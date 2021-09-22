А. Плющев― Добрый вечер. Вы смотрите программу «Особое мнение», слушаете ее на радио «Эхо Москвы». А смотрите в Ютубе и Яндекс-Дзене. В программе «Особое мнение» сегодня политолог Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, добрый вечер.

В. Соловей― Добрый день, Александр, Добрый день всем, кто нас смотрит и слушает.

А. Плющев― Ну что, надо начинать с выборов. Никуда не денешься.

В. Соловей― Увы, увы.

А. Плющев― Давайте с одного из его аспектов начнем – с электронного голосования в Москве. Больше всего споров вызывает. Как вам эти итоги. Было ли электронное голосование сфальсифицированным или манипулированным.

В. Соловей― К сожалению, у меня нет никаких сомнений в том, что оно было сфальсифицировано. Что им манипулировали. Я прекрасно помню, что в 2019 году Роман Юнеман, который проиграл именно из-за электронного голосования выборы в Мосгордуму, это доказывал. Он доказывал это в суде. Он предъявил довольно убедительные с моей точки зрения доказательства. Потом уже незадолго до выборов, месяца за два я кое-что прочитал на эту тему. Поговорил со специалистами. Они объяснили. Сайт, на котором регистрируются, проходят идентификацию. Он кем контролируется? Государством. Можно ли доверять в России государству? Особенно во время выборов. Вопрос символический мне кажется.

А. Плющев― Цифровые технологии, блокчейн.

В. Соловей― Да нет, увы, доверять нельзя. Правда, теоретически здесь есть одно допущение. Хотя оно не очень сильное. Поскольку на электронное голосование вынуждали записываться бюджетников, и они очень часто голосовали, насколько я знаю, вынуждены были голосовать под присмотром начальства, то там доля тех, кто проголосовал условно за «Единую Россию» была бы немалая. Но вряд ли эта доля могла бы так радикально изменить результаты голосования в Москве. Когда почему-то все это голосование вдруг обернулось в пользу «Единой России».

А. Плющев― Говорят же, что да, сторонники коммунистов призывали не голосовать электронно, а прийти ногами свой электорат.

В.Соловей: Можно ли доверять в России государству? Особенно во время выборов. Вопрос символический мне кажется

В. Соловей― Правильно с моей точки зрения они делали. Но дело в том, что у власти мобилизационный ресурс поболе, чем у коммунистов. Согласитесь. И поболе, чем у сторонников «Умного голосования». А было совершенно очевидно, я лично об этом много раз говорил публично, в том числе в эфире «Эхо Москвы», что цель электронного голосования, в том числе – нивелировать «Умное голосование». И это успешно получилось. Надо смотреть правде в глаза. То есть технически «Умное голосование» оказалось эффективным, политически – абсолютно проиграло. Просто абсолютно. Ключевое место, где вы можете реализовать «Умное голосование» — это крупные города и то не все. В первую очередь Москва. Если вы проигрываете здесь, значит, вы проигрываете политически. Более того, исходя из успешного опыта использования электронного голосования, нет сомнений в том, что власть сейчас попытается, даже не попытается, а распространит электронное голосование на большее число регионов с тем, чтобы прийти вообще к голосованию таким образом.

А. Плющев― А я подумал, а зачем тогда власть. Вообще в принципе.

В. Соловей― Зачем тогда выборы. Тогда вопрос уже встанет.

А. Плющев― Выборы и ГД, например. В принципе по закону можно же голосовать всенародно. А «Активный гражданин России» чтобы был.

В.Соловей: Технически «Умное голосование» оказалось эффективным, политически – абсолютно проиграло

В. Соловей― Я уверен, что нам даже могут предложить в целях развития демократии укрепление связей между государством и обществом такую процедуру. А давайте мы будем ряд законов выносить сперва на плебисцит, как Конституцию. А потом на референдум. И это будет значительный шаг к демократии, Россия будет приближаться к идеалу античной Греции. Помните.

А. Плющев― Это кто как будет преподносить. Кто скажет: Греция, для людей поумней…

В. Соловей― Образованней.

А. Плющев― А кто скажет: Швейцария. Для практичных. Там референдум же каждый месяц.

В. Соловей― Давайте у нас. Так что оказалось электронное голосование на самом деле бейсбольной битой в руках Кремля.

