А.Нарышкин― 19.09, добрый всем вечер, в эфире «Эха Москвы» программа «Особое мнение», у микрофона Алексей Нарышкин, наш гость в студии Станислав Кучер, журналист и телерадиоведущий, автор YouTube-канала «Кучер». Добрый вечер.

С.Кучер― Привет, Алексей. Привет всем.

А.Нарышкин― Вы в Штатах, правильно?

С.Кучер― Я в Штатах, для начала знаете, что хотел бы сделать – мы с вами начали разговаривать сейчас про разные хорошие новости, в частности, вспомнили о том, что в России предлагается запретить – вообще предлагается часто, но предлагается запретить ночную езду без глушителя. Но сегодня есть вообще замечательная новость, если уж начинать хорошего, это день рождения Конфуция легендарного, которого, кстати, часто упоминают правители России, говоря, что Россия должна пойти по особому пути, к случаю и не к случаю. Я с днём рождения Конфуция поздравляют всех, в том числе российских правителей. Естественно, я как человек, который давно путешествует и увлекается востоком, с творчеством Конфуция знаком, в том виде, в котором оно до нас дошло. Поэтому, если вы не против, буду упоминать к месту и не к месту Конфуция.

С.Кучер: Американский проект в Афганистане Байдену не нравился никогда. Теперь Байден за всех отдувается

А.Нарышкин― Отлично, я за. Мне нравится, как вы с самого начала перехватили инициативу, поломали всю концепцию программы, Станислав. Смотрите, я не просто так уточнил для наших слушателей, не в США ли вы находитесь, потому что у меня первый вопрос про Байдена, который за всё отдувается, и который, судя по тому, что пишут и что показывают американские СМИ, огребает по полной.

С.Кучер― Смотрите, так и есть. Дело в том, что очень хорошо заметил обозреватель CNN, что ирония заключается в том, что Байден на протяжении всех 20 лет был настроен крайне скептически по поводу вообще какого-то конструктивного развития в Афганистане с участием Америки. Американский проект в Афганистане Байдену не нравился никогда, Байден его публично критиковал при всех президентах начиная с 2000 года. Теперь Байден за всех за них отдувается и оказывается действительно под шквальным огнём критики. Кстати, шквальный огонь критики – история, которую полезно помнить всем россиянам, которые считают, что допустим американская пресса, медиа – они все либеральные, все на стороне Байдена, все Байдена поддерживали, поддерживают и поддерживать будут. Это не так. Именно сейчас, с момента вывода американских войск из Афганистана Байден оказался под критикой тех же политических обозревателей и международников, обозревателей по внутренней политике, которые его поддерживали в борьбе с Трампом. Но сейчас трудно найти хотя бы одного обозревателя, который будет во всём симпатизировать Байдену. Тот же самый Стив Коэнсон, которого я уже упомянул, он с одной стороны напоминает о том, что Байден был против американского проекта в Афганистане, а с другой стороны, пишет, что теперь, смотря на фиаско последних дней, очень трудно разглядеть качества, внешнеполитические качества Байдена, потому что он позиционировал себя как гения внешней политики. Теперь Байден безусловно уязвим для обвинений в слабости, неуклюжего руководства, которые звучат со стороны республиканцев и со стороны демократов. Конечно, Байдену достаётся со всех сторон.

А.Нарышкин― Байден уже несколько раз за последнюю неделю объяснял действия американской администрации по отношению к Афганистану. Вчера, комментируя теракт в Кабуле, заявил: «Чего вы докопались до меня, это же Трамп заключал сделку с талибами год назад, он сказал, что мы до первого мая выведем войска. Я же отодвинул этот срок к концу лета» — в чём здесь тогда Байден непосредственно? Я напомню для контролирующих органов, что Талибан запрещённая в России террористическая организация.

