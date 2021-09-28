О. Журавлева― Приветствую всех. И сегодня у нас в гостях как полагается в этот день – экономист Сергей Алексашенко. Здравствуйте, Сергей.

С. Алексашенко― Добрый день, Оля. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.

О. Журавлева― И зрители Ютуба – вы правильно абсолютно сказали. Они уже собрались и вы даже уже немного с ними общались. Я бы хотела просто напомнить, что у нас все как обычно и ваши сообщения я читаю и на сайте, и соответственно в Ютубе. Вот, собственно, вопрос, который вскочил сегодня. Хотя не знаю, насколько это вас удивило. Следственный комитет завел уголовное дело против Навального и его соратников за организацию экстремистского сообщества и осуществления оным всякой экстремистской деятельности. Какую вы видите в этом цель? Это чтобы что было?

С. Алексашенко― На самом деле цель очевидна. Цель – подготовить матчасть, как любит говорить ваш главный редактор для того, чтобы будь команда из Кремля, Алексея Анатольевича можно было бы посадить в тюрьму на второй, третий, четвертый, пятый срок. На самом деле разговоры о том, что против Навального возбуждено еще уголовное дело по тому поводу или сему поводу, за эти 8 месяцев, сколько Алексей уже сидит, с января месяца. В общем, мы встречали раза три уже точно. Поэтому с одной стороны ничего удивительного, потому что мы уже это все слышали и было бы странно, если бы на этой волне, даже не волне, продолжающейся траектории ужесточения политического режима и закручивания всех возможных гаек, вдруг Кремль взял и как-то так мягко отнесся к Навальному. Типа пожурил немножко и отпустил на свободу. Мне кажется, конечно, сегодня решения никто принимать не будет. Но товарищ Бастрыкин понимает, куда дует ветер, пытается угадать желание Путина. И на всякий случай громко заявляет, что мы еще по этому вопросу готовы возбудить уголовное дело. Самое главное, что следствие продолжается. Следственные действия. Будем копать. Понимаете, у нас нет, наверное, в стране никаких других проблем для товарища Бастрыкина. Вот для него борьба с оппозицией, наверное, самое главное дело. И он надеется на нем выехать в следующую пятилетку.

О. Журавлева― Как считают в СК, я прекрасное определение нашла – фонд босоногих карапузов, это удобно употреблять, чтобы не делать никаких указаний на экстремистское сообщество. И запрет организации. Был создан не позднее 14-го года с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыва общественной безопасности и государственной целостности. Мне кажется, что под это можно в принципе любой фонд и любых босоногих карапузов подвести при небольшом усилии. Зачем это нужно, чтобы это лежало. Он все равно пока сидит. А все сообщники, простите, практически все разбежались

С. Алексашенко― Оль, вы хорошо понимаете, что будь команда из Кремля, что нужно Навальному дать еще несколько лет, ведь по этим статьям, состав преступления, там конституционный строй, развал целостности и прочее – ну можно много дать. Я думаю, что лет 20 можно получить. Как Нельсону Манделе 28 лет впаять. И все будут довольны и надолго. И вот товарищ Бастрыкин понимает, вспомните второе дело Ходорковского, второй суд над Ходорковским. Ведь он уже сидел, и уже за половину срока и все равно месяцев 8-9 судебное заседание шло. Понятно, что с тех пор наши суды, судьи повысили свою квалификацию. Они теперь могут любое дело рассмотреть в течение суток. Но все-таки мы же понимаем, что если будет суд над Навальным, то все-таки какое-то общественное мнение будет приковано, будут ходить иностранные журналисты, послы. И вот как-то провести над Навальным суд по такой тяжелой статье, на 10 лет или больше – за один день как-то совсем неприлично. Вот судебное заседание растянется на несколько месяцев. соответственно начинать, смотрите, полгода прошло…

О. Журавлева― А, то есть готовь сани летом.

С.Алексашенко: Было бы странно, если бы на этой траектории ужесточения режима Кремль мягко отнесся к Навальному

С. Алексашенко― Ну конечно. Это означает, что через год нужно будет начинать судебный процесс. А может быть даже раньше. Поэтому, чтобы надежды, оставь надежду, всяк сюда входящий. Написано на дверях исправительно-трудовой колонии, где сидит Навальный.

