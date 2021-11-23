А. Плющев― Вы смотрите и слушаете «Особое мнение». Сегодня на мои и ваши вопросы отвечает экономист Сергей Алексашенко. Сергей, добрый вечер.

С. Алексашенко― Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, зрители, слушатели.

А. Плющев― Может быть не самая важная и мощная тема сегодняшнего эфира. Но, тем не менее, начну с этого. Она из новостей последних часов. Джо Байден распорядился распечатать нефтяной запас США. И 50 миллионов баррелей оттуда взять. США ранее призывали другие страны сделать то же самое для снижения цен на нефть. Это процесс или какая-то разовая акция и что за этим может последовать?

С. Алексашенко― Это реакция американского президента или американской администрации на ускоряющийся рост цен в Америке. На ускоряющуюся инфляцию. Инфляция по итогам октября за 12 месяцев составила 6,2%. Что является историческим рекордом за последние 30 лет. И, конечно, это сильно тревожит Белый дом, потому что через год промежуточные выборы. С таким настроением слона не продашь. С высокой инфляцией, которую американцы чувствуют, выиграть…

А. Плющев― Я прошу прощения, инфляция из-за цен на нефть или денежного стимулирования.

С. Алексашенко― Сейчас я к этому подойду.

А. Плющев― Извините.

С. Алексашенко― И у демократов крайне неустойчивое большинство в палате представителей. И 50 на 50 в сенате. И понятно, что шансы проиграть как минимум одной из палат и так очень высоки. А на высокой инфляции — тем более. Американская инфляция она вещь очень странная. В том плане, что потребительская корзина, по которой она меряется – она не поддается логическому пониманию. Например, 30% составляет, я даже не очень понимаю, как на русский язык перевести – то есть какой-то показатель, который ФРС считает, какой доход могли бы получать владельцы жилья от сдачи ее в недвижимость. И этот показатель вообще не бьется ни с динамикой цен на жилье. Ни с динамикой арендных плат. Но, тем не менее, из 6,2% примерно 30% в течение сентября и октября обеспечил рост нефтяных цен. В Америке в отличие от России, где Владимир Владимирович нарисовал, по линеечке провел линию и сказал: цены на бензин должны расти вот так. Независимо от того, что происходит в мире. В Америке, как и в Европе и многих других странах: нефть дорожает – бензин дорожает. Нефть дешевеет – бензин дешевеет. За год бензин в Америке подорожал примерно на треть. Средняя цена бензина подорожала где-то на 33%. А американцы на машинах, конечно, ездят очень много. Гораздо больше, чем в России. И эти ценники, которые вы видите на автозаправках, — они, конечно, бьют в глаза. И неделю назад, 10 дней назад, когда президент Байден выступал в Балтиморе перед подписанием своего инфраструктурного плана, он заявил о том, что администрация будет бороться с инфляцией. То есть, на самом деле ничего удивительного в этом нет, потому что Владимир Путин борется с инфляцией с начала этого года. Помните, как он боролся с ценами на сахар, на подсолнечное масло. Байден решил бороться с ценами на бензин, потому что это наиболее яркий и сильный фактор. И уже тогда 10 дней назад в Балтиморе он заявил о том, что он попросит антимонопольную службу проверить, нет ли картельного сговора между нефтяными компаниями. Между производителями бензина и продавцами. А теперь была надежда на то, что удастся уговорить страны, члены ОПЕК увеличить добычу бензина сверх того графика, который они…

С.Алексашенко: Байден решил бороться с ценами на бензин, потому что это наиболее яркий и сильный фактор

А. Плющев― Нефти.