А. Плющев― С одной стороны, но оно такое эффективное, Элла Памфилова сегодня сказала что нет, ребята, московская платформа не будет использовать… Их же две конкурентные. Московская и федеральная. Федеральная платформа будет теперь единая и неделимая.

В. Соловей― Я думаю, что…

А. Плющев― Как же так.

В. Соловей― …чтобы подсчитать голоса сразу, а не растягивать подсчет электронных голосов. То есть кто говорил — зам. Памфиловой, что они распечатывают их. А потом подсчитывают. Это же было сказано. Вот чтобы сразу результат выводили. По одному движению ключа. Конечно, перейдут на федеральную платформу. Безусловно.

А. Плющев― То есть это какая-то чисто техническая штука или есть политическая какая-то. Что такое московская платформа.

В. Соловей― Я как раз хотел сказать, что здесь есть, конечно, политический аспект, связанный с диспозицией… Собянин поначалу выглядел очень бледно, когда выяснилось, что на земле часть кандидатов так называемых независимых от «Единой России» проигрывают. Проигрывают кандидатам «Умного голосования». А есть техническая, зачем два ключа. Зачем московскому мэру давать неважно, кто им будет, может стать другой человек. Зачем ему давать второй ключ. Если этот мэр уже опростоволосился. А ему дали понять, что его карьера зависит от результатов голосования в Москве. Точнее продолжение карьеры.

А. Плющев― Но в результате он все равно на коне.

В. Соловей― В результате да. Но есть то, что называется а) по гамбургскому счету, а б) что еще важнее – как это интерпретируют в глазах президента. Мы же прекрасно помним, что полтора года назад весной прошлого года, когда вводились карантинные мероприятия, московский мэр был на коне. Он был образцом для подражания. Но доброжелатели его в кавычках стали Владимиру Владимировичу докладывать, что не по чину возомнил. Ведет себя уже как руководитель всей Руси. Это привело к резкому охлаждению отношений. Сейчас те же самые люди и именно те же самые что действовали в прошлый раз, говорят: посмотрите, он чуть нас ни поставил на грань унизительного символического поражения, а символическое поражение оно сродни политическому. Проиграть Москву — это все равно что проиграть Россию.

А. Плющев― Кутузов так не считал.

В. Соловей― Те времена прошли. Уже предлагал вообще сжечь. Чтобы спасти Москву, прошу прощения, спасти Россию – надо сжечь Москву. Это конечно чересчур.

А. Плющев― Она и была сожжена.

В. Соловей― Да, а вот посмотрите, он мог нас поставить в крайне неприятное положение. Посмотрите, зачем ему доверять такую власть. Не справляется он. Смотрите, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович посмотрит, вздохнет: да, прошло время доверия к таким людям. Надо выдвигать новые проверенные кадры, которые справляются с любыми задачами. Любые задачи по плечу.

А. Плющев― Мне казалось наоборот, что Собянин укрепляется, укрепляется и у него еже появляется такой супермеч светящийся.

В. Соловей― Понимаю. Это было впечатление, наоборот, он ослабевал очень заметно. И с весны этого года, когда он выбыл из всех списков преемников. Когда его положение стало казаться и не просто казаться, а реально все более шаткое. Поэтому ему сказали: ну посмотрим, как ты проведешь выборы. Вот он и провел. А далее: сердце царево в руке божьей.

А. Плющев― А то, что Навальный его упоминал как человека, который возможно спит и видит, как бы подсидеть Владимира Владимировича.

В.Соловей: Проиграть Москву — это все равно что проиграть Россию

В. Соловей― Это естественно работает против. Если вы хотите кому-то помешать, вот Навальный, вот возьмет его похвалит или наоборот. Как в свое время Чайке удалось продлить свои полномочия на посту генпрокурора, потому что Навальный выпустил фильм против него. И снимать его было нельзя. По крайней мере, какое-то время. То есть такой отравленный поцелуй, если хотите. И опять же, те самые интерпретаторы скажут: вот видите, да у них там о-го-го, уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Но тень на плетень навести они запросто могут.

А. Плющев― Главным в российской внутренней политике становится искусство интерпретации.

