Е. Бунтман― Добрый день. Это программа «Особое мнение». И в гостях у нас как всегда в это время по вторникам – Сергей Алексашенко, экономист. Сергей Владимирович, здравствуйте.

С. Алексашенко― Добрый день, Евгений. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.

Е. Бунтман― Давайте поговорим про мигрантов и их роли в экономике, в том числе российской, в том числе Московской области. Это после скандала с мигрантами. Сейчас мигрантов выселяют из общежития и будут проверять общежития в Московской области. После скандала, который в Бужаниново случился. Там преступление.

С. Алексашенко― Ну, мне кажется каждый раз, когда возникают какие-то проблемы с мигрантами, когда наши правоохранительные органы, органы миграции это и есть МВД, они этим сейчас занимаются. начинают бурно проявлять свою деятельность, то у меня в первую очередь возникает вопрос о сильном коррупционном интересе. Потому что очевидно, что мигранты — это такая беззащитная категория людей, граждан, которые живут на территории РФ. Которые в принципе ничего плохого для российской экономики не делают. Они работают, выполняют какую-то работу, которая нашему обществу, нашей экономике нужна. Но которые абсолютно зависимы от российского государства, точнее от тех полицаев. Которые могут им что-то разрешить, что-то не разрешить.

Е. Бунтман― А это не везде так?

С. Алексашенко― Нет, конечно. В Америке тоже есть проблема мигрантов. И более того, проблема нелегальных мигрантов тоже стоит очень остро. В отличие от России, скажем так, в Америке нелегальные мигранты из Центральной Америки нелегальные, потому что приехали без визы. Или по туристической визе и остались. Это, кстати, не только из Центральной Америки, это из постсоветских стран очень много, из Восточной Европы таких людей. Но на просторах Америки их никто не ловит. То есть нет никакой службы, которая отслеживает нелегальных мигрантов, отлавливает их, спрашивает документы. Проверяет. То есть если они себя никак не подставили, что называется, они работают с нарушениями естественно законодательства. Получают деньги наличными, не платят налоги. И могут жить так долгие годы внутри США, не выезжая никуда из страны. И вообще всем до лампочки, сколько их здесь, что они здесь делают. Проблемы возникают, когда рождаются дети. Потому что все, кто родились на территории Америки, считаются гражданами США. И вот тут возникают, что называется, какие-то непонятные истории. Никто не понимает, как эту проблему решить. Судьба детей нелегальных мигрантов. Но так, чтобы их отлавливали, выдворяли из страны, говорили, что вы здесь понаехали тут, работаете, непонятно чем занимаетесь. Понятно, что особого удовольствия, особенно у налоговой службы, у службы внутренних доходов это не вызывает. Потому что есть большой сегмент экономики, не такой как в России, не 30%, но, тем не менее, которые получают зарплату, не платят налоги. Но борьбы с ними внутри страны никто не ведет. Считается, что если визовый режим – то бороться нужно на границе. Я хочу подчеркнуть, что в России визового режима со странами Центральной Азии нет. И поэтому из называть нелегальными, наверное, невозможно.

С.Алексашенко: Мигранты — это такая беззащитная категория людей, которые ничего плохого для российской экономики не делают

Е. Бунтман― Я на это хотел обратить внимание. Что люди, которые здесь работают более-менее официально, дворниками, таксистами, рабочими – это легальные мигранты. Потому что им требуется разрешение на работу, которое достаточно легко получить.

С. Алексашенко― Скорее всего. Мы не знаем, потому что никакой статистики на эту тему нет.

Е. Бунтман― Допустим презумпцию невиновности в этом случае.