О. Журавлева― Еще один интересный как мне кажется поворот. Это сегодняшняя и вчерашняя и постоянно уже теперь борьба КПРФ за место под солнцем. Сегодня пытались, вроде бы пытался представитель КПРФ отправиться в суд и подать заявление против итогов электронного голосования. Окружили штаб, собрались силовики. И какое-то давление происходит на КПРФ. Можно ли говорить о том, что из КПРФ в принципе можно вырастить настоящую оппозицию.

С. Алексашенко― Это хороший вопрос. Я уже лет 5 назад говорил, что, похоже, что КПРФ помимо воли Кремля, помимо воли Геннадия Андреевича Зюганова превращается в такую нормальную оппозиционную партию. Которая готова всерьез бороться за права человека, за справедливость суда, за равенство всех перед законом, за борьбу с коррупцией. Лозунги коммунистов в значительной степени пересекаются с лозунгами, что называется, либеральной несистемной оппозиции. И то, что сегодня после этих выборов коммунисты всерьез готовы идти судиться по результатам электронного голосования – показывает, что действительно внутри этой партии зреет какое-то движение как Союз новых сил, который готов бороться за власть и, по крайней мере, отстаивать результаты голосования. Бороться за честный подсчет голосов. Если не за честные выборы, то хотя бы за честный подсчет голосов в результате голосования. Да, в конечном итоге ведь если верить всем расчетам Шпилькина Сергея, то коммунисты и «едро» получили примерно поровну голосов по партийным спискам. Это означает, что в принципе коммунисты действительно пользуются поддержкой большой части населения. Не могу сказать, что меня это сильно радует. Потому что в экономической части, конечно, коммунисты занимают позицию как еще большего огосударствления, еще большого патернализма. Еще большей социальной обеспеченности. И тем самым на самом деле сталкивают и Путина, и Мишустина в ту же самую колею. То есть они выплаты 10 тысяч пенсионерам перед выборами, обещание новой программы расселения жилья. Это все реакция на то, что коммунисты получили огромную поддержку на последних выборах. Станут ли коммунисты действительно настоящей оппозицией – мне кажется, зависит от того, насколько быстро со сцены уйдет Зюганов. Потому что понятно, что пока как, что ни говори о коммунистах, которые пишут иски, которые готовы идти в суды, все-таки главное слово или последнее решающее слово в этой партии имеет Зюганов. И у него в руках полный контроль над всем, что может произойти. Соответственно, если он уйдет или его уйдут, и произойдет смена, придет новый более молодой энергичный лидер, то, собственно говоря, я бы не стал удивляться, если коммунисты займут более радикальную позицию с точки зрения противостояния Кремлю. По крайней мере, не всегда будут идти у него на поводу.

О. Журавлева― Вопрос обычный, коммунисты всегда заявляли после выборов, что они будут судиться, они всегда были недовольны. Но такого как бы силового ответа от государства они обычно не получали. А сейчас вроде как митинг разогнать, и вот этих попытаться как-то напугать активистов и представителей. Это-то зачем?

С.Алексашенко: Станут ли коммунисты настоящей оппозицией, зависит от того, насколько быстро со сцены уйдет Зюганов

С. Алексашенко― Есть такая присказка, поговорка: знает кошка, чье мясо съела. Мне кажется, что если бы с электронным голосованием все было чисто и аккуратно, то власть могла бы не бояться ни этих митингов, ни судебных исков. Положили бы все аргументы. Позвали бы программистов. Проверили бы все операции, которые там происходили. Сняли бы все вопросы. Вот если у вас все хорошо и все чисто – тогда чего вам бояться этого суда. И наоборот вы могли бы посмеяться над коммунистами, сказать: вот смотрите, какие вы неграмотные. Соответственно если власть, если звезды зажигают – то это кому-то нужно. Если разгоняют митинги – значит, у власти для этого есть свои мотивы. Мотив состоит однозначно: фальсификация итогов голосования.

