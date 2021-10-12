А. Плющев― Здравствуйте. В программе «Особое мнение» сегодня Сергей Алексашенко, экономист. Добрый вечер.

С. Алексашенко― Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.

А. Плющев― Знаете, кто наш главный враг?

С. Алексашенко― Я уже прочитал.

А. Плющев― Ну просто до сегодняшнего дня казалось, что наш главный враг – это какой-нибудь коллективный Запад или какой-нибудь, ну агент Запада не главный враг, он же подпевала. А главный враг – это Запад. Считалось так. Мне так казалось. И когда я прочитал заголовок. Путин – главный враг. Я думаю сейчас…

С. Алексашенко― Сейчас лупанет.

А. Плющев― Да.

С. Алексашенко― Трамп или Байден.

А. Плющев― Нет, угроза для стабильного развития, наш враг, для демократического нашего будущего — это низкие доходы наших граждан. Миллионов наших людей. Как так?

С. Алексашенко― Классно, что наконец-то на 23-м году своего правления Владимир Владимирович допер. Что население должно быть богатым. Мне кажется, что просто его, видимо, все-таки простучали в бункер, донесли информацию, что действительно народ голосовал за коммунистов, потому что живет очень бедно. Я думаю, что это стало каким-то звоночком с одной стороны. А с другой стороны Кремль, вспомните, как он достаточно талантливо в 11-12 году перехватывал повестку дня коррупции. Вот собственно точно также Навальный же с 16-17 года тему бедности очень активно поднимал. И когда ездил по стране перед президентскими выборами 18-го года – это было основным тезисом. Но мне кажется, не хочу сказать, что это только Алексей сыграл свою роль, но действительно когда 10 лет доходы населения не растут, а цены растут достаточно быстро – то люди понимают, что они беднеют с каждым днем, с каждым месяцем. И, видимо, это оказало эффект на электоральные настроения и если очистить их от всевозможных вбросов, фальсификаций, не секрет, что Путину дают опросы ФСО, которые наверное все-таки более адекватные, чем те опросы, которые дает ФОМ, например или ВЦИОМ. И мне кажется, что эта реакция с одной стороны на выборы, на то, как голосовало российское население, российский избиратель. А с другой стороны попытка перехватить повестку дня оппозиции, потому что очевидно, что вокруг этой темы можно достаточно сильно консолидировать и избирателя. Например, в 24-м году. Если ситуация принципиально не изменится, то можно… Ведь в 24-м году не получится так, что один из одного. Это когда один кандидат на одно место – там чего с бедностью ни происходи – все равно изберут. А если появится какой-нибудь мало-мальски вменяемый независимый кроме Жириновского и Зюганова, так народ же может и за него отдать голоса. Там сегодня вышел обзор Левада-центра(российские власти считают иноагентом), что 47% россиян хотят видеть Путина на посту президента после 24-го года. А 42 не хотят.

А. Плющев― И при этом большинство молодых не хотят. К 24-м году они станут чуть старше.

С. Алексашенко― А 47 на 42 — это означает второй тур.

С.Алексашенко: Не секрет, что Путину дают опросы ФСО, которые наверное более адекватные, чем опросы ФОМ

А. Плющев― Ну ладно, Сергей. Вы уже сделали два допущения, пока я сижу терпеливо жду.

С. Алексашенко― Я могу замолчать.

А. Плющев― Дойдете в своих фантазиях, я не знаю, до третьего допущения. Которые уже непредставимы в нынешней России. А) – что возникнет новый независимый. Откуда возникнет? В тюрьме новый независимый сидит уже.

С. Алексашенко― Стоп.

А. Плющев― Второе допущение – что вот это 47 на 42 будет конвертировано в голоса. То есть никаких вбросов у нас нет, никакого регулирования, никакого электронного голосования. Ничего этого у нас нет. Сергей, все изменилось.

С. Алексашенко― Я знаю, что все изменилось. И в 21-м году все было по-другому. Сделаем поправку. Будет новый, но зависимый. Или зависимое, но новое лицо.

А. Плющев― «Новые люди» будут.

