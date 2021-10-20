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Добрый вечер, Александр Владимирович.

А.Плющев― Да, меня зовут Александр Плющев. Мы самые разнообразные вопросы затронем, но хотел бы начать с сегодняшнего объявления такого мини-локдауна, он такой странный, на неделю, привитым не дают никаких преференций. Это что такое было?

С.Белковский― И у всего мира, правящих элит, всемирного жидо-масонского правительства и других структур, о которых мы знаем от других специалистов, выступающих на «Эхе», которые правят миром, у них нет стратегии борьбы с ковидом, нет ее и у российских властей. Все решается мелкими короткими перебежками.

Дело в том, что я в марте прошлого года, 2020-го, когда была объявлена пандемия, она была объявлена 11 марта 2020 года, я подписался на журнал «Ланцет», который, как вы знаете, является газетой «Правда» во всех такого вида вопросах, как социологических так и медиалогических. И с тех пор я регулярно читаю журнал «Ланцет» — когда-то читал его каждый день, теперь уже не каждый. Потому что давно убедился, что точка зрения мирового научного сообщества меняется во времени, во-вторых, ее вообще не существует, поскольку есть 27 разных точек зрения, все они попадают в журнал «Ланцет» в свое время.

В самом начале нас учили, что настоящая вакцина может быть не раньше, чем через год, а все что раньше, это фейк – в результате первые вакцины появились через два месяца после начала пандемии. И тут уже «Ланцет!» заявил, что это хорошо, это годится. Нас учили…

А.Плющев― Ну, в оборот они поступили попозже.

С.Белковский― Через три месяца.

А.Плющев― Нет, в декабре 2020-го года первая поступившая в оборот вакцина была «Спутник».

С.Белковский― Но де-факто она поступила значительно раньше.

А.Плющев― Если считать Собянина, который вакцинировался в марте, то да.

С.Белковский― Там много кто. Потом нас учили, что вакцинированные не заболеют, а потом он заболел. Потом учили, что вакцинированные не являются переносчиками вируса, а они ими являются. Наконец, что бустерная вакцинация была сначала хорошей, потом плохой, потом снова хорошей, а потом плохой она стала две недели назад по версии «Ланцета» — очередная передовица газеты «Правда» была посвящена большим сомнениям в отношении бустерной, то есть, многократной вакцинации, но поскольку некоторые страны уже сделали на нее ставку, включая США, Израиль и отчасти и Россию, то передовицу в газете «Правда» обошли должным вниманием, она не прозвучала так, как звучали предыдущие выводы «Ланцета».

С.Белковский: Надо способствовать тому, чтобы вакцинированные имели преимущество по отношению к административным мерам

Поэтому объяснения, почему делается именно так, или иначе, сделать невозможно. Но если действительно делать ставку все-таки на вакцинацию, то конечно, так делать не надо. Надо способствовать тому, чтобы вакцинированные имели преимущество по отношению к административным мерам.

Я считаю и считал, и наша организация ФСБ, моя, и программа «Время Белковского» этим активно занимается, что надо перейти к реализации доктрины спячки. Потому что ученые сейчас активно работают над тем, как обеспечивать снижение метаболизма человека. Выяснилось, что у приматов это бывает сплошь и рядом, в частности, у лемуров и лори, это было и у всяких предков, представителей нашего биологического вида. Поэтому если на три месяца дорогой россиянин впадает в спячку…

А.Плющев― Такая русская сиеста. Потому что сиеста у испанца каждый день, а у русского…

С.Белковский― Как учат нас околоправительственные экономисты, около 30 миллионов россиян, как минимум, приносят экономике значительно меньше, чем потребляют.

А.Плющев― Сплошные убытки.

С.Белковский― Да. Поэтому если их отключить на три месяца с 30 октября по 10 февраля, например, чтобы отпраздновать 4, 7 ноября, а потом подойти уже к дню Святого Валентина.

А.Плющев― Они же продрыхнут Новый год?

С.Белковский― Ничего. Будет резкое сокращение потребления и продуктов питания, и самое главное, энергоносителей. Больше будет идти на экспорт, экономика заработает очень серьёзных денег, и не нужны будут эти постоянные метания и шараханья с локдауном, самое главное.

А.Плющев― Меня все устраивает. На самом деле некоторые люди как перелетные птицы – на холодный период они уезжают куда-нибудь в теплые края. Там поживут, потом возвращаются.

