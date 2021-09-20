С.Крючков― 19 часов и 6 минут в Москве. Меня зовут Станислав Крючков и «Эхо Москвы» со своим особым мнением — Кирилл Рогов. Кирилл Юрьевич, я приветствую вас!

К.Рогов― Добрый вечер!

С.Крючков― Уже идет трансляция на основном канале «Эхо Москвы» в YouTube, на платформе Яндекс.Дзена. Пишите, задавайте вопросы по номеру +7 985 970 45 45.

Кирилл Юрьевич, процедура трехдневного голосования закончилась. Памфилова констатирует: все состоялось. Итоги 24-го официальные. Турчак вчера говорил: «Чистая победа единороссов». Я бы предложил вам оценить факторы этой чистоты.

К.Рогов― Я сначала про чистоту порассуждаю, если можно.

С.Крючков― Пожалуйста.

К.Рогов― Когда были выборы 11-го года, то, как вы помните, было движение «За честные выборы», протестное движение. Мощнейшая волна протестов в России. А потом, чтобы его дискредитировать, как всегда, создать такого спойлера, в Кремле начали такое движение «За чистые выборы». И вот значит честные и чистые — такая оппозиция.

Но эти выборы были, конечно, самые удивительные. Они были, с одной стороны, самые рестриктивные и репрессивные с коммунистических времен. Такого количества уголовных дел и преследований оппозиции, оппозиционных кандидатов и оппозиционных политиков никогда не было раньше в России, несмотря на то, что мы давно уже живем даже не в демократии и не в гибридном режиме.

В дни голосовании и в кампании первое — это репрессии. Второе — это удивительная такая африканская атмосфера читерства. Просто мошенничества. Какие-то дублеры Вишневского, мелкие такие мошенничества. Понятно, это все штучки с трехдневным голосованием, с голосованием в палатках, надомным голосованием. Там темная такая система выстроена.

Но об этой системе мы еще поговорим. И, наконец, конечно, полностью сфальсифицированные результаты в Москве и Петербурге, по одномандатным округам в Москве с помощью электронного голосования.

Но я сейчас хочу сказать о самом главном. У статистиков российских давно разработана система выделения аномальных голосов, которые, скорей всего, являются вбросами и фальсификатом, и если их удалять — там есть процедура, как их вычленять, эти аномальные голоса, и потом видно ядро, где находится ядро честных участков.

Так вот по самым предварительным прикидкам, которые сделали уже статистики к этому моменту, мы можем предположить, что результаты «Единой России» и КПРФ без фальсификата примерно одинаковы, где-то в районе 35% голосов. Эти ядра, которые, скорей всего являются честным голосованием, они находятся почти в одном месте. Я основываюсь на графике, который опубликовал уже Алексей Захаров. И если это так — это конечно, еще предварительно, — это сенсация.

С.Крючков― То есть вас не убеждают уверения ДИТа, уверения в общественной палате, что не полностью сфальсифицированные, а честные, хорошие и правильно организованные выборы, в том числе…

К.Рогов― Я не знаю, что такое ДИТ. А ДИТ — это кто?

С.Крючков― Департамент информационных технологий.

К.Рогов― Это Департамент информационных технологий чего?

С.Крючков― Столицы.

К.Рогов― Меня не убеждают. НРЗБ. Это очень интересно. И на данный момент мы можем сказать, почему такая истерика была у властей последние полтора месяца. Если это так, если даже коммунисты немножко проигрывают «Единой России», вряд ли много, скорей всего, это одинаковая цифра. Мы никогда не узнаем эту цифру. Это реконструкция того, что было бы, если бы не было этого всего. Мы видим два главных эффекта.

Первый — что «Умное голосование» сработало в Москве и Петербурге, оно нормально работает. Но кроме того есть еще один эффект, которого мы не предполагали, это протестное голосование в регионах, протестное голосование за коммунистов, которое, по всей видимости, дало коммунистам в этот раз такой же неожиданный результат, который мы уже видели на региональных выборах 18-го года, когда КПРФ опережала «Единую Россию» на выборах в региональные собрания там, где не было сильного фальсификата.

