О. Бычкова― 17.07 в Москве. Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». С особым мнением у нас сегодня экономист Сергей Алексашенко. По скайпу. Добрый вечер.

С. Алексашенко― Оля, добрый вечер. Добрый вечер, слушатели. Добрый вечер, зрители. Добрый день. У кого как.

О. Бычкова― У кого ночь может быть уже глухая. Но даже тем, у кого ночь, наверное, это не мешает нас слушать и смотреть. Что важно. Не только слушать в прямом эфире «Эхо Москвы», но и смотреть в наших трансляциях в Ютубе и в Яндекс-Дзене. И там же можно в чате писать какие-нибудь свои соображения, предложения, вопросы. Я кое-что увидела на тему, что спросить у Сергея Алексашенко. Обязательно эту просьбу исполню. Но через некоторое время. Потому что начать хочу с этой истории с белорусско-польской границы. Кризиса с мигрантами. И высказывания разных политиков, в том числе Лукашенко. Который сказал, что типа нехорошо прикрываться мирными людьми или что-то в этом роде. Как вы думаете, насколько рукотворна эта история или нет. И зачем, если да.

С. Алексашенко― Очевидно, что история полностью рукотворная. Иначе я не могу никаким рациональным образом объяснить, каким образом на территории Белоруссии оказались сотни, если не тысячи людей. Из Центральной Азии, с Ближнего Востока, которые зачастую не имеют паспортов. Естественно, не имеют виз на территории союзного государства Белоруссии и России. И которые имеют свободный доступ с белорусской стороны к белорусско-польской границе, белорусско-литовской границе. Очевидно, что этих людей тем или иным способом пригласили. Этих людей тем или иным способом доставили в Беларусь. Но и мне кажется, я сейчас много книжек читаю про диктаторские режимы, и удивительно, они просто все похожи. Иногда думаешь: неужели они все одни книжки читали. А потом понимаешь: да нет, у них логика действий примерно одна и та же. Они все хотят примерно одного и того же. И прикрываются живыми людьми. Владимир Путин уже несколько раз говорил, что протестующие на акциях Москвы прикрываются детьми, стариками. Помните, когда Крым оккупировали – то же самое. Славянская история с распятым мальчиком. То есть все это было на уровне слов. Дальше замечательная фраза: шантаж, подкуп, но, в крайнем случае, убийство. Мне кажется, что Александр Григорьевич в своих взаимоотношениях с ЕС находится или с Западом в широком смысле очевидно в ситуации шантажа. Против Белоруссии были введены очень серьезные экономические санкции. Если переводить на российский язык, то это примерно так, что у банка ВТБ заблокированы все корреспондентские счета. «Газпром» и «Роснефть» — заблокирован весь экспорт. Чтобы жизнь медом не казалась. Это примерно масштаб бедствий… Ну естественно, Рособоронэкспорт тоже перекрыт весь со всем оружием.

С.Алексашенко: Польские политики прежде чем отдать команду стрелять по мирным людям, сто раз подумают

О. Бычкова― То есть Лукашенко уже сегодня находится в этом положении.

С. Алексашенко― Он уже сегодня находится в этом положении. И поскольку географически Беларусь зажата, если посмотреть на карту мира или карту Европы, она зажата с одной стороны Россией, с другой стороны ЕС. И у Лукашенко есть два варианта, каким образом решать свои экономические проблемы. Один вариант – ползти на коленях в Кремль. В Москву. В Сочи. В Крым, туда, где он может найти Владимира Путина. Помните, «Двенадцать стульев»: назначьте же цену. Биться лбом о пальму. И добиваться какой-то экономической помощи. И очевидно, что Александра Григорьевича эта ситуация не сильно устраивает. Не хочется ему совсем унижаться, не хочется умолять, идти на какие-то очень серьезные уступки. И он тут же вспоминает свою историю, что долгие годы после того, как его назвали последним диктатором Европы, он выстраивал это — «слуга двух господ». И соответственно пытался и направо, и налево, и в Европу, и с Европой отношения наладить и с Москвой. И, собственно говоря, он не нашел ничего лучшего, как начать давить на ЕС через очень больное место.