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О. Журавлева― Наш сегодняшний гость – Сергей Алексашенко. Не только экономист, но как бы сказать – не то чтобы политик, но очень вовлеченный в политические процессы в России человек. Мы сейчас как раз на перерыве обсуждали перспективы коммунистической партии и ее поддержки. Очень много говорилось о том, что коммунисты все равно ассоциируются у определенной части населения с КПСС. И со всеми, с товарищем Сталиным, которого они любят как-то вспомнить. С какими-то вещами, которые простить невозможно. Это тоже уйдет при смене Зюганова, как вам кажется.

С. Алексашенко― Я не знаю. Это сильно зависит от того, кто придет на смену Зюганову и какие будут взгляды у тех людей, которые будут возглавлять компартию в тот момент. Завершая наш разговор, который мы начали в перерыве. Я считаю, что сейчас у либеральной оппозиции, несистемной оппозиции с коммунистами особых разногласий нет. Потому что мы все хотим сменяемости власти, честных выборов.

О. Журавлева― Путин кстати тоже за сменяемость власти. Вы в курсе?

С. Алексашенко― Кто?

О. Журавлева― Путин.

С. Алексашенко― Путин? Нет. Почитайте интервью Пескова. Нет.

О. Журавлева― Он за сменяемость власти, но сейчас это неважно.

С. Алексашенко― Естественно. Это примерно как в Советском Союзе при раннем Л. И. Брежневе. Леонид Ильич тоже был за сменяемость. Досидел успешно в своем кресле до смерти. Поэтому сейчас мне кажется, что с коммунистами даже с учетом того, что в их руководстве или среди них есть большое количество любителей товарища Сталина, которого я считаю людоедом и убийцей. Сейчас у нас есть общие цели, я считаю, что сейчас с ними можно объединяться. В тот момент, когда в России произойдет смена власти, в тот момент, когда пройдут в России честные свободные выборы. В тот момент, когда выяснится весь ландшафт политических сил и кто, сколько поддержки населения имеет. Вот тогда нужно будет обсуждать, кто с кем будет объединяться для того, чтобы формировать правительство, большинство в думе и так далее. И в тот момент вполне вероятно, что с коммунистами нам будет не по пути. Кто же знает. Но сейчас я считаю, что и коммунистам, и либеральной оппозиции у нас задача общая.

О. Журавлева― А как вам кажется, вы сами сказали, что коммунистическая повестка: справедливость, выплаты, эта социальная поддержка она была проявлена в связи с их высказываниями и призывами. Перед выборами. А, может быть, дальше власть перехватит эту повестку и начнет и дальше, вот сегодня про трущобы, которые надо расселять. Про доплаты. Про борьбу с бедностью. Действительно денег вроде полно, чего сейчас не выполнить коммунистические призывы.