С.Белковский― Ну, это представители правящих элит в основном все-таки, у кого есть для этого ресурсы. А те, у которых нет таких ресурсов, могут спать дома, человек, когда спит, не теряет коммуникации с внешним миром – на этом построена часть обучения во сне. Представляете, чему можно научить россиянина за три месяца его спячки, в том числе можно и праздновать Новый год. Тем более, — вот я по поручению Венедиктова смотрел «Голубые огоньки» в этом году и убедился в том, что они точно такие, какие были 20-30 лет назад — ничего не изменилось.

Поэтому можно транслировать в сознание россиянина какой-нибудь старый «Огонёк», он и не заметит, что что-то произошло новое.

А.Плющев― И не надо снимать и не надо тратить деньги.

С.Белковский― Это соответствует философии российской правящей элиты, в том числе президента Путина, согласно которой время должно по возможности остановиться, и прошлое никогда не должно стать будущим.

А.Плющев― Мне не очень нравится этот подход – что во всем мире нет стратегии, и у нас ее нет. Но у нас первые показатели по смертности сейчас. А во всем мире потихонечку и ограничения снимают.

А.Плющев― Их то снимают, то вводят, как мы знаем, и мы уже несколько раз радовались и говорили: «вот теперь». После чего немедленно появляется новый штамм, на который не действуют старые вакцины, и все начиналось по новой.

Поэтому не будем слишком радоваться и не будем слишком огорчаться, потому что все равно я считаю, что философия, согласно которой ковид это самая главная беда человечества во всей его истории, мягко говоря, неверна. Надо спокойнее к этому относиться.

А причины избыточной смертности, на мой взгляд, крайне разнообразны и многообразны. Тот, кто проанализирует эту избыточную смертность и придет к выводу, что дело далеко не только в вирусе, а в обострении хронических заболеваний из-за паники, стресса, всевозможных утрат, изменения гормонального фона. Потому что это индуцированный психоз – то, что устроили мировые элиты. Если даже открыть статью в медицинской энциклопедии про индуцированный психоз, там описано, что бывает с жертвами индуцированного психоза на уровне ухудшения их соматического состояния.

Поэтому не будем делать поспешных выводов. Тем более, сегодня объявлено, что в Италии уже появились комары из Китая и Южной Кореи, которые разносчики самых смертельных недугов, еще предстоящих человечеству после ковид. И когда эти комары войдут в силу и покусают нас как следует, тогда мы будем вспоминать ковидную эпоху как…

А.Плющев― Заход с комарами уже был в Бразилии – вирус зика был такой.

С.Белковский― Были заходы и с другими вирусами тоже, но никогда не было такой паники, как с нашим нынешним вирусом. Поэтому тогда потренировались на комарах локально, а сейчас, возможно, будет…

А.Плющев― А разве не была обоснована паника? У нас по тысяче человек в день только по официальным данным. Это круче, чем любая война после 45-го года.

С.Белковский― Вообще вся жизнь, если смотреть, сколько людей умирает ежедневно, то по цифрам это превосходит любую войну с 1945 года. Сколько гибнет в автокатастрофах, от сердечно-сосудистых заболеваний, и так далее. Статистика это великая вещь.

На этой неделе Лондонский Королевский колледж обнародовал научный, претендующий на нобелевскую и одновременно шнобелевскую премию, — вообще современная наука много выдает результатов, достойных обеих премий сразу. Исследование, согласно которому есть прямая причинно-следственная связь межу лживостью человека и длиной его безымянного пальца. Провели исследования на репрезентативной группе и выяснилось, что чем длиннее безымянный палец по отношению к среднему, тем больше человек склонен ко лжи.

Кроме того, в исследовании Королевского колледжа также утверждается, — я никогда не лгу, у меня безымянный палец значительно меньше, чем средний.

А.Плющев― Заметно меньше – сразу скажу.

С.Белковский― Также в этом исследовании утверждается по старому анекдоту про Рабиновича и Хаймовича, которые едут в Жмеринку оба. Рабинович говорит Хаймовичу: — Хаймович, зачем ты меня обманываешь, ты же едешь в Жмеринку. То есть, там утверждается, что если человек говорит правду, то с целью обмануть. Потому что он ожидает, что его аудитория сочтет это неправдой, и будет действовать наоборот.

Поэтому наука умеет много. Поэтому анализ избыточной смертности от ковида это задача еще ближайших времен.