С. Алексашенко― Мы же читаем много сообщений СМИ и отлавливают общежития вьетнамских рабочих. Или северокорейских, которые очевидно приехали по туристической визе и живут здесь больше, чем полгода. Человек, который приехал по туристической визе или человек из Центральной Азии приехал без визы, потому что у него есть на это право и работает без получения разрешения на работу. Или находится больше 6 месяцев – они все являются нарушителями миграционного или трудового законодательства. Но я к тому, что, к сожалению, у нас кого тема всерьез интересует, нет никакой не то что достоверной, а вообще никакой вменяемой статистики и сказать, что это устроено так, это так – просто невозможно. Но вот я считаю, что самое глупое, то есть почему борются, я не могу сказать, что есть какой-то приказ от правительства от Мишустина, которому нужно срочно поднимать темпы экономического роста – давайте бороться с мигрантами, которые обеспечивают огромную часть работ. Строителями, водителями, дворниками. Медсестрами, медбратьями. Мы их сейчас всех выгоним и будем искать людей на необъятных просторах РФ. Соответственно у меня остается только одна гипотеза, что, несмотря на полученные перед выборами 15 тысяч рублей, российские полицейские, работающие в миграционных подразделениях, они как-то сильно поиздержались во время кризиса, им срочно понадобились деньги. А естественно, что нет ничего лучше, чем ты знаешь, где найти этих мигрантов. Приехал к ним. И что называется окучил.

Е. Бунтман― Но у нас есть в обществе две крайности относительно мигрантов. Одни говорят, что без мигрантов, они все представим, что все уедут и тогда все развалится. Потому что работать будет некому и мы зарастем мусором. Стройки будут пустовать. А другая крайность – что эти мигранты занимают рабочие места российских граждан, которые прозябают в безработице. Где правда?

С. Алексашенко― Я думаю, что правда и там, и там. Что эти люди, приехавшие из страны с более низким уровнем жизни, доходов у себя в стране не могут найти работу и естественно, человек ищет где лучше, а рыба где глубже. Они приезжают в соседнюю Россию, благо это можно сделать. И ищут здесь работу. И пытаются здесь заработать. И ничего плохого я в этом не вижу. Потому что это нормальное естественное желание человека заработать деньги. Это гораздо лучше, чем выходить на большую дорогу и грабить кого-то. Правда. Соответственно вопрос о том, что есть желающие россияне работать за те зарплаты, которые предлагаются сегодня на рынке труда и в тех местах, которые занимают мигранты – я бы пригласил, у вас же у главного редактора хорошие связи с московской мэрией. Ну вот есть статистика, сколько дворников работает из стран Центральной Азии. Из стран СНГ. Объявить зарплаты, спросить, сколько приезжает из Ярославской области, из Костромской. Из Тамбовской. Из Кировской. Просто собрать информацию. И понять, а вообще на эти зарплаты есть желающие. Я давно уже не был в Москве, но всегда в метрополитене висят объявления: нужны рабочие. Причем зарплаты всегда были средней по стране. Ниже, чем средняя по Москве, но выше, чем средняя по России. И из того, что видно, водитель автобуса, маршрутных такси – в основном приезжают из других стран. То есть не россияне. Это означает, что россияне за такие зарплаты работать не готовы. Поэтому утверждать, что силой кого-то, пожалуйста, рынок труда в России достаточно конкурентный. И если у вас есть водитель Яндекс-такси из какой-то другой страны, никто не мешает жить в Костромской области, конкурировать с ним на московском рынке. Но если он не приезжает и не конкурирует – это означает, что рыночная зарплата, можно что угодно говорить о зарплатах дворников, которые назначает московская мэрия, о зарплатах в метро, которое является государственным предприятием. Но есть много компаний, где зарплаты конкурентны. В том числе и на стройке. Надо просто собрать информацию, и попросить московскую мэрию рассказать правду, как устроена жизнь дворника. Есть такая профессия – дворник. У вас же есть такая передача. Интересно бы собрать и поговорить о том, кто работает, зачем. Пригласить штук 10 дворников, поговорить с ними.

Е. Бунтман― Про безработицу тоже сегодня говорили, кстати. Задавали вопрос, что у граждан России нет нормальной работы. Какие вообще цифры безработицы? Голикова сегодня говорила, что будут вознаграждать работодателей, которые приютили безработных, число которых увеличилось во время коронакризиса. И карантинов всевозможных.

С. Алексашенко― Опять приходится, к сожалению, начинать с того, что российская статистика и в этом вопросе крайне недостоверная. И крайне не полная, традиционно она показывает, что в России очень низкий уровень безработицы и если в любой западной европейской стране, в Америке, Канаде во время последнего кризиса, связанного с пандемией, безработица выскочила с уровня 3-4% на уровень 10-12. То в России она с уровня 4,3 на уровень 5,1, цифры условные. Даже не помню. То есть, практически не изменилась. Во что поверить крайне сложно. Поэтому в России есть еще одна проблема — что чисто психологически россияне не готовы признавать себя безработными. Потому что они признали себя безработными, пошли на биржу труда. Зарегистрировались и получают какое-то минимальное пособие.

