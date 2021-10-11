А. Осин― Здравствуйте. И сегодня «Особое мнение» Михаила Виноградова, политолога, президента фонда «Петербургская политика». Михаил, здравствуйте.

М. Виноградов― Добрый вечер.

А. Осин― Давайте начнем с ближайшего будущего. Завтра состоится первое пленарное заседание ГД 8-го созыва. И соответственно как всегда в этом случае ждет что-то новое, что изменится, на чем сердце успокоится. Всякие такие вопросы бродят. Давайте по этой повестке. Начнем с того, что история с тем, что Ресин отказался, должен был вести это первое заседание. Пока других органов формально нет. Хотя есть, и все знают, кто будет, чем руководить. Но не в этом дело. И, собственно говоря, Валентина Терешкова проведет первое заседание. И многие сочли это, скажем так, благодарностью за выдвижение предложения по поводу обнуления сроков Владимира Владимировича Путина. Могут ли изменить регламент. Говорят, что могут отказаться от этого правила. Тем более что конституционное большинство есть у «Единой России».

М. Виноградов― Да мне кажется никому не жалко, что выступает старейший депутат. Тем более, так или иначе, появление Терешковой скорее будет показывать, что особенных ожиданий от думы, наверное, нет. Самый громкий, самый резонансный шаг прошлого состава ГД связан с обнулением. Он по-прежнему в тренде. Терешкова по-прежнему, скорее в этой роли выступает, а не старейшего депутата, не женщины космонавта. И так далее. Я бы не сказал, что вообще каждый раз новая дума вызывает какую-то волну принципиально новых ожиданий. Во-первых, в силу того, что все-таки ГД в России не воспринимается как полноценный орган власти, источник власти. И скорее вспомогательный орган, если ни имитационный. Иногда время от времени какие-то интриги возникают. Когда собрался прошлый созыв ГД, ждали прихода в спикеры Вячеслава Володина. Естественно, была интрига, было понятно, что Володин будет отвоевывать себе место под солнцем. Демонстрировать свою политическую субъектность. И был вопрос в том, будет ли это делаться через укрепление ГД как таковой либо через укрепление позиций лично самого Вячеслава Володина. Скорее произошло второе. Володин сумел продлиться на следующий срок, использовал площадку председательства в думе для сохранения и временами укрепления в элитах. Но сказать, что ГД при нем укрепилась – я бы не стал. Что статус депутата ГД вырос – наоборот это ощущение депутатов, которые разными усилиями приобретали мандаты, а потом оказалось, что они должны ходить на эти заседания и голосовать подчас за все те же спорные радикальные законы, как и депутаты еще думы при Сергее Нарышкине и его предшественниках. Я бы сказал, что статус депутата ГД где-то продолжал падать в силу того, что депутатам показали свою подчиненную спикеру роль. Где-то – в силу того, что статус гражданской государственной службы в России вообще в последние лет 8-10 снижается на фоне того репрессивного тренда в отношении чиновников, депутатов, сенаторов. Который никуда не исчез, а скорее нарастает. Поэтому я бы не сказал, что завтра все внимание России будет приковано к думе как источнику средоточия власти…

М.Виноградов: Появление Терешковой скорее будет показывать, что особенных ожиданий от думы, наверное, нет

А. Осин― Я не так на самом деле говорил. Просто любопытно, все ждут хотя бы каких-то новаций. Но знаете, что припомнилось. Что Терешкова была депутатом Верховного совета больше 20 лет. И в этом смысле дума приближается к этому органу. То есть в нашей стране все устаканивается как мне кажется.

М. Виноградов― Желание продемонстрировать преемственность от советских институций, конечно, присутствует.

