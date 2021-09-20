С. Крючков― 17.09 в российской столице. Со своим особым мнением сегодня политолог и президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил, я приветствую вас.

М. Виноградов― Добрый вечер.

С. Крючков― Уже идет трансляция на основном канале «Эхо Москвы» в Ютубе, на Яндекс-Дзене и присоединяйтесь по sms +7-985-970-45-45. Михаил, а власть свои задачи по результатам прошедшего трехдневного голосования решила?

М. Виноградов― Я думаю, в целом да. Во-первых, то, что называется переподтверждением собственной власти, легитимности той властной конструкции. Понятно, что, наверное, выборы в России, выборы в ГД особенно не точка решения вопроса о власти. Но символически конечно это важно. Во-первых, себя как-то отмобилизовать и предъявить. Убедиться, что внутри тебя никто не торпедирует результаты. Аппаратная жизнь обычно гораздо более насыщенная, чем политическая. Ощущение победы было уже и в августе. Был вопрос о том, кто будет главным победителем. Но, тем не менее, удалось достаточно бесконфликтно выйти из ситуации, несмотря на очевидные странности в день голосования. Когда мы увидели много очень неспешных технологий подсчета. А в целом конечно главная задача решена. И больших издержек, кажется, удалось избежать для власти.

С. Крючков― А обществу чего-то удалось добиться?

М. Виноградов― Общество такое слово, как народ – такое очень обобщающее. Каждый же хотел чего-то своего.

С. Крючков― Хорошо, я поставлю вопрос так. Представительство в лице одной из партии дополнительное появляется в парламенте. Оно усиливается у общества у народа?

М. Виноградов― Возникает некоторое усложнение конструкции. Пять сложнее, чем четыре. Поэтому мало ли как они там рассядутся. То есть все-таки мы 18 лет жили в конструкции 4-х фракционной 4-х партийной думы. Не то чтобы ни количество, ни состав сильно заводили нас. С другой стороны, конечно, у партии «Новые люди» вопреки ожиданиям, какого-то внятного политического лица внятного политического месседжа – его не возникло. Была тема: они – старые, мы – новые. Но, так или иначе, это достаточно общая фраза. Поэтому «Новые люди» достаточно имеют…в повестке. Хотя, конечно, то, что они прошли не с 7-8% как вчера ожидали, а с 5 с ниточкой. Конечно, делает их обязанными дополнительно административному ресурсу, который, так или иначе, сочувственно скорее относился к «Новым людям» и в чем-то конечно делает поводок немножко короче. По крайней мере, поводок оказывается длиннее, чем у «Справедливой России» и ЛДПР. А готовы ли они в принципе к импровизации, понимают ли они, что нужна какая-то политическая повестка вообще стране – это пока вопрос. Потому что на дебатах чего-то четкого заявлено не было.

М.Виноградов: Выборы в ГД особенно не точка решения вопроса о власти. Но символически, конечно, это важно

С. Крючков― Но вот прозвучали заявления от «Новых людей». Предлагают не парламентским партиям продвигать идеи через них. И Нечаев тут же говорит: у нас 13 или плюс одно место. И мир политики понятие не количественное, а качественное. И этого достаточно чтобы «взлохматить» думу. А вот удастся взлохматить-то?

М. Виноградов― Фраза достаточно размытая и абстрактная. Проблема думы скорее в отсутствии полноценной политической субъектности. В отсутствии ощущения того, что это полноценный орган власти. Не только институт или фабрика законов, но и место, где ищутся компромиссы между разными группами, между носителями разных взглядов, интересов. …Партии крепкого рубля и слабого рубля к примеру. И так далее. Или не место, где осуществляется полноценный парламентский контроль за действиями исполнительной власти, расследования резонансных событий. Дума сегодняшняя, конечно, сконцентрирована на фабрике производства законов. Которые частично дума. Частично исполнительная власть. И каким образом найти себе какое-то другое место под солнцем, показав не только свою публичную нужность, но и какой-то серьезный аппаратный вес или даже политический статус – это конечно большая проблема. Потому что ожидания того, что прошлая дума говорили, одномандатники – это люди с полноценным мандатом населения помимо партийных каких-то посредников и так далее. В принципе ничего этого всерьез не произошло. Одномандатники тоже ходили послушно на все заседания, голосовали за подчас спорные законопроекты. Подчас скрепя сердце. И какого-то нового воздуха что ли в работу думы не добавили. У «Новых людей» такая же ловушка. Они в целом показали, что способны создавать ожидания и на старте кампании и на финише. Но что делать, во что конвертировать это ожидание – большой вопрос. И большой вызов для них.