Так вот, скорей всего, мы почти в такой же ситуации оказались на выборах в Думу.

С.Крючков― Неожиданной для коммунистов, в том числе и для последующего использования этого результата. Они оказались к этому не готовы.

К.Рогов― Они и не были к этому готовы. Зюганов последние годы, с тех пор, как коммунистам так поперло снизу, он всячески от этого успеха открещивается и пытается как-то сохранить отношения с Кремлем, чтобы не выпасть в осадок, чтобы не стать врагом, пытается как бы свои победы растрачивать.

Но мы говорим об очень предварительной картине, конечно, что показали выборы в социологическом плане, в плане реальности социологической.

М.Курников― На уровне цифр.

К.Рогов― На уровне цифр, причем не той, о которой будут говорить в ДИТе, МИТе и ПИТе, а той цифре, которую мы можем проанализировать из данных. Так вот на уровне этой цифры мы видим, что…

С.Крючков― Эта цифра тоже должна быть определенным образом поставлена под вопросы, к которой мы будем апеллировать. Ведь так?

К.Рогов― Не понял.

С.Крючков― Цифра данный, которой мы руководствуемся, данных, которые не являются официальными.

К.Рогов: Мы видели до того, как стали известные данные э-голосования, что работает «Умное голосование» в Москве и в Питере

К.Рогов― Да, это статистическая реконструкция. Есть такой метод при помощи которого Сергей Шпилькин очень успешно много лет показывает, вычленяет эти аномальные голоса, которые НРЗБ с статистической точки зрения, но они не выглядят как то, что могло произойти в результате нормального хода событий. И когда мы видим, их умеем идентифицировать, то мы видим и ядро, то есть результаты, которые получаются без фальсификаций. Они естественные.

И вот это ядро, оно сегодня располагается у «Единой России» и КПРФ примерно в одном месте, то есть это в диапазоне 30 с небольшим процентов голосов. Я опять-таки говорю очень предварительно, это первое впечатление о данных. Если это подтвердится, если более расчет подтвердит мою гипотезу, то это сенсация, потому что реально это люди голосуют за КПРФ. Это протестное голосование.

Не то чтобы у нас все в стране коммунисты. Такое же протестное голосование мы наблюдали в регионах. ЛДПР тоже было бенефициаром протестного голосования. Сейчас после истории с Фургалом оно потеряло эту метку, эту привилегию. И очевидным образом мы видели до того, как стали известные данные электронного голосования, что работает «Умное голосование» в Москве и в Питере.

С.Крючков― Вычленять, собственно, коммунистическую составляющую в этом числе от ядра и составляющую пришедших от «Умного голосования» имеет смысл? Или в текущей ситуации это все что одно?

К.Рогов― Нет, это имеет смысл. И, более того, это делали российские политологи Григорий Голосов на материале предыдущих выборов, они рассчитывали и показывали, что дает «Умное голосование» кандидатам. Здесь надо иметь в виду, что «Умное голосование» очень по-разному работает в разных… Оно работает так же, как, в принципе, эффективность всей такой партии Навального. То есть самое эффективное оно в Москве. Достаточно эффективное в Питере. Есть его эффект в мегаполисах. Может наблюдаться, я не говорю, что он есть, потому что я не знаю данных еще, не могу отвечать. Но в принципе, оно может работать в мегаполисах и дальше по убывающей: ближе к периферии меньше работает. Но в Москве и Питере мы видели, что оно работает. По-моему, если я не совру с цифрами, которые получили политологи, там примерно 5,5%, около 6% оно давало кандидатам. Это привесок к тому, что они получили бы без него.

На этих выборах, наверное, тоже можно, если отбросить электронное голосование в Москве, то тоже можно посчитать, сколько оно давало.

