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17.09 в российской столице. И на «Эхо Москвы» со своим особым мнением сегодня журналист Михаил Фишман. Приветствую вас.

М. Фишман― Добрый день.

С. Крючков― Уже идет трансляция на основном канале «Эхо Москвы» в Ютубе, также присоединяйтесь ко всем нашим платформам для связи. Они привязаны к sms +7-985-970-45-45. Задавайте свои вопросы. Михаил, ну что, пять дней до трехдневного голосования, до процедуры, которая нам всем предстоит. Тем, кто активен в той или иной мере. Мы уже в эту воду вошли и ситуация более-менее я думаю понятна. Со всеми зачистками в медиа, в оппозиционной среде. И как мы из этой ситуации будем выходить и я думаю, что для значительной части политически активного населения более-менее предсказуемо. Но глава ЦИК Памфилова предполагает, что явка на предстоящих выборах в ГД будет на уровне 16-го года, то есть на уровне предыдущих выборов. То есть по большому счету ничего не изменится.

М.Фишман― В смысле явки.

С. Крючков― Конечно. По вашим ощущениям текущий момент скорее стимулирует россиянина к тому, что активнее пойти и проголосовать или скорее напротив его меланхолизирует в свете всего того, что связано с зачистками.

М.Фишман: Московская прокуратура пишет письмо Тиму Куку: как же так, удаляйте это приложение

М.Фишман― Я вижу два разнонаправленных процесса. Соответственно явка в 16-м году была 49 с чем-то. Сейчас около 50-ти. Я так понимаю, что там еще есть социалистическое соревнование между соответственно нынешней администрацией и прежней. Нынешними менеджерами, которые отвечают за выборы и хотят победить прежних. В том смысле, чтобы явка больше и результат для «Единой России» больше. Это все имеет для них большое значение. В смысле их собственной карьеры, наград и прочего. Что касается того, хотят ли люди голосовать, — мы видим, что конечно Кремль сделал все, чтобы протестный избиратель на выборы не пришел. Тот, кто не поддерживает власть в широком смысле, «Единую Россию» в ее парламентском воплощении. Это очевидно. Эта депрессия среди протестных избирателей связана с тем, что вы перечислили. Все-таки та борьба с оппозицией, которая была развернута, беспрецедентная абсолютно чистка, затеянная Кремлем и ФСБ с начала по сути этого года, она конечно сыграла свою роль в том смысле, что она лишила, если у кого-то были надежды, то естественно она по ним нанесла большой удар. Что делать, когда все вокруг уничтожены, все зачищены, специальные законы принимают антиконституционные, по которым целый класс людей лишают избирательных прав и так далее. Журналисты, ну вы все это знаете. Тем не менее, есть ощущение, что за последние несколько недель 2-3, не знаю, сколько, неважно. Месяц. Ситуация начинает меняться. То есть возникает ощущение некого напряжения и ощущение, что, несмотря на то, что эти выборы не являются выборами в том смысле, какой мы вкладываем в слово «выборы», можно попробовать на них чего-то добиться. И оживление, я это вижу, мне кажется, я не могу подтвердить, у нас вообще с социологией стало совсем все плохо. Не на что опереться. Тем не менее, ощущение этого напряжения оно есть. Это означает, что эта апатия сменяется готовностью прийти и что-то сделать, каким-то образом продемонстрировать свою волю на этих выборах. Ну соответственно мы посмотрим. Конечно, в масштабах страны и в целом избирателей это не так много людей. Признаемся себе в этом. Тем не менее, протестные настроения велики. И это очевидный совершенно факт.

С. Крючков― А вот консолидировать эти протестные настроения на выборах на ваш взгляд как гражданина страны было бы вернее вокруг стратегии, вокруг технологии или вокруг смыслов. Мы за свободу, мы против диктатуры. Или мы за результат.

