А.Нарышкин― Всем добрый вечер ещё раз, в прямом эфире «Эха Москвы» «Особое мнение», Алексей Нарышкин – это я, Дмитрий Гордон, украинский журналист – это он. Дмитрий, приветствую вас.

Д.Гордон― Здравствуйте, это я.

А.Нарышкин― Масса тем, рад вас слышать и видеть. Зайдите на YouTube на канал «Эха Москвы», вопросы к Дмитрию Гордону можете сформулировать и адресовать. Дмитрий, давайте поговорим про Bellingсat, которая в России признана иностранным агентом, и их расследование про ЧВКшников. Лично вас что удивило в этом материале?

Д.Гордон― Меня ничего не удивило, и думаю, меня ничего не удивит в фильме, который последует, потому что я в этой теме давно, и чтобы понять, насколько давно, рекомендую посмотреть на YouTube мой разговор с Юрием Бутусовым, наверное, 9 месяцев назад, он набрал давно за миллион, не знаю, сколько сейчас просмотров, интереснейший материал.

А.Нарышкин― Это журналист украинский, cenzornet – главный редактор.

Д.Гордон― Да, в нём всё практически, что можно рассказывать, – есть.

А.Нарышкин― Тогда вопрос, если Гордон с Бутусовым рассказали всё 9 месяцев назад, в чём сенсационность этого материала?

Д.Гордон― Христо Грозев – серьёзнейший расследователь, я считаю, один из лучших расследователей в мире, и то, что мы рассказали – это часть айсберга, а он копает глубоко. Он опросил огромное количество людей и у нас в стране, и за рубежом, и показал огромное полотно, и покажет ещё – часть полотна он уже приоткрыл, дальше будет тянуть. Поэтому я считаю, что это мощнейшая работа Христо Грозева, я его поздравляю с этим.

А.Нарышкин― Тем не менее, вы сказали, ваше интервью посмотрел миллион человек…

Д.Гордон― Больше

А.Нарышкин― Больше, больше – будьте всё-таки скромнее, вас посмотрело много людей

Д.Гордон― Я люблю медицинские факты.

А.Нарышкин― Хорошо, больше. Лучший журналист Украины сегодня с нами. Ну смотрите, по фактуре как использовать материалы, которые сегодня были опубликованы? Меня заинтересовало, насколько это можно использовать – признания задокументированные этих ЧВКшников, которые делились собственным боевым опытом непосредственно в Донбассе…

Д.Гордон― Вот сидит жена у меня умная рядом, говорит, 1.7 млн посмотрели

А.Нарышкин― Хорошо, хорошо. Признания ЧВКшников, которых выманивали из России, насколько эти показания ценны, может ли их Украина использовать в дальнейшем в том числе в каких-то международных инстанциях, доказывая агрессию России?

Д.Гордон― Вы знаете, что касается агрессии России, сразу оговорюсь. В понедельник у меня на этой неделе вышло интервью как раз с Юрием Бутусовым об Иловайском котле, потому что Юра там находился лично, он собирал в течение всех этих лет свидетельства очевидцев. Там принимала участие регулярная российская армия, указаны части, дивизии, указано количество людей. Эти люди убивали украинцев, расстреливали в упор, и сотни украинцев на счету регулярных российских армий. Этих ребят брали в плен, сожгли несколько машин БРДМ с российскими номерами. Не просто наёмников брали в плен, не просто заблудившихся – а людей с документами реальных частей и соединений. Этих 12 человек, кого взяли, показали на украинских телеканалах, показали по всему миру, потом обменяли на украинцев. Что ещё надо, что ещё надо рассказывать и доказывать? Что касается Bellingcat*…

А.Нарышкин― ... признанного иностранным агентом. Если вы будете надо мной издеваться, я могу повторять это до конца передачи. Надеюсь, вы будете гуманнее.

Д.Гордон― Ни в коем случае. Как говорил Ходжа Насретдин, сколько ни говори «халва», во рту слаще не становится. У нас тоже слаще не станет с вами. Что касается вагнеровцев, весь мир знает давно, что в России существует частная военная компания Вагнер, весь мир знает, кто ею руководит, по чьему наущению она действует, в каких странах, полный состав организации – это всё известно. Что касается операции, которую Bellingcat показывает и ещё покажет – это была блестящая без преувеличения спецоперация украинских спецслужб, блестящая. По ней будут снимать, я уверен, как минимум, голливудские фильмы. Невероятно, как это было спланировано и как это было бы осуществлено, если бы не…

А.Нарышкин― Если бы не – самое интересное, если бы не кто или что?

