О. Журавлева― Добрый вечер. И у нас в гостях сегодня Олег Сысуев, президент и первый зампред Совета директоров Альфа-банка. Здравствуйте, Олег Николаевич.

О. Сысуев― Добрый день.

О. Журавлева― У нас есть много тем, одну из которых мы, к сожалению, не сможем обсудить. Потому что мы до конца не разобрались. Но есть один только приятный вывод, который мы успели сделать – Верховный суд сегодня вынес решение, которое, так или иначе, в споре ведомств и мощных ведомств все-таки принял сторону граждан. Граждан и даже частных банков. Это решение по поводу досудебных блокировок счетов. Но пока еще как я понимаю, Олег Николаевич, банковская служба в этом вопросе не разобралась.

О. Сысуев― Нет, нет. Мы с вами говорили до эфира, это видимо, я не разобрался. Я не могу себя считать олицетворением банковской службы. Просто здесь мне кажется в этом кейсе, слово «кейс» в этой комнате звучит по-своему. Но все равно. В этом кейсе мне кажется, что важно. Я поздравляю коллег из ВТБ, во-первых, что они защищали свою принципиальную позицию, это вообще мне кажется победа. Второе, уникальное явление для современной России – что одна из четырех ветвей власти – судебная власть, она не поддержала представителей другой, одной из четырех ветвей власти — исполнительной. Это налоговиков. И вот это уникально мне кажется. И причем три предыдущие инстанции, насколько я знаю, приняли сторону налоговиков, а вот коллегия Верховного суда приняла сторону банка, граждан фактически, потому что речь шла, насколько я понимаю, о списании, блокировки счетов физических лиц. Не юридических лиц. Это очень важно и как ни странно – уникально для нашей страны. Я даже вспомнил, что недавно мы разместили слоган, у нас в стратегии записано, что мы, «Альфа-банк – банк для умных и свободных». И у нас многие сомневались, стоит ли…

О. Журавлева― Слово «свободные» добавлять.

О. Сысуев― …вешать это. Для меня это выглядело очень странно. Хотя я понимаю, почему у нас было и остается очень много сомневающихся людей. Время ли в России говорить о свободе. Время ли в России, когда судебная власть не поддерживает мнение исполнительной власти. Вот в какое странное время мы живем.

О. Журавлева― Я, кстати, хотела спросить, а вообще эти ограничения, которые сейчас они везде встречаются. Они касаются и налогов, и частных лиц, и СМИ, и общественные организации. Все всё время сталкиваются с какими-то ограничениями. Тут звездочку поставить, тут предупреждение напиши. Это не делай, туда не ходи. У банка то же самое. Каждый божий год появляются какие-нибудь новинки, этим счета не открывай, тех не пущай. Об этом информируй. Это есть?

О.Сысуев: Уникальное явление для современной России – что судебная власть не поддержала представителей исполнительной

О. Сысуев― Если говорить откровенно, то регулятор, его руководство, у нас регулятор ЦБ, и мы не чувствуем того, чтобы мы были перегружены какими-то ограничительными требованиями. Это не для того чтобы мне сейчас понравиться Эльвире Сахипзадовне. Мы с ней давно знакомы. И думаю, что у нас хорошие отношения. Я просто говорю о том, что действительно политика ЦБ, насколько я понимаю под ее руководством, она абсолютно цивилизованная. И она основана на лучших зарубежных практиках. Что правда. Да, те банки, которые ушли с рынка, наверное, по-другому думают. Но мнение мое, представителя крупнейшего универсального частного банка РФ вот такое, мы не раз выражали его. Хотя у нас есть дискуссии, споры. Нас штрафуют иногда. Я не помню, давненько мы в суде не встречались с ЦБ, но были и подобного рода прецеденты. Нормальная работа идет. Но вот таких намеков на граничащие с политическими вещами…

О. Журавлева― А это очень просто. Человека обвиняют в экстремизме или в оправдании терроризма и его счета должны быть заблокированы. Потом вроде суд закончился, а счета продолжают быть заблокированными. Это случается сплошь и рядом.