О. Бычкова― Простите, пожалуйста, а разве он не ходит, не ездит, не летает в Сочи, где-то еще с Путиным недавно встречались.

С. Алексашенко― Последняя встреча была по видеоконференции, когда они 55 минут просидели на бессмысленном совершенно заседании высшего совета. А потом то ли полтора часа, то ли три часа говорили по телефону, выясняли между собой все отношения.

О. Бычкова― А до этого они на каких-то корабликах фотографировались.

С. Алексашенко― Конечно, ездит. Но вы знаете, когда ты хочешь, что называется и рыбку съесть, и на елке покататься, то тебе приходится как-то лавировать между желаниями двух сторон. Тебя хотят сожрать с двух сторон. Лукашенко так думает. То есть очевидно, что Путин его хочет сожрать, я думаю, что и Путин так думает. Сожрать – фигурально. Какой-то если не аншлюс, настолько тесная интеграция, что Белоруссии не будет видно совсем. С другой стороны пытается сожрать ЕС, который хочет задавить (неразборчиво) своими санкциями. И соответственно с каждой из сторон нужно вести очень тонкую игру. Путин, например, перед заседанием высшего совета получил продление на 25 лет аренды российских военных объектов, локационной станции Барановичи и Лейки. Центр связи. То есть то, что для российских военных критически важная инфраструктура. Соответственно теперь нужно с Россией Лукашенко разобраться. О чем-то они с Путиным то ли договорились. О чем-то на какой-то итерации. Иначе бы они продолжали свои телефонные разговоры. И вот теперь пришла очередь разобраться с ЕС. Лукашенко думает: раз вы на меня давите экономически, начну и я на вас давить экономически. И вспомнил, далеко ходить не надо, есть еще один такой почти диктатор или сильно авторитарный лидер в Европе. По имени Эрдоган. Как он запустил беженцев из Сирии в ЕС. И что после этого получилось. Получил миллиарды долларов на то, чтобы обустроить беженцев на своей территории. Ну я так понимаю, что Александр Григорьевич решил разыграть ту же карту. Он решил устроить искусственным образом поток беженцев в ЕС с тем, чтобы это была его переговорная карта. А чего там добиваться – отмены санкций, хорошо, оставьте санкции, но платите деньгами. Я не гордый. Но о чем-то договориться. То есть на самом деле теленок, который хочет сосать двух маток – вот Александр Григорьевич не хочет он до конца продаваться Путину и сливаться в тесных объятиях с ним.

О. Бычкова― А при этом министр иностранных дел России сегодня сказал, чтобы уже всем был понятен этот намек, вот для тупых совсем. Из ЕС. Он прямо сказал, что когда в Турции оказались беженцы – ЕС дал им кучу денег. А Лукашенко не хочет давать кучу денег. Пересказываю я своими словами цитату.

С. Алексашенко― Все правильно. Александр Григорьевич он человек действия. У него со словами не всегда получается красиво. Иногда очень тяжело понять, чего он хочет. И иногда он просто хватает автомат и бежит на улицы города. Я думаю, что Лукашенко и его дипломаты, его правительство не очень внятно донесли свою позицию, а может быть и вообще не донесли свои желания до ЕС. И здесь на помощь пришел, что называется старший брат по фамилии Лавров, который сказал: Саша, не трусь, сейчас мы тебе поможем. Объясним непонятливым. Тем более что европейцы времена, честно говоря, бывают сильно непонятливые и не сразу понимают язык жестов и добрых намерений восточных соседей.

О. Бычкова― А Польша и Литва в этой ситуации оказываются в максимально сложном положении.

С. Алексашенко― Соседей по географии не выбирают. И вот так жизнь сложилась. Что у них на востоке есть такой невнятный или внятный очень сосед. Придется с ним жить, с ним договариваться о правилах общежития. Ничего не поделаешь. Они не могут взять ров прорыть или отделиться и уплыть как остров Атлантида в центр Атлантического океана. Не получается.

О. Бычкова― Они вроде хотели стену какую-то строить, но не успели что ли.

