит о том, что тело продолжает жить. Останавливаться нельзя. «life in motion» как говорят англичане. Но течение нашей жизни, в том числе и политической тоже продолжается. И довольно бурно. Сегодня официально оформлена смена власти в Германии. Новый канцлер Олаф Шольц получил в частности поздравление от президента России Владимира Путина. Который не преминул обратиться к канцлеру теперь уже бывшему, правившей больше десятка лет, даже больше — 16 лет Ангеле Меркель. Очень тепло он к ней обратился. Сказав, что хотелось бы сохранить уровень общения, который был. Вот тут сразу возникают аналогии у въедливых журналистов. Они говорят, что а не предложит Владимир Владимирович Ангеле какой-нибудь хороший пост, как ее предшественнику Герхарду Шредеру.

С. Марков― Нет. Несколько моментов, которые вам может быть покажутся необычными. Известно, что Шредер – бывший канцлер. Имеет хороший пост, в том числе связанный с российско-немецким бизнесом. Не российским, а российско-немецким. Ангеле Меркель не предложат такой пост по нескольким причинам. Во-первых, ей предложат хороший пост в евроструктурах. Я очень не удивлюсь, если в ближайшее время увидим ее на посту главы ЕС в той или иной форме. У них три поста. Один из трех, по всей видимости, я думаю, с высокой вероятностью займет Ангела Меркель, если только ей не помешает здоровье. Мы видели, у нее были некие проблемы со здоровьем. Она в обморок несколько раз чуть ни упала.

А. Осин― Тремор этот.

С.Марков: Я очень не удивлюсь, если в ближайшее время увидим Меркель на посту главы ЕС в той или иной форме

С. Марков― Да. Будем надеяться, что она с ним справится. И займет очень высокие посты. Вторая причина связана с тем, что на самом деле она не так хорошо относится к России, как относилась и относится Шредер. Шредер и проводил политику значительно лучше, чем Ангела Меркель. Он же даже взял девочку из русского дома детского. Усыновил ее. И воспитывается она в его семье. И такое душевное расположение Шредера к России несомненно. Такого душевного расположения у Ангелы Меркель нет. Несмотря на то, что она была в Восточной Германии. А Восточная Германия, которая была частью Советского Союза в широком смысле этого слова, там значительно лучше вообще относятся к России, чем в Западной Германии. Там помнят русских хороших с широкой душой. Точно знают, что русские не агрессоры, что русские за мир. Поэтому в Восточной Германии я видел такие надписи, там в латинице написано по-русски слова, что если ты читаешь, ты можешь это прочитать, ты понимаешь, о чем речь. То есть там такая любовь к России, она есть очень у многих. Но не у Ангелы Меркель. У нее достаточно холодные отношения. Мы считаем, что Ангела Меркель несет частично ответственность за государственный переворот в Украине. Свержение законного президента и захват власти хунтой. Ангела Меркель несет ответственность за невыполнение Киевом Минских соглашений. Да, главную ответственность несут американцы, но там ее подписи как гаранта этих соглашений. И вот за кого она гарантировала, эти соглашения не выполняют.

А. Осин― Уточняющий вопрос. А мы – это кто? Вы сказали, что мы считаем. Вы или власть.

С. Марков― В российском общественном мнении.

А. Осин― Понятно. Просто может быть это официальная…

С. Марков― Нет, это не официальная позиция. Кроме того, Ангела Меркель как поддерживающая, она же выделяла деньги этому режиму. Имейте в виду, в Украине нет никакого законного правительства. Власть, у которой руки по локоть в крови, не лично у Зеленского, он пришел, когда основная кровь 90% была пролита. В 14-15 году. Но массовые репрессии абсолютно, там еще в свое время будет вскрыты массовые захоронения, сотни, тысячи убитых там захоронены. И она поддерживала этот кровавый режим.

А. Осин― Откуда данные про сотни тысяч. Я особого пиетета к этому режиму не испытываю.

