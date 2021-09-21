А.Осин― 19.08 в Москве. Здравствуйте! Алексей Осин у микрофона. Приветствую Александра Андреевича Проханова, писателя в наше эфире. Его особое мнение будет сегодня предметом нашего внимания. Здравствуйте!

А.Проханов― Да, здравствуйте, добрый вечер!

А.Осин― Александр Андреевич, наверное, прошедшие выборы занимают сейчас умы всех аналитиков, всех переживающих. Только что поступило распределение мандатов, Избирком обнародовал. «Единая Россия» — 324, у остальных значительно меньше. У КПРФ — 57, «Справедливая Россия За правду» — 27, ЛДПР — 21 мандат, «Новые люди» -13, 5 самовыдвиженцев и по одному — партия «Родина», «Гражданская платформа», по-моему, еще кто-то, ну, не существенно.

Конституционное большинство сохраняется за «Единой Россией». Вы как человек, тяготеющий к левым взглядам, как оцениваете итоги выборов?

А.Проханов― Вы знаете, я очень плохо следил за этими выборами. Я был очень индифферентен к ним. Я не принадлежу к числу аналитиков, которые пытаются из этой плоской картины выудить какие-то выпуклости, впадины. Повторяю, для меня эти выборы явление абсолютно рядовое, тривиальное. Как Маяковский сказал, «выборы прошли, как прошли Азорские острова». Они прошли. Легкая конвульсия в обществе. Потом опять все успокоилось, и дальше потекла жизнь государства, которое сформировано и продолжает формироваться президентом. И при этом у Государственной думы очень скромная роль. Ее надо просто понимать, оценивать и не возлагать на сегодняшнюю Думу слишком больших ожиданий.

Повторяю, сегодняшняя Дума, она необходимо государству как инструмент, институт, создающий иллюзию легитимности, иллюзию того, что власть своими корнями уходит глубоко в народную почву, и поэтому эта Дума нужна государству. И какими бы ни были реальные расклады голосов, Дума будет сформирована так, как ее формирует государственная машина. Это раз.

Но, мне кажется, что для государства сами эти выборы важны. Они важны не распределением реальным мандатов, не тем, что особая математика Центризбиркома, которая сработала в нужно направлении, а тем, что это повод по-настоящему узнать настроение общества, настроение социума. Это не настроение мы не знаем, не ведаем. Потому что, мне кажется, что это выводимые на поверхность параметры математические, они шифруют это состояние. Но, тем не менее, это состояние выявляется. И наблюдающие структуры и реальные закрытые социальные экспертизы и, по всей видимости, органы государственного контроля, государственной безопасности понимают, из чего состоит общество и как оно меняется от выборов к выборам.

И никогда за пределами выборов у государства не появится повода так полно, всеобъемлюще по всем регионам узнать, как же двигаются эти волны социальных интересов, протестов, негодований, апатий, симпатий. И поэтому эти выборы мне кажутся довольно значительны. Я пытаюсь угадать, что там углядела власть в этих выборах. Мне кажется, она, конечно, углядела в этих выборах большие затруднения, с которыми встречается само государство нынешнее, сама власть для проведения своей политики. Народное внутреннее уныние, апатия, негодование, протест, они очевидны.

А.Осин― Но вроде явка-то неплохая. Какая апатия, почему апатия?

А.Проханов― Может быть, явка и неплохая. Но вообще ко всем этим цифрам отношусь с огромным недоверием, огромным скепсисом. Это, видимо, моя слабость, видимо, этим самым я сам демонстрирую апатию и уныние. После 96-го года, когда я был полон энтузиазма, ожидая крупных побед близких мне левых политиков, и когда эти победы были уведены у меня из-под носа и не то что у меня, у всего народа, я исполнился глубинного скептицизма по отношению к этим думским выборам и полсчета результата. Поэтому все цифры, которые мне предлагаются, это цифры, которые должны каким-то образом свести концы с концами этой сложной думской манипулятивной математики.

Вот я повторю, действительно, общество наше не находится состоянии пассионарном, оно не находится в состоянии пылком. Да и сами кандидаты, депутаты, они являются достаточно холодными шахматными фигурами. Каждый из них знает свою роль. Эта дума не состоит из народных витий, трибунов, ярких мыслителей, блестящих полемистов. И все, кто идет в Думу, понимают свою роль. Они все стихают. Кстати, удивительно, иногда за пределами Думы человек такой интересный, яркий, спорный, экстравагантный. А когда он приходит в Думу, он стихает, он стирается, на него ложится какая-то тихая мгла, тихие легкие сумерки, и он перестает быть неповторимым, он каким-то образом встраивается в общий ряд, в общий контекст. И, мне кажется, что для художников, для поэтов, для таких политических авантюристов в сегодняшней думе нет места. А если они туда заходят, они теряют свою репутацию пассионарных художников или авантюристов.

