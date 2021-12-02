С.Крючков: 19―06 в российской столице, Станислав Крючков, на «Эхе» со своим особым мнением политик и журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.

М.Шевченко― Здравствуйте.

С.Крючков― Путин сегодня провёл совещание по итогам трагедии на «Листвяжной». 51 человек погиб. Тем не менее, он говорит «боль всей России», но государственного траура объявлено не было. И недоволен остался докладом Минтруда о системе начисления зарплат. По мнению президента, оплата труда это основа безопасности в угольной отрасли. И что мы видим? Действительно, трагедии такие непредсказуемы, но когда заклеивают датчики метана…

М.Шевченко― Что это они непредсказуемы? Они одни и те же, по одной и той же схеме проходят: собственники требуют сверхприбылей, собственники. Которые получают в миллионы раз больше чем те, кто рискует жизнью, спускается в эти метановые бездны, в эту шахту.

Подробно описывают шахты, как там заставляли, когда говорил, что концентрация метана в четыре раза увеличивалась, они говорили: давайте остановим работу, проветрим шахты, — нет, работайте все равно, не будет остановки. А не нравится — пожалуйста, у нас тут очередь стоит тех, кто желает спуститься в шахту.

Поэтому вопрос совсем не в зарплате. Вопрос в том, что в России нет профсоюзного движения – оно уничтожено, раздавлено. Те профсоюзы, которые есть, официальные, — я не имею в виду профсоюзы полузапрещенные, которые реально борются. Активистов арестовывают, избивают зачастую, порой убивают, — между нами говоря.

А официоз вообще не имеет отношения к защите прав трудящихся, поэтому защищать рабочих некому. Рабочие сами не консолидированы, не объединены. Те партии политические, которые должны как бы выступать от имени рабочих, на самом деле выступают на стороне, как правило, не рабочих, а рабовладельцев – трудно назвать работодателями тех, кто заставляет своих трудящихся, наемных работников, работать в шахте, полной метана. Это просто циничные твари.

Вот живая иллюстрация к тезису Маркса о том, что ради прибыли в 300% нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради прибыли в 300%. Продолжать выработку, если идет сигнал о поступлении метана, о концентрации, это именно и есть то самое преступление.

С.Крючков― А нынешнее российское государство готово сверху обеспечить защиту шахтёрам?

М.Шевченко― Нет, конечно.

С.Крючков― Обещают прищучить, и проверку на шахтах генпрокуратура организует, и с владельцами.

М.Шевченко― Показуха это абсолютная, ничего этого не будет. Бабок снимут с этих владельцев, — много снимут, много. Может, заставят отдать какие-то пакеты контрольные, еще что-то. И все. Никто ничем не будет заниматься.

Мы помним пожары в «Зимней вишне» — что у нас изменилось в торговых центрах после этого? Или пожары в этой «Лошади», где все горело. Нет. В России правит наглый криминальный капитализм. Если этот капитализм, или капитал, как субъектное выражение, имеет хорошие отношения с местными чиновниками, местными силовиками, то ему сам черт не писан, сам черт не брат.

Мы только что видели — вы говорите «Путин, Путин», — вот Тимченко, друг Путина, — правда? Пришел на суд к Зиявудину и Магомеду Магомедовым, которым вменяют 210 статью, против которой Борис Титов голос сорвал, рассказывая, что это статья, которая любой бизнес описывает как криминальное сообщество.

Вот публикуют новую стенограмму с присутствием Геннадия Тимченко, который хотел поручиться за тяжелобольного Магомеда Магомедова – это группа «Сумма», достойные ребята. Но нет, ему отказывают.

Я опубликовал у себя в телеграм-канале «Макс атакует», мне: как же так, Путин не всесилен? Конечно, нет, конечно, не всесилен – это вам рассказывают такую историю. В России вообще нет государства в том смысле, как оно есть в Китае, или в Западной Европе, или в Саудовской Аравии – его тут нету.

