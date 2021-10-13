И.Воробьева― Здравствуйте! Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня с нами в «Особом мнении» — политолог Александр Кынев. Александр здравствуйте!

А.Кынев― Всем добрый вечер!

И.Воробьева― Я понимаю, мы с вами сейчас будем много говорить про Государственную думу. Но нам тут Владимир Путин помог. Он сегодня говорил о демократии в России. И в качестве одного из аргументов, что у нас с демократией все в порядке, сказал, что у нас новая фракция появилась в парламенте. Насколько вам эта пятая фракция кажется признаком демократии?

А.Кынев― У меня, конечно, иногда возникает ощущение, что власть НРЗБ собственные советы. Наверное, многим экспертам так кажется. Но хочу напомнить, что буквально в студии «Эха Москвы» в августе месяце как раз, когда мы обсуждали этот доклад для фонда «Либеральная миссия»: «В ожидании диссонанса», я напоминаю, что все, мы прогнозировали тогда сбылось абсолютно по всем пунктам.

О чем там шла речь? О том, что «Единая Россия» по спискам выступит не очень удачно, и тотальный перевес будет за счет одномандатных округов, по которым она выиграет, был прогноз, от 175 до 200. Она так и выиграла. И им в качестве неких компенсирующих механизмов, которые могут подсластить пилюлю этого общественного разочарования с тем, что как бы настроения одни… Тем более, мы увидели радикальное изменение самой географии, которого раньше не было, то есть надо смотреть не общероссийские результаты, но и то, как это легло на страну. Очевидно, дифференциация усилилась. То есть если за последние, например, 17 лет «Единая Россия» не проигрывала ничего, то она в 4-х регионах проиграла, где-то в 7-8 регионах выиграла с очень маленьким перевесом, то есть это фактически поражение. А люди получают думу, где снова две трети.

И мы тогда называли сценарий, а что власти делать в такой ситуации, чтобы общество не чувствовало себя наст оплеванным. И вот в качестве одного из механизмов назывался вариант: все-таки допустить побольше округов. Они по этому сценарию не пошли, к сожалению.

И.Воробьева― Да, мы видим по Москве, что они вообще все забрали.

А.Кынев― НРЗБ в этом докладе: пропустить 5-ю фракцию, которая позволит говорит о том, что не все так плохо, что смотрите, большинство, но все-таки плюрализма больше, точек зрения больше, что-то меняется, поэтому не все такое черное. Вот этот элемент сложился. Этот сценарий получился. Причем, очень хорошо видно, что медийное присутствия партии «Новые люди» очень выросло к концу именно августа месяца. То есть очевидно, что это была некая политическая установка, хотя она не была административной.

Если мы посмотрим, у нас очень любят некоторые товарищи, не знающие фактов, рассуждать о том, что все рисуется. НРЗБ результаты по выборам, мы увидим, что эти «региональные султанаты», то есть регионы массовых фальсификаций, которые рисуют протоколы, то мы увидим, что у них никакой установки по «Новым людям» не было. Они так же, как и раньше отдавали по 70, по 80% «Единой России», отдавали где-то процентов по 10 КПРФ, ЛДПР и так далее, а, допустим, как эти регионы, которые как раз выполняют волю Кремля голосовании за «Новых людей», — я просто цифры назову: Дагестан — 0,8%; Ингушетия 0,6%, Чеченская республика — 0,7%. Где в голосовании этих прекрасных регионов хоть какой-то намек на указание, что партию надо пропустить? Поэтому она прошла во многом за счет большого запаса, который она получила по крупным городам — по Москве, по Питеру, по Екатеринбургу и по регионам Сибири, Дальнего востока и Крайнего Севера. Ее, могли опустить еще ниже, конечно. Но то, что ее ниже не опустили, она получила — 5,33%, в этом могло быть политическое решение. Но ей точно не помогали, ей точно голосов никаких нигде не накинули. Может быть, не стали отнимать до конца в итоге, посчитал, что будет совсем плохо, но не накинули.