А.Плющев― Тогда к политике перейдем. Почему Путин раньше сам объявлял нерабочие дни, и вообще никому это не перепоручал. А сейчас был многоступенчатый механизм – сначала Голикова сказала, потом она обратилась, потом Путин вздохнул и согласился.

С.Белковский― Потому что механизм был тогда, когда Путин впервые объявлял о повышенной готовности, это было 28 марта 2020 года, тогда еще не был обкатан механизм, было непонятно, что с этим делать. Сейчас он уже обкатан и работают стандартные бюрократические процедуры: по просьбе специалистов, а не по собственной волюнтаристской логике Путин вводит нерабочие дни, из которых итак 7 дней из 10 были нерабочими и в старом графике. То есть, только три нерабочих дня появляются дополнительно в результате этой меры.

А.Плющев― Раньше считалось, что все ограничительные меры принимаются регионами, — чтобы все злились на губернаторов. Изменилось федеральное управление по борьбе с коронавирусом?

С.Белковский― Ну, сейчас, когда мы близки к тому, чтобы пройти пик, — ведь нерабочие дни начинаются не сейчас, а через неделю, — когда пик будет пройден, благодаря мудрому решению Путина, мы начнем входить из очередной волны эпидемии. Все логично. Когда заболеваемость росла, за это отвечали регионы, а когда начнет падать — как раз это произойдёт в силу тех решений, которые сегодня огласил президент.

А.Плющев― То есть, мы хотим-не хотим, но в начале декабря пройдем пик?

С.Белковский― Да, потому что это математическая тоже закономерность, измерять можно методом технического анализа – строим график и видим, — математика нас не подводит, мы выходим из пике в начале декабря.

А.Плющев― Но была предыдущая, третья волна, которая плавно перешла в четвертую, — она не заканчивалась. Если вы помните график, там возрастало все достаточно быстро, а потом за месяц перед выборами она стала плоской, вниз не пошла, а потом опять вверх.

С.Белковский― Поскольку статистика всесильна, как мы только что убедились на примере среднего и безымянного пальцев, которые определяют лживость человека, — все будет нормально. Путин не может ошибиться, это я точно знаю. А статистику подкрутить это дело нехитрое.

А.Плющев― Трудно вам не поверить. Сегодня было объявлено, что Европарламент присудил Сахаровскую премию Алексею Навальному. Как это расценивать и воспринимать?

С.Белковский― Позитивно. Я в своей программе «Время Белковского», которую я, пользуясь случаем, рекламирую, — она будет в ближайшую субботу в 21:00, как обычно.

Анализировал, почему не могли дать Навальному Нобелевскую премию мира, — эти надежды были тщетны. Во-первых, потому, что, как правило, за редким исключением типа Барака Обамы, — но все-таки Навальный не Обама, — дают за долгую выслугу лет, за большие заслуги длительного периода, а не в тот год, когда ты стал героем.

А.Плющев― Хотя в уложении премии записано за достижения в этом году.

С.Белковский― Да, но Нобелевский комитет руководствуется своими соображениями. На примере китайского диссидента Лю Сяобо, который стал лауреатом премии в 2010 году, я пытался объяснить, почему больше так Нобелевский комитет делать не будет. Потому что Норвегия имела огромные проблемы из-за этого решения, а Нобелевский комитет формируется норвежским парламентом, и не все могут понять, что он независим от норвежского правительства. Поэтому Китай объявил Норвегии большую экономическую войну, была масса проблем, и король Норвегии лично ездил в Китай замаливать грехи, — хотя король как будто бы ничего не решает, но с точки зрения китайской психологии национальной это важно, что именно монарх посетил, поклонился китайским руководителям – это с символической точки зрения имеет существенное значение.

Поэтому таких рискованных экспериментов Нобелевский комитет больше делать не будет, особенно перед отопительным сезонам так обижать Путина это был бы перебор.

С.Белковский: По какому бы поводу Дерипаска ни выступал, все сводится к тому, что надо поменять руководство ЦБ

А.Плющев― Норвегия сама газодобывающая страна, она не импортер.

С.Белковский― Ну а чувство ответственности за Европу? Там уже прямо на нобелевской неделе Путин одним своим высказыванием снизил цену на газ в полтора раза, что само по себе заслуживает Нобелевской премии мира.

А.Плющев― Я понимаю, если бы вы привели пример сюжета сериала «Оккупированные» — вы смотрели?

С.Белковский― Я не смотрел, но знаю — там наши куда-то вторгаются, чуть ли не в Норвегию.

