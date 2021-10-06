А.Осин: 19―08 в Москве, Алексей Осин у микрофона, здравствуйте, и сегодня особое мнение Александра Баунова, журналиста, главного редактора сайта Carnegie.ru. Александр, привет, добрый вечер.

А.Баунов― Добрый вечер.

А.Осин― Самое обсуждаемое, конечно, это газовая, и применительно к Европе, конечно, — понятно, что следим мы за тем, как там европейцы замерзают, помним о своем интересе, или не помним – в любом случае, чем сердце успокоится, не замерзнет этой зимой Европа?

А.Баунов― Смотря как себя будет вести.

А.Осин― По отношению к кому, — тогда задаю такой вопрос.

А.Баунов― Ну как? По отношению к нам, если они имеют в виду наш газ. Да нет, думаю, что не замерзнет – она же не замерзла в ранних двухтысячных. Но я вспомнил тот момент, когда европейцы узнали слово «Газпром». Ведь европейцы знали слова «КГБ», «Кремль», «ГУЛАГ», а слово «Газпром» они узнали только в 2000-м.

А.Осин― А как же «Перестройка», «балалайка»?

А.Баунов― «Балалайка» до «Перестройки», да, но слово «Газпром» вошло в обиход в начале 2000-х в связи с первым конфликтом России и Украины по поводу транзита. Есть такая интерпретация, что нынешняя цена — знаете, когда во время старых кризисов исторических, революционных или военных, не хватало хлеба в городах, всегда говорили, что есть спекулянты, которые придерживают хлеб, чтобы повысить на него цену, поэтому надо их раскулачивать. Так делали и во время Французской революции, русской революции, всевозможных войн.

Здесь есть точно такая же интерпретация – меня спрашивали западные журналисты: наверное, это потому, что «Газпром» придерживает газ, чтобы повысить на него цену: смотрите – хранилища в Европе пустые, или почти пустые, а цена тысяча, полторы тысячи, вот уже две тысячи. И еще «Газпром» делает это для того, чтобы быстрее запустить «Северный опток-2», чтобы уж ни у кого не осталось сомнений в том, что «Северный поток-2» нужен. Это выглядит так.

А.Осин― А на самом деле?

А.Баунов― На самом деле все гораздо комплекснее.

А.Осин― Сложнее?

А.Баунов― Комплекснее. Просто, конечно, «Северный поток» России нужен, и нужен Российской Федерации. Но вы видите, что при таком спросе и такой цене, я так понимаю, что речь о прекращении украинского транзита не идет. Просто в двух словах – торговля газом в начале 2000-х, когда европейцы узнали слово «Газпром», в первом десятилетии и торговля газом сейчас это две совершенно разные модели.

А.Баунов: Это решение было принято в тот момент, когда оно казалось дальновидным

Поскольку мы с вами не газовики, не работаем в «Газпроме», в «Нафтагазе» и вообще не имеем отношения к газовой отрасли, просто этого не осознали. Но на самом деле изменения примерно такие же, как переход от кнопочного телефона к смартфону. То есть, это совершенно другой рынок газа, который ведет себя совершенно иначе. Можем поговорить на эту тему.

А.Осин― Сегодня президент Путин по этому поводу высказался – может быть это и касается модели. Он сказал, в частности, что Европа приняла недальновидное решение и сделала выбор в пользу биржевой торговли газом, отказавшись или попытавшись отказаться от долгосрочных контрактов. В этом смысле как вы можете прогнозировать ситуацию, как дальше будет развиваться ситуация?

А.Баунов― Трудно сказать, насколько это недальновидное решение. Это решение было принято в тот момент, когда оно казалось дальновидным. Если мы предполагаем, что чем гибче рынок, тем он выгоднее для покупателя, потребителя, а монополизм для потребителя невыгоден, соответственно, руководствуясь тем, что лучше, когда много кафе рядом, чем когда одно – одна кофейная машина у вас в районе, или несколько.