С. Алексашенко― Вы абсолютно правильно, Оля, говорите, что стратегия Кремля уже давно состоит в том, чтобы перехватывать лозунги оппозиции. В том числе они достаточно успешно перехватили лозунг борьбы с коррупцией. По крайней мере, в какой-то момент эта тема ушла с повестки дня, сейчас она опять вернулась. То есть Кремль возглавил какой-то процесс. Помните, когда президентом был Медведев, было даже заседание открытого правительства, которое в прямом эфире транслировалось. Я как помню, там выступал и рассказывал о том, как нужно бороться с коррупцией на самом верхнем уровне, почему без этого ничего не получится. Но потом как-то при Путине Кремль эту тему задвинул. Сказал, что мы этим будем заниматься. И она так сильно и умерла. Тема умерла, а коррупция осталась. То же самое с повесткой дня. В тот момент, как Кремль чувствовал, что тема борьбы с коррупцией поддерживается значительной частью активного общества, сейчас Кремль, собственно, Путин буквально дословно признал, что наше общество бедное, что люди нищие. И понятно, что протестное голосование за коммунистов это и есть отражение того, что население живет с каждым годом все хуже и хуже. В этой ситуации, конечно, выдать деньги населению – это простое решение коммунистическое. Но здесь я думаю, что Путин сам бы пошел, конечно, по этому пути. Не будь министром финансов Антон Германович Силуанов, который наверное последним в нынешнем руководстве Минфина, по-моему там уже никого не осталось, кто помнит кризис 1998 года, кто в этот момент работал в Минфине на руководящих постах. Он, по-моему, был директором департамента бюджетной политики. Но могу ошибаться. В любом случае был уже где-то может быть даже замминистра. В тот момент. И Путин тоже хорошо помнит кризис 1998 года. И соответственно вот как только Путину кто-то предлагает, а давайте-ка мы увеличим дефицит бюджета или давайте раздадим больше денег. Владимир Владимирович, а вы помните кризис 1998 года. Вот с этого все и начиналось. И поэтому Силуанов успешно проводит эту совершенно, я считаю вредительскую бюджетную политику, когда бюджет формируется с профицитом. И он идет еще на повышение налогов. То есть вообще не очень понятно, зачем из экономики выжимать деньги и складывать их в свою кубышку. Естественно, в тот момент, когда Путин говорит, что нужен экономический рост, бизнесу нужны деньги для инвестиций. А Силуанов их забирает. Если бы не Силуанов, если бы был какой-то более сговорчивый министр финансов, я думаю, что Путин давно бы уже перешел к такой раздаче денег. И кстати, может быть, в 24-м году правительство поменяется после того, как пройдет голосование по переназначению Путина. Посмотрим, что будет с министерством финансов.

С.Алексашенко: Стратегия Кремля уже давно состоит в том, чтобы перехватывать лозунги оппозиции

О. Журавлева― Я поняла, вы сторонник такой теории роли личности в истории. Здесь Зюганов все решит, его отсутствие или присутствие. Здесь Силуанов все решит. Интересно.

С. Алексашенко― Оль, я считаю, что люди, личности действительно играют огромную роль в истории. И чем больше вы изучаете сложные ситуации в жизни разных стран, сложные эпизоды, вы очень хорошо понимаете, вот что этот человек занимал одну точку зрения, этот противоположную, в результате каких-то бюрократических раскладов победил вот этот, и страна сдвинулась в какую-то сторону. Но это знаете, как называется. Оказаться в нужное время в нужном месте. Человек с нужными взглядами. То, что Россия страна бедная – это, к сожалению, правда. И нужно сказать, что это основная заслуга Владимира Путина, который за последние 10 лет перевел страну реально после кризиса 2008 года, все хорошо было, доходы росли, экономика росла. После чего доходы перестали расти, и экономика перестала расти. Это его огромная заслуга. И я считаю, что тот, скажем так, экономический рост – это единственный реальный способ борьбы с бедностью. Потому что раздача денег из заначки — это примерно как накормить голодного ухой. Вы не научите его ловить рыбу. Если научите ловить рыбу – он будет уметь ее ловить и будет сытым на свою оставшуюся жизнь. И здесь, к сожалению, в этом направлении никакого просвета пока не видно.

О. Журавлева― Денег действительно полно. Сегодня еще выясняется, что биржевая цена на газ превысила тысячу долларов. Московская биржа обновила исторический максимум. Вообще просто шикарно все. Почему нельзя немножко дать работающим пенсионерам, еще кому-нибудь.

С. Алексашенко― Можно. Только Силуанов против, Оль. Цена нефти всего лишь 80 долларов.

О. Журавлева― Бывало и 8.

С. Алексашенко― Бывало. Но давайте о черных временах мы вспоминать не будем. В середине 2013 года, когда начался спад в российской экономике, когда прекратились инвестиции, то есть ровно через год после того как пришел Путин, экономика на это отреагировала. Вернулся после рокировочки с Медведевым. Экономика отреагировала, начался спад инвестиций. Началось снижение темпов роста. И началось падение доходов населения. Вот в тот момент цена нефти была 110 долларов за баррель. В среднем за 2013 – 108 с копейками. Так что были времена и получше. У Силуанова очень, вот такой догматический и простой, понятный, что называется, даже кандидату экономических наук Путину подход. Владимир Владимирович, мы в кризис расходы увеличили, теперь расходы надо сокращать. А если мы этого делать не будем, то будет как в 1998 году.