С. Алексашенко― Да хоть любой человек от «Новых людей». Просто чтобы новая физиономия, не Зюганов, не Жириновский, и не Путин. Вот я про что хотел сказать. Понятно, что независимых не будет, но кого-то могут поставить. Неважно, кого. Соответственно насчет того, что как конвертируются опросы Левады в избирательные голоса. Я же сказал: если. Вот если к этому относиться как к электоральной статистике, то это вывод такой. Когда 47 на 42 – ну да, а если будет 60 на 40. За эти три года. За время пути избиратель смог подрасти, повзрослеть. И молодое поколение, которому сейчас 16-17, оно станет уже молодыми избирателями. Опять я же не говорю, что так будет. Но сценарий хорошо, пусть это случится не в 24-м году, пусть в 30-м. Но вот представляете, Путин на выборах получает в первом туре 40% голосов. На каких-то выборах.

А. Плющев― Я не представляю себе. Опять же по вышеназванным причинам. Потому что как с голосованием по Конституции – так и с Путиным будет. Разве нет?

С. Алексашенко― Увидим.

А. Плющев― Да. То есть ситуация может измениться, безусловно. Но я себе с трудом, вот в нынешней, как говорят в опросах общественного мнения: если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Вот если бы в ближайшие пятницу-субботу-воскресенье, потому что они у нас теперь три дня. К тому времени неделю будем голосовать уже.

С. Алексашенко― Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то у нас бы точно был новый президент. Потому что для этого Путину нужно было бы уйти в отставку, а президент, ушедший в отставку перед досрочными выборами, не имеет права избираться еще раз. На следующих выборах.

А. Плющев― А почему Путину пришлось бы уйти в отставку?

С. Алексашенко― Потому что следующее воскресенье это досрочные выборы.

А. Плющев― Ну да.

С. Алексашенко― Поэтому хороший сценарий. Мне он нравится.

А. Плющев― Тут несколько есть вопросов. Но я вернусь к бедности. Конечно же, первый вопрос и он у вас прозвучал завуалировано. Но ведь власти находятся у власти, простите за тавтологию – 20 с лишним лет. И как-то говорить, что у нас бедность – весьма странно. Не только потому что это чужая повестка, но и потому что нам же все время говорили, что мы давно встали с колен, что кругом у нас полно, вон строительство как идет, гигантские проекты тоже. Олимпиады мы проводим. Плюс — а машин посмотрите сколько. Все ездят не протолкнуться. Где эта бедность. Где она. Власти сделали все возможное, чтобы люди могли развиваться, брать кредиты и так далее. Во всяком случае, нам так говорили. И сейчас вдруг – бам – как обухом по голове. Оказывается – бедность.

С. Алексашенко― Мне кажется, Саш, вы точно как Путин. Это для вас стало неожиданным открытием. На самом деле странно то, что Путин, Мишустин и дальше по списку об этом раньше не знали. То есть действительно прожили 22 года и слыхом не слыхивали, что в России бедное население. Я много раз называл цифру, что половина российского населения согласно данным Росстата живет на доход меньше 25 тысяч рублей в месяц. То есть нужно понимать, что сегодня средняя пенсия составляет 16 тысяч рублей в месяц. 40 миллионов человек в России пенсионеры, это сразу 30% населения. Они живут на 16 тысяч рублей в месяц. Ну конечно это бедное, это нищее население. О чем мы говорим. Если Путин этого не знает – значит спасибо его референтам, которые носят ему справочки. Объясняют, что машин много, машины дорогие. Можно подумать пенсионеры у нас ездят на Мерседесах. Как Путин. А, он не на Мерседесе, он на кортеже ездит.

А. Плющев― На «Аурусе» говорят.

С. Алексашенко― Короче, на крутой машине.

А. Плющев― Но с другой стороны многие скажут, что это была сознательная политика, чтобы население не богатело. Потому что бедными легче управлять. И теперь, когда они говорят, что мы будем бороться с бедностью — какое же это лицемерие. Ведь им чем дальше – тем больше нужно бедных людей, чтобы они зависели от них. Разве не так?