А. Осин― И та роль Верховного совета, который подтверждал решения Коммунистической партии. Давал им законодательную поддержку, скажем так. И вот сейчас дума примерно по той роли к Верховному совету…

М. Виноградов― Все-таки до конца бы это произошло, если бы дума собиралась два раза в год на два дня. Я думаю депутаты были бы счастливы и журналисты. И все были бы довольны скорее возвращением такой полноценной прежней роли. Все-таки Верховный совет не заседал круглогодично. Как сегодня происходит с думой. Раньше эту роль преемственности советской власти полноценной отчасти исполнял Владимир Долгих. Сейчас Долгих нет, по сути Терешкова стала таким символом преемственности. Про изменения – ну можно, несколько возможных развилок существует. Первая не самая публичная, но все же споры о том, как будут соотноситься фракции «Единой России» и партии «Единая Россия». Для наших слушателей возможно это все примерно одно и то же. На самом деле в аппаратной жизни понятно, что есть руководство партии, есть Андрей Турчак, Вячеслав Володин. Есть разные группы, представленные внутри «Единой России». Потому что «Единая Россия» — коалиция разных групп, разных кланов. И там не всегда легко все быстро устраивается. Вторая интрига – достанется ли как-то коммунистам что-то за их попытку такого бунта на коленях после выборов в ГД. Третья интрига…

А. Осин― Достанется – в каком смысле? Пряников или кнута?

М. Виноградов― Наверное, уже время пряников прошло.

А. Осин― Пороть значит будут.

М.Виноградов: «Единая Россия» — коалиция разных групп, кланов. И там не всегда легко все быстро устраивается

М. Виноградов― Получили слишком много в представлении существующей власти, что пряники на этом кончились. Будет ли какая-то публичная порка нынешних или может быть бывших депутатов ГД от КПРФ.

А. Осин― Предполагается, что будет 5 комитетов. 17 – у «Единой России». 5 – у КПРФ, 4 – ЛДПР и «Справедливой России – За правду». То есть коммунистам не добавили, несмотря на то, что расширился список.

М. Виноградов― Несмотря на то, что они получили почти раза в три больше…

А. Осин― Голосов больше у них.

М. Виноградов― Поэтому в целом, конечно, коммунистов, наверное, это не радует. Тем более что для КПРФ всегда исторически важно быть вечно второй партией. Они по большому счету с «Единой Россией» всерьез борются редко. А быть круче, сильней, чем ЛДПР, чем «Справедливая Россия» для коммунистов, для Геннадия Зюганова всегда важно. Ну есть интрига того…

А. Осин― Давайте про коммунистов еще.

М. Виноградов― Давайте.

А. Осин― Тема еще не закончена. Потому что Леонид Калашников анонсировал выступление Светланы Савицкой, которое завтра будет, наверное, по поводу выборов. Это будет баррикада, как Французская революция, дама будет стоять со знаменем или будет какое-то покаяние с вашей точки зрения. Дайте свой прогноз.

М. Виноградов― Я думаю, что отчасти здесь желание неожиданного тандема и противопоставление Терешковой и Савицкой возникает.

А. Осин― Обе же были там. Как сейчас Пересильд.

М. Виноградов― Я не припоминаю за Светланой Савицкой каких-то ярких жестких выступлений. Скорее всего будут сказаны какие-то формальные слова. В которых может быть будет немножко чиновничья риторика. О том, что да, есть вопросы, с другой стороны. Будут сказаны все полагающиеся ритуальные слова, в которых вряд ли будет содержаться какая-то программа, стратегия дальнейшей борьбы КПРФ с «кровавым режимом». Наверное, этого не произойдет и Савицкая не вполне годится на роль такой фронтвумен для предъявления жесткой…

А. Осин― …Они же попытались вывести людей на улицы. Активность того же Рашкина. Это повестка какая-то. В думе это получит продолжение или нет? Или будет примирительное: ну да, мы не очень довольны…

