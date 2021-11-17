А.Орех:19―08 в нашей столице, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», и нас можно наблюдать со Станиславом Белковским. Это программа «Особое мнение», я, Антон Орех ведущий, Станислав Белковский, писатель, наш гость. Ну что же, давайте про Рашкин – знаю, тема вам близка.

С.Белковский― «Рашкин Тудей».

А.Орех― Эта история все время обрастает подробностями – был полиграф, теперь Генпрокуратура вносит представление о лишении.

С.Белковский― Полиграф Полиграфович.

А.Орех― У нас столько литературных аллюзий по этому поводу. Вносит представление о лишении депутатской неприкосновенности. Как думаете, лишат, сдадут своего?

С.Белковский― Да, думаю, 25 ноября лишат. Но это не зависит от позиции КПРФ. Это давно отработано, такая депутатская солидарность существовала еще в начале «нулевых» годов, когда пытались лишить депутатской неприкосновенности Вадима Головлева, представителя «Союза правых сил» — тогда все-таки не лишили, побоялись. Но сейчас, с тех пор, когда лишали не только неприкосновенности, но и мандата – например, как у Геннадия Гудкова в 2013 году, — сейчас это уже никого не останавливает. Раз представление есть – значит, лишат. Тут логика очень простая, иначе бы не вносили.

Тем более что это очень выгодно руководству КПРФ, Зюганову, поскольку г-н Рашкин представляет внутреннюю оппозицию в партии, оппозиционное крыло, более оппозиционное.

А.Орех― Уклонист.

С.Белковский:Рашкин и все, что с ним связано, мешает главной «операции преемник» в Компартии

С.Белковский― Да. И Зюганову хорошо избавиться, разгромив это крыло, тем самым создав все предпосылки для передачи власти своему приемнику Афонину.

А.Орех― То есть, там тоже преемники?

С.Белковский― Yу, Зюганову 77 лет.

А.Орех― Так все только начинается — «77» — два топора.

С.Белковский― Ну, это на год меньше, чем возраст, число Байдена. Когда Джозеф Байден был избран президентом США и вступил в должность. Тем не менее, это вопрос ближайших лет и Рашкин и все, что с ним связано, мешает главной «операции преемник» в Компартии, которая еще внутренне все-таки остаётся относительно демократической.

А.Орех― Вы все знаете про приводные ремни и тайные механизмы, скажите, помимо того, что Зюганов счастлив, кто раскрутил эту историю? Товарищи по партии, или «володинцы», администрация президента?

С.Белковский― Про приводные ремни я знаю далеко не все, скорее. Могу только догадываться по косвенным признакам. Но по косвенным признакам догадываться это отдельное самостоятельное умение, заслуживающее Госпремии. Думаю, что здесь, как прежде любил говорить Навальный, ситуация «вин-вин», в выигрыше обе стороны.

Во-первых, это произошло в Саратове – сам Рашкин из Саратова, бывший глава Саратовского обкома, но это каноническая территория Володина, поэтому там он контролирует силовиков – неформально, конечно. Ну и Зюганов, думаю, тоже был заинтересован в том, чтобы предоставлять лагерю оппонентов всю необходимую информацию, изобличающую Рашкина как нарушителя статьи о незаконной охоте. Ну и вообще о разных сторонах его бурной деятельности из определенной парламентской партии.

А.Орех― Надо ли думать о том, что за Компартию РФ взялись? Казалось, что это часть декорации кордебалета.

С.Белковский― Оно таким и остается. Взялись за разгром ее оппозиционного крыла, которое, условно, было готово к сотрудничеству с Навальным и другими формами несистемного протеста, что выгодно и руководству КПРФ, потому что КПРФ останется монолитной как тот самый элемент декорации.

А.Орех― А история с Бондаренко и депутат, который якобы показывал маленькой девочке на пляже половые органы – это тоже?

С.Белковский― Да, это тоже. Это зачистка именно оппозиционного крыла в КПРФ, которое считается жестко оппозиционным. Но здесь эти определения достаточно условны.

А.Орех― Жесткость, а не оппозиционность?

С.Белковский― Жесткость. КПРФ номинально является крупнейшей оппозиционной партией, а с другой стороны, как вы правильно сказали, важнейшим элементом политического механизма Кремля, причем это возникло не сегодня, а еще в середине 90-х, — абсолютно незаменимым. Потому что эта партия слила президентские выборы в 1996 году, когда Зюганов мог выиграть. Уже после этого ожидать от этой партии борьбы хоть за какие-нибудь реальные политические позиции не приходится.