С. Марков― Данных нет. Сейчас данных этих нет. У меня есть только закрытые данные по одной области – Днепропетровской. Там подсчитано, пропало без вести, то есть, по всей видимости, убито политически активных людей, которые выступали против захвата власти хунтой, — 1400 человек. Экстраполируя эти данные на другие регионы, мы можем посчитать, что примерно на юго-востоке Украины убито этим кровавым режимом не на Донбассе, на Донбассе, по всей видимости, около 50 тысячи человек. А вот в других областях Украины около 10 тысяч человек. Это для меня является рабочей версией.

А. Осин― На самом деле Зеленский-то хоть вы говорите, что он несет ответственность, но он же под этим всем подписался. И в частности под Минскими соглашениями.

С. Марков― Ну конечно, он скрывает, он не дает возможности расследовать. Но это другое дело. Не будем сейчас в нюансы уходить. Про Ангелу Меркель. Она несет ответственность свою за пытки, за политические убийства, причем речь идет о сотнях и тысячах людей в Украине. Это ее тоже доля политическая. Мы ей это не простим никогда.

А. Осин― Российское общественное мнение в вашем лице. Я понял.

С. Марков― Совершенно верно. Новое правительство. Оно будет лучше, чем Ангела Меркель. У нее были антироссийские какие-то вещи. И останутся еще. Она никуда не уйдет. Она будет одним из лидеров ЕС. Социал-демократы традиционно всегда относятся к России лучше. «Зеленые» не очень хорошо, но это не экологи. Вот российский газ. Газ — это самый экологически выгодный вид добывания энергии.

А. Осин― Но кроме возобновляемых источников типа ветряков.

С. Марков― Ветряки очень мало, а реально газ и атомная энергия. Спрашивается, почему экологи против самых экологических видов добычи энергии. А фактически получается за уголь. Да потому что это не экологи уже «зеленая» партия Германии. Это прежде всего филиал демократической партии США. Рассматривать с этой точки зрения, со всеми их идеологическими постулатами. Которые много раз хорошо описаны «cancel culture».

А. Осин― Культура отмены.

С.Марков: Ангела Меркель несет ответственность за невыполнение Киевом Минских соглашений

С. Марков― Да. И так далее. Немножко они будут создавать проблемы. Свободные демократы тоже будут создавать немного проблемы. Но все-таки лидером является социал-демократическая партия. Поэтому это хорошие для нас изменения. Еще один момент. Слушайте, вот я восхищением, как это происходило. Германия, по всей видимости, является сегодня лидером демократического процесса. Мы видели ужасную рубку Британии. Мы видели фальсифицированные выборы в США. Президент Байден избран нечестно. С грубейшими нарушениями.

А. Осин― Но суды не признали.

С. Марков― Суды отказались это признать. Под политическим давлением. Макрон избран не вполне честно, путем давления, политических махинаций. Сейчас опять будут выборы во Франции, я боюсь, что тоже их нельзя будет считать по-настоящему честными. В Германии все проходит великолепно. Честное голосование. Без фальсификаций. Даже «Альтернатива для Германии» антисистемная тем не менее, имела возможность выразить свою позицию. Репрессии в отношении них проводятся, по минимум, хотя немного есть. Формирование коалиции, многомесячные переговоры. Полузакрытого, полупубличного характера. Выработка программы, по-моему, 80 страниц документ программный этого правительства, все публично озвучено. И потом голосование такое. Я восхищен современной немецкой демократией. И, наверное, может быть, хотелось бы, чтобы многие были, единственная проблема – немцы могут себе это позволить. Поскольку они не являются суверенной независимой страной. Их внешняя и оборонная политика не вполне самостоятельная. Она во многом проводится США.

А. Осин― Кстати, новое правительство с вашей точки зрения откажется от ядерного оружия, которое могут перевести потом в Польшу. Разговоры уже идут.

С. Марков― Не откажется.