С. Алексашенко― Да, конечно. Но согласованная позиция Саудовской Аравии и России привела к тому, что все, что вне графика на фиг, и будем увеличивать понемножечку, и пусть цены на нефть остаются высокими. В этой ситуации что делает Путин. Путин стучит кулаком и говорит: заморозить цены. После чего председатель правительства вызывает министров, те вызывают владельцев сетей, и говорят: заморозить цены. А если нет, то сами знаете, что будет. В Америке такое конечно не прокатывает. И в Америке президент решил воспользоваться своим правом увеличить предложение нефти. И соответственно нефтеперерабатывающие заводы произведут больше бензина для того, чтобы снизить цены на бензин. То есть логика примерно такая. Что увеличение предложения нефти снизит цены на нефть на мировом рынке. Потому что покупать будут меньше. И как-то это повлияет. Такой рыночно-административный механизм в надежде на то, что удастся сбить волну инфляции. Но с моей точки зрения если эффект и будет, он крайне краткосрочный. Потому что мировая экономика в день потребляет 92-93 миллиона баррелей нефти. Если этот 50 миллионов баррелей растянуть даже по одному миллиону баррелей в день, то это на 50 дней, на два месяца. До выборов точно не дотянешь.

А. Плющев― Ну это по одному получается даже по полпроцента в день.

С. Алексашенко― На мировую экономику это очень много. Я могу ошибаться, но мне кажется, что увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК это 400 тысяч баррелей в день. То есть если президент Байден, если американцы будут продавать свою нефть по полмиллиона баррелей в день, то это примерно настолько, насколько ОПЕК увеличивает добычу. Это значимое количество нефти для мировой экономики.

А. Плющев― Тогда вот еще раз, про нефть поговорили. А где нефть – там и газ. Цены на газ в Европе пошли вверх. На фоне решения США ввести новые санкции против «Северного потока-2». Но мне казалось, что история эта как-то завершена. И тут сообщения про то, что будут введены санкции в отношении двух компаний. Они выглядят, может быть я не прав, неким запоздалым шагом. И даже не столько про цены и про последствия, а насколько окажет это влияние на весь процесс с «Северным потоком».

С. Алексашенко― Если говорить коротко, то мне с вас смешно и вводить санкции против компаний, которые владеют кораблями, которые помогали прокладывать трубы «Северного потока», строительство уже завершено пару месяцев назад. Мне кажется это уже дорого яичко к Христову дню. А здесь уже несколько поздновато. Но так просто вдогонку что называется, чтобы жизнь медом не казалась. Но на самом деле, конечно, строительство уже закончено. И идет процесс сертификации. И понятно, что судовладельцы к процессу сертификации «Северного потока-2» не имеют никакого отношения. Я, честно говоря, не думаю, что новый всплеск цен на газ связан с этим решением, потому что сейчас главная проблема для «Северного потока-2» — это задержка в сертификации, связанная с тем, что по странному стечению обстоятельств юристы «Газпрома» решили сертифицировать компанию Nord Stream, которая зарегистрирована в Швейцарии в кантоне Цуг. А по немецкому законодательству оператором может быть только компания, которая зарегистрирована в Германии. То есть поверить в то, что юристы «Газпрома» или международные юристы, которые работают в Швейцарии, не знали этого — я не могу. Но соответственно эта задержка несколько недель или даже несколько месяцев. Она связана с таким, мне кажется, намеренным затягиванием газового кризиса или газовой петли на шее Европы. Но это случилось уже по-моему дней 10 назад, может быть неделю. Это сообщение. И сказать, что сегодняшний скачок цен, вчерашний связан с этим. С санкциями. Да нет, конечно. Мне кажется, что любой игрок на газовом рынке хорошо понимает, что эти санкции ни на что не влияют.

С.Алексашенко: Сейчас главная проблема для «Северного потока-2» — это задержка в сертификации

А. Плющев― И вот один из вопросов, который задает посетитель нашего сайта. Он спрашивает: на ваш взгляд какая цель у резолюции отдельных конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года? Какие могут быть последствия. Громкая новость была пару дней назад.