С. Крючков― Это произошло за счет присутствия в списке конкретного человека. Потому что паровозом Сардана Авксентьева выступала.

М. Виноградов― Конечно, Авксентьева создавала черты дополнительной человечности. Хотя как-то полноценно не была рассказана история, почему Авксентьева ушла с поста мэра Якутска и что там было. Я думаю, что для зрителей дебатов, который не был погружен в подробности, до конца было непонятно, она вообще мэр Якутска или представитель оппозиции. Люди же не будут гуглить, в большинстве люди, видя кандидата на дебатах. Поэтому в части человечности и инаковости Авксентьева сыграла свою роль, особенно на фоне достаточно слабого публичного присутствия Нечаева, да и других кандидатов. Понятно, что «Новые люди» в большей степени продвигались как рекламный бренд, чем как политический проект. Мы в целом склонны недооценивать то воздействие и магию брендов, которые на нас оказывают. Нам кажется, что мы приходим в супермаркет и покупаем все сами. На нас никак не влияет телевизионная реклама. Хотя маркетологи считают чуть иначе. Что все-таки рекламу мы замечаем, фиксируем. Поэтому с точки зрения рекламы кампания шла неплохо, затратно. С точки зрения политического какого-то лица – рисуй пока, что хочешь.

С. Крючков― А если говорить не о магии брендов, а о магии чисел. КПРФ – устоявшийся бренд, они получили какие-то дополнительные мандаты. Они станут пободрее. Дискуссия станет поживее.

М. Виноградов― У КПРФ с 1996 года ключевая задача – оставаться партией номер два. А задачей стать номер один они, по сути, после выборов президентских 1996 года всерьез отказались. У КПРФ была двойственность. Потому что получить очень много, 30-30 как поначалу было на выборах в Москве до середины сегодняшнего дня — с одной стороны большой соблазн, большой азарт. А с другой стороны страшно. Потому что, не объединят ли тебя с «Единой Россией». Помните, когда объединили «Отечество» и «Единство» в «Единую Россию» и, так или иначе, на самом деле было не до конца уютно, потому что это были очень разные партии. Конечно, КПРФ понимала, что замахнись она на роль партии номер один – их найдут, с кем укрупнить, с кем объединить. Все-таки, так или иначе, такая системная партия. Поэтому КПРФ получили меньше, чем хотели бы. Но пока нет понимания настроя на какой-то бунт. Представители партии заявили, что мы не признаем итоги электронного голосования. По которому, так или иначе, есть вопросы у самых разных экспертов самых разных сил. Но на уровне Зюганова сказано это не было, Зюганов скорее говорит, что партия начала освобождение страны, с Дальнего Востока и Сибири. Что было дальше за эту ночь и утро – четкого мнения КПРФ, по-моему, не высказывала.

С. Крючков― Но произнес слова определенные Геннадий Андреевич. Задержаны итоги онлайн-голосования по Москве. Они вносят какой-то дополнительный оттенок в восприятие этой кампании. Этих выборов, этого голосования в целом.

М.Виноградов: У КПРФ с 1996 года ключевая задача – оставаться партией номер два

М. Виноградов― В текущее восприятие – конечно, да. Вообще это скандал. Это ощущение очевидной растерянности и организаторов голосования, и ЦИКа, очевидных шараханий и внятного официального такого убедительного для всех мнения, что произошло – на мой взгляд, нам пока не предъявлено. А дальше вопрос: запомнится это по большому счету или все согласятся и разойдутся на том – ну, как есть, так и есть. Такое тоже случалось в ходе избирательных кампаний. Поэтому может ли кто-то протянуть эту повестку странности, когда в Москве сначала выигрывает КПРФ полдня по спискам, а потом вдруг «Единая Россия» 36.22, если не ошибаюсь по сегодняшним цифрам. Есть ли интересант или общество само, который эту повестку будет тянуть. Пока я в этом не уверен. Да, очевидно, выборы, особенно голосование по округам показали сохранение в Москве раскола, разлома, который проявлялся и на муниципальных выборах и на выборах в Мосгордуму 2019 года. На знаменитых выборах мэра 2013 года. Незалеченный раскол и так далее. Но в силу того, что у недовольных сейчас период пониженных ожиданий от самих себя, они готовы довольно легко объяснить, почему власть сильнее, почему плетью обуха не перешибешь. Пока что признаков такой готовности мобилизоваться вокруг этих необъясненных задержек я пока не наблюдаю.

