А.Орехъ― 19 часов 7 минут в нашей столице. Мы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И не только слушаете, но и видете на на YouTube на нашем канале и в Яндекс.Дзене. И напоминаю для тех, кто хочет вступить с нами в какую-то коммуникацию: +7 985 970 45 45, СМС, Viber, WhatsApp, Telegram — мессенджеры наши. Можно присылать вопросы. И в чате нашей трансляции тоже можно обмениваться мнениями.

Максим Шевченко, журналист и политик у нас сегодня и у вас тоже в гостях. Максим, добрый вечер!

М.Шевченко― Здравствуйте!

А.Орехъ― Нерабочие дни. Как бы у нас введены ограничения. И мы помним, что вы перенесли серьезно эту болезнь в прошлом году.

М.Шевченко― И потерял друзей. К сожалению, некоторых друзей потерял. Вот похоронили неделю назад Лешу Яковлева, прекрасного музыкант, лидера группы «Факт», которая в начале 90-х была. Писал до последнего дня. В три дня тоже умер. Майя Пешкова, замечательная женщина, удивительная тоже. Много лет ее знал. Поэтому болезнь, она выхватывает из наших рядов многих. Смертельная болезнь, очень опасная болезнь.

А.Орехъ― В связи с этим то, что у нас сейчас режим нерабочих дней, эти ограничения, которые то ли ввели, то ли не ввели — как вы к этому относитесь? Достаточно, недостаточно, больше это похоже на какую-то попытку помочь и спасти или такую имитацию показать, что мы что-то делаем?

М.Шевченко― Во-первых, это говорит о том, что полтора года, которые прошли с начала первой вспышки — это весна 20-го года, власть практически не справилась с теми задачами, с которыми она должна справляться. То есть главная функция государства — это не указывать, как нам жить, голосовать и во что нам верить. А у государства есть, по сути, две функции: защищать нас от внешнего врага и регулировать нашу жизнь внутри государства в смысле той же безопасности.

М.Шевченко: Это война, нас атаковал вирус. Это война. И в стране должно было быть объявлено военное положение

И вот вирус или эпидемия — это угроза многим. Такими формами раньше была чума, полиомиелит детский, корь. И в целом государство должно конечно защищать граждан от этой угрозы.

Вот прошли полтора года. И посмотрим: мы не приобрели коллективного иммунитета, хотя мы помним лето 20-го года и все эти бравурные реляции. И о некоторых вариантах вакцин чуть уже не было отрапортовано в мае 20-го года, когда только начиналось, и у врачей даже не было процедуры лечения.

Я не знаю, как они чего там построили по регионам. На мой взгляд, особо ничего так и не построили. Где-то для показухи привлекали армию. В Дагестане армия строила. Коммунарку построили, чего-то еще под Москвой строили. Но вот сейчас прошло полтора года. Мы опять слышим: не хватает коек в Москве. Нам говорят это, не стесняясь, чиновники Московского правительства. Хотя те же самые чиновники, мэр Москвы Сергей Собянин в декабре 19-го в Мосгордуме — не перестану об этом напоминать, это просто видео есть в интернете — так вальяжно, стоя на трибуне говорил: «У вас много в Москве инфекционных больниц и роддомов. Хотите врачам зарплату нормальную? Сокращайте роддома и больницы». То есть население Москвы должно расти, а роддома и больницы сокращать. В Москву надо свозить миллионы трудовых мигрантов, гастарбайтеров фактически, но бесправных рабов, без медицинской страховки, безо всего, точно не соблюдающих никакие нормы социальной дистанции. А больницы надо сокращать.

М.Шевченко: «Спутник V» неплохая вакцина, я уверен, что не хуже Pfizer. Стало быть, они нами манипулируют

Интересно, что они построили за эти полтора года — больницы? Вот, допустим, президент Азербайджана Алиев и азербайджанский народ на освобожденной территории построили, по-моему, два аэропорта: в Зангелане и Физули, которые уже работают. За год, с момента войны, которые была меньше года назад. Она 8 ноября закончилась, Карабахская война. Вот полтора года прошло. Сергей Семенович и все остальные начальники московские, что вы построили-то в Москве?