О. Журавлева― Тогда вопрос. Уважаемый Сергей. Все домохозяйки и просто даже не кандидаты экономических наук прекрасно понимают, что расходы можно сокращать по-разному. Можно не покупать новую винтовку дорогостоящую, или не организовывать какую-нибудь супер я не знаю что. Эти деньги выделить на покупку обуви ребенку. Ну, денег много, мы их сейчас будем копить. Но тратить-то мы их будем все равно не на бабушек, старушек и инвалидов, и не на медицину. Мы их тратить-то будем на что.

С. Алексашенко― Мы их тратить будем, абсолютно правильно сказали – на закупку вооружения, на повышение зарплаты силовикам и военнослужащим. На войну в Сирии, на Донбассе.

О. Журавлева― А на это Силуанов повлиять не может. Вот я к чему.

С. Алексашенко― А это уже политические процессы. Бухгалтер должен молчать, когда говорят генералы, кассир-бухгалтер стоит по стойке смирно и молчит. Потому что звание не позволяет спорить с генералом. Это точно, он не может в это вмешаться. Он может как-то отстоять, когда обсуждается госпрограмма вооружений на следующий длительный срок. Вот там он воюет с Шойгу, там с Генштабом во главе с генералом Герасимовым. И пытается отстоять какую-то общую сумму расходов на несколько лет вперед. А дальше уже все, дальше только по повышающей.

О. Журавлева― Дальше мы продолжим. Сначала послушаем новости. И Ольга Журавлева и Сергей Алексашенко вернутся в эту студию.

НОВОСТИ

О. Журавлева― И снова с вами программа «Особое мнение». Это третья часть нашего сегодняшнего балета. Давайте уже наконец делить деньги всеобщие. Посмотрим, у нас да, есть некоторые трудности. Но у них-то, дорогой Сергей, тоже будут трудности. Вы в прошлой программе говорили о том, что ничего не случится. Европа не замерзнет, будет у них газ. И правда будет, но что-то цены начали бешено расти. Это почему?

С. Алексашенко― А что в этом плохого.

О. Журавлева― Нет, нам опять повезло. Не нам в смысле, а Силуанову повезло.

С. Алексашенко― У них другого газа нет. Как: берите тех писателей, которые имеете. Берите тот газ, который есть. Вы создали такую систему. Вы начали бороться с атомной энергетикой, вы начали зеленый переход одновременно. Вы сказали, что газ – переходное топливо. Катар тут же сократил строительство сжижающих заводов, сказал, что больше в Европу газ не повезет. Потому что он вам не нужен. Вы сами нам об этом сказали. Ну, вот теперь европейские политики, точнее европейское население расплачивается за ошибки европейских политиков. А «Газпром» потирает руки, потому что цены высокие, его заставили перевести значительную часть его продаж газа в Европе на спотовые цены. Все хорошо, денег не скажу, что куры не клюют, но финансовое положение «Газпрома» по итогам этого года станет сильно лучше. «Газпром» уже 20 лет борется за то, чтобы никакая другая компания из России не имела права продавать газ на экспорт. И поэтому когда «Газпром» говорит, что Россия не может увеличить поставки газа на экспорт – конечно, врет, потому что другие нефтегазовые компании российские с удовольствием сейчас поставили бы чего-нибудь на экспорт. Дай им такую возможность. Но все предложения даже всемогущего Игоря Ивановича Сечина, которые ложатся на стол Путину, отметаются, что называется, без обсуждения. Потому что Путин сразу же отправляет их в корзину и говорит, что это святое. Единый канал экспорта газа – это святое. И его не тронь. Представляете, даже усилий Сечина не хватает для того, чтобы Европе поставить больше газа. Хорошо, заплатит побольше за свои ошибки. Население проголосует за правильных политиков, которые сменят власть, не только в Германии сменится, но еще где-то.