М.Шевченко: В России нет профсоюзного движения – оно уничтожено, раздавлено

Тут есть совокупность феодальных группировок, которые поделили между собой сектора экономики, территорию страны, трудовые ресурсы, медийное поле поделили между собой. Над ними есть некий смотрящий, который условно называется президентом. И вот они действуют, исходя из своего.

Тимченко, который нам кажется могущественным человеком — ну, как же так, Тимченко могущественный, и, судя по всему, порядочный человек, если он пришел на суд к гонимому человеку. Но нет, он ничего не может, ему не отдают на поруки: он не может объяснить, как он будет ухаживать за Магомедом Магомедовыми и не дать ему сбежать за границу.

То есть, какой вывод мы из этого всего делаем? Что вся вот эта двуглавая орлистость, трехцветная, которую нам выдают за российскую государственность, туфта. Это все как бы для лохов, просто-напросто пиар-мероприятие, чтобы лохи думали, верили, что они живут в какой-то России, в каком-то государстве, с наличием юстиции, права, какой-то защиты труда.

Ничего этого нет. Есть только право сильного, наглого и жадного. Если сильный и наглый совершает ошибку, допустим, из-за его чрезмерной жадности и наглости, — гибнут шахтеры, люди труда, которых правящие элиты считают лохами, потому что с их точки зрения, если ты не лох, ты не будешь спускаться в шахту и там работать. Ты будешь что-избудь другое делать: станешь членом какой-нибудь политической партии, например, «Единой России», будешь там сидеть, по мозгам ездить что-нибудь говорить, какой-нибудь бизнес у тебя будет, бабки переведешь в Марбелью или на Кап-Ферру, или еще куда-нибудь.

А если ты работаешь своим трудом, за эти гроши горбатишься, да еще потом идешь в страшные супермаркеты что-то покупаешь, — то ты, с их точки зрения, лох.

Но если ты ошибся, и у тебя погибли, и об этом стало известно, и ты не смог это скрыть, то тогда, как говорится, ты должен отвечать. А как отвечать? По закону? Да нет тут никакого закона, тут закон используется как инструмент расправы. Как инструмент расправы с неугодными, инструмент борьбы группировок. Значит, отвечать будешь деньгами. Эта история закончится тем, что хозяева этой компании просто откупятся, и все.

С.Крючков― Вот эта та же история, когда уволили Калашникова за то, что не смог скрыть?

М.Шевченко― Да. Его уволили не за пытки, — потому что тогда его бы не уволили, а должны были бы арестовать в кабинете как человека, который либо знал о том, что у него происходит и покрывал это преступление, либо это ведомственная несостоятельность. А его уволили за то, что он — съемка велась на оперативные камеры, хранилась на оперативных серверах, и потом с оперативных камер и с оперативных серверов она оказалась в руках Владимира Осечкина — дай бог Володе и Сергею здоровья на долгие годы. Я считаю, что это настоящие герои нашей страны.

С.Крючков― Сегодня член СПЧ Меркачева сообщила, что в той самой Саратовской ОТБ-1 вскрыли полы для того, чтобы скрыть биологические материалы, свидетельствующие о пытках.

М.Шевченко― Ну, мы не знаем, почем вскрыли полы – возможно, это мнение Меркачевой, что это именно для этого. В целом они вскрыли полы, потолки и крышу везде, по всей стране в связи с этими пытками. Потому что у них самое неприятное это то, что помимо Саратова, на котором они целенаправленно все так сконцентрировали, — тут можно было бы и Володина ужучить, который из Саратова.

Вообще Саратов место такой скандальной арены последние месяцы. Там и Рашкин стреляя в кабана, попадает в лося. Там и Бондаренко прессуют, ил Коля одевается в костюм заключённого, вешает себе QR-код на спину, изображая протест КПРФ против QR-кодов – тоже странно. Значит, против QR-кодов мы протестуем и не участвуем, отказываемся. А против капитализма, получается, мы не протестуем. Потому что если в вашем списке есть миллиардеры, капиталисты, банкиры, то тогда получается где настоящий протест? Против QR-кодов, или ты, коммунист, против капитализма протестуешь. Ну, это разберутся без меня.