М. Виноградов― Будет, наверное, обычная линия. Мы поставили прямо вопрос перед правительством, как обычно ярко произносит Геннадий Зюганов. Потому что все-таки, во-первых, попытка вывести людей на улицы не особенно удалась. И тема самих выборов и споров вокруг итогов выборов, бумажного голосования, электронного. Тема ушла из повестки. Может быть ушла безосновательно. Вопросы, наверное, остались. Тем не менее, ощущение, что выборы уже мало кого интересуют — оно существует. Поэтому я думаю, что КПРФ скорее на спаде или, по крайней мере, на такой паузе окажется. Ну есть «Новые люди». Вопрос: они как-то себя предъявят, покажут или нет. Пока скорее нет, мы видим ту же Сардану Авксентьеву, которая была еще одной фронтвумен в ходе избирательной кампании ее куда-то задвигают, ни какого-то вице-спикерства, ни фракции ей не дали. То есть идет внутри партии распределение позиций, но в целом пока мы не видели по риторике «Новых людей» уже после победы, после прохождения в парламент, что у них есть какая-то новая повестка. Инициативы, действия, которые они завтра выкатят, предъявят и у этой думы будет другое лицо, другая атмосфера. Пока этого не происходит.

М.Виноградов: Быть круче, сильней, чем ЛДПР, чем «Справедливая Россия» для коммунистов, для Зюганова всегда важно

А. Осин― Вот вы писали, что там есть некая идея на словосочетание «Новые люди» они поймали некоторое количество избирателей. Причем предполагалось, что будет у них 7%, а в итоге 5, как вы написали: с ниточкой. В итоге все-таки будут они развиваться на протяжении думского срока и может ли быть прогресс, может ли быть какое-то движение.

М. Виноградов― Внутреннего потенциала в партии «Новые люди» во фракции «Новые люди», на мой взгляд для этого нет. Это не значит, что в какой-то момент им не может быть предложено, поручено, ситуация подтолкнет к тому, что они предъявят себя в качестве некой особой фракции. С более широким, более свободным взглядом на многие вопросы. Пока и сама кампания была довольно аполитичной, сам лидер партии Алексей Нечаев выступал на дебатах с программой «гуманизм 3.0». И прочих довольно экзотических и имеющих мало отношения к текущей повестке инициатив. Пока у меня ощущение, что внутреннего такого зуда прийти и всем все показать у «Новых людей» нет. Если ситуация поменяется, если будет другой уровень общественной активности или какие-то процессы – всегда карта, которую можно вытащить и найти там более ярких, более заметных людей.

А. Осин― Давайте по комитетам может быть пару слов. Тот расклад, который я озвучил – он о чем может говорить? С вашей точки зрения. 17 — у «Единой России». 5 – у КПРФ, по 4 – у ЛДПР и СЗРП, 2 — «Новых людей». Причем тут еще важно, что у «Справедливой России» отобрали комитет по ЖКХ, который возглавляла Галина Хованская. Она прошла, а в целом все сохранили. Вот если ты возглавлял комитет в предыдущей в думе, ты избрался. То ты будешь им руководить и в этом созыве.

М. Виноградов― Да, это может быть чуть неожиданно, потому что они все говорят, что Хованская шла не без административной поддержки в ГД, казалось, что у нее все схвачено. В целом понятно, что эта тенденция, с одной стороны «Единая Россия» доминирует, в то же время каждой парламентской партии есть что терять. Тем более что у трех из четырех оппозиционных как бы партий есть еще губернаторские посты. У ЛДПР Владимир отняли, и то есть споры, может быть Томск дадут в обмен или что-то еще. Тем не менее, есть несколько губернаторских позиций, есть думские комитеты. И в этом плане, конечно, задача старых парламентских партий – чтобы никого рядом больше не появлялось. Оставаться все-таки частью той фактически правящей коалиции, которая была создана в 12-м году после Болотной площади, когда у каждой партии появились и губернаторы, и комитеты, те или иные преференции. И, в общем, так или иначе, все эти оппозиционные партии устраивает ситуация, любая какая-то активность в условиях общественной апатии может привести скорее к ухудшению позиции, нежели какому-то выдавливанию «Единой России» из этих 17 комитетов.