В. Соловей― Первой интерпретации. Если у вас есть доступ и вы успели первым проинтерпретировать, вот вы первым донесли. Ну вы же как журналист прекрасно знаете – кто первым получил новость в нужной для себя подаче – тот и закрепился. Все уже. И вы оспорить практически уже не сможете. Вам нужно превосходящие уже ресурсы для того чтобы замылить первоначальное сообщение, которое содержит интерпретацию. Собянин не встречается с Путиным. Ему довольно сложно. Есть люди, которые с ним регулярно общаются.

А. Плющев― Не так давно у них была какая-то встреча.

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А. Плющев― Здесь в студии «Эхо Москвы» на 14-м этаже по адресу Новый Арбат, 11 Валерий Соловей в программе «Особое мнение». О думе еще можно говорить много. А можно и немного. Она вообще имеет значение сейчас новая дума. Выборы прошли. А то, как она там будет сформирована, как она дальше будет продолжать работать, кто возглавит комитеты, спикер.

В. Соловей― Она имеет не большее значение, чем предыдущая дума. Более того, я думаю, что ситуация ухудшится, несмотря на то, что будут говорить, обновление, появление новой фракции. Обновление руководителей комитетов. Потому что от этой думы требуется то же самое, что и от прошлой – штамповать. Одобрять все, что вносит власть, особенно силовая группа власти. И эта дума это будет делать. Я думаю, что малейшие поползновения на независимость тех или иных членов фракций будут жестоко подавляться. Ну как жестоко. Возбуждать уголовные дела будут, эта практика отработана. Придется молчать в тряпочку.

А. Плющев― Прямо на депутатов ГД?

В.Соловей: Если вы хотите кому-то помешать, вот Навальный, вот возьмет его похвалит или наоборот

В. Соловей― А почему бы нет. Угрожать всегда можно, если не непосредственно депутатам, то членам его семьи. У них есть жены, дети, внуки. И тому подобное. Обширные фамилии.

А. Плющев― Тут еще была история с партией «Новые люди», что она вошла впервые за много лет. Еще она партия. И что это какой-то конструкт администрации. Но с другой стороны она как бы такая с намеком на либеральность. А что она будет делать в ГД?

В. Соловей― Вы знаете, она провела совершенно бессодержательную кампанию. То есть в ее кампании не было ясного политического послания. Никакого.

А. Плющев― При этом деньги потратили

В. Соловей― Колоссальные просто. То есть она все брала за счет формы. Содержание пыталась внести и небезуспешно Сардана Авксентьева. Если бы у нас вообще кто дебаты смотрел. У нас дебаты смотрят только профессионально заточенные люди. Журналисты, которые пишут о политике. Ну и собственно политтехнологи. Больше никто эти дебаты не смотрел. Если она себя будет вести также в думе, то это окажется пшиком. А как она еще может себя вести. Как вы думаете. Я думаю, что никак иначе. Они все находятся под прессом страха.

А. Плющев― Говорили следующее, что им дадут следующую роль. Примерно, условно говоря, некогда СПЧ. А давайте мы немножко поменяем репрессивные законы. Чтобы они стали чуть менее репрессивными.

В. Соловей― Да, обойдемся без децимаций в этот раз. Давайте каждого сотого. Децимация конечно преждевременна. Совсем не исключаю, но посмотрим. Здесь надо судить по фактам. Приписывать им можно что угодно. Но их реальная функция будет зависеть от того, что предпишет президент думе. А насколько я знаю, он предписывает думе, чтобы она ужесточала законодательство, а не боролась за его либерализацию. Ну да, они могут сыграть в этого мальчика подставного.

А. Плющев― Это не значит, что это примут. Ну так поставили…

В. Соловей― Конечно. Мы стараемся, мы боремся, а вот эти ретрограды, консерваторы они мешают нам.

А. Плющев― Важно, кто будет спикером?

В. Соловей― Я думаю, что нет.

А. Плющев― Много говорят о том, Володин.

В. Соловей― Это важно для того, кто станет спикером. Но в целом для конструкции государственной власти это не очень важно. Спикер должен быть абсолютно управляем. Более ничего от него не требуется. Полностью лоялен. И эффективен как бюрократ. Вот три условия.

А. Плющев― Где сейчас вообще центр принятия решений. Я почему спросил, просто вспомнил, что когда-то этим центром был Вячеслав Володин. Когда он был в администрации. А сейчас…

В. Соловей― Это Кириенко.

А. Плющев― Разве не Лубянка?