С. Крючков― 325 голосов, судя по всему, будет у «Единой России». Вчера, когда поздравляли своих сторонников представители этой партии, Турчак сказал, что чистые выборы. Но странное дело, там не было лидера партии. Он, сославшись видимо, на заболевание, на кашель, там не присутствовал. Все, мы говорим о Медведеве как об уходящей натуре?

М. Виноградов― Я бы пока поостерегся. Да, Медведева немножко прятали в ходе этой избирательной кампании. Мы видим, что как активно он участвовал в партийных мероприятиях «Единой России» в прошлом году во время пандемии и было видно желание в силу разного отношения, которое к Медведеву есть, в том числе у лоялистов, его особенно не светить. С другой стороны каких-то особенных ошибок Медведев не допускал. Автором каких-то мемов, раскалывающих как в прошлом, Медведев не являлся. Поэтому давайте пока посмотрим. Предъявлены казалось бы какие-то новые лица, условно новые фронтмены. Хотя Лавров и Шойгу я так понимаю, тоже не приехали вчера на празднование и не очень понимают, что делать с этим возможно свалившимся на них мандатом. Депутат в ГД, о котором они не особенно мечтали. К которому не очень стремились. Поэтому в целом Дмитрий Медведев, не акцентируя внимание на собственной субъектности, появляясь в публичном поле время от времени, то в качестве фронтмена партии, то в качестве звезды Инстаграма. Иногда. Как случалось во время даже навальновских акций. Он иногда себя актуализирует, но по большому счету не настаивает на собственном присутствии, просто напоминает о себе. Каких-то больших просчетов от самого Медведева в ходе избирательной кампании не последовало. И представить, что он был в тени, а потом вернется к роли такого лидера — мы можем. Тем более что Путин к роли лидера «Единой России» не стремится. Мишустин до этой роли по разным причинам не добрался. Многие весной и летом говорили, что Мишустин может список «Единой России» возглавить. Этого не произошло. Поэтому в качестве такого фронтмена, для которого «Единая Россия» повод актуализировать себя, видно, что партия дает Медведеву больше возможностей для публичного позиционирования, чем не самый понятный пост зам. председателя Совета Безопасности.

С. Крючков― Фактор «Умного голосования» в этом довеске, полученном коммунистами, ну может быть и частью другими партиями, существенную роль сыграл на ваш взгляд?

М.Виноградов: Эта иррациональность отношения к протесту не будет преодолена

М. Виноградов― «Умное голосование» делилось на две части. У «Умного голосования» была позиция по партийным спискам. И позиция по округам. И позиция по партийным спискам почти не стала предметом обсуждения, почти не дискутировалась. Там была позиция, как я помню: за любую парламентскую партию кроме «Единой России». То есть ни «Новые люди», ни «Яблоко». Это было чуть ли ни первым пунктом в том самом сакральном запрещенном тексте. Забаненном. Тем не менее, об этом почти не говорили. Все говорили о списках. По спискам. По округам были разные, в том числе и по Москве оценки. То Митрохин лидировал, то не лидировал. Округа, конечно же, в меньшей степени такие хайпогенные вещи. Никто не знает фамилии обычно действующего депутата ГД. И это совершенно нормальная часть обыденной практики. Есть традиция историческая «Умного голосования», каждый раз говорить, что мы достигли успеха, мы победили, мы всех разгромили. Иногда «Умное голосование» было успешным, самый яркий пример – выборы в Мосгордуму 2019 года. 20 из 45 мандатов получили кандидаты поддержанные «Умным голосованием». Иногда все-таки в разговорах авторов «Умного голосования» о том, что проект был суперуспешным, был такой элемент ритуала. Не всегда подтвержденный цифрами. 20-й год – год довольно скромных итогов «Умного голосования». Кроме Новосибирска, Томска, пары территорий, ничего особенно не было. Поэтому сказать, что «Умное голосование» выстрелило – я не могу. Но факт того, что власть сама преувеличила значимость «Умного голосования», его угрозы, боролась с ним, расторговывалась о чем-то с Эпплом, Гуглом. Или давила. По не самому очевидному поводу. То есть было желание внутри власти показать, что есть колоссальная угроза и мы спасаем правящий режим от всех этих навальнистов.