Вот я лежал в 79-й больнице. У нас кислород был вырван из стены, когда меня туда скорая помощь привезла. В палате было 9 человек. Мертвые в коридоре лежали, трупы, черные мешки вывозили. Привозили здоровых — черные мешки вывозили. Там чего-то изменилось за полтора года? Кислород провели? Там не аппарат легочной вентиляции, который нужен уже тем, кто находится на гране жизни и смерти, а просто кислород. Там даже окна были запаяны, их не открывали. Их заставили открыть окна, чтобы проветрить помещения, в котором 9 человек было. Еще хлоркой обработали они ночью — дезинфекция. У вас что-то изменилось с этим? Вот пишите нам, пожалуйста, в чат, рассказывайте, как вы лежите в больницах сейчас. У вас в больницах за полтора года при огромных ценах на энергоносители, при огромных доходах московского бюджета… У нас целое лето перекладывали асфальт здесь, в районе арбатских переулков, правда ведь? На это ушли миллиарды. На новые бордюры, на которые на хрен зачем-то меняют старые. Вот в Париже десятилетиями лежат асфальт и бордюры, никто их не меняет, и ничего, нормально — Париж является Меккой для миллиардов людей.

А.Орехъ― Ну, Москва все-таки еще более-менее благополучный город на фоне остальных.

М.Шевченко― Поэтому давайте про Москву и посмотрим, проведем, скажем так, аудит. А чего вы по Москве сделали, кроме того, что вы нас опять заставляете — и я в целом поддерживаю эти меры, скажу честно; да. если эпидемия, надо от эпидемии защищаться, — ну, а вы что сделали, власти? Кроме того, что вы нам пытались втюхать вакцину, которая то ли работает, то ли не работает? Скорей всего, работает, наверное, я не возражаю. Но я знаю людей, которые заболели после вакцины, и я знаю людей, которые заболели тяжело и знаю людей, которым помогла вакцина реально, которые легко поэтому перенесли болезнь — ну, день-два, условно, — потому что они были вакцинированы. Вот вы чего сделали? В больницах лучше стало лежать? Может, вы как-то увеличили число медработников, медсестер, тех, на ком страшная нагрузка была все эти годы? Может, у вас увеличилось число врачей, работающих в красной зоне? Я этими вопросами не занимался. Но и я официально не журналист. Вот «Эхо Москвы» может заняться этим вопросом, в частности. Хотите, совместный проект сделаем. Изучим больницы Москвы и ближнего Подмосковья.

Вот скорая помощь во Владимирской области — сегодня заседание заксобрания, вот Сергей Валентинович Казаков выступал, мой товарищ прекрасный — во-первых, они заблокировали обсуждение по ковиду, когда он сказал: «А давайте заслушаем департамент» — там новый пришел исполняющий обязанности губернатора, очень строгий, грозный, сразу же с силовиками встретился со всеми, первая его встреча была. И вот Казаков спрашивает: «Давайте заслушаем начальника департамента здравоохранения о ситуации с ковидом». Нет, не разрешили заслушивать, говорят: «Надо заранее готовиться долго очень, нет не будем». А потом Сергей Валентинович Казаков говорит: «У нас скорая два дня едет по вызову». А я знаю, в Москве тоже достаточно долго. И тебе еще говорят в Москве: «Хотите быстрее — вызывайте платную скорую». У нас есть бесплатная скорая, которая едет долго — сутки, а есть платная, которая едет быстро, но которая не всем по карману.

Поэтому я за меры социальной безопасности. Да, я считаю, что это правильно, что надо надевать маски в транспорте и в публичных местах. Я считаю, что бравировать этим не надо. Я полагаю, что если прививки помогают, их надо делать. Но вместе с тем, кому они вредны — и сейчас эту норму уже вводят в некоторых регионах… По-моему я видел в Севастополе, там или у вас должна быть справка, что вам по каким-то причинам прививки делать нельзя. То есть это основание, я так понимаю…

А.Орехъ― В Крыму заказали уже морги мобильные, потому что такие кончились.

М.Шевченко― Нет, вот полтора года. А говорили деньги — миллиарды. Они за это время провели выборы, на которые потрачены триллионы просто буквально, и которые, как говорится, нарисованы на коленке. Эти триллионы все по карманам разбежались. А вот что вы сделали для защиты народа? Какие больницы для народа вы сделали?