Д.Гордон― Если бы не один момент, который для меня не прояснён пока. Это было то, что операция не осуществлена – или предательство, или глупость, или наше руководство политическое является агентами спецслужб Российской федерации, или наше политическое руководство боится Путина как огня, и поэтому решили перенести, по сути отменить эту операцию, и слили её товарищу Лукашенко.

А.Нарышкин― Когда вы говорите про политическое руководство страны и указываете на предательство или глупость, вы на какой уровень примерно смотрите, кого вы держите в голове?

Д.Гордон― В голове я держу политическое руководство Украины.

А.Нарышкин― Фамилии, Дмитрий, фамилии.

Д.Гордон― Имея в виду «самые высокие должностные лица».

А.Нарышкин― Я вам подскажу, Ермак.

Д.Гордон― Один из них, конечно.

А.Нарышкин― Зеленский

Д.Гордон― Один из них, конечно.

А.Нарышкин― О, серьёзно? Вы считаете, эти двое…

Д.Гордон― Не только эти двое, там их было больше – я считаю, что люди, которые составляют высшее политическое руководство Украины – или являются агентами российских спецслужб, или так боятся Путина, что просто как огня его боятся. Я считаю на основании того, что мне известно из расследования Bellingcat и из личных контактов с участниками операции, я считаю, что это была блестящая спецоперация, которую надо было, конечно же, проводить, чтобы заполучить этих негодяев сюда в Киев. Не провели эту операцию по той причине, которую я сказал выше.

Д.Гордон: У Порошенко рыльце в пуху было, поэтому он Путина жутко боялся, лебезил перед ним

А.Нарышкин― Насколько я понимаю. Операцию начали разрабатывать ещё при Порошенко?

Д.Гордон― Да, не имеет значения, когда начинают разрабатывать, имеет значение сама разработка – она держалась в тайне. Я не могу говорить всё – там были блестящие вещи, просто блестящие, с точки зрения разведдеятельности, от которых дух захватывает. Я скажу вам сейчас – то, что я вам не могу рассказывать, станет известно в течение ближайших нескольких дней, вот прямо сейчас вам скажу. Сегодня, завтра, послезавтра – возьмём пятницу, субботу, воскресенье, понедельник – 4 дня, в течение которых очень многое станет известно – раз, инсайд вам выдаю, и остальное станет известно спустя ну месяц, два, год – всё равно эти детали будут известны, будут изучаться всеми разведками мира как пример эффективнейшей спецоперации.

А.Нарышкин― Вы мастер интриг, конечно. Что конкретно мы ждём в ближайшие дни, по сюжету?

Д.Гордон― Как пел Владимир Высоцкий: «Да, на эти шутки мастер этот самый Джон Ланкастер» — смотрите, мы ждём в ближайшие 4 дня – до конца понедельника мы ждём очень много деталей, которые очень многое прояснят и расскажут. Я думаю, что мы ждём большой политический скандал.

А.Нарышкин― Локальный на Украине?

Д.Гордон― Глобальный.

А.Нарышкин― Оу, Дмитрий, мы вам сразу позвоним тогда – вы будете нести ответственность за это.

Д.Гордон― Как пела Ирина Муравьёва: «Позвони мне, позвони, позвони мне, ради бога».

А.Нарышкин― Мне нравятся эти отсылки к нашим классикам. Подскажите, на Украине сейчас, в Украине какой эффект от документов, которые были опубликованы по Вагнергейту?

Д.Гордон― Эффект разный. Есть часть людей, кому это глубоко безразлично. Это нормальная ситуация. Есть часть людей, которые не понимают, что происходит. Скажу о себе: у меня два чувства. Чувство гордости и чувство стыда. Гордости за ребят, которые продумали эту спецоперацию и готовы были её осуществить, стыда за то, что она постыдным образом была сорвана.

А.Нарышкин― Мы с вами констатировали, что всё-таки при Порошенко, при его президентстве эта операция начинала разрабатываться, при Зеленском она была сорвана.

