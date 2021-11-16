А. Осин― 17.07 в Москве. Здравствуйте. Сергей Алексашенко сегодня будет транслировать вам свое крайне ценное «Особое мнение». Экономист. Он по скайпу с нами. Я в этих всех платформах не очень хорошо разбираюсь, но неважно. Онлайн, скажем так. Сергей, здравствуйте.

С. Алексашенко― Алексей, добрый вечер. Зрители, слушатели, здравствуйте. Хорошего вечера, настроения и так далее. Алексей, мы сегодня с вами как республиканец и демократ. Один почти в красном, другой почти в синем. Будем стоять на разных полюсах. Но мы не сговаривались.

А.Осин― Разумеется, я красный это понятно. Вы в синей гамме. Тут тоже все очевидно. Я думаю наши постоянные радиослушатели в курсе. Давайте начнем с целого клубка тем. Когда переплетается, с моей точки зрения, и желание следовать своим принципам, и желание быть гуманистами. А с другой точки зрения, нежелание позволять собой манипулировать. Это все в полной мере развернулось вокруг Белоруссии. Вокруг Донбасса. И новости, с этим связанные, у нас сегодня присутствуют. Давайте начнем с белорусской границы. Сегодня там попытки прорыва, которые сопровождались консультациями. И Путин разговаривает с Меркель, и.о. канцлера Германии, Путин разговаривает с Лукашенко и Лукашенко, что самое главное – разговаривает с Меркель. Он своего добился?

С. Алексашенко― Ну конечно. И он, и Путин, мне кажется, самая главная новость – добились своего, прорвали международную изоляцию Лукашенко, и вчера вечером, надо обратить внимание, что Ангела Меркель позвонила в Белоруссию, в Минск. А не наоборот. То есть сегодня даже один из председателей комитета эстонского парламента в сердцах сказал: «Ну как же так, мы договаривались, что все вместе не признаем его, как президента, и тут Германия, что называется, подсунула нам большую-большую свинью». Поэтому мне кажется, что по состоянию на сегодня главный итог – то, что блокада, изоляция Лукашенко прорвана совместными усилиями Александра Григорьевича и Владимира Владимировича. Это удалось сделать. Ангела Меркель, видимо, от полной безысходности, как-то нужно сдвигать ситуацию с мертвой точки. Но мы же опираемся не только на картинки, которые мы получаем от журналистов, но мы должны в какой-то мере, наверное, доверять и заявлениям и белорусских, и российских официальных лиц. Но, судя по всему, какой-то если не решение кризиса, то, по крайней мере, шаги в сторону смягчения ситуации. Они предпринимаются. Например, белорусские власти заявили, что теперь на самолеты, прилетающие из горячих точек, откуда привозят беженцев, не будут сажать граждан Сирии, Ирака, Афганистана и еще какой-то страны.

А.Осин― Ливана, по-моему.

С. Алексашенко― То есть вроде бы как Беларусь делает некие шаги для того, чтобы этот поток, который, конечно же, кем-то был организован, судя по сообщениям российских журналистов, они достаточно подробно описывают, что появляются агенты, которые предлагают схемы, которых раньше не было. Какие-то шаги с обеих сторон сделаны. Собственно говоря, и Путин в разговоре, субботнем телевизионном интервью, и Лукашенко, когда он сегодня излагал содержание разговора с Меркель, достаточно внятно произнесли, что денег давайте. Утром деньги — вечером стулья. То есть лагеря беженцев обустраивать, работу им искать. Репатриировать. Денег дадите — и мы как-то сможет все это поставить под контроль и прекратим вас кошмарить.

А.Осин― Но тут еще ситуация, ведь после кризиса с Протасевичем, когда посадили самолет, довольно серьезные санкции на авиакомпании белорусские были наложены. Со стороны Европы. И Лукашенко таким образом приоткрыл другую дверку. То есть у него увеличивается намного количество рейсов из этих неблагополучных регионов. Из стран Ближнего Востока и других. Я хотел вас спросить. Я сейчас ни за кого, ни за белых, ни за красных. Ни за синих. Ни за каких. Но вот есть Александр Григорьевич, которого никто не признает, но который, тем не менее, контролирует ситуацию в стране. С этим невозможно спорить. Потому что звонить Тихановской по любым вопросам достаточно глупо. И есть хоть одна причина у него не дать заработать своей авиакомпании, которую фактически убили, и таким образом предоставить возможность эти потоки перенаправить. Понятно, что политическая выгода тоже есть. Разумеется.