А.Плющев― Именно в Норвегию. Ну, гибридный такой захват.

С.Белковский― Тем не менее, Путин очень много миротворческих усилий предпринял за последний год, включая прекращение Карабахской войны, потом он не развязал войну с Украиной, а войну, которую ты можешь развязать, но не развязываешь, тоже можно засчитывать тебе как миротворцу, — «а мог бы и бритвой полоснуть» — по известному анекдоту.

И поэтому был выбран компромиссный вариант, ни вашим, ни нашим. Муратова и Ресса. Я вообще считаю, что если бы Венедиктов не связался дистанционным электронным голосованием, он был бы третьим в этой обойме.

А.Плющев― А может быть и единственным.

С.Белковский― Ну, зачем обижать такие мощные фигуры как Муратов и Ресса?

Но Навальный, безусловно, заслуживает Сахаровской премии. Говоря серьезно и без всякой иронии – я наблюдаю за тем, что он сам объявил своим христианским практикумом и возлагаю определенные надежды, что может быть Навальный станет христианским реформатором в России. Потому что эта ниша сейчас полностью свободна. Есть люди, которые считают, что они там находятся, но они преувеличивают свою роль. Поэтому ниша свободна. И в этой нише он был бы более прагматичен и реалистичен, чем в претензиях на президентский пост.

А.Плющев― Мне кажется, из вас сочится зависть.

С.Белковский― Почему?

А.Плющев― Не к Навальному, а к Невзорову.

С.Белковский― Разве я оскорбляю чувства верующих? По-моему, наоборот. К тому же сайт «Эха» уже предупредили.

А.Плющев― Вот именно. Претендуете на лавры Невзорова?

С.Белковский― Нет, отнимать хлеб у такой значительной фигуры, как Невзоров, я никак не готов. И при чем здесь я, Навальный же будет христианским реформатором, а не Невзоров и не я.

А.Плющев― Мне кажется, что сейчас любое упоминание не каноническое христианской церкви, РПЦ, уже автоматически заходит в разряд.

С.Белковский― Именно поэтому обратите внимание – я не упомянул РПЦ Московского патриархата вообще. Во фразе «Навальный может стать реформатором русского христианства, или христианским реформатором» РПЦ МП вообще не упоминается. Тем более, что ПРЦ МП и группа ее поддержки уже много лет подряд проповедует нечто вроде что православие это как бы и не христианство, а такая языческая религия многонационального РФ-народа.

А.Плющев― Поясните для тех, кто не понимает — я видел этот заголовок в вашем телеграм-канале, но так и не понял этого тезиса. Он о чем? Какая связь между Навальным и христианством?

С.Белковский― Во всяком случае, он постоянно говорит о том, что он практикует в христианской вере, проходит христианский практикум – это его слова. Он говорит об этом постоянно. Естественно, всякий глаз и всякое ухо выхватывают из любого его текста то, что им приоритетно и интересно. Видимо, вам это не интересно, поэтому вы не обращаете на эти части его высказывания, внимание.

Мне это очень интересно, поэтому я вижу, что он говорит об этом почти каждый раз, в своих программных высказываниях подчеркивает, что он христианин и движется в этом направлении. А поскольку он очень мощный харизматичный человек и лидер, то здесь он мог бы сделать много позитивного.

А.Плющев― Мне кажется, что он просто позиционирует себя как лидер всех россиян. А разве может быть в нашей стране лидер всех россиян быть неверующим?

С.Белковский― Ну, это только Господь знает, кто верующий, а кто нет на самом деле. Россия же не является официально христианской страной с доктринальной точки зрения, она поликонфессиональная страна, в ней четыре официальные конфессии, которые равны между собой по статусу и правам.

А.Плющев― Формально.

С.Белковский― И фактически тоже. Мы же не будем утверждать, что мусульмане в загоне, например – нет, они в некоторых вопросах дадут сто очков вперед православным, тем более, что РПЦ МП при всем огромном к ней уважении, за что Кадырову заранее приносим извинения, — за все прегрешения сознательные и несознательные, вольные и невольные и невольные.

Она не борется за христианство и социальный статус вероучения. Она борется за свои экономические интересы и в этом смысле является просто обычной государственной структурой, госкорпорацией. Вот недавно патриарх Кирилл, Гундяев, говорил, что источником духовных ценностей для россиян являются российские энергетические корпорации, особенно «Газпром». Это несколько не соответствует Священному писанию, где «Газпром» ни разу не упоминается. Недавно, кстати, в своей программе «Время Белковского» я предлагал присваивать храмам имена спонсоров. Ну, арена «Спартака» называется «Открытие Арена». Почему бы не сделать «Газпром — храм Христа Спасителя» и повесить логотип.