С.Кучер― Понятно, что, естественно, вспоминают и Трампа – но не кто иной, как Байден сделал главным событием во внешнеполитической жизни США вывод войск из Афганистана. Он в этом смысле очень удачно подхватил эстафетную палочку за Трампом, более того, уже на протяжении предвыборной кампании повторял, что выведет войска из Афганистана именно он. Мало ли, что Трамп обещал, о чём договаривался – мы это сделаем. И он стал первым, кто вывел войска, закончил эту войну – заканчивает прямой сейчас. Поэтому Байден как любой политик будет делать самые разные заявления, пытаться переложить вину на чьи-то ещё плечи, но к чести Байдена, я слушал внимательно его выступления вчера, он принял всю ответственность на себя за то, что происходит непосредственно сейчас, за то, как организован вывод войск, за то, в какой ловушке американцы оказались, безусловно, в крайне неприятной ситуации, потому что сейчас это первое серьёзное внешнеполитическое событие, которое обсуждают что называется «на кухне», то есть, советским языком. Ни его переговоры и встреча с Путиным, никакие события не обсуждались широко. Что касается Афганистана, я живу в хипстерском районе Нью-Йорка, идёшь вечером, кафе, рестораны, обязательно за каким-то столиком ребята 25-30 лет, вдруг кто-то из них скажет «Слышал, что творится в Афганистане, ты видел, чёрт возьми, что происходит?». Довольно широко обсуждают не только политику и государство, но и то, как сами американцы реагируют на происходящее, например, сегодня уже здесь за завтраком я слышал, как ребята обсуждали за соседним столиком новость о том, что более 1000 британцев заявили о готовности принять в своих домах афганских беженцев. И вот сейчас на фоне этого дискурса американцы говорят: «А мы что делаем для этих людей, которых мы типа приручили?» Вот этот разговор идёт довольно активно.

С.Кучер: Теперь Байден уязвим для обвинений в слабости, которые звучат со стороны и республиканцев, и демократов

А.Нарышкин― Довольно интересно. Я напомню, что некоторые корпорации пошли навстречу потенциальным беженцам. Например, AirBnB, которая занимается предоставлением квартир, сказала, не знаю уж на каких условиях, что 20000 афганцев, которые покинут свои жилища, могут размещаться как раз в квартирах, которые этот сервис предоставляет. Есть ли проблема такого возможного экспорта терроризма из Афганистана в США? Американцы в Афганистан входили после 11 сентября, пытаясь там навести порядок. Сейчас уходят.

С.Кучер― Нет проблемы, мне кажется, экспорта терроризма непосредственно со стороны талибов, потому что талибы находятся в таком положении, что они заинтересованы в том, чтобы зафиксировать свой статус-кво де-юре, показать, что они действительно управляют Афганистаном, что никто не боится на самом деле. Не думаю, что талибы будут устраивать что-то на территории США. Другое дело, что это ровно то, что подчёркивают американские политобозреватели и чего они опасаются здесь – то, что касается радикального исламского террористического государства в Афганистане. Оно, по сути, придаст храбрости, мотивирует террористов во всём в мире. Обратите внимание, что ответственность за взрывы сейчас взял ИГИЛ.

А.Нарышкин― Тоже запрещённый в России.

С.Кучер― Не только в России. То, что с запрещённым в России и во всём мире ИГИЛ воюет запрещённый в России и большим количеством стран мира Талибан, известно на самом деле далеко не всем в России, далеко не всем в США. Поэтому для всех эти взрывы – часть общей террористической активности в Афганистане, которая случилась благодаря выводу американских войск. Вот так это воспринимает американский обыватель. А американские военные эксперты опасаются всплеска терроризма во всём мире. Кстати, не только американские военные эксперты – этого опасаются и в России, и как только случился захват Кабула талибами, Рамзан Кадыров тоже сделал заявление по этому поводу. В данном случае, опасность экспорта терроризма воспринимается самыми разными политическими силами, в разных странах мира – от Чечни до Вашингтона.