С.Алексашенко: Путин решил поставить Европу на колени с точки зрения газа и сократил поставки

С. Алексашенко― Со стенами же много историй. Израиль стены строит, а палестинцы копают тоннели. Вы что думаете, Александр Григорьевич тоннели капать не умеет? Да умеет, конечно. Мы ему щиты проходческие пришлем и прокопаем такие тоннели, что они не то что будут в километре от границы – они в Варшаве будут выходить на центральные площади. За ваши деньги – все, что угодно. Самое главное метрострой или как компания с этими счетами проходческими оплатите, а уж тоннель они прокопают неплохой. Это правда.

О. Бычкова― Насколько опасна эта ситуация со стягиванием всевозможных вооружений и военнослужащих к польской границе. Потому что уже и про танки говорят, уже и спецназ антитеррористический и солдаты.

С. Алексашенко― Что значит опасна. В конце концов, польские политики они европейские политики. И они всегда, прежде чем отдать команду стрелять по мирным людям, они сто раз подумают. И я думаю, что смысл стягивания войск, смысл размещения большого количества солдат состоит в том, что если прорыв границы состоится, по крайней мере, что называется внутри Польши построить вторую границу. Как эшелонированная оборона. Потому что хорошо, прорвали белорусскую границу, колючую проволоку. Но дальше попробуйте прорвать танки. Дальше будут какие-нибудь минные поля на территории Польши. То есть задача польских властей очевидна: не пустить этих беженцев на территорию Польши. С тем, чтобы они дальше не пошли в Германию, у Польши и так проблем с ЕС выше крыши. Уж если тут они не смогут остановить этот поток беженцев, то дальше придется, что называется, перед Брюсселем и Берлином отвечать на полной программе.

О. Бычкова― Да. Последнее, что я хотела спросить в порядке подведения итогов. Вот эта турецкая схема с беженцами и шантажом ЕС, она как работает? То есть мы собираем огромную толпу на границе. Они вот-вот ее прорвут. И просочатся. Нам дают деньги, чтобы этого не произошло. Да?

С. Алексашенко― Да. Дают деньги с тем, чтобы или Лукашенко построил лагеря временного содержания, или постоянного. Бараки построил и всех беженцев к себе приютил. И нашел для них работу. Либо построил такую стену со своей стороны и дал обещание не копать тоннели, чтобы беженцы не могли переходить, ну или Александр Григорьевич же сказал, что убытки нашей авиакомпании составляют 10 миллионов долларов в месяц из-за того, что прекратились полеты. 10 умножим на 10 – по 100 миллионов в месяц. Я думаю, что Александр Григорьевич будет доволен и белорусские авиалинии тоже как-то будут чувствовать себя неплохо. Да, вопрос цены. То есть каким образом Лукашенко будет выполнять свои обещания – я думаю, что ЕС меньше всего волнует. Вопрос что называется вступить в прямые переговоры и договориться о ценнике.

О. Бычкова― С Россией в этом вопросе Лукашенко действует совместно. Вернее Россия с Лукашенко.

С. Алексашенко― Это очевидно совершенно. Неслучайно заявление Сергея Лаврова показывает, что Кремль целиком и полностью поддерживает позицию, политику и действия Лукашенко в этом вопросе. То есть любая попытка Запада вбить клин в отношения Минска и Кремля – она обречена на провал. Этого точно совершенно, то есть конечно Александр Григорьевич разрешит вбить клин, но это должен быть клин из многих миллиардов евро, которые будут принадлежать Александру Григорьевичу. Тогда в отношениях Минска и Кремля могут возникнуть какие-то серьезные трения. А вот чтобы на уровне слов, эмоций – нет, конечно. Более тесного альянса, наверное, в европейской политике сегодня не существует. Чем Путин и Лукашенко.

С.Алексашенко: Александр Григорьевич — человек действия. У него со словами не всегда получается красиво

О. Бычкова― Давайте вернемся в Россию, где ГД рассматривает законопроект, снимающий запрет для губернаторов избираться больше, чем на два срока подряд. Тут двойное отрицание. В общем, смысл в том, что теперь, видимо, вся власть в России будет несменяемой. Так что ли выходит.