Е. Бунтман― А статистика соответственно учитывает тех, кто встал на биржу труда.

С. Алексашенко― Да, конечно. А дальше у россиян, особенно это проявляется в кризисы. Это было в кризис 2008 года, 2015 года, что пусть лучше я буду числиться на своем предприятии, мне не будут платить зарплату, но я глазах соседей буду выглядеть работающим человеком. И понятно, что на те пособия по безработице, которые платятся в России – на них прожить невозможно. Для сравнения. Во время последнего кризиса в Америке, вот что получал американский безработный. Он получал, в среднем по США пособие по безработице по разным штатам разное. От 270 и по-моему чуть ли ни до 580 долларов в неделю. Среднее – 340 долларов в неделю. После этого получал еще 400 долларов в неделю федеральное пособие. Итого 700 долларов в неделю, умножаем на 4 – получается 2800 долларов в месяц на человека. А сверх этого был первый чек, а потом второй. В сумме 2000 долларов, потом еще 2000. То есть понятно, что до среднего уровня американской семьи в 62 тысячи долларов получается очень близко. 2800 умножаем на 12 месяцев, плюсуем еще чеков на 4000, умножаем на двоих неработающих в семье – и вот у вас получается даже выше, чем средний уровень доходов американской семьи. Понятно, что в России, где пособие по безработице считается в процентах от прожиточного уровня, на него прожить, я бы предложил все правительство посадить на прожиточный минимум и посмотреть, как они выживут.

С.Алексашенко: Чисто психологически россияне не готовы признавать себя безработными

Е. Бунтман― Кремлевская диета.

С. Алексашенко― Ну да, такая.

Е. Бунтман― Давайте поговорим, говорили сегодня про выплаты, которые производятся перед выборами. Детям, пенсионерам. Военным. Еще другим категориям российских граждан. Чем это отличается принципиально от «вертолетных» денег. Которые вы всегда приветствовали, когда их раздавали во время кризиса в США.

С. Алексашенко― Ответ очень простой. «Вертолетные» деньги во время кризиса, в этом все есть две составляющие. Первое – это «вертолетные» деньги, которые достаются всем. Первые чеки в Америке достались 91% населения. Вторые чеки — Байден и Трамп, что было в конце прошлого, начале этого года – 85% населения получили. То есть практически все. А второе очень важное замечание – что во время кризиса. Не перед выборами.

Е. Бунтман― А какая разница?

С. Алексашенко― Потому что перед выборами – подкуп избирателей. Как бы Трампу ни хотелось победить на выборах в ноябре 2020 года, он ни в сентябре, ни в октябре 2020 года никаких чеков не подписывал. И даже не заикался об этом. Потому что понимал, что это в условиях американской политической жизни просто невозможно.

Е. Бунтман― Я имею в виду конечного пользователя. Благоприобретателя. Получает человек 10 тысяч рублей перед выборами или после выборов или за полгода до выборов. Ему наверное разницы особенной нет.

С. Алексашенко― Мы же с вами, я не знаю, как вы, я ничего не получал, ни 10 тысяч, ни 15 тысяч.

Е. Бунтман― Я не ребенок, не пенсионер и не военный.

С.Алексашенко: Запросы не вырастут, потому что в октябре вам 10 уже никто не заплатит