М.Фишман:Экономический рост реальный, когда люди начинают жить лучше, — сегодня недостижим

М.Фишман― Сейчас это, честно говоря, немножко бессмысленный разговор, потому что в каких смыслах. Как эти смыслы воплощаются в бюллетене. Что это означает технически. Допустим, я за все хорошее и против всего плохого. Неожиданно. Что мне бюллетень в этом смысле покажет. Где я это хорошее найду там. Поэтому такая постановка вопроса настолько абстрактная, что мне кажется, она просто лишена смысла на сегодняшний день. Если мы говорим именно про это голосование, которое мы условились называть выборами. Давайте так называть просто для того, чтобы было понятно, о чем речь.

С. Крючков― Если эта энергия аккумулируются сейчас и не найдет должной разрядки по результатам голосования в предстоящие 3 дня, то нас ждет интересный период после этих выборов?

М.Фишман― В смысле будут ли протесты вы спрашиваете? Нет, не думаю. Не уверен. Нет, что люди выйдут на улицы, как было в 11-м году? После выборов в думу в декабре 2011 года. Будет новая Болотная? Не вижу новой Болотной. Вижу как с тех пор в Кремле научились, понимают, что нужно делать, чтобы этих протестов не было. Неслучайно нам отменили видеонаблюдение на этих выборах. Дело не в том, какие будут фальсификации. Каков будет их масштаб. А дело в том, что как это будет заметно и понятно людям. Вот для того чтобы это было не видно и непонятно, сделано довольно много. И так далее. Но не надо все мерить выходом на улицы. Это тоже неправильная постановка вопроса. Правильная постановка вопроса – это доверие людей власти. И сами протестные настроения, которые живут в сердцах людей, если угодно. Это не значит, что они все за Навального или за коммунистов даже. Которые сильно набрали, как я понимаю, за последние три месяца. Начинали кампанию с одними цифрами, а сейчас заметно выросли. Это тоже показатель. Это просто тот факт, что довольно сильно раздражение и неприятие той политики, которая сегодня происходит. Оно выражается в цифрах соцопросов. Доверие «Единой России» той же самой. Готовность за нее голосовать. Рейтинг Путина, который находится в самых низких своих значениях. Они все равно относительно высоки, безусловно. Тем не менее, это самые низкие значения с начала нулевых. И так далее.

С. Крючков― Навальный сегодня в Инстаграме пишет у себя, что ему блокируют возможность общения с адвокатами, цитирую буквально: «Пусть не думают, что, запретив мне писать пост, они заставили всех полюбить «Единую Россию»». А вот в сухом остатке они боятся в большей степени, что люди станут голосовать в принципе или будут голосовать конкретно против «умного голосования». Против этой концепции. Или согласно концепции – даже так сказал бы. На ваш взгляд, с какой стороны сейчас ощущается угроза в наибольшей степени властью. Почему эта атака на Навального даже сейчас, когда он изолирован и по большому счету не представляет угрозы продолжается и продолжается.

М.Фишман:Политическое пространство закатано в асфальт, независимая журналистика уничтожена по мере сил