О. Сысуев― Но правда, инициаторами в этом выступают другие ведомства.

О. Журавлева― Разумеется.

О. Сысуев― Как их называют коллеги. Поэтому здесь к регулятору мне кажется, я тоже не могу сказать, что это достаточно характерно для банковской системы. У нас был кейс, который тоже прогремел, когда счета ФБК*, мы должны говорить, что эта организация…

О. Журавлева― Организация, признанная экстремистской.

О. Сысуев― Иллюстрация к галочке. И Алексей Навальный нас обвинял в том, что мы исполнили решение судебных приставов. Но на самом деле оно автоматически исполняется по решению суда. И тут не может быть мнения или правления банка или руководства банка, исполнительного директора или других руководителей. Тут все делается по щелчку. И эти счета блокируются.

О. Журавлева― И, наверное, есть еще тема, если мы так влезли в эту банковскую историю и в ограничения свобод. Вы уж извините, они как-то рядом стоят. Очень часто говорят сейчас, что люди жалуются на то, что банки сливают данные. Потому что каждый, прости, господи, день звонит какой-нибудь человек, который говорит, по имени-отчеству обращается и говорит: вот ваша карточка где-то в каком-то банке. И люди делают выводы, что эти данные сливают из банков.

О. Сысуев― Данные сливают не банки, это поверьте мне, не является нашим бизнесом. И не является бизнесом, на котором банк желает заработать. Даже совсем наоборот. Это подрыв репутации. Данные сливают недобросовестные сотрудники. У нас вообще сотрудников работает 30 тысяч и практически все они добросовестные специалисты. Мы их очень ценим. Но, к сожалению, есть люди, которые приходят в банк заработать нечестным путем. И они, конечно же, обладая информацией, возможностями, могут как вы говорите «сливать» информацию. Что происходит во всех сферах, насколько я наслышан из информации разных источников. Это недобросовестные преступные люди, с которыми мы разбираемся, безусловно.

О. Журавлева― То есть ваша служба безопасности занимается…

О. Сысуев― Конечно. Для банка с 30-летней историей, для банка репутация – это большая часть его капитализации. Если он будет спустя рукава относиться к подобного рода случаям, у него просто уменьшится капитализация. Что является вообще говоря, главным объектом для контроля акционеров. Тогда это будет против акционеров.

О.Сысуев: Данные сливают не банки. Данные сливают недобросовестные сотрудники

О. Журавлева― Хорошо. Давайте перейдем к общим вопросам. Илья из Ярославля, наш постоянный слушатель интересуется, постоянной задаватель вопросов: можно ли назвать единоразовые выплаты силовикам и пенсионерам подкупом избирателей? Ну так как это явно перед выборами история, 15 тысяч — военнослужащим без различия званий. И курсантам. И 10 тысяч – пенсионерам.

О. Сысуев― Первое, я считаю, что это, безусловно, предвыборный ход. И не первый, кстати. Майские указы давайте вспомним. И прочее. И перед выборами особенно федеральными кошелек открывается и начинают сыпаться деньги на головы избирателей. Безусловно, у нас есть партия власти. Неслучайно все эти решения были приняты после встречи с президентом, который формально не является членом партии, лидером этой партии. Были приняты после встречи с «Единой Россией». И можно сделать вывод, что «Единая Россия» добилась у президента подобного рода благостей для избирателей. Но формально, безусловно, назвать это подкупом избирателей мне кажется у нас в стране, конечно же, нельзя. У нас совершенно разное отношение к коррупции вообще и к подобного рода вещам, нежели чем в другом цивилизованном мире. У нас как и прежде во время выборов как было лет 300 назад может быть в Великобритании, на площадь выкатывают бочку с вином. Выкатывает тот, кто хочет избраться. И откупоривает, поит народ для того, чтобы его задобрить и народ строем пошел голосовать. Работает. Это работало и в мое время. Когда участвовал в этом процессе избирательном. Как кандидат непосредственно. Вы спросите меня, подкупал ли я избирателей. Скажу так: я был действующим мэром и избирался на эту позицию еще раз.