Д.Гордон― В том, что она начинала разрабатываться при Порошенко, нет заслуги Порошенко, потому что Порошенко боялся Путина тоже отчаянно. Порошенко был завязан на Путине – извините, он бизнес имел. Он очень жадный человек, и имея во время войны, пока регулярные части российской армии убивали наших ребят, имея фабрику в Липецке, которая исправно работала, платила налоги в бюджет Российской федерации, деньги из которого шли на убийство наших солдат – у него рыльце в пуху было, поэтому он Путина жутко боялся, лебезил перед ним и в хорошем смысле слова с ним дружил – они многие задачи решали успешно в разные годы, в том числе в годы войны. С одной стороны, Порошенко говорил: «Прощай, немытая Россия» и рассказывал про армию, виру и мову – а с другой стороны считал барыши, клал в свои карманы деньги, потому что его сраные конфеты продавались по всей России, включая оккупированный Крым и Донбасс. Поэтому

А.Нарышкин― Разве Порошенко не давал добро на эту операцию?

Д.Гордон― Порошенко давал добро на эту операцию, но я говорю, что это не заслуга Порошенко, что операция была начата. Порошенко – это вообще политическое животное, которое может 10 раз в день менять свои показания, делать левой рукой одно, правой другое, абсолютно беспринципный циничный человек.

А.Нарышкин― А кто Путина боится больше – Порошенко или Зеленский? А то вы на Порошенко с критикой обрушились, а Зеленского легко задели.

Д.Гордон― Думаю, они оба боятся – кто больше, надо спрашивать у них, да кто ж признается?

А.Нарышкин― Да они ж у вас, Дмитрий, под боком правят.

Д.Гордон― Я посмотрел себе под бок – не вижу.

А.Нарышкин― Под другой посмотрите

Д.Гордон― Они оба боятся Путина, но я вам скажу, что Путина и Меркель побаивалась. Думаю, что и Трамп побаивался. Думаю, это не ново, что они боятся. Новость в том, что … а вот Эрдоган не боится Путина.

А.Нарышкин― Объясните, люди из разных стран, разного уровня боятся Путина – в чём природа страха, непосредственно по отношению к Украине, какую серьёзную угрозу представляет президент России?

Д.Гордон― Почему американцы боялись Россию, вы не задумывались над этим? Я вам отвечу, потому что американцы слишком хорошо жили, и им было что терять. А СССР не было что терять – нам было по барабану абсолютно, сколько людей погибнет, никто ж не считал, бабы ещё нарожают. Поэтому американцы разговаривали с Хрущёвым, Брежневым, Андроповым как с уличными хулиганами, от которых можно ожидать всего. Путин из той же когорты – уличный хулиган, который может разбить голову ну просто так, поэтому что у него на уме – хрен его знает, но у него ядерное оружие, поэтому с ним разговор соответствующий – они его боятся, никуда не денутся.

Д.Гордон: Зеленскому надо полностью отказаться от всех отношений с Россией

А.Нарышкин― Хорошо. А украинцам есть сейчас что терять?

Д.Гордон― А Эрдоган Путина не боится, знаете почему? Он сам такой же, уличный хулиган, они встретились, и Эрдоган тоже имеет яйца, причём стальные. Надо сбить российский самолёт – сбил, глазом не моргнул. А не летайте над нашей территорией. Вот и вся история. Поэтому Эрдоган – пример для Украины государственного масштаба человека со стальными яйцами. У нас таких пока не наблюдается.

А.Нарышкин― Во власти пока не наблюдается – есть ли они на скамейке запасных? Кто не боится Путина?

Д.Гордон― Во власти не наблюдается. Мы вышли из одной шинели, и Россия, и Украина – большая шинель Советский союз. Под ней переплелось всё. Поэтому, когда страны постсоветские получили независимость, на руководящие посты в них претендовали и на них оказывались люди, выходцы из советских спецслужб, поэтому Россия контролировала и продолжает контролировать страны постсоветского пространства, кроме разве что стран Прибалтики, Балтии. Хотя в Латвии, например, агентов ФСБ – кишит ими просто. Сложнее в Эстонии и в Литве. Но и там тоже, мы знали, что были агенты КГБ. Сам Лех Валенса, который вытащил Польшу из лап коммунизма, выцарапал её – тоже работал, а куда деваться?