С.Алексашенко: Прожили 22 года и слыхом не слыхивали, что в России бедное население

С. Алексашенко― Вот мы подошли сейчас к следующей стадии обсуждения этого вопроса. Дальше у Путина, как я прочитал, что он за следующие годы пообещал выдать 41 триллион рублей на борьбу с бедностью. Но чтобы мы понимали, что федеральный бюджет РФ составляет 20 (с округлением) триллионов рублей. То есть 41 триллион за 3 года – это два бюджета РФ. То есть у нас не будет финансирования армии, бюрократии, вот вообще ничего не будет. Весь бюджет будет отправлен. Какая-то очередная туфта. И абсолютно следующая проблема, вот Путину рассказали, что в стране бедное население, что в стране нищее население, но я не думаю, что молчали для того, что бедными легче управлять. Но на самом деле Путину не объяснили, что с бедностью можно побороться только одним способом – это быстрым экономическим ростом. Путин считает, что он с бедностью может бороться подачками. Что вот он выдал пенсионерам перед выборами по 10 тысяч рублей, военнослужащим по 15 тысяч – вот они стали богатыми.

А. Плющев― Мы много говорили об экономике, Путин еще говорил на встрече с депутатами, извините, что я много об этом. Просто много каких-то вещей, которых ты не то чтобы не ожидаешь. Но уже похоронил всякие надежды слышать и вот в частности он говорил, что с вакцинацией не очень хорошо. И говорил он это депутатам. Я не знаю, какой процент вакцинации среди депутатов, я просто видел некоторые выступления и депутатов, и сенаторов, и прямо больших антиваксеров представить себе мне сложно. Может быть, это были какие-то избранные из них. Тем более что сегодня еще интересно было, на первом заседании ГД у Володина спросили: а будут пускать тех, кто не привился. То есть вопрос такой актуальный. Он говорит: «Будут. Все нормально, не беспокойтесь». И Путин тут говорит, что с вакцинацией совсем плохо. Ну разве это опять же не власти провалили. Ни Путин провалил, ни Попова его провалила. Кто эти, опять какие враги провалили вакцинацию. Либералы?

С. Алексашенко― Царь хороший, бояре плохие. Провалили бояре. Но Путин, у него же давно лет 10-12 была статья, «Русский пионер» журнал, где он написал, что я не отправляю людей в отставку кого назначаю, потому что если я их отправляю в отставку досрочно, то это означает, что я признаю свою ошибку, что я их неправильно назначил. А я не могу ошибаться по определению. Поэтому Путин не назвал, кто виноват. Ну не срослось.

А. Плющев― Может население виновато. Вчера же кто-то из правительства говорил, что население виновато. Они плохие.

С. Алексашенко― Холопы точно во всем виноваты. Поэтому Путин такую фразу произнес. Наверное, с точки зрения профессионального спичрайтера было бы неправильно совсем умолчать эту тему. Потому что действительно одна из главных новостей каждого дня, что в России очередной рекорд смертности, по количеству заболевших. И понятно, что, не знаю, какая очередная волна коронавируса в России идет со страшной силой. Уже появились оценки, что в этом году Россия может из-за коронавируса потерять примерно миллион человек. Умрет. Какая-то страшная цифра. В мирное время страна теряет миллион человек. И понятно, что за это все отвечает Путин. Путин и его команда. Но обвинить самого себя – ну конечно он не может. И поэтому фраза прозвучала вроде как в воздух. Плохо с этим. Надо бы чего-то поработать.

А. Плющев― Чего-то поработать. А вот чего?

С. Алексашенко― Собственно говоря, аудитория не та. Чего могут сделать депутаты ГД. В крайнем случае, они могут все привиться. Предположим, каждый третий не привился. Ну хорошо, 150 человек дополнительно привьется. Вообще в статистике никто не заметит. Понятно, что вопрос надо ставить перед правительством, перед телеканалами. И так далее. Поэтому мне кажется, что эта фраза появилась исключительно из-за того, что спичрайтеры обозначили все важные темы, которые сегодня есть в повестке дня в обществе.

А. Плющев― Я может излишне конспирологичен, но мне показалось, что это какая-то подготовительная работа к принудительной вакцинации. Потому что мне кажется, другого выхода власти не видят. Они по-другому не умеют, а население по их мнению по-другому не понимает.

С. Алексашенко― Я плохо понимаю, как принудительная вакцинация может быть реализована в России.