А. Осин― Оставят у себя. Нам-то лучше. Пусть где стояло, там и стоит. Ну еще одна тема прекрасная, которая вчера бередила умы. Это встреча Путина и Байдена. Ближе к вечеру все закончилось. Понятно, что сейчас идет реакция. Кто только что ни говорят. Кто говорит, что Путин выиграл, кто говорит, что Байден был жесток и поставил Путина на место. Вы на какой стороне этого хора, который как поет?

С. Марков― У нас же с вами час правды. Я говорю людям правду. Товарищи, никто не знает. Потому что и наши, и американцы скрывают пока результаты переговоров. Они были очень жесткими. Это точно. Все, что пока получено – ничего не сказано о результатах. Все пока пересказаны просто свои позиции, с которыми они выходили на эти переговоры. До чего договорились…

А. Осин― Не совсем так. Мы же знаем, что части позиции из бюджета…

С. Марков― Это не имеет отношения. Сейчас говорят, «Северный поток-2», это никак не связано с этими переговорами.

А. Осин― Как вынесли, так и внесут?

С. Марков― Это из-за письма правительства Германии, это уступка именно Германии и решено было до этого. Проголосовано буквально через несколько часов после переговоров, решено это было, это никак не связано.

А. Осин― А суверенный долг?

С. Марков― Тоже решено раньше. Это не Германия, это министерство финансов США. Оно сильно зависит от банков. Американские банки накупили себе суверенный долг российский и поэтому им обламываться, чтобы обрушились все денежки совершенно не хочется. Поэтому они, если ничего такого кардинального политически не происходит, они, условно говоря, упросили министерство финансов США замолвить за них словечко и сделать так, чтобы удар американскими санкциями по суверенному долгу российскому, то есть по кредитным распискам российским. То есть речь идет о наших долговых расписках. А поймите, они у американских банков. И американские банки не хотят, чтобы они обесценились. Это достаточно логично.

С.Марков: Немецкая внешняя и оборонная политика не вполне самостоятельная. Она во многом проводится США

А. Осин― От SWIFT нас тоже не отключат.

С. Марков― Немножко не так. От SWIFT могут отключить. SWIFT будет все делать, чтобы этого не произошло. SWIFT будет бороться, потому что если отключат от SWIFT, то платежи пойдут по другим каналам. И тогда в конечном итоге сформируется на основе, видимо, китайских структур явный глобальный конкурент SWIFT. SWIFT это совершенно не надо. Но произойти такое отключение может.

А. Осин― Если?

С. Марков― Если будет, как они сказали вхождение российских войск на территорию Украины.

А. Осин― А теперь тот вопрос, который я вам до эфира задавал. Зачем Путину вторгаться на Украину.

С. Марков― Расскажем. Я не думаю, что все это чисто американские фантазии. Точка зрения такая хорошо известна, что американцы раздули, раздули, угрозу российского вторжения мифическую. И потом сейчас Байден весь в белом скажет: войны же нет, значит, я остановил российское вторжение. Герой, в одиночку все сделает. Я так не думаю.

А. Осин― Я выписал из уважаемых иностранных изданий…

С. Марков― Очень уважаемых. Очень многие пишут. Я так не думаю, тем не менее.

А. Осин― А вы как думаете?

С. Марков― Я думаю, что угроза ввода российских войск в Украину действительно существует. Есть несколько моделей такого. С этим связаны, в том числе во многом эти переговоры. Наши сейчас прочертили три четких красных линии для США. Американцы сильно возбудились, естественно.

А. Осин― Да. Нам.

С. Марков― Да. Мы сверхдержава, нам здесь красные линии. Байден стал кричать, что мы не признаем никакие красные линии. Но возможно признает. Первое сказали, никакого членства формального НАТО в Украине не должно быть. Второе, не должно быть военного наступления вооруженных сил Украины на Донбасс. Значит не должно быть там войны. И должна быть гарантия того, что не будет войны. Сейчас мы скажем про эти гарантии.