С. Алексашенко― Начнем с того, что вы погорячились насчет того, что его никто не признает. Владимир Владимирович Путин…

А.Осин― Запад. Я оговорился, конечно.

С.Алексашенко: Изоляция Лукашенко прорвана совместными усилиями Александра Григорьевича и Владимира Владимировича

С. Алексашенко― Поэтому так не обижайте совсем уж Александра Григорьевича, не приравнивайте его к нулю. Не обнуляйте, что называется. Лукашенко загнан в угол, и очевидно, что последняя волна экономических санкций, которая наложена на белорусские авиакомпании на запреты полетов в Минск для иностранных компаний. На «Белавиа» санкций пока особых нет. Ограничения на импорт из Белоруссии нефтепродуктов, калийных удобрений. Это все бьет по экономике Белоруссии. И, соответственно, Александр Григорьевич готов пускаться во все тяжкие, чтобы каким-то образом компенсировать себе эти экономические потери. И если он такой изворотливый, что признает даже Путин, и придумал такую схему, когда он может шантажировать Европу, найти ее слабое место и вымогать денег. Утром деньги — вечером стулья. Вечером деньги — утром стулья. То есть дадите денег — и мы сразу с вами сможем договориться. И мне кажется то, о чем они вчера разговаривали с Меркель почти час. Собственно говоря, и Лукашенко хорошо, если во внятной форме излагал свои мысли и требования. Потому что хорошо знаем риторику Александра Григорьевича, иногда понять его сложно, даже хорошо владея русским языком. А он им владеет прекрасно. И Ангела Меркель прекрасно владеет русским языком. Но иногда понять, чего хочет Лукашенко — очень тяжело. Если он смог ей доходчиво и внятно объяснить ценник этого вопроса, вот Меркель как сказала, она пошла советоваться со своими коллегами по ЕС. Ну вот это вспомните, Россия же тоже в 2014 году, когда Путин на саммите «двадцатки» в Брисбене сидел один за столом. И никто к нему не хотел подсаживаться по время ланча. Может 2015. Неважно. И российская дипломатия приложила много усилий для того, чтобы эту изоляцию Путина прорвать. Достаточно длительное время с ним тоже никто из западных лидеров не хотел встречаться. Никто не хотел всерьез переговариваться. Но потихонечку вода камень точит, выясняется, что и здесь надо поговорить, и здесь надо поговорить, и здесь возникают проблемы и здесь русские какие-то палки в колеса вставляют. Александр Григорьевич много палок вставить не может в колеса, но, соответственно, он придумал беженцев, он придумал остановить поток газа в Европу. Ну как будто «Газпром» без него это не может сделать. «Газпром» сам может остановить. Он практически через Беларусь в начале ноября минимальные объемы прокачивал. Но вот это те рычаги, которые у него есть. А говорить, что в этом есть что-то удивительное – наверное, тяжело. Потому что любой политик, который диктатор хочет удержаться у власти — он готов идти на все, что угодно, лишь бы сидеть в своем кресле. Поэтому Лукашенко какие способы нашел удерживаться – такие нашел. Даже если они наносят ущерб его большому восточному соседу, Москве.

А.Осин― А Польша-то что уперлась. Ну пропустила бы через себя с условием, что они не задержатся в Германию. Германия не против. Что они там выстраивают на границе.

С. Алексашенко― Во-первых, такого заявления, что Германия не против, я еще не слышал.

А.Осин― Какие-то земли немецкие заявили, что готовы принять беженцев.

С. Алексашенко― Миграционную политику в рамках ЕС определяет ЕС, а в рамках Германии определяет Германия. Но точно совершенно не какая-то отдельная земля в составе Германии. Она не может изменить решение федерального правительства или те ограничения, которые есть. Я пока от Ангелы Меркель и от членов ее правительства не слышал никаких заявлений, что Германия готова принять. По европейским правилам, правилам Шенгенской зоны, ответственность за непроникновение людей без надлежащих документов на территорию ЕС несет та страна, через территорию которой они проходят. Через границу. В данном случае Польша. И если Польша просто откроет границы и даже выстроит, как построили в Западный Берлин дорогу, которая с двух сторон колючей проволокой была обнесена. То все равно Польша по правилам Шенгенской зоны будет отвечать. И к ней могут предпринять, ее могут наказать большими финансовыми санкциями. А у Польши сейчас и так с ЕС не очень хорошие отношения. И поэтому Польша заявляет очень четко, что мы стоим на страже общих интересов ЕС. Мы не хотим сюда пускать людей, у которых нет никакого вида на жительства. Единой позиции ЕС по данному вопросу нет. В отличие от кризиса 2015 года, когда было принято решение пустить. Распределить по странам. Квоты. Поэтому Польша выполняет свои договоренности. Или свои обязательства в рамках того соглашения, которое страна подписала.