А.Плющев― Вам все-таки лавры не дают покоя.

С.Белковский― Лавры конечно, Троице-Сергиевой лавры, и других – конечно, не дают. Мне, как истинному православному – как же? Лавры это святое.

А.Плющев― Что стоит за нынешней атакой на Олега Дерипаску – моментально переметнемся за океан.

С.Белковский― Надо заметить, что Дерипаска, — я прочитал внимательно его сообщение в телеграм-канале, — о чем бы ни говорил Дерипаска, по какому бы поводу он ни выступал, все сводится к тому, что надо поменять руководство Центрального банка.

А.Плющев― Да, у него есть пунктик такой. Как у вас православие.

С.Белковский― Да, его храм, который он пытается захватить и оставить от него только западную стену, является Центробанк с Набиуллиной внутри. И зная упорство Дерипаски и его кипучую энергию, я не исключаю, что это когда-нибудь случится. Хотя по взглядам Путин ближе к Набиуллиной, чем к Дерипаске, он не считает, что надо раздавать деньги стремительным домкратом, — ну, неизвестно, что будет.

Версий много, сам Дерипаска придерживается версии, что это ищут очередные доказательства вмешательства России в выборы 2016 года, и тем самым связь между ним и Полом Манафортом, который был политтехнологом и Дерипаски, и рампа. То есть, они друзья и родственники по политтехнологу Манафорту, уже признанному виновным в разного рода прегрешениях.

Еще одна версия, которая никогда не сходит со сцены в таких случаях, это борьба внутри «Норильского никеля». Потому что еще на рубеже 2020-21 гг. был большой скандал — в какой-то финской газете второй очереди появилась почему-то статья, что Дерипаска не соблюдает соглашение с Минфином США, которое он заключил, чтобы вывести корпорацию En+ из-под санкций. Основа этого соглашения — превращение Дерипаски из контролирующего акционера в миноритарии. И потом, несмотря на то, что финская газета была не то, чтобы была солидной в таком сегменте рынка изданий, — это было перепечатано огромным количеством СМИ в России, которые были явно готовы к этому.

Тогда Дерипаска был в большой ажитации и считал это проявлением борьбы акционеров «Норникеля», которые хотят его с белого света сжить. Я не имею, естественно, никаких доказательств этой версии, но никогда не могу исключать, что эта борьба все время возобновляется, потому что рано или поздно «Норильский никель» должен определиться с тем, кому он подконтролен.

А.Плющев― То есть, кто-то внутри «Норникеля» — я уверен, что там влиятельные люди, — может заставить ФБР США войти в его дом в Вашингтоне?

С.Белковский: Можно транслировать в сознание россиянина старый «Огонёк», он и не заметит, что что-то произошло новое

С.Белковский― Нет, конечно, это не так делается. Внутри «Норильского никеля» две группы акционеров – это Дерипаска, плюс отдельные неформальные или формальные представители семьи Ельцина, включая Юмашева. И вторая — это Потанин, который сейчас контролирующий акционер и сам генеральный директор.

Естественно, занести в ФБР чемодан с наличностью нельзя. Но передавать информацию всякую, которая бы наводила ФБР на мысль, можно.

А.Плющев― Понятно, в общих чертах.

С.Белковский― Но у нас же нет доказательств, правильно?

А.Плющев― Никаких.

С.Белковский― Хотя, конечно, «Норильский никель» это не РПЦ МП, это гораздо круче, поэтому выберем формулировки, которые не подведут нас под очередное предупреждение Роскомнадзора.

А.Плющев― В результате, чем закончится борьба Дерипаски с Центробанком?

С.Белковский― 50 на 50. По анекдоту про блондинку и динозавра – удастся сковырнуть, или нет.

А.Плющев― Акции вверх, или акции вниз?

С.Белковский― Они постоянно колеблются, потому что много сторонников того, и поскольку Россия из-за санкций, которые якобы нам не страшны, — это очень важная принципиальная позиция Путина, от которой он отступать не собирается. Все понимают, что они страшны.

А.Плющев― Но требуют отменить.