А.Осин― Роль Государственной думы несколько изменилась. А я вас правильно понял, что вы полагаете, что и в российском обществе парламентаризм не столь важен, как может быть, в западном, и у нас все определяет личность, если хотите, монарх, некая его реинкарнация в той или иной ипостаси, и парламент — это только декорация, или нет?

А.Проханов― Да, вы правильно меня поняли. Я просто убеждаюсь, что очень многие из близких мне людей не понимает, как устроено сегодняшняя государство российское, как оно устроено, как оно продолжает выстраиваться. У многих из них существует иллюзия такого постсоветского десятилетия, когда, действительно, общество было лохматым, взвихренным, по нем гуляли вихри, всякие ветры. И они не заметили, как постепенно это общество причесали. И те персонажи, которые казались такими пылкими, заметными, они постепенно были выдавлены из политики на периферию. И в какой-то момент произошел, если угодно, переворот государственный, тихий, невидный. Были устранены прежние элиты, были задвинуты и заштрихованы прежние яркие политические пятна и краски. И возникла другая ситуация. Потому что это лохматое, бурное, во многом бессмысленное и катастрофическое общество Путин получил в наследство, и в этом обществе нельзя было строить никакой политики. И он, действительно, на протяжении всех своих лет, включая и сегодняшние годы, он причесывает это общество.

А.Проханов: Общество наше не находится состоянии пассионарном, оно не находится в состоянии пылком

Он начал с того, когда пришел… Он вступил в очень зыбкую почву, вступил в болото, которое было готово вот-вот его поглотить. Он должен был найти себе какую-то надежную опору. И вот он нашел себе опору в виде крупных собственников, называемых олигархами, хозяевами ресурсов, которые передал им во владение, крупные предприниматели, а также главы крупных корпораций. Люди очень обеспеченные, очень богатые, очень властные, которые составляют главную опору сегодняшнего президента. За ними следует слой крупных чиновников: губернаторов, аппаратчиков региональных и центральных органов власти, отчасти, может быть, даже самих депутатов Думы. Рядом с ними стоит армия. Он построил армию. Он построил блестящую армию как институт, запретив армии заниматься политикой и дав ей только одну функцию: сбережение того достояние, которое он выстраивает во внутренней и внешней своей деятельности. И эти армейские генералы, эти мощные, крепкие мужики с властными, обветренными на маневрах лицами, являются опорой сегодняшнего государства, построенного Путиным, встроенными в эту матрицу.

Далее. Конечно, огромное значение имеют СМИ, которые служат этой власти, которые занимаются пропагандой. Государственные власти, СМИ имеют блистательных пропагандистов, которых не имел Советский Союз, целая когорта ярких, языкастых, громогласных витий, которых иногда называют «всадниками апокалипсиса», которые создают образ того государства, которое требуется Путину.

А.Осин― Я бы все-таки чуть-чуть вернулся к вашему скепсису по поводу выборов. Вы написали два очень ярких, с моей точки зрения, как обычно это бывает, полемических поста образных. То есть вы сказали, что вы с удовольствием пойдете голосовать за творческую, многоликую, одухотворенную Дума, а противопоставили этому яркому течению некого одномандатника от Марьиной рощи Федота Федотовича. И хочу вас спросить, вы уже определились, кто в итоге победил: вот этот самый, занимающий всю Государственную думу аморфный одномадатник или все-таки нечто творческое, многоликое и одухотворенное, которое вы хотели?

У нас, как обычно бывает, небольшие…

Да, Александр Андреевич, вы на связи? Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Весь обычная. Все-таки связь еще не дошла до абсолютно идеальной консистенции.

Вообще замечательный был еще пост. Чем он меня удивил — тем, что посвящен был так называемому «Умному голосованию», а сомом содержании, самом теле этой заметки…

Александр Андреевич вроде снова с нами. Так вот, в итоге вы уже определились, кто определил: этот аморфный одномандатник Федот Федотович из Марьиной рощи или нечто более живое, интересное и подвижное?