Поэтому в этом смысле да, мы видим, что власть пытается это использовать как аргумент. Будет ли этот аргумент действительным кроме благих пожеланий, скажется ли это в жизни, никто не знает. И я не знаю, и вы, я думаю, не знаете. Потому что пока эта партия скорее — контур. Это рамка внутри которой ничего нет. Пока это был проект со штабами, с агитацией. Большинство людей на местах никому не известны. Что у них внутри, как они себя поведут, мы не знаем. Насколько хватит политической воли, не хватит этой воли, сольется она в экстазе или нет, мы тоже ничего этого не знаем. Поэтому пока это только намеки. То, что мы видим, оно предельно предсказуемо. Те, кто хаял их до выборов, хает и дальше. Те, кто за них голосовал, ждут, что будет что-то хорошее. То есть пока никакой реакций, никакой общественности судить нельзя.

Меня очень часто умиляет наша политизированная общественность, которая очень любит выступать в качестве судьи. Причем судить всех по очереди: Венедиктова судить, меня судить, «Новых людей» судить, Явлинского — всех судить. Главное — обсудить. Устроить какую-нибудь кампанейщину и судилище. И куча постов, что вот «Новые люди» голосовали за Володина…

И.Воробьева― Я как раз об этом хотела спросить.

А.Кынев― Эти люди, которые это пишут, — вы что, за них голосовали, хочу спросить? Вот вы лично за них голосовали?

И.Воробьева― Но они ожидали от них, что они будут новыми.

А.Кынев― Пока нет никаких выводов ни туда, ни сюда. Я буквально пару дней назад участвовал в таком же эфире на одном из телеканалов. Но там, видимо, эфир был явно в пользу этой партии. И все пытались… «Ну, вот как вы оцениваете выступление?» Я говорю: «Пока никак. Пока это только один большой знак вопроса. Нет пока внутри ничего. Они, мне кажется, сами еще не знают, что они будут делать завтра». Пока по одному голосовании ни о чем судить невозможно.

И.Воробьева― Ну, ладно, у них там Дмитрий Певцов теперь есть. Он уже такие заявления делает, что аж страшно становится.

А.Кынев: Примерно та же Дума, которая была до этого с небольшими передвижками мебели и переклейкой обоев

А.Кынев― И пока там случилось ровно два события, о которых можно говорить. Это то, что туда вступило два независимых депутата. Это Певцов и Леонов, который выиграл по ЦАО — это поисковая «Лиза Алерт». И то, что там было голосование по спикерам, по комитетам. На мой взгляд, голосование по спикеру оно вообще ничего не показывает, потому что пакетное соглашение, то есть реально эти претензии можно предъявить всем, грубо говоря, кто в Думе сидит. В этом смысле это обычная процедура, которая от созыва в созыв ничем не отличается.

А вот по Певцову да. Певцов, мне кажется, что это очень странное немножко решение. Потому что и с с точки зрения имиджа и с точки зрения его заявлений есть диссонанс. Есть позиция партии с ее публичными заявлениями в ходе избирательной компании и этого года и прошлого года. Во всяком случае, такая сила, которая выступает за модернизацию, за прогресс, за развитие. С мракобесием это, откровенно говоря, не очень сочетается. Поэтому, я думаю, господин Певцов там оказался, мне кажется, не в очень нужное время и нужном месте. Поэтому, они, видимо, как-то будут из этого выходить. Хотя, с другой стороны, у нас в каждой партии есть свои экзотические персонажи.

И.Воробьева― Да, экзотические персонажи, действительно, есть в каждой партии. Ну, хорошо, давайте тогда поговорим про вчерашний день. Первое пленарное заседание думы. Появились новые комитеты, новые комиссии, какие-то комитеты ушли. Вот если на картину можно посмотреть, в общем и целом, что мы можем уже увидеть?