С.Крючков― Мы сейчас утонем в цифрах, в конечном счете. Вот что значит то, что сравнялись эти ядра — социологическое ядро, полученное коммунистами и результат, который получен единороссами в неофициальных данных?

К.Рогов― Это и значит, что если бы у нас не было фальсификаций по всей стране, которые распределены по стране в разных участках в разной степени, то мы бы, наверное, увидели результат что-то типа «Единая Россия» — 36%, а КПРФ — 33,5% по партийным спискам, а, может быть, наоборот.

С.Крючков― Как этот результат должен считываться, с одной стороны, коммунистами, а, с другой стороны их оппонентами?

К.Рогов― Этот результат должно считываться так: это то, что как бы не очень понимали и аналитики и оппозиция, и то, что, видимо, знала на основании социологических данных президентская администрация — что существует мощная волна протестного голосования, мощная волна недовольства, которая приводит к перетоку тех людей, которые раньше голосовал за «Единую Россию», они теперь голосуют за коммунистов. Вот этот процесс, он идет. И коммунисты оказались второй партией или, может быть, уже первой, если мы говорим о социологических реальностях, наряду с «Единой Россией».

С.Крючков― А если говорить по сути, вот эта Дума, которая получилась так, как она получилась, она вообще для чего? Что ей предстоит решать, исходя из тех цифр, которые мы получим официально 24-го, то есть в пятницу.

К.Рогов― Думе решать ничего не предстоит. Она не для этого существует. Она должна исполнять то, что решили в Кремле, в этом ее функция. И дисциплинировать как-то этот процесс и демонстрировать некоторое единство российской власти. И у них высокая должна быть степень этого единства, потому что оно все время ставится под сомнение аналитиками, социологами. И так как мы находимся в состоянии войны, конфронтации с внешним миром, то нужно внутреннее единство, чтобы Владимир Путин мог его демонстрировать как свой козырь такого единства и неприступности своей крепости. И всё.

С.Крючков― И даже появление так называемого фактора пятой парламентской партии ничего в этом смысле не меняет, с вашей точки зрения?

С.Крючков― Я думаю, что он меняет только в том смысле, что помимо тех функций, о которых мы говорили, Дума является лоббистским ресурсом разных групп в исполнительной власти. И, очевидно, там с этой точки зрения это важно. Кириенко, может быть, не очень контролирует того, кто станет депутатом «Единой России», потому что составляются списки в другом месте и эти люди имеют свои выходы на президента или, не знаю, на кого, кто эти списки утверждает.

А вот, например, этот проект «Новые люди», который какая-то полупартия, полуфракция, ей важен этот проект, чтобы через него что-то делать. В социологическом смысле этот проект, ее как бы место такое, что так как рассказывается то ядро социальное, которое составляло поддержку, ЛДПР исчезает, у него некоторый кризис жанра, то его голоса проистекают на несколько проектов. Это и «Справедливая Россия» и остатки ЛДПР. И вот эти самые «Новые старые люди».

И, с другой стороны, проект «Новые люди» призван залезть на молодежную площадку, в которая сейчас там в основном Навальный. Здесь политическая риторика молодых поколений, здесь доминирует Навальный. И нужно залезть на эту площадку, может быть, оттянуть что-то, предложить альтернативу. Примерно вот такой спектр задач у этого движения. Я думаю, что они бы не прошли в Думу, если бы им не помогали. В частности результаты электронного голосования по Москве подсказывают мне, что было очень большое сочувствие этому проекту и старались его провести в Думу.

С.Крючков― А почему таким расхожим стало понимание, что, дескать, в электронном голосовании задействован такой лоялистский, что ли электорат, что эти голоса оказались отданы именно «Единой России»?