С.Белковский― Ничего не требуют. Вы отменяйте санкции, но мы об этом не просим. Мы просто говорим, что в ваших же интересах, дураки, надо отменить. Как это он назвал? «Несмешная мудачина», я знаю, что производное не является обсценной лексикой и не запрещены Роскомнадзором и не могут быть основанием ни для каких санкций, — так сказал Дерипаска в своем телеграм-канале сегодня.

Но поскольку доступа на международные финансовые рынки в том масштабе и формате, который был до 2014 года нет, то значит это надо компенсировать большой эмиссией денег и вливанием ресурсов ЦБ и Набиуллина должна уступить место стороннику количественного смягчения, — как это называется по-умному.

А.Плющев― Со Станиславом Белковским мы продолжим программу «Особое мнение» через 4 минуты после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А.Плющев― Это «Особое мнение» Станислава Белковского, которого потрясла новость о проигрыше московского «Спартака» в Лиге Европы.

С.Белковский― Когда я отправлялся на эфире/, он выигрывал 2:0. Стоило мне в эфире оказаться, как «Спартак» понял, что я больше не слежу за ходом матча, и ответственность упала с этих хрупких плеч.

Но кстати, надо сказать, что Леонид Федун, владелец «Спартака», он глава «Спартака», совладелец, наряду с Алекперовым, он провернул недавно блестящую политтехнологическую комбинацию, когда он уже на пике, когда все требовали, чтобы он продал клуб, он запустил слух — мне кажется, что он его сам запустил, — что клуб будет продан известному бизнесмену Константину Малафееву, одному из инициаторов событий 2014 года на Украине. И Константин Малафеев трансформируется с дружиной спартаковских футбольных фанатов в боевые отряды.

Вот как только этот слух прошёл, все испугались, что, во-первых, «Спартак» выиграл у «Наполи» в Неаполе, потому что игроки поняли, что если они опять проиграют, быть им под Малафеевым и воевать на Донбассе. И почему-то немедленно прекратились разговоры, что Федун должен продать клуб. То есть, Леонид Арнольдович проявил себя как блестящий психолог еще раз доказав, что психология всему голова.

А.Плющев― Я как-то с трудом себе представляю, что человек может продать клуб под натиском болельщиков — особенно в России. Под натиском людей сверху это я понимаю.

С.Белковский― Ну, натиск болельщиков может же трансформироваться в натиск людей сверху, и как Ходорковский, Федун вести спор не будет, он продаст, как только ему скажут. Поэтому он создал ситуацию, при которой все боялись этой продажи, как горькой редьки.

А.Плющев― Как представлю себе, что «Царьград» конкурирует со «Спортс.ру».

С.Белковский― И с «Матч.ТВ». Вполне логично было тогда продать эксклюзив на матчи «Спартака» «Царьграду», что обозлило бы еще и закалило аудиторию «Царьграда», поскольку матчи «Спартака» часто носят психологически тяжелый характер.

А.Плющев― За всем этим как-то отошел на задний план газовый вопрос. Одно время каждые пять минут обсуждали, насколько повышается спотовая цена на газ и все прочее. Как я понимаю, сейчас вопрос стоит так: не будут брать – перекроем газ. В смысле, если не одобрят «Северный поток-2», всем кранты.

С.Белковский― Собственно, как недавно Путин говорил на российской энергетической неделе, энергетическая стратегия Евросоюза в его понимании. В общем, провалилась. Потому что во время холодной зимы прошлого года не сделали запасов газа должных, переоценили возможности возобновляемых источников энергии, а самое страшное, и тут больше всего виновата Германия, — после аварии на АЭС в Фукусиме свернули атомную энергетику, которая мало того, что должна квалифицироваться как возобновляемая, зеленая энергетика, потому что она вообще незаменима и вообще самая дешевая и надежная. Путин выглядел безусловно победителем, он исходит из того, что время доказало его правоту и докажет еще не раз в энергетических вопросах.

А.Плющев― Многие говорят, что это игра в короткую.

С.Белковский― Конечно. А в длинную останется все, как есть, энергетический переход неотвратим на возобновляемые источники энергии. Но Путин готов в это играть и скорее понарошку с тем, чтобы снять санкции с определенных проектов, которые попадут под категорию зеленых.

С.Белковский: Навальный, безусловно, заслуживает Сахаровской премии. Говоря серьезно и без всякой иронии

Поскольку я как политолог совершенно эксклюзивен по двум причинам, первая — я признаю, что я не политолог, в отличие от остальных политологов, а второе – у меня нет никаких источников в Кремле, я обо всем сужу по косвенным признакам.