А.Нарышкин― Хочу обратить внимание, каждое более-менее крупное издание решило своей аудитории объяснить, что же это за такой ИГИЛ, напомнить, ИГИЛ-К или Х в переводе на русский, про который сказали американские военные, возложив ответственность за теракты, и как раз объясняют, что талибы и вот эти вот игиловцы, про которых забыли чуть-чуть, это террористические организации. ИГИЛ критикует Талибан, потому что талибы хотят строить в Афганистане государство, их, по объяснениям экспертов, вполне будет устраивать создание своего исламского в хорошем смысле государства на территории Афганистана, а ИГИЛ хочет распространять своё влияние на всю Центральную Азию, то есть, и наши бывшие советские республики. И там конфликты будь здоров у них.

С.Кучер― Смотрите, Алексей, тоже давайте не будем делать из талибов белых и пушистых. Они заявляли, что исламский халифат должен быть создан. Они заявляли об этом и в середине 90-х годов, и в начале нулевых. Не далее как в 2001 году, 20 лет назад, я был на таджико-афганской границе, в том числе в лагерях афганских беженцев, которые в этот момент заняли практически все острова, они не могли пройти дальше, потому что их российские пограничники не пускали, не могли вернуться, потому что там стояли талибы и стреляли по ним практически прямой наводкой. Так вот, тогда мне удалось побеседовать, например, и с представителями талибов – там были такие ребята, которые называли себя типа талибами в прошлом и которые перешли, потому что по происхождению они были скорее родственниками тех, кто воевал на стороне Ахмада Шах Масуда – были люди, которые шатались туда-сюда, это тоже не так просто. Они просто открытым текстом говорили, что их следующая цель – Таджикистан, потому что они не считают его отдельным государством, это часть того самого потенциального халифата. Они опять же спорили между собой – не надо воспринимать Талибан как движение с абсолютно ясной единой идеологией. Там тоже происходят жёсткие споры о том, что делать дальше, куда идти. Есть те, кто за сотрудничество активное с тем самым ИГИЛ. Сейчас их интересы с этими взрывами, безусловно, пересеклись – обратите внимание, каким образом: талибы же дали американцам ультиматум, чтобы они ушли до 31.08, и сейчас талибы не были заинтересованы, чтобы была волна беженцев – опять же, утечка мозгов, утечка специалистов, они заинтересованы, чтобы кто-то остался. Они не заинтересованы в том, чтобы народ валил в кабульский аэропорт, улетели все, кто могли. Поэтому сейчас эти взрывы напугали многих афганцев. Представьте себе, вы собираетесь в аэропорт и вдруг узнаёте, что там убивают людей, гибнет за один раз сто с лишним человек, почти 200 оказываются ранены. Вы подумаете, надо ли вам ехать в аэропорт или нет. Поэтому в данном случае интересы ИГИЛ и талибов совпали. И я думаю, что не только в данном случае – они совпадали и в прошлом и совпадут в будущем. Мы правильно делаем, что напоминаем, что они воюют, но они части одной мощной, агрессивно развивающейся и конечно же опасной для той веры, которая считает себя цивилизованной, идеологии.

С.Кучер: Американские военные эксперты опасаются всплеска терроризма во всём мире. Кстати, этого опасаются и в России

А.Нарышкин― Афганистан для кого сейчас представляет больше опасность – для американцев, которые оттуда уходят или для России, которая какие-то переговоры давно вела – друзьями сложно всё-таки назвать, но какие-то конструктивные отношения есть, судя по заявлению.