С. Алексашенко― Я бы не стал придавать большого значения самому проекту резолюции. Я не думаю, что шансы на ее прохождение достаточно высоки. Тем более что до выборов 24-го года еще два с половиной года и к этому времени состав палаты представителей поменяется полностью. В 22-м году. И состав сената поменяется в 22-м году на треть. Поэтому, что называется, не этим конгрессменам принимать резолюцию и решать, будет или не будет легитимным Владимир Путин в 2024 году. Но это с одной стороны заявление позиции, потому что ну в отличие от российской ГД, американская палата представителей, американский сенат это место для дискуссий и место для заявления своей политической позиции. Для политических деклараций. Для строительства альянсов. Поиска сторонников. И я бы относился к этому так. Это элемент внутриамериканской политики, который в том числе говорит, что Запад в целом очень хорошо понимает, что такое Владимир Путин. И он очень хорошо понимает, что его легитимность она более чем сомнительна уже сейчас, а уж после 2024 года, ну если говорить совсем западным птичьим юридическим языком, — его легитимность будет поставлена под сомнение. Примерно так же как легитимность Александра Лукашенко. И это ответ на вопрос, который прозвучал уже 20 лет назад: ху из мистер Путин. Ну вот, теперь ответ на него дается. Это человек, который незаконно с точки зрения американских политиков удерживает власть в своей стране. Они дали ответ на этот вопрос.

С.Алексашенко: Не этим конгрессменам решать, будет или не будет легитимным Путин в 2024 году. Но это заявление позиции

А. Плющев― Если бы они понимали, что такое Владимир Путин. Ведь Владимир Путин никогда не принимает решений под давлением внешних обстоятельств. Во всяком случае, так позиционирует. И если кто-то за океаном против того, чтобы Владимир Путин шел на очередной срок – он обязательно должен пойти, но в его парадигме.

С. Алексашенко― Это правда. Но я бы даже не стал расценивать это как давление. В конце концов, позиция двух конгрессменов – это не есть позиция всего конгресса. И это не есть позиция администрации, и я более чем сомневаюсь в том, что администрация Байдена в 24-м году готова будет сделать такое заявление, если Владимир Путин решит идти на реинкарнацию и становиться президентом в очередной раз. В конце концов, в американской Конституции написано, что внешняя политика это прерогатива исполнительной власти. То есть президента США. И я думаю, что если администрация Белого дома захочет, чтобы этой резолюции не было, то всегда можно будет на что-то ее разменять. На какие-то небольшие проекты в избирательных округах этих конгрессменов. Или намекнуть товарищам по партии, не говоря уже о политических оппонентах, что нехорошо поддерживать эту резолюцию. Давайте лучше о чем-нибудь другом договоримся. Я не считаю, что это есть инструмент давления. Если бы это заявление сделал Джейк Салливан, помощник президента по национальной безопасности, — тогда бы это было какое-то, может быть, давление. А так правда, политическая декларация. Не более того.

А. Плющев― Последние двое суток идет такая реакция на российско-украинское противостояние. Пока чисто политическое. Но вчера приобрел довольно большой шум отчет Блумберга о якобы имеющихся данных американской разведки о том, что Россия готова в январе-феврале начать военную операцию на Украине. И на это вчера мощно реагировали рынки, прежде всего российский рынок и валютный и фондовые. Как вам кажется, и сама по себе история, и реакция на нее – это нечто такое конъюнктурное или долгосрочное. Мы вступили в какую-то историю подготовки действительно каких-то военных действий или по меньшей мере разговоров о них на несколько месяцев. Или через пару дней снова все забудется, как это было в мае что ли.