А. Осин― То есть не как с Горбачевым.

С. Марков― Никаких слов. Дело является гарантией. И второе, нам нужна твердая гарантия, что не будут размещены американские ударные системы на территории Украины. Речь идет о том, что американцы строят сейчас и британцы военные базы. На Украине. Точно известно Очаков, Бердичев. В Харьковской области, поскольку секретное же это все. Речь идет о том, что американцы хотят построить свои военные базы, разместить там ракеты средней дальности, с ядерным оружием. Это пять минут подлетное время и фактически нацелит на Москву. И вот очень часто говорят: ну как же так, зачем это нужно американцам. Ведь есть Латвия, Эстония. Где можно разместить те же ракеты и нацелить на Москву. Нет, коллеги, там нельзя. Есть два отличия Украины от Латвии и Эстонии. Во-первых, Латвия и Эстония являются членами НАТО, а есть договор все-таки между НАТО и Россией о неразмещении ядерного оружия странами НАТО в новые страны НАТО восточные нельзя перемещать. Поэтому это грубое нарушение закона. С одной стороны западники привыкли нарушать договоры, обманывать. Но с другой стороны это еще одно грубое нарушение. И не хотелось бы делать. Есть еще второе важное препятствие. Нужно же чтобы Латвия и Эстония дали согласие на установление ядерного оружия. А Латвия и Эстония полноценные правительства, они имеют права в ЕС, в НАТО. Они точно будут против. Потому что если они установят свои ракеты средней дальности там, то их территория становится автоматически мишенью для российских ракет с ядерным оружием. Им это не надо. Население там все перевозбудится, восстанет, скажет «нам это не надо». А население Украины не имеет права. Украина – оккупированная страна. Правительства Украины не существует. Это марионеточный режим, контролируемый американцами. Поэтому американцы не могут без разрешения Латвии и Эстонии хоть и маленьких, но все-таки не могут без их разрешения поставить там ракеты с ядерным оружием. А на территории Украины могут. Поскольку они там уже сломали, лишили население Украины возможности.

С.Марков: Украина – оккупированная страна. Правительство Украины — марионеточный режим, контролируемый американцами

А. Осин― России же сказали, что мы будем отвечать не туда, откуда прилетит ракета, а по центрам принятия решения. То есть полетит в Нью-Йорк в ответ на пять минут, в Вашингтон.

С. Марков― Туда, где ракета тоже. Потому что их нужно уничтожать.

А. Осин― Понятно, тогда зачем им эти пять минут? Что это меняет? Ну не пять, а десять, ну не десять. А двадцать.

С. Марков― Объясняю. Очень близкое подлетное время означает, что может быть нанесен удар упреждающий, и есть доктрина у американцев опережающего удара. По центрам принятия решений, условно говоря, на новый год вот так вот. Никто ничего не успеет сообразить. Ракеты прилетят, уже некому будет отдавать приказ об ответном ударе. Вот такая вот идея. И потом если у них будет серьезное преимущество доставки ядерного оружия на нашу территорию, то может уже возникнуть и такой ультиматум. Мы можем оказаться под угрозой и будем вынуждены уступать, чтобы этого не случилось. Такая возникает опасность. Поэтому мы сказали, что это означает в практическом плане. Это означает, что американцы должны демонтировать те военные базы, которые они строят. Разрушить эти сооружения. И создать правовой прозрачный механизм, в соответствии с которым мы можем убеждаться, что эти новые базы строиться не будут ни там, ни в других местах. Вот это проблема номер один. Теперь про Донбасс, с чем может быть связано будущее развитие событий достаточно радикальное. Я думаю, что в декабре-январе может состояться. Мы говорим, что значит гарантии. Это не честное слово ваше. Гарантии ненаступления на Донбасс. Мы не верим вашим честным словам. Путин же сказал, что они лгут. Поэтому гарантии это означает действия, то есть реализация Минских соглашений. Насколько я понимаю, переговоры как раз примерно: господин Байден, мы знаем, что Киев хочет исполнять Минские соглашения. Вы им запрещаете это делать. Снимите этот запрет. Дайте Киеву выполнять Минские соглашения. Может не так, чуть значительно более дипломатично. Но смысл был такой. Что американцы должны снять запрет Украине выполнять Минские соглашения.

