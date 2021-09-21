А. Осин― Здравствуйте. И сегодня «Особое мнение» экономиста Сергея Алексашенко. На фоне каких-то аутентичных деревянных панелей и замечательных книг. Сергей, приветствую вас.

С. Алексашенко― Добрый день, Алексей. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.

А. Осин― Да, все кто нас смотрит и слушает. Всем привет. Мы неделю назад успешно замораживали Европу. Продолжим и сейчас этот нелегкий труд. Все беспокоятся, что будет с этой зимой. Запасы газа в европейских хранилищах минимум за последние 5 лет показывают. Цены напротив выросли до 900 долларов. Тем не менее, что будет с несчастными европейцами этой зимой. Как вы считаете.

С. Алексашенко― Алексей, можно я выступлю оптимистом. И сделаю оптимистический прогноз, что Европа не замерзнет. Если будет совсем плохо в какой-то критический момент, не знаю, когда он может наступить, может быть осенью, может быть зимой. Но все руководители европейских стран, особенно сейчас нужно дождаться парламентских выборов в Германии, появления нового канцлера. Они все дружно начнут звонить Владимиру Путину. Они начнут его умолять, обещать, упрашивать. И, короче говоря, выпрашивать царскую милость, чтобы он открыл все возможные трубы. И Владимир Путин милостиво скажет, конечно, чего-то с них попросит, может быть ему будет достаточно того, что они просто как следуют перед ним поползают на коленях. И откроет трубы на всю катушку и газ из России потечет в Европу и не даст Европе замерзнуть. В конце концов, мы же не кровопийцы какие-нибудь. Мы же все-таки люди тоже и европейцы нам братья по разуму. Зачем им замерзать. Зачем им катастрофы, проблемы. Поможем братьям по разуму.

А. Осин― Я тут посмотрел интересные цифры. Из 560 — Россия предоставляет 200 Европе. Это общий газовый рынок. 170 — Норвегия и дальше все по мелочи. Катар, Алжир – по 30, США с Нигерией – по 17. То есть иными словами Европа все время говорит о том, что нужно от России диверсифицироваться. Уйти от этой зависимости и принимает разнообразные по этому поводу решения. А как можно принимать эти решения и говорить эти слова, если у вас не подготовлена никакая база. Надо же это чем-то хоть как-то заменить. Практически половину.

С. Алексашенко― Алексей, мне очень жаль, что вы не являетесь европейским избирателем. Особенно в Германии. Где бы этот вопрос могли задать на политических дебатах. На самом деле без какой-либо иронии я считаю, что все, что происходит сегодня в Европе на газовом рынке – это результат некомпетентности европейских бюрократов. То есть они начали борьбу сразу на несколько фронтов. Не очень подумав, как мы любим говорить (неразборчиво). Потому что с одной стороны они дружно начали вытеснять из энергетики Европы уголь и атомное топливо. Одновременно они заявили о том, что переходное топливо через 20 лет нам ваш газ, вообще ничей будет не нужен. В ответ на это Катар сказал: ну хорошо, раз газ не нужен, значит, мы больше не строим газосжижающих мощностей в расчете на европейский рынок. Вы нам тоже больше не интересны.

А. Осин― Китаю продадим. Малайзию, Филиппины.

С. Алексашенко― Да, то есть мы будем с кем-то заключать другие контракты, но мы поняли, что вы без нашего газа проживете. Плюс возникла история с «Северным потоком» с Россией и абсолютно невнятная позиция Германии, Америки, ЕС. В общем, выяснилось, что уголь и атомную энергетику сказали, что не нужен газ, мы от него откажемся. Но в результате забыли, видимо, что климат бывает не только теплеет, но и бывает, что холодно. Особенно зимой. На самом деле европейская комиссия очень долго билась за то, чтобы добиться от «Газпрома» отказа от долгосрочных контрактов с привязкой к нефтяной цене. Что на самом деле делало цены гораздо менее волатильными и более стабильными. И самое главное – предсказуемыми. И сегодня «Газпром» значительную часть своего газа продает в Европе по спотовым ценам, по тем, которые уже стремятся к небесам. И на самом деле потирает руки. Потому что он этого не ожидал. Не было такого никогда и вот опять. То есть европейские бюрократы создали кризис своими собственными руками, видимо, не очень хорошо просчитав последствия тех решений, которые они принимают и тех заявлений, которые они делали. Опять я повторю, что замерзнуть мы им не дадим. Мы любим европейцев, Европу. Они нам нужны как братья по разуму.