С.Белковский: КПРФ номинально является крупнейшей оппозиционной партией

Еще в начале этого века ваш покорный слуга придумал для КПРФ слоган, впрочем, он подходит и ко всем другим партиям системной оппозиции/: «мы обязательно придем к власти, если власть закажет нам пропуск».

А.Орех― Раз уж о преемниках зашла речь – в ЛДПР есть такой человек?

С.Белковский― Нет, не думаю, что кто-то может быть преемником Жириновского, поскольку это персоналистский бизнес-проект, в отличие от КПРФ, где все-таки коллегиальное руководство, это относительно демократическая структура. Уж если приходится с Рашкиным и компанией бороться такими методами, значит, просто уволить его из партии нельзя, иначе бы его уволили.

А.Орех― То есть, партия Жириновского существует до тех пор, пока существует Жириновский.

С.Белковский― Да. Все зависит от Жириновского, его физической формы, — на этих выборах было заметно, что он не совсем в форме, шесть раз вакцинировался от ковида и получил в результате почти вдвое меньше голосов, чем на парламентских выборах 2016 года.

А.Орех― Если бы было 4 вакцинации, думаете, голосов было больше?

С.Белковский― Да, чуть больше. Кроме того, у Жириновского было много рискованной риторики в этой кампании, он чувствует, что он забывался, чуть ли не пытался сделать каминг-аут, правда, вовремя опомнился и сейчас подал в суд на телеканал «Дождь*» и журналиста Гильдеева, который привлекал внимание к такому неоднозначному поведению Жириновского.

А.Орех― Пограничному. А, кстати, перепалка с Коломейцевым? Он его назвал «ростовский валенок»?

С.Белковский― Ну, напасть на КПРФ это традиционная ниша Жириновского, здесь игра в поддавки в треугольнике Кремль-ЛДПР-КПРФ, — здесь как раз ничего нового нет.

А.Орех― То есть, не сыграть ли нам в пятнашки?

С.Белковский― А ни во что другое они играть не умеют. Не стреляйте в пианиста, что называется.

А.Орех― Сегодня поступили поправки от СПЧ в закон об иноагентах.

С.Белковский― И от «Справедливой России».

А.Орех― Но у них свой вариант изменений в закон об иноагентах. Видимо, что-то поменяют?

С.Белковский― Да, думаю, будет количественное смягчение, как это называют в Центральном банке. То есть, небольшие уступки будут. Например, действительно через суд будут признавать иноагентами, тем более что все суды подконтрольны, и это никогда не помешает. Кого надо признать – да, это возможно. При том, что уже к моменту вступления этих поправок все плохие, неприемлемые для Кремля медиа и люди будут признаны иноагентами, а избавиться от этого практически будет невозможно.

А.Орех― То есть, поменяют местами запятые, чуть удлинят процедуру, сделают ее менее вульгарной?

С.Белковский: Основной критерий иноагента — ты не должен никак влиять на политические процессы

С.Белковский― Да. Качественно ничего не изменится.

А.Орех― Как говорил Путин: обращайтесь в суд. Будут обращаться в суд.

С.Белковский― Всех, кого надо, уже признали, естественно, могут появляться новые нехорошие люди, поскольку грех и порок непобедим в человеке.

А.Орех― Как вам кажется, что дальше будет с этой историей с иноагентами?

С.Белковский― Это будет вялотекущий процесс.

А.Орех― Какие социальные группы, какие профессии подпадут под это? Блогеры, ютуберы, музыканты – что дальше пойдет?

С.Белковский― Любые люди, которые вмешиваются в политику. Потому что основной критерий иноагента — ты не должен никак влиять на политические процессы. Даже факт рассуждения о политике, от кого бы он ни исходил при наличии какого-то иностранного финансирования, или даже его имитации, может сделать тебя иноагентом, будь ты трижды писатель, поэт, грузчик, вахтер или монтер.

А.Орех― Но сейчас львиная доля иноагентов – журналисты.