А. Плющев― А у нас уже было перед выборами. И нормально, очереди стояли. Как-то пошумели, пошумели и пошли прививаться.

С. Алексашенко― Саш, если бы она была в России принудительная, то уровень вакцинации был бы гораздо большим. Не было ее. В некоторых компаниях действительно руководители посчитали, взяли под козырек, сказали, что мы сейчас всех. Но проверить, кто реально вакцинировался, а кто просто принес справку, купил. Тоже тяжело.

А. Плющев― Это другое дело. Важно же вакцинировать по справке как бы. Отчитаться.

С. Алексашенко― Посмотрим. Опять я не думаю…

А. Плющев― Не думаете, что будет принудиловка.

С.Алексашенко: Уже появились оценки, что в этом году Россия может из-за коронавируса потерять примерно миллион человек

С. Алексашенко― Для того чтобы решить вопрос принудительной вакцинации, будем называть обязательной, вставить вакцину от коронавируса в календарь прививок, сделать ее обязательной для каждого гражданина и назвать какие-то возраста. Что в течение двух лет должен получить каждый, а потом что? А потом каждые 6 месяцев? Ну какая-то странная. У нас такой ни одной вакцины нет.

А. Плющев― Я не знаю, заметили вы или нет, но накануне это предложение казалось бы, такое прозвучавшее чуть ли ни на ток-шоу или интервью каком-то, неизвестно кого по большому счету. Человек сказал, что штрафы бы неплохо вводить за отсутствие укола. За отказ от вакцинации. Его раструбили везде. И Песков на него отвечал. Вот разве это не подготовка к принудиловке. Пугают разными способами. Разнесли везде эти штрафы.

С. Алексашенко― Опять пугать можно ежа тоже голой задницей, но вопрос: будет это реализовано или нет. Мне кажется, что если российское население не верит властям, собственно говоря, считаю, что основной мотив, почему россияне не вакцинируются – потому что они окончательно запутались, что такое ковид, сколько раз мы его победили. Работает вакцина или не работает. Чья вакцина работает. Если западная работает, то наша не работает. Но что-то такого не бывало, чтобы на Западе делали что-то хуже, чем в России. Короче говоря, народ сидит с полном недоумении и соответственно я думаю, что как только встанет вопрос о том, что нужно делать обязательную вакцину – тут же найдется 25 способов получить справку, не сделав укол. Я подозреваю, что российское население с гораздо большим желанием отдаст тысячу рублей врачу или медсестре и получит справку, что вакцина пройдена. А сделано ничего не будет. Потому что вот для начала власть должна рассказать правду и перестать врать относительно того, что происходит в стране. И мне кажется, что неплохо было бы, чтобы, наконец, уже сколько, полтора года идет борьба с коронавирусом, чтобы в России появился какой-то высокопоставленный врач. Я не знаю, как он будет называться. Главный врач Минздрава…

А. Плющев― Главный по коронавирусу.

С. Алексашенко― Только чтобы это был не Путин, не Голикова, не Попова.

А. Плющев― У нас была попытка с Мясниковым.

С. Алексашенко― Ну послушайте, он же начал с того, что это все не страшно.

А. Плющев― Теперь снимается в рекламе.

С. Алексашенко― Это не просто Денис Проценко хороший доктор, хороший главврач какой-то больницы. Да может он и хороший главврач, но он с точки зрения российской медицины никто. Потому что он не управляет российской медициной. Его решения необязательны. В рамках больницы его решения обязательны.

С.Алексашенко: Основной мотив, почему россияне не вакцинируются – потому что они окончательно запутались

А. Плющев― Зато он очень влиятельный на население. Иначе его бы не поставили в список «Единой России».

С. Алексашенко― Он привлекательный для населения. Как новое лицо. Как новые люди. Но я не уверен, что если он будет выступать каждый день с экрана телевизора, то к нему будут прислушиваться. Потому что я неслучайно говорю, что должен появиться какой-то условно главный врач Министерства здравоохранения России. Должность такая. И это должен быть врач, мы должны понимать его репутацию. Он должен быть уважаемым за границей. У него должны быть медицинские публикации. То есть…

А. Плющев― Такой вообще в России есть в принципе?

С. Алексашенко― Я думаю, что есть. Почему нет-то. В России все есть кроме козерогов и грецких орехов.