А. Осин― Если вспомнить о том, что поляки даже в Стокгольмском арбитраже выиграли у «Газпрома», добиваясь права по спотовым ценам покупать. Но что хотели добиться. Еще год назад примерно ниже 100 долларов падала цена. На спотовом рынке. И они там рассчитывали слегка поживиться. Потому что польская энергетическая компания с какими-то дикими хорошими прибылями вышла из этой ситуации. А теперь вот такая возникла коллизия, скажем так. Ну, давайте переведем несколько из экономической может быть в политическую плоскость. Вот вы сказали, что придется поползать на коленях перед Владимиром Путиным. Насколько эти колени сотрутся. Что Путин в результате может у них и спросить, выторговать, получить.

С. Алексашенко― Алексей, все-таки я уже сказал, я думаю, что Владимир Путин получит моральное удовлетворение и хорошую телевизионную картинку. Я не думаю, что всерьез будет увязывать проблемы поставок дополнительных газа с какими-то политическими решениями Европы. Например, с отменой санкций или еще что-то такое серьезное. Я думаю, что ему будет достаточно такого: имидж – все. Просто картинка, что он великий человек, что он спасает Европу от холода. И что только он может это сделать и больше никто. Я бы на его месте этим удовлетворился.

С.Алексашенко: Я плохо верю в то, что процесс сертификации газопровода завершится за 1-2 месяца до зимнего сезона

А. Осин― Как раз об этом международная энергетическая комиссия говорит. Они призывают Россию не очень по этому поводу упираться. И расширить поставки, чтобы ситуацию сгладить и газ поступил в хранилища европейские. Есть такое дело. Но хотя бы «Северный поток-2».

С. Алексашенко― «Северный поток-2» — это то, что не в руках европейских бюрократов. И не в руках немецкого правительства. Потому что да, газопровод достроен, трубы сварены. На дно уложены. Проблема в том, что его нужно сертифицировать.

А. Осин― Об этом и речь.

С. Алексашенко― Сертификацией занимается не правительство, а коммерческие компании. В отношении сертификационной деятельности действуют американские санкции. И пока не очень понятно, как все это дело будет происходить. По словам экспертов, на саму процедуру сертификации и рассмотрение результатов у немецкого регулятора нужно 4 месяца. Потому что сначала немцы должны утвердить, потом передать в европейскую комиссию. Европейскому регулятору. У которого есть еще два месяца для того, чтобы принять окончательное решение. То есть в любом случае, вот я плохо верю в то, что процесс сертификации газопровода завершится со всеми разрешениями за 1-2 месяца до начала зимнего сезона. Все-таки это ответственность тех людей, которые будут подписывать бумаги, она слишком велика. Вряд ли они поддадутся даже на очень сильное политическое давление. Тем более что для того чтобы поставить Европе больше газа, «Северный поток-2» не нужен. Есть украинские мощности, которые сегодня задействованы примерно на четверть, может быть даже меньше от того, что можно качать через Украину. Поэтому было бы желание. Даже не желание Владимира Путина, а они просят плохо. Вы сказали, Европейское международное энергетическое агентство уговаривает Россию. Не надо уговаривать Россию. Попросить надо. Как следует. На коленях. Лбом об пол. Надо посмотреть фильмы как «Иван Васильевич меняет профессию». Вот как нужно просить государя-императора. Вот так и попросить. Как следует попросить. И все будет хорошо.

А. Осин― Кемская волость в результате кому достанется?

С. Алексашенко― Она наша. Кенигсберг тоже наш. Нам, в общем, не надо ничего от них. Попросите по-человечески, и все будет ваше.

А. Осин― Вместо нижайших просьб мы что имеем сейчас. Сегодня три буквально случая. То есть, во-первых, решение ЕСПЧ по делу Литвиненко, которое правда Россия не собирается исполнять. Во-вторых, новый скажем так, координатор дела со Скрипалями. То есть нашли Дениса Сергеева, еще одного представителя ФСБ, который якобы координировал эту историю. И, по-моему, еще что-то было сегодня. А, еще оценка выборов. В целом негативная. И Европы, и США, Запада. Получается, что вроде вам нужно попросить Владимира Владимировича нижайше, а вы вместо этого ему иголки какие-то в какие-то места пытаетесь воткнуть. Это вообще как?