В. Соловей― В данном случае если речь идет о выборах, то они именно тесно сотрудничали. Причем президент предоставил Кириенко карт-бланш в этом вопросе. Он мог использовать ресурсы ФСБ для решения электоральных проблем. Он успешно их использовал. То есть, есть полное взаимопонимание. То есть никакого конфликта на самом деле никаких башен силовой и либеральной – их просто не существует давным-давно. Есть одна спаянная группа. Нацеленная на решение общей задачи.

А. Плющев― На одной ноге тяжело стоять наверное.

В. Соловей― Да ничего, пока справляются. Помните, были же святые подвижники, которые на одной ноге подолгу стояли. Я думаю, эти аналогии им в голову не приходят. Но они пытаются сделать то, что от них зависит.

А. Плющев― Владимир Путин он вообще принимает какое-то участие во внутриполитическом строительстве. Так, сейчас надо побольше технократов. Нет, давайте каких-нибудь консерваторов патрушевского толка.

В. Соловей― Он определяет общий рисунок политики. План. Вот есть план, а есть те, кто этот план реализуют. Он дает поручение, люди приходят и рассказывают о том, какие у них есть проекты по реализации его планов. Он одобряет или не одобряет. Естественно, они конкурируют. Зачастую. Не всегда, но зачастую. Наушничают друг на друга. Но поскольку доступ к нему ограничен на самом деле, то эта привилегия имеется у тех, кто уже допущен к уху. То есть число тех людей все равно будет ограничено. Дальше он требует от них отчета о том, как они реализовали его планы. Причем очень часто тот общий адрес, который он дает касательно политики, принадлежит этим же людям. Они приносят ему какие-то концепции, он чего-то выбирает, комбинирует сам. Но они говорят, что это ваш гениальный замысел. Вы гений, ваше величество. И они отчитываются, вот как прошло то, как мы выполняем ваши указания гениальные. Все ли прошло удачно. Если все прошло не очень удачно, они пытаются интерпретировать так, чтобы это было приемлемо, чтобы защитить свою задницу. Пока им это удается. Пока он, в общем, удовлетворен. Он удовлетворен итогами выборов, хотя поначалу план не выполнен, потому что план был 350 мест.

А. Плющев― Мало того, уменьшилось число…

В. Соловей― Ну да. Но ему очень понравилась та беззастенчивость циничная, с которой все это было продавлено. Взяли ночью все переписали и утром объявили. И он очень этим доволен, потому что это демонстрация силы. Он считает, что надо просто давить. Ну, это его личное мировоззрение. Даже не личное – групповое тех людей, которые вышли из КГБ СССР. Которые считают, что ставку надо делать на силу. На шантаж силовой. И вообще ничем не надо себя ограничивать. И те, кто в этом русле действуют, да, вы условно не силовой корпорации, но если вы хотите оказаться успешным администратором, вы должны мыслить и действовать так, как эта силовая корпорация. Тогда вы становитесь приемлемы. Ну вот те, кто принимают политические решения, они вот так и пытаются действовать. Он тогда благоволит им.

А. Плющев― Я все равно не очень могу взять в толк, зачем тогда вообще обязывать какими-то процедурами типа выборов.

В. Соловей― Ну есть некие правила приличия. Они показывают миру: вот видите, у нас выборы тоже есть. Можно сказать, что это также уже надоело и остобрыдло, как и прямые линии президента. Потому что это ритуал. Да, это ритуал. Но во всех же странах есть такой ритуал. Правда. Давайте пусть и у нас. Это отличает нашу страну как цивилизованную от других стран якобы нецивилизованных. Ну мы обеспечиваем нужные результаты. Но насколько я знаю, это было очень интересно, ведь предварительно то, что будет происходить на выборах, обсуждалось с западными партнерами. По дипломатическим каналам.

А. Плющев― Как вы воспримете или что?

В.Соловей: Президент предоставил Кириенко карт-бланш в этом вопросе. Он мог использовать ресурсы ФСБ

В. Соловей― Да.

А. Плющев― Если мы за ночь все перепишем.

В. Соловей― Нет, им сказали, что мы обеспечим такие-то результаты, а им было известно. То есть для них это не является неожиданностью. Им сказали, что процесс этот пройдет с политической точки зрения гладко, то есть волнений не будет. Это уже зависело, правда, не столько от власти, сколько от российского общества. И третье, насколько я знаю, было самое интересное. Им сказали, передали, что вы знаете это последняя стабильная дума. Это было с моей точки зрения самым интересным.