А. Осин― Согласны ли вы с тем, что этот состав думы, одна из его задач состоит в том, чтобы консолидироваться вокруг президента. Не взирая на партийную принадлежность. Или вы не видите таких предпосылок и такой тенденции.

М. Виноградов― Ну это скорее элемент ритуала некоторого, который отчасти идет с 12-го года, а тем более после крымских событий. Когда партии выходят и на «Бессмертный полк» и подобного рода события. Поэтому некая символическая демонстрация того, что президент над всеми и мы за него – это элемент ритуала, который привычен, который не вызывает отторжения у самих парламентских партий. И у части их избирателей.

А. Осин― Еще один момент. Тоже довелось прочитать. Что наполовину обновилась ГД. Наверняка и помолодела. Были цифры по среднему возрасту. Но он действительно за 50 практически. Тем не менее, подтягивает «Единая Россия» в свои ряды из ОНФ людей, из числа победителей конкурса «Лидеры России». «Мы вместе» – движение. Такая тенденция с вашей точки зрения показательная или все будут решать те маститые уже знаменитые известные и прочее.

М. Виноградов― Ну конечно, они своих позиций не уступят. В целом довольно серьезное обновление ГД происходит каждый раз. И у «Единой России» тоже происходит. Потому что, во-первых, нужно демонстрировать некую сменяемость в условиях усталости от несменяемости лиц, которая все-таки есть у значительной части избирателей. Заодно как-то эти кланы внутри «Единой России» приводить в движение, показывать: мы приведем молодых, ОНФ. Создавать такую внутреннюю напряженность в системе. Это часть такого…политического процесса. Другое дело, что все-таки узнаваемых знаменитых депутатов, тем более на улице их 15-20-25, мне кажется, по крайней мере, 400 из 450, скорее всего, слабо известны, а подчас даже в своих округах, а тем более на каком-то общенациональном уровне. Поэтому сказать, что избиратель почувствует, у него будет ощущение рестайлинга, омоложения — мне кажется, это было бы преувеличением. В целом обыватель не особенно в принципе следит за работой ГД.

А. Осин― Если говорить о губернаторском корпусе, довольно серьезные изменения с моей точки зрения за последние годы произошли. Очень много молодых, я сейчас не оцениваю деловые качества. Какая-то смена идет. Готовится, видимо, что-то в этом плане.

М. Виноградов― Где?

А. Осин― В стране как бы. Должны же из кого-то формировать правительство, органы власти и прочее.

М.Виноградов: Довольно серьезное обновление ГД происходит каждый раз. И у «Единой России» тоже

М. Виноградов― В целом, конечно, тренд на старение в высших эшелонах власти никто не отменял. Конечно, он происходит. И более того, разного рода запреты, ограничения, которые мы видим, попытки ограничения эротической продукции или вообще обостренного интереса к табу, запретам в сексуальной тематике — это обычно признак старения элиты. Которым кажется, что вот ситуация уходит из-под контроля и надо всем все запретить, а то будет как-то страшно. Хотя подчас эти фобии серьезным образом преувеличены. Поэтому на уровне исполнительной власти – да, появляются какие-то новые фигуры, новое правительство, цифровое поколение приходит. Так называемые цифровизаторы. Но все равно, наверное, с момента, когда не состоялся до конца проект Дмитрия Медведева как человека, в полной мере обеспечивающего трансфер и транзит и поколение 52-го года рождения победило поколение 65-го года рождения. Все равно ощущение, что настоящая власть у родившихся в 50-е годы она остается. Да, бывают довольно серьезные изменения среди губернаторов, среди министров. С другой стороны может быть в тех же госкомпаниях, госкорпорациях такие изменения идут гораздо медленнее.

А. Осин― Ну о Медведеве мы еще пару слов скажем. Потому что он сегодня выступил неожиданно, вроде бы уйдя в тень…

М. Виноградов― Он старался, чтобы о нем поговорили.