С. Крючков― Сейчас власть поняла, что эта угроза не столь реальна и ощутима?

М. Виноградов― Думаю, нет. В отношении власти к протесту всегда чередуется два цикла. Период завышения опасности протеста и период занижения. Весь год: протест разгромлен, мы всех победили. И вдруг конец августа, начало сентября снова разговоры о том, что «Умное голосование» это подкоп, подрыв под устои и основы. Я думаю, что эта иррациональность отношения к протесту она не будет преодолена. Она не преодолена уже в течение 10 лет. И не самая значимая кампания по выборам в ГД. Больше напоминающая кампанию 16-го года, быстро довольно забытую. Она вряд ли позволит как-то рационализировать отношения к протесту.

С. Крючков― Напоминающая по процедуре 16-й год, но по цифрам больше напоминает 11-й. Те же 50 у «едроссов». 49%. 19 – плюс-минус у коммунистов.

М. Виноградов — В 16―м было 54%. Не то что уж зашкаливающая цифра. И более того, в 16-м показалось, что это многовато. Все-таки по 11-му году эти цифры до конца никто не абсолютизирует всерьез, потому что издержки были очевидны. Сейчас тоже очень разные цифры. Как минимум в 4-х регионах «Единая Россия» проиграла. В Ненецком округе, в Хабаровске, в Якутии, в Марий Эл. КПРФ получила больше. По городам очень разные есть цифры. Поэтому все-таки 11-й год был всплеском политизации уже скорее после выборов. Как некая отложенная реакция на рокировку и возвращение Владимира Путина. А 16-й год прошел довольно незаметно и даже в каком-то эфире мы обсуждали, «Парнас» был в списках. Разве. Не может. Уже эта история почти забылась. Поэтому все-таки аналогии с 16-м годом я вижу больше. Все-таки ощущение некого снижения политического интереса, общей апатии скорее ближе к 16-му году, чем к 11-му, когда все немножко бурлило и люди сами, неожиданно для себя оказывались на площадях.

С. Крючков― Появление представителей трех непарламентских партий в предстоящей думе это фактор?

М. Виноградов― Достаточно разные партии. «Гражданская платформа» — понятно, что это история вполне договорная, была не самая внятная кампания, довольно смешной у них ролик. Вообще об этой партии мало что известно. По Партии Роста Оксаны Дмитриевой это ее успех, хотя какие-то административные договоренности существовали. Но у той же Партии Роста независимо от официального результата была более понятная, более яркая кампания и партия сама скорее преследовала цель некого рестайлинга, ребрендинга, ухода от репутации спойлера. Которая была по итогам кампании 16-го года и 18-го года… президентских выборах. Третья «Родина» получается. Ну тоже достаточно договорная история. Кампания «Родины» была довольно спокойная, но все-таки несоизмеримой с тем успехом, который у «Родины» был на выборах в 2003 году.

С. Крючков― То, что не выстрелила РПСС для вас неожиданность? Стоило ждать Максима Леонардовича в думе?

М. Виноградов― Шевченко, конечно, в большей степени работал на себя, чем на бренд малоизвестный, и, объективно говоря, не существующей партии. Как многие спорят, существуют те же «Новые люди». Что касается РПСС это конечно бренд, то есть стал ли Шевченко героем дебатов – да, безусловно. Вызвал интерес. Но это скорее был общий выхлоп эмоций, посмотреть, насколько протестный избиратель готов пойти за этим брендом. Потому что репутация Максима в прошлые годы была довольно разной. Все-таки те, кто пошел на избирательные участки, скорее сделал более прагматический выбор. И для того чтобы сделать власти больно, больше ориентировался на бренд КПРФ.

С. Крючков― В горизонте предстоящих пяти лет этой думы больше неудачники это все-таки «Яблоко» или потерявшие значительную часть своих мест либерал-демократы Жириновского.

М. Виноградов― По крайней мере, либерал-демократы и эсеры остались в премьер-лиге. Поэтому кампаний не было особенно зажигательных. Тем не менее, все у них неплохо. Что касается «Яблоко», конечно, многие ожидали, что есть такое обещание, что «Яблоко» получит 3% в обмен на все, что они заявляли о протесте, о Навальном. О том, что не голосуйте за нас. Тем не менее, этого не случилось. Обманули ли «Яблоко» или не было договоренностей вовсе и такая наша проекция, реконструкция – мы теперь уже точно не узнаем.