М.Фишман― Это знаменитый, мы просто воочию наблюдаем этот знаменитый парадокс. Есть такой парадокс про Ахиллеса и черепаху. А есть парадокс про Кремль. Который заключается в том, что с одной стороны полная уверенность в том, что все в полном порядке, стены крепки, танки наши быстры. И мы абсолютно непобедимы. А с другой стороны осознание, что этот порядок невероятно хрупок. И что чуть что-нибудь пойдет не так, вот хоть что-нибудь, мышка пробежит, хвостиком махнет – и все, и счастье рухнет. Это мы наблюдаем постоянно на самом деле. Когда нам рассказывают и Путин, и его приближенные, что если сейчас мы все не сплотимся, сейчас вот всё, Запад поглотит Россию. Последний бой идет. Постоянно риторика нагнетается. Какой последний бой, если мы 20 лет уже строим эти стены. Чтобы у нас все было хорошо. Как же так. И вот мы это видим на примере борьбы с «умным голосованием» сегодня. Я ехал к вам на эфир, в эфире был эксперт Дмитрий Орлов. По-моему. Который рассказывал, что «умное голосование» не повлияет на результаты этих выборов, потому что структуры Навального… Это приближенный к Кремлю эксперт. Потому что структуры Навального уничтожены. Потому что агитировать Навальный и его команда не могут. И так далее. Перечислял много пунктов, по которому «умное голосование» не сыграет, невозможно его будет. Это с одной стороны. И это очевидно точка зрения Кремля. Это факт. А с другой стороны в МИД вызывают американского посла. И говорят, что прекратите вмешательство в дела России, которое заключается в том, что главы больших корпораций не удаляют приложение «Навальный» из магазинов приложений. Навальный, к которому не пускают адвокатов, чтобы он не опубликовал еще один пост на эту тему. Это бесконечное количество вот этой борьбы с «умным голосованием», если сейчас не навалиться всем миром и не победить «умное голосование» — то все, Россия пропадет. Путинская. Режим рухнет. И вот мы это наблюдаем воочию сейчас. Это конечно с одной стороны комично и это новость из какой-то антиутопии, мир, в котором вызывают американского посла, чтобы он надавил на глав корпораций, чтобы они убрали это приложение. Московская прокуратура пишет письмо Тиму Куку: как же так, удаляйте это приложение. Ну представьте себе, сколько обладателей смартфонов с этим приложением. На этих выборах ну да, в 19-м году «умное голосование» сыграло свою роль. Это факт. На выборах в Мосгордуму. Но там явка была 20%, около 20. То есть вес голоса дополнительного выше, больше. Сейчас явка будет 50%. За одномандатников тоже она будет велика, но в масштабах 225 одномандатных округов ну какой ущерб «умное голосование» может нанести? Всерьез. Казалось бы, нет. Тем не менее, мы видим, такое ощущение, что некой панической просто борьбы с «умным голосованием». Мне кажется, я понимаю, почему это происходит сейчас. Это как раз, что такое «умное голосование»? – «умное голосование» — это просто технология для выражения протеста. Если у этого протеста есть база, тогда «умное голосование» может сработать. Если оно борется с подавляющим доминированием, вспомните выборы в 18-м году. Попробуйте представить себе «умное голосование» против Путина в 18-м году. Когда он набрал 70 с лишним процентов голосов и даже Навальный, который тогда был еще легален, если угодно…

С. Крючков― Он не был допущен.

М.Фишман:Невозможно кормить образами из прошлого в таких объемах свой народ

М.Фишман― Он не был допущен, но он даже не стал бороться. Он тогда ничего не предложил. И понятно, почему. Потому что тактически это было бесполезно, потому что доминирование Путина было абсолютным. Вот когда он выиграл выборы и объявил сначала о повышении пенсионного возраста, ну и так далее. И рухнул крымский консенсус. Тут-то и возникло это ощущение слабости. А тогда он был силен. В ситуации, когда власть сильна – «умное голосование» бессильно. Оно не может ничего сделать. Но сегодня ситуация очевидно другая. И та борьба с «умным голосованием», которую мы видим – на самом деле является отражением слабости позиций власти на этих выборах. «Единая Россия» рейтинг в Москве весной был 15%. Он подрос несколько за эти несколько месяцев. Но это партия меньшинства. Ну хорошо, в среднем по стране побольше. Ну насколько. И в этой ситуации, когда на самом деле ты понимаешь, что тебе нужно конвертировать свою слабость в подавляющее доминирование в думе, в это конституционное большинство, которое по-прежнему должно там быть – конечно, ты будешь дуть на воду. Что, собственно, и происходит в этих совершенно фантасмагорических новостях, которые мы про борьбу с «умным голосованием» получаем.

С. Крючков― Скажите, а Кремль дует на воду исходя из ожиданий результата в цифрах или, исходя из перспективы конкретной ситуации, которая возникнет после того, как эти цифры будут озвучены.

М.Фишман― Цифры будут озвучены какие?