С.Белковский― Ими станут люди, которые раздражают те или иные влиятельные фигуры и кланы во власти. Или затрагивают темы, которые затрагивать ни в коем случае нельзя — вот этот жуткий каток, который прошелся по бывшим, будущим и даже не существующим сотрудникам издания «Проект», конечно, был связан с историей Светланы Кривоногих, потому что в такую тематику влезать ни в коем случае нельзя.

А.Орех― Это как в свое время закрылся «Русский… «

С.Белковский― Нет, он назывался «Московский корреспондент». Но там, мне кажется, он сам придумал эту историю, что он закрылся из-за этого – времена были другие и сценарий не совсем такой. Потому что там была чистая сказка, выдуманная из пальца «Московским корреспондентом». Мне кажется, владельцы просто искали повод его закрыть.

А.Орех― И они ушли как герои.

С.Белковский― Да, разыграли. И ушли героями не куда-нибудь, а в верхнюю палату Британского парламента, если вы обратили внимание. Барон Симбирский.

А.Орех― Ладно, не будем, а то дошутимся. Станислав Белковский у нас в гостях. Прервемся на рекламу, а потом продолжим – у нас почти полчаса впереди.

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А.Орех: 19―18 в столице. «Особое мнение», писатель Станислав Белковский у нас с вами в гостях. Попробуем немножко о серьезном — хотя там была тоже серьезная история, просто у нас была некоторая игривость в рассуждениях, когда говорили про Рашкина. Будет серьезнее.

С.Белковский― Да, всем, разумеется, не до смеха.

А.Орех― Почему такой резонанс вокруг попытки закрыть признанный иноагентом «Мемориал*»? Пишут письма академики, СПЧ, который — ну, там люди уже максимально аккуратно себя ведут, только бы не выйти и ничего не сказать. СПЧ тоже что-то пишет, вдова Солженицына – самые разные люди на эту ситуацию откликнулись, не говоря уже про коварный Запад. Почему вдруг всем оказалась так важна история именно с «Мемориалом»?

С.Белковский― С положительной, или с отрицательной стороны?

А.Орех― С любой. Тут же есть герои и антигерои.

С.Белковский― Потому что «Мемориал» точно не был политической организацией, он был создан в конце 80-х годов для того, чтобы восстановить память о сталинских репрессиях.

Во всякой такой истории есть какой-то подводный камень, которого мы не видим, какой-то локальный конфликт, затрагивающий определенных крупных чиновников, бизнесменов и вообще фигур влияния. Скорее всего, он есть и здесь.

Но поскольку сейчас Путин увлечен историей и своим местом в истории в этой истории, то мы видим разные шаги именно исторического направления и содержания. Даже если впрямую они таковыми не представляются. Например, переквалифицировали академика Андрея Сахарова на прошлой неделе, на что не все обратили внимание – он больше не борец за права человека и не лауреат Нобелевской премии мира, он снова участник ядерного проекта. Его имя присвоили Академии Росатома в Нижнем Новгороде, была большая церемония.

А.Орех― Это как в советском фильме «Я там сидел».

С.Белковский― И почему-то в этом участвовали даже родственники Сахарова, его потомки, не обратив внимания на то, что фактически речь идет о том, чтобы показать — да, Сахаров, конечно, крупная историческая фигура, но совсем не в том смысле, в каком мы еще недавно о нем думали.

А.Орех― Он был крупной исторической фигурой, но было в нем и что-то хорошее.

С.Белковский― Да, совсем вычеркнуть его нельзя, но оказывается, он создатель водородной бомбы, и недаром он пытался совсем в другую нишу убежать, и убежал в другую нишу — это отменятся. Думаю, что скоро имя Солженицына прис

С.Белковский: Перестройка это тайга – наверху шумит, а внизу не слышно

воят какому-нибудь физико-математическому лицею и будут акцентировать, что Солженицын был учителем математики.

И думаю, что погром «Мемориала», так или иначе, имеет и такое измерение, хотя наверняка у него есть какие-то аспекты и нюансы, о которых мы не знаем.

А.Орех― Вы говорите с точки зрения бизнеса – кто-то – кому-то?

С.Белковский― Мало ли на чьи интересы наступило это все. Это очень часто в современной России бывает именно так – например, как арест бывшей руководительницы запрещенных штабов Навального* (*внесены в список экстремистских организаций и организация также признана иноагентом), ее деятельность запрещена в России и признанных экстремистскими в Башкирии, Лилии Чанышевой. Известно, что она пострадала уже не из-за Навального, все структуры которого разгромлены и борьба с ними перешла уже в совершенно другое измерение, а из-за того, что она, конечно, задела какие-то бизнес-интересы, имущественные интересы ключевых фигур региональной элиты.