А. Осин― То есть вы считаете, что та власть, которая есть на Украине…

С. Марков― Да мечтают. И Порошенко мечтал, послушайте. Если Зеленский выполняет Минские соглашения, Донбасс превращается в аналог Приднестровья. Война прекращается. Нормально будут люди туда-сюда путешествовать. Нормально экономическое. Ну как сейчас Приднестровье с Молдовой спокойно ездят везде. Зеленский — его на руках внесут опять на следующих выборах.

А. Осин― А националисты не сожрут…

С. Марков― Их легко подавить. Я много раз говорил, 80% украинских фашистов на зарплате. Они денежки получают из МВД и службы безопасности Украины. Уберите эти денежки, уберите им корочки, заберите. Заберите право на ношение оружия. Все, эти националисты как мираж рассеются.

А. Осин― Если власть хочет исполнения Минских соглашений…

С. Марков― США запрещают.

А. Осин― То зачем они платят националистам.

С.Марков: Если Зеленский выполняет Минские соглашения, Донбасс превращается в аналог Приднестровья

С. Марков― Эта система была создана американцами. Не Зеленский платит им эти деньги. Это платят деньги сидят заместители, условно говоря, министра внутренних дел, назначенные американцами, сидят зам. руководителей службы безопасности Украины, назначенные американцами. Сидят зам. руководства военной разведки генштаба Украины, назначенные американцами. И платят им эти денежки. Зеленский рад не платить, он ужасно боится националистов. Семья боится, что этих националистов просто их расстреляют, взорвут. Но ничего не может сделать. Если Зеленский сможет выполнить Минские соглашения, он будет переизбираться как герой народа, раз за разом президентом Украины с огромным рейтингом.

А. Осин― Я в сомнениях. Это какое-то время удивительных историй для меня.

С. Марков― Вот его главный интерес. И Порошенко, и Зеленский все, так сказать, хотели выполнять эти Минские соглашения. Вот это требуем. Выполнения Минских соглашений. Я думаю, сейчас насчет этого Байден стал звонить европейским лидерам…

А. Осин― Зеленскому тоже обещал набрать.

С. Марков― Что может произойти. Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может пойти начать процесс признания ДНР и ЛНР. Уже несколько моментов, вы знаете, их документация предприятий приравнена к российским.

А. Осин― Госзакупки.

С. Марков― Они приравнены при госзакупкам к российским. Лидерам ДНР и ЛНР вручены членские билеты «Единой России». Торжественно Медведевым. Со сцены юбилейного съезда «Единой России». Путин использовал формулу впервые три недели назад, которая просто вызвала восторг в Донбассе. Пока не признанные республики Донбасса. То есть прямо, намекается уже, что мы готовы признать. Либо это будет варианту Абхазия, Южная Осетия. Либо по варианту Крым. Там тоже сначала Крым объявил о независимости и тут же попросил принять его в состав России.

А. Осин― Точечку здесь ставим. Вернее многоточие и запятую. После новостей продолжим.

НОВОСТИ

А. Осин― Здравствуйте еще раз. Ну вот узнали мы возможные пути вторжения. Но все равно…

С. Марков― Секундочку, еще раз. Российская воинская группировка сосредоточена для того чтобы, если проследует признание Россией ДНР и ЛНР, тогда может быть военная атака ВСУ, а здесь уже стоит российская группировка, которая готова будет дать ответ. А поскольку она будет готова дать ответ, тогда с высокой вероятностью никакого выступления ВСУ и не состоится. Хотя есть безумцы и не Зеленский дает приказ главный ВСУ, а дают прежде всего американские и британские кураторы. Там кстати сейчас происходит последние полтора-два года смена американцев на британцев. Ключевые позиции занимают почему-то британцы. С чем это связано.