А.Проханов― Я считаю, что, конечно, победил этот одномандатник. Потому что Дума, она только внешне кажется расчлененной, состоящих из группировок, из партий, а в целом она такая очень мощная монада, она и задумана как монада, которая безоговорочно, безусловно, без сбоев и сюрпризов выполняет роль для которой она создана и существует…

А.Осин― Опять то же самое. Как раз я успею рассказать вам о той самой второй заметке. Я думаю, что Александр Андреевич ее прокомментирует. Он знаемо с ее содержанием гораздо лучше, чем я. Там описывается некий Василий Васильевич, которому промывают мозги. Причем Александр Андреевич пишет о действительно, порой непонятных парадоксах нашей жизни. Вроде как у нас заболеваемость ковидом ниже, а смертность выше, чем везде. Вроде бы доходы растут, но в то же время бедность тоже имеет место быть и она даже превалирует, может быть. С одной стороны, мы празднуем Победу, с другой — закрываем Мавзолей. И вроде бы как населения у нас становится меньше. И это соседствует с идеями строительства в Сибири нескольких городов, которые высказал Шойгу.

И, кстати, в этой же заметке Александр Андреевич упоминает все ту же Марьину Рощу. Не знаю, поинтересуюсь сейчас, что с этим местам связано у него негативного. Я так, например, вспоминаю только замечательный кинофильм «Место встречи изменить нельзя»: «Малин, что ли, мало в Марьиной роще?» Разве что вот с таким неприятным шлейфом, который с определенных лет, наверное, за этим регионом тянется.

Пока связи у нас нет, попробуем посмотреть, что нам пишут наши радиослушатели. Тут они упражняются, во-первых, словосложении. «Монада одномандатников» — хорошо звучит, практически как у Вознесенского.

— «Хочу Проханову поставить лайк. Не знаю, за что. Может быть, за то, что еще говорит». Знаете, это как с бразильскими футболистами. В свое время в 80-х годах было смотреть интересно, как они не обязательно голы забивают — просто играют, просто принимают мяч, просто отдают. Это было сродни искусству.

«Это я все поломала, — пишет Вера, — видимо, чтобы остаться наедине с вами, уважаемые друзья!» Передает она привет.

Народ смотрит трансляцию и рассуждает о чем-то своем. То есть это наша беседа — прекрасный фон для каких-то других мыслей.

«Придумал себе Россию и живет в ней», — Леонид Иванов. Вы знаете, наверное, каждый из нас придумывает…

По телефону вроде бы как у нас наладилась связь. Все-таки о Федота Федотовича мы как-то споткнулись. Продолжите, пожалуйста, тему весьма любопытную, что же за Федот Федотович в итоге превалирует.

А.Проханов― Повторяю, и мы понимаем, что в Думе не прозвучало и не прозвучит ни одного яркого экспромта. В Думе явно не появится места для сложнейшей дискуссии, которая ведется в сегодняшнем обществе. В Думе не прозвучит тема глубинных противоречий, которыми наполнена наша страна. Дума не скажет ни слова, не объяснит, почему нет до сих пор этого долгожданного развития, рывка. Дума никогда не сопоставит сегодняшнее развитие с теми удивительными процессами, которые происходят в соседнем Китае, который стремительно опережает не только нас грешных, но и западный мир и Америку. И главным образом Дума никогда не скажет, не поставит на обсуждение сегодняшние огромные мировоззренческие загадки, связанные с тем, что на мир, на человечество надвигается какой-то новый, таинственный проект, который отрицает все прежние проекты, которые были до сего времени. А это огромная мировоззренческая задача. И оттого, как эта задача будет решатся, так будут устроены институты, как будет устроено современное оружие, современные системы связи, современная культура — всего этого не будет. А будет такой Федор Федорович, такой молчаливый, пухлый, будет лежать лапками вверх.

А.Осин― Все-таки участники процесса играли всерьез. И, действительно, страсти вокруг результатов и вокруг самого процесса, они нешуточные развернулись. Отсюда вопрос: Левые политики, в частности, Коммунистическая партия Российской Федерации отчасти воспользовалась некой помощью так называемого ««Умного голосования». То есть Алексей Навальный политик, и его окружение, которые эти списки представили в виде рекомендаций для всех тех, кто исповедует их взгляды. И как бы коммунисты приняли эту помощь, хотя Геннадий Андреевич Зюганов сам называл Навального агентом четырех разведок и отзывался о нем крайне негативно. Можно ли поступаться принципами ради голосов? То есть это даже не парламентский вопрос, а скорее человеческий, мировоззренческий.