С.Кучер― Смотрите, весь вопрос в том, что подразумевать под словом «опасность». Если рассматривать Афганистан как плацдарм для террористических атак на Америку (а в Америке есть алармисты, которые считают именно так), то, безусловно, с этой точки зрения опасность для Америки есть. Повторюсь, что, наблюдая за успехами талибов, террористы во всём мире могут проснуться и напомнить о себе, причём террористы самые разные. Так вот, я не понимаю, как можно сравнивать опасность, мы не можем её измерить в килограммах или процентах. В США возможны террористические акты, безусловно, после 11.09 все это понимают. Более того, сейчас круглая дата – не круглая, 31 год, но всё же. Конечно, в канун каждого 11.09 американцы очень опасаются новых терактов. Сейчас опасения намного выше, чем обычно – ровно из-за того, что произошло в Афганистане. Поэтому меры предпринимаются беспрецедентные, будут приниматься ещё. Я слышал много выступлений аналитиков, мастеров прогноза, никто не берётся исключить теракты на территории США, какой бы тщательной подготовка по их предотвращению ни была. Что касается России, здесь вообще два очевидных совершенно аспекта. Один – понятный внешнеполитический. Есть, конечно, южное подбрюшье России, есть среднеазиатские республики, есть тот самый бывший Советский союз, который изо всех сил пытается восстановить нынешний российский режим. Есть насквозь коррумпированный режим в Таджикистане, который, конечно же, если бы талибы поставили себе целью в конце сентября оказаться в Душанбе, я думаю, ничто бы не могло им помешать. В Таджикистане практически не осталось, то есть, там есть какие-то остатки 201-й дивизии, но это не сравнить с тем, что было 20 лет назад. Там не осталось российских пограничников, которые охраняли бы границу. Граница между Афганистаном и Таджикистаном по сути прозрачна, поэтому конечно угрозы существуют прежде всего для республик южного подбрюшья России, и, как следствие, для России. Недаром Рамзан Кадыров так сильно беспокоится, он написал заявление – правильно беспокоится, потому что террористы и противники режима могут поднять свои головы везде, в том числе в Чечне.

А.Нарышкин― Думаете, Кадыров Чечню не полностью зачистил от террористических элементов? Да, там периодически вспыхивает, мы периодически слышим, но принято считать, что Кадыров, раз ему Владимир Путин платит некую дань и терпит какие-то перегибы – при этом Кадыров обеспечивает безопасность.

С.Кучер― Безусловно, он зачистил Чечню по полной программе, обеспечил безопасность – но давайте не будем забывать, что ничто не вечно под луной: ни ты, ни я, ни ангел мой. С этой точки зрения, во-первых, Северный Кавказ – не одна Чечня. Есть Дагестан. Если, не дай бог, вспыхнет там, это будет намного опаснее Чечни просто благодаря количеству кланов, тейпов, народностей, живущих в Дагестане. Напомню, что когда была атака Хаттаба в 99-м году на Буйнакск, с которой началась вторая чеченская война, она была именно на Дагестан. Хаттаб активно действовал потом в Чечне. Всё, о чём мы говорим «зачищено», это до поры до времени. Как это ни грустно признавать. Поэтому, повторю, что Кадыров абсолютно прав, когда предупреждает об опасности, о необходимости зачистить границы, утроить охрану и так далее и тому подобное. На самом деле, опасность, все говорят о том, какая опасность исходят от Талибана России. Понятно, что талибы завтра в той же самой Москве не окажутся, это им нафиг не нужно. Все говорят исключительно о военной опасности Талибана для республик южного подбрюшья России, о том, что огонь может перекинуться на опять же исламские республики той же России, что террористы могут поднять голову и в Татарстане, и в республиках Северного Кавказа – так вот, никто не обращает при этом внимание на следующее: главная опасность в том, что Афганистан сегодняшний – по большому счёту, большая параллель с Россией. В России есть сегодня свой православный Талибан, есть свой никак не связанный ни с какой религией консервативный мракобесный Талибан

А.Нарышкин― Ой-ой-ой-ой, сейчас вы наговорите, вы-то далеко, мне здесь сидеть разгребать потом.

С.Кучер― Смотрите, давайте я скажу так. Когда я говорю «православный Талибан», это собирательное выражение, которое используется в отношении всех агрессивных консервативно настроенных сил в России, которые тоже считают, что женщина должна знать своё место, что домашнее насилие – обычное явление, и так далее, и тому подобное. То есть, совсем-совсем консерваторы.