Вот примерно тем же руководствовалась Европа. А Европа в 2009 г. увидела невероятные цены на нефть – сколько там было? 140 долларов за баррель.

А.Осин― По-моему, было меньше, 70.

А.Баунов― Нет, в пик цен на нефть было 140. А по долгосрочным контрактам цена на газ была привязана по определённым формулам, связанным с энерго… — не помню, как это звучит, в общем, по количеству теплоэнергии, сколько можно сделать газа из какого-то количества баррелей нефти. И газ стоял тогда 500, и европейцам казалось, что это очень дорого, а это действительно было очень дорого. А сменить поставщика они не могли, потому что были долгосрочные контракты на десятилетия. Эти контракты, это называется «Гронингенская модель» — по месторождения в Голландии, кстати, «голландская болезнь» это болезнь газовая, а не тюльпановая.

Так вот просто газ поставлялся, в отличие от нефти, по трубам. Нефть тогда гнали танкерами и всегда можно было торговать нефтью как биржевым товаром. Купить здесь и сейчас, просто цены на нефть всегда значительно колебались, а газом торговали по трубам. Так вот чтобы продавец газа в принципе захотел разработать месторождение и построить трубу, это миллиардные инвестиции, ему нужен был гарантированный спрос. Никто не будет разрабатывать месторождения, да еще в условиях Сибири и всякой прочей мерзлоты, потом тянуть трубу в Европу «на авось», понимая, что в любой момент покупатель может передумать этот газ покупать. То есть, вы проинвестировали миллиарды в трубу, а на том конце тебе говорят: сегодня мы купим, а завтра не купим. Ну, это касалось не только советского газа, и алжирского, и норвежского, и голландского.

А.Осин― Норвежского наверняка, прежде всего.

А.Баунов― Все газовые компании торговали таким образом, пока технологии не позволили сжижать газ и гонять его танкерами. Насколько я понимаю, это не только революция в модели торговли, но и в технологиях тоже. Во всяком случае, после этих пиковых цен на нефть и газ, плюс политические страхи, связанные с той самой холодной зимой 2004 года, кажется, или 2005. Европейцы решили, что надо диверсифицировать. И постепенно перешли к модели этой спотовой, биржевой, краткосрочных и относительно краткосрочных контрактов на недели, месяцы, но не годы.

А.Осин― И здесь выступил Китай.

А.Баунов: Когда-то Обама эболу поставил как угрозу выше России. А потом выяснилось, что мы все-таки страшнее

А.Баунов― Вступил Китай, вступило много мелких факторов, мелких и крупных. Остановлены атомные станции в Германии, собственно европейские газовые месторождения – норвежские, шотландские, голландские исчерпываются.

А.Осин― Во Франции есть большое месторождение.

А.Баунов― Ну да. Вступил Китай, который бесконечно потребляет, потеряет все в бесконечных количествах, включая газ. Случился конфликт с Европой, российский поворот на Восток, когда у России кроме европейского покупателя, а мы помним, что до проектов на китайском направлении, «Силы Сибири», в общем-то, не было альтернативного покупателя у российских носителей. Сейчас он есть, есть возможность диверсифицировать поставки.

Включился третий энергопакет, который запретил «Газпрому» выходить на конечного потребителя в Европе, например. В общем, произошло много чего, а если резюмировать это двумя словами – это переход к либерализации газового рынка, ухода от 20— 30— 10-летнх контрактов на поставку по фиксированной цене по контрактам гибким. А раз они гибкие, значит, они могут быть как в меньшую, так и в большую сторону. И они уже были в меньшую сторону, когда останавливалась из-за ковида промышленность в 2020 году, газ был дешевый. Никто же в прошлом году не жаловался, потому что он не был дорогим.