С. Алексашенко― Поэтому я отвечаю на этот вопрос не как человек, который это получил, как любой человек, который получил с неба 10 тысяч рублей – это сладкое слово «халява». Какой же русский не любит получить что-то просто так. Но в принципе не только русский. Американцы тоже с радостью получали эти чеки. И даже были махинации с тем, чтобы побольше этих чеков получить. Все было. То есть с точки зрения получателя денег, ему вообще по большому счету по барабану. Но с точки зрения нас с вами как наблюдателей, которые обсуждают, что происходит в нашей стране – это называется подкуп избирателя. Понятно, что никакой прямой связи, что заплатили по 10 тысяч, а здесь по 15 тысяч полицаям и что они все дружно встали, маршем пришли и проголосовали – нет. Тем не менее, в тот момент, когда кто-то из них, какая-то часть придет на избирательный участок и вдруг задумается над вопросом: а за кого проголосовать – слушайте, а мне же правительство ничего плохого не сделало, вот даже 10 тысяч дало. Так хрен с ним, какая разница. Чего я там слушаю на «Эхо Москвы», мне говорят, что «единороссы», что коммунисты, что Жирик – это все одна шайка-лейка. Ну так эти хотя бы 10 тысяч дали, а коммунисты ничего не дали. А Жирик так давно уже перестал деньги раздавать. Я лучше за этих проголосую. Понятно, что какая-то часть избирателей отнесется к этому таким образом, то есть и есть покупка голосов.

Е. Бунтман― А какой-то есть экономический эффект от раздачи этих денег?

С. Алексашенко― Вам Росстат посчитает, что доходы населения в сентябре-августе резко выросли. Потому что помните, когда у нас был 2016 год, по-моему, были единовременные выплаты пенсионерам 5 тысяч рублей. Так Росстат после этого еще два года никак не мог свести… реальных доходов с учетом выплат, без учета выплат.

Е. Бунтман― То есть больше всего страдает Росстат от этого.

С. Алексашенко― Ну конечно. Потому что для Росстата это создает огромнейшие проблемы в определении, это сезонность или это что такое. Конечно, это окажет существенный макроэкономический эффект. Потому что Наталья Зубаревич, по-моему, на прошлой неделе говорила, что по ее оценкам 500 млрд. рублей на все это дело прошло. Это без малого полпроцента ВВП. То есть в расчете на один месяц полпроцента ВВП доходов населения, вообще говоря, это до фига.

Е. Бунтман― А люди начнут больше покупать. У них вырастут запросы. Нет?

С. Алексашенко― Запросы не вырастут, потому что в октябре вам 10 уже никто не заплатит. То есть это разовые покупки. Один конкретный месяц или в одну конкретную неделю эти деньги можно потратить. Но в этом и разница между одноразовой выплатой и постоянными. Почему Минфин, опять возвращаясь к пенсионным выплатам, Силуанов согласился на единоразовые выплаты пенсионерам, а не на индексацию пенсий, которая требовалась в тот момент по закону. Потому что если вы индексировали пенсию, то вы каждый месяц должны пенсионерам платить эту добавку. А если вы заплатили один раз, то один раз и все. И дальше уже можно ничего не платить. Забыли. Кому я должен – тому прощаю. Поэтому с точки зрения Минфина, конечно, вот если бы эти 10 тысяч рублей, давайте упростим. 10 плюс 15 = 25, я понимаю, что арифметика кривая, но 12 тысяч единоразовая выплата. То есть по тысяче рублей в месяц. Можно один раз дать 12 тысяч и забыть. А можно тысячу рублей каждый месяц в этом году, а потом тысячу рублей в следующем году. И так бесконечно. Вы всю оставшуюся жизнь будете эти 12 тысяч рублей в год на человека платить. Силуанов конечно слишком жадный министр, чтобы на такое соглашаться. Поэтому лучше один раз 10 тысяч, чем каждый месяц по тысяче.

Е. Бунтман― Еще техосмотр подарили.

С. Алексашенко― Ну это уже так, понимаете. С драной овцы хоть шерсти клок. Правда.

Е. Бунтман― Еще тревожное достаточно сообщение про газификацию. Потому что Путин потребовал сдержать рост цен на оборудование при реализации программы газификации. Как это расшифровать? Воруют? Повышают цены?

С. Алексашенко― Инфляция это называется. Даже по сводкам Росстата цены растут быстро, цены растут на металл, цены растут на зарплаты, ведь у нас как, вот Путин он хотя и кандидат экономических наук, но у него одна проблема, условно говоря, рост доходов населения, то есть те самые зарплаты с другой проблемой – инфляцией мало как связаны. Растет зарплата в экономике – это хорошо. Но ведь зарплата перекладывается в цены, в том числе оборудование для газификации и труб, и цены на металл растут, экспортная выручка растет. Минфин уже раскатал губы и чуть ли ни 5% выручки металлургов хочет в бюджет зачислить. Но это же все означает, что цены на металл растут. И расходы «Газпрома» на его программу газификации растут тоже. С одной стороны вроде как хорошо, потому что у работающего населения растут зарплаты, у металлургов растут доходы. Силуанов с них стрижет шерсти и пополняет свою кубышку. Но на обратной стороне медали получается рост расходов на газификацию.