А. Плющев― Расшифруйте. А какая будет нестабильная и когда?

В. Соловей― Я думаю, что следующая дума может возникнуть раньше, чем намеченный срок. Речь шла о том, что Россия может войти в некую турбулентность. Поскольку речь шла о том, что выборы в ГД важны именно потому, что это начало процесса транзита. Поэтому они чрезвычайно важны, чтобы продемонстрировать: а) способность власти политически контролировать общество и б) им нужно, Кремлю в целом конституционное большинство, потому что может измениться процедура избрания президента.

А. Плющев― У нас вообще когда-нибудь какая-нибудь стабильность наступит. Я вот размышляю. Если все так.

В. Соловей― С точки зрения Кремля, Александр, стабильность – когда он контролирует власть.

А. Плющев― Мы выбирали на 4 года, на два срока. Потом не на два, не на 4. А что по новому будет?

В. Соловей― Пока не очень понятно. Но это тоже в эскизе содержится.

А. Плющев― Как это формулируется. Типа: а давайте мы будем по-новому меня избирать.

В. Соловей― Почему, это же можно прекрасно подать. Смотрите, мы сделали какой шаг навстречу обществу. Россия окрепла. Она поднялась с колен, в ней консолидированная власть. Надо расширять, упрощать институты. Давайте-ка мы передадим право избрания президента кому? – парламенту. Но при этом мы лишим президента полномочий. Полномочия передадим кому? – Госсовету. К примеру. Не зря же помните…

А. Плющев― А Госсовет назначается кем?

В. Соловей― Ага, вот. Да. И вот смотрите, не зря же они так носились с этой идеей Госсовета еще в прошлом году накануне плебисцита. Потом она как-то сошла на нет, но в Конституции он заложен.

А. Плющев― Не первый раз уже Госсовет.

В.Соловей: Я думаю, что следующая дума может возникнуть раньше, чем намеченный срок

В. Соловей― Не первый раз всплывает. Речь шла о том, что создать некий механизм страховочный как раз к моменту транзита власти. Передача.

А. Плющев― От Путина к Путину.

В. Соловей― Нет, уже к другим людям.

А. Плющев — В 2024―м?

В. Соловей― Да нет, все-таки раньше.

А. Плющев― Я просто вспоминаю, что мы с вами говорили вообще про январь этого года.

В. Соловей― Нет, я говорил совсем о другом. О том, что в январе этого года он пообещал, что он расскажет своим друзьям о том, какой у него план касательно транзита и кого он назначит преемником.

А. Плющев― Поставит вопрос.

В. Соловей― Но не более того. Но это к друзьям было адресовано, а не к нам с вами, Александр.

А. Плющев― А мы-то уже понадеялись. Через 4 минуты продолжим.

НОВОСТИ

А. Плющев― Мы продолжаем. И мы остановились на том, что дума готовит транзит. Я спросил, передача власти от Путина к Путину.

В. Соловей― Коллективному Путину.

А. Плющев― А почему коллективный. Что, уже единоличный не справляется?

В. Соловей― Нет, уже не справляется. Он пока справляется. Но скоро не сможет. Поэтому он хочет создать такую систему сдержек и противовесов, которая сможет работать без него. Обеспечить безопасность ему, семье и преемственность самой системы.

А. Плющев― Такая в принципе возможна?

В. Соловей― С моей точки зрения – нет. Но он пытается. И в стремлении к идеалу дурного, впрочем нет. Вы же понимаете. Вот выборы – первый шаг.

А. Плющев― Он не глупее нас с вами, мне кажется. При всем уважении к нам.

В. Соловей― Безусловно, конечно. Кто мы – ничтожные по сравнению с сияющим фараоном. Пусть даже находящимся в изоляции.