По сути, «Газпром» продавал газ за рубеж по ценам, близким к внутренним. А сейчас ситуация полностью изменилась — идет рост коррекционный, отскок от дна, и предвестники холодной зимы, вплоть — кстати, у нас есть очень хорошая статья газового аналитика Сергея Капитонова, он там вспоминает, что есть еще такой фактор как Бразилия, которая покупает газ тоже в этом году, потому что была засуха, — привет глобальному потеплению, — бразильские реки обмелели и гидроэнергетики стало недостаточно для производства электричества.

А.Осин― Да и с возобновляемой энергией в Европе была незадача — там и с ветром, и с солнцем были проблемы.

А.Баунов― Да. А что касается «Газпрома», там ведь есть еще определенная психологическая зависимость в обе стороны: «Газпром» враги и «Газпром» спаситель. То есть, «Газпром», поскольку основные трубы в идут оттуда газовые, как бы предполагается, что он должен входить в положение европейцев, когда они чувствуют какую-то неуверенность, когда хранилища недостаточно заполнены, когда им кажется, что в домах может похолодать.

А.Баунов: В этом энергетическом будущем пострадает и Россия как поставщик и соседи России, как страны-транзиты

Но ведь его способность это сделать не равна его обязанности это сделать. «Газпром» действительно способен наполнить европейские хранилища газовые до отказа, но это будет газ сверх контрактов. «Газпром» выполняет контракты, в отличие от того газового кризиса, когда «Газпром» снизил поставки газа вначале 2000-х, — тогда действительно поставки были снижены чтобы как бы наказать украинцев – они же отбирали газ из трубы. И таким образом дать европейцам понять, кто виновен в их бедах: вот украинцы забирают газ из трубы и мы на это количество меньше поставляем, который они забирают, соответственно, вы недополучаете – сделайте что-нибудь, — логика была такая. Конечно, тогда вина за поставки была на стране-поставщике, а не стране-транзитера.

А.Осин― Да, тогда еще спорили, где считать – на венгерской границе или на российско-украинской.

А.Баунов― Совершенно верно. И вот в этот раз «Газпром» выполняет, насколько я понимаю, свои контракты. И речь идет о поставках сверх контракта, которые, в принципе, он может продавать.

А.Осин― Если захочет.

А.Баунов― Если захочет, но не обязан.

А.Осин― Вот смотрите: «Газпром» может,¸ но не хочет. Наказывает Украину, предположим, выгадывает себе условия по сертификации «Северного потока-2», чтобы побыстрее закончили. Наверное, есть такие интересы.

А.Баунов― Наверное.

А.Осин― США, почувствовав запах денег, все свои танкеры направили в Китай. Вот где здесь мораль? Госсекретарь США Блинкен говорит, что, дескать, Россия должна через Украину сейчас наказать, заполнить европейские хранилища. И он это говорит в то время, когда его собственные поставщики газа отправляют газ не в Европу, а в Китай. Существует ли вообще мораль в этом?

А.Баунов― Ну, не знаю. Мы же говорим о США как о некоем не централизованном поставщике. В США нет «Газпрома», там есть компании, которые не сильно подчиняются ни Блинкену, ни Байдену, и у них точно чисто бизнес. Китай или Бразилия предлагают большую цену, плюс плечо транспортное, и они шлют туда. Думаю, что в этом смысле конечно противоречие налицо, но непонятно, как его исправить. Президент США может порекомендовать, посоветовать субъектам экономическим. Но не может дать приказ отправлять газ в Европу.