Вот Мишустин отчитывает Андрея Клычкова, коммунистического губернатора Орловской области. Но что коммунистический, что едросовский, разницы большой нет: «У вас безобразия. Больница не готова». А вот выступает потом Клычков через несколько дней и говорит: «А у нас не хватает койко-мест». Не построено ничего нового. Все начальники бегали с выпученными глазами: «Как отчитаемся в Москву?» Но полтора года — это большой срок. За полтора года во время войны на восток была переброшена промышленность. Вот 22 июня немцы напали в 41-м — а уже через год заработали заводы на Дальнем Востоке или на Урале. Вот сейчас что сделано? Ответ: практически ничего. Они опять вылезают за счет того, что они изображают из себя больших бонз, таких конфуцианских, видите ли, китайских, непогрешимых священных чиновников, которые самим богом нам даны и являются важнейшими элементами небесной гармонии, воплощением которой является государство на земле, которое обеспечивает тут вокруг себя карусель разного рода бизнесменов, бесконечно зарабатывающих на перекладке асфальта.

М.Шевченко: «Я тъебя замочьу!» — будет говорить какой-нибудь начальник ФСИН голосом Шварценеггера

Вот может, вместо этого асфальта надо построить 10 новых больниц в Москве и тогда бы хватало койко-мест? Может быть, вместо этого асфальта надо было Подмосковью помочь? Уверен, что только асфальт в районе Арбата — тут работали день и ночь три месяца подряд они вскрывали — заново клали, — сотни трудовых мигрантов тут были. Вместо этого, может быть, стоило все деньги бросить в чрезвычайной ситуации на это? Может быть, не надо было какие-то фестивали проводить? Мы предлагали в бюджете Владимирской области еще в прошлом году — я предлагал — отменить статьи на пиар областной администрации, на пиар начальство, на разные культурные мероприятия, и все эти деньги бросить на помощь тем, кто страдает от ковида.

А.Орехъ― Мы сейчас на минуту рекламы прервемся. Максим Шевченко. И потом продолжим.

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А.Орехъ― Максим Шевченко у нас в студии. Вы сейчас провели параллель с войной, когда за полтора года, действительно, перебросили…

М.Шевченко― Это война, нас атаковал вирус. Это война. И в стране должно было быть объявлено военное положение. А мы видим, что кому война, а кому мать родна. Допустим, возьмем эти меры. Да, я приветствую меры безопасности, социальные дистанции и так далее. Но вот какого хрена сейчас разорять кафе и рестораны? Вот давайте далеко не ходить. Новый Арбат. Вы наверняка тут кофе пьете, выходите и так далее. Вот там люди, что ли, сидят впритык, прижавшись друг к другу? Почему они должны закрываться? НРЗБ Я не хочу никого рекламировать.

Просто реально хозяева любого кафе готовы пойти на любые меры лишь бы не закрываться, лишь бы у них был какой-то источник дохода. Скажут, сидеть через стол — значит, будут сидеть через стол. Скажут, не сидеть больше трех… Ну, вот как угодно. Нет, надо их закрыть. А я вам объясню просто, зачем — чтобы поддержат Яндекс и Delivery, которые кому-то принадлежат. Чтобы сейчас, вот в эти дни, у кого-то, очевидно, может, конец года, надо бюджет свой подтянуть. Это делается не из защиты наших граждан, которые якобы переполняют кафе и рестораны…

А.Орехъ― А чтобы поддержать конкретных…

М.Шевченко― Конечно, чтобы каких-то своих товарищей, друзей НРЗБ.

А.Орехъ― Я считал, что люди просто принимают меры, потому что сами не собираются ничем из этого пользоваться. Закрывают ветеринарные клиники или что-то, потому что они все равно все свои проблемы решат. Они не ездят на метро, они не ходят по дороге…

М.Шевченко― Причем Газманов нас учит — я тут прочитал цитату — в метро — когда он сам в метро ездил последний раз?

А.Орехъ― Я на метро в основном только езжу.

М.Шевченко: История Сергея Савельева — это абсолютно кинематографический сценарий. Это супертриллер

М.Шевченко― Народ тесно стоит.