С.Алексашенко: Александр Григорьевич готов пускаться во все тяжкие, чтобы компенсировать себе экономические потери

А.Осин― И тогда возникает еще и украинский вопрос. Потому что Путин подписал указ, это накануне было. О некой либерализации экономических взаимоотношений в Донбассе. Получил сегодня уже обвинение от официальных лиц Киева, в частности министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в том, что нарушает Минские соглашения, втягивает Донбасс через трубочку в состав России разными способами. Вы как к этому относитесь. С одной стороны, вроде действительно гуманное решение. Людям же надо как-то жить в этой ситуации. С другой стороны, действительно это не упрощает взаимоотношения России и Украины. Ваша позиция.

С. Алексашенко― Точно совершенно Владимир Владимирович меньше всего думает о том, чтобы улучшить отношения Украины и России. Или России и Украины. Это его заботит в гораздо меньшей степени или вообще не заботит. Я думаю, что его задача, его интерес состоит в том, чтобы эти отношения были напряженными. Чтобы Украина боялась своего восточного соседа. Чтобы политическая элита в Киеве обсуждала грозящую катастрофу и как с ней бороться. То есть российскую агрессию. И мои разговоры с киевскими знакомыми, друзьями это подтверждают. Что как только западные СМИ начали говорить о скоплении войск, значительная часть внимания и дискуссии в Киеве переместилась в эту сторону. То есть, отвлекаясь от всех прочих важных дел, необходимых решений, которые нужно принимать.

А.Осин― Я очень кратко несколько пунктов основных с моей точки зрения напомню указа. Во-первых, фирмы и компании ДНР и ЛНР могут принимать участие в госзакупках. Фактически смягчается снятие пошлин для товаров, что, наверное, поток их каким-то образом увеличит. И признание сертификатов, которые выдают власти ДНР и ЛНР на соответствующую продукцию. Ну вроде как ничего такого ужасного нет. Тем не менее, реакция довольно серьезная. Политический или экономический указ с вашей точки зрения?

С. Алексашенко― Указ экономический. Подождите. Все, что происходит, что делает Кремль, Путин в отношении Украины – это политическое. Это продолжение гибридной войны. И, собственно говоря, если смотреть с политической точки зрения, то этот указ Путина он какой-то такой маленький шажок к признанию полной независимости ЛНР и ДНР. То есть уже страна происхождения, органы власти. Уже границы России с этими территориями. То есть какие-то термины, которые приближаются к статусу Южной Осетии и Абхазии. Но это долгая игра, шажок настолько маленький, что такими шажками ЛНР и ДНР к признанию Россией их независимости будут идти еще лет 150.

А.Осин― Если конфронтации не будет.

С. Алексашенко― Алексей, давайте мы сейчас сначала обсудим указ. Но мне кажется, что указ это про деньги. Это про бабло. Потому что бабло, оно побеждает все, как известно в нашей стране. И я вижу следующие точки. Говорить о том, что предприятия, расположенные на оккупированных территориях, могут принимать участие в российских госзаказах — это как-то смешно. Потому что и, в общем, и до российской оккупации уголь, сталь, тяжелая промышленность, а все, что было ценное – все машиностроительные заводы, оборудование уже давно вывезено в Россию и поставлено на российские заводы. Поэтому даже если те заводы, которые теоретически что-то могли производить для России, они уже остались там без оборудования. Поэтому говорить о том, что они могут принимать участие в госзаказах, — мне кажется смешно. Конечно, предприятия, которые будут зарегистрированы или зарегистрированы на этих территориях, могут выступать в роли нанайских мальчиков, когда по правилам российского закона о госзакупках нужно конкуренцию создавать. Всегда можно создать фальшивую конкуренцию, зарегистрировав компанию под названием «Рога и копыта» из ЛНР и ДНР. Которая будет компанией знакомого губернатора или племянника вице-мэра или зятя министра составлять конкуренцию российской. Поэтому эта часть меня меньше всего волнует. Но самое интересное в этом экономическом указе, в экономической части этого указа — то, что органы ЛНР и ДНР могут выдавать сертификат страны происхождения. То есть на самом деле это означает, что люди, которые будут сидеть на этих территориях и будут ставить печать, у которых будут право подписи и печати – они фактически получили в свою собственность или в аренду или в пользование один метр государственной границы. Таможенной границы РФ. Через которую можно провозить всё.