С. Алексашенко― Совсем даже нет. Это означает, что в Россию через 60 лет возвращается хорошее слово – волюнтаризм. Которое в свое время Леонид Ильич ввел в обращение. Что политика назначения и снятия губернаторов России – она не будет сдерживаться никакими ограничениями. Не будет никаких барьеров. Если Кремль, Путин, управление внешней политикой, Кириенко, Вайно считают, что губернатора нужно снять через два месяца после его назначения – это можно сделать. Если они считают, что губернатор хорошо выполняет свои функции, он может сидеть 22 срока – это тоже можно сделать. То есть сегодня в России какие-то вредители, иностранные агенты пролоббировали этот закон несколько лет назад. И ввели ограничения. Сначала в Конституцию на президентские сроки, потом в закон о губернаторских выборах. Где было сказано: два срока и не больше. Причем на самом деле та игра со сроками губернаторов она же с президентом один раз провели референдум, нет, два раза. Сначала Конституционный суд сказал Путину, что в 12-м году это не третий срок, а первый. Теперь еще раз, все обнулили и начали сначала эту игру. А с губернаторскими сроками было несколько аналогичных заходов. Первый был, по-моему, даже чуть ли ни в 2000 году и на это губернаторам разменяли реформу Совета Федерации. То есть их выгнали из Совета Федерации. В обмен на то, что им сняли ограничения по два срока и не больше. И потом еще пару раз были похожие действия. То есть ограничение в два срока оно конечно не нравилось местной элите политической, когда выборы были губернаторские, когда приходили самостоятельные политики. Понятно, что это ограничение не нравится таким сильным губернаторам типа Сергея Собянина, который говорит, что я только вошел во вкус, только освоился, взял все под контроль и наконец в Москве наладил нормальную жизнь, как вы меня будете снимать. На самом деле снятие таких губернаторов, которые уверенно контролируют все процессы на своей территории – создает головную боль для Кремля. Попробуй найти кого-то получше, тем более, если регион достаточно сложный. Поэтому я считаю, что Кремль просто развязал себе руки, и на самом деле сделал то, что было у нас де-факто, сделал де-юре. Ну зачем, ну если президенту в этой стране можно все. Почему нельзя оставить губернатора больше двух сроков. Самое главное чтобы президент считал этого человека достойным.

О. Бычкова― То есть еще один способ укрепить президентскую власть.

С. Алексашенко― Это еще одно снятие ограничений на президентскую власть. Мне кажется, что в России постановка вопроса, что как-то укрепить президентскую власть — она несколько странно звучит. Потому что уже укреплять я не очень понимаю, куда.

О. Бычкова― Так нет же предела совершенству.

С. Алексашенко― Действующий закон он ограничивает, он мешает президенту. Вот ему хочется — раззудись рука, размахнись плечо, а там раз – в закон уперлись. Понятно, что даже если бы закон не поменяли, то Кремль нашел бы способ тем или иным образом поставить губернаторов на третий срок. Если дума объявила восстание и сказала, что мы не будем принимать этот закон, в общем, там Кремль сегодня отправил действующего губернатора в отставку, потом назначил и.о. прошел месяц, он и.о. снял и опять назначил старого губернатора. И тут мы вытаскиваем решение Конституционного суда, что в этом случае считается срок как первый. То есть ну зачем какие-то, не будьте принципиальными в мелочах и не будьте мелочными в принципах. Хочется Путину, чтобы был кто-то губернатором пожизненно – ну, значит не надо мешать ему. И какие-то законы – это же условности все. Поэтому чем просто так тупо нарушать закон, давайте мы поступим честно, как говорит Владимир Владимирович, мы же юристы, все должно быть комар носа не подточит с точки зрения юридической. Поэтому давайте поступим честно. Просто отменим закон и все будет хорошо.

О. Бычкова― Действительно, такое простое решение, странно, что не все до него додумываются. Не во всех государствах. Это хорошо же прекрасно и замечательно сочетается с тем, как формируется федеральный и региональный бюджет. Когда регионы больше половины отдают наверх, а дальше им от щедрот что-нибудь спускают вниз.