А.Орехъ― Народ стоит тесно. 7 из 10 без масок. Вот мы ругаем власть, она принимает какие-то дурацкие меры…

М.Шевченко― Я считаю, что безобразие просто. Это даже не потому, что маски защищают, это психологический комфорт людям. Сегодня быть без маски — это как открыто сморкаться на пол просто.

А.Орехъ― И на пол открыто сморкаются, собственно.

М.Шевченко― Это безобразие просто.

А.Орехъ― Мы всегда виним власти в каких-то бедах. Она плохо организует. Это правильно. Стоит рядом с тобой человек, дышит в тебя…

М.Шевченко― Мы не виним, что она плохо организует. Мы ее в данном случае обвиняем, что она действует не ради нашей безопасности, а ради собственного кармана. А ради нашей безопасности она на самом деле занимается показухой. И вакцины эти она делает не для того, чтобы нас спасти, а чтобы самим бабки заработать. Фонд прямых инвестиций, восходящий сами знаете, куда. Производители вакцины, которых мы тоже прекрасно знаем. Если вы уж так заботитесь о наших жизнях, то, пожалуйста, допустите сюда все вакцины. Пусть там Путин встретится…

А.Орехъ― Ну, это политический же вопрос.

М.Шевченко― Политический? Спасение человечества от страшного вируса, как нам рассказывают, — это, оказывается, политический вопрос? Тогда пусть они на хрен идут. Тогда мы без них будем спасаться. Тогда они пусть нам не указывают. Вопрос жизни. Это тоже самое, как сказать, что если у вас лежат пациенты больные, то это политический вопрос — спасать человека от инфаркта или от онкологии — или не политический? Как болезнь может быть политическим вопросом?

А.Орехъ― Так. Так оно и есть.

М.Шевченко― Значит, эта политика античеловеческая, антигуманистическая, антинародная. Это вообще не политика, а это преступление, если это так. Вот так скажем себе.

Я считаю, что в таком вопросе не может быть конкуренции фармакологических компаний или еще каких-то. Pfizer, Johnson, Sinovac, «Спутник V», какие угодно вакцины — кубинская вакцина, которая тоже, говорят, хорошая. Должны быть все сразу. Друг с другом обмен, взаимные кооперации какие-то. Нет, это становится инструментом, вы правы, внешней политики. Вот с Израилем признали взаимно вакцины, с Грецией признали. А с Германией не признали, например. Почему? А что, в Германии Владимир Владимирович, вы правда, считаете, плохие вакцины? Да и «Спутник V» неплохая вакцина, я уверен, что не хуже Pfizer. Стало быть, они нами манипулируют, они нами играют.

А.Орехъ― Ну, это не новость.

М.Шевченко: Вирус или эпидемия — это угроза многим. И государство должно конечно защищать граждан от этой угрозы

М.Шевченко― Это не новость, но мы просто сейчас наглядно видим эту наглость. Эта не новость стала этой наглостью — вот так скажем.

А.Орехъ― Максим, давайте немного о героях нашего времени. Сергей Савельев, человек, который обнародовал эти пленки, то есть с его помощью они были обнародованы. Проекту Gulagu.net он их передал и они стали известны всем. Жуткая совершенно вещь. Я это посмотрел. 15 секунд достаточно, чтобы просто деть у тебя был испорчен.

Сегодня он объявлен в международный розыск. Получается, что это единственный значимый фигурант дела о пытках, против которого ведется серьезное расследование.

М.Шевченко― Я знаю, где они смогут найти Сергея Савельева. Я думаю, они найдут его в Каннах, где фильм про Сергея Савельева, снятый наверняка по книге, которую, верю, Сергей напишет, как он попал в тюрьму, как он снимал все, как он видел этот кошмар. Мы представляем, кто будет играть. Тут кандидаты от Брэда Питта до Тома Хэнкса. Разные… Потому что «Побег из Шоушенка», все такое. Как он потом бежал через третьи страны туда, как он это вывез и как это было опубликовано, и как никто не наказан в итоге. Я думаю, что этот фильм… вы можете смело ехать в Канны, там Сергей будет в черном фраке, в черной бабочке, думаю, под рукоплескание взойдет на сцену, когда будет этот фильм показываться. Потому что его история — это абсолютно кинематографический сценарий. Это супертриллер. Я так думаю, так как ВВС уже взяло у него интервью, думаю, что ВВС и будет снимать. А, может быть, Netflix. Но точно его жизнь, его биография, его поступок — суперсюжет фильма, суперсценарий. А то, что они объявляют в розыск человека, которому бы надо благодарность объявить за то, что он поставил всех в известность о совершении жуткого преступления, которое просто поразило воображение всех абсолютно.