С.Алексашенко: Европейское население расплачивается за ошибки европейских политиков. А «Газпром» потирает руки

О. Журавлева― Простите, но когда растут цены на нефть и газ, за них, понятно начинают платить покупатели в Европе и так далее. И они возможно повлияют на выборы. Но когда растут цены на нефть и газ, российские население тоже теряет, все равно теряет. Потому что оно начинает платить больше за нефть, газ, и за все остальное. Как так получается.

С. Алексашенко― Потому что в России усилиями того же самого Игоря Ивановича Сечина и того же самого Антона Германовича Силуанова создана такая абсолютно уникальная конструкция, предсказуемого роста цен на нефть и соответственно предсказуемого роста цен бензин. Просто во всех странах, в большинстве стран цена на бензин меняется вверх-вниз в зависимости от того, нефть дорожает или дешевеет. Причем она может меняться достаточно сильно. А в России в тот момент, когда лет 5 назад цена на нефть в очередной раз начала расти, и цены на бензин начали расти, Владимир Владимирович разозлился, сказал: как такое, почему откуда. Зачем. Ну-ка быстро придумайте мне механизм, чтобы цены вели себя как по линейке. С тех пор Сечин и Силуанов объединились и нарисовали такую линейку. И с тех пор у нас если вы посмотрите на график, то независимо график цен на бензин или график цен на нефть внутри России, то он идет абсолютно практически прямая линия, независимо от того, что происходит с ценами на нефть. Но это специально такая конструкция. Это стабильность по-путински. Нам неважно, что происходит на рынке, главное – чтобы население не возмущалось тем, что цены растут.

О. Журавлева― Они растут, тем не менее.

С. Алексашенко― Они растут в меру инфляции. У нас теперь как: все растет в меру инфляции.

О. Журавлева― Я прошу прощения, тут нам пишут: ЖКХ на 15%, строительные материалы в 3 раза. Как-то…

С. Алексашенко― А потому что строительные материалы это неконтролируемый рынок. Там нет Игоря Ивановича Сечина и там государственных компаний пока, к сожалению, не очень много. Поэтому над этим надо работать. Ну нельзя же все сразу. Уже цены на бензин по линеечке, с конца прошлого года цены на продовольствие или начала этого года начали потихонечку, то одну группу. То там гречка, то подсолнечное масло. То сахарный песок. Вот уже их все выстраивают по линеечке. Просто объединенных усилий российской бюрократии не хватает, чтобы заняться всем сразу. Слона нельзя съесть целиком. Его можно съесть по частям. Поэтому они так будут загонять одну цену за другой. И контролировать и обеспечивать такую предсказуемость. То есть сами себе будут рисовать график инфляции, и потом все цены менять в соответствии с тем графиком, который нарисовали.

О. Журавлева― Но нам же, населению должно стать от этого как-то спокойнее, лучше и стабильнее. Пока не чувствуется этого.

С. Алексашенко― Нет, Оль, населению точно лучше от этого не станет. Потому что время от времени кто-то прорывается к Владимиру Владимировичу и говорит, что, Владимир Владимирович, а вот здесь надо поднять цены выше, чем инфляция. Как, например, с последними тарифами ЖКХ. Там просто катастрофическое положение, там денег у Силуанова не допросишься. А нужно срочно инвестировать. А инвестировать неоткуда. Поэтому давайте населению повысим тарифы. И соответственно населению взяли и повысили тарифы. А зарплата, пенсия у бюджетников в меру инфляции. Но поскольку цены на ЖКХ выросли выше, то соответственно реальные доходы населения растут меньше инфляции. Потом прибежали военные и говорят: Владимир Владимирович, а мы тоже хотим, чтобы нам зарплату повышали побыстрее. Как-то она у нас мало растет. Ну Владимир Владимирович щедрой рукой подписал, сказал, что 9% в год. Но если военным платят больше, а пирог общего размера не меняется, потому что Силуанов его ограничивает. То значит всем остальным достается меньше. Ну вот так и получается. Что кому-то лучше, а большинству населения становится хуже.

О. Журавлева― Но когда силовикам лучше, то хуже населению или не хуже — уже не имеет такого значения. Я правильно понимаю?

С. Алексашенко― Почему?