А.Кынев― Понятно, что первая сессия была ожидаемой и предсказуемой. Потому что, по сути дела, весь список был известен заранее. Поэтому депутаты собрались просто в зале оформить все то, о чем они заранее договорились. Что можно сказать с точки зрения этого резюме. Конечно, на мой взгляд, обидели коммунистов. Это очевидно. То есть распределение, оно не было пропорциональное. Хочу напомнить, что у нас единственная фракция, которая существенно выросла, это коммунисты. Было 42 депутата, стало 57. И они, действительно, партия номер два. Это единственная партия, которая кроме «Единой России» в каких-то регионах победила. Но они при этом не получили ничего дополнительно. Вот у них было 5 комитетов, у них 5 комитетов и осталось. ЛДПР, которая потеряла половину голосов, которая потерпело тяжелейший разгром за последние 20 лет, почти сохранила то, что у них было. То есть иметь фракцию 23 депутата — 4 комитета — это как-то вот… У них только один комитет ушел и то, только потому, что там господин Жигарев вообще в Думу не попал.

«Справедливая Россия» тоже сохранила свое, имея фракцию 28 человек. Остальное… общее количество комитетов увеличили: стало — 32, было — 26. Но это все непринципиально на самом деле. Просто, я думаю, что слушатели не очень понимают, сколько нужно комитетов, зачем они нужны и так далее. Дума как некий орган, в котором очень важная внутренняя иерархия, соподчиненность, кабинеты, ставки, должности.

Что такое комитет? Комитет — то штатная единица. Штатная единица предполагает аппарат, некоторое количество экспертов, руководители этого аппарата, некие помещения, где можно мероприятия проводить и так далее. Почему партии так бьются за то, чтобы получить комитет? Это расширяет кадровые возможности партии. То есть есть возможность часть своих сотрудников, экспертов устроить на работу, чтобы они получали зарплату и так далее. Это дает возможность доступа к документам, к участию в сотрудничестве по каким-то направлениям именно с точки зрения тех, кто определяет некоторую повестки и так далее. То есть это очень важная штука. Если для партии это профильный, важный комитет, таким образом, она может это использовать в политической борьбе, его инициативы, проводить парламентские слушания, инициировать комитетом и так далее. И, как я уже сказал, помещения, ставки, должности — это колоссально важная штука.

Поэтому этот баланс в каждой думе он был очень важен с точки зрения того, чтобы никого очень сильно не обижать. Здесь можно сказать, что баланс соблюден, но он хорошо видно, что он соблюдет таким образом, что маленькие партии сателлиты типа ЛДПР и «Справедливая Россия» получили намного больше, чем они должны иметь по количеству мест, а КПРФ на фоне всех остальных получила меньше. То есть можно сказать, что КПРФ, конечно, при этом распределении, мягко говоря, обидели. Это совершенно однозначно, не видеть этого невозможно. И КПРФ, напоминаю, выдвинула своего кандидата в спикеры господина Новикова, который, конечно, проиграл, но, тем не менее, был оппонентом.

И.Воробьева― Для депутатов и для баланса понятно, зачем комитеты и все остальное. А для нас для граждан, насколько мы должны следить за тем, какие комитеты есть? Там, по-моему, нет комитета по иностранному вмешательству, зато появились какие-то новые. Нам нужно за этим следить?

А.Кынев― Насколько я помню, у него какой-то другой был статус.

А.Кынев: Главной мишенью является Зуев. Как человек, возглавляющий Шанинку

И.Воробьева― Комиссия, наверное.