О. Журавлева― Это в Самаре было.

О. Сысуев― Да. И, конечно же, я, обладая административным ресурсом, ездил по городу с камерой, я устранял вместе со своими помощниками всякого рода недостатки. Мусор на кладбище. Благоустройство в микрорайоне. И прочее, прочее. Это тоже ресурсы. Это тоже деньги. Был ли это подкуп избирателей, что я тратил бюджетные деньги в период предвыборной кампании.

О. Журавлева― На улучшение своего имиджа.

О. Сысуев― На улучшение состояния, во-первых, двора, кладбища, но и на улучшение своего имиджа.

О. Журавлева― Как вы сами отвечаете на этот вопрос?

О. Сысуев― Думаю, что положение закона, когда кандидат должен уходить в отпуск, который обладает ресурсом административным, оно правильное. И вот тогда не было этого положения, честно говоря, законодательного. И я пользовался властью для достижения своих предвыборных целей. И делали так практически сто процентов людей, которые обладали властью, хотели избраться еще раз. В данном случае ситуация еще сложнее. Путин формально не является членом партии «Единая Россия». Но он является представителем власти. «Единая Россия» она без обиняков заявляет, что она партия власти. Вот такая конструкция.

О. Журавлева― А у меня еще такой вопрос возник. Когда Путин говорил о том, что нужно выплатить пенсионерам и военнослужащим, он говорил в том числе, что инфляция что-то скакнула. Я как-то считала всегда, что чем больше производишь единовременных выплат, тем больше разгоняешь инфляцию. Или я не права.

О. Сысуев― Да, безусловно, с точки зрения… экономики подобного рода расходы должны повлиять на инфляцию. Но в этом случае у нас есть Эльвира Сахипзадовна. Главная цель которой – таргетировать эту инфляцию. И если она увидит, что в том числе и этот инструмент повлиял на увеличение инфляции, она быстро поднимет ключевую ставку. И ужесточит денежную политику.

О. Журавлева― Нельзя было до того, как инфляция…

О. Сысуев― Нельзя. Потому что в нашей стране политические задачи гораздо более важные как показывает практика, чем экономические. Главная политическая задача – обеспечить стабильность, преемственность власти. И обеспечить преемственность и отсутствие потрясений. И для этих целей будут раздаваться деньги, будет раскупориваться ФНБ, и будет ЦБ регулировать инфляцию путем увеличения ключевой ставки.

О.Сысуев: Перед выборами особенно федеральными кошелек открывается и начинают сыпаться деньги на головы избирателей

О. Журавлева― Хорошо. В смысле есть факт.

О. Сысуев― Хорошо.

О. Журавлева― Но вот Илья тот же самый спрашивает: вы думаете, чем так важны для Кремля грядущие выборы. Вы практически отвечали на этот вопрос в том числе.

О. Сысуев― Я думаю, что в том числе и почему – потому что… Я не могу себя считать экспертом в этих вопросах и не очень слежу за митингами всякого рода политическими. У меня такое ощущение просто с течением времени, исходя из опыта, что «Единая Россия» и ее персонажи могли поднадоесть, атака со стороны, в том числе ФБК и так далее, Интернета, — она могла возыметь действие. И в этом смысле, наверное, есть риски того, что партия не получит конституционное большинство в ГД. Что будет сильно увеличивать риски потери стабильности.

О. Журавлева― Но ведь это речь о стабильности внутри кремлевской стены.

О. Сысуев― Почему? Нет.

О. Журавлева― Если люди не хотят голосовать за эту партию…

О. Сысуев― А государственные СМИ внутри стены?

О. Журавлева― Абсолютно.

О. Сысуев― Согласились. Но надо иметь в виду, что все-таки по сравнению с 1989-90 годом у нас нет дефицита продовольствия. У нас нет талонной системы.

О. Журавлева― Хотя много раз к ней пытались, призывали вернуться.