А. Плющев― Сегодня первый день работы нового состава ГД. Чего ждете от нижней палаты парламента. Каждая дума у нас разная, хотя казалось бы жизнь в принципе одинаковая. А это какая будет?

С. Алексашенко― Я не жду от нового состава думы ничего хорошего. Потому что там нет самостоятельных людей, парламент уже давно российский перестал быть местом для дискуссий. А соответственно это место для того, чтобы нажимать кнопочки в соответствии с пожеланиями администрации президента. Поэтому что можно ждать. Вообще я считаю, что надо было упразднить ГД и сэкономить какую-то часть бюджетных средств. Потому что самостоятельных политиков там нет, самостоятельных депутатов там нет. Посчитать, что они будут принимать законы, а администрация Кремля будет против, Путин будет накладывать вето, а ГД будет преодолевать его – простите, это еще менее вероятно, чем второй тур президентских выборов с участием Путина. Поэтому откровенно я не жду ничего хорошего и как-то у меня с этой думой не связаны никакие надежды.

А. Плющев― Но может она отменит или внесет изменения в закон об иноагентах. Нет?

С. Алексашенко― Знаете как: расслабьтесь — а мы и не напрягались. Им в голову даже не придет внести поправки в закон, который они сами еще не принимали. У них сейчас начнется законодательный раж, гонка депутатов, кто более одиозный закон придумает. Поэтому вносить поправки – точно не для них.

А. Плющев― Мы через несколько минут продолжим с Сергеем Алексашенко. Программа «Особое мнение». Пока новости и реклама.

НОВОСТИ

А. Плющев― Вот хотел спросить про историю с Шанинкой, ректора которого сегодня задержали по делу, связанному с Мариной Раковой. Что думаете по этому поводу?

С. Алексашенко― Мне кажется, что задержание ректора Шанинки оно немножко проясняет всю ситуацию и мы видим, если звезды зажигают – то это кому-то нужно. Вот в чем был смысл этой звезды. Шанинка – одно из самых известных независимых вузов России. И что называется, ее тоже нужно было взять к ногтю. Назвать иноагентом сложно, экстремистской организацией – еще сложнее. Нужно было как-то показать, что вот плохо вы себя ведете.

А. Плющев― У них была история, у них отнимали возможность выдавать дипломы государственного образца. Но потом вернули.

С. Алексашенко― Они как-то помните, была история с Европейским университетом. Наезд на независимые негосударственные вузы — это одна из характерных черт российской власти. Но что неудивительно, потому что помните, вначале мы говорили, вы сказали, что может быть нужно держать население в бедности, чтобы оно меньше знало.

А. Плющев― Было зависимым.

С. Алексашенко― На самом деле необразованное население, неграмотное население – лучше, чем бедное. Оно точно совершенно будет зависимым, потому что оно не знает, где правда, где ложь. И не умеет отличить одно от другого. Я могу рассказать свою историю. Когда еще работал в Вышке, давно было, сдуру я почему-то решил поучаствовать в каком-то государственном контракте. Взять и не очень большую работу сделать на деньги какого-то российского министерства. Даже не очень помню, какого. Работа была интересная, мы ее сделали с коллегами. И написали отчет, мне он понравился. Потом на его основе мы написали пару очень приличных статей. И мне раздается звонок из финансового отдела Вышки. Говорят: «Сергей Владимирович, ваш отчет не пройдет». Я говорю: «Что значит не пройдет? И откуда вы это знаете». «Понимаете, норма есть такая». Ну условно говоря, 10 миллионов рублей должно быть написано 100 страниц. А у вас в отчете типа на 10 миллионов рублей написано 75 страниц. Я цифры сейчас точно не помню. Вот было очень жесткое правило, что если ты написал 100 страниц на какое-то количество рублей, то значит у тебя отчет хороший.

А. Плющев― Налейте 20 страниц воды, короче.