А.Нарышкин― Вы предлагаете подождать энное количество десятилетий, чтобы пожилые агенты уже ушли на покой и появилась некая новая генерация?

Д.Гордон― Предлагаю трезво смотреть на вещи, а что такое трезвый взгляд на вещи? Анализ. Анализируйте ситуацию, когда целый федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер и целый премьер-министр Франции Француа Фийон работают нефтегазовыми руководителями в российских структурах.

А.Нарышкин― Бывшие всё-таки.

Д.Гордон― Бывшие. Не говорю, что они занимались работой на Россию во время их каденции. Хотя это просто вообще – я ищу точную формулировку, чтобы они на меня в суд не подали. Вы знаете, когда я вижу Орбана, Земана, Додона, Фийона, Марин ле Пен, Шрёдера, многих других европейских лидеров и политиков, лидеров мнений и так далее – я говорю: «Путин красавец, как когда-то Советский союз покупал себе друзей в лице Анголы, Мадагаскара, Мозамбика, Ливии, Сирии и так далее – так теперь Путин, на нафтегазовые деньги, которые неплохо было бы потратить на свою страну, и немножко раздать россиянам на хорошую жизнь – покупает себе агентов влияния, друзей по всему миру…

А.Нарышкин― Вы же не стояли рядом, не видели, как передаётся чемоданчик с деньгами – зачем так сразу? Во-вторых, почему с Путиным все должны быть в контрах, почему с Путиным нельзя дружить? Если он вам лично не мил

Д.Гордон― Не мил и не люб, я вам больше скажу. Я вам скажу, почему с Путиным нельзя дружить. Можно дружить с людьми, которые не приносят вред тебе и мировому сообществу вообще. Давайте просто поговорим. Путин принёс огромный вред моей стране. Он принёс огромный вред мировому правопорядку, потому что он показал страшную вещь: он показал, что с помощью силы можно всё. Тот, кто сильнее – тот и прав. Раз я сильнее той же Украины или Грузии, или Молдовы – я оттяпаю у них куски территории, и вы, суки, мне ничего не скажете. Суки – это в мире, имеется в виду. И они молчат, набрав рот в воды. Санкции какие-то эфемерные врубают, которые ему по барабану. Он же пармезан покупает в Белоруссии, и всё нормально. Беларусь – это же родина пармезана, креветок и всего остального. Он же знает, Путин, что они любят бабки, и он щедро снабжает их, как мне кажется, бабками.

А.Нарышкин― Каждый выживает как может. Это своего рода рынок.

Д.Гордон― За которые они прощают ему всё, а он должен быть нерукоподаваемым, нерукопожатным. С ним не должны встречаться, не должны ничего обсуждать. Но, как сказал мне его ближайший друг в прошлом, известный банкир Пугачёв Сергей Викторович, мы с ним делали интервью, которое набрало уже 9.5 млн просмотров, уточню обязательно я, на зависть моим друзьям – так вот, Сергей Викторович сказал, что европейские лидеры в очереди стоят, чтобы коррумпироваться Путиным – и я ему абсолютно верю.

А.Нарышкин― У Пугачёва могут быть свои мотивы, он всё-таки был близок к власти, потом от этой власти был сильно-сильно отодвинут, поэтому сводит счёты. Нельзя же на слово верить всем.

Д.Гордон― Давайте договоримся так. Пугачёв сводит счёты, я придумываю, а Путин – святой человек.

А.Нарышкин― По рукам.

Д.Гордон― В храмах вместо богородицы будет лик Путина, и он будет мироточить, особенно когда будет вспоминать про загубленные жизни украинцев – тысячи, слёзы с этого лика будут идти, а люди будут говорить – мироточит.

А.Нарышкин― Верну вас к Вагнергейту – политические события будут какие?

Д.Гордон― Вы знаете, мне трудно сказать, это зависит от того, что будет обнародовано – давайте подождём, если будет что-то интересное обнародовано, мы это увидим. Но я вам говорю, что будет обнародовано. Давайте подождём, я бы не делал никаких прогнозов, потому что они бессмысленны. Знаете, увидим.

А.Нарышкин― Офис президента как-то уже отреагировал на эти материалы?