С. Крючков― Пришло заявление «Яблока», «Яблоко» не согласно с результатами выборов и планирует их обжаловать. Есть перспектива?

М. Виноградов― Если бы это заявила КПРФ, была бы какая-то интрига. В случае «Яблока» это ожидаемое заявление. У них были неплохие результаты по Москве, по Санкт-Петербургу. По Карелии. Но в целом, конечно, таким тяжеловесом «Яблоко» уже 18 лет не является.

С. Крючков― Но хотя бы в первой лиге они остаются?

М. Виноградов― Остаются. Конечно же. Все-таки это узнаваемый бренд с большой историей. Не всегда позитивной, но для того чтобы доработать эту историю, обычно требуется не один год. Избиратели трудно узнают новые бренды.

С. Крючков― Мы вернемся в эту студию после новостей и рекламы на «Эхе».

НОВОСТИ

С. Крючков― Мы продолжаем этот разговор. Но губернаторы-то весело и строем переизбрались. Хабаровский феномен. Вы сказали, коммунисты показывают на 2% больше результат, чем «единороссы». Но сам-то Михаил — 57.

М. Виноградов― Молодец. Думаю, что если Хабаровск легко примет итоги выборов, а пока он их принимает. То с одной стороны сказалось то, что произошло некое эмоциональное выгорание. Хабаровский край вообще исторически был довольно лояльным. И вплоть когда избрали Фургала, там достаточно все было спокойно, и власть получала неплохие цифры. Губернаторы, до Фургала всего два губернатора было за почти 20 лет современной истории Хабаровского края. И там вспышка эмоций, конечно, она однажды кончается. Люди выплеснули, ничего особо не произошло. И есть ли внутренние резервы, эмоции для нового всплеска – большой вопрос. Сказалось, что конкуренты Фургала были техническими в достаточной степени. И тоже такими не орлами в таком стереотипном представлении о добре и зле, что называется. Поэтому скорее то протестное голосование оно вылилось в голосование за КПРФ. Но тут правда есть парадокс. Мы сегодня писали, по-моему, во всех регионах, где были аресты губернаторов, кроме Пензенской области, почти везде «Единая Россия» получила заметно ниже, чем в среднем по стране. А КПРФ часто выше. Это и Хабаровский край, где проигран список и Марий Эл, где проигран список «Единой России». Это и Коми, и Кировская область, и Удмуртия. То есть такое некоторое самоуничтожение системы, которое происходит такими арестами, они создает проблемы подчас долгосрочные. Потому что исторически то же Коми до дела Гайзера было скорее в фаворитах лоялистского голосования. Там реально (неразборчиво) эта управленческая дезорганизация, она не залечена до сих пор. Там уже поменяли не одного главу республики с тех пор и все равно в аутсайдерах поддержки голосования за власть.

С. Крючков― То есть основное поле политической борьбы это не поле борьбы в регионах. За губернаторов, в том числе оппозиция бьется не так активно, как в думской кампании. Я правильно понимаю?

М. Виноградов― Ключевые ошибки порождает часто сама власть. Я вам привел пример регионов, где власть сама, съедая себя арестами, уголовными делами, репрессиями, ослабляла собственные позиции. Еще один пример поражения на партийных списках в «Единой России» — Ненецкий АО на севере России. Нарьян-Мар. ГД и раньше не всегда выборы проходили благополучно, но напомню, это единственный регион, который проголосовал против поправок к Конституции. Потому что во время выборов губернатора Архангельской области в качестве предвыборной хайповой идеи был запущен проект объединения Архангельской области и Ненецкого округа, что было крайне чувствительно для идентичности местных жителей. Может быть управленчески в этом проекте есть какая-то логика. Хотя Ненецкий округ не последний в России по экономике. Одна из нефтяных столиц России по большому счету. И жители не простили этого власти ни в прошлом году на голосовании по Конституции, ни вчера.

М.Виноградов: Некоторое самоуничтожение системы, происходящее такими арестами, создает проблемы подчас долгосрочные

С. Крючков― То, что итоговые результаты отложены в оглашении до пятницы – это свидетельство того, что с опасением восприняли текущий результат. Несмотря на то, что как вы говорите, могут потирать потихонечку руки и испытывать определенное удовольствие.