А. Осин― «Дефендер» в Черном море. Но у меня аналогия, что в геологии работает, я думаю, что в политике. Я не большой спец в военном деле. Но смотрите, как наносятся удары последние примеры. Трамп по Сирии, по правительственным войскам никто никуда не вторгался. Просто с какого-то авианосца пошли ракеты сколько-то куда-то попало сколько-то не попало. Затем российская операция в Сирии, там же не было наземной части операции, там в основном были военно-космические силы. Плюс ракетные удары. Зачем куда-то вторгаться.

С. Марков― Вы отчасти правы. Но нам нет необходимости бить Украину. Наша задача – освобождать Украину. Сказано Владимиром Путиным: «Это один народ». Мы один народ. Чего же нам гражданскую войну начинать. Мы не хотим начинать гражданскую войну.

А. Осин― А что танками лучше, чем ракетами. Какая разница.

С. Марков― Объясняю. Ключевой вопрос – поведение вооруженных сил Украины. Как они себя поведут. В 2014 году 87% вооруженных сил Украины перешло на сторону России.

А. Осин― В Крыму.

С. Марков― 95% всех офицеров, всех остальных силовых структур перешло на сторону России. Сейчас это количество будет меньше. Но не принципиально. По оценкам около 70% офицеров вооруженных сил Украины готовы будут перейти на сторону России в случае боевых действий. Но ключевой вопрос о том, где проживают семьи этих военнослужащих. Поскольку в Крыму многие семьи там проживали, они понимали, что семьи защищены российской властью. И пророссийской властью. Сейчас этот вопрос, если там дружественная России власть, где проживают их семьи, — они с легкостью перейдут на сторону России. А если там власть террористов по сути дела, служба безопасности Украины, МВД Украины, спецслужбы и так далее. Не простые милиционеры. Это террористические крупнейшие организации. Кстати сказать, готовящие теракты на своей территории, для производства у нас. Я думаю, что это тоже Путин Байдену предъявлял. Так вот, они боятся. Они знают, что если они перейдут на сторону России — их семьи подвергнутся жесточайшим репрессиям. Более того, хорошо известно, наверное, неправильно сказал…

А. Осин― Плохо известно, но сейчас будет известно…

С. Марков― Да, плохо известно, но сейчас военная разведка Украины начала перепись адресов членов семьи украинских военнослужащих для того, чтобы в случае начала боевых действий…

А. Осин― Тоже ваши какие-то…

С.Марков: Я думаю, что Россия может пойти начать процесс признания ДНР и ЛНР

С. Марков― Да. В случае чтобы, когда начнутся какие-то боевые действия, чтобы немедленно взять эти семьи в заложники. Как они говорят для спасения, перевезти на территорию Львовской области. Вот они живут в Харьковской в Одесской области, которые пророссийскими являются, были и остаются. А их перевезут в Львовскую область. Где большинство населения голосует за националистические, даже неонацистские партии и организации. Где по сути дела они окажутся под угрозой уничтожения неонацистскими боевиками. В случае если эти офицеры перейдут на сторону России. Очень жесткие вещи. Поэтому наша задача – территории тоже. И освобождение населения.

А. Осин― Кстати, одна из зарубежных газет, которую я по ссылке ТАСС прочитал, там написано, что замораживание конфликта это будет победа Запада. Может быть они и правы. А так мы в любом случае узнаем в ближайшее время, были вы правы или нет. И тогда в следующий раз, когда мы с вами встретимся, я вам предъявлю.

С. Марков― Это да…

А. Осин― Или скажу: Сергей, у меня нет слов, вы были правы.

С. Марков― Их стратегия террором и пропагандой делать из русских на Украине, которых 80% и для меня украинцы это такие же русские, как русские сибиряки, русские украинцы, русские уральцы, русские кубанцы и так далее. Делать из них антирусских.