С. Алексашенко― Оль, это не совсем так. Потому что в России налоговая система устроена таким странным образом, что в России основой доходов федерального бюджета являются те налоги, которые разделить по регионам невозможно. Налог на добычу полезных ископаемых, экспортная пошлина. Налог на добавленную стоимость. Что внутренний, что импортный. Или можно администрировать только по территории всей страны. Сразу. И можно конечно попытаться приписать налог на добычу полезных ископаемых на территорию каждого отдельно взятого региона, но тут на дыбы встанут министерство энергетики, министерство финансов. А самое главное – нефтяные компании, потому что они начнут с губернаторами ругаться. У нас месторождения такие. Там же понять для какого месторождения какие нормативы устанавливаются – черт ногу сломит. Проблема российской системы бюджетного федерализма состоит в том, что когда федеральный бюджет собирает к себе 65% налогов, то после этого за каждую копейку, которую он отдает в регионы, идет такой бесконечный бюрократический торг. То есть существует 120 с чем-то видов дотаций, соответственно на 83 региона и по каждой дотации с каждым регионом можно вести торговлю – сколько дать денег. Представляете, какой простор. Нет бы взять 20% доходов федерального бюджета или 10-15 и отдать в Совет Федерации и сказать: губернаторы, делите между собой. Как поделите, нам вообще по барабану. Это ваши деньги.

С.Алексашенко: Все губернаторы должны ползти в Минфин на ул.Ильинка. Биться лбом, и вымаливать лишнюю копеечку

О. Бычкова― Пусть победит сильнейший.

С. Алексашенко― Это регионы, это ваши деньги. Да, технически получается, что мы не можем построить другую систему сбора налогов. У нас эта унизительная сырьевая зависимость, когда все деньги собираются в Москве. Простите, не можем ничего придумать. Действительно придумывать тяжело. Но мы как Минфин, как Кремль отказываемся между вами делить. Не надо к нам приползать на коленях, говорить «дайте нам денег». Вот вам деньги, делите между собой. Если кому-то не хватает, то договаривайтесь со своими коленами по цеху. Вот был бы нормальный федерализм. А так хорошее унитарное государство, так же как Лукашенко должен приползти в Кремль к Путину — также все губернаторы должны ползти в Минфин на улицу Ильинка к Силуанову. Биться лбом, и вымаливать лишнюю копеечку.

О. Бычкова― Это феодальная история, как пишут люди в чате.

С. Алексашенко― Абсолютно идея короткого финансового поводка – ее в России имплементировал Алексей Леонидович Кудрин в бытность министра финансов. Где-то до 2003-04 года, система была больше похоже на ту, которую я описал. Там правда, было 4 фонда, но их на договорном уровне делили. Потом пришел Кудрин и начал все регионы со вторым сроком Путина брать на короткий финансовый поводок. Абсолютно я даже не сказал бы феодальная, я бы сказал больше рабская зависимость. То есть скачок еще дальше назад. Ты ничего не можешь делать без того, чтобы твой хозяин, если тебе хозяин не позволяет, не дает денег, — дальше и двигаться некуда.

О. Бычкова― Денег, ярлык и это все. У нас сейчас краткие новости и реклама и сразу вернемся.

НОВОСТИ

О. Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Мы сегодня обсуждаем все особые мнения по поводу всех сегодняшних новостей с экономистом Сергеем Алексашенко. Вот как раз обещала я спросить то, что предлагали спросить слушатели, зрители трансляции в Ютубе и пишут в чат в Ютубе. Например, человек с нежным ником МутьКомпотная пишет о спросе на автомобили, который упал, ипотека снижается. И просит объяснить, что происходит, когда соответственно остановится рост цен на них. А еще один слушатель Виталий Марков вспоминает также повышение цен на продовольствие. Это общая ковидная мировая ситуация или это российская специфика?