М. Виноградов― Это требует какого-то внятного разъяснения. Иначе это будет рассматриваться косвенно как признак некоторой растерянности, которая конечно сегодня присутствовала в разъяснениях о том, почему что-то нажали и все исчезло. А почему данные поступают в систему ГАС-выборы с существенными большими задержками.

С. Крючков― По результатам этих разъяснений какой сигнал будет получен властью. Вот внутри себя. Что-то не так или они скажут: мы делаем все правильно, просто есть частные эксцессы. Эксцессы кампании.

М. Виноградов― Вы коснулись более общего вопроса, того, насколько власти самой понравится избирательная кампания. И ее итоги. Здесь может быть несколько объяснений. Первое – мы защитились от мировой закулисы, всем врагам России, всем фейкометам, всем Гуглам, Эпплам мы показали наш суверенный потенциал. И никто Россию не тронет, не смеет вмешиваться. Ну, есть отдельная тема, было такое вмешательство или нет. У сторонников вмешательства есть свои адепты и фанаты. Ну, себя в этом можно убедить. Объяснение второе. Выборы стали индикатором, обнажили те проблемы отношения к власти, рейтинга власти, которые проявились в 18-м году и до сих пор не залечены. А значит требуется какое-то залечивание, в том числе ситуации с рейтингами первых лиц. Третье объяснение – это свидетельство левого запроса в обществе, поэтому давайте порадуем левый запрос, давайте как-то еще поплющим правых, потрогаем бизнес, повышаем с него налоги, покажем, что мы якобы уничтожаем сословность российского общества, хотя конечно она неустранима на сегодня. И четвертое – левый запрос показывает, что нужно быть внимательнее к социальной политике, введите гарантированный доход, возвращайте социальные долги, которые за последние годы в том числе во время пандемии власть понаделала. Вот все объяснения возможны, пока в таком неформальном тендере ни одна не победила. Стоит несколько дней подождать, насколько самой власти понравится. Она сочтет, что это выборы 16-го года примерно или все-таки есть какие-то вызовы, в соответствии с которыми можно попытаться немножко менять самих себя.

С. Крючков― Но ведь в лице «Новых людей» этот левый запрос кажется не находит удовлетворения.

М. Виноградов― Посмотрим, что они будут произносить. Пока технологически все-таки проект «Новых людей» осмысливается как способ отъема голосов у КПРФ. Недопущения полного перетока протеста в ряды КПРФ. Насколько это справедливо – наверное, можно спорить, потому что, естественно, «Новые люди» отнимали голоса и у КПРФ, и у «Справедливой России», и у «Единой России». И может быть у «Яблока». Они плюс-минус откусывали немножко у всех. И такого внятного политического лица у проекта на сегодня нет.

С. Крючков― Говоря о том, что может возникнуть на повестке в связи с опасениями власти или ее напряжением, которое она испытала. Вы говорите, что экономика, социальная сфера. А вот те правозащитные темы, темы, касающиеся с иностранным влиянием и всем тем, что уже многим набило оскомину в таком больном смысле. Через «Новых людей» на ваш взгляд удастся компенсировать или тот поводок, о котором вы говорили, на котором держит администрация эту партию. Если держит. Достаточно все-таки короток, чтобы этого не происходило.

М. Виноградов― Представить некий бунт «Новых людей» против запретительной репрессивной повестки достаточно сложно. Наверное, у большого количества игроков есть ощущение, что та передозировка радикальной агрессивной запретительной повестки, которую мы видим особенно последний год, она не очень симметрична состоянию общества. Которое на самом деле не радикально, не агрессивно. И не столько злое, как о нем принято думать. То есть вопрос о том, достигнуты некие пределы этой радикальной повестки – он имеет право на существование. Дискуссия об этом была бы полезна. Но пока, насколько мы видим, по-прежнему разговоры о том, что все враги – они так и являются валютой в коридорах власти и те, кто пытается привлечь к себе внимание в таком конкурсе радикалов продолжают участвовать, говоря о фейках, о вмешательстве, о том, как там весь мир пытается сделать плохо.

С. Крючков― По итогам всего того, о чем мы с вами говорили, партийная система наша будет переформатирована существенным образом вот в эту каденцию думскую.

М. Виноградов― Понимаете, российская политическая система она не однопартийная и не многопартийная. Она беспартийная. Партии по большому счету ни для всего всерьез особенно не нужны. Слово «партия» не самое хорошее слово в лексиконе. Больших ожиданий от партий я думаю у избирателя, даже голосующих за эти партии. Есть более общий вопрос: а зачем вообще нужна публичная политика. Не исчерпала ли она себя. Мне кажется, что и власть, и оппозиция отчасти забыли о функциях публичной политики. Связанной с поиском компромисса, баланса межу разными общественными группами экономическими, социальными. Поэтому пока нет ответа на вопрос: зачем нам это все за рамками таких общепринятых ритуалов — наверное, разговоры о реформировании партийной системы будут спонтанны и изменения будут не более масштабны, чем за это время 4-х партийной думы с 3-го по 21-й годы.

М.Виноградов: Представить некий бунт «Новых людей» против запретительной репрессивной повестки достаточно сложно

С. Крючков― Вообще этот вопрос поднят о необходимости реформирования системы. Вот на данный момент по факту.

М. Виноградов― Каждые выборы нам говорят, что это последние выборы Зюганова, Жириновского. Потом все как-то снова рассасывается.

С. Крючков― Но есть же объективные какие-то календарные…

М. Виноградов― И в 16-м году нам это говорили. Тем не менее, так или иначе, это понятные вожди. И процесс поиска их преемника, особенно управляемого не менее болезненный, чем разговоры о других преемниках.

С. Крючков― Есть еще одна партия, которую не упомянули. Это «Справедливая Россия — За жизнь». Которая из двух крыльев состоит. Такого пушистого с одной стороны и имперского с другой. Она сохранит себя на ваш взгляд в нынешнем формате или это краткосрочная…

М. Виноградов― Она сохранила фракцию. Это немаловажно. Сказать, что это была какая-то великая кампания и партия собрала в себя новые ожидания, новую энергию — было бы большим преувеличением. Чем «Справедливая Россия» становилась менее интересной за последние годы, тем она в принципе в большей степени выживала. Вот та эклектика между такой условно умеренной социальной политикой, критичностью и вот этим всем «на Донбасс» и воинственными проектами, которые связывают с именем Захара Прилепина — наверное, избиратель особенно этих противоречий не замечал, но и не поощрял. Как следствие, наверное, те, кто бренд партии узнавал, те за нее плюс-минус проголосовали. А какого-то нового притока, новой энергетики вокруг эсеров конечно не возникло.

С. Крючков― В отсутствие Алексея Навального партия его сторонников, партия «Умного голосования», если можно так выразиться, сохраняет свою силу или… Что показали эти выборы?

М. Виноградов― Эти выборы показывают некий дефицит самодостаточности протестного движения, что без Алексея Навального, который создает ощущение вектора, ощущение полюса того, что он знает, куда вести, эти люди ощущают растерянность, потерянность и собственную слабость в сравнении с существующим режимом. Проблема такой депрессии она конечно выборами не снята.

С. Крючков― Что делать обществу с этой депрессией. Потому что значительная часть именно ее и испытывает.

М. Виноградов― Существует масса способов выхода из депрессии. Медикаментозных и не очень. Наверное, надо сначала разобраться в своих чувствах, главное — в своих целях.

С. Крючков― Кстати, легитимность нынешней думы она стоит под вопросом? Потому что я вижу, что уже в ЕС сегодня высказались, мы помним об этой резолюции, которая прозвучала перед выборами. Тем не менее, сегодня прозвучали слова из Брюсселя.

М. Виноградов― Я думаю, тема легитимности не так чувствительна в российской политике. Потому что все-таки люди исходят из ощущения, что власть, она сама по себе вне привязки к конкретным событиям электорального типа. Поэтому я бы не сказал, что внутри страны это острая проблема. Она может обостриться в случае серьезного раскола внутри элиты. Раскола внутри истеблишмента. Но такого раскола мы на сегодня не наблюдаем.

С. Крючков― Это был политолог Михаил Виноградов. Президент фонда «Петербургская политика». Я благодарю вас.

М. Виноградов― Спасибо вам.

С. Крючков― После 19-ти нас ждет «Особое мнение» политолога Кирилла Рогова. В 20 часов – Евгения Альбац. После 21 часа – «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Оставайтесь нами, это будет интересно. Сегодня провел программу я, Станислав Крючков. Я благодарю вас и прощаюсь. До свидания.