С.Алексашенко: ЛНР и ДНР к признанию Россией их независимости будут идти еще лет 150

А.Осин― А откуда будет поступать…

С. Алексашенко― Неважно. Мы же не спрашиваем, откуда в Белоруссии берутся устрицы и кальмары.

А.Осин― Белоруссия до этого года все-таки вела экономические взаимоотношения с той же Европой. Вы же не скажете, что условные устрицы будут поступать в ДНР. Из Дании какой-нибудь. Франции.

С. Алексашенко― Почему. Алексей, именно так оно и будет.

А.Осин― Я хочу это зафиксировать. Французы будут продавать устрицы ДНР, чтобы заработать, а ДНР будет ввозить их в Россию.

С. Алексашенко― Я не знаю, кому будут продавать устрицы французы, и будут ли они напрямую продавать ЛНР, ДНР, белорусам, монголам. Мне не очень важна цепочка посредников. Этот указ говорит о том, что граница между ЛНР и ДНР становится безтаможенной, сданной в аренду кому-то, кто может этим пользоваться. То есть теперь эти люди, которые с печатями и с правом подписи, они имеют право на любой товар поставить штампик. Страна происхождения — ЛНР, и российская таможня примет этот документ на основании указа Путина как истину в последней инстанции.

А.Осин― Вы меня тоже не поняли. Я просто стараюсь понять, есть ли хоть ограниченное количество стран в мире, которые могут иметь отношения с ДНР, которые мало кто признает, скажем так. Даже союзники относительные России.

С. Алексашенко― Алексей, торгуют же не страны. Торгуют компании. И импортом в Россию занимаются или экспортом из России занимаются российские бизнесмены или иностранные. Но если у нас бизнесмен, которого зовут Алексей Осин, он создал компанию в России. Российская компания создала компанию на Кипре. Кипрская компания создала дочку на Британских Виргинских островах. Компания на Британских Виргинских островах создала компанию на острове Науру. Эта компания на острове Науру будет покупать к компании, зарегистрированной во Франции устрицы. Условно говоря. Или итальянский пармезан или испанский хамон. И вот эта компания из Науру будет все это дело привозить в донецкий аэропорт, где донецкие власти будут ставить: страна происхождения – ДНР. И завозить в РФ.

А.Осин― Значит, вы назвали. Науру. Или Виргинские острова.

С. Алексашенко― Алексей, это все будет делать бизнесмен по фамилии Алексей Осин.

А.Осин― Но все равно через Науру, а не через Францию.

С. Алексашенко― Какая разница. Хорошо, вот Алексей Осин создал, цепочка другая. Алексей создал компанию на Кипре, кипрская компания создала на Каймановых островах. Каймановы острова создали компанию в США. И вот эта компания американская закупает устрицы у французов и куда-то везет.

А.Осин― В ДНР.

С. Алексашенко― Да кого волнует, куда все это дело едет. Никто не отследит этих документов. Купили и купили. И съели по пути. Они стухли, и оформили акт, что устрицы за время пути смогли подрасти. Это совершенно неважно, какие страны будут в этом задействованы. Речь идет о том, что таможенная граница РФ сдается в аренду людям, которые знают, как это использовать.

А.Осин― Кстати, мы с вами не будем в прогаре, если у нас появится некоторое количество устриц, хамона и пармезана, а на этом чуть-чуть похарчуются ребята из ДНР и ЛНР. Или нет.