С. Алексашенко― Это нормально. Потому что время просить еще не пришло. Европа же еще не замерзает и там морозов еще нет. Просить нужно через месяц, может быть недель через 6. К тому времени про Скрипалей забудут, и про российские выборы. В конце концов, не такую уж большую роль они сыграли в развитии российской политической ситуации. Просто нужно все заранее высказать, что думаете и потом набрать воздуха, нырнуть на глубину. Замолчать как голубому киту, потом всплыть, сказать: «Владимир Владимирович, спасай! Замерзаем!» Поэтому перед такой длинной мхатовской паузой нужно высказать все, что накипело. Нормально, никаких проблем с этим не возникает.

А. Осин― Если теорию заговора активировать. Почему все эти кейсы, о которых я сказал, ну выборы – понятно, потому что выборы закончились. Оценка. А все эти детективные истории, что же они сейчас всплыли. Не раньше, не позже. С чем-то это связано или это случайное совпадение?

С. Алексашенко― Я думаю, что это случайное совпадение. Потому что это только в России Следственный комитет немедленно исполняет все указания, кивки или указания пальчиком, намеки Владимира Владимировича Путина. И открывает уголовные дела, закрывает. Объявляет в международный розыск. Отзывает. Суды принимают решения. А все-таки английские полицейские работают сами по себе и они никому не подчиняются. И в этой части отношений Путина с…, кто там был в Великобритании, уж мы их забыли. Сильно испортились на том, то дело Литвиненко не смогли остановить. То есть когда Скотланд-Ярд начал расследовать, то английский премьер сказал: слушайте, у меня нет власти над ними. Я ничего не могу сделать. Ну Путин вообще не понял. Что значит не можешь. А ты премьер или ты кто. Или ты как английская королева царствуешь, но не правишь. То же самое с Европейским судом. Он сегодня огласил свое решение, рассмотрение дела закончилось давно. Бюрократическая машина тоже не сильно она подвластна и вообще она экстерриториальна. Они точно не замерзнут в своем Страсбурге.

А. Осин― Я может быть поспорю, но через минутку.

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А. Осин― Продолжаем разговор, как говорил великий Карлсон. Понимаете, в чем дело. Все-таки Лондон несколько в одной стороне Европы, офис ЕСПЧ — несколько в другой. Я вам напомню еще ситуацию зимы этого года, конца января. Когда вернулся Алексей Навальный и сразу пошли такие же совпадения. То есть и фильм сразу вышел про дворец Путина и еще был ряд. Я не очень в совпадения верю. Впрямую спрошу, раз вы сказали, что это случайность. Не является ли это все информационной и ударной политической поддержкой окончания выборов. То есть негативная оценка, Литвиненко, Скрипали. Может быть, это удар по политической системе такой. Информационный. Чтобы помочь оппозиционным силам, скажем так.

С. Алексашенко― Алексей, мы сейчас переходим в сильно политическую плоскость.

А. Осин― Да. Я так мягко хочу к выборам перейти.

С. Алексашенко― Когда вы говорите «помочь оппозиционным силам», мне кажется, что политической оппозиции в России уже давно нет. И ее просто задавили. Кого-то выдавили из страны, кого-то посадили в тюрьму. Кого-то убили. Поэтому помогать особо, честно говоря, некому. И российская оппозиция в мозгах, в головах она остается у многих людей, но получить право на политическое представительство эти люди не могут. И в этом и есть основной политический конфликт современной России. Что есть значительная часть российских избирателей, мы можем спорить: 15%, 20-25 — но их явно не один процентов. И у них нет права на политическое представительство. Ну вот ни с того ни с сего Кремль лишил 9 миллионов россиян права избираться. Это 8% избирателей. то есть вы понимаете, вот она оппозиция.

А. Осин― Поясните, 9 миллионов это те, как вы считаете, которые могли бы проголосовать за несистемную…

С. Алексашенко― 9 миллионов – те, кто никогда не может оказаться в бюллетенях. Это те, кто не могут стать кандидатами. Им запрещено участвовать в выборах.