С. Алексашенко― Давайте я разделю, Саш, вопрос на несколько частей. Сначала моя личная позиция. Мое особое мнение. Я уже несколько раз говорил, я считаю, что маленькая победоносная война на востоке Украины или на юго-востоке Украины сегодня Владимиру Путину никаких бенефитов не даст. Если предположить, что он оккупирует не часть Луганской и Донецкой областей как сейчас, а всю или, включая Мариуполь, даже захватит какую-то часть Херсонской области, — то с точки зрения стратегической это ничего не изменит. Потребует только каких-то больших ресурсов на удержание под контролем этих территорий, где на самом деле экономического потенциала особо нет. Из Донбасса, как мы выясняем, сейчас Путин издал указ на прошлой неделе, а здесь, глядишь, уже металлургические заводы начали работать для того, чтобы поставлять металлы в Россию. А на юге Херсонской области особых даже и предприятий нет. Чтобы можно было что-то поставлять. А проблем международных, если оккупировать маленькую часть Украины — будет более чем достаточно. Поверить в то, что Путин готов на какую-то широкомасштабную операцию, дойти до Днепра, включая Херсон, Николаев, Одессу. Малороссию, что называется, забрать себе и разделить Украину на две части. Это теми 90 тысячами солдат, о которых говорит Блумберг, 92 тысячи. Это точно не сделаешь. Это такая гораздо более будет полномасштабная военная операция. Типа операции «Багратион», которую советские войска в 44-м году проводили в Белоруссии. Это одна из крупнейших стратегических операций Второй мировой войны. Поэтому мне кажется, это мое особое мнение, что этой военной операции не будет. Потому что она бессмысленна. Но это не означает, что другие люди не могут иметь другой точки зрения. И то, что происходит и в СМИ, и особенно на финансовых рынках, когда начался массовый сброс российских активов – говорит о том, что очень многие люди считают, что военная агрессия России против Украины возможна. То есть они верят, что военные средства давления на Украину находятся в арсенале российских властей. И они считают, что это очень и очень вероятно. И они готовятся к этому сценарию. И это означает, что ни у Путина, ни у Мишустина, ни у Патрушева, ни у Лаврова, ни у кого из них нет такого кредита доверия, чтобы они могли объяснить. Да нет, ребята, ну мы мирные люди, наш бронепоезд на таком запасном пути, что он до Украины неделю будет ехать и не дойдет. Не верят. Соответственно я бы сказал, что это стратегические два вопроса. С одной стороны вера в то, что Россия готова применять военную силу против своих соседей. Второе — что российские власти не пользуются абсолютно никаким доверием, какие бы заявления и какими бы жесткими эти заявления ни звучали из Москвы.

А. Плющев― Маленькая победоносная война. Она может быть затеяна собственно ради чего сейчас.

С. Алексашенко― Я же говорю, что с моей точки зрения маленькая победоносная война она никаких реальных бенефитов, можно захватить Мариуполь и еще пару металлургических предприятий, закрыть Украине выход совсем в Азовское море. Но это такая мелкая с точки зрения геополитики задача, уже есть заложник. Уже есть тот рычаг, та болевая точка, ахиллесова пята, на которую можно давить. Смотрите, министр обороны Шойгу перебросил 90 тысяч солдат куда-то. И уже там не только украинская политическая элита вся кричит о российской агрессии, но уже и мировые издания только и занимаются обсуждением, что Россия вот-вот начнет войну. То есть эта гибридная война, она приносит гораздо больше эффекта, чем реальные боевые действия. Вы заставляете всех нервничать. Заставляете всех себя бояться. А лозунг «боятся – значит, уважают» – еще же никто не отменял в российской внешней политике. Поэтому я считаю, что маленькая победоносная война, она не нужна, потому что она не даст значимых результатов. А гибридная война будет продолжаться. И то, что мы наблюдаем сейчас — это как раз один из ее элементов.

С.Алексашенко: Маленькая победоносная война на востоке Украины сегодня Путину никаких бенефитов не даст

А. Плющев― То есть то, что говорил тут Владимир Путин и все гадали, о чем это он. Что создано некое напряжение, и надо бы его оставить в отношениях с западными партнерами, — это оно и есть. Или его часть, по меньшей мере.

С. Алексашенко― То, как я прочитал выступление Путина на расширенной коллегии МИДа, мне казалось, про напряжение он говорил про стратегические вооружения. Про новый вид вооружения, потому что это было в той части разговора, когда шли взаимоотношения с НАТО, с Америкой. И мне показалось, что это как раз напряжение по той части. Что мы их так напугали своим оружием, что они теперь дергаются. И нас боятся. И видите, уже даже за стол переговоров готовы сесть. И Байден пошел на попятную. И руку стал мне жать и на телефонные звонки отвечает. Хотя в принципе я думаю, что и можно, наверное, подумать, что и про Украину звучит примерно то же самое.