А. Плющев― Он точно умнее меня. Но даже я понимаю, я не знаю, насчет вас…

В. Соловей― Когда вы на вершине этой пирамиды, раз к этой мифологии обратились, очень-очень долго – у вас происходит очень сильная аберрация сознания. И вам кажется, это вообще когнитивное заблуждение, что вы можете экстраполировать статус-кво в будущее. Вот как сейчас — так будет и в будущем. Для вас же статус-кво очень хороший. Если для вас плохой – то вы хотите его нарушить. А те, для кого хороший, они мечтают о том, чтобы экстраполировать. И не просто мечтают. У них возникает ощущение, ну типа это уже навсегда. Вот он я думаю, находится, даже не думаю, а уверен в плену такого, в том числе когнитивного заблуждения. Пытается что-то скомбинировать. Ведь до сих пор ему все удавалось. Давайте без обиняков. Всё. Пенсионная реформа, которую все называли чудовищным репутационным провалом – ан нет, проглотили. Ну проглотили же. Вот эти чудовищные выборы, которые не выборы, а голосование это уже понятно. Все-таки проглотили. Посмотрите. Не возмущаются. Считает, почему бы ни удастся этому транзиту.

А. Плющев― Почему Путин ушел перед выборами на самоизоляцию. Даже не почему он ушел, он и раньше из нее не выходил. А почему он нам старательно об этом рассказывал несколько дней подряд?

В. Соловей― Есть проблема политическая. Это свойственно для него. Он накануне выборов общенациональных, если есть угроза пусть даже гипотетическая массовых протестов, он пытается подальше от Москвы находиться.

А. Плющев― Ну можно было тихо это сделать. Он сделал очень громко. Выходите протестовать, пожалуйста, меня не будет как раз.

В. Соловей― Чтобы не заподозрили в трусости. И второе. Ему же надо операцию сделать. Он не то уже сделал, не то в ночь сегодня на завтра.

А. Плющев― Вы так говорите, как будто мы все об этом знаем.

В. Соловей― Хирургическую манипуляцию, она не очень сложная. Но она не лишена риска как любая манипуляция. Но ему просто надо ее сделать. Поэтому он ушел на покой по медицинским показаниям в том числе. И надо сказать, почему тебя не будет. И третье, кстати, это звучит уже наверное по-византийски, но думаю, что вполне реально.

А. Плющев― Я прошу прощения, он вроде и раньше исчезал, искали, где Путин, что с ним. Выискивали потом синяки на его лице, еще что-то такое. И никому как-то не отчитывался особо, где он был с 8 до 11.

В. Соловей― Если речь идет о том, чтобы ввести в скором времени ограничения карантинные, очень важно сказать, что даже в окружении самого, сколько там – 11-20 человек – и те заразились.

А. Плющев― А вы верите этой информации?

В. Соловей― Нет, я не верю этой информации нисколько.

А. Плющев― Там количество зараженных росло день ото дня.

В. Соловей― Неужели они заморачиваются тем, чтобы мы им верили. Им нужна некая мотивация для пропаганды. Некий ход. Для пропаганды ход есть. Если зараза проникла в святая святых, то уж что мы, мы конечно подвержены ей и надо нас спасать от заразы. Как спасать от заразы? – ни в коем случае не собирайтесь на улицах и площадях. На работу ходите. В метро вам ничего не грозит. Вы же в масках будете. А вот на улицы и площади не выходите. Вы нарушаете санитарный режим. Ну вы же, по-моему, во время пикетов нарушали санитарный режим.

А. Плющев― Было дело. Кстати сказать, этот штраф был аннулирован за нарушение санитарного режима.

В. Соловей― Ну ничего, старой собаке новые трюки не нужны. Она их и выдумывать не будет. Этот трюк вполне себе хорош для того, чтобы нейтрализовать любую потенциальную активность.

А. Плющев― Я вас прервал. Там было какое-то третье обстоятельство.

В. Соловей― Ну, собственно, мы уже перечислили. Во-первых, лучше находиться подальше от Москвы. Второе – медицинский. И третье – мотивировать введение частичного карантина.

А. Плющев― Здесь агентства сейчас пестрят «молниями» о том, что встреча Путина будет 25 сентября с лидерами прошедших в ГД партий. В удаленном режиме. Помечают специально.

В. Соловей― Прекрасно. Лучшего они и не заслуживают.

А. Плющев― Там перед этим была «молния», что будет встреча. А так раз – расширенная версия. В удаленном режиме. Но это еще не всё. Угадайте главный сюрприз. Кто еще примет участие в этой встрече. Путин, лидеры победивших партий…

В. Соловей― Да неужели.

А. Плющев― Кто же еще один.

В. Соловей― Не знаю.

А. Плющев― Никогда не угадаете. Дмитрий Медведев.