А. Осин― С программной статьей. Почему именно сейчас он выступил именно с этим набором тезисов. Он говорил в частности об Украине. Как мы понимаем. Что с нынешним руководством этой страны, я так очень общо говорю, договариваться невозможно, пожалел Зеленского, который вроде как и не хочет делать то, что он делает. Но вынужден, потому что боится за свой пост. А на самом деле он так не думает. И так далее. Вот к чему вдруг появился на авансцене Дмитрий Анатольевич Медведев. С этими тезисами.

М. Виноградов― Если говорить о самом тексте статьи – он достаточно противоречив. Если мы не будем сейчас уходить в детали, неожиданный такой тезис, слабо завуалированный: Зеленский – еврей. Который в статье, как ни удивительно, присутствует. И делает статью такой более хайпогенной. Соответственно у нее есть два прочтения. Первый – у Москвы жесткая позиция, никаких компромиссов с этой киевской хунтой, не хунтой, этими непонятными людьми. Второе прочтение – что в принципе давайте оставим статус-кво, эти люди уйдут, придут другие. С ними будем договариваться. То есть никакого крупномасштабного военного наступления не планируется. И то, и другое в тексте статьи есть, поэтому говорить о том, что в статье содержится какой-то манифест – ну их, по крайней мере, мере. И обоснование какого-то вторжения и обоснование бездействия. Это позволяет самому Дмитрию Медведеву актуализировать себя в повестке. Для него это значимо, важно. Особенно на фоне предстоящих российско-американских переговоров. Где то ли будет тема какого-то размена, обмена, то ли опять…

А. Осин― Размена чего?

М. Виноградов― История с Донбассом, санкциями. Так или иначе, по сути, Медведев обозначает, что мы хотим разговаривать с Америкой про Украину. Некое приглашение к диалогу, такой расторговки они публично прозвучало.

А. Осин― То есть получается, Медведев говорит, что с нынешним руководством Украины беседовать бесполезно, потому что внешнее управление этой страной осуществляют американцы. Тут приезжает Нуланд…

М. Виноградов― С ними до этого и 7 лет никто не разговаривал. Я замечу.

А. Осин― И сейчас получается, что приезжает Нуланд, она будет говорить с Козаком, который за украинское направление и за переговорные отвечает. И тут же Медведев со своей статьей. И как-то все получается формируется в такой пазл, который складывается. Довольно красиво.

М. Виноградов― Пазл пока не сложился. В тексте Медведева жесткая риторика, но Медведев всегда по Украине высказывался довольно жестко. А с точки зрения дорожной карты там особенно ничего такого четкого нет. Обоснованно и то и другое. Мы готовы действовать и жестко, и мягко. Будет ли это расторговываться с американцами или как-то еще – непонятно. Поэтому да, есть желание повысить значимость, интерес к теме переговоров с Нуланд. Украинской тематики. Хотя кто-то ждет дерадикализации на фоне разговоров о возможном наступлении, во время концентрации войск, которая шла у границ Украины. Сейчас четкого понимания, на мой взгляд, нет.

А. Осин― Кстати говоря, сегодня же появилась статья Суркова, она такая, как все у него бывает – около ноля…

М. Виноградов― Витиеватая.

А. Осин― С очень сложным текстом. С аллюзиями, с такими метафорами. Но отдельно там упоминается и кейс Украины. И там говорится, что Украина может быть федерализирована все-таки и как пишет Сурков – фактически на зоны влияния поделена в зависимости от тяготения либо к Западу, либо к Востоку и так далее. Присоединяется ли это к этой повестке дня. И Медведеву, и переговорам и так далее. Может американцам дают понять: давайте поделим эту несчастную территорию. Каким-то образом. Чтобы никому обидно не было.