С. Крючков― Цифры голосования. По выборам, по той процедуре, которую нам всем предстоит трехдневной. То есть, в конечном счете, как я для себя формулирую этот вопрос, принесет ли предстоящее голосование что-то содержательно новое в политическую жизнь России при всех тех условиях, которые нами сейчас описаны. Навальный изолирован, инфраструктура порушены. И кремлевское счастье заключается в том, чтобы дуть на воду. Вокруг чего в конечном счете будет политическая повестка сосредоточена в эту каденцию. На 4 ли года она распространяется, на большее количество времени. После того как эти выборы пройдут.

М.Фишман― После того как выборы пройдут – ситуация не изменится. Она будет прежней. Только что в перерыве мы обсуждали свежий опрос Левады* (*признан российским властями инагентом) .

С. Крючков― Признанного иноагентом.

М.Фишман:Постоянно риторика нагнетается. Какой последний бой, если мы 20 лет уже строим эти стены

М.Фишман― Где две трети опрошенных говорят, когда их просят выбрать между величием страны и достатком – голосуют за достаток. И эта ситуация не изменится после 19 сентября. Это очевидно. Кроме того, не изменится и точно также очевидно – и экономическое положение страны. Надо представить себе, ну вот власть время от времени дает в зубы людям по 10-15 тысяч рублей. Это само по себе поразительно, насколько это большие деньги для людей. 20 лет у власти Владимир Путин — 10 тысяч являются огромной суммой для российской семьи. А если два пенсионера – они получат два раза по 10 тысяч – то это просто манна небесная. Что же это за результат. За эти 20 лет. И это объективная реальность. От нее нельзя спрятаться. С ней ничего нельзя сделать. И она никуда не денется. «Единая Россия» строит спортплощадки, вот мы вам поможем, мы поддержим. Рассчитывайте на нас, мы вас будем поддерживать по мере сил. Вот единственное что могут сказать сегодня. Власть сегодня не может сказать: вы будете жить лучше. Нет больше этих обещаний – удвоение ВВП, что еще там, сколько всего Путин и «Единая Россия» наобещали за эти 20 лет. И эти обещания не сбылись. Этого ничего нет, и больше уже не будет. Потому что уже все понимают, в Кремле понимают, в правительстве, что экономический рост реальный, когда люди начинают жить лучше, — сегодня недостижим. И не будет достижим. Значит именно эта конкретная ситуация и будет определять политический контекст ближайшие 4 года, по истечению которых Путин снова должен снова переизбраться на свой 148-й срок.

С. Крючков― В преддверие этого 148-го срока новые центры оппонирования власти могут возникнуть? В эту каденцию 4-летнюю предстоящую. Думскую.

М.Фишман― Постоянно будет что-то возникать. Постоянно Кремль будет с этим как-то бороться. Постоянно будут возникать какие-то локальные протесты по каким-то поводам. Да, политическое пространство закатано в асфальт, независимая журналистика уничтожена по мере сил. Независимые политики уничтожены. И так далее. Но люди, конечно, как этот протест будет выражаться, сказать трудно, но то, что это будет происходить – это очевидно. Из этой кастрюли все равно будут вырываться пузыри протеста.

С. Крючков― Вернемся в студию после новостей на «Эхо Москвы».

НОВОСТИ

С. Крючков― Мы говорили перед новостями о зачистках, которые произвела власть накануне выборов. Под конкретные ли события или под новое режимное состояние, в котором нам предстоит жить. Но тут еще одна сторона вопроса заиграла в минувшие выходные. Была активизирована одна историческая персоналия. Помимо прежних, которые уже активизированы. Владимир Великий у нас стоит. Александр Невский у нас теперь дополняет скрепный набор. В качестве оберега от Запада и охранителя сознания. Ну вот Владимир укоренен, Дзержинский со Сталиным всполохами прорастают. Разного рода сорняками. Теперь такой антизападный символ у нас. Сгодится Невский у нас в качестве такового? Надолго ли?