А вот Саратовская область таким мощным прожектором как бы высветилась. Там все время что-то происходит: лось, кабан, Бондаренко, ФСИН, — все в Саратове. На улицах Саратова…

С.Крючков― Много огней.

М.Шевченко― Много огней, парней холостых.

С.Крючков― Систему будут чистить?

М.Шевченко― Никто ничего чинить не будет, никому ничего не надо. Потому что парламента нет, местных региональных заксобраний нет. Все равно, как бы вы ни рвали на себе рубашку, не бились головой о стену, единоросское большинство, даже пряча глаза, а среди единороссов немало — это я знаю по нашему заксобранию, Владимирскому — немало порядочных, достойных людей, которые всю жизнь работали, занимались наукой, бизнесом, работали в силовых структурах.

И отдельно поговори с каждым, в принципе, ты увидишь перед собой человека вменяемого, который не злой и не добрый. Но им приказывают. И они, пряча глаза, нажимают кнопки и голосуют так, как, может быть, лично он никогда не сделал бы, не проголосовал бы. Поэтому они везде это сделают.

А куда деваться? Перемены возможны только в том случае, если есть хоть какое-то минимальное разделение властей. Никакого разделения властей нет. Обращаясь к коммунистам даже Володин в Думе говорит: если вы называете себя властью, во власти оппозиции не бывает, власть действует в едином ключе, вы тут зарплату получаете.

В ответ на это, мне кажется, фракция КПРФ вполне могла бы отказаться от зарплат в Госдуме. Те 4 миллиарда, которые они получат на 5 лет, исходя из результатов выборов, вполне позволили бы платить достойные зарплаты своим депутатам Госдумы от фракции КПРФ. Но они не отказались, поэтому Володин их просто таким образом, как говорят на питерских улицах, просто развел и купил. Развел лоха.

С.Крючков― А зачем Бастрыкину нужно было наезжать на Моргенштерна?

М.Шевченко― Моргенштерн это вообще фигура, которая выдумана, выпестована, раскручена для отвлечения внимания молодежи от протеста: делай бабки, и другие провокационные разные… Я не поклонник совершенно Моргенштерна, я не считаю его фигурой оригинальной. Я считаю, что это убогое подобие Мэрилин Мэнсона или чего-нибудь такого.

На фоне Басты, Оксимирона или Гнойного, или других, Моргенштерна не существует, он не является голосом поколения. Он является голосом того поколения, которое хотела бы создать власть, чтобы это поколение занималось вот этой хренью, про которую он поет. Хвасталось своими гламурными телками, ныряло в бассейны с золотых пьедесталов.

М.Шевченко: Двуглавая орлистость, трехцветная, которую нам выдают за российскую государственность, туфта

Поэтому все, что происходит с Моргенштерном, это речь не о свободе творчества, — хотя я против преследования Моргенштерна. Он мне не то, что омерзителен, он мне не интересен совсем. Тут Елена Драпеко сказала: вот, Моргенштерн плохой, наркотики пропагандирует, а вот Баста и Оксимирон никогда не пропагандировали, это, конечно, ничего не может вызвать кроме смеха у любого человека, который знаком с реальной культурой современной России. Потому что великие песни «Нагано» Басты, «Не кури марихуану, она убивает», или, например. «Я не люблю наркотики, наркотики любят меня». Или Оксимирон.

Вся культура современной молодежи в этой наркотизированной, урбанистической реальности, пронизана насилием и наркотиками. Абсолютно вся. И Моргенштерн на этом фоне является достаточно слабым, на мой взгляд, симулякром той реальной гангсты, того реального насилия, которое проходит на улицах российских городов для каждого молодого парня. И той грубости, в которой растет практически каждая российская девчонка.