Д.Гордон― То ли по неопытности, то ли по недомыслию, давайте я так скажу – офис президента постоянно путается в показаниях. То говорят не было спецоперации, то потом была. То руководитель фракции президента в парламенте говорит: надо было вообще в начале сказать, что разведданные – нельзя оглашать, гостайна, и всё, не связываться с этим. Ну детский сад, вторая четверть. Дети пришли к власти. Дети играются, не знают, как вообще распоряжаться этой властью. Дети не советуются ни с кем, потому что они считают, что они самые умные. А те, кто были до них, или те, кто есть сейчас и могут что-то посоветовать – они глупее. Набивают себе шишки, но хуже всего, что шишки набивают целой стране. Вот это плохо.

А.Нарышкин― Минута до перерыва, вы хвалили украинские спецслужбы за подготовку операции…

Д.Гордон― Я хвалю Главное управление разведки Министерства обороны.

Д.Гордон: Эрдоган тоже имеет яйца, причём стальные. Надо сбить российский самолёт – сбил, глазом не моргнул

А.Нарышкин― А почему, если они, в принципе, тоже выходцы из СССР – почему вы не можете сами восхититься гениями из российской контрразведки, которая сорвала эту операцию?

Д.Гордон― Российская контрразведка, хочу вас обрадовать, проспала эту операцию. Когда белорусы их предупредили, для неё это был шок, потому что огромное количество этих охламонов-вагнеровцев за длинным рублём собирались лететь никого не поставив в известность охранять нефтяные вышки. И ФСБ просто в шоке была, это я знаю точно. Это скоро не секрет будет – они проспали.

А.Нарышкин― Прервёмся на новости и рекламу, Дмитрий Гордон в программе «Особое мнение».

НОВОСТИ

А.Нарышкин― В эфире «Эхо Москвы» программа «Особое мнение». Дмитрий Гордон, украинский журналист. Я вас хочу про работу СМИ спросить на Украине, наш российский канал RTVI, не путать с RT, говорит, что выиграл апелляционный суд в Украине, снова может работать в этой стране. Это радостное событие для вас лично?

Д.Гордон― Не смотрю RTVI, один раз включался как-то к ним в программу, но я не знаю RTVI вообще. Знаю Россию-1, федеральные каналы, ТВЦ знаю, канал RTVI не смотрю

А.Нарышкин― Насколько я понимаю, у вас в Украине решение об отключении тех или иных СМИ принимает Нацсовет, поправьте, если неправильно сказал. В 2018 году Нацсовет сказал, что телеканал RTVI распространял призывы к нарушению территориальной целостности Украины, смене конституционного режима и разжигании ненависти и пропаганде войны. Теперь удалось эти обвинения отбить, вещание, судя по всему, будет восстановлено.

Д.Гордон― Если украинский суд считает, что это не так, приветствуем решение суда.

А.Нарышкин― Самый справедливый гуманный суд.

Д.Гордон― Я не считаю, что у нас самый справедливый и гуманный суд, но я же законопослушный человек – если суд считает так, значит, он считает так, а не иначе.

А.Нарышкин― Насколько у вас сейчас СМИ чувствуют себя свободными, в 2021? Просто помню несколько кейсов, как блокировали каналы, например, Медведчука – 112-й канал?

Д.Гордон― Это было очень хорошее решение президента Зеленского и СНБУ, которое я поддерживал и поддерживаю, в частности, за закрытие канала Медведчука. Это российская помойка, которая сеяла вражду в Украине, существовала на российские деньги.

А.Нарышкин― А свобода слова, Дмитрий, мы же с вами журналисты, мы должны ратовать за неё?

Д.Гордон― Я вам объясню. Свобода слова – это всё прекрасно, но во время войны, когда СМИ на деньги противника ведут пропаганду противника против твоей страны, вы меня извините. А что, Великобритания не закрывала немецкие газеты во время войны? А что, в СССР во время Второй мировой могла себе позволить существование газеты или радио немецкое? Это же абсурд. А почему вы хотите, чтобы в Украине, часть которой находится вследствие агрессии в оккупации Россией, существовали российские каналы или каналы, которые транслируют вот это навязывание точки зрения в рамках гибридной войны?

А.Нарышкин― Те же СМИ Медведчука, их закрыли, прошло сколько там – год, полгода – вы почувствовали, что общество как-то восстановилось?

Д.Гордон― Да

А.Нарышкин― Серьёзно.

Д.Гордон― Воздух стал чище.