А. Осин― Политических украинцев.

С. Марков― Это примерно 1% в год, полтора процента в год. Вот их время, время у них есть и когда будет 50% антирусских – уже что-либо делать нам будет достаточно трудно и тяжело. Очень тяжело будет возвратить как-то Украину. Сейчас пока еще можно. И еще один момент, вот Владимир Путин он прекратил русскую смуту 90-х годов, восстановил независимость суверенитета России, обеспечил беспрецедентный рост уровня жизни, который был мы помним в нулевые годы. Восстановил нормальную российскую армию. Огромные достижения его. Крым присоединил к России. Но если одним из его направлений является потеря Украины, превращение Украины в анти-Россию, как Пакистан для Индии, превращение Украины в злейшего врага и постоянную стратегическую угрозу российской безопасности, — не обнуляется ли большинство этих достижений?

А. Осин― То есть вы пытаетесь мотивацию Путина представить таким образом. Что они всеми силами будет пытаться этого избежать.

С. Марков― Задача Владимира Путина – снять эту угрозу и он не должен оставлять такое наследие. Оно уничтожает все его достижения. Он может войти уже в историю России не с положительным знаком, большим положительным знаком как сейчас. А с отрицательным знаком. Это его историческая миссия. В конечном итоге именно Владимир Владимирович не ввел войска в Украину в 2014 году, что нужно было сделать, что можно было сделать и что привело бы к блестящим результатам. Сейчас бы частью России был не только Крым, но Одесса, Харьков.

А. Осин― Вы знаете, Путин об этом говорил в документальном фильме, что были проведены секретные соцопросы среди украинцев, и если в Крыму поддержка была безоговорочной, то в других областях, сейчас не скажу в каких и сколько – не столь единодушной. Тогда получалось, что нашим солдатам бы стреляли в спину, где-то схроны какие-то были. И оттуда тоже пытались напасть. Зачем это надо. Как и сейчас, я не понимаю, зачем вторгаться в страну…

С. Марков― Там решения принимались по переписи. Русского населения было формально 60%. В Крыму. Даже чуть больше. 67-68 что ли. В Донецке, Луганске те же самые русские люди большей частью записывались украинцами. Но в случае референдума в 14-м году за воссоединение с Россией больше, чем в Крыму проголосовали бы в Луганске, в Николаеве и в Харькове. И столько же, как в Крыму проголосовали бы в Донецке и в Одессе. Немного меньше, чем в Крыму проголосовали бы в Запорожье, Днепропетровске и еще чуть-чуть меньше – в Херсоне. Такие данные.

А. Осин― Сам-то он говорил по-другому. Но может быть, вы что-то еще знаете.

С. Марков― Эти опросы на основе анализа многочисленных голосований, которые проходили в Украине на всевозможных выборах.

А. Осин― Еще одна тема. Попытаюсь я небольшой мостик построить. Косвенное доказательство того же тезиса Путина о том, что русские и украинцы — один народ. Это такая нелюбовь к вакцинации. Украина вообще на последнем месте. У нас все достаточно с этим плохо. Но вот в связи с появлением новых данных о том, что штамм «омикрон» вообще не защищает, то есть от него вообще не защищает вакцина. Там есть детали. Но как-то переворачивает вообще стратегию борьбы с этой болезнью. До тех пор, пока не будет выдумана вакцина, разработана против именно конкретно «омикрона».

С. Марков― Здесь слушайте, не исключено, что у нас будет главная новогодняя ночь – пост… Запутался уже.

А. Осин― Здоровье, я думаю.