А.Кынев― Да. То есть там есть постоянные комитеты, а есть комиссии, подкомитеты, какие-то временные комитеты и так далее. Для граждан понятно, что это неинтересно. Это интересно экспертам. Это интересно тем, кто изучает механику внутри. Для граждан, конечно, никакого интереса это не представляет. Это скорее работа для аналитиков с точки зрения того, кто получает какие возможности, по какими направлениям можно ожидать от тех или иных партий по каким-то направлениям большей активности. Допустим, если вас интересует тема сельского хозяйства, то вам важно, какая партия занимается этим в Думе, вы за этим следите. Или, скажем, вы занимаетесь фармацевтикой, вы будете смотреть, чей это комитет, что это за депутаты. И тогда для партии это некая возможность расширить взаимодействие с этим бизнесом, с кем-то еще. То есть для лоббистов это интересно. Для профильных журналистов это интересно. А для обывателя, конечно, нет. Обыватель видит самую вершину айсберга, когда дело доходит до каких-нибудь законопроектов, какой-нибудь перепалки, кто-то кого-то пошлет, обзовет и так далее. Но так во всем мире. Я вас уверяю, что львиная доля обывателей во всех странах мира вообще не в курсе, кто у них какие комитеты в парламенте возглавляет. Это удел очень небольшого количества людей.

И.Воробьева― Если я правильно считаю, то обновилась почти половина состава Думы. Насколько она интересна по персонажам?

А.Кынев― Да, обновилась почти половина состава. Если сравнивать со зданием, все несущие конструкции остались на месте. То есть все основные персонажи, грубо говоря, которые, действительно, принимают решения, главы ключевых комитетов, все на месте. Андрей Макаров на месте, Крашенинников на месте, Александр Жуков на месте, Володин на месте. То есть несущие конструкции те же самые. Пока это элементы декора скорее поменялись.

Поменялись второстепенные комитеты. Плюс какие-то подвижки по вице-спикерам и так далее. В целом сказать, что никаких радикальных перемен нет. Примерно та же самая Дума, которая была до этого с какими-то небольшими передвижками мебели и переклейкой обоев. Пока это так. Будет ли это дальше, сказать сложно. Ярких персонажей в ней все-таки больше, чем было раньше, на мой взгляд. Во многом за счет фриков. Понятно, что яркие персонажи — это люди часто не самые адекватные, поэтому они и яркие. Тот же Певцов, о котором мы говорили, Вассерман, Делягин. Там есть некоторое количество депутатов, победителей всяких кремлевских конкурсов. Это такие молодые с огоньком типа комсомольцы. У них явно что-то подгорает и горит. Они сидеть на месте не будут. Будем, видимо, ждать от них каких-нибудь умных или неумных, каких-то еще инициатив.

Вот откуда можно ждать что-нибудь интересного — мне кажется, от фракции КПРФ. Она очень сильно обновилась. Там, по-моему, 15, что ли, новых депутатов, которые раньше не избирались. Часть из них очень яркие люди. Например, Олег Михайлов из Коми. Это молодой парень, который до этого был депутатом Госсовета Коми. Это один из лидеров движения по борьбе с Шиесом, с этим полигоном. Была знаменитая история, когда у него была перепалка с губернатором Коми Уйбой, который с матерком предлагал выйти поговорить. Это яркий человек, он не боится каких ярких, эпатажных вещей.

Есть Михаил Матвеев тоже во фракции КПРФ из Самары. Это такой самарский Навальный, местный борец с коррупцией, который попортил крови бывшему губернатору Меркушкину, НРЗБ расследований коррупционную. Там есть яркие персонажи. Я нисколько не сомневаюсь, что они и дальше будут что-то инициировать.

«Новые люди» должны будут что-то о себе заявить, потому что амбиции, мне кажется, у них есть, желание есть. Это уже было видно по этому заседанию. Дадут ли им — вот большой вопрос. Понятно, что элемент политического страха он у всех очень большой. Посмотрим, что из этого получится. Поэтому я бы ждал чего-нибудь интересного от коммунистов. С гарантией, я уверен, потому что закон жанра требует. Я бы ждал чего-то необычного, яркого от этих кремлевских молодых карьеристов, которые прошли по всяким кремлевским конкурсам. Потому что именно они неофиты, у них есть амбиции, желание, и они как такой ящик Пандоры. И, может быть, что-то от «Новых людей», если у них будет желание всерьез на общем фоне выделяться.