А. Плющев― Мы продолжим «Особое мнение» с Сергеем Алексашенко буквально через 4 минуты после кратких новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А. Плющев― Это «Особое мнение» Сергея Алексашенко. Мы продолжаем. Сегодня ГД во втором чтении утвердила бюджет. Туда добавили одно из самых главных чтений, в 4-х по-моему чтениях, но второе чтение всегда важное. Туда поправки вносят и внесены в частности были президентские поправки про прожиточный минимум МРОТ. Он недавно тут сказал, увеличили аж на 8,6%. Ну и по-разному это комментируют. Как это комментируете вы?

С. Алексашенко― Очевидно, что Путин отреагировал на выросшую инфляцию. Бюджет, который составляется в России каждый год, всегда проходит несколько итераций. И где-то с конца мая и до середины сентября проходит серия бюджетных совещаний в правительстве. И в обязательном порядке у Путина, где все параметры бюджета утверждаются, рассматриваются. Очень детально, очень скрупулезно. И в том проекте бюджета, который был внесен в думу 30 сентября, уровень инфляции был 5,8%. Та цифра, которая была согласована в середине августа, был последний раз разговор на эту тему. И считалось, что инфляция не будет сильно расти. Сейчас уже хорошо понятно, что инфляция по итогам года составит 8%, плюс-минус две десятых. И в российской Конституции, в которой есть одна очень важная поправка об обнулении президентских сроков, есть другая менее важная поправка с точки зрения Кремля. Но она, к сожалению, очень известная. Что в России пенсии не могут индексироваться медленнее, чем инфляция. И это уже такое прямое нарушение Конституции, очевидно, что идти сразу внаглую, говорить, что в этом такие чрезвычайные обстоятельства. Эпидемия и так далее. И нужно было как-то на это дело реагировать. В дополнение скажу, что последние, наверное, месяцев 5-6 обратите внимание, у Путина было несколько таких очень знаковых заявлений о том, что Россия это бедная страна, что у населения низкий уровень жизни, что нужно бороться за повышение доходов. То есть эта тема похоже, что она как-то к нему проникла в мозг и он понимает, что это одна из самых болезненных тем для современной России. По крайней мере, для того глубинного народа, который является опорой его на выборах. И, видимо, сильное левое голосование в сентябре на выборах в ГД послужило лишним доказательством этого тезиса. Но, как известно, в авторитарных режимах никто не хочет быть гонцом, который приносит визирю, шаху плохие вести. Итак просто прийти к Путину и сказать: Владимир Владимирович, вы знаете, мы там накосячили немножко прогноз по инфляции и надо бы нам бюджет пересмотреть. А ведь основные параметры бюджета утверждаются в первом чтении. После этого доходы, расходы, дефицит — их уже менять нельзя по закону. И уже утвердили 28-го октября. И вот что делать, на прошлой неделе у Путина было совещание, на самом деле совещанием трудно назвать. У меня такое ощущение, что таким плохим гонцом выступил возможно Максим Орешкин, помощник президента по экономике. А может быть федеральная служба охраны положила справочку на стол. В общем, Путин собрал чиновников и так произнес очень короткую цитату, даже без обсуждений, без докладов. Вообще такие совещания бывают крайне редко. Слушать сюда. Инфляция высокая, с ней надо бороться. Поэтому приказываю повысить МРОТ, прожиточный минимум и еще подумайте, как с пенсиями. Тоже внесите поправки в законодательство.

С.Алексашенко: Инфляцию разогнать очень легко, а погасить ее очень сложно

А. Плющев― Мне-то всегда казалось, что раздача денег она стимулирует инфляцию, а не помогает с ней бороться.

