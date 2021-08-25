М.Майерс― 19 часов, 7 минут. Здравствуйте! Меня зовут Маша Майерс. И в этой студии вместе со мной писатель Станислав Белковский. Здравствуйте!

С.Белковский― Здравствуйте!

М.Майерс― Собственно, давайте начнем с Владимира Путина, который много всего обещал.

С.Белковский― «В этом — все начала и концы», как говорил горьковский герой о человеке.

М.Майерс― Ну, например. И Владимир Путин, который эти прекрасные выплаты всем пенсионерам без разбору по 10 тысяч рублей, военнослужащим всем без разбору по 15 тысяч рублей только потому, что, как выразился наш национальный лидер, «как в бане», где в общем, все одинаковые. Как вы расцениваете подобного рода инициативу.



С.Белковский: Я предлагаю Кремлю заплатить еще по 10 тысяч перед выборами всем оппозиционерам, которые заявят в какой-то форе, устной или письменной, что они больше не поддерживают непримиримую оппозицию

С.Белковский― Но все-таки не все одинаковые. Военнослужащие в полтора раза лучше пенсионеров. Значит, они в разных классах бани находятся, хотя все посланы тем самым метафорически в баню, что, безусловно, является голосом бессознательного Владимира Владимировича Путина. Меня эта тема затрагивает лично, поскольку я политический консультант на пенсии и тоже собираюсь претендовать на эти 10 тысяч рублей в этом качестве. А в качестве креативной идеи, как бы в благодарность за то, что, возможно, 10 тысяч рублей мне достанутся, я предлагаю Кремлю заплатить еще по 10 тысяч перед выборами всем оппозиционерам, которые заявят в какой-то форе, устной или письменной, что они больше не поддерживают непримиримую оппозицию и лично Алексея Анатольевича Навального.

М.Майерс― Спасет ли это их от уголовного преследования, например?

С.Белковский― Нет, не спасет совершенно.

М.Майерс― Вот это обидно.

С.Белковский― Поскольку в России всегда принято не зарекаться ни от тюрьмы и от сумы, но сейчас еще — от статуса иностранного агента. То есть эта формула выросла в полтора раза, опять же ровно во столько, во сколько военнослужащих ценят больше, чем пенсионеров. Помните у Остапа Ибрагимовича Бендера-бея милиционеры были приравнены к детям, вот у нас пенсионеры не приравнены к военнослужащим, военнослужащие дороже.

М.Майерс― Несправедливо. А почему пенсионерам по 10, а воякам по 15?

С.Белковский― С какой целью выплачиваются деньги за вход в Провал, да. Я думаю, что это если и повлияет на исход выборов, то не сильно, поскольку он уже ясен. Мне кажется, что «Единая Россия» сохранит свое большинство, в Думе будут 4 партии и сегодня дело техники.

М.Майерс― Ну да, вы, насколько я понимаю, сегодня у коллег, которые иностранные агенты, в эфире телеканала «Дождь»* (иностранного агента) высказывались на ту тему, что все предрешено. А почему тогда такая нервозность? Или это кажущаяся нервозность?

С.Белковский― Нервозность, во-первых, кажущаяся. Она скорее у тех, кто хотел бы ее избежать, то есть кому хотелось бы верить, что результат выборов непредсказуем или, по крайней мере, волатилен. Ведь правда — это устраивающая версия. Вот мне хочется, чтобы что-то случилось… Почему так популярная версия известных политологов, не признанных иностранными агентами пока, что Путин в этом году умрет?

М.Майерс― Да, есть такое.

С.Белковский― Потому что в стране есть несколько миллионов человек, которые очень бы хотели, чтобы это случилось, извините за цинизм формулировки. И, конечно, им приятно это слышать. Опять же помните, был анекдот такой, как звонит в кто-то в газетный киоск и спрашивает: «Простите, Советская Россия есть?» — «Нет, кончилась». Через несколько минут опять звонок: «Советская Россия есть?» — «Нет, кончилась». В третий раз… — «Что вы все время звоните? Я вам сказала, что кончилось». — «Очень приятно послушать». Так и это.