С.Кучер: Сейчас талибы не были заинтересованы, чтобы была волна беженцев – опять же, утечка мозгов, утечка специалистов

А.Нарышкин― Вы тоже сравнили, террористы и консерваторы наши, белые и пушистые. Да, жену поколачивают, да, против абортов, если мы говорим об адептах православия

С.Кучер― От человека, который поколачивает жену, до террориста — один шаг. Один шаг! Я не вижу, чем принципиально отличается талиб, который не знает, как обращаться с женщиной, она должна сидеть дома в парандже, если она идёт учиться – её надо побить палкой или камнями. Я не вижу, чем он отличается от активиста, специально сейчас не буду говорить о религии, любой, кто считает, что «босая беременная на кухне». Чем? Тем, что один находится в стране с более мягкими законами в этом смысле, конечно, находящейся на одном этапе исторического развития, а другой в стране, где с этим попроще.

А.Нарышкин― Продолжим разговор через четыре минуты, у нас новости.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― «Особое мнение» в эфире «Эха Москвы». Также не забывайте, что у нас идёт трансляции в YouTube «Эха Москвы», поставьте лайк, подпишитесь на канал, у нас в гостях Станислав Кучер, журналист, телерадиоведущий, автор YouTube-канала Кучер. Мы остановились на самом интересном, от афганских дел перешли к православному Талибану, к этому выражению, которое новыми красками заиграло. Продолжайте.

С.Кучер― На самом деле, чего стоит опасаться России? Посмотрите на Афганистан последних лет. Правительство насквозь коррумпировано, в нём с виду всё хорошо. Была армия, СБ, министр иностранных дел, который улыбался, выступал, нравился иностранным коллегам. И всё это рухнуло просто в одночасье. Вся коррумпированная история рухнула в одночасье и пришли талибы. Есть тысячи людей, которые предпочитают улететь и не улетят, будут жить при талибах и которые их примут и согласятся. Мы уже видим, как легко огромное количество афганцев согласилось и смирилось, как талибы пришли, потому что лучше стабильность и понятная внятная идея с талибами, которые взяток не берут, чем коррумпированное правительство, которым ни гордиться невозможно, ни зацепиться просто не за что. Это главный урок для России, потому что на смену коррумпированной власти, которая держит эту власть в течение многих лет, всегда приходит достаточно жёсткая третья сила, которая в случае России будет конечно не белоленточниками, которые проводили протесты 11-12 годов, победой над которыми так гордится власть. Конечно, это будут не либералы, зачисткой которых занимается Путин с чекистами все последние годы. Придёт третья сила, в лучшем случае с людьми типа Гиркина-Стрелкова, героя Донбасса. Это будут люди, которые публично открестятся от проворовавшейся власти и от купленных госдепом и ЦРУ на их взгляд либералов, которые будут жёсткими националистами, являть собой смесь национализма, фашизма, коммунизма в худшей комплектации. Эти люди на первых порах, если придут, не будут брать взяток, всем понравятся, они скажут: «Мы не коррумпированы».

А.Нарышкин― Это подходит, я уже за.

С.Кучер― На первых порах они будут говорить, что «Мы честные, нормальные, не будем воровать, никому не дадим воровать, мы за Россию, за русский мир» — но потом такие люди, которые приходят к власти с реваншистскими лозунгами, они неизбежно втягивают страну в какую-нибудь войну.

А.Нарышкин― Станислав, я только упустил: в какой момент эти люди должны прийти? Настолько сейчас, мне кажется, путинская вертикаль настолько себя застраховала с разных сторон, что у нас разговор сейчас получается абсолютно гипотетический. С тем же успехом можем говорить, что власть в России захватят инопланетяне.