А по косвенным признакам можно судить, например, так: что если Михаил Ковальчук, президент научно-исследовательского центра, Курчатовский институт что-то говорит, то так именно в научно-техническом смысле размышляет и рассуждает Путин. И в последнее время г-н Ковальчук говорил о том, что будущий альтернативный источник энергии это термояд, термоядерный синтез. И Россия будет делать ставку на это, а не на всякую ерунду типа энергии ветра, солнца и чистого водорода.

А.Плющев― Кстати, мы вас и не называем политологом — публицист, писатель, — другими словами на «п».

С.Белковский― Правильно. В путинской России, если ты называешься на «п», ты уже не потерян для общества.

А.Плющев― Еще на днях произошел фактически разрыв с НАТО. Это что означает?

С.Белковский― Он не фактически, а формально. Фактически он произошел в 2014 году, когда началась гибридная война и произошли события на Украине. Просто Россия в последнее время дает понять, что нет смысла поддерживать какие-то чисто ритуальные коммуникации.

А.Плющев― Разве Россия дала понять? Начало было положено с российскими дипломатами.

С.Белковский― Да, потому что сказали, что у нас под крышей посольства сидят как всегда разведчики, и что-то заставляет предположить, что так оно и есть. Потом почти до нуля сократили штат. И ясно, что посольство в США не закроют, потому что все-таки от США очень многое зависит. И официальная Россия, Кремль дает понять – как в легендарной статье Медведева по украинскому вопросу — фактически главный мессидж «зачем говорить с Украиной, когда ею руководят США».

Так и здесь. Поскольку НАТО это функция США, а остальные смотрят Вашингтону в рот, так зачем нужны какие-то особые отдельные отношения с НАТО, если у него нет реальной геополитической субъектности.

А.Плющев― А что с той стороны заставило убрать наших дипломатов? Они что, не понимали, чем это закончится?

С.Белковский― Я думаю, что это им тоже не очень важно. Как правильно сказал лавров, рассчитывать на потепление отношений в ближайшее время не приходится, не приходится рассчитывать и на значительное похолодание, поскольку мертвому пожар не страшен, а кроме того, уже ясно, что НАТО не собирается расширяться в ближайшие годы, а может быть, и десятилетия.

Поэтому сегодня любая страна, которая еще вчера рассматривалась как кандидат в НАТО, например, Сербия, может смело заявлять, что они больше не идут в НАТО, поэтому цена на газ для них должна быть втрое ниже, — поскольку их итак в НАТО не возьмут.

А.Плющев― То есть, для того, чтобы наладились отношения…

С.Белковский― Вот Черногория уже вступила.

А.Плющев― Надо возобновить процесс расширения НАТО?

С.Белковский― Прежде чем объединиться, надо размежеваться. Вот сейчас пока что мы размежевались. Ну, если бы на моем месте оказался кремлевский спикер какой-нибудь, он бы вам напомнил, что и в самом НАТО идет кипение и бурление, и расколы, и Макрон, президент Франции, всего пару лет назад говорил о смерти мозга НАТО.

А.Плющев― Так там же все в рот США смотрят?

С.Белковский― С одной стороны смотрят в рот США, с другой стороны смотрят с недовольным выражением лица.

А.Плющев― В мозг.

С.Белковский― Кисло смотрят в рот.

А.Плющев― Возвращаемся к российским событиям. У нас есть мощный процесс, многие называют его вторым «делом Серебренникова» — это Шанинка, что это такое, насколько это частное явление или отголоски внутрибашенной борьбы.

С.Белковский― Безбашенной.

А.Плющев― Говорят про зачистку либералов.

С.Белковский― Ну, зачистки либералов, думаю, нет, поскольку все волнения такого типа не носят идеологического характера, они носят характер именно не межбашенной, а межклановой борьбы за разного рода ресурсы.

Марину Ракову, которая была самой знаковой пострадавшей в этой истории до ареста ректора Шанинки Зуева, связывают с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, и поэтому есть теория, что это удар по нему, ибо он нажил себе много недоброжелателей за время работы первым вице-премьером, и в результате нарочитых попыток отобрать что-нибудь у олигархов, — в смысле денег и прочих ресурсов, приравненных к деньгам. Может быть это так, а может быть и нет, как всегда это совокупность факторов.