Что-то такое с «Мемориалом» могло бы и не быть. В любом случае, сейчас пишется новый учебник истории в самых разных смыслах того, что я сказал, он пишется и формально и не формально, в мозгах и сердцах дорогих и не дорогих россиян, и там не должно быть ничего страшного.

Там уже образ самого Путина понятен: это человек, который добился много: во-первых, он положил конец Русской революции и Гражданской войне, — гражданская война длилась почти 100 лет, с января 1917 года. Он восстановил абсолютную монархию, которая является, с его точки зрения, единственно правильным устройством государства для России, — опять же, в историческом контексте и разрезе. Ну и сейчас, думаю, он должен стать глобальным миротворцем. Потому что для того, чтобы урегулировать Карибский кризис, надо сначала создать его.

А.Орех― Ну да, чтобы расхлебывать.

С.Белковский― И то, что мы наблюдаем во внешней политике – это именно оно. Он не стремится начать новую мировую войну, хотя он ее начал в гибридной форме весной 2014 года, в этом смысле мы уже давно живем в условиях четвертой Мировой войны, если третьей считать «холодную», поэтому вопрос, будет ли третья мировая война лишен смысла — давно идет уже четвертая.

А.Орех― Это как мы считаем волны пандемии – до отдаленных районов дошла только третья, а мы в столице, нам везет больше — у нас уже четвертая

С.Белковский― Перестройка это тайга – наверху шумит, а внизу не слышно. Так и здесь. В том числе то, что происходит на границе Белоруссии с Евросоюзом.

А.Орех― Когда мы с Ниной Хрущевой говорили в этой студии, я пытался выведать такой момент: Путин наследник генсеков, или царей?

С.Белковский― Всех. Поскольку его задача окончить Гражданскую войну, он и за красных, и за белых. Как физическое лицо он типичный капиталист российский 90-х годов, но как государственный деятель и историческая фигура, он всепримиритель, который хочет сказать, что все периоды российской истории были ценны.

А.Орех― Но это же правда – все ценны, по –своему, конечно.

С.Белковский― Конечно. В каждом из периодов российской истории, в каждом из типов российского государства есть что-то хорошее, а если кто-то утверждает, что один из этапов был плох и вреден, тот иностранный агент. Потому что совершенно ясно, что Запад всегда хотел Россию ограничить, внедрить и привить ей чувство вины — чтобы мы постоянно каялись в несовершенных преступлениях. И Иван Грозный был неплох, ну, чем-то, может, был и плох, но в основном носителем здоровых начал. И, как мы помним, по версии Путина, в скобках Мединского — Малюта Скуратов совершенно не убивал Филиппа Колычева, а там сломался кондиционер просто в келье.

Поэтому нет, злодейства все происходили в России извне, из Запада. И даже сам коммунизм пришел с Запада. А Россия гуманизировала коммунизм.

А.Орех― А что у нас с будущим? Прошлое мы видим, оно у нас каждый день среди нас: продолжается штурм Рейхстага, идет война, причем то Сталинградская битва, а завтра Курская дуга, послезавтра битва за Москву.

С.Белковский― Сегодня, кстати, 80-я годовщина героев-панфиловцев. И хотя эта история была признана фейком еще в глубоком Советском Союзе, но сейчас выясняется, что нет, все было на самом деле.

А.Орех― Как говорили в классической советской комедии: «хотя могло бы и быть».

С.Белковский― Конечно. Собственно, это метавселенная по Марку Цукербергу. И в принципе, я согласен с Путиным в том, что действительно история это некая конвенция, это те самые договоренности внутри нации о том, какой она была.

А.Орех― А где в этой системе будущее?

С.Белковский― А какое будущее? Нам не нужно.

А.Орех― Ну, какое-нибудь. Советский Союз строил квартиры, к 80-му году коммунизм, каждому квартиру.

С.Белковский:Путинская Россия это предводитель всемирной партии прошлого

С.Белковский― Вместо коммунизма Олимпиада случилась.

А.Орех― Ну, две недели пили финские соки и салями и многие считали, что это и есть, к этому и стремились, к простым радостям, и они были. То есть, что-то такое было.