В. Соловей― Да вы что!

А. Плющев― А мы его с вами со счетов списали.

В. Соловей― Думаете, выслужил все-таки. Заслужил.

А. Плющев― Что у нас это означает.

В. Соловей― Ну что это может означать. Это может означать, что его будут номинировать на пост главы ГД. Дмитрия Анатольевича.

А. Плющев― А он там, он же не в списке.

В. Соловей― Не в списке. Ха-ха, ну я же шучу.

А. Плющев― Пугаете. Может, забыл, может, перепутал. Ну мне нельзя, я мнительный. Ну что вы так.

В. Соловей― Саша, не 1 апреля.

А. Плющев― Валерий Дмитриевич, ну как же так можно.

В. Соловей― Искренние извинения. Вообще, насколько я знаю, его в отставку хотят направить. Но почему его тогда встречаться с главами фракций я не очень понимаю. Чтобы, может быть, они простились с ним.

А. Плющев― Вот эти все «паровозы»: Шойгу, Лавров и Проценко, например. Они все пойдут в ГД?

В. Соловей― Не знаю. Это уже зависит от Путина. По крайней мере, судьба Шойгу, Лаврова зависит исключительно от него. Один из вариантов был, который обсуждался еще летом – что Шойгу возможно возглавит ГД. Но, судя по тому, что сейчас снова они с Путиным сблизились, судя по их поездке совместной в Сибирь. В Хакасии они были. Ну вот, охлаждение отношений, видимо, миновало. И вряд ли он будет его тогда в ГД направлять.

А. Плющев― А Лавров с другой стороны.

В. Соловей― Лавров давно просится в отставку.

В.Соловей: Это уже зависит от Путина. По крайней мере, судьба Шойгу, Лаврова зависит исключительно от него

А. Плющев― Есть такой миф, мне кажется.

В. Соловей― Это не миф. Это правда. Он давно просится в отставку. На его место просится Нарышкин. Тоже давно просится.

А. Плющев― Он уже был там Нарышкин-то.

В. Соловей― На месте главы МИДа.

А. Плющев― А, МИДа. Прошу прощения.

В. Соловей― В ГД он возвращаться не хочет, естественно. Ну, Путин в свойственной ему манере неопределенно сказал: вот после выборов решим. Вот он сейчас и будет решать.

А. Плющев― Кто вообще сейчас, я уже спрашивал про центр решений, есть Путин и есть Кириенко. И есть Лубянка. А есть кто-то еще…

В. Соловей― Патрушев.

А. Плющев― Ну это Лубянка.

В. Соловей― Очень влиятельный человек. Это все-таки больше, чем Лубянка. Он координирует не только ее деятельность, это очень влиятельный человек.

А. Плющев― Роль ФСБ. Сейчас в разрезе электронных выборов тоже конечно много обсуждалась роль ФСБ. Потому что ключи шифрования.

В. Соловей― Скрепа.

А. Плющев― И так далее. Да. Она сейчас насколько велика.

В. Соловей― Она очень велика. Она чрезвычайно велика. Они, собственно, и контролируют российскую политику.

А. Плющев― Они контролировали выборы?

В. Соловей― Да, безусловно. Но вот в данном случае они работали в тесной связке с политическим блоком администрации. Но подчинялись в общем администрации. Именно для решения электоральных задач.

А. Плющев― Хочу успеть задать вопрос, пользователь, который оставил его на нашем сайте перед программой. «Почему сегодняшняя власть в России доводит ситуацию в стране до революционной, окончательно заваривая крышку на кипящем котле общественных настроений. Не оставляя даже свистков, куда мог бы выйти пар. Ведь во власти все-таки не идиоты». Мы с вами тоже сегодня констатировали это. «Или хотя бы не все идиоты. На что расчет, что не рванет или на что-то еще». Во-первых, сама по себе посылка верна или нет. Действительно ли они доводят ситуацию в стране до революционной или вот этих самых настроений особо и нет.

В. Соловей― Нет, они доводят ситуацию до революционной. Своими действиями. Но они уверены, что народ бесхребетен, труслив и глуп. Это могу вам сказать, это цитата одного из руководителей силовиков: русские люди глупые и трусливые. Они этим убеждением руководствуются. То есть они считают, что в отличие от начала 20-го века сейчас общество неспособно восстать. А все, кто способен был повести за собой, они попытались нейтрализовать.