А.Проханов: В Думе явно не появится места для сложнейшей дискуссии, которая ведется в сегодняшнем обществе

А.Проханов― Алексей, это все проблематично. Коммунисты, как говорил Геннадий Андреевич Зюганов, подчеркивал особо, должны были получить в Думе кол мест, соизмеримых с «Единой Россией». И то, что сегодня вывесили на этих табло, вдвое, а, может быть, и втрое уменьшает предполагаемый Зюгановым прогноз. И если это так, то, конечно, здесь «Умное голосование» не при чем, а здесь глубинное неприятие народом всего того, что связано с внутренней политики власти. И просто эти результаты были срезаны в результате этих компьютерных махинаций.

А то, что думские выборы прошли бурно, со страстями — да какие это бури? Это бури в стакане воды. Потому что, действительно, если бы лидеры будущих фракций были настроены бурно, и им не страшно, то, конечно, они оспорили бы НРЗБ голосования. Они не оспорили, они согласились с этим Они пойдут в Думу с теми голосами, с теми плюмажами на своих шляпах, которые им позволила им носить наша власть.

Я говорю это без укора и без упрека. Я считаю, что то, что происходит, происходит в рамках создания путинского российского государства. У меня это не вызывает никаких возражений и огорчений. Я считаю, что русский централизм, так, как он выстраивается сегодня, он является абсолютно нормальным и неизбежным, может быть, даже единственно возможным. Потому что игра свободных сил, как мы знаем, в русской политике особенно, она приводит к краху государства. А для народа нет ничего более ужасного, чем потеря государства или ослабление его. Потому что если выбирать между правами личности и правами государства, конечно, я безоговорочно выбираю государство. А эти две формы поведения в России постоянно сталкиваются. Поскольку права личности приобретают недопустимо огромный характер. Государство начинает НРЗБ, как это было в феврале 17-го или в 80-х годах XX века.

А.Осин― Та не проще ли в таком случае взять и оставить одна партию, как при коммунистах, и, действительно, раз уж у нас декоративный парламент, пусть он будет таким не на словах, а на деле. Вернее, не только де факто, но и де-юре?

А.Проханов: У нас одна партия — партия власти, которая разделена на несколько частей. И в этом нет ничего ужасного

А.Проханов― А дизайн? Посмотрите, какой красивый дизайн китайского флага. Одна большая звезда и вокруг созвездие маленьких звезд, сателлиты бесконечные. Это дизайн. Он придуман, зачем его менять? И что значит, проще? По-существу у нас есть одна партия — партия власти, которая разделена на несколько частей. И в этом нет ничего ужасного. Просто для демократического сознания это кажется катастрофическим ужасным. Я пытаюсь их понять. Конечно, либералы, которые после краха Советского Союза получили власть, полноценное присутствие во всех формах управления государственного, они потом эту власть потеряли, их потихоньку выдавили, у них отняли эту власть. И сегодня они с огромным опозданием — 25 лет пытаются вернуть себе эту власть совершенно жалкими, негодными средствами. У них это не получается. И, мне кажется, что власть даже в какой-то степени глумится над этими попытками. Ведь Путин не оставил рядом с собой ни одно их тех, кто когда-то составлял либеральную гвардию.

А.Осин― Александр Андреевич, продолжим через несколько минут эту прекрасную мысль, равно, как и многие другие. На «Эхе Москвы» — новости.

НОВОСТИ

А.Осин: 19―34 в Москве. В студии — Алексей Осин. И писатель Александр Проханов, его «Особое мнение» мы сегодня выслушиваем с большим интересом. Александр Андреевич по телефону из-за нестабильной связи. Еще раз здравствуйте! Мы остановились на том, что все-таки у нас красивая политическая картинка после выборов. Я во время перерыва подумал: «А вот в Китае и флаг, как вы успели заметить, весьма красив, однотонный со звездочками желтого цвета, да и страна, как вы успели заметить в прорыве положительном, и партия у них только одна. Не стоит ли нам с них взять пример или все-таки оставить как есть?