С.Кучер― Смотрите, эти люди не инопланетяне, они живут среди нас, они процветают, поэтому они здесь, они есть. Что касается того, насколько всё жёстко в России – давайте не будем повторять банальностей, как прекрасно всё было в середине 80-х годов.

С.Кучер: От человека, который поколачивает жену, до террориста – один шаг

А.Нарышкин― Не знаю, меня на свете не было.

С.Кучер― Ну вы же книжки читаете. Насколько велик был Советский союз, насколько мощным было КГБ, уж Комитет государственной безопасности был не слабее нынешнего ФСБ, армия была не слабее нынешней армии, самолёты падали, кстати, реже – в 85, 86 и даже в 90 году, чем сейчас. Система была прогнившей изнутри, но она была покрепче нашей. Поэтому, когда мне говорят о незыблемости, нерушимости, монолитности нынешней системы – это совершенно смешные разговоры. Знаете, как «Звёздные войны» начинаются? Книжка, точнее, сценарий фильма «Звёздные войны». Когда-то прочёл в детстве, английская фраза, запомнил на всю жизнь. «Как величайшее из деревьев, способное выдержать любую атаку извне, империя медленно, но верно прогнивала изнутри». Вот это именно то, что происходило с СССР, именно это сейчас происходит с российской системой.

А.Нарышкин― Какие признаки гниения есть сейчас у путинской России?

С.Кучер― Все! А вы не чувствуете ароматов в воздухе вообще? Понимаю, что вы находитесь в студии «Эха Москвы» сейчас, там, наверное, другие сейчас ароматы, но, тем не менее. Я не знаю, просто, какие – все признаки гниения проявляются просто во всём снаружи. Они проявляются во всём качестве людей, в первую очередь. Сейчас одной из главных проблем людей является то, что чтобы достичь успеха, положения в обществе, материального успеха – без того, чтобы лизать кому-то задницу, невозможно. Без проявления худших человеческих качеств – нереально. Есть, конечно, исключения, их очень мало. Если мы перечислим выдающихся предпринимателей, выяснится, что они сделали это вопреки или сделали это значительно раньше, или сделали это с использованием худших своих качеств.

А.Нарышкин― Вот сейчас взяли и обнулили всех честных, уважаемых трудяг, которые задницы не лижут. Если они задницы не лижут – значит, они не успешные.

С.Кучер― Честные и уважаемые трудяги – я сейчас специально подчеркнул, добиться серьёзного большого положения в обществе, большого успеха. Мы уже вспоминали, что сегодня день рождения Конфуция. Ему принадлежит замечательная фраза о том, что стыдно быть бедным и занимать низкое положение в государстве, в котором царит закон, и точно так же стыдно быть богатым и знатным и занимать высокое положение в государстве, в котором царит беззаконие. Поэтому это тоже имеет смысл помнить очень многим людям. Это самое главное, когда меня спрашивают, какая у меня главная претензия к путинскому режиму, что он там уничтожил разные свободы, политические, экономические, свободу слова, уничтожил как класс политическую журналистику – на самом деле, это не главное. Главное – то, что этот режим создал такую атмосферу в стране, в которой в людях пробудились и продолжают пробуждаться их худшие качества. Для того, чтобы выжить в сегодняшней России…

А.Нарышкин― Инстинкты, конечно. Выкручиваться.

С.Кучер― Это первый признак гниения – когда человек пробуждает в себе худшие качества, это значит, что он разрушается и неизбежно разрушится.

А.Нарышкин― Я про СМИ хочу вас спросить, про коллег ваших – раздают ярлыки иноагентов. А зачем? Если всех обозвать, все редакции постепенно закроются под этим нажимом из-за отсутствия рекламных денег. И чего?