Е. Бунтман― Мы вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

Е. Бунтман― Сергей Алексашенко у нас в программе «Особое мнение». Сейчас немножко про выборы поговорим. Идет война не на жизнь, а на смерть государства с «умным голосованием». И вообще со всеми подобиями «умного голосования». В частности с сайтом Ходорковского, который примерно так был построен. Отключат Интернет на выборы? Или нет. Всем.

С. Алексашенко― Евгений, давайте все-таки начнем, договоримся об определениях. Что это не выборы. Процедура как в Советском Союзе – голосование. Вот мы приходим и голосуем. В Советском Союзе был один кандидат на одно место, здесь есть 4 одинаковых кандидата на одно место. На самом деле они разные оттенки серого.

Е. Бунтман― Как угодно. Давайте по-другому назовем.

С. Алексашенко― А второе – власть борется не с «умным голосованием» и не конкретно с Навальным или конкретно с сайтом Ходорковского. Власть борется с оппозицией. Власть, Кремль делает все возможное, чтобы политическая конкуренция в России не существовала. Делает все возможное, чтобы люди, у которых есть другая точка зрения, не совпадающая с точкой зрения Путина – не имели права на политическое представительство. Власть лишает людей права избираться. То есть в России есть 9 миллионов человек, больше 8% избирателей, которые по закону лишены или против закона решением властей лишены права избираться. И поэтому в этом отношении закрытие сайта «умное голосование» или сайта Ходорковского – это такая вишенка на торте. Понятно, что Интернет никто отключать не будет, потому что это сильно, хлопотно, скандально. И мне кажется, что сейчас речь идет о том, что вот есть момент выслужиться. Как всегда у многих чиновников есть мечта выслужиться перед начальником. Ну и осталась последняя неделя перед решающим днем. Ну и нужно еще где-то увидеть врага. Еще нужно сказать: а вот я нашел щелку, сквозь нее враг может пролезть, а давайте-ка мы ее законопатим. А вдруг за это премию дадут. Мне кажется, что речь идет именно об этом и точно совершенно ни к демократии, ни к выборам это не имеет никакого отношения. Это бюрократическое рвение в рамках общей генеральной линии Кремля на уничтожение права значительной части россиян на политическое представительство.

Е. Бунтман― Но это может быть бюрократическим рвением, важен результат. Важно, чем это все кончится для тех граждан, которые хотели проголосовать ну хоть как-то, хоть за кого-то.

С. Алексашенко― Чем это кончится – мы с вами уже сейчас знаем.

Е. Бунтман― Чем?

С. Алексашенко― Я думаю, что «Единая Россия» получит по официальным данным 45% голосов от списка избирателей. Всего за партии, которые пройдут в ГД проголосует 80%, соответственно эти 45% трансформируются в 52 от 225-ти, то есть вам 115 мест у «Единой России». И из 225 округов, которые есть в одномандатных округах, «Единая Россия» возьмет от 180 до 200. Скорее всего, 200. 200 плюс 115 – вот вам 315 голосов. 300-310 голосов, которые будут у «Единой России» в новой ГД. И что бы вы ни делали, что бы ни рекомендовало «умное голосование», какие бы усилия главный редактор «Эхо Москвы» ни прилагал к тому, чтобы распространять электронное голосование – в конечном итоге итоговый протокол будет печататься в ЦИК. Под руководством Э. А. Памфиловой. И никакой возможности у российского общества, будь оно парламентской оппозицией, будь оно несистемной оппозицией, будь оно общественными организациями — проконтролировать результаты голосования, результаты подсчета голосов – нет. Что нет возможности просчитать, проконтролировать подсчет голосов в бумажном голосовании, что нет возможности проконтролировать подсчет голосов в электронном голосовании. Ну и уж тем более нет возможности проконтролировать работу всех машинисток, которые печатают итоговые протоколы. Поэтому результат известен заранее и дальше каждый поступает в этой ситуации так, чтобы оправдаться или объяснить самому себе свое поведение. Я делаю то-то, потому что я считаю так правильно. Сказать, что здесь правильно, что неправильно – невозможно. И изменить этот расклад голосов, изменить результат – мне кажется, что невозможно.