А.Проханов― Нет, но у них партий несколько. Поэтому эти маленькие звездочки говорят о существовании партий сателлитов. Там соблюдет этот дизайн, который достался им еще в наследство от Гоминьдана. Но, повторяю, мы за этими НРЗБ, политическими страстями сиюминутными, занимающими головы мыслителей, политиков, политологов, мы пропускаем одно грандиозное, надвигающееся на нас явление. Ведь Китай находится накануне провозглашения абсолютно новой концепции человечества и человека как такового, и он себя, свои деяния, свой народ и свой порыв в грядущее ставит в пример другим народам и всему человечеству. И китайская экспансия связана не с появлением китайский военных баз или захватом чужих территорий, или претензиями к странам, которые, как китайцы говорят, отхватили у них какие-то миллионы гектаров — нет, это экспансия духовная, мировоззренческая.

И что ответит на это Россия? Какой образ русского будущего мы предложим в первую очередь самим себе, а потом всему миру? Потому что ведь русская мысль историческая, она же исполнена такой гордыни. Русские всегда считали, что Россия является душой мира, что русский способ жить, творить, умирать, верить является уникальным и драгоценным для всего мира и для всего человечества. Вот этот ресурс, который накопила русская история, включая и последнюю красную эру. Как мы используем этот ресурс в этом новом времени? Мы используем только такие ресурсы, как газ, как углеводороды, алмазы и сталь. Самый главный ресурс в сегодняшнем мире, это идея, это способ взаимодействия с грядущим, с будущим. Поэтому, я считаю, что в сегодняшней Думе не прозвучало даже намека на эти проблемы. А если еще эти проблемы изучать, дискутировать, но, конечно, в узких кругах политологов… Да нет, Китай выносит эту проблему на авансцену своей политики. Это документы КПК. Они сначала говорили о китайской мечте. А теперь расшифровывают эту китайскую мечту как нечто горнее, всеобъемлющее, пригодное, нужное и неизбежное как все человечества. Может быть, так же и для нас?

А.Проханов: Самый главный ресурс в сегодняшнем мире, это идея, это способ взаимодействия с грядущим, с будущим

А.Осин― Извините, а в чем этот посыл, этот месседж Китая, который они всем миру направляют? По-моему, они где-то заняты — мне так всегда казалось, наверное, это ошибка, — что они сконцентрированы на себе, у них мысль направлена вовнутрь страны. А вы говорите, что они какое-то послание миру несут.

А.Проханов― Алексей, это заблуждение.

А.Осин― Может быть.

А.Проханов― Во-первых, уже предшествующая эта мощная доктрина: «Один пояс — один путь» — это уже экспансия пространственная прокладывает этот путь от Пекина до Лиссабона, до Мадрида, а, может быть, даже до Сан-Франциско. Это уже пространственная категория. Причем, когда они говорят «один путь», это же не просто железнодорожных пусть, не просто коммуникации авиационные или автодорожные. Это даосистское понятие, это путь, это поток. Говорят, что даосистское, китайское представление о мире, оно пойдет вслед за скоростными магистралями и потоком китайских товаров, а также китайских гиперзвуковых ракет.

То есть экспансии вовне уже началась, материальная экспансия. А сейчас эта экспансия будет подкреплена этой формулой нового человечества. Ведь недаром сейчас в Китае принимаются такие постановления, которые вычищают всю китайскую пропаганду от всего низменного, скверного, тлетворного. Идея китайца сильного, волевого, светлого, ориентированного на положительное, ориентированного на духовное совершенствование, на победу — вот что должно доминировать в китайской культуре в китайской пропаганде. К этому идет все в Китае. На воне того, что в нас чудовищные, конечно, мусоропроводы, которые вливают в душу современного человека такое количество гадости, такое количество апатии, деморализует народ, превращает его в народ, подглядывающий сквозь замочную скважину за поведением развратных актеров и звезд шоу-бизнеса.

Поэтому, повторяю, я следил за этой думой в полприщура, но я огорчался, что вся эта важная, мощная, связанная с моей родиной угрожающая проблематика, не находит отражения в депутатских предложениях, депутатских дискуссиях и посылах.

А.Осин― Есть ли в этой идее, которая, может быть, чуть-чуть брезжит в России, и, как вы говорите, она в полный голос заявляет о себе в Китае, как некоторое противопоставление западной модели, в то, во что она сейчас выродилась или в то, как она сейчас существует?

А.Проханов― Я говорил как-то об этом невнятно, но когда я говорил о том, что на мир надвигается новый проект, этот проект называется «великое обнуление», когда закрываются все существовавшие в прежней истории проекты, включая такие древние, как эллинский, римский, христианский проект, не говоря уже о фашистском проекте или о коммунистическом проекте — эти проекты закрываются. И на их месте предлагается новый проект, связанные с идеей конца света, боисоферы, конца ресурсов, задыхающегося и лишенного атмосферы и воды человечества. И из этой концепции выходит множество самых разных произведений и форм человеческого поведения.