А. Осин― На каком основании. Я просто не совсем понял.

С. Алексашенко― На основании российских законов. Есть такая цифра, что 9 миллионов человек лишены пассивного избирательного права. То есть они не могут избираться. Они могут голосовать, но не могут добиться…

А. Осин― Я понял. Вы поясните, что это за категория населения. Потому что я не знаю об этой цифре. Поэтому мне интересно, что вы имеете в виду. Я в данном случае не веду дискуссии, просто спрашиваю.

С. Алексашенко― Михаил Борисович Ходорковский. Слышали такого?

А. Осин― Ну, разумеется.

С. Алексашенко― Слышали. Вот он лишен пассивного избирательного права, потому что был уголовный приговор, он отсидел в тюрьме и по прошествии еще следующих 20 лет у него нет такого права. Особо тяжкое преступление. Люди, обладающие иностранными активами. Люди, обладающие двойным гражданством и так далее. Поддерживающие экстремистскую деятельность, нежелательную организацию, участвующие в деятельности, сотрудничающие, признанные иностранными агентами. Список бесконечный.

А. Осин― Это 9 миллионов.

С. Алексашенко― Это 9 миллионов человек. Поэтому когда вы говорите о том, что направлено на то, чтобы поддержать оппозицию – честно говоря, я не очень понимаю. Мне кажется, если говорить с делом Скрипалей, то английская полиция в данном случае делает все, чтобы правосудие восторжествовало. И наказали убийц. Она занимается своей работой. Она ищет тех, кто убил гражданку Великобритании. Она выполняет свою работу. В отличие от российского Следственного комитета, который не ищет, кто заказал убийство Бориса Немцова или кто отравил Алексея Навального. Вот английская полиция она занимается своим непосредственным делом, для чего она и создана. Поэтому предъявлять ей претензии, что она работает в чьих-то интересах каких-то россиян — да ничего подобного. Она отрабатывает свои деньги, которые ей платит английская казна. Все в мире взаимосвязано. Можно строить любые конспирологические теории, но мне кажется, что не нужно искать сложных объяснений, когда есть простые. Английская полиция добросовестно делает свое дело.

С.Алексашенко: Политической оппозиции в России уже давно нет. И ее просто задавили

А. Осин― Бритва Оккама так называемая. В Белоруссии тоже оппозиция была разгромлена. Там сидели претенденты на президентское кресло и так далее. То есть примерно ситуация была как у нас. И, тем не менее, после выборов возникли значительные волнения людей. Если как бы экстраполировать эту ситуацию предположительно на Россию, то могло бы что-то быть и у нас. После объявления результатов выборов. Я это имею в виду.

С. Алексашенко― Нет, Алексей, я не знаю, откуда вы взяли, что это могло быть у нас. Потому что никакой предыстории у потенциального протеста не было. То есть весь 2021 год и 2020 в политическом смысле были достаточно пассивными. Если не считать такого краткосрочного всплеска, связанного с приездом Алексея Навального. После чего политический каток Кремля прошелся по всем, кто посмел высунуть свою голову и посмел заявить свой протест. Дальше не нужно забывать, что все-таки между выборами в России, которые состоялись сейчас и выборами в Белоруссии, которые были чуть больше года назад, есть принципиальная разница. В Белоруссии голосовали за президента, и там был один конкретно взятый, то есть победителем был один человек. А здесь идет голосование за 450 мест, разбросанных по округам. Я готов предположить, что возможно в каких-то округах российских избирателей подсчет голосов был честным. То есть это тоже нельзя исключать. Главная ошибка, почему в Белоруссии смог разродиться, появиться этот протест состояла в том, что недовольство режимом Лукашенко, самим Александром Григорьевичем, оно существует. Но он допустил огромную политическую ошибку. Он позволил включить в бюллетень человека, в лояльности которого он не был уверен. Это то же самое как выборы 2018 года, протестное голосование в российских регионах, когда люди готовы были голосовать за любого кандидата в губернаторы, лишь бы не представитель власти. Я думаю, что если в России на выборах 2024 года на голосование 2024 года, на выборах президента допустить более-менее известного человека, который точно совершенно никак не связан с путинским режимом, я готов предположить, что он запросто наберет 20 с лишним процентов, потому что люди будут голосовать за него. Мы тогда увидим масштаб протеста. Но в этом плане Кремль, Путин — они гораздо более ушлые люди с точки зрения политической технологии и вот почему есть эти 9 миллионов человек — потому что в бюллетень никто не должен проскочить. В бюллетене должны быть люди только те, в лояльности которых Кремль абсолютно уверен, как говорится на 146%. И поэтому такого всплеска недовольства. Да вот, в Москве украли электронное голосование. Показали, что, вообще говоря, подведением итогов электронного голосования манипулировать гораздо легче, чем с манипуляцией голосов на отдельных избирательных участках. Это не явилось поводом для москвичей выйти на улицы. Потому что и так знали, что обманут. Ну хорошо, опошлили идею электронного голосования. ну мало ли чего опошлил Путин за свои 20 лет правления. Он опошлил Олимпиаду, накопительную пенсионную систему. Ну и так далее. Опошлить они умеют запросто. А создать что-нибудь хорошее – почему-то никогда не получается.