А.Орехъ― Всех, кроме тех, кто объявил его в розыск.

М.Шевченко― Тоже поразило, только по-разному. Мы сказали: «Неужели это возможно?» Они сказали: «Вот тварь! Как же он сумел это скопировать?» У нас разные реакции. Ну, хрен с ними, пусть объявляют в розыск. Быстро разыскивают. Он не скрывается. Человек в Париже.

А.Орехъ― У нас так получается, что пытки как раз — норма. Потому что для служебного пользования, несанкционированный какой-то доступ к информации — то, за что его ищут. Пытки — это норма. Там же не только была саратовская больница.

М.Шевченко― Иркутск назывался, Владимирская область.

А.Орехъ― Это только то, что зафиксировано на видео.

М.Шевченко― . А сейчас, если еще читать Gulagu.net, там другие, понимаете, идут СИЗО региональные. Калужская область фигурировать начинает. Люди по всей стране вскрываются. Люди обнадежены тем, что они не брошены на произвол судьбы в руки этих страшных садистов-рабовладельцев. А что, оказывается, есть люди, которые об их судьбах, о тех, кто находится в этих местах скорби, думают и борются за их права… Я могу сказать — Владикавказ, Калужская область, другие зоны — сейчас зашевелились. Система общая стала подразмораживаться.

И тут очень важно сохранить баланс. Мы ни к чему никого не призываем, кроме одного: мы призываем к соблюдению конституционных прав людей, которые находятся по решению суда или ожидают следствия в СИЗО либо в тюрьмах. И это принципиальный момент. Мы не можем позволить, чтобы в нашей стране, да и в любой стране мира практиковалось то, чему мы стали свидетелями и то, о чем мы давно знали, просто впервые это наглядно… Ведь самое шокирующее — это не то, что снято. Это не скрытой камерой снималось. Это снималось в рамках оперативной работы.

А.Орехъ― Протоколировалось.

М.Шевченко― Опер. Не начальника ФСИНа надо, а просто хочется знать фамилию этого опера, который дал приказ это делать. Он ведь таким образом вербовал этих несчастных. Сначала был приказ их насиловать, а потом их шантажировали тем: «Вот тебя изнасиловали, сняли — вот сейчас мы про тебя расскажем твоим. И ты знаешь, где ты будешь? Даже не у параши, а еще дальше будешь». Вот это ад.

Поэтому я думаю, в Каннах, я уверен, все имена и фамилии, и звания будут настоящими. Я думаю, это будет фильм, который соберет огромное количество просмотров по миру. Естественно, этот фильм никогда не снимет ни «Первый канал», ни другие разного рода продюсерские компании в мире. Но что-то мне подсказывает, что Голливуд, Франция Gaumont компания как-то возьмутся за этот сюжет. И у них получится, я уверен. Я думаю, что топ-звезды захотят сниматься в этом фильме. Прямо такие интересные повороты вижу в этом фильме. Вот эти генералы, которые там сидят…

А.Орехъ― Ну, надо браться вам за сценарий?

М.Шевченко― Нет, зачем? Там есть сценаристы профессиональные, лучше меня. «Я тъебя замочьу!» — будет говорить какой-нибудь начальник ФСИН голосом Шварценеггера.

А.Орехъ― Просто это мы будем смотреть как художественное кино или как пародию, как часто бывает?

М.Шевченко― Нет, мы не будем это смотреть как пародию. Я думаю, это будет страшный триллер, это будет кино первого уровня с топ-звездами. Я почти уверен.

М.Шевченко: Моргенштерн выразил то, что является фоном для его сверстников и тех, кто моложе

А.Орехъ― «Молчание ягнят»

М.Шевченко― Такого примерно уровня, да. Примерно такого жанра и примерно такого масштаба, я думаю.