С. Алексашенко― И то, и другое. Сейчас попробуем по цепочке пройтись. Проще всего с автомобилями. Фраза, что упал спрос на автомобили – она не совсем верная. В России упали продажи новых автомобилей. В октябре на 18% по сравнению с октябрем прошлого года и, что называется, это лишнее доказательство того, что Россия достаточно сильно интегрирована в мировые цепочки с точки зрения импорта. Российские автозаводы независимо от того, как они называются – не могут собрать автомобили, если они не получают комплектующие злосчастные чипы, которые производятся у наших партнеров, которые испытывают сложности в связи с ковидом. То есть не Россия испытывает сложности с ковидом, а это наши партнеры не могут наладить производство, логистику, не могут вовремя отправить и так далее. У автомобильных компаний по всему миру идет нехватка чипов. И производство новых автомобилей резко снижается. И в России производство новых автомобилей снизилось на 18%. И на самом деле это все-таки Россия – рыночная экономика. И это не означает, что спрос на них упал. Просто спрос россиян он с одной стороны переместился на подержанные автомобили, если вы посмотрите последнюю неделю, появилось большое количество сообщений на информационных лентах, что цены на подержанные автомобили стали расти. Но даже сбербанк решил запустить бизнес по продаже подержанных автомобилей. Но, видимо, у него высвободились ресурсы после продажи банков в Восточной Европе и людей надо чем-то занимать. Сначала они продали никому не нужные банки, теперь они будут продавать старые подержанные автомобили. А с другой стороны в неявной форме идет повышение цены на новые автомобили. Хотя казалось бы, официальные дилеры они зажаты ценами компаний производителей. Но там идет, что называется, надбавка к ценам за всевозможные услуги, за разные окраски, оформление салонов. И так далее. То есть спрос они никуда не делся. Он присутствует и выражается в росте цен как на подержанные, так и новые автомобили. Поэтому это начали с автомобилей. Дальше идет ипотека. Мне кажется здесь ситуация она с одной стороны связана с ковидом. ЦБ, увидев, что инфляция растет, резко начал повышать ключевую ставку. Вслед за этим банки стали повышать ставки по своим кредитам, в том числе и по ипотечным. И это на какое-то время притормозило спрос. Но еще не надо забывать, что у нас весной закончилось действие программы льготной ипотеки, когда бюджет финансировал разницу в процентных ставках, делая ипотечные кредиты более дешевыми. Естественно, как только что-то происходит скачком, вот если цены повышать на квартиры, предположим, на рубль за квадратный метр каждый день или на сто рублей, то этот процесс может идти достаточно долго. А если вы решите повысить на сто тысяч рублей, на 10 тысяч рублей за кв. метр, то вы на какое-то время упретесь в то, что люди скажут: стоп, не понимаем, резко цены выросли, надо немножко подождать. И с ипотекой мне кажется именно такой феномен, что повышение процентных ставок, связанное с решениями ЦБ и отменой льготных кредитов, оно привело к тому, что спрос на ипотеку несколько остановился. Люди хотят оценить эту ситуацию. Россияне. И то ли сейчас инфляция снизится, ЦБ снизит ставку. То ли Путина пробьют на жалость и он решит компенсировать банкам процентные ставки по ипотеки. А вдруг рассосется и все вернутся на круги своя. Не вернется – значит, точно также будут брать ипотечные кредиты, потому что у подавляющего числа россиян другого способа улучшить свои жилищные условия кроме как взять кредит – практически не существует.

С.Алексашенко: Почему нельзя оставить губернатора больше двух сроков. Главное — чтобы президент считал его достойным

О. Бычкова― А вернется или не вернется?

С. Алексашенко― Оль, после лета зима наступает? – наступает. Но мы не знаем, когда она наступит, 10-го ноября выпадет снег или 10 декабря. А может быть 10 января. Обязательно наступит. То есть когда-то время более низких процентных ставок по ипотеке обязательно вернется. Сказать, когда это случится – никто не может. И дальше цены на продовольствие. Здесь, что называется, есть конъюнктура мирового рынка, Россия как экспортер базовых видов продовольствия, это зерно, подсолнечное масло, крупный импортер или не импортер сахара – она сильно зависит от того, что происходит во всем мире. И если цена на зерно во всем мире растет – то цена на российское зерно тоже растет. Продовольствие в корзине потребления россиян составляет 31-32%, это без алкоголя и без табака. И понятно, что даже на сводках Росстата это сильно отражается. Дальше, чем ниже ваши доходы, тем больше инфляция бьет по вашему карману. Что делать с инфляцией – конечно, никто ничего не понимает. Потому что если во всем мире неурожай и цены на зерно растут, то сколько ни повышай процентную ставку ЦБ, это наверное никак не повлияет на цены на хлеб, макароны, печенье. Везде, где используется мука. Можно, правительство российское, что оно сейчас пытается поставить на поток, но что называется недели не проходит, чтобы не услышали о новом соглашении производителей и потребителей. Помните, у нас были компенсации производителям сахара, чтобы они не повышали цены. Были соглашения с производителями подсолнечного масла.