М.Фишман― Его же не первый раз выпускают на поле, как я понимаю, памятник вот ему хотели поставить в Москве.

М.Фишман: Отношения между Путиным и Лукашенко поменялись за последний год. И в пользу Путина

С. Крючков― Теперь в Гдовском районе Псковской области стоит монумент.

М.Фишман― Он как бы в команде. Он просто там в полузащите, не в нападении. Но просто это мне кажется, извините, как мертвому припарки абсолютно. Это штука, которая перестала работать. Невозможно кормить образами из прошлого в таких объемах свой народ и считать, что таким образом ты компенсируешь отсутствие перспективы и будущего. Так просто не бывает. Поэтому мне кажется, увлечение Владимира Путина историей, которое очевидно абсолютно искреннее. То есть я глубоко в этом убежден. Является неким отрывом от реальности серьезным уже. И непониманием вообще, чем люди живут и что их на самом деле интересует. То нам рассказывают, с кем выходили казаки и добрые витязи на Куликово поле. В статье про Украину. Теперь Александр Невский. Потом Иван Грозный. Малюта Скуратов. То ли он кого-то задушил, то ли нет. И так далее. Кто все эти люди, что они делают в нашей жизни сегодня? Это такой вопрос, который очевидно себе люди будут задавать и не находить на него ответа. Это к тому же самому опросу. Вот у нас собственно два таких, вот воплощения этих Александров Невских, Малют Скуратовых, Иванов Грозных и так далее – у нас сейчас во главе списка «Единой России». Это Сергей Лавров и Сергей Шойгу, в какой они там последовательности я уже забыл. Шойгу первый – окей. Я на самом деле помню. Но если бы такой был бы интерес к звону мечей и к гимнам и салютам, и к славе нашего оружия, и к битве на Чудском озере и чего только не было в славной российской истории. Если бы к этому был такой большой интерес – то не понадобилось бы (возвращаемся к нашим баранам) так бороться с «умным голосованием». Потому что Сергей Лавров и Сергей Шойгу, который и есть наши витязи сегодня – они прорубили бы, они бы уже все въезжали в думу на конях как в главных битвах исторических, которые Путину так близки. Но этого же ничего не происходит. Этого же ничего нет. Рейтинг «Единой России», еще возвращаемся обратно и видим там все ту же выжженную пустыню. Если уж Сергей Шойгу, главная наша надежда и опора, наши два главных союзника: Лавров и Шойгу не помогают. Что, Невский поможет? Нет. Не поможет. Это безнадежно. В этом смысле это уже перекладывание из пустого в порожнее. Переливание. И ничего кроме этого. И еще раз, это отрыв от реальности серьезный, на мой взгляд, такое погружение в прошлое и попытка бесконечная найти в нем некую замену реальным интересам людей.

С. Крючков― А это отрыв от реальности в том числе и в повестке текущего дня. Допустим, пандемийная ситуация. Сегодня Путин говорит, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью коронавирусом. И образность возникает, комментируя то, что президент не исключил, что ему самому скоро придется уйти на карантин, Песков поясняет: президент выразился образно. Он, я воспользуюсь, закавычив эту фразу «не сечет момента». То есть не обладает всей полнотой информации о происходящем.

М.Фишман― Песков?

С. Крючков― Путин, говоря о том, что возможно придется. Возможно, не придется. То есть у него действительно расплывчатые представления о происходящем не только в сфере истории, но и в сфере текущей ситуации с пандемией. По вашим ощущениям.