С. Алексашенко― Мы с вами будем в провале, потому что это разрушает институты российского государства. Понимаете, в принципе это примерно то же самое, как телефонное право в российских судах. Но в принципе, если судятся в каком-то гражданском суде Алексашенко и Осин, то с высокой степенью вероятности 99,99 – суд примет какое-то справедливое решение. И не будет никаких телефонных звонков. Но если будет телефонный звонок, то суд примет правильное решение. В соответствии с телефонным звонком. Вот если мы с вами судимся по-честному в суде, то какое нам дело до того, что кого там, Навального посадили в тюрьму. Решение суда. В наших с вами судебных отношениях это никакой роли не играет.

А.Осин― Не играет.

С.Алексашенко: Мы не спрашиваем, откуда в Белоруссии берутся устрицы и кальмары

С. Алексашенко― Но разрушение института суда – оно влияет вообще на всю атмосферу в стране. То же самое, как разрушение института таможенной границы разрушает, это коррупция, вот такая полномасштабная коррупция институтов российского государства. Коррупция — это ржавчина, которая все разъедает. Конечно, на самом деле то же самое, как говорят: а зачем бороться с контрафактом и пиратскими видео, аудио. Копиями. Мы же от этого все выигрываем. Мы же за это дело не платим. Или платим в разы меньше. Мы же, как потребители, от этого выигрываем. Поэтому сдача одного метра государственной границы, а там не один метр, а несколько километров, в аренду неизвестно кому – это разрушение институтов российского государства.

А.Осин― Притом, что вы часто очень говорите, что это все давно разрушено. Все уже украдено до нас. Помните, из «Операции Ы». Сергей, вы ответите обязательно после новостей. С этого же места начнем. Пока новости на «Эхо Москвы».

НОВОСТИ

А.Осин― Я, кстати, сразу не догадался прочесть. Сейчас залез и посмотрел. Действительно ДНР и ЛНР экспортируют изделия из металла. Каменный уголь, холодильное оборудование, кабельно-проводниковую продукцию. Резинотехнические изделия. Бумага, картон, цемент, макароны и кондитерские изделия. Может мало, то метал есть тот же. Какая-то машиностроительная продукция тоже присутствует.

С. Алексашенко― Ну хорошо. Пусть обогащаются. Я же не против этого.

А.Осин― Вы сказали, что все вывезли на корню.

С. Алексашенко― Алексей, я сказал, что все ценное оборудование, которое представляло ценность — его вывезли. Не ценное. Если какие-то токарные станки образца 1936 года – ну пусть стоят.

А.Осин― Да. И еще одно мне удалось почерпнуть. Что этот экспорт действительно все равно был. Но на менее лакомых условиях для ДНР. То есть там это все было более серое, и поэтому для ДНР и ЛНР все очень дешевое. То есть скидки были большие. Теперь, видимо, они станут меньше в экономическом смысле.

С. Алексашенко― Не станут, теперь все скидки будут доставаться тем людям, которые будут выдавать сертификат страны происхождения.

А.Осин― Возможно. Еще один момент. С одной стороны границы, с западной, блокада, никакого сотрудничества, то есть фактически, несмотря на декларации, что это наши граждане, это украинцы, а это действительно так. Никакой фактически экономической деятельности практически не ведется. С другой стороны вроде как либерализация. Но пока мы не договорились. Украина, Россия, США, мир, Европа. О статусе, о будущем этой части территории. Но все равно надо как-то давать этим людям жить, которые ни в чем не виноваты. С вашей точки зрения как это нужно делать? Как Россия или как Украина?

С. Алексашенко― Алексей, как это нужно сделать – нужно, чтобы Россия взяла вывела свои войска и отдала границу Украины и России под контроль Киеву. И после этого жизнь на оккупированных территориях постепенно придет в нормальное русло. Потому что на самом деле Кремль признает, что это территория Украины. Кремль не говорит, что это независимая территория.

А.Осин― В указе сказано, да.