К.Рогов― В электронном голосовании я сомневаюсь, что там задействован лоялистский электорат. Но я не имею никаких сомнений, что оно фальсифицировано. Потому что мы видим, как перевернулись результаты практически всех одномандатных округов в Москве после электронного голосования. И совершенно непонятно, почему электронное голосование тотально противоположно тому, как голосуют не электронно. Вернее, это понятно, потому что у нас есть две как бы зоны голосования в стране: с наблюдателями и без наблюдателей. И в зоне с наблюдателями голосуют одним образом, а в зоне без наблюдателей голосуют другим образом, и мы знаем, это различие. Москва у нас очень хорошо покрыта наблюдателями. И когда мы говорим о том, что то, что происходит на избирательных участках, мы видим эффект наблюдателей на результатах голосования. А в электронном голосовании он исчез.



К.Рогов: Проект «Новые люди» призван залезть на молодежную площадку, сейчас там в основном Навальный

С.Крючков― Ну, здесь нам скажут: работает механизм, работает робот.

К.Рогов― НРЗБ про робота это кто вам скажет?

С.Крючков― Есть хорошие люди, доброхоты. А вот есть же административное применение, мотивировка задействовать человека для участия в этом голосовании. Вот на уровне пред происходит, собственно говоря, эта фальсификация, о которой вы говорите?

К.Рогов― Конечно, нет. Посмотрите, данные, результаты электронного голосования гораздо лучше, гораздо более проекремлевские, чем результаты обычного голосования. Так «Единая Россия» получает 36%, а в электронном — 44. Теперь спрашивается по образовательному цензу кто был бы больший пользователь электронного голосования, если бы это была нормальная технология, которая предлагается людям?

С.Крючков― Видимо, молодежь.

К.Рогов― И, видимо, продвинутая. А дальше спрашиваем: А как бы тогда были бы устроены результаты в сравнении с обычным голосованием, где очень большое количество пенсионеров, более лояльных? Они должны быть более продвинутыми и менее провластными, а они более провластны.

С.Крючков― Кирилл Юрьевич, согласитесь, что здесь мы все равно работаем на уровне допущения некоторого. Верифицировать это доподлинно, каким образом можем?

К.Рогов― Знаете что, спросите у Владимира Путина, он вас вообще в суд отправит. Верифицировать мы это не будем. А верифицировать это должны некоторые институты, которые все верифицируют.

Вот у нас есть наблюдатели на участках. А у нас есть в ЦИКе наблюдатель, которому мы доверяем, который был бы независим от исполнительной власти и который говорил бы нам: «Я контролирую весь этот процесс. У меня есть такие-то технические возможности. Вот там-то я вижу сбои». Разве он сказал, этот наблюдатель, например, что на платформе не московской можно спокойно вводить сколько угодно, пачками отправлять? Нет, он не сказал ничего. А тогда почему мы должны считать, что вот здесь все было нормально, никто ничего не фальсифицировал?

Люди, которые подменяли мочу олимпийцам через дырку в стене, сделали робота. Робот подменяет мочу.

С.Крючков― Они прекрасны. Кстати, «Умное голосование» где себя проявило в большей степени, где его эффект более заметен: на уровне списка, на уровне одномандатников или на уровне губернаторов?

К.Рогов― Конечно, на уровне одномандатников… Мы этого не скажем, потому что, может быть, тот сногсшибательный результат КПРФ, который мы предполагаем, возможно, он тоже заключает в себе элемент эффекта «Умного голосования». Мы этого не выделим.

На уровне одномандатников есть технология это выделять, это можно посчитать, отбросив в Москве электронное голосование, можно, наверное, что-то прикинуть, как-то увидеть это.

Но мы видели, что кандидаты «Умного голосования» побеждают, что есть некоторая активность. Опять-таки не надо преувеличивать «Умное голосование». «Умное голосование» — это голосование слабых, тех, кто находится в очень слабых позициях. У них нет своих кандидатов. Им нужно совершить очень хитрый ход. Они протестуют против того, что нет их кандидатов, голосуя за тех, кто оппонирует власти, которая лишила их своих кандидатов. И это не очень большое число людей. Но это некоторая добавка, которая спутывает карты. И в этом ее смысл, она спутывает игру. Потому что этих людей хотели вывести за пределы голосования, а они не вывелись. В этом смысл голосования. Они таким образом протестуют против того, что им не дают кандидата, за которого они хотят голосовать.