А.Осин― Может быть, я не силен в политическом инструментарии, но когда что-то нужно США в экономическом плане, они действуют политическими методами, С тем же «Северным потоком». Я не знаю, как можно своих поставщиков перенаправить, какими санкциями, решениями или указами, но, наверное, есть какая-то возможность

А.Баунов: Напугать нужно зависимостью от мафиозной России, этим и занимаются правительства стран транзита

А.Баунов― Ну, механизмы есть разные, налоговые, рентные – я не могу сейчас придумать схему перенаправки за администрацию США. Но думаю, что есть еще такая логика — американцы, по крайней мере, при Трампе, но в этом смысле есть определенная преемственность – они советовали европейцам от российского газа отказываться в пользу американского. С той точки зрения, что биржевой газ дорогой, за него надо бороться с конкурентными, а вот есть российские трубы, немцы хотели «Северный поток», и не только немцы, но австрийцы, центральная Европа.

И в каком-то смысле, может быть, американская администрация показывает европейцам, что вот вы хотели продолжить вашу зависимость от «Газпрома», вот теперь у него и требуйте, а мы ни при чем.

А.Осин― Понятно, что у каждого рубашка ближе к телу, даже не осудишь никого.

А.Баунов― Просто «Газпром» тоже должен мысль стратегически – я с анализом Сергея Капитонова у нас на сайте согласен – конечно, есть искушение пережить момент силы, момент власти у «Газпрома», и может быть, через «Газпром» у Кремля — вот он чувствует, что благополучие европейцев этой зимой зависит от российских поставок — никуда не денутся. Вот сейчас Путин что-то такое сказал, я точно не помню заявление, но, по-моему, оно, в том числе, сводилось к тому, что сверх контрактов поставки будут.

А.Осин― Будут, конечно. Просто он еще упоминал про «Северный поток», который дешевле, позволяет сэкономить 3 миллиарда.

А.Баунов― Он очевидно дешевле, так и есть.

А.Осин― И он знаете еще что ввернул? Он сказал, что по «Северный поток» вредит экологии в пять раз меньше, чем украинское направление. То есть, он и здесь еще на экологию намекнул.

А.Баунов― Не будучи рыбой из Балтийского моря я не могу сказать, насколько оно стало чище или грязнее, — много чего в Балтийском море плавает, балтийские моря довольно промышленные. Но факт, что «Северный поток» это новая труба, новая компрессорная станция, а старая газотранспортная система, которая проходит из советских старых месторождений через Украину и Беларусь, просто старая.

А.Осин― И еще один момент. Мне кажется, что «Северный поток» второй в каком-то смысле еще и сакрален для той же Украины, для Польши. Говоря об угрозах для НАТО польский президент Анджей Дуда сказал, что врагами НАТО являются растущий Китай, терроризм, «Северный поток» и упомянул еще Россию. То есть, «Северный поток» он в этой череде поставил даже выше России. Как бы вы это прокомментировали?

А.Баунов― Когда-то президент Обама эболу поставил как угрозу выше России — тогда этому кто-то огорчался, а кто-то радовался, кто-то буквально чувствовал понижение статуса – ниже какого-то вируса, какой-то козявки, хотя мы видим, что козявка может быть сильнее России — по опыту последних двух лет. А потом выяснилось, что нет, мы все-таки страшнее эболы.

Непонятно, что вы имеете в виду по сакрализацией «Северного потока-2», Это действительно символический враг для стран, через которые сейчас идут старые советские газовые нефтяные трубы.

А.Осин― Просто они денег лишаются, вот и все.

А.Баунов― Ну, они не лишаются денег, они просто лишаются монополии. Думаю, что транзит, судя по нынешним европейским аппетитам, продолжится через Украину в том числе, и эти контракты 40 миллиардов кубометров, которые мы должны поставлять через Украину, они в этом году будут поставлены, и в следующем году будут поставлены. А дальше «Газпром» действительно не хочет перезаключать долгосрочное транзитное соглашение ровно по тем же причинам, по каким Европа не захотела заключать 20— 30-летние соглашения с «Газпромом» чтобы быть более гибким.