Известно, что Российская Академия образования, возглавляемая бывшим министром Васильевой, бывшим министром просвещения, занимает более консервативную идеологическую позицию. Со «Сбербанком», на мой взгляд, это никак не связано, — не случайно «Сбербанк» поспешил отмежеваться от Раковой, уволив ее прямо в разгар всех событий, чего не было бы, если бы Греф считал этого человека своим, — безусловно, нет. Они бы поевали за г-жу Ракову.

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Но конечно, на образовательном рынке наступают тоже тяжелые времена с того момента, как выяснилось, что заниматься образованием, вне государственного контроля просветительской деятельностью уже невозможно. То есть, непонятно, как все эти меры будут воплощаться в жизнь на практике, но с помощью правоохранительных органов можно добиться многого. Потому что любая прецедентная атака такого типа просто отвращает многих вообще двигаться в этом направлении. То есть, лучше чем-то не заниматься, чем заниматься.

А.Плющев― Мы знаем, чем закончилось «Театральное дело». В этом смысле дело Шанинки будет более жестким?

С.Белковский― Ну, этого я не знаю, это следствие разного рода интриг и подковерных договоренностей. Собственно, и в «Театральном деле» дело было не только в театре, там тоже были всякие нюансы и подтексты, о которых не принято говорить вслух.

Так и здесь. Думаю, что если влиятельные люди, включая первого вице-премьера Белоусова включатся, поговорят с президентом, то дело можно спустить на тормозах. Но совершенно ясно, что любое независимое образовательное учреждение в современной России это бельмо на глазу и фитилек ему надо прикрутить.

А.Плющев― А сейчас можно повлиять на Путина? Поговаривали, что пытались влиять в деле Сафронова, но поскольку там есть папочки, с одной стороны, а с другой стороны , Путин нам уже рассказывал несколько раз, что Сафронова уже осудили, хотя больше никто не в курсе.

С.Белковский― Морально осудили в ФСБ.

А.Плющев― Так есть ли шансы повлиять на него?

С.Белковский― Неизвестно. Это очень ситуативный вопрос. В деле Сафронова те, кто пытались повлиять на Путина не так влиятельны как те, кто хотел его посадить. Потому что основные претензии, насколько я понимаю, к Сафронову исходят неформально. Не формальную сторону этого уголовного дела, а фактическую из недр госкорпорации «Российские технологии» и связанных с ней кругов. Потому что «Ростехнологии» считают, что всякие утечки, которые шли через Сафронова, способствовали срыву важных контрактов на поставки вооружений. И конечно, «Ростехнологии» это большая сила.

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А.Плющев― Тогда в конце нашей программы поговорим о прекрасном. Юрий Дудь был сегодня оштрафован.

С.Белковский― Это действительно прекрасно – получилась прекрасная пиар-акция Дудя, думаю, что сто тысяч для него несущественная сумма, зато все еще раз напомнили, что программы Дудя очень прикольные и свободные.

А.Плющев― Вы так говорите, как будто Дудь сам все это подстроил.

С.Белковский― Я уверен, что нет. С уверенностью заявляю, что нет. Но де-факто так получилось.

А.Плющев― Насколько я помню, пожаловалась дочь Елены Мизулиной из «Лиги безопасного интернета». То есть, они продвигают Дудя?

С.Белковский― Де-факто. А продвигают они себя. Потому что их главная задача — занять определённую позицию на рынке и показать, что с ними надо считаться. В следующий раз если они придут и что-нибудь попросят, вы всегда помните – то есть, вы можете отказать, но тогда начнется какая-нибудь тягомотина юридического и возможно, силового порядка. И не факт, что вам удастся отделаться так легко, как Юрию Дудю.

А.Плющев― То есть, нам теперь ожидать таких процессов?

С.Белковский― Ну, как — какого-то системного сигнала, как было принято говорить в свое время про Медведева, со стороны Путина нет. А как на уровне частного бизнеса и определенных людей типа всяческих «Лиг безопасного интернета» и приравненных к ним — да.

А.Плющев― Кстати, в 21 час стоит послушать «Невзоровские среды».

С.Белковский― Безусловно. Это в 21 час сегодня, а в 21 час в субботу «Время Белковского» с писателем Станиславом Белковским.

А.Плющев― Не сомневаюсь. Я благодарю Станислава Белковского.

С.Белковский― Я благодарю Александра Владимировича Плющева.

А.Плющев― Спасибо большое, и до свидания.

С.Белковский― Ура. Счастливо.