С. Алексашенко― Особенность и опасность механизма индексации. С одной стороны если у вас инфляция растет на 8% в экономике, то вы не можете не повышать зарплату бюджетникам, не повышать пенсии пенсионерам. Если вы их не будете повышать – это означает, что их жизненный уровень на 8% в год будет падать. И механизмы индексации есть и в американском бюджете тоже. С другой стороны повышение зарплаты повышает спрос и это к вопросу о том, что инфляцию разогнать очень легко, а погасить ее очень сложно. И вот загасить, задавить влияние индексационных механизмов – на это может уйти несколько лет. Но сейчас кто же думает о будущем. Сейчас нужно думать о том, что происходит сегодня. И сегодня для Путина крайне важно, чтобы пенсионеры, бюджетная сфера — те, у кого социальные пособия привязаны к прожиточному минимуму — не наращивали свою фигу в кармане. Путин же еще в сентябре до того как бюджет был внесен, он уже принял решение, приказал повысить денежное довольствие военнослужащим и соответственно приравненных к ним всем силовикам. 5% сверх инфляции. То есть им он уже все дал. Той своей силовой опоре он дал. Теперь нужно поддержать глубинный народ, ну а кто кроме Путина может принять такое решение. Объяснить Путину, что вы знаете, Владимир Владимирович, вот это повлияет на темпы инфляции, — это примерно то же самое, что сказать: Владимир Владимирович, давайте вообще наплюем на Конституцию, что есть там два срока, вообще не будем ничего менять, вы просто пойдете и изберетесь. Он же себя позиционирует постоянно как юрист, легалист. В строгом соответствии с законом. То есть он сначала перепишет закон…

А. Плющев― А потом будет строго ему соответствовать.

С. Алексашенко― Да. Так вот, написав в Конституции, что индексация не может быть ниже темпов инфляции — он, что называется, нарисовал правила игры. И в этой ситуации по большому счету у него выхода особого не было. Но просто никто в правительстве не взял на себя такую смелость и не объяснил ему это чуть раньше.

А. Плющев― С другой стороны можно начать как-то инфляцию по-другому считать. Там корзинку уменьшить, здесь как-то урезать. Разве нет? Мы все видим, что цены растут гораздо сильнее, чем растет инфляция. Хотя инфляция это вроде бы и есть рост цен.

С. Алексашенко― Я думаю, что Росстат очень талантливо считает нашу инфляцию и объяснять ему не надо…

А. Плющев― Уже невозможно более талантливо.

С. Алексашенко― Все, что можно — уже сделано.

А. Плющев― Хорошо. Те, кто смотрят на Ютубе, видят в перерывах юмористические странички у нас. В общем, на грани сейчас будет тоже. Зам. главы комитета ГД по финансовому рынку «единоросс» Савченко сказал, что российской экономике нужна девальвация рубля. Она полезна. Кстати, может быть, и чего смеяться-то будем. Мне кажется, Китай регулярно нам демонстрирует, что он тоже пытается девальвировать юань, за что его США бывало, критикуют. Может и нам тоже пора.

С. Алексашенко― Саш, вы отстали от жизни, простите.

А. Плющев― Сильно.

С. Алексашенко― В части Китая. Китай уже давно не девальвирует свою валюту и последние 3, наверное, года, 2,5 точно совершенно китайский юань сильно укрепляется по отношению к американскому доллару. То есть наоборот, доллар в Китае девальвируется. А юань соответственно ревальвируется. Укрепляется. Но депутат Савченко отстал от жизни еще больше.

А. Плющев― Слава богу, что это не я.