И стратегически Россия предполагает, что пока спрос в Европе растет, хотя в перспективе Европа совершает энергетический переход, она будет более зеленой, более чистой, и потом этот спрос уменьшится. И в этом энергетическом будущем пострадает и Россия как поставщик и соседи России, Польша и Украина, как страны-транзиты. И имея альтернативные маршруты в виде «Северного потока», «Турецкого потока», конечно, Украина и Польша волнуются, что в будущем, когда потребление упадет – не как в этом году и следующем, а в будущем – конечно, «Газпром» выберет собственную трубу, а не трубу, за которую ему нужно платить за транзит, где более долгий маршрут, более старые системы, которые нужно модернизировать и где есть недружественные Москве правительства.

А как можно убедить США, например, и западных европейцев в том, что более короткий маршрут, по которому приходит более дешевый газ напрямую от поставщика, — знаете, когда квартиры или дома продают, написано «без посредников» — без посредников же лучше. Вот и «Газпром» говорит, что без посредников лучше, мы прямо в Германию или Западную Европу привели свой газ, без транзитных стран.

Как нужно напугать покупателя? Напугать нужно зависимостью от мафиозной России, от авторитарного режима, от противника военно-политического — собственно, этим и занимаются правительства стран транзита, это типичное поведение.

А.Баунов: Мы, Россия, испытываем сейчас момент силы, будучи поставщиком, очень дорогого и очень нужного сырья

А.Осин― Есть еще один момент – может, я ошибаюсь, но я так полагают, что США и Европа рассчитывали, что Россия будет подкармливать вместо них Украину, а сейчас получается, что этого нет. И вроде бы – ну, может быть, у них обязательств перед Украиной нет, но все равно как-то неловко. Или это мое субъективное ощущение?

А.Баунов― Россия подкармливала Украину в 90-е по формуле Бориса Ельцина о том, что каждый российский министр должен каждый день думать, что он сделал для Украины – что-то в этом роде, хотя могу неточно процитировать. И в начале 2000-х, до прагматизации отношений с соседями, которые перестали получать энергоносители по внутренним и близким к ним ценам. В том числе и Беларусь, которая не просто сосед, а в каком-то смысле член широкой конфедерации.

А.Осин― Давайте эту тему продолжим после новостей и закончим с газом и перейдем к другим интересным вопросам. Напомню, это «особое мнение» Александра Баунова, журналиста, главного редактора сайта Carnegie.ru.

А.Баунов― Ну, давайте.

НОВОСТИ

А.Осин: 19―34 в Москве, Алексей осин у микрофона, сегодня слушаем «Особое мнение» Александра Баунова, журналиста, главного редактора сайта Carnegie.ru. Мы остановились на том, что тот самый транзит это возможность Украине заработать денег.

А.Баунов― Да, это для них 10-я часть бюджета.

А.Осин― И это весьма серьезный показатель. Таким образом я предположил, что Европе неудобно — вроде бы они поддерживают Украину в ее противостоянии с Россией разнообразном, и получаете, что они, беря газ по «Северному потоку» или турецкому, по другим путям, они оставляют без куска хлеба целую страну — фигурально. И они от этого испытывают некие моральные неприятные моменты. Или нет?

А.Баунов― Испытывают, это нелогично. Поэтому соглашение Байдена и Меркель включало в себя кредиты Украине и включало в себя помощь в переходе на зеленую энергетику самой Украине — там есть потенциал для этого, там солнце, поля, и так далее, водород, в конце концов. И также включало обязательство надавить на Россию.

Не забываем, что такие возможности есть у Европы, и не только у Америки. Это не только угроза санкций, но это и — еще раз говорю, — мы, Россия, испытываем сейчас момент силы, будучи поставщиком, очень дорогого и очень нужного сырья, — не забываем, что это сырье. Но ведь и отношение продавца и покупателя не должны строиться с позиции силы.

Помните, что больше всего раздражало советского человека в советской торговле и что больше всего умилило его в «Макдональдсе», когда он пришел и стал есть гамбургеры, пить «Кока-колу» и молочный коктейль? И пирожок, кстати.