М.Виноградов: В тексте Медведева жесткая риторика, но Медведев всегда по Украине высказывался довольно жестко

М. Виноградов― Возможно и другое прочтение статьи Суркова. Как передача привета новому составу ГД и лично Вячеславу Володину, с которым у Суркова не всегда химия. Тема ненужности депутатов, архаичности этого института мне кажется она более может быть даже ярко в этой статье выражена. Чем какие-то приветы по украинской тематике, которой сейчас Сурков не так плотно занимается, как несколько лет назад. Поэтому я не удивлюсь, если такая выстраданная статья, которая наверняка долго, много обсуждалась. Это такая преамбула, прелюдия, желание завоевать повестку, чтобы будущие депутаты отсылались к теме собственной нужности или наоборот никчемности.

А. Осин― Понятно. Мы прервемся сейчас. В эфире Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Мы вернемся в студию через несколько минут.

НОВОСТИ

А. Осин― Программа «Особое мнение». Передача транслируется на Ютуб-канале «Эхо Москвы», в Яндекс-Дзене, других наших платформах. Можете ознакомиться с ее содержанием. Ну, давайте теперь перейдем к может быть не таким пирожково-горячечным новостям. Меня крайне удивила реакция нашего общества на присуждении Нобелевской премии мира нашему коллеге, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Казалось бы, могла точка, разлом пролечь между государственниками и либералами. То есть государственники могли бы в очередной раз сказать, что дескать, это опять Запад интригует и оппозиционного журналиста возвеличивает. Тем самым пытаясь нанести удар в спину российскому истеблишменту. Вышло же наоборот. Сторонники Алексея Навального поделились с теми, кто действительно Дмитрия Муратова уважает. Более спокойное крыло. А Кремль напротив и другие официальные лица даже Соловьев, они все поздравили Муратова с наградой. Вот вы в каком лагере обретаетесь. По какую сторону этого разлома можно вас увидеть.

М. Виноградов― Надеюсь, что ни по какую. Все-таки, на мой взгляд, политический эксперт он тем и отличается от политического игрока, что он может позволить не ходить на баррикады, по крайней мере, если душа совсем не просит. А по этой ситуации она не просит. Реакция официальной власти действительно приятно удивила. Отчасти это возможно связано с тем, что это оказался не Алексей Навальный. Что было бы достаточно болезненно для российской власти. Любой другой вариант выглядит, наверное, более комфортно. Но в целом понимание, что это серьезное событие – да, требующее уважительного комментирования, потому что все-таки нобелевские это можно про иностранных агентах рассказывать сколько угодно, но статус Нобелевского комитета, премии крайне высок. Может быть даже выше, чем в реальности значимость этой премии. В России символически всегда Нобелевская премия оказывалась довольно важной. Что касается разноречивой реакции критикой российской власти – тоже понятна. Потому что является Дмитрий Муратов образцом некого такого политического действия? – наверное, было бы достаточно смело. Является ли «Новая газета» таким колоколом…

А. Осин― Герценом я бы сказал.

М. Виноградов― Как про партию «Яблоко» можно говорить, что это партия, которая несла свою миссию, которая не признавала Крым и при этом сохраняла парламентскую лицензию. И сквозь все бури и натиски, снятие кандидатов, она несла свое знамя. А можно говорить, что партия «Яблоко» 20 лет как не существует. Не видно никаких действий. Она занимается исключительно внутренней борьбой со сторонниками Навального и всеми остальными. И та, и другая точка зрения вполне справедливы и правдивы. То же самое, наверное, и с персоной Дмитрия Муратова. Как символ «Новой газеты», которая оказывается способна существовать и временами доносить достаточно острую информацию, вступая в конфликты с весьма влиятельными российскими чиновниками – конечно, это довольно серьезный символ. С точки зрения влиятельности «Новой газеты», ее яркости, вера в собственные силы – издание такое, не особенно боевое, оно скорее напоминающее «Яблоко», такое издание ноющее, временами выносящее на повестку довольно спорные темы. Помните, была история с синими китами, как все сегодня считают, значимость и опасность были существенно преувеличены. И тема не имела близко масштаба, о котором говорили и писали.

А. Осин― Таких много. Климат тот же самый.