О. Журавлева― Ну потому что всегда…

С. Алексашенко― А вот давайте проведем опрос. Вот готовы ли наши радиослушатели пожертвовать своими доходами ради повышения доходов силовиков.

О. Журавлева― Нет наоборот, они просто понимают, что если силовиков будут кормить хорошо, то соответственно все их возмущения от того, что их кормят плохо, будут заканчиваться дубинкой по голове. Это совершенно очевидно. Мне кажется.

С. Алексашенко― Мне кажется, что если силовиков кормят хорошо, то всему остальному населению точно становится плохо.

О. Журавлева― Да.

С. Алексашенко― Да, конечно.

О. Журавлева― Кос77, может наивный человек: прежде всего это должно сказываться на наполняемости бюджета. Выросли цены на углеводороды – повысилось благосостояние россиян. Нет.

С. Алексашенко― Вот нет, в том и дело. У нас же такое ощущение, что, Кос77, вы как-то прослушали первую часть нашего разговора про министра финансов Силуанова. Вот у нас есть бюджетное правило в России, уже с 8-й попытки его сформировали. И поэтому для россиян, то есть на расходы бюджета идут доходы от экспорта нефти при цене до 43 или 44 долларов. Независимо от того, какая цена на рынке: 50-60-70-80 долларов. Вот в бюджет идет то что до 44-х. А все остальное идет в кубышку к Силуанову. Накапливается на всякие непредвиденные события. В тот момент, когда Путин захочет лично эти деньги потратить. Поэтому благосостояние россиян точно совершенно не зависит от того, растут цены на нефть или не растут. Эта цена в бюджетном правиле тоже растет по линеечке. Она там прочерчена и на 70 центов в год, по-моему, повышается. То есть в следующем году денег будет чуть больше, чем в этом.

О. Журавлева― Еще такой вопрос. От Ильи философский с экономическим уклоном: почему как вам кажется, с бедностью постоянно борются, но никак не одолеют? Бедность в принципе можно победить? Но ведь везде борются с бедностью, не только в России.

С.Алексашенко: Благосостояние россиян точно совершенно не зависит от того, растут цены на нефть или не растут

С. Алексашенко― И на самом деле я уже, по-моему, приводил цифру в эфире, что в Америке число бедных людей тоже достаточно большое. Это 33 миллиона человек, 38 миллионов человек получают дополнительные деньги, сейчас уже не продуктовые талоны, а деньги, которые можно потратить на питание. 38 миллионов человек – это примерно 12-13%, наверное, американского населения. То есть даже такая богатая обеспеченная страна все равно сталкивается с проблемой, что есть люди, которые живут ниже той черты, которая в стране называется бедностью. Наверное, это будет всегда, просто обеспечить абсолютное равенство распределения доходов между всеми жителями какой-либо страны, невозможно. Какой бы политический экономический строй в этой стране ни существовал. Поэтому, наверное, бедные люди будут всегда. Дальше возникает вопрос: сколько их. Должно ли их быть 13% как в Америке, 15% как в России, или может быть 3 или 5% за счет налоговых послаблений. В свое время я говорил о том, что в России один из решающих факторов борьбы с бедностью может состоять в изменении налоговой системы. Когда вводится достаточно высокий налогонеоблагаемый минимум, 10 тысяч рублей, предположим, но при этом повышается ставка, общая единая плоская ставка с 13 до 18%. В результате шкала становится в действительности прогрессивной и те, кто получают больше 100 тысяч, они начинают платить больше, чем по нынешней шкале. А дальше есть международное сравнение и тут главный инструмент для борьбы с бедностью – это экономический рост. То есть страна, в которой нет экономического роста, не имеет никаких шансов для победы над бедностью или это просто для того, чтобы как-то с ней справляться с этой проблемой.

О. Журавлева― Тогда сравните, пожалуйста, экономический рост России и США, если количество, процент бедных у них вроде бы похож.

С. Алексашенко― Похож, просто граница бедности проходит на разном уровне.

О. Журавлева― Вот как считается. Кто считается бедным. Это важно.