С. Алексашенко― Соответственно, единственный способ сделать жизнь людей нормальной на оккупированных территориях – это сделать эти территории не оккупированными. То есть отдать их под контроль законного правительства. Второе – вы зря говорите о том, что с западной стороны границы, то есть со стороны основной территории Украины там стоит такая железобетонная стена. И никаких связей нет. На самом деле жители или граждане Украины, которые живут на оккупированной территории, они имеют возможность пересекать границу. Те люди, которые имеют право на социальные пособия, включая пенсии – могут их получать на территории Украины. Для этого нужно приехать на территорию Украины из оккупированных территорий. Поэтому сказать, что украинское правительство совсем бросило своих граждан на произвол судьбы — это неправда. Но требовать от Киева, чтобы он вкладывал какие-то деньги на территорию, которая ему неподконтрольна, — простите, вспомните, что происходило в Чечне до тех пор, пока Россия окончательно не задавила сепаратистов. Но было бы нелепо требовать от российского правительства, во главе которого стоял и Черномырдин, и Путин, и Касьянов: а давайте вкладывайте деньги в Чечню. А потом кто у нас там был министром обороны – будет это все доблестно бомбить. Так не бывает. Когда оккупированная территория, то нелепо требовать от законного правительства, чтобы оно предпринимало какие-то усилия по нормализации жизни на этой территории. Поэтому украинское правительство делает то, что может. Российское правительство делает то, что хочет.

С.Алексашенко: Таможенная граница РФ сдается в аренду людям, которые знают, как это использовать

А.Осин― Тут вопрос еще в чем. Необязательно вкладывать деньги в какую-то территорию, строить дороги, больницы, школы. И так далее. Но можно хотя бы не запрещать бизнесменам каким-то образом контактировать. Что-то такое покупать, продавать. Производить и так далее. Или нет? Или принцип дороже.

С. Алексашенко― Если бы предприятия, которые расположены на оккупированных территориях, работали по украинским законам, платили налоги в украинский бюджет, то, наверное, об этом как-то можно было говорить. Если бы они соблюдали украинские законы. Ведь проблема в том, что эта территория, на которой действуют не очень понятные законы. Это территория, где значительная часть собственности, где люди, которые владели значительными объектами собственности, они права собственности потеряли. И эта собственность перешла в руки совершенно неизвестных лиц. Которые никаких прав на эти объекты предъявить не могут. Но и потом мы же часто говорим, но странно, проводя аналогию между Россией и Чечней, или между Советским Союзом и гитлеровской Германией, чтобы Советский Союз налаживал экономические отношения с Украиной или Белоруссией, которая находилась под оккупацией. Или чтобы российские нефтяные компании работали с компанией Грознефть, закупали у нее нефть или продавали. Поэтому война, к сожалению, есть война, она накладывает свои ограничения. И я повторю, что нелепо требовать от законного правительства страны поддерживать экономическую жизнь на оккупированной территории. Украина делает то, что может, она поддерживает своих граждан, и правильно делает.

А.Осин― Спорить я с вами, разумеется не стану. Просто отмечу, что, в отличие от гитлеровской Германии, Украина и Россия в состоянии войны не находятся. Там даже дипломатические отношения есть. То есть там какая-то другая и, кстати говоря, Россия является для Украины торговым партнером если не первым, то вторым. Извините, я не владею цифрами. Но одним из основных.

С. Алексашенко― Я думаю, что 5-6, доля России в украинском импорте, экспорте сейчас на уровне 5-6%.

А.Осин― Тоже немало.

С. Алексашенко― Немало, но это не 30%, которые были до начала агрессии.

А.Осин― Разумеется. Они стали меньше. Еще один важный вопрос. Сегодня поступила информация о том, что приостановлена сертификация «Северного потока-2», но из того, что удалось по этому поводу выяснить. Речь идет о том, что компания-оператор, кстати, швейцарская, для меня это было полной новостью. Она не стала менять свою организационную структуру в соответствии с германским законодательством. Но создала «дочку» в ФРГ, и эта «дочка» — пока только лишь название. Не обременена она ни персоналом, ни соответствующими разнообразными вещами, которые необходимы для этого. И, разумеется, сразу возникает вопрос: то, что произошло сегодня, во-первых, насколько оно отсрочит введение в строй «Северного потока-2» и когда газ начнет поступать, и начнет ли вообще. И второе, это бюрократия или политика. Мы сегодня все время такой вопрос обсуждаем.