М. Виноградов― То есть элемент временами невроза, а временами таких позиций, статей на одной из сторон выступающих корпоративных конфликтов – все это за «Новой газетой», так или иначе, числится. Поэтому в этом плане в качестве символа независимости Дмитрий Муратов – фигура довольно яркая. В качестве символов борьбы – наверное, трудно представить, вспомнить яркие именно политические действия, так или иначе, все-таки в России и правозащитное движение, и свободная пресса – это все элемент действий в условиях запрета на ту или иную серьезную политическую оппозицию, элемент такой именно политической борьбы. Так уж сложилось в истории России, начиная год в 60-70-х.

А. Осин― Получается, что вы своей речью сейчас говорите, что по идее мог бы стать лауреатом Нобелевской премии, замечу – мира человек или структура, которые борются. А борьба – это не мир все-таки. А тут получается, тут фигура, несколько умиротворяющая государственников с радикальным крылом. Отсюда все эти бурления.

М. Виноградов― Мы описываем, почему выбор Муратова был воспринят неоднозначно. Когда-то так было со Светланой Алексиевич. Там была правда премия по литературе, от которой ждали, что она с позиции Нобелевского лауреата займет некую особую позицию в белорусском конфликте, белорусской революции. Чего не произошло. Алексиевич вполне имела моральное право от этой борьбы самоустраниться. И Нобелевская премия ее не обязывала. Но ожидание, Нобелевская премия — такая платформа, позиция, с которой можно вести разговор, диалог, борьбу на иных основаниях. Далеко не всегда эти ожидания оправдываются. Я бы даже сказал, что когда-то Нобелевская премия Александру Солженицыну 70-й год, если не ошибаюсь. Она самого Солженицына привела в такое состояние немножко оракула, нежели консолидатора критиков российской власти. То положение, в котором он до конца жизни по большому счету и оставался.

А. Осин― Как нам обустроить Россию – в этом ключе.

М. Виноградов― Когда он писал свои тома про «Красное колесо» – так или иначе, это была немножко параллельная жизнь и эмиграция в эмиграции. Что после высылки Солженицына наблюдалось. Поэтому плюс все-таки, так или иначе, можно много говорить о важности профессии журналиста, но объективно в мире, и в России статус журналистики снижается. Не в обиду будет сказано, вы сами это прекрасно видите. Поэтому ощущение поощрения символов, а не акторов реальных, не борцов, — оно у критиков российской власти возникло. И отсюда те претензии, которые к Дмитрию Муратову идут, которых он вообще, наверное, особенно не заслужил. Потому что не сказать, что он всей своей жизнью, действиями вел себя к Нобелевской премии. Наверное, для него самого это было сюрпризом.

А. Осин― Я бы еще один вопрос задал. И он вот как звучит. Теперь у Муратова какие-то обязательства появились. Получается так. Он же не просто теперь главный редактор «Новой газеты». А он теперь представитель чего-то перед чем-то. Вот что вы от него ждете или что он может сделать с вашей точки зрения.

М. Виноградов― Наверное, он прочитает яркую нобелевскую лекцию. Это программа минимум, которую наверняка Муратов человек, неплохо пишущий, владеющий речью, конечно же, наверняка сделает. Но каких-то если у Муратова не было оснований брать на себя обязательства за рамками своей медийной деятельности, к которой можно по-разному относиться, но которая успешна. Вряд ли что-то в жизни его принципиально переломится. И он будет выступать в роли полноценного лидера. Может ли он быть символом российской оппозиции – ну некоторый вопрос. Потому что все равно конечно он вступает здесь в конкуренцию, пусть и вынужденную с Алексеем Навальным. Которую Муратов тоже скорее избегал. Если «Яблоко» все время говорило, что вот с Навальным разберемся, тогда и с Путиным сдюжим. То Муратов от этих конфликтов тоже скорее уходил. Поэтому, конечно, это новый статус, новые погоны маршальские. Но обязательств особенных не возникает. Как собственно и прошлые примеры нобелевских премий мира были довольно разными и неслучайно Нобелевский комитет время от времени критиковали за целый ряд прошлых решений.