Я бы даже рискнул предположить, как они могут выделиться. Например, мы привыкли, что у нас традиционно весь дискурс был: была большая власть, которая сейчас занимает почти две трети мест, и вся оппозиция была или левая или популистская. И оппозиции справа не было. Поэтому все перепалки происходили только исключительно по линии «власть — и коммунисты». И все, и ничего по большому счету больше не было.

А теперь, поскольку появилась оппозиция и слева и справа, я предполагаю, что мы будем видеть перепалки. Власть будет как бы немножко в стороне, а вместо этого нам будут предлагать перепалки между разными видами оппозиции. Мы уже видели перепалку Жириновского с Нечаевым. Я вот думаю, какие-то срежиссированные, не срежиссированные, но перепалки идеологического типа между «Новыми людьми» и коммунистами, например — что-то такое, очень даже вероятно.

То есть попытка, таким образом, иногда отвлекать внимание, иногда менять дискурс. Мне кажется, этого стоит ожидать. Для того туда и спускали какие-то новые политические силы с тем, чтобы в ряде случаев «Единая Россия» уходила в сторону, а вместо этого использовать другие политические силы, как политический таран.

И.Воробьева― Еще хотела спросить про гендерный состав Государственной думы. Там опять женщин меньшинстве, но, может быть, их стало чуть побольше — нет?

А.Кынев― Честно говоря, не считал, но у нас по созывам это колеблется, поскольку депутаты уходят, приходят, обычно где-то от 12 до 16 процентов от созыва к созыву. Надо сказать что все-таки гендерная тематика в нашей политической жизни не сильно востребована избирателем. Люди голосуют, за кого голосуют. Есть часть избирателей, для которых это важно, но их не очень много. Кстати, у нас был один единственный регион России, который 20 лет назад пытался вводить гендерные квоты, приняв их в региональном законе норму, что женщин должно быть не менее 30%. Как вы думаете, какой это был регион?

И.Воробьева― Я не знаю, честно говоря. А какой это может быть регион?

А.Кынев: Мы будем видеть перепалки. Власть будет как бы немножко в стороне

А.Кынев― Учитывая, что в Европе это в основном Северная Европа, это российский Северо-запад, это Костромская область. То есть это единственный регион, который дошел даже до того, что это было принято на какое-то время в областной закон о выборах, правда потом из него исчезла. Больше никто никогда не вводил. Разные инициативы бывали за эти годы, но так они инициативами и остались. Важно же на самом деле не формальное присутствие, а то, что это за люди. Потому что можно, конечно, любую квоту исполнить так, что это будет издевательством. То есть заполнить друзьями, дочками, внучками, подругами, такими замечательными людьми и сказать, что «смотрите, у нас женщины есть», и все будет хорошо.

И.Воробьева― В конце концов, Яровая, Терешкова, они все были в Государственной думе, Мизулина. Поэтому чего там…

А.Кынев― У нас, скажем так, с гендерным присутствием все было не очень хорошо. На моей памяти самое большое количество женщин в региональных парламентах было в ныне не существующем Корякском автономном округе в свое время.

И.Воробьева― А вы вообще за квоты подобные, как в Костромской области были?

А.Кынев― Я против. Что касается квот, в современных избирательных системах есть множество дискуссионных тем, по которым нет общей точки зрения. Есть несколько разных подходов с точки зрения квот. Квоты бывают разные. Речь идет не только о гендерных квотах, а этнические, конфессиональные, профессиональные и так далее. Есть два подхода. Первый подход доминирующий. Он говорит о том, что прямые квоты — это плохо, это зло. Потому что прямые квоты они не столько решают проблемы, сколько их замораживают. То есть если ваша цель, например, сгладить разногласия, жестко зафиксировав, что кого-то должно быть не менее, чем столько, то в дальнейшем эти люди заинтересованы в том, чтобы этот раскол сохранялся, эти различия сохранялись.