С.Белковский― Нет, у Советского Союза был проект построения будущего – он обещал царство божие на земле, чего можно было добиться, естественно, только путем тотального рабского труда, что коммунизм в лучшие годы и осуществлял.

А.Орех― А сейчас-то?

С.Белковский― Наш проект – законсервировать то, что есть. Есть все. Помните: что было раньше, курица или яйцо? — раньше было все. Раньше был коммунистический проект со своими достоинствами и небольшими недостатками, и проект Романовской империи, тоже с большими достоинствами и небольшими недостатками — у каждого из нас есть свои маленькие недостатки, как говорилось в фильме «В джазе только девушки». И в Московском царстве тоже было много хорошего, ну, конечно, чуть плохого.

И все вместе это некий компот, в котором все всё должны признавать с чувством собственного достоинства и прожить так, как сейчас. Самое главное ни в коем случае не вдаваться ни в какой революционизм, не думать о гражданских войнах, а думать только о долгосрочном мире в себе и в стране. Вот это исторический смысл Путина, и здесь не требуется больше ничего.

Будущее вредно, будущее грядет к нам с геями, «родителями Один и родителями Два», черт знает к чему-то еще. А Путинская Россия это предводитель всемирной партии прошлого, и он лично. Он страж прошлого. И поскольку в мире из 7 миллиардов несколько миллиардов точно больше любят прошлое, чем будущее, — а психологически каждый из нас нет-нет, даже если он ужасный сторонник будущего и новейших трендов, все равно где-то грустит о прошлом. Потому что прошлое это наша молодость, это наше детство.

А.Орех― Это возрастная вещь.

С.Белковский― Конечно. Тогда были прекрасные люди, и мы уже поэтому были счастливыми.

А.Орех― Потому что в 19 лет у тебя прошлого, по сути, и нет. У тебя есть настоящее и масса планов.

С.Белковский― Да. Поэтому вызвать ностальгию по прошлому даже у тех, кто рационально совершенно о нем не ностальгирует, можно. По известному анекдоту про чукчу – чукче лучше всего было при Сталине, потому что чукча был молодой и его девушки любили.

А.Орех― Мы говорили о людях – сегодня Сергей Семенович как раз сказал – правда, он говорил про стройки капитализма. И все зацепились за эту фразу, что «нужны люди иного качества», — он говорил о мигрантах. И надо привлекать как раз за хорошую зарплату из близлежащих регионов. Есть какое-то философское объяснение? Вы же человек философского склада. С одной стороны, нам нужен послушный раб откуда-нибудь из Азии, который за копейки будет работать, с другой стороны у нас к ним презрение и ненависть, и говорим, что нужен иного качества человек. А наш человек высокого качества не идет на стройку работать, не хочет.

С.Белковский― Эта ситуация сложилась еще в 90-е годы, что русский человек не хочет работать за маленькие деньги и на непрестижных должностях. Ну, что сделаешь?

Собственно, в российской власти мы наблюдаем – вновь по косвенным признакам, два тренда. Один за мигрантов, который олицетворяет вице-премьер по строительству и не только Марат Хуснуллин, — мне лично он особенно близок, поскольку именно он призывал несколько месяцев ликвидировать…, что я бы считал условно проявлением антисемитизма в этом человеке. Потом с темы съехали, но осадок остался. Он как раз сегодня же говорил о том, что без мигрантов никуда и вообще никакая реальная стройка без мигрантов работать не может, особенно в регионах. Потому что между Москвой и регионами есть колоссальная финансовая разница.

А Собянин он понимает, собственно, он олицетворяет другой тренд, к котормуо примыкает, кстати, и, например, такой влиятельный человек как председатель Следственного Комитета Бастрыкин.

А.Орех― Он же «понаехавшим» даже назвал товарища из Краснодара.

С.Белковский― Да, который не против мигрантов, они олицетворяют некий вариант движения против нелегальной миграции в современном исполнении, все лидеры того ДПНИ — запрещенного или не запрещенного? — на всякий случай скажу «запрещенного», хуже не станет. Они уже по тюрьмам все прошлись, а теперь на их место приходят Собянин с Бастрыкиным, поскольку они ловят народные настроения, достаточно популярные.