А.Орехъ― То, что называется, основано на реальных событиях.

М.Шевченко― Такие фильмы есть и такие фильмы очень популярны сейчас в мире, основанные на реальных событиях. Видел я сериал не так давно «Побег из тюрьмы Даннемора». Гениальный совершенно фильм. Его продюсер этот американский комик, а играет испанский актер… в общем, гениальный совершенно сериал психологический. Он страшный, безнадежный. Там тюрьма не такая, как здесь…

А.Орехъ― У нас сейчас новости, мы на три минуты прервемся. Максим Шевченко у нас в студии. И продолжим «Особое мнение».

НОВОСТИ

А.Орехъ― А мы продолжаем «Особое мнение». Максим Шевченко. Еще один герой нашего времени Моргенштерн. Бастрыкин просит изучить его разнообразные высказывания про ветеранов, про 9 Мая, про празднование. С наркотиками еще…

М.Шевченко― Бастрыкину просто делать нечего.

А.Орехъ― Каким образом Моргенштерн стал фигурой?

М.Шевченко― Он не стал никакой фигурой.

А.Орехъ― Что это вообще такое?

М.Шевченко― Конечно, они его сделали. Это как та сирена, которая включается, когда не хочется обсуждать что-нибудь по-настоящему важное. Вот не хочется Бастрыкину отвечать на тяжелые вопросы об изнасилованиях и пытках во ФСИН — а там не одно дело уголовное, там десятки дел, — не хочется Вячеславу Володину, который является избранным депутатом от Саратова, ехать в эту зону и там разбираться; не хочется епископу местному, который награждал садистов, палачей и насильников церковными наградами и орденами всякими отмечат. И вот Моргенштерн сказал, в принципе, мысль, она, может быть, кому-то не нравится. Современное молодое поколение никак не ощущает связь с 9 мая 45-го года с великой Победой. Ну, а чего должны ощущать, когда сделали столько пошлости, выстроено столько чудовищного гламура, сняты такие безадрные, похабные фильмы про войну, такие дорогостоящие, которые так гениально разбирает BadComedian — разбирает их похабство, их ненастоящесть этих фильмов, опошление образа войны.

Молодые где это узнают? Они что, должны смотреть речи начальников единороссов, что ли или бубнение разных престарелых работников левого крыла на эту тему? Поэтому Моргенштерн в каком-то смысле выразил то, что, к сожалению, является фоном для реально его сверстников и тех, кто моложе его. Они считают уже давно, что 9 Мая, что для меня лично является священным днем — я-то помню еще этих ветеранов, меня папа, наверное, как и вас… Я помню какой-нибудь 75-й год, 30-летие Победы. Мне 9 лет. Эти люди, они моложе, чем я сейчас были, которые сидели в парке культуры, распивали… или около Большого театра у фонтана. И никто их не гонял. Они на травку садились, вот как «Белорусский вокзал». Это же очень адекватно фильм передает. Великий фильм Смирнова, он сто процентов передает. Я просто помню этих людей, эту атмосферу. Им не было 50, тем, кто это прошел. Юлия Друнина, великая поэтесса, одна из тончайших поэтов той эпохи.

М.Шевченко: Что сделали власти, кроме того, что пытались нам втюхать вакцину? В больницах лучше стало лежать?

Но это всё ушло. А что пришло на смену этому? «Белый «Тигр», «Т-34», замедленные съемки? Фильм про то, как на 9 мая воины победители — по-моему, там этот депутат избранный, я не помню точно — едут в бордель во Францию, взяв Берлин: «А не смотаться ли нам в Париж к шлюхам?» — решили они. И вот Бастрыкин не по поводу этого фильма, который реально оскорбляет память погибших солдат при штурме Берлина, войне в Силезии — вот не про этих бездарных тварей, которые это сняли, он заводит уголовное дело, а про Моргенштерна, который мне не нравится, я считаю его бездарным — мне не нравится его творчество, его культура. Но его выпускают именно тогда, когда не надо обсуждать серьезные вопросы. Он, видите ли, сказал… Да он правильно сказал. Молодое поколение не верит этим лжецам и этим фальсификаторам истории, которые снимают бездарные фильмы, которые не имеют ничего общего с войной. Посмотрите черно-белый советский с Кириллом Лавровым «Живые и мертвые». Да, советская цензура, да, знаете ли, там Константин Симонов, лауреат Сталинской премии, но мы почему-то верим, правда ведь, Кириллу Лаврову в «Живых мертвых». Мы даже верим Баталову в «Летят журавли», где нет батальный сцен, где романтический образ…