М.Фишман― У меня другой вопрос возникает к Владимиру Путину. Что он имеет в виду под карантином. И если он думает, уйти на карантин или нет – то сейчас он где? Только буквально в течение последней недели мы слышали истории от олимпийцев, которые выигрывали олимпийские награды о том, как они должны неделю сидеть в Президент-отеле… Без тренировок и так далее. Чтобы попасть к Путину на прием, где он все равно будет на расстоянии 50 метров в лучшем случае от них. Это не карантин? А что тогда карантин? Это будет только электронное изображение Путина. Я просто не понимаю даже просто технически, чем карантин отличается от сегодняшнего положения. Путин не вышел из того режима, в который он вошел в марте, в конце марте, в середине марта 2020 года. Нам сказали, что он выйдет из него, что он привился, он сам два раза уже про это рассказывал. Как он прививался, чем он прививался. Почему этим, а не тем. И так далее. Но только это никак не изменило его образ жизни. Он по-прежнему на расстоянии 100 метров от ближайшего собеседника находится. Единственные люди, которые не сидят на карантине, перед тем, как с ним увидеться – как раз на карантине двухнедельном или однонедельном теперь, — это, если я правильно понимаю: Джо Байден и Ангела Меркель. И всё. Других таких людей просто нет.

С. Крючков― Есть еще один человек, который приезжает периодически. Это Александр Лукашенко.

М.Фишман― С ним как-то отдельно, согласен, но он вроде я забыл уже, но поскольку они встречались уже 5 раз за последний год…

С. Крючков― Уже родные практически.

М. Фишман― Да, уже как-то решили эту проблему. Я просто забыл, то ли сам переболел Лукашенко. Точно болело его окружение. Мы это помним. Но, так или иначе, Кремль с ним эту проблему решил. С Лукашенко эту проблему решить легче, чем с Байденом.

М.Фишман:У Лукашенко положение все равно очень тяжелое. Москва будет его кормить

С. Крючков― Тем не менее, приехал батька, согласовал 28 программ анонсированных. Потом их представили. Будем дружить теперь крепче. И сейчас такое ощущение, что до поры это Москве было интересно. А сейчас это, видимо, в большей степени интересно именно Минску. Именно Лукашенко. А вот зачем Кремлю эта лямка в виде Александра Григорьевича. Не пятое ли колесо в телеге. На данном этапе существования нашего политического режима.

М.Фишман― Нет, конечно. Отношения между Путиным и Лукашенко, безусловно, поменялись за последний год. Это абсолютно объективный и очевидный факт. И в пользу Путина. Лукашенко ослабел и из такого строптивого союзника перешел в прямые вассалы. По сути, он вассал сегодня. Он не может балансировать, как делал до протестов лета прошлого года между Западом и Москвой. Он для Запада абсолютно потерян. Он теперь, вот у нас есть Кадыров в Чечне и Лукашенко в Минске. Он вассал. И изменение этого режима, оно, конечно, и определяет повестку дня. Зачем бороться за объединение реальное и поглощение Белоруссии, когда на самом деле ты контролируешь ситуацию, так или иначе. Когда это только спровоцирует большое сопротивление там. Мы все-таки реалисты и понимаем, что это сегодня очень будет тяжело воспринято в самой Белоруссии. В этом смысле само объединение я думаю, уже не стоит просто в повестке дня. Просто его дня. Эти 28 программ – те же 28 программ, ну тут есть разные точки зрения. Есть версия, что, может быть, Лукашенко не проживет еще долго политически, я имею в виду. Не продержится. И после этого эти 28 программ как раз пригодятся его сменщику, которого поставит на его место Кремль, если сможет. Но не знаю, так или иначе, сегодня это достаточно пустые, в общем, тоже пустословие. Для меня еще один вопрос постоянно возникает. Когда они встречаются раз в два месяца. Что они обсуждают по 3-5 часов между собой. Я так и не могу это понять на самом деле. Это не праздный вопрос, а вполне серьезный. Я серьезно не понимаю. Что можно обсуждать в отношениях между Россией и Белоруссией в течение 3-4-5 часов, как это обычно между ними происходит. В ситуации, когда прекрасно очевидно и понятно. И Лукашенко понятно, и Путину понятно. Нужны деньги ему. Вот деньги он, так или иначе, получает. И Москва будет его кормить. У Лукашенко положение все равно очень тяжелое. Ненависть настолько велика к нему в стране и террор настолько беспрецедентен, который он там устроил, что, конечно, он является очень тяжелым грузом. И очень токсичным активом, если угодно. И в этом смысле нас еще, возможно, ждут большие неожиданности, собственно, автором которых он станет. Потому что ему кроме провокаций, которые втягивают Россию дальше, Путина лично дальше в его собственную ситуацию там внутри – у него ресурса большого нет.