С. Марков― Я прошу меня извинить. Я с раннего утра до вечера даю интервью. Особенно сейчас Путин-Байден. Я вообще 15-й раз уже рассказываю про это. Поэтому прошу меня извинить, что иногда у меня слова путаются. Так вот, не исключено, что у нас главный новогодний тост будет за «омикрон». Потому что выясняется, что «омикрон» — ни одной смерти нет от него. Там заболевших сотни тысяч уже, а ни одного погибшего нет. Он проходит в большинстве случаев вообще бессимптомно. То есть вообще можно ли называть этих людей больными. Если они совершенно бессимптомно. У меня знакомые сейчас в Южной Африке поехали. И им говорят, что давайте мы вас эвакуируем. 110 тысяч предлагает наша авиакомпания. Зачем нам платить 110 тысяч, мы здесь останемся. Там ничего не закрыто, все нормально. Они там и остались.

А. Осин― Говорят, что сыпь даже появляется от «омикрона».

С. Марков― И очень довольны. Сыпи они там не видят. Получается, что «омикрон» это может быть наконец вирус смог сделать то, что он всегда хотел. А вирус же не стремится убить человека, если человек погиб – тоже плохо.

А. Осин― Он хочет жить в нем.

С. Марков― Хочет жить в нем бесконечно. И чтобы человек даже никаких ограничений от этого не чувствовал. То есть возможно мы с вирусом, коронавирусом наконец смогли найти общий язык. Наконец мы смогли построить общее… Вот это большая хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что выясняется, что кажется прививки никакие против «омикрона» не работают. А это значит все вот эти гигантские пропагандистские машины всех правительств мира и нашего родного правительства тоже, они повисают в воздухе.

А. Осин― Ну как повисают. Другие штаммы же остаются. «Дельта» она по-прежнему есть. Мы же ей не хотим болеть.

С.Марков: Не исключено, что у нас главный новогодний тост будет за «омикрон»

С. Марков― Кстати правильно. Здесь мы скажем нашему народу, нашим слушателям. Уважаемые друзья, легкий «омикрон» нам пока не грозит. У нас пока абсолютно доминирует 99% «дельта». Поэтому нам все эти прививки подходят, работают в полном объеме. А там разница примерно такая. Примерно, там трудно считать. Но примерно, что против «дельты» наш «Спутник» условно говоря, 95% эффективность, а против «омикрона» — 2-3%.

А. Осин― Вообще исследования они про «Бионтек» и «Пфайзер», и про «Модерну», пока про «Спутник» я ничего не слышал.

С. Марков― Примерно, я думаю также работает. Но здесь мы тоже скажем, что наша система и центр Гамалеи и другие, я уверен, сделают вакцины, которые будут работать против «омикрона» и против всех остальных. Просто нужно время.

А. Осин― Граждане, будете прививаться и от «дельты». И от «омикрона».

С. Марков― Да.

А. Осин― Я вас все-таки поправлю. В материалах есть, что если ты делаешь бустер, то есть ревакцинируешься после двух доз, тогда 25% по тем вакцинам, плюс еще если ты переболел и вакцинировался, тогда 5 из 6, это по-моему 80, я с математикой не очень дружу, извините. Так что все равно прививаться надо. Но это мое личное мнение. У вас может быть другое.

С. Марков― Да, у меня пока нет, цифры надо смотреть, эти исследования должны пройти. Но так или иначе, друзья, «омикрон» — это хороший новогодний подарок нашим исстрадавшимся массам. Не только нам. Он пришел в другие места, сейчас будем смотреть, как он работает. А пока, к сожалению, те же немцы, у которых так хорошо с демократией, у них смертность практически такая же, как у нас была на пике. Это, к сожалению, не очень хорошо. Пока, друзья, консолидируемся, боремся против «дельты», лопату всем в руки. Чистим максимально снег. Накапливаем иммунитет, готовимся к праздникам. И кстати в этом году, чем он отличается – тем, что все почему-то хотят елки поставить значительно раньше, чем было в предыдущий. Соскучился народ по празднику.

А. Осин― Пользуйтесь советами Сергея Маркова. У него еще много, я думаю, он не раз будет у нас в эфире. Политолог Сергей Марков. Я же с вами прощаюсь. Счастливо.