Не надо преувеличивать его возможность, его силу. Но это технология, которая когда ее складывают с главным оппонентом власти, но она срабатывает.

К.Рогов: «Умное голосование» — это голосование слабых, тех, кто находится в очень слабых позициях

―

Кирилл Юрьевич, вот фиксируем: есть, то что есть, мы почитали так, как это можно сделать, благодаря независимы социологам. Власть в этом смысле, исходя из знания, удивительного для нее знания, может успокоиться и дальше действовать уже, исходя из угрозы, которая электорально по результатам подсчета ЦИК для нее нейтрализовано, или же, тем не менее, она будет оставаться теперь в напряжении, потому что у нее есть цифры, которые нам не предъявлены?

К.Рогов― Она будет оставаться в напряжении. Но пока на данном этапе результат этого напряжения, его выход, его последствия будут отрицательными. Они будут стараться, защищать свой обман, многоступенчатый обман, они будут праздновать свою победу обмана, они будут радоваться, что можно обманывать и дальше, потому что ничего не произошло. В принципе, У Москвы и Питера украли совершенно голосование. Это примерно, как в 2011 году, но они уверены, что у них не будет митингов, потому что у них очень много ОМОНа, который показал уже, как он будет всех бить, как всех будут сажать. И поэтому можно быть уверенным в себе и радоваться, что ты победил таким образом.

С.Крючков― Есть конституционное большинство — 325, судя по всему, мандатов, но чуть меньше, чем раньше…

К.Рогов― Какая разница — конституционное большинство? Подумаешь, было конституционное большинство, не было конституционного большинства. Конституцию все равно поменяли. А если не менять, то все равно можно делать все что хочешь. Я не очень понимаю, зачем им конституционное большинство.

Еще в прошлом цикле, когда было ясно, что они будут менять Конституцию, можно еще было… разговоры, как им важно, что будет конституционное большинство. Будут они еще раз менять, не знаю. Может быть, там есть еще какие-то планы введения поста царя или чего-то такого. Тогда, конечно, нужно, конечно, конституционное большинство.

С.Крючков― Вот есть теперь такой оберег. Кирилл Рогов, политолог сегодня гость программы «Особое мнение» на «Эхе» веду я, Станислав Крючков. И мы вернемся в эту студию после кратких новостей и рекламы.

НОВОСТИ

С.Крючков― Мы продолжаем «Особое мнение» политолога Кирилла Рогова. Я Станислав Крючков. Кирилл Юрьевич, а почему, во всяком случае, на уровне губернаторских выборов, в частности, в Хабаровском крае ни пенсионная реформа, ни падение реально располагаемых доходов, не полугодичный протест по поводу Фургала в итоге не конвертировались в те самые голоса. Или 57% — это тоже на грани где-то?

К.Рогов― Да, по-моему, даже где-то 56, с хвостиком процентов. Это, кстати, интересный вопрос. У нас там есть губернатор Руденя, у которого 52%, что, в общем, из опыта, анализа выборов российских говорит о то, что он не набрал 50%, что это фальсификат, он явно меньше. Про других можно спорить. Но когда ты видишь 52% у губернатора в первом туре — это значит, не набрал, это почти железно.

А про Хабаровск это очень интересно, что там происходило, что произошло. Но я не знаю. Это надо смотреть цифры, разговаривать с людьми из региона. У меня не было такой возможности. И с какими-то специалистами региональными, как это было сделано. Потому что выглядит совершенно дико. Какого-то Дегтярева прислали в Хабаровск в виде издевательства над хабаровчанами. И вот они выбрали его себе в губернаторы. Надо разбираться, что там произошло.