С. Алексашенко― Давайте начнем с того, что факт, что «Северный поток-2» зарегистрирован в Швейцарии, не является секретом. Это было известно с самого начала. И в данном случае я не знаю, это осознанное решение или глупость, в общем, на самом деле немецкое правительство, немецкий регулятор потребовал выполнения немецких законов и европейских директив. Той частью газопровода «Северный поток-2», которая проходит по территории Германии, должна управлять немецкая компания. Это не есть какое-то новое требование, не есть новелла в законодательстве. Это не есть закон имени Навального, который Путин принимает в любой момент. Это та норма, которая существовала уже давно. И вопрос, почему «Газпром», который является контролирующим акционером «Северного потока-2» этого не сделал, по глупости или намеренно – это надо адресовать «Газпрому». Только они могут ответить на этот вопрос. Насколько это задержит сертификацию – пока трудно понять, потому что, с одной стороны, вроде бы как вопрос такой технический, ну чего там, подумаешь, создайте компанию, наберите персонал. Но дальше выясняется, что этот персонал должен быть квалифицированным. Он должен пройти, сдать какие-то квалификационные экзамены. Он должен пройти тесты на соответствие директивам. То, что я сегодня успел прочитать – что задержка может составить от 4 до 6 месяцев только из-за этого. Из-за того, что «Газпром» вовремя не создал немецкую «дочку» от своей швейцарской.

А.Осин― А не неделя, извините.

С.Алексашенко: Кому-то прямо сегодня резко не хватает газа. И он готов за него платить очень большую цену

С. Алексашенко― Могу ошибаться. Может неделя. Я сегодня с утра успел пробежать эти новости. Посмотрим. Самый содержательный вопрос: запуск «Северного потока-2» позволит улучшить ситуацию на газовом рынке Европы или не позволит – он остается открытым. Потому что пиковые цены существуют на спотовом рынке. Это означает, что кому-то прямо сегодня резко не хватает газа. И он готов за него платить очень большую цену. При этом поставки газа «Газпромом» в Европу в ноябре даже после того, как сейчас последние буквально, наверное, уже неделю «Газпром» прокачивает через Украину максимально то, что договорились по контракту. Исходя из мощности 40 млрд. кубометров газ. Ровно такие объемы «Газпром» качает. Но при этом «Газпром» говорит, что все запросы он удовлетворяет. А, в принципе, мог бы через Украину, через Беларусь прокачать газа больше. Это означает, что никто не готов подписываться с «Газпромом», условно говоря, дайте нам газа на месяц больше. Всем нужно газа; те, кому нужно газа, говорят, что дайте мне газа на сегодня, или на два дня, или на неделю. На какие-то короткие промежутки времени. И в этой связи запуск «Северного потока-2», который тоже будет поставлять газ, через который «Газпром» будет поставлять газ по долгосрочным контрактам, в моем понимании ситуацию принципиально не изменит. Потому что если «Газпром» сегодня продает, он ничего не продает на спотовом рынке, не выставляет никаких предложений, он продает только то, что в рамках контрактов. Просите на ноябрь больше, мы вам весь месяц равномерно будем качать больше. Просите на декабрь увеличение – мы вам в течение всего декабря будем качать каждый день на сколько-то больше. А вот сегодня дал, завтра не дал, послезавтра добавил в три раза – на такую позицию «Газпром» не готов.

А.Осин― Но рынок, кстати, вас опровергает. Потому что сегодня цена на этом спотовом рынке выросла чуть ни в три раза. Опять тысяча долларов за кубометр. А было 300 с копейками.

С. Алексашенко― Алексей, я несколько раз говорил, у меня есть ощущение, что российские власти с участием «Газпрома» активно манипулируют этим рынком. И кто-то на нем хорошо выигрывает. Потому что обратите внимание, цена на этом рынке регулярно ходит вверх/вниз после заявлений Путина о том, что Россия поставит больше газа и после следующих новостей о том, что «Газпром» не закупил какие-то транзитные мощности. Это такая хорошая игра, сначала идет заявление, чтобы цены росли, потом идет заявление, чтобы цены падали. И так далее. Рынок, он реагирует на какие-то сообщения, но не реагирует на фундаментальные факты. Фундаментальные факты состоят в том, что сегодня в ноябре «Газпром» прокачивает газ, а Европа закупает газа примерно на 10% меньше, чем закупала в августе и июле.

А.Осин― В общем, ситуация сложная. Приходится нам всем быть газовщиками. Операторами рынка.

С. Алексашенко― Газовиками – сказал бы вам Виктор Степанович Черномырдин. Не путайте.

А.Осин― Газовщики – это которые чинят. Я понял. Мне стыдно, как нефтянику, такие ошибки допускать. Ну, вот так произошло. Сергей Алексашенко, экономист был в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы». Помогал вам узнать его мнение Алексей Осин. Мы на этом с вами прощаемся. Счастливо.