Ну, например, эта тема очень сильно присутствует по поводу обсуждения судьбы конфессиональных систем вливаний, например. Там она не столько стала решать конфликты, сколько их замораживать, воспроизводить. Есть второй подход, который говорит о том, есть те, считает, что нужно прямые квоты делать, а есть те, кто считает, что нет, что прямые квоты зло, и нужно решать эту проблему по-другому, за счет механизмов, которые стимулируют представительство без прямых жестких ограничений.

И.Воробьева― Я прошу прощения, у нас сейчас не большая пауза на новости и рекламу, потом продолжим.

НОВОСТИ

И.Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Политолог Александр Кынев. Меня зовут Ирина Воробьева. И мы продолжаем с того же места, где закончили. Про квоты, что есть другой подход.

А.Кынев― Что считается хорошим тоном, хорошей практикой. Считается мягкая политика, когда не устанавливаются жесткие нормативные квоты, чтобы столько-то женщин, столько-то этносов и так далее, а когда сама система стимулирует партии работать на представительство меньшинств. То есть, почему возникает тема квот? История про квоты — это история про меньшинства. Избирательная система очень часто может вести к непропорциональным результатам, когда какая-то группа населения оказывается не представленной в силу особенности избирательной системы. Или мажоритарной системы, когда вы есть в каждом округе, но и наверное одном не в большинстве и вас вообще в парламенте нет, условно говоря. Или за счет того, что, например, какая-то группа избирателей голосует консолидировано, а другая всегда расколота и поэтому одна всегда перепредставлена, вот в чем дело.

Поэтому как этого избежать? История про квоты — это история про то, чтобы получить репрезентативное представительство. Поэтому первое, что помогает добиваться фактического представительства без жестких квот — это низкие барьеры. То есть чем ниже заградительные барьеры, барьеры допуска, тем менее остро эта проблема стоит. Желательно, чтобы на выборах в парламент вообще барьера не было или он был совсем маленьким — 1-2%. В Бразилии, например, в парламент нет заградительного барьера, и там 30 фракций совершенно спокойно общаются, договариваются, и партия может пройти только в одном штате, и этого нормально хватает, чтобы она прошла в парламент.

Второе — это разные системы стимулирования. То есть, например, во многих странах госфинансирование сегодня в мире есть почти везде, то есть две трети стран мира, так или иначе, вводит госфинансирование партий. Так вот во многих партий получение госфинансов связано с тем, что партии, получая государственные деньги, в ответ реализуют программы, связные, например, с тем же гендерным равенством. То есть это стимулирование рублем, когда они получают определенное дополнительное финансирование, когда они выполняют квоты по те же женщинам на проходных местах и, наоборот, недополучают деньги, когда они эти квоты не выполняют. Это вопрос выбора избирательной системы адекватной. Например, система мажоритарная, она всегда плоха, потому что какие квоты могут быть в мажоритарной системе? Кто победил, тот победил.

Поэтому в этом смысле системы многомандатных округов с разным типом голосования, например преференциальным голосованием. То есть множество разных механизмов могут в разных странах реализовываться, где учитывается и система финансирования партий и кандидатов, система регистрации, система барьеров, то, сколько голосов имеет избиратель. Потому что, чем больше голосов у избирателя, тем больше шансов, что один из голосов он отдаст не только какой-то большой силе, но и кому-то маленькому. То есть множество разных механизмов защиты, которые повышают представительство всех. Потому что невозможно бороться только за какую-то одну группу и считать, что вот одну группу мы повысим, и это защитит всех Это так не работает.

И.Воробьева― Хочется спросить о хорошем. Может быть, вы меня сейчас поправите. Тут появился новые врио губернатора Ярославской области. Это Михаил Евраев, вообще человек из команды Артемьева, который возглавлял ФАС. Это хорошая новость?