Так вот этому проекту «великого обнуления» Китай противопоставляет свой проект. Он отрицает это обнуление. Он говорит, что можно идти дальше путями эволюции сегодняшнего человечества, улучшая его. И будущее человечества — это не темная бездна и дыра, в которой исчезает биологически и духовно человек, заменяясь каким-нибудь металлическим, может быть, или электронным, а будущее человечество светоносно, в нем будет господствовать такой же земной человек, но усовершенствованный, прекрасный, ориентированный на творчество, на звезды — вот в чем сила этого китайского проекта.

Мы не вкладываемся в эту идеологию цифры апокалиптическую, концепцию электронного концлагеря, во всю эту дурь, связанную с чисто зеленой энергетикой или со свободой сексуальных отношений между мужчиной и мужчинами. Нет, там идет формирование этого нового, позитивного человека, чем когда-то занимался Советский Союз.

А.Проханов: Быстро превратили советского человека в это ползающее, похожее на лилипута существо

А.Осин― Смотрите, в советской, так сказать, идеологии или, если хотите, философии было некое отречение личности от себя в пользу целого, некой глобальной идеи. Я так понимаю, пытаясь уловить вашу яркую мысль, что в Китае примерно то же самое сейчас и наблюдается. Они же отчасти оставили эти социалистические идеи, может быть, как раз в этом понимании, вопреки тому, что происходит в других уголках земли. Но согласны ли многие отречься от себя и от своих мелких, может быть, проблем и устремлений в угоду общему делу или общей идее?

А.Проханов― Во-первых, если этой общей идее, общему государству, общей идее и общему совершенствованию начнет служить само государство с его инструментарием информационным и культурным, то, конечно, превращение человека унылого в человека ликующего, человека, человека падшего — в человека летающего, парящего возможно достаточно быстро. Быстро превратили советского человека в это ползающее, похожее на лилипута существо. Как быстро великий народ-победитель превратился в народа-пораженца, народа-лилипута, который до сих пор еще может пешком под стол ходить, под мировой стол. Поэтому все великие государства, которые демонстрировали свое присутствие в истории, они все от своих граждан требовали самопожертвования. Все великие — эллинские, римские государства, тип спартанца, тип римского легионера, тип христианского мученика, все рыцарства средневекового — всё это формы самопожертвования личности во имя целого, во имя народа, в имя огромной тевтоносной народной идеи.

А.Осин― Когда советский народ оказался без этих прорывных идей типа космоса, физики, строительства, восстановления после войны, он слегка и подпротух, можно сказать, что стало основанием для того, что произошло потом. В случае с Китаем это что может быть? Какая идея? Завоевание новых планет или что?

А.Проханов― Нет, это идея победы над мировой энтропией. Она так формулируется философски: победа над этим огромным, охватывающим человечество унынием и падением в мировоззренчество, а также в материальную пропасть. Идея одоления, идея победы, которая китайцами формулируется своими словами и по-своему. Победа — это та форма, которая в сегодняшней России является центром этой путинской идеологии. Но победа, она неразвитая, она как-то приватизированная. Я думаю, что когда умрет последний ветеран, его похоронят, Победа станет частной собственностью тех, кто сегодня правит Россией. А ведь Победа находится в центре русской идеологии сегодня. Это огромный потенциал, который можно развить и из него может вырасти потрясающей красоты духовный русский цветок.

А.Осин― Но все равно же это должно в каких-то делах выражаться, а не просто в словах и символах.

А.Проханов― Мы вами не мастера, мы с вами люди слова и люди интонации. Все что мы можем, это поговорить с вами.

А.Осин― Это правда. Александр Андреевич Проханов был гостем «Особого мнения», выразителем особого мнения, писатель. И, я думаю, что разговор настолько интересен и глобален, что за одну передачу, может быть, за две и за три его не закончить. Но, впрочем, надеюсь на продолжение этого разговора.

Мне остается добавить, что нас в ближайшее время ожидает в 21 час программа «Статус» с Екатериной Шульман. А в 22 — эксперты программы «Кейс» Юрий Гуман и Алексей Соломин поговорят об интересных случаях в юриспруденции. Ведущая — любовь Комарова.