О. Сысуев― Может быть, это для беднейших слоев населения. Да, пенсии, безусловно, унизительные в 15 тысяч. И можно говорить о том, что эти 10-15 тысяч, которые сейчас раздадут, а обещания индексировать пенсию они будут выполнены? Или не будут. Об этом пока тоже никто не говорит. Поэтому мне кажется, что пока все инструменты для того, чтобы обеспечить стабильность и отсутствие рисков потрясений, власть очень умело использует.

О. Журавлева― Просто интересно, почему для того чтобы сохранять стабильность и не вызывать социального напряжения, применяются репрессии, штрафы, какие-то истеричные достаточно пропагандистские кампании. Которые наоборот нагнетают именно ненависть среди широких масс.

О. Сысуев― Мне кажется, что для того чтобы не плодилось больше желающих выступать с оппозиционной точки зрения. Мы видим, что произошло в Белоруссии. Плохой пример, но все равно. Казалось бы, все уже, люди выходили на площади, на улицы. Ан нет, силовые репрессии возымели действие. Никто никуда не выходит. Тишь, да гладь. Как один американский гражданин мне тут месяц назад говорил: «Как хорошо в Минске». Минск вообще близкий мне город еще с советских времен. Я говорю: «А что хорошо в Минске?» «Широкие улицы чистые. Благоустройство. В магазинах все есть, достаточно по дешевым ценам. Народ счастлив», — говорит он. И мне так нравится в Минске бывать. Он человек не совсем женатый, так скажем. Какие красивые девушки отзывчивые там. Вот это вид на стабильность со стороны гражданина, который пользует эту страну. На самом деле он ее пользует. И мне кажется, что именно этого хотим и мы. Чтобы у нас были чистые улицы, широкие тротуары, велосипеды, самокаты. Отзывчивые девушки.

О. Журавлева― Счастливый народ.

О. Сысуев― Кстати, про Москву, знаете, в 99% экспатов, у нас их тоже работает много: как хорошо в Москве жить – говорят они. А можно спросить: ты где лечишься? А детей ты где своих учишь? А если тебя милиционер или правоохранительные органы как Калви посадят. Как ты себя будешь чувствовать. Вот они этого не понимают. Что бытовое ощущение стабильности не заменит настоящего представления о свободе. Как мне кажется.

О. Журавлева― Кстати, по-моему, сейчас недавно появилась информация о том, что растет число уезжающих из страны с докторской степенью.

О. Сысуев― Я во всякие докторские, кандидатские степени у нас не очень верю.

О. Журавлева― По такому принципу посчитали. Но это тоже о чем-то говорит.

О. Сысуев― Да. Но это давно известно, что любой человек, который чувствует себя конкурентоспособным там, имеющий язык второй, обладающий знаниями определенными и чертами характера. Он скорее будет искать счастье там, где он сможет лечить себя, свою семью и учить своих детей. Где он сможет своих стариков тоже лечить. И где он обеспечит себя на уровне, свою свободу и безопасность. Я бы так сказал. Это же распространено не только среди докторов наук, но и среди, извиняюсь, представителей власти тоже.

О. Журавлева― Кстати, а почему, откуда появилась оговорка, что можно на госслужбу принимать лиц со вторым гражданством, если по независящим от них причинам они не могут от него отказаться. Это что это, для кого это.

О. Сысуев― Поскольку у меня не было, ни когда я был на службе, ни сейчас второго гражданства, я просто не знаю, о чем идет речь. Да, я знаю, нет, я сейчас даже не вспомню, кого из государственной власти я знаю со вторым гражданством. Никогда не задавался этим вопросом. Не знаю, ей-богу не знаю. Но, видимо, есть какие-то незаменимые кадры, их наверное критическое количество, просто мы этого не знаем. Ради которых можно сделать такую оговорку.

О. Журавлева― У нас в студии президент и первый зампред Совета директоров Альфа-банка. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ

О. Журавлева― Мы снова с вами. Мы тут уже обсудили все, и отъезды, и приезды. И свободы. Хотела еще немножко про выборы спросить. При всем том, что они так важны для нынешней власти, для Кремля, для «Единой России», какая это часть естественного политического процесса помимо вот этого государственного. Вы видите ее? Вот у нас сейчас дебаты появились. Представители разных партий между собой дискутируют. Прямо в телевизоре.