С.Белковский: Проблемы должны быть, и в последний момент какими-то путями они должны быть ниспровергнуты

Скорей всего с Владимиром Путиным, дай ему бог здоровья, до 120 ничего не случится, но послушать, что с ним что-то случится, приятно. Так и здесь. Поскольку люди, которым хотелось бы, чтобы на выборах случился какой-то врыв, имеют доступ к СМИ в большей степени, чем те люди, которым это бы не хотелось, то возникает так называемый информационный перекос, выражаясь умным политологическим языком.

Поэтому кроме того, естественно, администрация президента должна отчасти поддерживать и подпитывать эту нервозность, поскольку она должна доказать хозяину, что она работает эффективно, а если нет никаких проблем, то нет и критериев эффективности. Проблемы должны быть, и в последний момент какими-то путями они должны быть ниспровергнуты.

М.Майерс― Мы сегодня с Александром Бауновым пару часов назад как раз говорили об иностранных агентах. Тем не менее, вы наверняка помните, что закон существует с 17-го года, а вот эта всеповальная болезнь, вот этот мор, он начался буквально за несколько месяцев или месяц до выборов. И мы еще не знаем, что нас ждет, потому что остались самые тревожные 30, чуть меньше, порядка трех с небольших недель. В связи с этим я вас спрашиваю про нервозность, потому что я-то человек в этом смысле эмоциональный, и не очень понимаю, зачем так сжимать пространство, когда, в общем, ничего особенно не происходит и, наверное, это излишне.

С.Белковский― Ну, этим вопросом мы задаемся не в первый раз за 21 год правления Владимира Владимировича Путина. Некоторые его действия являются избыточными, поскольку он в этом тоже весьма последователен. Он не идет на компромиссы там, где он все уже для себя решил. Он описал некоторую конструкцию страны, какой она должна быть, ее базовые ценности, в новейшей редакции Конституции от 2020 года, одобренной на плебисците, который формально не был референдумом. Дальше идет размежевание. Все, кто отвечают, соответственно этим ценностям, они свои; те, кто эти ценности не разделяет, чужие. Соответственно, чужие должны быть физически и формально выведены за пределы легальной публичной политики. Вот это сейчас и происходит.

М.Майерс― Малые партии нужны в Государственной думе? Представленные одним мандатом, двумя мандатами.

С.Белковский― Это слишком сложно.



С.Белковский: Наш нынешний президент совершенно не склонен к экспериментам с неясными последствиями

М.Майерс― Сложно для кого?

С.Белковский― Система не идет — опять же по второму закону термодинамики энтропия в такой замкнутой системе только нарастает — Владимир Путин никогда не идет по пути усложнения как стоящей перед ним задач, так и применяемых управленческих схем. Ну, вообще по второму закону термодинамики такая система может только упрощаться. Скорее партий может оказаться 3. Но это тоже уже перемены какие-то. А Путин совершенно не стремится к переменам. Он ультраконсерватор. Модель, при которой «Единая Россия» контролирует конституционное большинство плюс еще 3 партии, себя зарекомендовала хорошо в глазах хозяина Кремля, она себя оправдала, она и сохранится по этой, а не по какой-то другой причине. А наш нынешний президент совершенно не склонен к экспериментам с неясными последствиями. Поэтому маленькие партии борются за преодоление не менее важного 3-процентного барьера, который обеспечит им государственное финансирование при положительном исходе их борьбы.

М.Майерс― Да, но, тем не менее, все-таки мы в этот сентябрь вкатываемся с некоторым количеством нововведений. Вы говорите, что стабильность — это приоритет внутренней путинской политики, но, тем не менее. Какие у нас нововведения? Например, голоса ДНР, ЛНР, непризнанных республик; например, электронное голосование, 3-дневное голосование — вот эти все танцы с бубнами для чего делается, на ваш взгляд?



С.Белковский: Кремль сушит явку, чтобы не очень много народу пришло, с другой стороны, нельзя же показать явку в 15%

С.Белковский― Чтобы упростить технологические задачи. С одной стороны, нужно сушить явку…

М.Майерс― Усложнение инструментов упрощает выполнение задачи.