С.Кучер― Слушайте, с иноагентами это вообще такая песня. Можно бесконечно говорить о том, что это знак качества, и Наташа Синдеева совершенно правильно говорит о том, что это с одной стороны знак качества, но с другой очень сильно бьёт по нашим возможностям. Но дальше вся эта история с иноагентами, как Песков реагирует на неё: «Нет, не вижу никакой выборочности» — при том, что в списке Роскомнадзора получавших гранты ЕС и делавших совместные проекты с ЕС – там же и «Коммерсант», и ТАСС, и RT – то есть, совершенно понятно, что есть выборочный подход, душат СМИ, которые позволяли себе освещать митинги в поддержку Навального, отравление Навального, которые освещают выборы не так, как нравится власти. Поэтому всё предельно понятно, но при этом выступает власть, которая ведёт себя как хулиган, гопник в школе, который избил девочку в школе, заходит учительница, сидит класс, сидит девочка с фингалом, сидит он, его спрашивают: «Это вы?» — Он улыбается и говорит: «Это не я». Все, конечно, всё понимают, и учительница понимает, и он понимает – это признак, конечно, того самого гниения. Но знаете, у меня идея была. Если бы я занимался пранком – я просто другими вещами занимаюсь, — то было бы очень классно взять сейчас и всем, кто сейчас живёт за границей, даже тем, кто в Украине, Молдавии, в ближнем зарубежье, просто взять и перевести на счёт выдающихся российских журналистов, тех, кого принято называть ласковым словом «пропагандон». Кстати, запущенным в том числе вашим покорным слугой в 2011 году в эфире «Коммерсант-ФМ». Так вот, каюсь, это моя вина. Так вот, взять и отправить этим ребятам деньги, чтобы они получили хотя бы по доллару, и посмотреть, что будет.

А.Нарышкин― Какие-то мелкие пакости.

С.Кучер: Это урок для России, потому что на смену коррумпированной власти всегда приходит достаточно жёсткая третья сила

С.Кучер― А что делать в стране, в которой творятся большие подлости, людям, которые способны на мелкие пакости? Почему нет?

А.Нарышкин― Ну мы можем договориться – а что делать, если люди узурпировали власть? Давайте диверсии совершать. Мне кажется, от мелких пакостей до чего-то серьёзного рукой подать.

С.Кучер― Мы сейчас говорим с вами о пранке. Я же говорю, это фантазия такая – почему бы не поиграть? Тем более, это возможно. Не знаю, вы наблюдаете за Instagram, Facebook разных людей? Так вот, на днях началась целая кампания, начали рекламировать программу «20 идей для России» — Басков, Киркоров, Артемий Лебедев, какие-то ещё звёзды рекламируют. Мне тоже пришло соответствующее приглашение поучаствовать в этой кампании. Немножко маленького рисёрча, выясняется, что не существует никакого бизнесмена, который стоит за этими якобы 20 идеями, всё это идёт вроде как из Украины, люди на этом зарабатывают деньги, людям платят гонорары, кто публикует соответствующие посты в Facebook. Мне предлагали очень неплохие деньги за это, слава богу, успел разобраться. По идее, каждого, кто поучаствовал в этой кампании, рекламе проекта «20 идей для России» — можно признать иноагентом, потому что деньги шли через некий российский фонд, но из-за рубежа. Поэтому когда я говорю про некий пранк – я говорю ровно про это, чтобы все нормальные люди могли сейчас, так же, как делает Сергей Пархоменко очень хорошо, просто привлечь внимание к идиотизму, абсурдности этой ситуации.

А.Нарышкин― Время наше вышло, спасибо вам огромное. Станислав Кучер, журналист, телерадиоведущий, автор YouTube-канала Кучер. А всё, время закончилось, потом договорим. Два сообщения от Белого дома: Байден предоставил военному командованию США полную свободу действий для операций против запрещённого в России Исламского государства в Афганистане; администрация США считает, что в ближайшие дни в Кабуле будет предпринят новый теракт, из-за чего приняты максимальные меры защиты того самого аэропорта в Кабуле. Спасибо большое, Станислав Кучер, Алексей Нарышкин вёл эфир. Счастливо