Почему Бастрыкин именно на Моргенштерна? Ну, потом, что просто его так показать. Во-первых, он сам башкир, по-моему? Алишер? — так вот смотрите, вроде как из мусульман, из национального, такого важного для России народа, который является потомком Салавата Юлаева, который сражался против российского империализма – у башкир в 18-веке 4 восстания против Российской империи, почти половина мужского населения башкирского народа уничтожили российские каратели, — н, это немецкие офицеры, которые руководили крепостными крестьянами, которых нагнали ради великой России якобы.

И вот взять такого башкира, превратить его в такого Моргенштерна, изукрасить его стразами и татуировками, заставить его нести всякую хрень аморальную, и потом его обсуждать. Тут ты сразу убиваешь несколько зайцев: во-первых, позоришь башкир таким Моргенштерном, на мой взгляд. Во-вторых, ты делаешь для молодежи мученика. Который несет какую-то хрень. И в-третьих, ты заставляешь людей не обсуждать QR-коды, фальсификацию выборов, национальный вопрос, который реально волнует республики.

С.Крючков― Как вариант – кооптировать Моргенштерна и заставить его работать на админку.

М.Шевченко― А он работает на админку уже давно, я уверен просто в этом. Я уверен, что все эти его драмы с отъездом за границу, это все просто сценарное начинание.

С.Крючков― Тогда это не работает.

М.Шевченко― Все работает отлично. Мы это обсуждаем – значит, работает.

С.Крючков― Шикарно.

М.Шевченко― Вы же это обсуждаете? Мы в прошлый раз обсуждали лося с Рашкиным, теперь перешли к обсуждению Моргенштерна, а не QR-коды и выборы.

С.Крючков― Давайте перейдем к Украине, что происходит между Россией и Украиной и происходит ли?

М.Шевченко― Да нет никаких «Россий» и никаких «Украин». Горизонтальные группировки – политико-экономические, социально-экономические, которые как бы пересекают эти границы. Я, например, считаю, что группировка Порошенко и Путина была примерно одна группировка, у них была задача минимизировать влияние юго-востока Украины, группы Ахметова, например.

Потому что по итогам 2014-2015 года кто понес наибольшие потери? Наибольшие потери понесла группа Рината Ахметова. Наибольшие потери понесли «донецкие» или «македонские», как их называли.

То есть, фактически мы видим, что, не смотря на все вот это, что там происходило — во-первых, вспомним 14-й год: Путин сразу признает Порошенко президентом, — правда ведь? Значит, Порошенко, получается, хороший президент, со всеми его Аваковыми, Турчиновыми и так далее. А Зеленский у нас какой-то такой так себе президент. И все это время деньги из России.

Тут нам по телевидению — у Шеина, у Скабеевой, у Попова, у Соловьёва: там убивают русских, на Донбассе убивают русских. А бабки из России идут в Украину. Главным финансовым партнером Украины оставалась Россия все это время. И финансово-промышленным группам, которые работали в Украине, никаких проблем не ставили в России. Наоборот, они еще там активы приобрели, земельку. Там же за это время земельная реформа прошла, и если украинцы внимательно посмотрят, поизучают, кому земля принадлежит, — думаю, их интересные сюрпризы ждут на этом пути исследования шляха своей незалежности.

С.Крючков― А если не о путях движения бабок?

М.Шевченко― А это главное. На постсоветском пространстве движение бабок это главное.

С.Крючков― Не скажите.

М.Шевченко― Никаких других идей тут, за редким исключением, нет.

С.Крючков― Но возможное вооруженное столкновение чревато потерей многих жизней.

М.Шевченко― Это все решается в каких-нибудь кулуарных бизнес-переговорах где-нибудь на яхте, которая курсирует по Ионическим островам, поверьте. Нет между Россией и Украиной конфликта. Есть определенные терки между разными политико-экономическими группами — Порошенко, Коломойский, Ахметов, — это я украинских назвал просто.

С.Крючков― Была встреча Блинкена и Лаврова в Стокгольме.