А.Кынев― Скажем так: хорошая новость то, что ушел господин Миронов. Потому что господин Миронов, конечно, на мой взгляд, был один из самых неудачных назначенцев последних лет. Это бывший сотрудник охраны господина Путина, потом заместитель министра внутренних дел и так далее. Напоминаю, у нас в свое время 4 было назначено человека с похожим бэкграундом. Был Зиничев в Калининграде, который потом стал министром МЧС и погиб. Господин Миронов и в Астраханской области был один охранник бывший Морозов, потом вместо него второй бывший охранник господин Бабушкин. Есть еще четвертый — Дюмин в Тульской области. Вот из них может быть успешным оказался только один — это Дюмин в Туле.

Все остальные губернаторы, скажем так, лавров не снискали, результаты там, мягко говоря, печальные. Фактически в регионе последние несколько лет правила составная команда из людей, которые никакого отношения к региону не имели. Регион там стонал, было огромное количество недовольства, конфликтов. И мэры Ярославля постоянно менялись. Кончилось тем, что Ярославская область показала один из худших процентов за «Единую Россию» на выборах. Я все цифры, честно говоря, не помню.

И.Воробьева― Чем хуже губернатор, тем хуже «Единой России».

А.Кынев― Конечно. Господина Миронова сняли за плохие результаты. Она заняла 5-е место с конца по голосованию за «Единую Россию». То есть самый худший процент был в Хабаровском крае — 24,5%. Потом Ненецкий округ, республика Коми, Кировская и Ярославская области. Это стало последним китайским предупреждением господину Миронову. Плюс в Ярославской области одномандатных округа в Государственную думу и в обоих округах кандидаты от власти тоже проиграли. То есть получился проигрыш тройной. «Единая Россия» — одно из худших мест по России, и оба одномандатных округа «Единая Россия» тоже проиграла. Вот господин Миронов теперь возвращается в Москву. И в регионе, как обычно, очень рады, когда радуются уходу нелюбимого начальника. Большой вопрос, будет ли лучше, потому что господин Евраев никакого отношения к Ярославлю не имеет. Он такой же чужак, как Миронов. Он из Питера. Я его немножко шапочно знаю достаточно давно, потому что когда-то я работал в «Яблоке», он тоже был в «Яблоке» в команде господина Артемьева. Честно говоря, команда Артемьева, мне кажется, от любых наших чиновников мало чем отличается. Это такие же обычные карьеристы условно от экономики. Деятельность ФАС лично у меня не вызывает какого-то большого энтузиазма. Мне кажется, что эта контора, которая все эти годы занималась защитой монополий в первую очередь, а не какого-то малого и среднего бизнеса и не конкуренцией.

Господин Евраев никогда ничем по отдельности не руководил, всегда был членом каких-то команд, будь то ФАС или Министерство связи, какой-то период он был и так далее. как он себя поведет, не знаю. Наверное, будет более просвещенным руководителем просто в силу своей биографии, потому что одно дело бывший охранник, а другое дело все-таки человек, которые занимался экономикой. У них разных бэкграунд, разная степень вменяемости, разная степень глубины понимания проблем территории. В этом смысле, наверное, лучше, хотя в регионе многие разочарованы, потому что Ярославль — регион с очень выраженной самобытностью. И когда многие люди сознательно голосовали против «Единой России», они рассчитывали именно на то, что Миронова уволят, и очень надеялись, что в регион вернут своего губернатора, из местных. И называли даже кандидатуры, и было конкретное ожидание, что одну из них назначат губернатором. К сожалению, центр проигнорировал региональные ожидания Ярославля и снова присылает им варяга. Поэтому это такой праздник со слезами на глазах. То есть вроде бы и хорошо но как-то ждали не совсем этого.

А.Кынев: Центр проигнорировал региональные ожидания Ярославля и снова присылает им варяга

И.Воробьева― То есть единственная надежда на то, что вся команда предыдущего губернатора переедет тоже.