А.Орехъ― Но тогда снимались люди, которые сами войну прошли, снимали люди, которые прошли войну. Писали сценарии люди…

М.Шевченко― Слушайте, да и сейчас есть люди. Вот снимает Рогожкин, царствие ему небесное, — «Кукушка» — это же Рогожкина, по-моему, фильм. Там фильм про то, как эта девушка, женщина, финн, русский… Это потрясающий фильм. Он и военный и антивоенный одновременно. Глубокое кино, великое искусство. «Кукушка». Царствие небесное Рогожкину. Великий режиссер наш ушел вслед за Балабановым. На мой взгляд, это был великий режиссер последних десятилетий, который снимал тут у нас на русском языке, снимал русское кино. Это огромная, страшная потеря. По-моему, Рогожкина, между прочим, это была «Капитанская дочка» в начале 90-х. Там тоже потрясающе. Там Машков играл Пугчева. По-моему, Рогожкина фильм.

Нет, надо к Моргенштерну. Лишь бы не обсуждать пытки в ФСИН. Бастрыкин, вы же серьезный человек. Мне кажется, Следственный комитет должен по поводу пыток во ФСИН давать пресс-конференцию. Петренко должна, мне кажется не сходит с экранов, рассказывая о том, как вскрывают новые и новые группы насильников. Нет, их Моргенштерн волнует, а не пытки во ФСИН. Вот этом суть всего этого режима и всей системы.

Вот Сергея Эдуардовича Зуева, замечательного ученого я знаю много лет. Этот человек максимально далек от понятия воровство или жульничество. Это реальный ученый, философ, методолог, автор культурной политики. Как и с Теодором Шаниным мне довелось дважды общаться. Это великий был ученый. Шанинка потрясающий научный центр. Нет, вот 21 миллион, которые не украдены, а нецелевым образом, как я понял, розданы по научной работе. Условно говоря, вы должны были написать книгу о проблемах марксизма, а вы написали книгу не о проблемах марксизма, а о «задачах марксизма», например. Понимаете? Вот вместо «проблем» поставили слово «задача». Нецелевое расходование, не так, как вы указали в гранте. Примерно. И вот человека с больным сердцем, большого ученого, руководителя одного из лучших научно-методологических и академических центров России пытают и мучают реально, доводя до смерти.

Вот не это волнует Следственный комитет, а Моргенштерн волнует Следственный комитет — вот в чем проблема наших дней. И Сергея Савельева, конечно, надо объявить в розыск, понятно. Поэтому чего мы их тут обсуждаем? Тут все ясно, вопросов нет. У них преступлений других нет.

А.Орехъ― У нас еще 10 лет колонии за фото с храмом Василия Блаженного.

М.Шевченко― Это я пропустил.

А.Орехъ― Там блогеры изображали секс или не изображали…

М.Шевченко― А почему? 10 лет?

А.Орехъ― Простите, 10 месяцев колонии.

М.Шевченко― От сердца отлегло. 10 месяцев в колонии за что?

А.Орехъ― Ну, предлагают… я даже не знаю.

М.Шевченко― Это где девушка майку подняла, что ли?

А.Орехъ― Девушка майку — это другое. А они стояли, изображали как бы оральный секс.

М.Шевченко― И что?

А.Орехъ― А у нее была надпись «Полиция» на спине. И где-то на фоне был храм…

М.Шевченко― А за что им присудили?

М.Шевченко: Их Моргенштерн волнует, а не пытки во ФСИН. Вот этом суть всего этого режима и всей системы

А.Орехъ― За оскорбление чувств верующих. Но не присудили еще, а потребовали.

М.Шевченко― Каких верующих?

А.Орехъ― Не знаю. Каких-то.