М.Шевченко― А что решилось в Стокгольме? Вот по поводу Карабаха что решилось? По поводу Карабаха взяли азербайджанцы, 200 тысяч человек вошли в Меджлис*, потребовали от президента Ильхама Алиева освободить свою родину, и вот народ азербайджанский решил свою судьбу сам, с оружием в руках.

М.Шевченко: Я считаю, что Моргенштерн — убогое подобие Мэрилин Мэнсона

А ни Стокгольмы, ни Мински, ни Брюссели, ни Нью-Йорки, ни Москва ничего не решили за 30 лет. Решили сами азербайджанцы – взяли оружие, модернизировали армию, создали национальную идею, которой стала восстановление целостности, и под руководством своего президента взяли и все это решили. А если бы они этого не сделали, то до сих пор заседали бы в Минске. Брюсселе, Париже, Лондоне, Эр-Рияде. Поэтому все это болтовня, которая ничего не решает.

С.Крючков― Им по барабану то, что происходит сейчас на границе между Россией и Украиной? Турки говорят – давайте мы станем посредниками,

М.Шевченко― Это очевидно — Россия в качестве посредника готовит Турцию. И теперь понятно становится, и после заявления Лаврова, и после заявления Пескова – понятно, что турки «Байрактары» продают Украине – как же так, турки нас предали? Нет, никто не предавал. Это как раз наоборот.

С.Крючков― Но это была территория, на которую, казалось, Кремль не хотел никого пускать, это наша сфера влияния.

М.Шевченко― Кремль кто спрашивает? Кремль в этом вопросе никто особо не спрашивает. В этом вопросе ключевые позиции занимает, думаю, в такой последовательности: Лондон, Вашингтон, Берлин, — вот три ключевых. Может еще Пекин в какой-то степени, но Пекин осторожен, не лезет в европейские дела особенно. Но вот Лондон, Вашингтон, Берлин, безусловно, ключевые игроки. И разные группы в российских элитах они как бы пытаются лавировать между ними, исполнять их роль.

Понятно совершенно, что, допустим, Вашингтон совершенно не боится России, не опасается ее, и никакая экспансия России не является для него проблемой. Потому что он прекрасно знает – и мы видели довольные лица Путина и Байдена в Женеве, что между ними великолепные отношения, и обо всем можно договориться.

Но Вашингтон весьма настороженно относится к перспективе стратегического усиления Берлина, восстановления континентальной целостности под германским началом. И поэтому Украина тут является важным фактором дестабилизации Европы, в первую очередь, а не России. Мирная Украина, Украина, которая является транзитной страной между Россией и Европой, американцам совершенно не нужна.

С.Крючков― То есть, реальных поводов для вооруженного столкновения вы не видите?

М.Шевченко― Никаких. Это все искусственно создается: там кто-то пострелял, тут. Слушайте, если кто-то стреляет вопреки приказу начальства, найдите злодеев. Кто там, из гаубицы или из «смерчей» вдруг возьмет и даст залп. Где эти, кто эти люди, почему их не слышим и не видим? Стало быть, это все делается в рамках большой игры.

Я считаю, что Украина это имитация. Это огромная имитация просто-напросто. Просто тут почему нужна Турция? Турция, а не кто-либо еще? Турция, во-первых это давний региональный игрок, последнее тысячелетие как минимум, столетия — с 1453 года, а то и пораньше, когда турки на Балканы пришли, в 14 веке.

Турция имеет традиционно — как во времена Хмельницкого, когда Хмельницкий бегал или в Стамбул или в Москву, или в Краков — между ними.

С.Крючков― А этот региональный игрок Крымом не озаботится?

М.Шевченко― Нет, это все никого не интересуют такие вещи. По большому счету. Но нет, почему – Турция как бы говорит: мы являемся покровителями крымских татар, дескать, мы с озабоченностью смотрим на их судьбу. Никого они не защитили, никого не спасли среди крымских татар, — мы не знаем таких примеров, чтобы Стамбул сказал, и сразу в Крыму: все, прекращаем репрессии против Меджлиса запрещенного, — нет, ничего этого не было

И вот вам, пожалуйста, Лавров говорит: мы с пониманием относимся к карте тюркского мира, которую показал Эрдоган – все нормально. Это роль Турции, которую ей выделяет. В частности, и Москва тоже.