С.Белковский― С одной стороны, Кремль сушит явку, чтобы не очень много народу пришло, с другой стороны, нельзя же показать явку в 15%. Она должна быть ближе к 50%, чтобы вся эта конструкция была легитимной. Для этого существуют подстраховочные варианты. Кроме этого сегодня, между прочим, МИД РФ заявил, что на зарубежных участках граждане России, которые захотят проголосовать, не нуждаются ни в каких доказательствах отсутствия у них ковида-19 в активной фазе: ни в ПЦР-тестах, ни в сертификации вакцинации, ни в чем. Естественно, под этими гражданами имеются в виду жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

М.Майерс― Но они же в основном будут голосовать электронно, насколько я понимаю. Там кого-то повезут автобусами в Ростов, но там же не будет офлайн-участков для голосования. Зачем же им ПЦР тогда?

С.Белковский― В Ростов же они должны приехать…

М.Майерс― Ну, какая-то часть поедет на автобусах. Скорее, скажем так, выдача СНИЛСов, например, которые необходимы, чтобы регистрироваться…

С.Белковский― Знаете, иностранцы, которые находятся в Нью-Йорке или в Мельбурне, они зачастую голосуют не за кремлевские партии. К тому же их очень немного и вряд ли такие льготы предоставляются целевым образом им. Нет, они предоставляются людям на постсоветском пространстве, получившим российские паспорта.

М.Майерс― О национальной идее еще говорил Владимир Путин. И тут я не могу просто не попросить вашего комментария на тему того, что — хотела сказать, мы с вами, но подразумеваю, вы и мы — должны рожать больше детей. Крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое или четверо — этот вот как раз и есть национальная идея. Чего там придумывать, Станислав Александрович? И так все понятно.

С.Белковский― Это же психология бессознательного опять же. Во-вторых, Владимира Путина привела к власти именно такая нуклеарная семья, в которой было две биологических дочери и один неформальный, небиологический сын…

М.Майерс― Он.

С.Белковский― Нет, не он, а Валентин Борисович Юмашев. Эти люди сделали его президентом, поэтому он порождение такого типа семьи. Ну, и у него у самого такого типа семья. Там ходят разные слухи о том, сколько у него детей на самом деле, мы никогда не получим этому, пока он остается президентом, официального подтверждения. Но, видимо, он счастлив и со своей старой семьей неформальной, нынешним семейным положением. И он транслирует это ощущение счастья своим согражданам.

М.Майерс― Оно удачно? Оно достигает адресата? Потому что мы с этим образом всего хорошего против всего плохого, этой крепкой семьей, где Федор и Феврония рука об руку…

С.Белковский― Как вы знаете, отношения Петра и Февронии были очень неоднозначны, и лучше в детали не углубляться.

М.Майерс― Там все было очень сложно, но про это все забыли, слава богу.

С.Белковский― Этим просто никто не интересовался, не то что забыли.



С.Белковский: Александр Невский в известной степени ролевая модель Владимира Владимировича Путина

М.Майерс― И слава богу! Потому что поинтересуйся нынче Александром Невским, его истинами, реалиями, которыми он управлял…

С.Белковский― Он, кстати, был членом семьи хана Батыя, Бату-хана. Породнился с ним определенным образом.

М.Майерс― Так вот у нас же есть прецедент, где преподавателя, руководителя колледжа вызвали в Следственный комитет: «Вы что там особенно Александром Невским интересуетесь?»

С.Белковский― Правильно, потому что Александр Невский в известной степени ролевая модель Владимира Владимировича Путина.

М.Майерс― Но она же символичная. Там исторические документы никого не волнуют, по-моему, кроме Алексея Венедиктова, у меня такое ощущение.

С.Белковский― Нет, еще есть и другие историки в стране. Некоторые даже ходят в Следственный комитет. История вообще населена мифами. В этом смысле литературное постижение истории кажется мне более достоверным, чем так называемая фактологическая, фотографическая история, потому что доказать, что было что-либо или нет, невозможно. И в этом смысле альтернативная какая-нибудь Хронология Фоменко и Носовского имеет под собой вполне реальные основания, по крайней мере, на уровне постановки вопроса. Не той альтернативы, которую они предложили, которая выглядит еще более безумной, чем официальная история, а, собственно, на уровне постановки вопроса: А какие ваши доказательства, что так и было? И вот мы объявляем фальшивкой один документ, какую-нибудь там Радзивилловскую летопись — и все меняется.