А.Кынев― Я думаю, что команду бывшего губернатора сдует, потому что, как показывает практика в случаях с «варягами» особенно, когда они привозили таких же неместных товарищей, как правило, уходил внешний назначенец, и все, приехавшие с ним так же быстренько все о туда вваливали. Я думаю, что все эти товарищи из Ярославской области тоже довольно быстро свалят. В регионе они не укоренены. Никакой поддержки у них нет. Более того, новому губернатору как раз было бы очень правильно имиджево начать свое правление с избавления от аллергенов. Поэтому на первом этапе люди будут счастливы, что вот эти господа, от которых регион устал, просто из него уедут.

И.Воробьева― У нас есть еще несколько минут, чтобы обсудить происходящее с ректором Шанинки Сергее Зуевым. Сейчас ему суд избирает меру пресечения. Мы пока еще не знаем решения. Я слежу за новостями. Как вам кажется, действительно, дело Марины Раковой и ее конфликт, условно, с Васильевой или это уже можно назвать делом Шанинки и накатом конкретно на образовательное учреждение?

А.Кынев― На мой взгляд, называть это «дело Раковой», неправильно. Я считаю, что изначально это было дело Шанинки. И вся история с Раковой — это была все-таки прелюдия к тому, чтобы нанести удар по главной мишени. А главной мишенью является Зуев. Точнее не просто Зуев как человек, а Зуев, как человек, возглавляющий Шанинку. На мой взгляд, это звено в том же процессе, который мы наблюдали сегодня все эти годы борьбы с Европейским университетом, с разгромом ВШЭ фактическим и так далее. С Шанинкой был уже подход, когда отзывали лицензию, потом ее вернули. Вот сейчас это второй заход. Все остальное — это балаган.

На мой взгляд, никаких серьезных оснований относится к тому, что публично предъявлено, как каким-то нарушениям нет, потому что мы же понимаем, что такое вузы, как они финансируются, что такое получение грантов, финансирование целевых программ, которые вузы получают по линии государства. Это настолько чудовищная бюрократическая история с таким серьезным документооборотом. Это не то что вам дали деньги, и вы их унесли. Там на каждую бумажку 25 бумажек. И когда какие-то представители МВД говорят о том, что кто-то неправильно реализовал какой-то грант, — что они в этом понимают? Откуда они вообще могут появиться в этой сфере, откуда они далеки примерно так, как я от исследования Вселенной.

И.Воробьева― А я вам отвечу на этот вопрос…

А.Кынев― Конечно, это в чистом виде политика. Совершенно понятно, что никакого хищения 20 миллионов быть не может. Просто как их можно похитить, если они все целевым образом потрачены на зарплаты конкретных людей, на аренды помещений, что-то еще? Это не авоську с помидорами унести из магазина. Это огромный бюрократический процесс, где на каждую бумажку 25 других бумажек.

И.Воробьева― Я вам хотела казать, что все это уголовное дело, как выяснила «Медуза» (иностранный агент) основано на экспертизе госконтрактов, которая выполнена Российской академией образования, которую возглавляет — кто? — Ольга Васильева, бывший министр просвещения. Чем могла так не угодить Шанинка? Она слишком хороша? Ну, вуз.

А.Кынев― Шанинка не хороша тем, чем не угодили СМИ, которые объявлены иностранными агентами; чем не угодили правозащитники, которые объявлены иностранными агентами; чем не угодили сотрудники нежелательных организаций и так далее? Это общая зачистка политического поля, в которой все неподконтрольные элементы, не важно занимаются они политикой или не занимаются, воспринимаются как зло просто потому, что они сами по себе.

И.Воробьева― Спасибо большое! Это была программа «Особое мнение». Политолог Александр Кынев был сегодня гостем этого эфира. Если вы не успели послушать, посмотреть, можете сделать это у нас на сайте.