С.Алексашенко: Никакой предыстории у потенциального протеста не было

А. Осин― Кстати, вопросик еще: а как же Ксения Собчак. Это лояльный власти кандидат? Я имею в виду предыдущие президентские выборы. Например.

С. Алексашенко― Да, конечно. Ксения Собчак лояльный власти кандидат и это вся ее последующая и предыдущая политическая история показала. Плюс у Ксении Собчак колоссальный антирейтинг. И эти два фактора не позволили ей набрать даже приличное число голосов на выборах. Но она конечно провластный кандидат, потому что все, что она сделала потом – говорит о том, что она делала это по договоренности с Кремлем.

А. Осин― Понятно. Мне остается добавить, в ближайших планах у нас Александр Проханов и его «Особое мнение» в 19 часов. В 20 – программа «В круге СВЕТА». Трагедия в Перми, как остановить очередного стрелка. В гостях будет Константин Лемешко, психиатр, старший преподаватель кафедры нейро— и патопсихологии РГГУ. Алексей Филатов, президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»». И Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне. А в 21 час — программа «Статус» с Екатериной Шульман.

НОВОСТИ

А. Осин― И «Особое мнение» Сергея Алексашенко продолжает оставаться на волнах нашей радиостанции. И давайте вернемся к нашей прекрасной беседе недельной давности. Когда вы мне рассказывали, я действительно может быть не до конца был в теме, про эффект почтового голосования. Которое помогло Байдену в отдельных штатах переиграть Трампа. Не является ли кейс с голосованием электронным повторением этой ситуации? Это принципиально не схожие сюжеты или это в принципе одно и то же?

С. Алексашенко― Это принципиально не схожие сюжеты.

А. Осин― В чем разница?

С. Алексашенко― Принципиальная разница в следующем. Что почтовое голосование в Америке введено давно. Оно существует, не буду врать, но в большом числе штатов. В некоторых штатах всем избирателям направляется этот бюллетень, у них есть право голосовать. Там нет надомного голосования, нет электронного голосования. Но зато им направляются бюллетени, они все могут проголосовать удаленно. Во многих штатах прошли проверки результатов почтового голосования. И минимальные искажения в подсчете были выявлены. Настолько минимальные, что они нигде не повлияли на итоги выборов. То, что случилось в России с электронным голосованием – вообще говоря, это очередной позор. Если говорить с точки зрения того, что произошло, как опошлили демократические процедуры. Вот есть такая страна – Эстония. Где есть тоже электронное голосование. На последних выборах в Эстонии удаленно электронно голосовала почти половина избирателей. И результаты голосования известны в каждый конкретный момент времени. То есть вот, мы же все работаем с компьютерами. Мы понимаем, что нажал на кнопочку, позвонил в скайп и Алексашенко. Здесь Осин. И начали разговаривать. И компьютер воспринимает нажатие кнопочки, тут же меняет результаты голосов. Поэтому когда звучат разговоры о том, что нам нужно проверить результаты голосования, что у нас чего-то там такое. Вот сидят люди и залезают в компьютерные данные, проверяют результаты голосования. Мы хорошо понимаем, что это манипуляция. Потому что результаты электронного голосования должны появляться ровно через одну секунду после того, как закончилось голосование. Потому что компьютер считает с огромной скоростью и никакие проверки. И если программа отлажена нормально, о чем на волнах радиостанции «Эхо Москвы» много говорилось, что программа работает хорошо, все голоса учитывается. Двойных голосов быть не может. Тра-та-та. То есть если там все считается правильно, то результаты электронного голосования должны были быть объявлены не через сутки после подведения очного голосования. А гораздо раньше. Поскольку всего этого не было сделано и удивительным образом результаты электронного голосования в Москве не совпали с результатом очного голосования, хотя еще два года назад, год назад было голосование на пеньках. Они были практически неотличимы. Все это меня наталкивает на мысль, что в системе электронного голосования очень четко проявилась современная политическая максимума. Неважно, как голосуют, неважно, как считают. Важно – что написано в итоговом протоколе. В российской системе электронного голосования нет никакого общественного гражданского независимого контроля за тем, как подводятся итоги, как считаются голоса и что печатается в итоговом протоколе. Поэтому говорить о том, что… И оспорить это нельзя, самое главное. То есть в Америке можно пойти в суд и судиться, было несколько десятков случаев, когда в разных штатах судились. По результатам почтового голосования. Где-то даже были пересчеты голосов. Кстати, пересчет голосов в Америке возможен, когда разница между кандидатами минимальная. В России судиться бесполезно с ЦИК. Поэтому ничего похожего. Две крайние противоположности.