С. Алексашенко― Но просто мне кажется, что он вообще живет в какой-то другой исторической реалии. Потому что с весны 2015 года ЦБ заявил, что он не проводит валютных интервенций ни в поддержку рубля, ни в поддержку американского доллара. И не влияет на курс образования, на образование курса доллара, рубля к доллару на российском финансовом рынке. И уже 6,5 лет ЦБ честно выдерживает свое слово. Соответственно, для того чтобы провести, даже если предположить, что девальвация окажет какой-то позитивный эффект, в чем я сильно сомневаюсь, потому что опять девальвация первое, что она приведет к росту инфляции. Потому что у нас примерно 50% в денежном выражении потребительский рынок — это импортные товары. Непродовольственные товары – 75%, то есть очевидно, что любая девальвация рубля приводит к разгону инфляции. Инфляция отражает все инвестиционные проекты, потому что оборудование импортное и так далее. А теоретическая выгода от девальвации – то, что российский экспорт становится более конкурентоспособным. Но послушайте, если нефть, газ, металлы, удобрения, лес, древесина, золото, зерно. В общем, это такие рынки первичных товаров. Где конкурентоспособность она определяется спросом мировой экономики. И так все продаем, чего можем только произвести. Но если предположить, что почему-то Путин послушал депутата Савченко или депутат Савченко пролоббировал закон, который приняла ГД, что провести девальвацию рубля, предположим, на 20%. То я, честно говоря, плохо понимаю, как это можно сделать. Это означает, что ЦБ должен встать в позицию ФРС и начинать скупать все доллары, которые появляются на рынке до тех пор, пока курс доллара ни остановится на отметке, сколько там 75 плюс 20% — 90 рублей. То есть просто. И сколько бы долларов ни принесли предприятия, бизнесмены, население, иностранные инвесторы. ЦБ он должен закупать, закупать до тех пор пока курс доллара ни станет 90 рублей. Я, честно говоря, плохо понимаю такую денежную политику. Потому что это никому не нужно. Самое главное, что это ЦБ не нужно. 600 млрд. валютных резервов, 650 скоро будет. И с точки зрения безопасности, экономической безопасности в разы превышает все разумные пределы. Поэтому, зачем это нужно делать. Опять так же как мы говорили, что американские конгрессмены заявляют свою политическую позицию, чтобы быть на новостных страницах. Вот депутат Савченко тоже решил попасть на первые страницы, видите, даже мы с вами о нем говорим.

А. Плющев― Я, честно говоря, сначала подумал, что ну, может быть, это российские власти посылают такой сигнал. Надо пойти прикупить валюты немножко. На все оставшиеся рубли. Но вы сказали, что ЦБ не проводит интервенций. Нет, подумал я, пожалуй, не пойду покупать.

С. Алексашенко― И правильно. Полтора года назад доллар стоил 80 рублей, а три недели назад — 72 рубля. Те он ходит туда-сюда, а сегодня он стоит уже 75 с хвостом. То есть попытка обыграть рынок со своими маленькими сбережениями. Я сегодня куплю подешевле, а завтра продам подороже – для мелких инвесторов, как правило, она оборачивается проигрышем.

С.Алексашенко: Роснано не выиграла ничего. Она просто весь свой инвестиционный фонд потеряла

А. Плющев― Поэтому не будем. А что происходит с Роснано, вы знаете? Понимаете, точнее.

С. Алексашенко― Виктор Степанович Черномырдин все это сказал: хотели как лучше – получилось как всегда. Дефолт. Роснано это попытка создать фонд венчурного инвестирования в такие высокорисковые технологии в современные технологии, нанотехнологии, где деньги дает один единственный инвестор под названием государство и управление фондом доверяется не тем людям, которые продемонстрировали свое умение выискивать перспективные инвестиционные проекты, а людям, которых отбирают по каким-то другим критериям. Друзьям, знакомым, госчиновникам, госменеджерам. И так далее. Собственно говоря, Роснано – такой неудачный проект, когда компания, холдинг, госкорпорация потратила 4 млрд. долларов государственных денег и по большому счету никакого возврата, инвестиционный фонд он же как работает – инвесторы дают деньги. Инвестиционный фонд вкладывает в активы, проводит какую-то работу, продает, зарабатывает деньги, отдает инвесторам с прибылью. При этом 90% активов могут проиграть. Роснано не выиграла ничего. Она просто весь свой инвестиционный фонд потеряла. Поэтому чего с ним делать – вот это и вопрос. Обанкротились.

А. Плющев― Сергей Алексашенко, экономист был сегодня в программе «Особое мнение». Большое спасибо и до свидания.