С.Алексашенко: Кремль делает все возможное, чтобы политическая конкуренция в России не существовала

Е. Бунтман― Но вы знаете, здесь больше волнует людей не как проголосуют, потому что результат никого не удивит никакой. А закроют ли Гугл, придут ли с обысками в Гугл. Как приходили к одинокой девушке, которая говорила, что здесь никакого Гугла нет. Закроют ли все СМИ, объявят ли иностранными агентами. Будут ли преследовать в личном качестве людей, которые принимают участие в «умном голосовании» или хотя бы хоть раз открыли хоть одно видео Навального. На своем компьютере домашнем.

С. Алексашенко― Евгений, ответ на ваш вопрос: да, будут. Вопрос только в том, что это невозможно сделать по отношению ко всем. Вот невозможно сделать по отношению ко всем, кто зашел на сайт «умное голосование». Невозможно закрыть все СМИ или объявить их иностранными агентами, нежелательными организациями. Объявить журналистов…

Е. Бунтман― А что мешает, я не очень могу понять.

С. Алексашенко― Можно, что называется увеличивать их число. И задача власти, задача Кремля – лишить россиян права на свободу слова. И вот вся эта борьба со СМИ, закрытие сайтов – это и есть уничтожение свободы слова, желание сделать так, чтобы журналисты, как это — вводили самоцензуру. Ну нельзя же Главлит воссоздавать. Правда? В условиях современных информационных технологий никакой Главлит уже работать не в состоянии. Значит нужно посеять такой страх среди представителей СМИ, среди журналистов – чтобы они понимали, что неким случайным образом граната может упасть и на тебя. И ты знай, ты сам должен провести эту границу, ты сам должен понять, что власть разрешает, что не разрешает. И если ты эту линию перейдешь – то на тебя может упасть граната. В том числе, если ты что-то сказал про Навального, про Волкова, в том числе если ты перепечатал фото или какую-то статью с радио «Свобода»** и так далее. Ты сам должен решать, что власть одобрит и что нельзя. Посеять страх и сделать реальной угрозу наказания, причем сурового наказания – это и есть задача Кремля. Сколько для этого нужно людей объявить иностранными агентами, журналистов – может быть хватит одной сотни. А может быть нужно до тысячи довести. Все СМИ объявлять иностранными агентами – ну зачем. Столько не требуется. Достаточно еще три десятка и уже перестанут создавать. Правда? Гугл с обысками – да, придут. Будут бодаться. О чем-то договорятся. Ну, сильно или нет – Гугл вряд ли из России уйдет. Значит, о чем-то придется договариваться.

С.Алексашенко: Все СМИ объявлять иностранными агентами – ну зачем? Достаточно еще три десятка и уже перестанут создавать

Е. Бунтман― Про Афганистан давайте поговорим. Тут движение Талибан*, террористическое и запрещенное в России с 2003 года, обращается к ЕС и к США с просьбой не прекращать гуманитарную помощь. Это как возможно? Будет продолжаться гуманитарная помощь?

С. Алексашенко― Все возможно в современном мире. И нужно хорошо понимать, что бюджет Афганистана до победы Талибана процентов на 60 состоял из иностранной помощи. Афганистан – страна с разрушенной экономикой. Афганистан – страна, в которой советские войска уничтожили все плодородные сады. И эти места заняли посевы мака и производство наркотиков, опиума. И понятно, что Талибан, который согласился взять на себя ответственность и взять власть в свои руки и сформировать правительство, они теперь переходят в новое состояние, когда они хотят управлять государством. Потому что там еще в первый приход к власти для них проблемы управления государством вообще не существовало. Они не очень понимали, что такое государство. Сейчас мне кажется, они чему-то научились. И они очень хорошо понимают, что если прекратится иностранная гуманитарная помощь, то жизненный уровень многих афганцев резко упадет. А если жизненный уровень резко упадет, то оснований для протеста, тем более что многонациональная и многоконфессиональная страна, будет возрастать. И силой всех не удержать. Более того, и с точки зрения очень многих западных европейских и американских неправительственных организаций, есть желание оказывать Афганистану гуманитарную помощь.