А.Осин― Вежливость?

А.Баунов― Не вежливость. А то, что советский продавец — вот отношения в советской торговле строились с позиции силы продавца. Продавец как бы выдавал человеку еду, через силу, сжав зубы: «ну что, за едой пришел? Ну ладно, сейчас дадим, нарежем, взвесим, разбавим, отольем». Продавец чувствовал, что у него есть еда, такая дефицитная и такая нужная покупателю.

А в первом в Советском Союзе заведении западной торговле. «Макдональдсе» на Пушкинской площади в Москве ничего этого не было. Там продавец разговаривал с покупателем с позиции равенства, а то и услужливости. Там он не делился едой свысока, не говорил «А ну-ка, отними у меня пирожок с повидлом».

А.Баунов: «Газпрому», который сейчас находится в позиции советского продавца, не нужно торговать свысока

А.Осин― Попробуй отними – как конфетки.

А.Баунов― Фактически он радостно делился тем, что у него есть – при том, что он был продавец, а не благотворительная организация. Это было абсолютным шоком. Вот за этим и стояли люди, да, это было вкусно, чисто, светло, символически престижное потребление. Но дело не только в этом. Люди впервые увидели, впервые за десятилетия — потому что вспомните какой-нибудь «Вокзал для двоих». Казалось бы, ресторан — дорого. Ресторан это для советского человека дорого, многие советские люди в ресторане были два раза в жизни – может быть, сейчас какие-нибудь богемные москвичи меня поправят, но на самом деле обычный советский человек был в ресторане на своей свадьбе и на похоронах.

А.Осин― Да ладно вам, я советский человек, мы каждую субботу ходили немудрено пообедать в ресторан «Варшава» на Октябрьской.

А.Баунов― Комплексные обеды, да.

А.Осин― Нет, почему, не комплексные, даже с выпивкой.

А.Баунов― Потому что вы москвич из хорошей семьи. А нормальный советский человек не был в ресторане всю жизнь. Один раз на свадьбу, а они раз… еще и на курорте. Вот курорт считается, а, иногда мог человек – поехал по путевке, а там ресторан. Дело не в этом, мы же не об этом говорим, а о том, что даже официант в ресторане как себя вел? Он был здесь главный.

Вот «Газпрому», который сейчас находится в позиции советского официанта и советского продавца, не нужно перенимать этот стиль советской торговли, не нужно торговать свысока и с позиции силы. Потому что тогда европейцы побегут радостно в «Макдональдс», где им будут продавать тот же газ с улыбкой.

А.Осин― Я понял вашу мысль, попытаюсь возразить. Смотрите, бывает, что и потребитель ведет себя непотребно, извините за тавтологию.

А.Баунов― Я не говорю, что потребитель идеален всегда. Он может быть скандальным.

А.Осин― Да, бывает и такое. В данном случае…

А.Баунов― А может и воровать в супермаркете.

А.Осин― Вот смотрите: не давая достроить, вводя санкции, препятствуя этому проекту – не является ли Европа и США в данном случае таким потребителем, который, может, ноги на скатерть положил? Ну, я условно говорю.

А.Баунов― Является. Бывает потребитель, — вот я проходил мимо грузинского ресторанчика у себя на районе позавчера, на Новослободской. Смотрю: дверь разбита, зеркало в краске, окно разбито – это какой-то потребитель пришел и остался чем-то недоволен. Конечно, потребитель бывает разный. Потребитель бывает просто преступным иногда.

Но вопрос, — я не говорю сейчас о европейцах, — но вопрос вот, в чем: какова ваша конечная цель? Наказать Европу как плохого потребителя, или недостаточно дружелюбного потребителя, или все-таки продать, причем продать сейчас, когда им нужно, а не в будущем?