С.Крючков― Это особое мнение политика Максима Шевченко. Вернемся в студию после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

С.Крючков― Политик Максим Шевченко со своим особым мнением, я Стас Крючков. Хочу немножко поговорить о пандемии. С 45-года избыточная смертность наибольшая, больше 600 тысяч составила по данным независимых демографов.

М.Шевченко― Думаю, гораздо больше. Думаю, около миллиона.

С.Крючков― Так скажите, у нас система здравоохранения вообще не работает?

М.Шевченко― Система здравоохранения вообще не работает. Мне сегодня звонит один знакомый, работающий, кстати. В «Коммерсанте», говорит: ты можешь помочь — в Струнино Владимирской области, лежит пожилая женщина, родственница, попала туда с ковидом. Спрашиваю: ну и как там? — Ну, как было, когда врачи увольнялись в той же самой больнице, — ад, говорит, — ничего нет вообще. Там просто нельзя оказать человеку медицинскую помощь. И это еще больница, к которой информационное внимание в последние три года привлечено. По поводу которой давали поручения, давали распоряжения.

М.Шевченко: Нет между Россией и Украиной конфликта. Есть терки между разными политико-экономическими группами

А что происходит в тех больницах, где не давали? Ответ: ничего не происходит. Им на все наплевать. Они действуют только по факту: если их пнули, как у Путина на открытой линии помните, женщина говорила: Я из Карачаевска. Год назад сказали трубу провести – до сих пор не провели. И теперь всем «Газпромом» побежали эту трубу проводить. А соседние дома, уж извините, не дозвонились Путина – наверное, там труб не будет.

Поэтому здесь и с больницами то же самое – нет никаких больниц, их нету. 30 лет уничтожалось здравоохранение, уничтожалась система научная, уникальная, которая создавалась после 45 года, с помощью пленных немцев, итальянцев, своими силами. С помощью невероятных усилий творческих и жизненных. Создавалась? – создавалась. Потом приватизирована. Ее больше нет, никакой медицинской науки тут нет больше.

Преподавание — Первый мед, Второй мед, Сеченовский, — это все жалкие тени, жалкие кости. Военно-медицинская академия в Петербурге, в Ленинграде – все разграблено. Здание хотели отобрать — потому что там шикарное здание. Больницы — мы помним, мэр Москвы, триллионер, со всеми триллионами. Которые в Москве крутятся, — в декабре 19-го говорил: в Москве очень много роддомов и очень много инфекционных больниц, — говорил Собянин в Мосгордуме, — надо сократить их примерно на 25%. Хотите зарплату в 170 тысяч? — хотим, хотим, — ну, тогда сокращайте, а у нас нет денег вам добавить.

В Москве, — это в Москве, где деньги есть, а что происходит в регионах? Ко мне обратились знакомые врачи из Союза онкологов России, говорят: Вот список есть онко-лекрств, — потому что есть разные типа онко-заболеваний, и уже после химии. После процедур тяжелейших людям необходимо поддерживать их организм. И это все очень дорогие лекарства. Вот их список сократили, дотацию по этому списку. Оттуда вычеркнули какие-то формы онко-заболеваний. Причем не одно или два, а достаточно большое количество вычеркнули.

Что происходит с теми роддомами, которые закрыли? На их месте, в поселке художников «Сокол», где я родился, где родились мои друзья, — понятно, что на месте этого роддома, который там был десятилетиями, один из лучших московских роддомов — будут построены апартаменты какие-то. Роддом Клары Цеткин на Таганке — Елена Шувалова об этом говорила неоднократно, — закрыт. На его месте будут строиться апартаменты.