М.Виноградов: Нобелевская премия — такая платформа, с которой можно вести разговор, борьбу на иных основаниях

А. Осин― А почему не говорите о поиске консенсуса или на то она и непримиримая оппозиция, чтобы не примиряться ни с чем. И только уход Владимира Путина какой-то консенсус может принести.

М. Виноградов― Нет консенсуса ни внутри оппозиции, нет настроя российской власти на поиск консенсуса в протестным движением.

А. Осин― Есть Нобелевский лауреат, который мог бы по идее, наверное, каким-то образом поспособствовать. Или я наивен.

М. Виноградов― Если бы Дмитрий Муратов считал это своей миссией, он, так или иначе подобные попытки в прошлом предпринимал. Да, были истории, в которые «Новая газета» и Дмитрий Муратов вмешивались. Подчас важные события. Но мне кажется миссия медиатора, умиротворителя Дмитрий Муратов раньше в себе не ощущал. Я не знаком с ним, я со стороны не наблюдал этого.

А. Осин― Понятно. Ну еще одна тема. Тут успокоили в Кремле граждан России в ответ на предложение от одного из наших ученых штрафовать людей, которые не привились от ковид-19. Это всех волнует. Поэтому ваше мнение тоже очень интересно. Поскольку говорилось, что не будут никого принуждать вакцинироваться, а по сути это идет, бюджетников заставляют. Мягко, сильно упрашивают и все проходят вакцинацию. Соответствующих профессий людей. Вот штрафовать надо или нет. Что надо вообще делать с людьми, чтобы они, наконец, это сделали. Или вообще ничего не стоит делать, пусть умирают, да и бог с ними.

М. Виноградов― Проблема вакцинодиссидентства не только российская. Она существует в мире. Я недавно проехал ряд стран Восточной Европы и довольно серьезно ощущается. Понятно, что вакцинация в России провалена. Понятно, что в России одни из худших в мире показателей сегодня по волнам коронавируса. И это требует некоторого решения. Другое дело, что, во-первых, российская власть не всегда была последовательной, вспомните июльскую отмену QR-кодов. Предвыборную. И в июне массовая вакцинация началась, в июле она в значительной степени оказалась остановлена, хотя и близко не вышли на цифры коллективного иммунитета. Второе, нет готовности допустить мировые вакцины в Россию. А это тоже значимо, по крайней мере, для части колеблющихся. Потому что есть скепсис в отношении репутации российских вакцин. Он обоснованный, мнимый, про это можно спорить. Но существует. И нет ответа критикам вакцинации на их замечания. Потому что та реклама, которая идет в пользу вакцинации по телевидению – подчас мне кажется маргинальная, она не работает против того, что вакцинация приносит какой-то ужасный вред, вредит беременным. Чипируют и так далее. То есть надо полноценно работать с теми стереотипами, которые очень разные. Люди очень по-разному свое недоверие, свой страх перед вакцинами объясняют. И во многих странах мира в мегаполисах вакцинируются лучше. В сельской местности с этим проблем гораздо больше. Но самое главное, что конечно страх перед ковидом исчез. Что те же посты, которые ты пишешь или кто-то про ковид, они вызывают гораздо меньший интерес, чем полтора года назад. От темы ковида устали и она надоела. Устали преждевременно. Ситуация хуже, чем все предыдущие волны. Мы это видим. И здесь полноценного формирования именно антиковидной повестки, запугивания граждан серьезного, соразмерно сегодняшней ситуации, а не ситуации первой, второй волн, российская власть не стремится делать, потому что внутри нее тоже есть собственный раскол между ковидоборцами и ковид-диссидентами.

А. Осин― Спасибо. Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика» был у нас в гостях в программе «Особое мнение». Передачу провел Алексей Осин. Счастливо и удачи.