А. Плющев― А вам кажется неадекватной эта оценка?

В. Соловей― Я уверен, что она ошибочна. Но как обычно выясняется это всегда постфактум, Александр. Причем всегда неожиданно для восставших самих, и для власти.

А. Плющев― Единственное, что мы с вами точно знаем про общественные настроения — что люди у нас очень доверчивые.

В. Соловей― Чрезвычайно. Это удивительно, они до сих пор еще доверяют государству. Это просто удивительно. Вот электронное голосование – яркое тому доказательство.

А. Плющев― Да. Я тоже об этом хотел сказать. Как по-вашему, мы знаем, что многих заставляли. Кстати, какова ваша оценка того, сколько людей было мобилизовано на электронное голосование.

В.Соловей: Они доводят ситуацию до революционной. Своими действиями. Но они уверены, что народ бесхребетен

В. Соловей― Я думаю, что больше половины. То есть около миллиона человек, если оценивать в два миллиона, на самом деле их, видимо, было меньше двух миллионов. Но я думаю, что около половины от списочного состава.

А. Плющев― А насколько поработал в этом подкуп… А, в смысле миллион призов.

В. Соловей― Пропагандистская машина — да, она сработала очень успешно. Я думаю, что это принесло, пополнило ряды. Они по образцу плебисцита. Они тогда впервые это делали. И это сработало тогда. Они это сделали сейчас. Это успешно работает с моей точки зрения. Я не берусь количественно оценивать, я не уверен, что вообще кто-то в состоянии оценить. Вообще. Я не уверен, что вообще существуют точные цифры. Понимаете, в чем проблема. Это проблема уже для самой власти. Она реально уже не очень представляет, каковы были реальные настоящие итоги голосования. Знают только одно – что по спискам КПРФ была соизмерима с «Единой Россией». Это знают твердо. По списочному голосованию.

А. Плющев― Это мне кажется вполне очевидно. Даже при всем уважении не надо быть Шпилькиным, я бы так сказал.

В. Соловей― Мне тоже так кажется. Но обо всем остальном то есть какого размера фальсификации, — это все даже власть не знает. То есть можно полагаться только на оценки.

А. Плющев― Мы сегодня много смотрим за тем, какие срочные сообщения приходят к нам. И на этот раз не очень политические. Мы с вами чуть затрагивали про Собянина и про его коронавирусные успехи. Борьбы с коронавирусом. Источник в правительстве города сообщает ТАСС, что власти Москвы не планируют вводить нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом.

В. Соловей― Не вводить нерабочие дни и ввести санитарный режим — это не одно и то же. Вы прекрасно понимаете. Это не должно отражаться на экономике. Это должно блокировать любую гражданскую активность.

А. Плющев― Смотрите, что дальше. Школы, детсады и городские учреждения в Москве будут работать в прежнем режиме. Сообщает нам источник. Мне-то кажется, что это вообще не для того. Это нас немножко подготавливают к тому, что коронавирусные ограничения, не ограничения, но какая-то коронавирусная мобилизация будет.

В. Соловей― Будет, в этом нет никаких сомнений. Это готовилось еще до выборов.

А. Плющев― И до выборов знали уже, что есть такая проблема.

В. Соловей― Знали, конечно.

А. Плющев― Но решили не тревожить.

В. Соловей― Зачем беспокоить людей, пусть расслабятся, сходят, проголосуют. А потом мы их раз – тепленькими и…

А. Плющев― Не сходят, Валерий Дмитриевич. А нажмут…

В. Соловей― Кнопочку в компе.

А. Плющев― Да. Спасибо большое.

В. Соловей― Спасибо вам.

А. Плющев― Я напомню в завершение нашей программы, что в 19 часов будет еще одно «Особое мнение». И там социолог, философ, профессор Шанинки Григорий Юдин. Тоже у нас давно не бывал, как и Валерий Дмитриевич. В 21 час в программе «Без посредников» — кто бы мог быть — Алексей Венедиктов. Ну и я буду задавать ваши вопросы, кстати, там на сайте проводится сбор. И в 22 часа в программе «48 минут» тема передачи: Элизабет Трасс – новый министр иностранных дел Великобритании. Я еще раз благодарю Валерия Соловья. Спасибо большое. Всего доброго.