Поэтому как это возможно? Конечно, тут нет ничего. Абсолютно разоренное, уничтоженное, изувеченное, искалеченное здравоохранение, коммерциализированное. Которое руководствуется не защитой здоровья граждан, не защитой жизни граждан, а только деньгами: впарить этим лохам за невероятные деньги лекарства, качество которых никому неизвестно. И потом сидеть довольно и думать, что жизнь удалась. В этом смысл.

С.Крючков― Если все так, как вы описываете…

М.Шевченко― А это так.

М.Шевченко: Из-за «Северного потока» на мировой карте, карте Европы проведены совершенно новые силовые линии

―

А зачем с QR-кодами бороться, пандемия не уходит и угроза реальна.

М.Шевченко― Бороться с QR-кодами это как бороться с капитализмом. Можно бороться с QR-кодами

С.Крючков― Не с QR-кодами, а при их помощи с пандемией?

М.Шевченко― Я лучше предпочту уколоться «Пфайзером», что даст мне возможность путешествовать по миру — не этим «Спутником», разумеется. Но не потому, что я прям так хочу обезопасить себя от этого ковида, — у меня итак все хорошо с антителами. Просто я хочу ездить на конференции, семинары, общаться с людьми, разговаривать в Берлине, Париже, в Стамбуле, в других местах, — что я не смогу сделать с этим «Спутником».

Поэтому еще то, что они лишают население возможности выбора, возможности перемещения, загоняя в эту клетку коммерческую. Потому что теперь просто понятно, что «Спутник» это коммерческая тема. Вот в соседнем Азербайджане, чем хочешь, тем и колись — тебе на выбор десяток вакцин предлагают.

С.Крючков― А почему вам понятно, что это коммерческая тема?

М.Шевченко― Потому что если бы это была не коммерческая тема, то сказали бы: Ребята, мы заботимся о ваших жизнях, колитесь, чем хотите, что вам помогает. ВОЗ, врачи этим рекомендовали – давайте этим будем колоться, если вы хотите.

В тех странах, где нет недоверия государству, где народ не считает, что государство это просто сборище жуликов и воров, которые обманывали его бесконечное количество лет — ну, 30 как минимум, и которое просто хочет на нем нажиться. Там нет такой проблемы.

Везде проблемы с QR-кодами и вакциной возникают там, где есть недоверие к государству. Возьмем Италию – понятно, что в Италии правящие элиты вызывают минимальное доверие — после скандала с Кракси или с Джулио Андреотти, христианскими демократами, которые правили там десятилетиями – их связями с мафией, коррупционной деятельностью. Итальянское государство до сих пор еще не выбралось из того кризиса, в котором оно находится.

Поэтому мы видим на площадях Рима 300, 400 тысяч человек собираются на демонстрацию против ограничения гражданских прав с помощью QR-кодов.

С.Крючков― Я об этом не слышал.

М.Шевченко― Потому что вам об этом не рассказывают. А посмотрите интернет – там огромные площади заполнены людьми, которые говорят: не смейте ограничивать наши гражданские права. Люди не против вакцинации как таковой, люди против того, чтобы те люди, которых они считают коррупционерами и жуликами, которым они выражали недоверие – социалистам, христианским демократам, и так далее, — за них решали, что им можно, а что нельзя.

В тех странах, где есть высокий уровень доверия к власти, таких проблем нет. Естественно, есть антиваксеры, есть какие-то еще другие люди, но в целом мы не видим там никаких скандальных ситуаций. Скандальные ситуации возникают только там, где…

С.Крючков: Qr―коды чем плохи? Как способ, как технология?

М.Шевченко― На мой взгляд, они ничем не отличаются от визы или от паспорта. Я рассматриваю QR-код просто как способ перемещения, свободы перемещения, и все. Но я не понимаю, почему я должен вакцинироваться не той вакциной, которая даст мне возможность свободно ездить по всем странам, по миру, заниматься научной работой, журналисткой, а такой, которой хочет Татьяна Голикова, или кто-то еще, кто зарабатывает на этом.