А. Осин― Объяснение-то есть тому, что произошло. Потому что коммунисты в большинстве случаев пострадали их кандидаты, а выиграли представители «Единой России». Они агитировали своих последователей приходить, кстати, и «Умное голосование» то же самое, агитировали приходить ногами в последний день вечером. Это я хорошо помню. А «Единая Россия» напротив всех уговаривала голосовать электронно. В этом может быть и разница или нет, такое объяснение вас не устраивает. Развейте его.

С. Алексашенко― Меня такое объяснение, конечно, не устраивает. Потому что из того, что мы видели и в Ютубе, и в твиттере, других социальных сетях. Очереди на участки для голосования были в первые часы голосования в пятницу. Отнюдь не в воскресенье вечером. Что-то я не видел очередей в воскресенье вечером на избирательных участках. Более того, раньше, когда голосование шло один день, то избиркомы печатали явку через каждые 2-3 часа, и можно было посмотреть, когда приходил основной избиратель. Если бы напечатали сейчас такие данные, то мы бы с вами увидели, что вечером в воскресенье практически уже никто не приходил голосовать.

А. Осин― Но я же не об этом. Люди могли прийти в пятницу утром, но все равно ногами. Мы же говорим не о времени прихода, а разности результатов. Они просто пришли раньше, проголосовали за Лобанова, а не за Попова. И потом когда подошли результаты электронного голосования, это обеспечило победу Попова.

С. Алексашенко― Алексей, такое могло теоретически быть. Но поскольку контроля за подведением итогов электронного голосования в России не существует, я в такое объяснение не верю. Потому что у вас нет доказательств этого и нет доказательств того, что моя гипотеза неверна. Извините, пожалуйста, поверить ЦИКу в его честное слово я не могу. Политическая позиция Центризбиркома, все, что они делают все, что они вытворяют с российским избирательным законодательством, с избирательной практикой – меня только наталкивает на мысль о том, что верить им нельзя вообще ни в чем. Поэтому, пожалуйста, если на следующих выборах у нас будет контроль, если власть сделает выводы, наладит систему контроля, начнет ежесекундно печатать результаты электронного голосования. Не ежесекундно, у нас нельзя, как экзит-полы будут, но будут сидеть наблюдатели в штабе электронного голосования. Они будут видеть, как каждую секунду меняются цифры. Возможно меня на следующий раз убедят в том, что электронное голосование голоса подсчитывает правильно. Но вот вся ваша теория, она же не объясняет, почему подсчет голосов электронного голосования продолжался сутки.

А. Осин― Она не моя, Сергей. Я не сам ее выдумал.

С. Алексашенко― …Вы ее изложили. Алексей, не обижайтесь.

А. Осин― Я не обижаюсь.

С. Алексашенко― Я от вас ее услышал.