С.Крючков― Кстати, в упомянутой вами Тверской области, где 52% у Рудени, там же у соперницы ее из коммунистов роже порядка 20%, на уровне эксцесса человека, занявшего второе место, на уровне человека, получившего значительную степень поддержки. Возможны какие-то вольности, предъявляемые системе со стороны будь то коммунистов, со стороны Авксеньтевой ли, которая прошла в Думу от «Новых людей. на ваш взгляд?

К.Рогов― Вы имеете в виду, насколько лояльными будут вот эти…

С.Крючков― Лояльными, прежде всего, руководству собственной партии. Насколько они вольны отклоняться от генеральной линии? Допустим, Воробьева — за то, что за нее должны образом не вступились, не отстояли те самые 2%, набранные Руденей и не стали боротьсяза 2-й тур?

К.Рогов― Я думаю, что люди, которые в этом участвуют, они живут состоянии очень репрессивной такой темы. Ну, хорошо, ты нелоялен будешь своему руководству, но тогда ты лишишься поддержки или возможности тех ресурсов. Ведь у этих руководств, этих партий, этих набалдашниках, которые сидят на партиях сверху, у них есть ресурс: возможность где-то выдвигать от партии людей, должны были собирать подписи. Где-то договариваться, чтобы им особо не мешали. Это такая игра системной оппозиции, она более-менее понятна. И те, кто пытается в нее играть, пытаются ходить на выборы, понимают, что это руководство партии, тот же Явлинский, он нужен тем людям, которые в «Яблоке» состоят, потому что это он распоряжается этим кремлевским ресурсом легальности, который ему вручен.

Точно так же и другие руководители этих партий для того они и являются этими куклами на начальниках. Но вопрос другой. Я думаю, что атмосфера общей слабости «Единой России», она компенсируется такой репрессивной силой Кремля, но эта атмосфера и дальше будет свой такой яд распространять, и будет вызывать какие-то брожения. А если настроения в обществе еще более радикализуются, станут еще более негативными, то и какие-то выборные депутаты и в региональных собраниях и в Думе, особенно если выбранные не по списку, а по одномандатным округам, они могут оказаться не так лояльны в будущем, как это существует в нынешней атмосфере. Это вполне возможно.

Но знаете, я хотел вернуться к еще одной очень важной теме. Мы видели такую многоступенчатую технологию победы в авторитарных выборах. Из чего она состояла? Она состояла, прежде всего, из недопущения, запрета структур Навального, которые должны были быть выведены из игры до выборов. Она состояла из уголовных дел и давления на тех людей, которые могли претендовать на то, что они будут бороться за кандитатство свое. Она состояла из мобилизации — это технология, которая с 18-го года, с президентских выборов отработана — бюджетников, которые приводятся на участки. Она состояла из технологии, отработанной в 20-м году — мобилизации пенсионеров, когда пенсионеров обходят поквартирно и с ними разговаривают: будут, не будут голосовать, уговаривают голосовать, приносят им урны, открывают эти лавочки и палатки. Это третий этап.

Четвертый этап — это, собственно говоря, во время голосования вбросы и фальсификации там, где это возможно, где нет наблюдателей, или где их можно удалить с помощью полиции. И, к сожалению, она состояла в Москве и электронного голосования, которое было прямо направлено против «Умного голосования», чтобы не допустить нигде эффекта «Умного голосования» и продемонстрировать, что «Умное голосование» не работает. Это была сверхзадача. Она была очевидным образом поставлена. Я думаю, что команда произошла вчера вечером, чтобы так действовать, чтобы ни одного «Умного голосования» не состоялось, оно не достигло успеха.