Потому что может случиться смена ролей, рынок бывает то продавца, то покупателя. Европа сейчас надеется на спасение…

А.Баунов: Это продолжение межведомственной войны, в которой не всегда разбираются не только сенаторы, но и Кремль

А.Осин― Подойдет ответ добиться сертификации и введения в строй «Северного потока», и дальше вести себя уже несколько иначе – такой ответ уместен было бы, с вашей точки зрения?

А.Баунов― Думаю, что сертификация будет, думаю, что это ответ вполне логичный, думаю, что если европейцы говорят «заполните нам хранилища перед зимой, потому что мы чувствуем некоторую неуверенность, они недозаполнены, мы хотим еще, хотим сверх контрактов». Думаю, что…

А.Осин― Договорятся?

А.Баунов― Отлично в этой ситуации торговаться, и говорить: мы можем вам поставить сверх контрактов по той нитке, которую мы построили, которую вы одобрили — с вашего же одобрения, Россия же не сама «на авось» выкладывала эти трубы по дну Балтийского моря. Она их выгладывала по договоренности с Германией. Конечно, сертификация должна быть на том конце провода как часть такого соглашения.

А.Осин― Хотелось бы несколько увеличить темп нашей беседы, Александр.

А.Баунов― Давайте.

А.Осин― Есть две темы, которые хотелось бы обсудить Первая – дипломатический скандал, требование американцев, сенаторов или Конгресса, выслать 300 наших дипломатов из США. Сегодня же информация, что будет сокращено представительство при НАТО наших экспертов, которых подозревают там в шпионаже. Почему все сразу? Какой-то момент настал, связано ли это с какими-то политическими событиями, как вы это оцениваете?

А.Баунов― Я не видел документа, который сенаторы представили в правительство, чем они мотивировали срочную необходимость высылки дипломатов.

А.Осин― Они сказали, что до восстановления численности в России.

А.Баунов― Мне тоже кажется, что это продолжение межведомственной войны, в которой, честно говоря, не всегда разбираются не только сенаторы, но и исполнительная власть, Кремль, администрация, и так далее.

Потому что есть вещи, которые понимают, видят изнутри процесса только дипломаты, — кто, чем занимается, сколько там чистых дипломатов, сколько добавленных из других ведомств, сколько нанятого на месте персонала, сколько местного персонала, дачи, поездки, и так далее.

Ведь жизнь дипломатического корпуса состоит не только из писания нот, справок, телеграмм, каких-то бесед. Есть масса бытовых вещей, которые — дипломаты же люди, которые живут на местности. Свободно ли они перемещаться по стране, есть ли у них дачи, могут ли они, и на сколько километров выехать, не предуведомляя страну пребывания. Все эти условия, а их куча, они на взаимной основе.

А.Осин― Я понял – межведомственная война. Что с представительством в НАТО?

А.Баунов― С НАТО как раз не знаю, а вот что касается американо-российского вот этого скандала по части персонала, тут есть еще такой момент: российские дипломаты никогда не нанимают персонал на месте.

А.Осин― С собой привозят?

А.Баунов― Да. От водителей до охранников в будках.

А.Осин― А у американцев наоборот, это я понимаю.

А.Баунов― Американцы довольно много людей нанимают на месте. И американцам, как недружественной стране, запретили найм персонала на месте. Таким образом, сильно оголив как раз бытовую, техническую сторону для работы персонала.

А.Осин― Да, тяжело. Спасибо, я понял. Мне хочется задать еще один вопрос, это не связано с политическими событиями, так случилось. И еще один вопрос. Я знаю, что вы знакомы с космонавтом Антоном, — господи, уж забыл…

А.Баунов― С Шкаплеровым.

А.Осин― Да, с Шкаплеровым, извините.