А. Осин― Мне вообще все равно. Я просто пытаюсь разные версии…

С. Алексашенко― Теория, изложенная вами. Давайте так.

А. Осин― Скажите, а как можно контролировать, сидя на участках или в ЦИК электронное голосование?

С. Алексашенко― Алексей, компьютер работает ежесекундно. Ежеминутно, ежечасно. И без остановки. И у него есть всякие дублирующие системы. Вы просто садитесь в ЦИКе, где стоит большой экран и по всем округам или областям, где есть электронное голосование – вы видите результаты. Как люди голосуют. Каждую минуту, две минуты в Москве возможно каждые 10 секунд менялись итоги голосования. Где народу побольше. В тех регионах, где население поменьше, возможно там менялось раз в три минуты. Но вы видите, как цифры меняются.

С.Алексашенко: Центризбирком делает все, чтобы недоверие к его работе только росло

А. Осин― Я понял. Вы уже говорили. Единственное, что кто мешал если они такие хитрые махинаторы и вмешиваются в выборы электронно по всему миру, кто им мешал соорудить простенькую программу, которая учла бы то, что вы говорите. Легче легкого.

С. Алексашенко― Им – это кому?

А. Осин― А кто сфальсифицировал. Вы же говорите, что сфальсифицировали. Вот им.

С. Алексашенко― Алексей, сфальсифицировал российский Центризбирком во главе с Э. А. Памфиловой.

А. Осин― Это вы сказали. Я ничего не говорил. Что мешало им.

С. Алексашенко― Вы мне задаете вопрос: почему они не создали систему, позволяющую контролировать электронное голосование. Ответ: потому что российский ЦИК меньше всего заинтересован, чтобы подведение итогов голосования так же как сама процедура выборов, равенство кандидатов и так далее – были равными. А подведение итогов было честным, прозрачным и вызывало доверие. Центризбирком делает все, чтобы недоверие к его работе только росло. И поэтому если есть возможность сделать так, чтобы итоги голосования, подсчета голосов не верифицировались — он это обязательно сделает.

А. Осин― Понятно. Есть еще одна тема на буквально пару минут. Сегодня обрадовал нас президент России Владимир Путин. Он сказал, что экономика восстановилась. То есть вышла к уровню 2019 года. Что рост ВВП больше 4%, правда, при этом довольно высокая инфляция. И на ближайшие три года нам довольно радужные перспективы нарисовал. Как вы ко всему этому относитесь, если конечно эти цифры изучали.

С. Алексашенко― Я рад за российскую экономику. Что на уровне цифр ВВП все хорошо у нее. А проблема только состоит в следующем, что это примерно как в советской экономике, когда Советский Союз производил больше танков, чем все остальные страны мира, вместе взятые, — то, вообще говоря, советском населению от этого было ни жарко, ни холодно. И те ресурсы, которые советское государство могло отправлять куда-то еще, оно отправляло на переплавку на сибирские поля, где стоят танки эти до сих пор. От того, что российская экономика в 2021 году выросла за счет того, что мы стали добывать больше угля, мы как экономика. И стали больше вывозить за пределы РФ. От чего у нас добывающая промышленность воспряла. Железная дорога воспряла. Честно говоря, никому кроме владельцев угольных шахт и не очень большого количества шахтеров это радости не принесло. Если посмотреть на данные Росстата про реальные доходы населения, то они, вообще говоря, не достигли уровня 2019 года, а находятся ниже уровня 2019 года. Поэтому мне кажется, что с точки зрения российского населения, меня как российского гражданина, меня слова Путина не сильно радуют. Оттого, что владельцам угольных шахт сегодня хорошо — ну им наверное хорошо. И последнее, вы очень правильно сказали о том, что инфляция, правда, высокая. При высокой инфляции достоверность всех статистических показателей резко снижается. Поэтому поверить Росстату, что он адекватно посчитал темпы роста российского ВВП, у меня вызывает большие сомнения. Но я, что называется, Путину верю, вот если он сказал, что достигла 19-го года – да ради бога. Но доходы населения не достигли. А это, наверное, все-таки главный критерий.

А. Осин― Хорошо, когда есть в этой жизни чему верить. Сергей Алексашенко, экономист был в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы». У микрофона Алексей Осин. Мы вернемся в эту студию через некоторое время. Счастливо.