С. Алексашенко― Вот в России граница бедности это, наверное, прожиточный минимум. Сколько он там сейчас, 12 или 13 тысяч рублей. Меньше 200 долларов. А в Америке уровень границы бедности, по-моему, 1100 или 1200 долларов. В месяц. То есть, чтобы мы понимали.

О. Журавлева― Им еще выделяют карточки, чтобы они еды себе купили.

С. Алексашенко― Да. И поддерживают. Оль, потому что Америка такая же страна, как и Россия. И там такие же люди и там та же проблема одиноких матерей с детьми. Это самая незащищенная категория, когда мать-одиночка, у нее двое детей, и она естественно, скорее всего, не имеет высокооплачиваемой работы. И вот таких людей много. Или многодетные семьи. Поэтому да, такая проблема существует. И поэтому американское государство считает правильным помогать этим людям и выделять деньги на эти цели.

О. Журавлева― Я так поняла, что у нас вроде бы тоже выделяются деньги, но просто по-другому считаются. И бедными считаются не те люди и помогают не там как-то. Удивительно это все происходит. Еще хотела вас спросить по поводу, боже мой, неужели я потеряла этот прекрасный текст. Еще тут возникают вопросы по поводу повышения налогов. Скажите, сейчас вы говорили, что наоборот повысили налоги. Вы имеете в виду для металлургов и так далее.

С. Алексашенко― На сырьевые компании.

О. Журавлева― А это разве плохо? У них же в принципе все хорошо.

С. Алексашенко― Оль, давайте разделим повышение налогов на сырьевиков, и общее повышение налоговой нагрузки на экономику для того, чтобы сделать бюджет профицитным. Чтобы в бюджете доходы превышали расходы. Это сочетание, вот безотносительно к сырьевикам, я считаю, что политика бюджетного профицита, когда доходы превышают расходы – это вред для российской экономики. Это означает, что российская экономика, которая и так не растет, из нее министр финансов выжимает дополнительные соки, чтобы сложить деньги в свою кубышку. Соответственно я в принципе лично ничего против повышения налогов на сырьевиков не имею. Но я считаю, что если правительство пошло по этому пути – значит, оно должно снизить налоги на другую, по другой статье. Ну, например, пенсионные взносы. Социальные взносы. Потому что это самый серьезный удар по экономике 21-го века. Сервисная экономика основана на человеческом труде. Или еще какие-то маневры. То есть я не против повышения налогов на сырьевиков. Но я считаю, что при этом не нужно повышать общую налоговую нагрузку в экономике.

О. Журавлева― Скажите, а помните, много лет назад мы с вами говорили о том, как замораживались пенсионные накопления работающих ныне россиян. Помните?

С. Алексашенко― Да.

О. Журавлева― Один был министр честный, другой искренний. Один говорил, что надо бы вернуть, другой говорил, что все равно не вернем. Когда это кончится и почему, несмотря ни на какой трижды профицит, хоть какая цена на что угодно. Почему эту тему замумукали как-то? Где наши деньги?

С. Алексашенко― А зачем их возвращать, Оль. Поставьте себя на место министра финансов Силуанова. Вопрос: а зачем эти деньги возвращать? Что, какое-то возмущение по этому вопросу есть?

О. Журавлева― Ну просто потом нам будет нечего кушать, когда мы выйдем на пенсию.

С. Алексашенко― Это ваши проблемы, которые будут через 20-30-40 лет. Тогда точно Силуанов…

О. Журавлева― Через 12.

С. Алексашенко― Все равно Силуанов не досидит 12 лет. И вот точно совершенно гарантирую вам это. Поэтому никто же не возмущается. Никто не требует этого. Демонстрации не проходят.

О. Журавлева― Вы сейчас призываете к каким-то этим самым, которые приводят к массовым беспорядкам.

С. Алексашенко― Я говорю, я никуда не призываю. Я констатирую факт, что никто не требует возврата пенсионных накоплений. Вот я кстати тоже не требую. Потому что у меня их нет. Я был лишен этой самой по возрасту. Поэтому мне нечего возвращать. Мне нечего терять кроме своих цепей.

О. Журавлева― Вот такой абсолютно свободный человек — экономист Сергей Алексашенко был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.