Особенно мне понравилось заявление одного депутата, забыл какого, который сказал, что надо сделать геномную регистрацию мигрантов – это предлагал Бастрыкин. А потом всех преступников, а потом и всех россиян — вот такая логическая цепочка выстраивалась: сначала часть преступников, а потом всех россиян приравнять к преступникам.

А.Орех― Сейчас у нас новости, а это Станислав Белковский в «Особом мнении», скоро продолжим.

НОВОСТИ

А.Орех: 19―34, «Особое мнение», Станислав Белковский, писатель у нас в гостях. Давайте переместимся на границу Европы и республикой Беларусь. С точки зрения европейцев, что делать? Александр Григорьевич явно хочет любви, — признайте меня, отмените санкции. Дальше я погружу как бандероль всех этих иракцев и афганцев и увезу обратно — или просто по лесам их распущу.

С.Белковский― Министр иностранных дел Эстонии сегодня сказал, что он просит всего ничего: признать е7го президентом и снять санкции.

А.Орех― Всего-то.

С.Белковский― Может нам так и с России снять санкции – завести мигрантов в калининградскую область, которая на границе с Финляндией.

А.Орех― У нас граница больше, у нас больше возможностей, мы можем в мировом масштабе выступить. Но все-таки – как быть Европе, столкнувшись с хулиганом?

С.Белковский― Опять же, сточки зрения философии Карибского кризиса, который обязательно надо преодолеть, здесь ситуация выглядит несколько глубже, потому что здесь Путин, — по его поведению, опять же, можно судить, — он рассчитывает на обострение нескольких конфликтов внутри коллективного Запада. Во-первых, между Германией и Польшей, потому что в Польше находятся у власти люди, весьма националистически настроенные и жестко, а мы уже слышим разные заявления либеральных европейцев, и не только, в частности, от генерального секретаря ООН, что нельзя плохо обращаться с мигрантами, это не гуманитарненько. Соответственно, Польша и Литва придерживаются противоположной точки зрения.

А.Орех― Они несколько ближе, чем дядя из ООН к месту действий.

С.Белковский― Соответственно, в этом Польша и Литва ориентируются на англосаксонский мир, на США и Великобританию, и тем самым углубляется противоречие между евроатлантическим миром и континентальным, между англосаксами и континентальной Европой все это тоже предмет усилий организаторов.

А.Орех― Игры.

С.Белковский: Европе остается только брать измором. Потому что мигранты будут находиться на территории Белоруссии

С.Белковский― Да, организаторов кризиса, замысла большого. Но это ситуация на сегодняшний день патовая, потому что ясно, что здесь ни идти на уступки, ни переходить границу Белоруссии, переходить границу дозволенного нельзя. Поэтому здесь Европе остается только брать измором. Потому что мигранты будут находиться на территории Белоруссии.

Кстати, меня порадовало, что их окормляют православные священники, хотя вроде бы мигранты из исламских стран. Главное, чтобы им только алкоголь и свинину в качестве гуманитарной пищи не отгружали. И надеяться на то, что рано или поздно мигранты восстанут и доведут до ума дело российской революции 2020 года.

А.Орех― То есть, удар будет снизу, или сверху, сбоку, изнутри? Бело чехи, оказавшиеся бог знает, где.

С.Белковский― Ясно, что этот кризис, так или иначе, обостряет противоречия, на что надеется Путин, независимо от того, как он разрешится. Раз генсек ООН сказал, значит, такая точка зрения уже где-то есть. И естественно, организаторы кризиса рассчитывают на то, что какое-то количество мигрантов удастся сбагрить все-таки европейцам в итоге. А это, в свою очередь, подстегнет еще раз все противоречия.

Тем более что это произошло на фоне конфликта Евросоюза с Польшей по поводу того, превалирует ли польское национальное законодательство над европейским, из-за чего европейский суд присудил миллион евро в день штрафа полякам, который они платить отказываются. И конечно, подходы к решению мигрантской проблемы разные, у разных европейских игроков, они тоже падают на вполне удобренную почву конфликта.

А.Орех― А Путин может это как-то разрулить. всех примирить, как Азербайджан с Арменией?

С.Белковский― Он на это и надеется. Он же организовал целых два телефонных разговора Меркель с Лукашенко, что еще пару недель назад казалось совершенно нереальным, — он же великий миротворец. Поэтому то, что он не получил Нобелевскую премию мира в этом году несправедливо по-своему.

А.Орех― Можно гуманитарный кризис разрешить и дожать этот комитет.