О. Сысуев― Да, я единственное, честно говоря, не буду оригинальным и не будут себя стучать в грудь, но я правда не смотрю государственное телевидение давненько уже. Но я слышал, наверное, у вас был отрывок выступления Шевченко Максима на дебатах.

Это было ярко.

О. Журавлева― С Жириновским.

О. Сысуев― Все-таки он журналист, публицист, образованный человек…

О. Журавлева― Сегодня, кстати, после 19 заходите.

О.Сысуев: Правящей партии невыгодно, чтобы народ оживился и рванул на выборы

О. Сысуев― И хотя он представляет политическую силу, прямо скажем, которая не является моим кумиром, но мне почувствовался какой-то оживляж. Но это фрагменты, которые абсолютно не влияют ни в целом на обстановку, ни на результаты, честно говоря, не повлияют этих выборов. Сегодня было объявлено, что из федерального списка выбыл Шлосберг из партии «Яблоко» тоже очень яркий, на мой взгляд, человек, с другим мировоззрением абсолютно. И когда мы теряем на политическом поле ярких людей, то не хочется туда и заглядывать на это политическое поле.

О. Журавлева― То есть вы сейчас говорите о том, что вы лично не знаете, за кого голосовать. Тут кстати был такой вопрос: не за кого вообще голосовать.

О. Сысуев― Это не совсем так. Есть система так называемого «умного голосования».

О. Журавлева― Я сейчас подумала, а нужно какую-то звездочку ставить. Она, по-моему, тоже какой-то уже нехороший…

О. Сысуев― Мне кажется это тоже такой политтехнологический инструментарий. Я плохо отношусь к политтехнологическим инструментам. В том числе почему-то у меня вызывает не очень хорошие чувства вот это «умное голосование». Причем я ощущаю, что даже и целей, которые ставят перед собой авторы и проповедники этого голосования, они не достигнут. Может быть просто я старый уже и слишком много чего повидал. Но некоторые люди находят людей, за которых можно голосовать. Я обратил внимание еще вот на что. Или мне кажется, но я очень долго и каждый день езжу на работу по дорогам Москвы и с работы, и кажется, что, вообще говоря, политическая агитация — ее очень мало. И мне кажется просто это проявление того, что правящей партии невыгодно, чтобы народ оживился и рванул на выборы. Мне кажется, если пройдет это незаметно для правящей партии — будет самым выгодным вариантом. Потому что те, кто традиционно ходят на выборы, а это люди старшего поколения, кому еще раздали по 10 тысяч, можно предположить, за кого они проголосуют. И потом большое количество людей на выборах рождает ажиотаж, желание поучаствовать в наблюдении за выборами, желании как-то по-другому проголосовать. Вот так вот.

О. Журавлева― Короче вы предполагаете, что власти выгодно «сушить явку».

О. Сысуев― Да, говоря на языке политтехнологов – может быть.

О. Журавлева― Еще одна есть тема, которую вы в нашем эфире много раз обсуждали. Как специалист по социальным вопросам. У нас вообще очень странно с пандемией и с цифрами особенно, со статистикой. Вы говорили в прошлом эфире, что когда вы работали, у вас была пресса независимая, и можно было черпать информацию из массы источников. Сейчас эти источники сократились до уже невозможности. Поэтому, люди живут в своем мире и решают вопросы, основываясь на чем-то другом. Так вот у нас зарегистрирован суточный максимум умерших за всю пандемию – 820 смертей в сутки. При этом вроде бы те данные, которые нам сообщают, количество заболевших сокращается. Но при этом количество умерших растет. Что-то, какая-то должна быть наверное реакция. Но при этом в Москве у нас вообще все хорошо и снимаются ограничения. И просто благость. Я так понимаю, что это тоже связано с выборами.

О. Сысуев― Моя жена обратила внимание на статистику. Мое внимание обратила. Что последний месяц-полтора, месяц, наверное, все-таки количество смертей держится на уровне 800-770…

О. Журавлева― 792, 800, а потом перевалило за 800.