Е. Бунтман― Я понимаю, зачем это нужно талибам — чтобы им оказывали государства помощь. Зачем США и Европе оказывать помощь государству талибов?

С. Алексашенко― Это нужно и США и в большей степени Европе и в еще большей степени России, потому что нестабильность в Афганистане, для всех них, для США, для Европы, для России, для Китая, для Индии, Пакистана, Ирана нужна стабильность и безопасность в Афганистане. Потому что если там есть нестабильность, если там идет постоянный вооруженный конфликт, то это и есть почва для того чтобы или убежище для того чтобы там развивался терроризм. Для того чтобы они там прятались, для того чтобы у людей появлялось оружие, которое никто не контролирует. Ведь на самом деле там мало кто об этом знает, но Талибан, входя в какую-то деревню или в какой-то город, первым делом что делает – разоружает население. Потому что они берут на себя функцию охраны порядка. И они говорят: оружие сдали, кого поймали, тот нарушитель закона. Да, суровый закон, закон шариата, все правильно. Тем не менее, Талибан берет на себя ответственность за безопасность.

Е. Бунтман― Ну потому что Талибан и есть главные террористы Афганистана.

С. Алексашенко― Кто?

Е. Бунтман― Талибан. Для США.

С. Алексашенко― Евгений, это неправда. Никто так не говорит. То, что Талибан признают террористической организацией, Талибан вообще за пределы Афганистана не выходит.

Е. Бунтман― Ну пока.

С.Алексашенко: Россия крайне заинтересована в том, чтобы в Афганистане была стабильность

С. Алексашенко― Подождите. Пока. Все может быть и Путин пока живет. Но мы же обсуждаем все происходящее в России, исходя из того, что Путин жив. То же самое и с Талибаном, пока Талибан за пределы Афганистана не выходит и не проявляет никакого желания туда выходить. Вообще считает, что Афганистан это страна, которая должна существовать и имеет право существовать. И вообще неплохо было бы там нормализовать жизнь. Так вот, в интересах всех этих крупных держав сделать так, чтобы в Афганистане был порядок, стабильность и не было хаоса и соответственно не было прибежища для террористов. Для этого надо покупать афганское население. Нужно ему давать какие-то деньги, чтобы одни полевые командиры не воевали с другими полевыми командирами. Опираясь на нищающее голодающее, умирающее от голода население.

Е. Бунтман― То есть надо в принципе вести себя как Россия, которая сейчас большой друг Талибана и поддерживает фактически Талибан, потому что Талибан там наводит порядок. Получается.

С. Алексашенко― Евгений, Россия к Афганистану гораздо ближе, чем Америка и чем Европа. И Россия больше Европы и больше Америки заинтересована в том, чтобы в Афганистане была стабильность, порядок и устойчивое государство. И никакого секрета в этом быть не должно, никакой тайны из этого делать не надо. Россия крайне заинтересована в том, чтобы в Афганистане была стабильность. И если Талибан готов управлять государством, закон шариата, мы почему-то не возмущаемся, что законы шариата долгие годы, десятилетия существовали в Саудовской Аравии. Нормально. Жили и жили. Теперь там законы шариата будут, опять можно жить по закону, а можно жить по понятиям. Россия живет по понятиям, Талибан предлагает, чтобы Афганистан жил по законам шариата. Но по законам, а не по понятиям. И конечно Россия заинтересована в том, чтобы там была стабильность и порядок. И правильно, в этом и есть, наверное, задача внешней политики – способствовать тому, чтобы там сохранялась стабильность, формировалась стабильность.

Е. Бунтман― Спасибо большое. Это было «Особое мнение» экономиста Сергея Алексашенко. В 19 часов в программе «Особое мнение» писатель Александр Проханов. В 21 час – программа «Статус» с Екатериной Шульман. И в 22 часа – программа «Кейс». Ведущая – Любовь Комарова. Спасибо большое. И всего доброго.

*запрещенная в РФ террористическая организация

** — СМИ признано российскими властями иноагентом