С.Крючков― История с миграционном кризисом вокруг Белоруссии, на ваш взгляд, потихонечку сходит «на нет»?

М.Шевченко― Да ее не было, этой истории. Возили туда насильно людей, сознательно. Я вот в Баку был несколько дней, там «БелАвиа» — обычно очень дешевые билеты до Минска долететь из Баку. А тут вдруг — раз, мой товарищ хотел полететь – билетов нет. Говорит: как, почему? – ну, нет билетов, ничего не можем сделать. И вот он покупает один билет чудом, за несколько часов уже до отлета, — ему позарез надо было по делам в Минск. И вот он заходит в огромный самолет, — обычно маленькие «Эмбраэры», а тут огромный, почти 340-й «БелАвиа», и он весь был заполнен этими беженцами, которых везли с транзитом через Баку откуда-то с Ближнего Востока.

То есть, что нам сказки рассказывают? И вопрос: почему иракцам можно без Шенгена в Европу, а нам нельзя? Может и нам с вами тоже можно тогда? Может, если уж Лукашенко с Путиным так переживают, что не пустили иракских курдов, может, и нас пустят, может, за нас тоже попереживают? Может, мы пойдем на польские таможенные посты и нас пропустят?

С.Крючков― Так поделом санкции вводят против «БелАвиа», против сына Лукашенко?

М.Шевченко― Я уже сказал. Они упаковывают Лукашенко и преподносят его на блюдечке с голубой каемочкой тем самым Кремлю, вот и все. Они просто отрезают последние уже микроскопические надежды Лукашенко на какое-то взаимодействие с Западом, с Европой, которые у него были до лета 2020 года. Все, он собственность Кремля.

М.Шевченко: Я предпочту уколоться «Пфайзером», что даст мне возможность путешествовать по миру -не этим «Спутником»

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То есть, по сути, говорим о Белоруссии как о 16-й республике времен Советского Союза?

М.Шевченко― Мы так не говорим. Во-первых, я к республикам советским отношусь с огромным уважением — это не смешная тема. Потому что республики развивались, там были национальные языки, национальная наука, система культуры, и так далее. Какие-то помощнее, какие-то послабее.

Нет, это просто территория, по поводу которой снимается неопределенность. Современный мир — вы же философ по образованию, вы же про Оккома слышали? – вот не надо множить сущности больше необходимого.

Знаете, вот эта неопределённость Белоруссии это та сущность, которую надо просто с доски политической снять. Вы, Владимир Владимирович, либо возьмите ее под себя, либо отдайте нам. А так, чтобы он из себя изображал Швейцарию Восточной Европы – то с Москвой, то с Варшавой заигрывая. Помните, Лукашенко говорил про Донбасс: «хотите, как на Донбассе? Не дай бог, чтобы у нас так же было» — по-моему, в 14— или 15-м году. Поэтому – нет, сказали: все, давайте определяться. Ну, ладно, — сказала Москва.

С.Крючков― Поедет Лукашенко в гости в Крым?

М.Шевченко― Конечно, разумеется.

С.Крючков― И признает?

М.Шевченко― Да, все будет.

С.Крючков― А этот элемент неопределённости, который, как вы говорите, невыгоден Путину — может быть ему в некоторых ситуациях и выгоден?

М.Шевченко― Какой элемент неопределённости?

С.Крючков― Со статусом Белоруссии.

М.Шевченко― Нет, он был раньше невыгоден, сейчас изменилась ситуация. С «Северным потоком» ситуация стала конкретной. На мировой карте, карте Европы проведены совершенно новые силовые линии. Поэтому ему крайне нужны хорошие отношения с Эрдоганом, крайне нужны партнерские отношения с Берлином. Это вопрос выживания режима, вы знаете.

С.Крючков― Это было особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, благодарю вас.

М.Шевченко― Пожалуйста.

С.Крючков― Станислав Крючков провел эту программу.

* «Меджлис крымскотатарского народа» - группировка (организация) запрещена на территории РФ