О. Бычкова― Были всякие запреты повышать.

С. Алексашенко― Есть повышение экспортных пошлин на зерно. Сейчас Минсельхоз, где знатный аграрий по фамилии Патрушев, только не путайте, это не Николай Платонович, это его сын. Они увидели, что аграрии на будущий сельскохозяйственный сезон закупили меньше удобрений процентов на 20, чем в прошлом году и решили не только на уровне розничных сетей, но и на уровне аграриев с производителями удобрений заключать соглашения.

О. Бычкова― А почему они закупили меньше удобрений?

С. Алексашенко― Цены растут.

О. Бычкова― Это значит, что они произведут меньше продовольствия.

С. Алексашенко― В принципе есть зависимость. Если не вносите достаточное количество удобрений, то урожай у вас будет меньше при прочих равных условиях. Это правда. То есть здесь логика она работает. Путин решил поставить Европу на колени с точки зрения газа и сократил поставки газа в Европу. Соответственно прекращение поставок газа в Европу привело к росту цен на газ в Европу и росту цен на азотные удобрения и сложные удобрения с содержанием азота. Который производится из газа. Соответственно, как только цены на удобрения в Европе стали расти – российские производители удобрений быстро подняли внутренние цены и начали все вывозить. Как только цены на удобрения выросли — то соответственно аграрии перестали их покупать. Спасибо Путину за то, что он поставил Европу на колени. Теперь пора разбираться с нашим населением, со снижением объема продовольствия на прилавках магазинов либо с ростом цен. Либо с тем, и другим. Эти цепочки они помните, эффект бабочки. Это примерно такой. Путин из хороших добрых совершенно соображений показать, кто в доме хозяин начал прикрывать вентили газа, идущие в Европу. А в результате Минсельхоз занимается соглашениями между производителями удобрений и аграриями.

О. Бычкова― И эту ситуацию уже обратно ведь не открутить. Понятно, что она уже запустилась. И зимой нас ждет повышение цен на продовольствие. Европу непонятно, что ждет с газом и отоплением. То есть все уже Путин не может или не Путин, а чего-то такое предпринять, чтобы немножко исправить, подкрутить.

С. Алексашенко― Оль, есть же хорошая, всем известная фраза: ломать – не строить. Это правда. Сломать легко и просто. Давайте сейчас Путина оставим в стороне. Вот случился ковид. Случились всевозможные ограничения. Случились сбои хозяйственных цепочек. Но, казалось бы, все уже, ковид, по крайней мере, в развитых странах основных экономических центрах ограничен, он не сдерживает экономическую деятельность. А все равно мы видим, что гостиницы не работают, международные авиаперевозки страдают. Чипы никак не производят. В портах сплошные завалы из судов, которые не могут то ли разгрузиться, то ли загрузиться. Уже все, прошли пик эпидемии. А восстановить, нормализовать ситуацию очень быстро не удается. Также совершенно будет и с российским продовольствием. Потому что, я уже рассказывал, в 19-м году Минсельхоз приказал сократить посевные площади сахарной свеклы. И это совпало с неурожаем. Он в 19-м году принял это решение. А в результате в начале 21-го года Путин принимает решение о выделении денег из бюджета для того, чтобы платить субсидии производителям сахара, чтобы сахар не дорожал на полках. Эти же цепочки достаточно длинные. И поэтому, принимая решение сегодня, не очень понимаешь, когда все это дело закончится.

С.Алексашенко: Лукашенко в своих взаимоотношениях с ЕС или шире, с Западом, находится в ситуации шантажа

О. Бычкова― А это у всех так бывает или мы имеем дело с особо высоким уровнем профессионализма.

С. Алексашенко― У очень талантливых людей случается чаще. Ломать – не строить. Ломать — это тоже особый талант. И им надо обладать.

О. Бычкова― Тоже верно. Спасибо большое. Это экономист Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение».