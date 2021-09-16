А. Нарышкин― Добрый день. Это «Особое мнение» в эфире «Эхо Москвы». И всем, кто ждал Виктора Шендеровича на этом месте, хочу сразу сказать, Виктор Шендерович будет в эфире «Эхо Москвы», но завтра в 15 часов в программе «Персонально ваш». Сегодня у нас Станислав Белковский. Станислав Александрович, приветствую вас.

С. Белковский― Здравствуйте.

А. Нарышкин― Что случилось с Анастасией Васильевой. Кто ей выкрутил руки. Неужели это кровавая гэбня?

С. Белковский― Безусловно, кровавая гэбня и выкручивала руки, и я не вижу ничего странного в том, что произошло. Ну конечно когда видимо «Альянс врачей»* шел на углубленное партнерство с ФБК, он не предполагал, что это обернется таким уровнем репрессий и гонений.

А. Нарышкин — Фбк― иностранный агент и экстремистская организация.

С. Белковский― Ну что в этом странного и удивительного. Ясно, что ситуация разгрома ФБК, былого формата партнерства «Альянс врачей» с этой организацией быть не может.

А. Нарышкин― Говорят сейчас про то, что Васильева это наш российский Протасевич.

С. Белковский― Нет, я ничего такого не вижу.

А. Нарышкин― То есть она не в заложниках и ей не сказали, что мы посадим тебя, твоих родственников.

С. Белковский― Может быть и сказали. Но она ничего такого как Протасевич не сказала. Она же не осудила Алексея Анатольевича Навального. Она просто высказалась в том духе, что часть менеджмента запрещенного ФБК находится в Европе. А кто-то сидит в тюрьме. Но сам Алексей Анатольевич сидит в тюрьме. Поэтому нельзя сказать, что он принес в жертву людей, а сам избежал наказания. Нет, он несет это бремя в полном объеме.

А. Нарышкин― А вы согласны с тезисом, который периодически читаю, вижу, слышу о том, что команда Алексея Навального, она, скажем так, «просрала» его наследие. То, что он создавал на протяжении многих лет. Политическую команду, то же самое «умное голосование». Штабы, которые позакрывали.

С. Белковский― Нет, я с этим совершенно не согласен. Я считаю, что наоборот как политик Алексей Анатольевич Навальный укрепился за эти месяцы. Во всяком деле важно определить цель, к чему стремится то или иное предприятие. В чем его миссия. Миссия всей политической структуры Алексея Анатольевича Навального – это укреплять свое эксклюзивное лидерство и статус и роль в российской оппозиции. За минувшие месяцы все только укрепилось. Навальный стал более эксклюзивным, чем был. А значит остальное не так важно.

А. Нарышкин― Но так вы говорите про фигуру Навального, про бренд Навального. А дело, которое он создавал.

С. Белковский― А дело Навального является отражением Алексея Анатольевича. Все эти структуры носят вспомогательный характер. При одних обстоятельствах они работают в одном формате, при других – в другом. Важно, что сам по себе лидер становится все более незаменим в качестве исключительной фигуры российской оппозиции. Главной и единственной альтернативы Владимиру Путину. Возьмем к примеру «умное голосование». Разговоры о том, правильно или неправильно сформированы списки – не имеют предметного значения, на мой взгляд. Хотя как всякий большой проект он имеет и положительные и отрицательные последствия. И лично для меня, например, радостно, что в 198-м округе города Москвы «умное голосование» поддержало Анастасию Брюханову. Которую поддерживаю я. Я не ставлю себя на одну доску с великим «умным голосованием». Просто отмечаю свою маленькую радость маленького человека по этому большому поводу. Но в целом философия и логика «умного голосования», есть такое слово – филологика. Соединение философии с логикой, может его придумал я, может кто-то еще. Состоит в том, что его цель – укреплять именно эксклюзивность политической позиции Алексея Анатольевича Навального. И саму бинарную позицию: Путин-Навальный. Если ты за Путина – то за Путина, за Навального – за Навального. Третьего не дано. В этом смысле естественно в список «умного голосования» могут и должны с точки зрения его собственной логики, а не той, которую мы ему можем приписывать в силу незрелости наших суждений, входят только люди, которые действительно могут оказаться в ГД. Тем самым демонстрируя, что Алексей Анатольевич есть эксклюзивный инструмент влияния на состав парламента. И если несколько десятков депутатов, входящих в списки «умного голосования» окажутся в нижней палате парламента по итогам выборов, неважно, благодаря «умному голосованию» или в силу других факторов, можно всегда сказать, что это фракция Навального.

С.Белковский: Как политик Алексей Анатольевич Навальный укрепился за эти месяцы

А. Нарышкин― Приписать победу себе.

С. Белковский― Это, скажем так, то, о чем сторонники, фанаты Алексея Анатольевича старались не говорить, сейчас уже и не скрывается. И некоторые наиболее яркие его сторонники говорят… Вы не рефлексируете, вы распространяете.

А. Нарышкин― Но это же очень на наивных людей эта история рассчитана. Мы сначала называем коммунистов, которые и так по популярности вторая партия в стране. А потом они проходят и мы говорим: да, вот видите, «умное голосование»… Тогда же нечестно, на кого это рассчитано?

С. Белковский― Тогда как адвокат запрещенного ФБК я вам говорю, Алексей, подождите, пожалуйста, ваш выбор, вот вы идете на выборы. Вы поддерживаете или Путина, или Навального. Если вам Навальный ближе, чем Путин – а третьего не дано, запомните. Это раз и навсегда. И четвертого не дано, и пятого. Есть только два политика. Тогда вы должны поддерживать список «умного голосования», не интересуясь, почему туда попал тот или иной политик. Тот или иной соискатель депутатского мандата. А если вы начинаете разбираться, выпендриваться, спрашивать, почему тот или другой, — тогда вам самое время, вам надо идти и голосовать за «Единую Россию». Поэтому или вы голосуете за «Единую Россию» — если вы путинец. Или за кандидатов «умного голосования» — если вы навальнист. И укрепление этой логики является целью проекта «умное голосование». Поэтому успешен он или неуспешен – зависит от того, удалось укрепить эту логику или не удалось.

А. Нарышкин― А вы согласны с Евгенией Альбац, которая вчера, комментируя список «умного голосования», написала: «Выборов нет. Это протест, это голосование за партию Навального под названием «умное голосование»».

С. Белковский― Только что я это и описал. Эту логику. Да, конечно.

А. Нарышкин― Это вы Альбац подсказали, видимо, эту идею.

С. Белковский― Нет. Зачем. Идея была ясна с самого начала…

А. Нарышкин― А что с этим делать багажом. Условно, партия Навального под разными знаменами попала в ГД. Что там принципиально поменяется? Мы ждем каких-то новых решений, качество законотворчества у нас вырастет.

С. Белковский― Мы ничего не ждем. «Умное голосование» — это не про думские выборы как таковые. Это про систему политических ресурсов Алексея Анатольевича лично. И если много людей из списка «умного голосования» окажутся в ГД, независимо от их взглядов, личных качеств, приоритетов – значит, Алексей Анатольевич Навальный нарастил свой политический ресурс. Вот и всё. Более того, чем больше людей уверовало в то, что есть только Путин, Навальный и никакого третьего, четвертого, пятого нет. Значит тоже все успешно. Извините, что повторяюсь, потому что, по-моему, несколько минут назад я сказал.

А. Нарышкин― За Навального тогда страшно должно быть, если он по итогам выборов окажется еще более влиятельным, чем раньше. Раз он может через своих соратников, через «умное голосование» протаскивать своих людей. В ГД.

С. Белковский― Алексей Анатольевич играет в игру с максимальными ставками. Именно поэтому он вернулся в Россию. Да, он исходит из того, что если Господь Бог уготовил ему миссию убрать Владимира Владимировича и его наследников от власти, то значит с ним ничего фатального не случится. И какое-то время своей жизни он может провести в тюрьме. Это нормальная логика вождя. Ближайший пример из нашей истории – Александр Исаевич Солженицын. Который уверен в том, что Господь вручил ему меч. Для порубания врагов. И конечно он проходит через определенные испытания, через которые другие пройти не могут и не хотят. Никто не отправится в тюрьму ради борьбы с Путиным. И значит ситуация, при которой ты сидишь на двух стульях, становится менее реальной. Ты должен быть либо за Путина, либо за Навального. Но не так и не так – значит за Путина. И вот здесь у многих возникает моральное колебание на тему: а правильно ли быть не так и не так. Если я не за Путина. Если я против Путина – может быть все-таки быть точно за Навального. Вы спросили, изменится ли что-нибудь. Я считаю, что ничего особенно не изменится. Хотя бы потому что состав ГД будет такой же, как и был. Я думаю, что «Единая Россия» потеряет немножко, у нее будет порядка 305, мне кажется плюс-минус мандатов. Почти на 30 меньше, чем сейчас, но все равно конституционное большинство. КПРФ конечно нарастила свой ресурс, я думаю, что 17-18% она вполне может получить. Но таких лукашенковских фальсификаций не будет. «Единая Россия» получит близко к 40, системная оппозиция в совокупности почти столько же. Плюс они получат 30-35-40 мандатов по мажоритарным округам. То есть все пройдет более-менее спокойно. Я просто вижу, что поскольку я, к сожалению постоянно погружен в информационное пространство, я вижу, откуда исходят разные сливы. В последнее время из околокремлевских кругов исходили сливы о том, что «Единая Россия» типа и не претендует на конституционное большинство. Что хватит ей 270-280 мандатов и так далее. Я думаю, что это не так. Претендует. Но тоже идет подготовка определенной линии общественного мнения к тому, что даже меньший результат «Единой России», чем на прошлых выборах 2016 года не будет трагедией. Поэтому любой ценой этот результат достигаться не будет. У «Единой России» по стране в среднем есть 30%. Как у всякой партии власти, независимо от ее идеологических приоритетов. Это совсем не те 50, которые были на волне крымского консенсуса в прошлый раз. Ибо крымский консенсус уже не является существенным фактором на этих выборах. Но все равно он есть, ясно, что в отдельных регионах это будет 50 и больше, а в Москве может быть 20 или меньше. Никто в Москве я уверен особенно ничего накидывать не будет. В общем, нигде, где «Единая Россия» непопулярна и к итогам выборов приковано особое внимание, там чего-то белорусского образца не случится.

А. Нарышкин― Вы сказали, что Крым уже не работает как объединяющая идея. Что работает? По итогам кампании мы можем сказать, вот «Единая Россия» шла с этой идеей и именно она принесла, принесет…

С. Белковский― «Единая Россия» шла с идеей, что она Владимир Владимирович.

А. Нарышкин― Так просто. Стара, по-моему, идея.

С. Белковский― Нет, бывали другие. Крымский консенсус был отдельной самостоятельной идеологической величиной. А Владимир Владимирович раздавал деньги активно на этих выборах. Правильно? Кому-то 10 тысяч, кому-то 15. То правительство отменяет обязательный техосмотр. Были многочисленные даяния от исполнительной власти, которая номинально никак не связана с «Единой Россией». Но должна в сознании избирателя с ней проассоциироваться. При этом в любом случае популярность партии власти далеко не та, что была прежде. Это пункт А. Б – несмотря на это ей удастся удержать конституционное большинство.

С.Белковский: «Единая Россия» шла с идеей, что она Владимир Владимирович

А. Нарышкин― Вас спрашивает Владимир Кудинов в чате Ютуба, где трансляция идет на канале «Эхо Москвы». «Расскажите, умоляю, про Лаврова. Хочу слышать про этого человека». Я смею предположить, что речь идет о расследованиях, которые второй день подряд выходят. Сначала Инсайдер. Который иностранный агент. Сейчас и команда Навального тоже выкатила материал. Там говорится, что есть некая женщина Светлана Полякова, по-моему, и она как-то почему-то оказывается на одних рейсах с министром. Что это такое? Это заслуживает внимания?

С. Белковский― С точки зрения светской хроники – да. Мы живем в условиях монетократии. Где человек, который не зарабатывает много денег при всей условности глагола «зарабатывает», мы же не можем говорить, что они воруют. Это было бы неправильно с точки зрения Уголовного кодекса. И не может быть в этой системе. Министр не может не быть миллиардером. Иначе в этой системе власти он не просидит дольше определенного срока. Кроме того, значительная часть населения России с этим уже свыклась и смирилась. В этом нет ничего шокирующего. Нет валового эффекта. Ну да, наверное мы знали, что Сергей Лавров человек не бедный. Тем более до всей этой истории со Светланой Поляковой, не знаю, кто она и вот лично меня это совершенно не интересует. Поскольку это моего представления об этой власти и теме взаимоотношения с народом никак не меняет. Ни качественно, ни количественно. Да, мы знал, что у него богатый зять, который возглавляет крупный инвестиционный банк. И кажется, он даже контролирует сеть «Магнит», где продают отравленные арбузы. Если действительно люди на Совхозной улице отравились арбузами. Если вы знаете эту историю.

А. Нарышкин― Конечно.

С. Белковский― И так далее. Ну и что, на этом фоне то, что сейчас опубликовано – не особенно смотрится как качественно новое. Дополнение к картине мира. Что любой крупный путинский чиновник, конечно, очень богатый человек. Потому что в системе власти денег иначе не может быть.

А. Нарышкин― А вы говорите министр, я правильно понял, министр всегда будет миллиардером, даже в прекрасной России будущего?

С. Белковский― Нет. В системе монетократии. В системе, которая у нас – власти денег. В чем состоит идеология этой властной машины – в поклонении деньгам. Культе Мамоны. Вот что такое РФ. И вообще в постсоветском мире это распространенное явление. Не только постсоветском. Вообще коррумпированные режимы по всему миру, как правильно отмечал Алексей Анатольевич Навальный в своей программной статье к годовщине собственного отравления. Опубликованной в трех европейских газетах. Это так. Но как же, если ты жрец религии денег, как же ты можешь быть не богатым человеком.

А. Нарышкин― Еще одна тема. Связанная отчасти с выборами. Задержали десяток человек, которые участвовали в неком Telegram-чате, сейчас их обвиняют в том, что они пытались инициировать некие беспорядки им «шьют» 212-ю статью. Есть понимание, что это. Это действительно какие-то персонажи типа помните, Мальцев, который кружился вокруг одной даты, потом накануне всех разогнали. А здесь ребята, они говорили, что надо в дни голосования тоже что-то такое провести.

С. Белковский― Силовые структуры РФ очень тщательно следят за тем, чтобы не было массовых протестных выступлений по итогам выборов. Ясно, что таких выступлений как в 2011 году – не будет. То есть никаких Болотных и Сахарова не случится. Но понятно, что вообще нельзя сопоставлять с нынешней реальностью. Потому что тогда истинной причиной, а не поводом были вовсе не думские выборы, они были поводом. А причина была – недовольство активной части населения России возвращением Владимира Владимировича Путина. Этой рокировкой. Поэтому народ вышел на улицы. Не будем забывать, что Болотная и Сахарова были разрешенные мероприятия. Поэтому многие тысячи людей, которые туда выходили, ничем не рисковали. Но в этой реальности таких мероприятий быть не может. Ни разрешенных, ни тем более запрещенных. Но все равно силовикам поставлена задача нейтрализовывать любых активистов, в принципе нацеленных на организацию любого масштаба и формата протестов. И соответственно для этого идет активная перлюстрация, переписки в социальных сетях.

А. Нарышкин― А про рокировку вы говорили. Би-би-си по-моему вчера писала о том, что Медведев за прошедший год несколько раз хотел вернуться во власть в открытую, ждал какого-то предложения может быть даже спикера ГД. Есть шансы, что он вернется и верите ли вы то, что Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас сидит где-то за кадром и рефлексирует.

С.Белковский: Ни один крупный чиновник не придет к президенту с предложениями, которые теоретически могут вождя не устраивать

С. Белковский― Вы знаете, в программе «Время Белковского» которая выходит по субботам на радиостанции «Эхо Москвы», мы много раз обсуждали эту тему. Карьеру Дмитрия Анатольевича Медведева. Да, на определенном этапе казалось, что он может стать спикером ГД. Потом было принято решение, что это не нужно, поскольку Медведев в народе непопулярен и лицом должен быть не он. И наша программа правильно предсказала еще в апреле, что им будет Сергей Кужугетович Шойгу. Вариантов было два: Шойгу или Мишустин. Решили все-таки Шойгу лучше. Чем действующий премьер, с которым, так или иначе, связывается определенный объем негатива. А не только позитива. Шойгу – это (неразборчиво) из наших побед. Конечно, Дмитрий Анатольевич хочет вернуться. Он мог бы стать министром иностранных дел, судя по его интересам в международной политике. Кем-то еще. Разумеется, большое количество людей этого не хотят.

А. Нарышкин― Какая разница. Главное, что Путин хочет или не хочет.

С. Белковский― Дмитрий Анатольевич, несмотря ни на что остается доверенным лицом Владимира Владимировича. Близким к нему. Это всех раздражает. Потому что действительно Медведев имеет прямой доступ неопосредованный никем и ничем к президенту. И поэтому всем удобно, чтобы он оставался там, где он есть. А то, что Путин же консерватор, и он такой архитепический Воланд, занимается устроением земного пространства. А не эволюционными проектами. Поэтому он не будет принимать решений, которые с его точки зрения дестабилизируют хотя бы немного его властную корпорацию, машину власти, которая обеспечивает стабильность в стране.

А. Нарышкин― А вы можете представить, если вы говорите, что имеет прямой доступ к Путину, насколько влияет Дмитрий Медведев на Владимира Путина. Потому что мы привыкли говорить о том, что есть условные либералы рядом с Путиным. Есть «ястребы» Например Патрушев. А вот Дмитрий Медведев, который про технологии, про свободы и прочее. Свобода лучше, чем несвобода. Он неужели не приходит к Владимиру Путину и не говорит: а давай не будем блокировать какие-то ресурсы.

С. Белковский― Ну конечно нет. Ни один крупный путинский чиновник никогда не придет к президенту с какими-то предложениями, которые хотя бы теоретически могут вождя не устраивать. Полностью противоречит этике системы. Ты должен заранее знать, что вождь хочет от тебя услышать. А не навязать президенту то, что ему не нравится. Например, Алексей Леонидович Кудрин не то чтобы как-то сильно раздражал Путина, нет, конечно. Он был, есть и остается его ближайшим другом. Но все-таки его карьера идет по наклонной плоскости. А почему? А потому что он пытался раздражать Владимира Владимировича жалобами на Дмитрия Анатольевича Медведева и других важных членов команды. Зачем Путину человек, который постоянно жалуется на членов команды. Лучше, чтобы там все разборки были где-то вдали от президента. У каждого есть своя роль, поэтому Кудрин находится во главе Счетной палаты. Где задача состоит в том, чтобы выявлять недостатки, о них докладывать. Но не управлять самому никакими процессами. И Дмитрий Анатольевич Медведев, вот он пишет статьи, у него это хорошо получается. Он сидит в особняке здесь недалеко на Воздвиженке.

А. Нарышкин― А он точно там сидит? Просто вы не первый раз говорите об этом. Вы его видели входящим туда?

С. Белковский― Нет, я…

А. Нарышкин― А, так это слухи какие-то.

С. Белковский― Нет. Это официальная информация, с тех пор она ни разу не была опровергнута. Что ему бывший дом приемов правительства отдали под его резиденции. Он живет в условиях абсолютного комфорта…

А. Нарышкин― А амбиции политические. Это же обидно. Был президент, теперь – статьи пишет.

С. Белковский― Если бы он был амбициозен в том смысле, в каком вы о нем говорите – он остался бы на второй срок. Чего он, безусловно, хотел сделать, но пойти против отца и учителя он не смог. Нет, его амбиции контролируемые и управляемые. В этом смысле выбор его в качестве преемника был очередной огромной кадровой удачей Владимира Владимировича Путина. Как и в случае «умного голосования» мы должны оценивать, зачем оно Навальному. Его создателю, а не нам с вами. С этой точки зрения все правильно сделано. Так и здесь, с точки зрения Владимира Владимировича преемник был избран безошибочно. Он ушел, когда Путину было надо. А другой бы не ушел.

А. Нарышкин― Сделаем сейчас перерыв. Новости, реклама, скоро вернемся.

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы». Про Путина давайте поговорим. Где Владимир Владимирович?

С. Белковский― На изоляции.

А. Нарышкин― Нет, вы верите в то, много заболевших и вот он на изоляцию ушел.

С. Белковский― Вы кстати обратили внимание, что зампред ЦИК Николай Булаев ввел новый мем. Он же бренд – «сидящий в бункере». Господин Булаев два дня назад сказал дословно следующее: «Поверить в нечестность российских выборов может только сидящий в бункере». Наверное, господин Булаев имел в виду, что источником легитимности выборов является Владимир Владимирович Путин. Если он считает выборы легитимными, значит они легитимные. Но «сидящий в бункере» — надо запомнить.

А. Нарышкин― Проговорился вы думаете.

С. Белковский― Может сейчас активно использоваться, по-моему, господин Булаев легализовал использование бункера.

А. Нарышкин― Владимир Путин, который ходит без маски…

С. Белковский― Версий несколько, естественно.

А. Нарышкин― Дезинфицирующий туннель…

С. Белковский― … Нам подбрасывают, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Одна из версий состоит в том, что Владимир Владимирович Путин сушит явку на выборах.

А. Нарышкин― А как это работает?

С. Белковский― Очень просто. Колеблющиеся, которые не знают, идти или нет на выборы, то с точки зрения Кремля идти не должны. Должны идти те, кто твердо верит в то, что он проголосует за «Единую Россию». И соответствующих кандидатов от власти. В тоже время колеблющиеся в очень значительной части совпадают с теми людьми, которые боятся ковида-19, потому что это близкие психотипы. Ну если Путин ушел на карантин, значит четвертая волна близко. Лучше никуда не ходить. Поэтому, безусловно, это работает на снижение явки. То, что при этом он записал формальное обращение к народу с призывом голосовать, никак не противоречит этому. Потому что Путин всегда соблюдает ритуалы. На каждых выборах он должен записать обращение, призывающее голосовать. И отказаться от этого он ни при каких обстоятельствах не собирается. Потому что ритуал – важный элемент стабильности властной машины, которая для него важна. Другая версия – что он очень не хотел ехать в Душанбе. На саммит ОДКБ.

А. Нарышкин― Капризы какие-то.

С. Белковский― Нет, во-первых, туда собирался ехать китайский лидер Цзиньпин. Ради которого только Путин туда и собирался. А лидеров следующего порядка он не хочет…

А. Нарышкин― Не мелковато для него?

С. Белковский― Ну конечно. А что он там забыл. Кроме того, все-таки Душанбе недалеко от Афганистана. И ситуация с безопасностью не очень понятна. А мы понимаем, что вопросы безопасности очень важны для Владимира Владимировича.

А. Нарышкин― Теракты.

С.Белковский: Путин всегда соблюдает ритуалы

С. Белковский― Понимаете, какая огромная система безопасности обслуживает Путина. Безопасность для него вообще это важнейшее. Что кстати он недавно объяснил на встречах с паралимпийцами. Он рассказал историю, как ему сломали нос. Помните? Что ему в детстве сломали нос. Он пошел в секцию бокса, ему сломали нос. Он побоялся сказать об этом родителям. Он так точно не сказал, но это ясно из контекста. И поэтому он даже не пошел к врачу. Нос срастался сам. И тогда он ушел из секции бокса и пошел в борьбу. А бокс и дзюдо – две прямо противоположные философии. Бокс – когда ты наносишь проникающий удар, а дзюдо – когда уклоняешься от борьбы, потом за счет недостатков соперника, побеждаешь. Он все про себя объяснил на этой встрече. Когда он впервые сказал, что собирается уходить на карантин. С каждым годом, конечно, вся инфраструктура безопасности, которая его окружает и которая должна только разрастаться по логике всякой бюрократической структуры в мире и современной России в особенности, — она ему объясняет о растущих угрозах. И ехать прямо в пекло зверя в Душанбе, это по нынешнему уровню рисков и угроз недопустимо для вождя такого масштаба и значения для всего мира как Владимир Владимирович Путин. Но если спрашивают меня как физическое лицо, абстрагировавшись от тех слухов и утечек. Я просто считаю, что он действительно эмоционально выгорел, он устал. Он переобщался с народом в последнее время. И было несколько травматичных для него ситуаций и сюжетов. Недели три назад у него вырвалось, что что-то очень много катастроф последнее время. То есть видно, что большое количество техногенных и природных катастроф его напрягают, потому что он все-таки человек с мистическим важным элементом в сознании. Он пытается почувствовать интуитивно, не означает ли это что-нибудь. И конечно что-нибудь для него означает гибель Евгения Николаевича Зиничева. На плато Путорана, в которое тоже впутано, извините за неудачный каламбур мистические…

А. Нарышкин― То есть вы хотите сказать, что Путин суеверный?

С. Белковский― Да, конечно. В известной мере. Не до конца, это не значит, что, увидев черного кота, идущего по резиденции Ново-Огарево, он уйдет в отставку. Во-первых, черный кот туда никогда не попадет. Его охрана не пропустит. Без разрешения.

А. Нарышкин― Чтобы Путин не ушел в отставку.

С. Белковский― Да. Но тем не менее. Конечно, это видно по всей его карьере и биографии. Понимаете, чтобы это понять, никакая инсайдерская информация не нужна. Нужно просто тщательно проанализировать все, что с Владимиром Владимировичем происходило за эти десятилетия.

А. Нарышкин― То есть вы говорите о том, что у него практически выгорание.

С. Белковский― Да. Мне кажется, да.

А. Нарышкин― Так может от самоизоляции недалеко и до просто ухода.

С. Белковский― Нет. Власть он воспринимает как бремя. Он должен нести это бремя. Потому что передать его в данный момент некому. И он будет нести его по этой причине. Причем он искренне верит, что так оно и есть.

А. Нарышкин― Но в сами сказали. Шойгу. Дюмин. Зиничев — да, ушел.

С. Белковский― Для него, для Путина это большой удар. Потому что Зиничев это для него не абстрактный чиновник, а близкий к нему в личном плане человек. Который тем более погиб на ровном месте. В чем тут еще как бы трагизм ситуации. Не то что ворвались талибы** в здание МЧС и всех постреляли. Нет. В такой дурацкой ситуации.

А. Нарышкин― А когда ждать возвращения, когда Путин вернется? Сразу после выборов. Очевидно, он должен будет «Единую Россию» поздравить.

С. Белковский― Дней через 7-10 он вернется. Как и было сказано. Отдохнет немножко. Избавится от лишних контактов, которых он вообще не любит. И тогда его уход в так называемый бункер, мы понимаем, что бункер это не конкретное место, а такое метафизическое понятие. Он же не сидит в бункере на самом деле. Хотя бункер у него, конечно, есть на случай ядерной войны.

А. Нарышкин― Откуда знаете?

С. Белковский― Это и не скрывается особенно.

А. Нарышкин― Я нигде не видел. Песков не говорил.

С. Белковский― Все эти огромные подземные этажи во всех его резиденциях. Которые мы видим на всех планах. Это что?

А. Нарышкин― А вы верите всему, что написано?

С. Белковский― Не всему, но этому верю. Поскольку это совпадает с моим представлением о предмете. Накопленном за долгие годы моей бессмысленной жизни. Но вместе с тем ведь к главному может привязываться и второстепенное. Одно не всегда противоречит другому. То есть вместе с тем он может сушить явку на выборах, вместе с тем он мог уклониться от ненужной ему избыточной поездки в Душанбе.

А. Нарышкин― Записался он на электронное голосование. Судя по всему.

С. Белковский― Явно под влиянием Алексея Алексеевича Венедиктова. Можно открывать шампанское вместо виски. Кстати, виски с шампанским – это неплохой коктейль. Надо назвать его – «Веник». «Северное сияние», «Ерш», а виски с шампанским – «Веник». Надо быстренько побежать запатентовать этот бренд.

А. Нарышкин― Раз он записался. Правда, мне кажется могут возникнуть вопросы, как он это сделал. Потому что вроде и с гаджетами не дружит, и не было у него учетной записи. Сделал он, судя по всему, это поздно. То есть прямо на самом деле думаете, что откроет компьютер, лэптоп свой.

С. Белковский― Я думаю, что доступа в Интернет ни на одном устройстве, который соприкасается непосредственно с Путиным – нет. Это делают как-то его помощники и так далее.

А. Нарышкин― А вот скажите, пожалуйста…

С. Белковский― Вы понимаете, что любое устройство с Интернетом является неисчерпаемым источником шпионской информации о вас.

А. Нарышкин― Про Интернет.

С. Белковский― Путин так думает. Вернее я так тоже думаю. Но меня это не волнует, потому что никакой информационной ценности для крупнейших разведок мира я не представляю. А он представляет.

А. Нарышкин― Но как западные лидеры любые, я помню Обама ходил со своим Блэкберри. У них этой паранойи нет по поводу слежки.

С. Белковский― …Есть специальные всякие системы, которые недоступны простым смертным для защиты информации. Но в принципе же демократический лидер не так важен для системы как авторитарный. Правильно? Был президент Трамп, который 4 года воевал со своим собственным государством и бюрократией. И ничего. Которого забанили в соцсетях, когда он еще был официально президентом. Это в демократической системе люди взаимозаменяемые. А в нашей системе Путин не взаимозаменяем. Поэтому, естественно, всяких страхов и опасений гораздо больше.

А. Нарышкин― И хорошо, что вы заговорили…

С. Белковский― Не говоря уже о его собственном психотипе. Который очень так сказать тяготеет в сторону мнительности и приоритета вопросов безопасности перед всеми остальными. Чтобы не ударили в нос, понимаете. Ему главное – не пропустить удар. О чем он паралимпийцам рассказал историю про секцию бокса.

А. Нарышкин― А вот западные корпорации, которые блокировали Трампа, теперь их обвиняют не первый раз во вмешательстве в наши внутренние российские дела. Накануне выборов. А когда это все закроют уже в России?

С. Белковский― Совсем не закроют. Компромисс будет найден. Поскольку понимаете, Путин ведь никогда не идет до конца в таких вопросах. Кроме того, даже сам факт, что он наехал на корпорации – говорит о том, что он предлагает это как меню их совместного обеда с Джозефом Байденом. США. Он еще на давосском форуме весной нынешнего года заочном тоже говорил, что вот наступает момент, когда нужно решить, с кем вы, мастера культуры. Государство борется с айти-корпорациями, мы конечно поддерживаем государство в этой борьбе. Он собирается США как государство поддерживать в борьбе с корпорациями. Поэтому во вмешательстве обвинены не США как государство. А именно айти-корпорации.

А. Нарышкин― Но с США требуют ответить за действия этих корпораций.

С. Белковский― Естественно. В нашем воспаленном сознании и нашим иерархическим многосотлетним мышлением, если корпорация зарегистрирована в Америке, то конечно по звонку из Белого дома она будет делать то, что ей скажут.

С.Белковский: На тотальный разрыв с мировой технологической инфраструктурой Россия не пойдет

А. Нарышкин― А вы думаете, это не работает? Я просто не знаю, в США не был.

С. Белковский― Нет. Так это не работает. Поэтому, естественно, если корпорация американская – значит, она имеет какое-то отношение к американскому государству. Что она в гробу видала американское государство и может забанить даже действующего президента, не поморщившись, — это не совсем вызывает доверие у российского руководства.

А. Нарышкин― Грохнуть Интернет. Ну много же говорят об этом. Те же корпорации, «умное голосование» приложение не удаляют. Всякие призывы к несанкционированным акциям плохо удаляют. За что периодически штрафуют в Таганском суде, у нас фейсбук, твиттер и прочие…

С. Белковский― Видимо, заставят их эти штрафы заплатить. Штрафы там небольшие, если вы обратили внимание. По их меркам.

А. Нарышкин― Миллионы рублей.

С. Белковский― Заплатят, на этом все закончится. Нет, на тотальный разрыв с мировой технологической инфраструктурой Россия не пойдет. Потому что Владимир Путин не полностью, был такой мультфильм про мелкую пакость, про чертей каких-то. Школа чертей. Он мастер именно мелкой пакости, а не гигантской глобальной. Поэтому российские танки не пойдут на Киев.

А. Нарышкин― А Россия что получает от того, что у нас продолжают все существовать айти-корпорации и мы ими пользуемся. Можно ли представить, что например мы завтра действительно в день выборов открываем Интернет, а он не открывается. И неужели будет вой какой-то.

С. Белковский― Может быть, несколько часов он не будет открываться. И будет вой. Потому что в это вовлечена значительно большая часть населения страны. И как требовать соблюдения тех или иных параметров и пользоваться Госуслугами, если нет доступа в Интернет. Страна уже сидит на этой игле, она с нее не слезет. Она находится в рамках этой эпохи. Превратить ее в Северную Корею не получится уже. Этот момент упущен. Потому что все-таки Россия страна европейская. Здесь все проходит сложнее. Поэтому можно дойти до определенного предела в ограничении технологических свобод, но не до конца.

А. Нарышкин― В окружении Путина есть люди, которые убеждают его: давайте это все закроем.

С. Белковский― Нет. Нет, конечно. Потому что…

А. Нарышкин― Ради нашего спокойствия, в общем.

С. Белковский― Путина любой, по-настоящему близкий к нему человек может убеждать только в том, во что Путин верит и так. Что кругом иностранные шпионы и Навальный работает на ЦРУ – да. Путин в это готов поверить. Это соответствует его стереотипам восприятия. И поэтому в этом его могут убеждать. А в том, что Навальный действует абсолютно самостоятельно и независим ни от какой иностранной разведки – это Путина не убеждает. Поэтому в этом никто уговаривать не будет. Но убеждать его закрыть Интернет, когда он сам так не считает, полностью – этого никто делать не будет. И вообще нет никаких либералов и силовиков.

А. Нарышкин― Есть только Путин.

С. Белковский― Есть просто кланы с разными аппаратными и экономическими приоритетами, интересами, которые борются между собой, но я бы не сказал, что между ними есть качественные идеологические различия. Они количественные может быть. Кто-то более склонен к (неразборчиво) , кто-то менее.

А. Нарышкин― Напутствие какое-то нашим слушателям и зрителям перед выборами.

С. Белковский― Я сторонник придуманной мною системы правильного голосования. Что такое умное – мы уже поняли. Это голосование за Алексея Анатольевича Навального. Как единственную альтернативу Путину и ничего другого. А правильное голосование выглядит очень просто. Если в списке в вашем избирательном округе есть кандидат, который вам нравится и который вы хотите, чтобы оставался в политике, независимо от того, попадает он в парламент того или иного уровня сейчас, — голосуйте за него. Потому что он останется в политике и вернется на политическую авансцену завтра. Если такого кандидата нет – значит, вам незачем ходить на выборы.

А. Нарышкин― Сами идете?

С. Белковский― Да, конечно. Потому что в моем округе есть такой кандидат, за которого хочу проголосовать. Это Максим Леонардович Шевченко. С которым мы учились в школе вместе. Мой соратник, хотя и заочный по «Эхо Москвы». Поэтому как же не идти.

А. Нарышкин― Максим Шевченко сегодня будет гостем программы «Особое мнение» в 18 часов. Спасибо большое. Станислав Белковский был в этом «Особом мнении».

С. Белковский― Виктор Анатольевич Шендерович напоминаю, будет завтра в 15 часов. Не пугайтесь.

А. Нарышкин― Не пугайтесь. Спасибо.

* признан иностранным агентом

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