М.Шевченко― Все верующие, которые оскорбляются, я вам советую прочитать книгу Юлии Латыниной «Иисус. Историческое расследование».

А.Орехъ― Сразу обе.

М.Шевченко― Я просто проглотил. Я часто критикую Латынину, но я хочу вам сказать: Юля, огромное спасибо за ́эту потрясающую академическую работу. Вы провели невероятное научное расследование важнейших и деликатнейших вопросов и с иронией, и ясно и точно показали.

Поэтому это нисколько не умаляет веру тех, кто верит, поскольку вера же она внутри человека. Царствие божие оно внутри, гностическое. Это положение никто не отменял. Но, я думаю, что чувства верующих чуть-чуть будут скорректированы, если будет эта книга прочитана внимательно и изучена. Я полагаю, что невозможно оскорбить чувства верующих вовне, фотографируясь снаружи. Да, если бы они это делали внутри храма, в алтаре, то это, конечно, было бы неправильно, естественно. А снаружи, на Красной площади… А почему чувства верующих? Может быть, они чувства посетителей ГУМа оскорбили? Там дорогие рестораны…

А.Орехъ― ГУМа в кадре не было.

М.Шевченко― Не в кадре, но из ГУМа могли это видеть. А там бывают большие начальники, единороссы любят посидеть в этом ресторане шикарном, я не знаю, какой-то там ресторан с видом на Красную площадь. Может быть, их чувства оскорбили? В общем хрень! Мы живем в бреду просто.

Еще раз: фильм про то, как герои войны к шлюхам в Париж едут, не оскорбляет, оказывается, никого, нормально всё у них. А как бы низовая культура, описанная великим Бахтиным, которая всегда замешана на эросе и на танатосе, она оскорбляет. Уголовные дела против нее надо заводить. Бред. Ну, что делать. Будем, значит, становиться психологами, будем штудировать…

А.Орехъ― Почему мы, Максим, все-таки так зациклились на архаике, начиная с ближней архаики с 45-м годом, которого никто реально не помнит…

М.Шевченко― Мы зациклились?

А.Орехъ― Ну, страна наша.

М.Шевченко― Ну, а чем похвастаться-то сейчас? Похвастаться сейчас особо нечем. Я сегодня прочитал пост Олега Дерипаски, который написал: «Вот сейчас выросли цены на энергоносители. Цены на морские перевозки выросли в разы. И сейчас вот уже на 50% выросли транспортные сухопутные перевозки между Китаем и Европой через территорию России. А выясняется, что ни РЖД, ни дорожная сеть не готова к этому. А ведь это же можно было предусмотреть. А ведь на этом можно было заработать огромные деньги. Даже здесь похвастаться не могут. Поезда здесь ходят 30-40 километров в час. А в Китае 750 километров в час они планируют поезда, которые будет не эксклюзивно VIP-класса, а просто из Пекина в Шанхай, допустим. Или в Синьцзян куда-нибудь или в Тибет, допустим, можете на поезде доехать скоростном на магнитной подушке.

Чем они могут здесь похвастаться-то? Водкой хорошего качества, черной икрой из перебитых осетров, которых они в аквариумах выращивают и выдают за якобы черную икру дикорастущих рыб? Чем они могут еще похвастаться — своими домами на Рублевке? Luxury Village? Гиперзвуковыми ракетами?

Поэтому нам и приходится апеллировать к подвигам предков, к религиозной традиции, в которую превратилась уже советская эпоха и 9 Мая. Это очень интересно. Опять-таки Латынина очень показывает четко, как история в зависимости от компьютеры меняет подлинный смысл зелотов и сикариев, которые как бы наследовали… Эта мысль, она давно была, и, собственно, она просто доказывает нам. Иудейская война, христиане, которые реально были боевой группой достаточно радикальной. И как она в итоге подверстывается под нужны Римской империи и как меняется…

А.Орехъ― В общем, произвела впечатление на вас.

М.Шевченко― Очень серьезная работа. Я читал какие-то вещи. Тут просто сконцентрировано, скомпоновано. Еще раз огромная благодарность

А.Орехъ― Неожиданно мы завершаем. Максим Шевченко был у нас сегодня в «Особом мнении». Спасибо вам! Следите дальше за нашими программами.