С.Алексашенко: Я считаю, что надо было упразднить ГД и сэкономить какую-то часть бюджетных средств

С. Алексашенко― Да. И я думаю, что, условно говоря, с Шанинкой вполне могло быть то же самое. Это опять очень напрашивается аналогия с делом «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. То есть и получается так, что как только ты, будучи независимым, получаешь какие-то бюджетные деньги, ты потенциально становишься преступником. Мишенью. Потому что то ли нарушишь правила бухгалтерского учета, то ли ты недостаточное количество страниц напишешь. То ли какой-то следователь с тремя классами образования посчитает, что твой доклад, твой отчет по научной работе не очень достоверный или не очень интересный или не полностью раскрыл тему и так далее. Поэтому это такая вот узда, которую вешают на всех. Взял государственные деньги — будь готов, что к тебе придет следователь.

А. Плющев― То есть это об этом история. А что здесь первично? То, что берут независимые образовательные учреждения, немногие, кстати, оставшиеся, за горло или первично то, что хищение госсредств и ключик к тому, чтобы пробраться к руководству университета.

С. Алексашенко― Мне кажется, что первично это взять за горло независимые культурные образовательные…

А. Плющев― Цель.

С. Алексашенко― Это цель. А Марина Ракова – это инструмент. Потому что в конечном итоге она принимала решение, насколько я понимаю, о выделении денег. И она подписывала отчет. То есть принимала отчет о проделанной работе. Соответственно вот она должна дать показания что ей из Шанинки занесли 5 тысяч рублей или с ней поделились. Признаться, покаяться. Получить условное наказание. И ее показаний будет достаточно для того, чтобы Шанинку разгромить. Я думаю, что конструкция была такая. Потому что в отличии от дела Кирилла Серебренникова, вот здесь очень понятно, кто принимал работу. Потому что Кирилл выпускал спектакли, проводил презентации и так далее. Но вот это не надо было оформлять в виде отчета такого, многостраничного. А соответственно нужно найти какого-то подельника, в принципе может быть и по-другому, совсем необязательно отпускать на свободу тех людей, которые работали в Минобразовании. Их тоже можно к ногтю, чтобы более бдительными были те, кто остались на работе. И понимали, кому можно давать деньги, а кому нельзя.

А. Плющев― Это никакая не война башен, там какие-то методологи и так далее.

С. Алексашенко― Да ну что вы. Нет никаких башен. То есть они единый монолит и от того, что они сидят по разную сторону стола или в разных башнях, — это не означает, что у них разные вклады. Взгляды. У них…

А. Плющев― Разные вклады – хорошая оговорка.

С. Алексашенко― Вклады у них как раз разные. У них разная зона ответственности. Кто-то присматривает за театрами, кто-то за вузами, за учеными, которые пишут, сотрудничают с оборонными предприятиями. Или работают в тематике, близкой к оборонной. У каждого своя зона ответственности и поэтому я не думаю, что там идет какая-то серьезная борьба.

А. Плющев― Кто-то присматривает или все может быть за политически неблагонадежными. Даже Росфинмониторинг сегодня представил проект закона, по которому можно будет без суда блокировать на 10 дней правда, только, но кто мешает, карты организаторов несогласованных митингов. Вообще без суда. У нас Владимир Рыжков недавно был организатором несогласованного митинга за то, что репостнул новости «Эхо Москвы».

С. Алексашенко― Да. Отличная идея, а самое главное – один раз ты попался как сторонник несанкционированного митинга, а после этого тебе можно постоянно за участие в этом митинге блокировать карты. То есть 10 дней прошло, помните, как: 10 суток отсидел, вышел – тут же еще на 10 суток. И здесь то же самое. На 10 дней карту заблокировали, 10 дней закончились, три секунды прошло – и карту снова заблокировали. Поэтому да, отличная инициатива. Но на самом деле это продолжение помните вся история, когда Алексею Навальному и его сторонникам выставляли огромные штрафы, которые до сих пор по всей стране продолжаются. Людям выставляют штрафы, заставляя их оплачивать какие-то расходы на финансирование полиции, ОМОНа, уборочных служб. Как будто им зарплату из бюджета не платят или платят за что-то другое. Не за то, чтобы они наводили порядок на улицах. Я имею в виду дворников. Поэтому да, такая финансовая удавка. Под бдительным оком Росфинмониторинга ни одна мышь не проскользнет. Организация очень серьезная. Она по большому счету контролирует все счета в нашей стране, приход-расход, кто кому деньги переводит.