О. Сысуев― И есть ощущение, что это просто какая-то плановая цифра, которая спущена, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы было больше смертей. Мое общение, поскольку я человек, переболевший ковидом и пообщавшийся в период своей болезни с нашей медициной государственной. Системой регистрации. Таково, что люди просто, у них было задание ни в коем случае не фиксировать то, что есть у человека на самом деле. Когда ты приходишь в поликлинику на КТ…

О. Журавлева― Не портите нам статистику — это же классика.

О. Сысуев― И у тебя уже есть положительный тест, а тебя специалист слушает и говорит, что я отчетливо слышу, что у вас двустороннее воспаление легких. Я вам сейчас напишу. Это наводит на грустные мысли. И мне кажется и здесь желание показать картину такую, какую мы хотим видеть вместо того, чтобы показывать реальное положение вещей. С той же целью – чтобы не тревожить народ и не будить в нем ненужных мыслей. Оно превалирует. Это желание.

О. Журавлева― Опять у меня возникает ощущение, что это не совсем про народ. Это про какой-то другой народ.

О. Сысуев― Конечно, про народ.

О. Журавлева― В массе своей…

О. Сысуев― Про народ, которому люди у власти хотят добра, 10 тысяч, чтобы они жили в спокойствии, чтобы они гордились страной, поднимали флаги. И прочее.

О. Журавлева― Но тот же самый народ хотят принуждать к вакцинации. Хоть тушкой, хоть чучелком. Потому что все-таки страшно, что этот народ вымрет. И в этой ситуации появляется какая-то совершенно невероятная тяга к свободе. И фальшивые вакцины, и фальшивая вся процедура. То есть никаких уколов, мы вам там нальем чистой воды во флакончик. Выльем в раковину. Целые фабрики работают на это.

О. Сысуев― Мне кажется, что все-таки я читал исследования, которые показали, что уровень вакцинации зависит от уровня образования. Я в это верю.

О. Журавлева― У нас вообще очень высокий в стране уровень образования.

О. Сысуев― Образованность и образование это разные вещи.

О. Журавлева― Это да.

О.Сысуев: У нас самое главное — телевизионная картинка. Телевизионная картинка и является жизнью

О. Сысуев― И мне кажется, что с этой точки зрения действительно мы верим в какие-то слухи, мы верим в какие-то мнения не специалистов, у нас модно передачи, связанные с какими-то предсказателями. Чуть ли ни прайм-тайм занимают на некоторых каналах. Мы верим в чудеса и так далее. И мне кажется, что именно это. Почему – потому что, я сегодня ехал в машине и слушал утренний эфир «Эхо Москвы», там выступал специалист, была речь о вакцинации. Чумакова солидный институт.

О. Журавлева― КовиВак.

О. Сысуев― И то что он, оказывается не прошел еще и половины доли испытаний.

О. Журавлева― Они просто официально опубликовали результаты исследований первого этапа на хомячках. Вот сейчас.

О. Сысуев― Но при этом многие очень влиятельные мои знакомые приходили ко мне и гордо заявляли, что мне удалось найти способ привиться КовиВаком. Я по блату зашел, мне помогли, я сделал. И вот я счастлив. Не скрою, я прививался Вектором, делал аж три укола и тоже я не с улицы пришел в поликлинику. А даже совсем с другого подъезда что называется. Но, тем не менее, помогло, после этого я успешно переболел. Поэтому мне кажется, что и здесь тоже, когда мы видим, сидит все руководство наше и говорят о масштабной вакцинации, что мы лучше всех перенесли и прочее. У нас самое главное — телевизионная картинка. Телевизионная картинка и является жизнью. К сожалению.

О. Журавлева― Да. К сожалению, да. Кстати, о картинке. Картинка выглядит все более тревожной. Гендиректор ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии в ближайшее время. К новой волне.

О. Сысуев― Совершенно тревожное заявление.