С. Крючков― А Лукашенко Путину нужен в большей степени в текущем статусе вассала, на внутрироссийском рынке или в качестве повода для разговора с Западом, ведения переговоров.

М. Фишман― Путин мыслит в категориях прошлых веков. Чем больше территория, которую ты контролируешь – тем ты могущественнее. И всё. Вот, собственно, поэтому только в этом, НАТО соответственно атакует оттуда, мы идем обратно, давим.

С. Крючков― А еще у нас стоят там памятники, охраняющие нас от ментальной угрозы.

М. Фишман― Это вот Александр Невский. Да, положение наше очень прочное.

С. Крючков― Арбузное дело. Я все-таки не избегу этой темы, потому что два дня молчания со стороны официальных органов. И наконец-то во второй половине дня понедельника разразился Роспотребнадзор. Очертив контуры того, что произошло. В этом зловещем Люблино. Отравление средством дезинфекции. С чем вы связываете то, что не было официальных никаких реляций. Были же свидетельства источников, работа корреспондентов на местах, объяснение по линии торговых сетей. Что это за праздник молчания?

М.Фишман― Я не знаю. Тут вы меня застали врасплох. И я в тупике. Потому что я не знаю. Я боюсь, не хочу выдвигать гипотезы, под которыми ничего нет по сути. Мы привыкли, наше сознание уже и в этом есть большая вина власти, устроено конспирологическим образом. Я стараюсь внутренне бороться с этой конспирологией. Это ужасная история. Которая произошла. Что произошло – я до сих пор не понимаю. Мне кажется никто еще не понял. Будем надеяться, что все-таки в этом можно будет разобраться и мы получим ответы, которым мы сможем доверять.

С. Крючков― Коль скоро о Белоруссии чуть раньше заговорили, власти готовят нам белорусский сценарий с замедлением Рунета, вы верите в такую перспективу?

М.Фишман― Я думаю, что это, так или иначе, неизбежно в силу тех причин, о которых мы говорили. Когда у вас нет ресурса поменять курс или предложить какую-то реальную альтернативу, или повысить свой собственный авторитет в обществе. Единственное, что вы можете делать – давить и сидеть на штыках. Ну образно выражаясь «на штыках». Хотя иногда это конкретные дубинки. И это значит, а поскольку таких ресурсов нет, то это значит, что можно только давить. А давить – здесь давить всякую альтернативу той телевизионной картинке, которую производит Кремль, в которой живут Александр Невский, Иван Грозный и Малюта Скуратов. И все прочие.

С. Крючков― А нет ли здесь угрозы, что обыватель, влюбленный в досуговую часть этого Рунета…

М.Фишман― Есть угроза. Поэтому это до сих пор не происходит или происходит в ограниченных масштабах. Но поскольку пути другого нет, все равно, так или иначе, это будет происходить и это очень узкий коридор. Чем дальше, тем он уже. И постепенно Кремль, Владимир Путин будет едва протискиваться плечами, тем не менее, вынужден будет идти вперед.

С. Крючков― Сегодня со своим особым мнением на «Эхе» был журналист Михаил Фишман. В лице которого привет и теплые слова коллегам «Дождя», признанного нашими властями иноагентом. После 19-ти нас ждет «Особое мнение» Глеба Павловского, политолога. В 20 – «Полный Альбац». Гости: экономист Сергей Гуриев, политолог Кирилл Рогов. После 21-го часа – «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Оставайтесь с нами, это будет интересно. До скорых встреч. Я прощаюсь с вами и берегите себя. До свидания.