А.Нарышкин― Вы серьёзно говорите?

Д.Гордон― Даже абсолютно. Я ещё раз хочу вам сказать. Я сейчас очень образно выражусь. Представьте себе 42 год, СССР, и вот радио… Ну давайте, газеты. Выходят Правда, Известия, Красная звезда – и параллельно выходит немецкая, где идеи Гитлера, где Гитлер выступает, показан Гитлер на экране, рассказывают о том, что надо искать общую точку соприкосновения с Гитлером – это возможно было бы, как вы считаете?

А.Нарышкин― Я вам скажу на это ,хорошо, что вы эту тему педалируете, сравнивая Россию с гитлеровской Германией. Правильно я эту параллель уловил?

Д.Гордон― Абсолютно. Я говорю об аннексии и я говорю о захвате территории. То, что проделала гитлеровская Германия с Советским союзом, точно то же самое проделала путинская Россия с Украиной, и с Грузией, и с Молдовой. А скажите мне, кто сейчас в Грузии находится, на территории суверенной Грузии? Российские части. А кто в Молдове? 14-я армия. А кто в Украине сейчас, в Крыму и на Донбассе? Российские войска. А что они там делают?

А.Нарышкин― Хорошо. Вопрос: Украина тогда, если она на СМИ давит, в которых поддерживаются неверные идеи пророссийские, почему Украина не прекратит всевозможное торговое сотрудничество с Россией?

Д.Гордон: Эти люди убивали украинцев, расстреливали в упор

Д.Гордон― Вы задали очень правильный вопрос. Настолько правильный, что я вам аплодирую, я об этом говорю постоянно, потому что власти Украины по своему а)непрофессионализму, б)глупости, в)отсутствию гордости – они считают, что можно одной рукой воевать с Россией, а другой— торговать с ней.

А.Нарышкин―Ну то есть, сказал А – скажи и Б. Прекрати торговые соглашения, хватит российский газ использовать.

Д.Гордон― Поддерживаю вас, но понимаете, в чём проблема? Ну как Порошенко мог отказаться от работы с Россией, если у него там фабрика? Ну никак. А фабрика ж десятки миллионов долларов давала, как же отказаться? Понимаете, всё время оказывается какая-то червоточина. Вот я не понимаю, честно вам говорю. Если мы с вами живём на одной лестничной клетке, мы дружим. Вы ко мне пришли в квартиру, побили мне мебель, ударили жену и ушли – я вас буду в гости приглашать? Нет. Я буду с вами заниматься какими-то торговлей – нет. В рамках государств так не получается из-за того, что руководство Украины неправильно себя ведёт.

А.Нарышкин― Тогда как надо? Давайте, нас наверняка услышит Зеленский – как надо?

Д.Гордон― Я вам скажу, как надо. Полностью отказаться от всех отношений с Россией, полностью. Никаких торговых отношений, ни финансовых, ни черта. Пока не отдадите территорию – хрена вам. Зеленский должен был это сделать, это должен был сделать Порошенко – но они этого не делают. Я бы на их месте это сделал немедленно. Как только вы пришли на мою территорию, я бы немедленно это сделал, у меня бы рука не дрогнула.

А.Нарышкин― Дмитрий, вы можете сейчас, не заглядывая куда-то, по верхам объяснить, товарооборот с Россией из чего состоит? Вы лихо так говорите, от всего откажемся – от всего российского, русского. Я вас просто спрошу, а что вы кушать будете на Украине?

Д.Гордон― Кушать у нас, слава богу – у нас такой подъём. Вы же не забывайте, какая у нас в Украине земля. Мы можем кормить полмира. Мы и кормим, кстати, очень много

А.Нарышкин― Я проверю эту информацию.

Д.Гордон― Проверьте, у нас миллиардеры аграрные – фамилии вам назову. Бахматюк, Косюк, ещё Веревский – это только официальные миллиардеры. Это аграрные миллиардеры. Украина столько поставляет в страны Ближнего востока, в Китай и так далее, что вы – мы полмира кормить можем, у нас этого хватает, еды. У нас дело в газе, в частности – но я вам скажу интересную вещь, вы тоже задумайтесь, ваши слушатели наверняка задумаются. В украинских недрах находится практически вся таблица Менделеева, в Украине вот так газа, вот так нефти. Украина может торговать газом, нефтью, титаном, оловом, и так далее, и так далее.