А. Плющев― Мне кажется, в пределе это должно привести к тому, что люди вернутся к наличным. Потому что когда твои безналичные это очень удобно, я знаю, многие отказались от наличных совсем. И даже от карточек. Они платят только телефоном. Но когда твои безналичные контролирует кто-то другой, в любой момент может их обрубить, мне кажется, рано или поздно начнется отток такой финансовый луддизм.

С. Алексашенко― Ошибаетесь, Александр. Вы же продвинутый технолог, технократ. А цифровой рубль – слышали?

А. Плющев― Да.

С. Алексашенко― Вот. А для этого ЦБ сделает цифровой рубль и после этого наличные деньги вообще перестанут существовать.

А. Плющев― То есть наличные запретят? Отменят.

С. Алексашенко― Нет, послушайте. Каждый гражданин РФ будет иметь счет непосредственно в ЦБ. Но вопрос — напрямую или через коммерческий банк, но вот у человека будет счет привязанный, и все должны будут принимать оплату с этих счетов. Такая система. Вопрос: когда это случится. А для чего же цифровой рубль вводится. Для чего ЦБ написал какую-то безумную концепцию. Только для того чтобы иметь возможность отслеживать вообще все платежи. И если эта система существует, если она действительно возникает, то наличные деньги после этого становятся ненужными. Все принимают цифровые рубли. Все друг с другом с телефона на телефон переводят. Телефон практически у всех есть. У некоторых даже по несколько. Вот и будем все переводить с телефона на телефон, а наличные деньги закончатся. Не верите?

А. Плющев― Ну я не знаю. Трудно человеку, который родился и начал действовать в доцифровую эпоху, добезналичную для физических лиц. Трудно себе представить, что от наличных откажутся совсем вообще.

С. Алексашенко― А что значит откажутся. Вам просто их перестанут давать и все.

А. Плющев― Ну как, пошел в банкомат снял.

С. Алексашенко― Не будет банкоматов. Зачем? В любом магазине на кассе написан номер телефона. Или просто прислонил к терминалу свой телефон и заплатил.

А. Плющев — Qr―код.

С. Алексашенко― Зачем вам, Александр Батькович, наличные? С кем вы хотите расплачиваться наличными, объясните, пожалуйста.

А. Плющев― Не знаю.

С. Алексашенко― Вот. Бдительные органы знают, что если вы хотите иметь наличные – значит для каких-то не очень хороших целей. Поэтому да, можно, Китай идет впереди, Китай движется в этом направлении. Россия встала в очередь за Китаем и предлагает эту концепцию реализовать. Очень близко к тому, что собирается делать Росфинмониторинг. Просто два сапога пара.

А. Плющев― Мы уже затрагивали вскользь вопрос с пытками. И один из наших посетителей сайта, который все время оставляет вопросы к гостям, спрашивает: почему российские власти упорно не хотят реформировать ФСИН?

С.Алексашенко: Китай идет впереди, Китай движется в этом направлении. Россия встала в очередь за Китаем

С. Алексашенко― Потому что ФСИН это один из элементов системы страха и принуждения, который существует в РФ. Вся власть Путина, современной команды, которая сидит в Кремле и во всех органах – страх и запугивание. Почему обязательно нужно сажать человека, ту же Марину Ракову в СИЗО на время проведения следственных действий. Которые не будут проводиться или будут проводиться раз в 4 недели. Это система запугивания. Система страха. Поэтому, как только ты ее реформируешь, как только Кремль лишается возможность пугать всех своих оппонентов, вы еще скажите Росгвардию распустить, а Золотова на пенсию отправить. Это система страха, она должна существовать. И все ее должны бояться. Все очень логично.

А. Плющев― Это был Сергей Алексашенко, экономист. Программа «Особое мнение». Еще одно «Особое мнение» ожидает вас в 19 часов, там будет писатель Александр Проханов. В 20 часов — программа «В круге СВЕТА». Россия-Украина: диалог возможен? В студии Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент украинского информационного агентства «УНИАН» и Константин Затулин, депутат ГД, директор Института стран СНГ. И в 21 час — программа «Статус» с Екатериной Шульман. Еще раз благодарю Сергея Алексашенко, спасибо и всего доброго.