С.Белковский― Вот Путин и надеется на то, что без него все равно не обойдутся, как ив Карабахской войне годичной давности, и тут уже его лавры миротворца будут неоспоримы.

А.Орех― Лукашенко сейчас действует, советуясь, или больше импровизирует?

С.Белковский― Он импровизирует в определенных рамках. В рамках дозволенного «Благодарность моя будет безгранична в пределах разумного». То есть, ясно, что он готов ради сохранения власти на все – ему на все наплевать. Ему не наплевать только на то, что ему должны все-таки что-то платить, чтобы его экономика полностью не рухнула. Кто ему будет платить? Россия – за услуги, — это все-таки услуга, создание Карибского кризиса с его последующим разрешением. Да, и Европа за ввоз мигрантов обратно будет платить, — а куда ей деваться, будет платить, чтобы отвести эту угрозу от собственных границ.

А.Орех― Ну, дело начинает налаживаться, а сегодня они вдруг начали ремонтировать газопровод.

С.Белковский― Нефтепровод «Дружба» они ремонтируют, но газ не будет перекрыт, потому что позиция России, что он никого не шантажирует — гну, что вы? Это отношения Евросоюза с Белоруссией, связанные с тем, что Евросоюз неосторожно поддержал белорусскую революцию и делигитимировал Лукашенко – вот и получил. Это абсолютно та же позиция «Меня там нет», которой Путин следует всегда.

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей нет России, — там идет гражданская война. Мы не участвовали в армяно-азербайджанском конфликте – мы его только прекратили. То же самое и здесь.

А.Орех― Касательно отдельных районов – у нас же приравняли фактически к ректонам российским Донецкую и Луганскую, отдельные районы Украины, — причем в распоряжении так и написано, — не знаю, распоряжение или указ.

С.Белковский― Указ.

А.Орех― В Указе отдельные районы Донецкой и Луганской области Украины — будем помогать им теперь с бизнесом, какие-то гуманитарные вещи. При этом часть наших регионов исключили из состава Крайнего Севера.

С.Белковский― Да, отменив указ Ельцина. Но это давайте я от имени Путина, как его неформальный пресс-секретарь ночной, теневой, скажу, что это связано с глобальным потеплением. Границы Крайнего Севера уходят севернее, поэтому там уже не так холодно, поэтому некоторые регионы исключили.

А.Орех― То есть, в тех местах оттепель.

С.Белковский― Да, конечно. А что касается ДНР и ЛНР, то это не противоречит, с точки зрения Кремля, Минским соглашениям, потому что гуманитарная акция, это сделано как акт гуманитарной помощи страждущему населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые в том же указе признаются территорией Украины железно, — без всякой двусмысленности. А Минские соглашения не запрещают оказывать гуманитарную помощь кому бы то ни было — там ничего про это не сказано, насколько я помню.

А.Орех― А если не запрещено, то можно.

С.Белковский― Да. Но фактически это еще Путин помогает своему ближайшему другу и фактическому представителю на Украине Виктору Медведчуку, потому что де-факто он сейчас контролирует ОРДЛО. Бизнесмен Евгений Юрченко, который является как бы топ-менеджером экономической реформации там – фактически это рука Медведчука. Сам г-н Медведчук сидит под домашним арестом в Киеве, потому что против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по госизмене. И конечно, Путину важно Медведчука вызволить, как в истории с нагорным Карабахом год назад. Было важно вызволить Роберта Кочаряна.

Просто никогда Путин в таких ситуациях не действует линейно, если кто-то думает, что он будет звонить и просить отпустить, — нет, он так делать не будет. Он подведет ситуацию к тому, что сами позвонят и скажут: а не отпустить ли?

А.Орех― А Медведчук нужен?

С.Белковский― Нужен. Своих Путин не сдает, и на этом во многом держится стабильность всей той элитной конструкции, которую он выстраивал больше двух десятилетий.

А.Орех― Немножко про протестную активность – у нас же нет политических протестов вообще, они ни в каком виде невозможны хотя бы потому, что у нас сложная эпидемиологическая ситуация в стране. Но как раз в связи со сложной эпидемиологической ситуацией за последние дни было зафиксировано численностью до нескольких сотен человек протесты по поводу цифровых кодов.