О. Журавлева― Я даже не знаю, новое кино надо снимать про то, какие мы здоровые и красивые. Как мы-то будем готовиться? Мы уже все попробовали. И деньги раздавать. И прививки.

О. Сысуев― Странное заявление в той интерпретации, в которой я слышал и там, по-моему, главная цель была всех напугать и сказать, что если вы не будете действовать в русле решений единственного лидирующего института, имеется в виду ВОЗ, тогда всем будет трындец.

О. Журавлева― Возможно, да. Если уж на то пошло, во многих странах есть антивакцинаторы. И их не то что КовиВак, и Модерна не устраивает.

О. Сысуев― Во многих странах люди выходят на улицу, и во Франции, и в Германии. И полиция с ними сталкивается. У нас же такого нет.

О. Журавлева― Немножко было, были какие-то очень эпизодические протесты.

О. Сысуев― Ну да. Но все равно вы правы, антивакцинация это достаточно серьезная сила, которая до сих пор существует. И мне кажется это связано с тем, что сами специалисты очень противоречиво все объясняют. И очень много разных мнений, очень много каких-то фейков на этот счет и не разберешь, где правда, где ложь. И понятно, что все попали впервые в такую ситуацию. У нас же не было поколения или специалистов врачей, которые уже переживали эту ситуацию. Нет. Это новая абсолютно для всех ситуация не только для простых людей, не только для власти, но новая ситуация и для самых лучших специалистов в области генетики, биологии, производства вакцин и так далее.

О.Сысуев: Реформаторский запал, зная по себе, наступает тогда, когда тебе деваться некуда

О. Журавлева― Но тогда получается, что вот эти движения, которые делались, в том числе в нашей стране по поводу борьбы с пандемией, они все куда-то мимо были направлены. Не совсем мимо, но в основном как-то криво. Потому что стало очевидно, что надо очень много денег отправлять в медицину, науку, в эти места. Потому что с этого все начинается. А здесь все, мы сделали первую вакцину в мире, наша самая лучшая и все прекрасно на этом заснули и обрадовались.

О. Сысуев― Направление расходования средств, особенно в медицине, когда мы по национальным проектам закупали железо массово, автомобили какие-то, какое-то оборудование, при этом как мы говорили, масса людей из-за того, что они были здесь не востребованы их таланты, они не могли компенсировать свой высокий образовательный и практический уровень, зарплату, уезжали. И мне кажется, что направление расходования средств не совсем верное. Чем, собственно говоря, мы пытались в короткий промежуток времени нахождения у власти безуспешно заниматься. Чтобы направить деньги туда, где они нужны.

О. Журавлева― А сейчас как вам кажется, власть догадается, наконец, где на самом деле нужны деньги.

О. Сысуев― Нет, я думаю, в целом она не изменилась за эти два десятилетия. Поэтому ждать каких-то серьезных изменений в концепции, в парадигме действия власти не приходится. Мне кажется, что запал, зная по себе, реформаторский наступает тогда, когда тебе деваться некуда. Просто некуда и все. Цена на нефть 9 долларов и поэтому нечем платить зарплату, пенсию. Не то что по 10 тысяч давать…

О. Журавлева― А уже в ворота прям стучат кастрюлями.

О. Сысуев― И тогда шапку об пол и делаешь такие непопулярные реформы. Как Гайдар сделал в 1991 году. В начале 1992-го. И поэтому-то это правильные вещи, поэтому система двух сроков, когда в первый срок политики обычно все-таки стараются выполнять обещания предвыборные…

О. Журавлева― И надеются на второй срок.

О. Сысуев― Да. Срок пребывания у власти ограничивается — это правильная концепция.

О. Журавлева― О правильных и неправильных концепциях мы с вами поговорили с Олегом Сысуевым, президентом и первым зампредом Совета директоров Альфа-банка. Меня зовут Ольга Журавлева. Не забудьте, что на Ютуб-канале «Эхо Москвы» в 18 часов состоится премьера документального фильма «Я улыбаюсь». О девочке Соне. Заходите туда обязательно. Всем спасибо. Всего доброго.

*признан иноагентом, запрещенная в России экстремистская организация