А.Баунов― Ну, как я знаком? Мы оказались… один мой греческий журналист, прекрасный греческий журналист, он живет в Москве, когда-то я ему помогал, когда-то даже помог сделать интервью с Путиным в 2001 или 2002 году. А Шкаплеров его друг. Потому что вообще у космонавтов чуть ли не целая традиция возникла реабилитации космонавтов в Греции после того, как слетал в космос наш российский грек, Федор Юрчихин, — в Греции это событие заметили, он туда поехал и так вот, потихонечку, это пошло.

В общем, да, мы познакомились со Шкаплеровым у него, общались очень мило и подробно о космосе.

А.Баунов: Космос, конечно, на портянки резать не надо

А.Осин― Как вы относитесь к этой экспедиции? Вроде бы она наделала много шума, но отношение к ней в соцсетях крайне противоречивое – скажу так. Кому-то нравится, говорит «прорыв», кто-то «кому это надо, актеров посылать, режиссеров, снимать там фильмы — что они, с ума сошли?» вы к какой ветви больше относитесь?

А.Баунов― Ну, смотрите. С одной стороны, есть профессиональные космонавты, которые готовятся, для которых, когда спрашивают, страшно ли лететь, они говорят: самое страшное не полететь. Потому что космонавт может слетать за жизнь, будучи космонавтом всю жизнь, может слетать один раз, ну, два. А он полетел в четвёртый раз – молодец. Причем, и он очень везучий в этом смысле среди космонавтов.

А бывают случаи, когда он ни разу не полетел. Вот он всю жизнь космонавт, а не полетел ни разу. Такое тоже есть. И конечно, этим людям, которые не полетели, будучи всю жизнь космонавтами, — там очередь, там буквально очередь стоит, — очень обидно, что полетели какие-то актеры.

Но я думаю, что критика в соцсетях идет, — хотя я видел и такие высказывания: пусть летят профессионалы, они ждут, они там нужнее, полезнее. В этом есть логика. Но логика, сколько бы вышло портянок для ребят – ну, она, конечно, очень примитивная. А сколько бы вышло портянок для ребят из спектаклей наших, которые мы любим, а сколько бы вышло портянок из Собора Парижской Богоматери, сколько бы вышло портянок из Сикстинской капеллы, и так далее — давайте все переделаем на портянки для ребят. А ребят всегда больше, чем портянок.

И космос в этом смысле, конечно, на портянки резать не надо. А вопрос о том, полезна ли съемка фильма в космосе, — ну, давайте посмотрим. Если это удастся хорошо выложить посмотрим, сколько десятков и сотен, а может быть, миллионов, у нее будет просмотров в ЮТьюбе.

А.Осин― Да, и будет, наверное, какая-то польза от этого. Хайп, — даже не хайп, а реклама, это хорошее дело.

А.Баунов― Вот смотрите: я, когда выложил вчера фотографию со Шкаплером, отчего вы, видимо, и узнали, что я с ним знаком.

А.Осин― Да, конечно.

А.Баунов― Я как раз и выложил ее с сопроводительным текстом о том, что, ребята, вот я знаю вас всех, вы все такие образованные, прекрасные москвичи, которые любят театр и кино, все делают селфи с актерами, музыкантами, дизайнерами, даже с журналистами, прости Господи, — кстати, с журналистами сейчас очень актуально, потому что действительно, профессия по ударом. Так что делайте, делайте селфи с журналистами, им будет приятно.

Но я ни разу не видел ни у кого в ленте, — ни у кого, честное слово, наверное, я пропустил, — селфи с космонавтом.

А.Осин― Понятно.

А.Баунов― А это же эксклюзивная профессия. Это очень плохо. Космос это великое достижение, освоение космоса, всего человечества.

А.Осин― Александр, к сожалению, вынужден…

А.Баунов― Если фильм поможет…

А.Осин― Вынужден вас прервать – эфирная дисциплина, к сожалению, обязывает меня закончить нашу беседу, надеюсь, не последнюю. У нас в «Особом мнении» был Александр Баунов, журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru. Я с вами прощаюсь, удачи и счастливо.