С.Белковский― Да, конечно. Наталья Поклонская, ново-назначенный посол в Кабо-Верде выступила сегодня, сказав, что коды противоречат Конституции и вообще концепции прав человека, утвержденной Декларацией по правам человека ООН 1948 года. И она, на мой взгляд, абсолютно права. Так оно и есть.

А.Орех― А как быть с этими людьми, выходящими на улицы в Екатеринбурге, Хабаровске, Новосибирске? По идее их надо скрутить как-то.

С.Белковский― Их не удастся скрутить, потому что это люди как раз которые готовы отказываться от своих макро-прав, то есть, свободы выборов, в обмен на сохранение микро-прав, — на неприкосновенность тела и глубинных представлений о жизни.

Поэтому Кремль будет вынужден идти на определенные уступки – уже сейчас выясняется, что не срочно будет рассматривать Госдума пакет законопроектов о QR-кодах, а в декабре. Может быть, они будут как-то корректироваться.

Но, безусловно, здесь будет применяться любимая Путинская технология «подождать, пока рассосется» — как это было и с Хабаровским, и с другими типами протестов. Потому что, конечно, QR-коды вводить будут. Ибо от такого эффективного механизма контроля «над» и «за» недорогими россиянами власть не откажется. Впрочем, как не откажутся власти и в других странах мира, где тоже, кстати, идут более масштабные протесты против этого.

А.Орех― Там можно протестовать много против чего, а у нас протесты свелись к QR-кодам.

С.Белковский― Совершенно очевидно. Это самое большое место. Для русского человека традиционно исторически, поскольку политических свобод не было в течение большей части нашей истории, то очень ценились эти микро-свободы: могу ли я что-то делать дома под одеялом. И когда это отнимают, то это переход определенной красной черты, — что, в принципе, в Кремле понимают. Там, мне кажется, будут изощренно лавировать по этому поводу, жесткого разгона этих протестов не будет. Но все равно QR-коды дожмут.

А.Орех― Вы сказали «под одеялом». Я бы употребил бы хороший глагол «залазят». Залазят все активнее – сегодня МузТВ получил большие штрафы за Филиппа Киркорова.

С.Белковский― Да, при том, что можно сказать, что Филипп Бедросович является ходячей пропагандой современных ценностей – назовем их так, чего ж его не штрафуют?

Понимаете, они говорят, что вакцинация не идет из-за недоверия к власти. Это недоверие даже шире, чем к власти – к элитам вообще. Потому что в России так уж повелось, что для элиты один уклад, а для народа другой. Но во время эпидемии ковида выяснилось, что не только в России так, что люди, которые принимают решения о карантинах, о всеобщей вакцинации, они сами этим решениям не подлежат. Они летают на своих собственных самолетах в любые точки мира, у них нет никаких проблем с пересечением границ.

А.Орех― Может, поэтому так криво и написаны правила, что люди пишут не для себя, а для воображаемых людей.

С.Белковский― Конечно. Более того, для всех этих людей были открыты и карантинные рестораны с правильного входа, и живут они в больших поместьях, у них нет ограничений на прогулки. И сегодня об этом говорила Наталья Поклонская, которая в итоге договорится до того, что ее отзовут.

А.Орех― Это как чукча из анекдота: дальше все равно не сошлют. Оказывается, есть еще места — Кабо-Верде.

С.Белковский― Наталья Владимировна в том же интервью сегодня сказала, что если бы депутаты хоть раз пожили жизнью людей, для которых они пишут законы, в стране может быть что-то изменилось к лучшему.

А.Орех― Я всегда к ней хорошо относился, хотя люди смеялись.

С.Белковский― Так это же крымские политики, которые думали, что им в России будет позволено то же, что было позволено «в» и «на» Украине. Понятно, что не будет позволено.

А.Орех― Только будут украинские цены и российская зарплата, украинские свободы и российская империя.

С.Белковский― Да, конечно.

А.Орех― Они пытались сочетать.

С.Белковский― И господин Чалый и госпожа Поклонская характерный пример того, что этого, конечно, не стало, потому что не могло быть никогда.

А.Орех― Не все чаяния оправдались.

С.Белковский― Да.

А.Орех― Ну что же, время пробежало быстро. Станиславский был у нас в «Особом мнении». Я вас благодарю.

С.Белковский― Большое спасибо.

А.Орех― Ну и все, оставайтесь на наших волнах, спасибо вам. Счастливо.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.