К.Рогов: Решения принимаются в этой логике репрессий, остановки, войны с частью собственного населения

И вот все это, как и вся наша жизнь последних лет, — это все из-за одной простой вещи. В России есть около 15% населения — это довольно продвинутые граждане, довольно молодые и хорошо образованные, которые не согласны с курсом Владимира Путина, и которые с 11-го года требуют представительства в политической системе. И с 11-го года, с 12-го Владимир Путин ведет с ними войну, пытаясь не дать им этого представительства. Это не большинство, это просто некоторая очень важная и не очень большая, но и не маленькая, потому что это довольно активные люди, они вовлечены, они информированы хорошо, и если их 10-15%, то это много, потому что, в принципе, в политике участвуют 60% всего населения взрослого. 35% просто это все по барабану. Поэтому это довольно ощутимая фракция среди населения России, которое хочет представительства и с которой Владимир Путин воюет уже больше 10 лет, чтобы ей этого представительства не дать.

И на этих выборах сюжет их точно такой же. И все эти дублированные Вишневские, все эти обманы, все эти подлоги электронного голосования и все прочее, и ОМОН, который сейчас заполняет центр Москвы — все это, чтобы не дать представительства этой фракции. Это бесперспективная история в историческом смысле для России, для страна. Она бесперспективна и для самого Владимира Путина, потому что это история, которая парализует экономическую жизнь. Потому что все решения принимаются в этой логике репрессий, в этой логике остановки, этой логике войны с частью собственного населения. И это фундаментальный фактор, который характеризует политическую жизнь России уже 10 лет, и который нам очень вредит.

С.Крючков― Смотрите, произошло же даже в пределах этой фракции некоторое, пусть не абсолютное, но перераспределение голосов. Откуда-то же взялось это увеличение группы поддержки коммунистов, откуда-то взялась группа поддержки для «Новых людей». Значит ли, что энергия этой активной фракции не получивших свое представительство, в конечном счете на коротком горизонте работы этой выборной Думы может получить свое разрешение в том или ином виде?

К.Рогов― Скорей всего, нет. Видите, это все сфальсифицировано. «Новые люди», я уверен, что они не прошли в парламент на самом деле. Их провели туда из Кремля. Голоса реальные отданы, во-первых, коммунистам. Но там попробуют экспроприировать их энергию и смысл этого протеста руководство Компартии — вот эта вот «баба на чайнике». Часть голосов отдана одномандатникам, которые были в Москве. Это сильные фигуры, особенно от компартии и они не прошли. И до некоторой степени это выгодно Зюганову, потому что это сильные фигуры, которые могли бы создать ему оппозицию внутри партии. Но они не прошли, потому что были сфальсифицированы результаты при помощи электронного голосования.

Поэтому пока это никуда не делось. Это только искажает всю логику процесса, это искажает институты, возможность жизни страны. У нас запрещают спектакли, фильмы, книги, и все это, чтобы не допустить 10% населения голосовать за своих представителей, чтобы они были в политической системе. Это такая абсурдная, саморазрушительная политика.

С.Крючков― С легальностью и легитимностью избранного парламента как дела обстоят. Все-таки претерпел ущерб какой-то нынешний статус Российской Думы 8-го созыва, которую мы получили?

К.Рогов: «Новые люди», я уверен, что они не прошли в парламент на самом деле. Их провели туда из Кремля

К.Рогов― Безусловно. Дума 16-го года избиралась на фоне крымского синдрома. И она как бы ну, избрали и избрали. Не было протестного настроения. Сегодня мы видели, что протестное настроение было. Именно анализируя предполагаемые реальные успехи коммунистов, мы видим, что протестное настроение было, протестное голосование было. Его отняли у людей. Скорей всего, им это не понравится.

С.Крючков― Это было «Особое мнение» политолога Кирилла Рогова. Кирилл Юрьевич, я благодарю вас. Всего вам доброго.

После 20 часов в программе «Полный Альбац — Александр Кынев, политолог; Александр Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги; и Григорий Мельконьянц, председатель общественного движения «Голос», который власти Российской Федерации считают иностранными агентами. В 21 час — «Личный прием» с Евгением Ройзманом. В 22 часа в программе «Разбор полета» — Валентин Степанков, первый Генпрокурор России. А я, Станислав Крючков, прощаюсь с вами и благодарю вас. До свидания!