А.Нарышкин― Подождите, себя-то Украина может обеспечить?

Д.Гордон― Может обеспечить себя и торговать. Почему не разрабатывают месторождения, закономерный вопрос? Очень выгодно поставлять в Украину сначала туркменский газ, а потом и российский. Огромная коррупция, это огромнейшая коррупционная составляющая, где можно списывать. Слушайте, наши власти вот так с Россией всё время с ценами на газ игрались, вместе зарабатывали и ваши президенты, и наши. Поэтому чем разрабатывать свои месторождения, всё время у России покупают, зарабатывают коррупционные бабки. Вот и вся причина.

А.Нарышкин― Вот я смотрю данные начала года вашей таможенной службы, основа экспорта Украины в прошлом году составляли зерно, чёрный металл (в том числе в Россию, не только в Россию, но в том числе). Основа экспорта Украины – зерно, чёрные металлы, масла и жиры животного происхождения, основа импорта – минеральное топливо, нефть, продукты переработки, реакторы, котлы, автомобили и так далее. От всего готовы отказаться, никаких связей экономических?

Д.Гордон― Значит, смотрите. Самое главное, что у человека есть – это честь. Самое главное, от чего он испытывает страдание – это унижение.

А.Нарышкин― Честь на хлебушек не намажешь.

Д.Гордон― Извините меня. Без чести, намазанной на хлебушек, без чести человек перестаёт быть человеком. Без совести, если он спокойно сносит унижения, это тоже не человек. Поэтому я считаю, моё мнение, в тот день, когда российские войска пересекли границу Украины, а произошло это в Крыму, надо было во-первых, соответственно со всеми нормами и правилами, выбить их к чёрту оттуда, что украинские власти не сделали из-за того, что они а) были агентами Кремля или б) очень боялись Путина. Поэтому они этого не сделали, но дальше надо было прекратить всё, все отношения с Россией. Полностью. Полностью прекратить.

А.Нарышкин― ещё можно, как вы считаете, ещё не поздно?

Д.Гордон: Путин принёс огромный вред моей стране. Он принёс огромный вред мировому правопорядку

Д.Гордон― При Зеленском не знаю, наверное, нет. Думаю, он Путина боится.

А.Нарышкин― Кто-то из крупных действующих политиков, по-вашему, готов на такой шаг?

Д.Гордон― Надо спрашивать у каждого в отдельности, готов ли он на этот шаг. Думаю, у нс есть люди, которые на это готовы. Эрдоган на их месте был бы готов на этот шаг моментально. Привожу вам его в пример, и Рональд Рейган, великий президент американский, который назвал Россию империей зла – мне Шеварднадзе рассказывал, был министром иностранных дел, была первая встреча, идёт Рейган вот так вот, мне пальцем: «Вы представители империи зла, я с вами буду разговаривать». Эти люди понимали, с кем имели дело, и соответственно разговаривали. Рейган своей политикой довёл Советский союз до распада, до развала. И ни один человек, ни один коммунист или чекист не вышли на улицы протестовать против развала Советского союза. Представляете, какая крепкая власть была? Колосс на глиняных ногах, развалился к чёрту, никто не пикнул, никто не поперхнулся

А.Нарышкин― У нас с вами остаётся минута.

Д.Гордон― У нас с вами целая вечность ещё.

А.Нарышкин― Это правда, поэтому встретимся ещё. Обязательно. Президент Болгарии во время дебатов сказал, что Крым российский. Это правильно, как вы считаете?

Д.Гордон― Я считаю, что президент Болгарии долбодятел. И я считаю, что мировое сообщество должно этому долбодятлу, который явно имеет связи с Россией, дать надлежащую оценку. Любая собака, которая будет говорить в мире, что Крым российский, будет получать надлежащую оценку мирового сообщества и Украины в частности.

А.Нарышкин― А если все будут говорит ь по очереди, что Крым российский, вы всех будете по очереди называть так?

Д.Гордон― Всех буду называть долбодятлами, кто будет говорить, что Крым российский, потому что Крым, Алексей, украинский.

А.Нарышкин― Это вы сказали, да, хорошо. Дмитрий Гордон в эфире «Эха Москвы», спасибо вам большое.

* Bellingcat - СМИ, признанное иностранным агентом.