Поэтому непонятно, что было на самом деле, но миф Александра Невского, безусловно, системообразующий для Владимира Путина. И вот недавно митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов в присутствии Путина всячески напоминал Владимиру Владимировичу Путину главную заслугу Александра Невского — то, что он отказался от «латинских соблазнов», как его нынешний наследник в российской истории и политик.

С.Белковский: Он боится обострения любых вопросов, которые разделяют народ

М.Майерс― Писатель Станислав Белковский в «Особом мнении».

С.Белковский― НРЗБ национальная идея, что Владимир Путин все-таки подчеркивает, что он человек внеидеологический.

М.Майерс― То есть?..

С.Белковский― Он боится обострения любых вопросов, которые разделяют народ. Надо ли хоронить Владимира Ильича Ленина? Неизвестно.

М.Майерс― Ну, в эту реку ни один из здравомыслящих политиков, наверное, влезать не хочет.

С.Белковский― Или, скажем, как оценивать события путча августа 91-го года тоже неизвестно, потому что Путин уклонился полностью от обсуждения этой темы и сделал вид, что никакого 30-летия путча в этом году не отмечалось. Он занимался совершенно другими делами.

М.Майерс― Он последователен? Он правильно поступает в этой ситуации политически?

С.Белковский― С точки зрения самого себя, да, он поступает правильно. Поскольку он не готов к идеологической борьбе. Он капеллирует к совершенно другого типа ценностям. И с с точки зрения апологии стабильности тоже. Потому что именно это дает ему… Кстати, Алексей Анатольевич Навальный точно такой же в этом смысле, он симметричен Путину, Навальный же тоже не настаивает ни на каких идеологических приоритетах, он борец с коррупцией. Во-первых, мы все против коррупции, а даже те, кто за, на в состоянии в этом признаться. То есть это тоже надидеологическая, внеидеологическая вещь. Это позволяет всем сторонникам такого типа политика утверждать, что он за них. Коммунисты говорят, что Путин — тайный коммунист, полуявный; либералы — что он на самом деле либерал и так далее. Значит, все углы русской истории он должен как-то хитро обойти. И в этом смысле он должен сказать, что крепкая, прочная семья с верными супругами и любимыми детьми — это плохо? Никто же так не скажет, кроме каких-то маньяков и извращенцев уж совсем.

М.Майерс― Это правда. Но другой вопрос, что меня это не цепляет, понимаете? Не конкретно меня. Я беру некого среднестатистического…

С.Белковский― Маша, вас это не цепляет, потому что вы не пенсионер и не военнослужащий.



С.Белковский: Он считает, что он уйдет от власти раньше, чем эта картина кардинально изменится

М.Майерс― И мне не дают ни 10, ни 15, мне дают 0, чего уж мне тут выпендриваться. Но тем не менее, если мой голос кого-то интересует… Говорят же, что поскольку аудитория стареет — я имею в виду, что уходит поколение тех людей…

С.Белковский― Стареют обе стороны письменного стола, как сказал поэт. Да, конечно.

М.Майерс― Ну, например, которые сочувствовали советской власти. Что аудитория меняется и надо каким-то образом научиться разговаривать с 30 минус, я имею в виду возрастную категорию.

С.Белковский― Нет. Так задача перед Путиным не стоит. Он считает, что он уйдет от власти раньше, чем эта картина кардинально изменится. То есть при нем все равно большинство населения России будут составлять те люди, которые, в принципе, его риторики, и главное, его попытки сшить не сшиваемые куски русской истории и все-таки доказывать, что мы живем в великой стране, а поэтому психологическая травма 90-х годов исцелена и страдания исцелены, что эти люди доминируют НРЗБ сохранится. Но когда нынешние тиктокеры будут составлять большинство электората, тогда его уже во власти не будет.

М.Майерс― Это даже не тиктокеры. Тиктокеры — это еще более молодая аудитория. Я говорю, даже не 30 минус, даже 35 минус. Вот для того, чтобы работать с этой аудиторией, российская власть нынешняя, она хотя бы в каких параметрах с ними разговаривает?

С.Белковский― Она с ними, как мы видим, не разговаривает.

М.Майерс― Вообще не разговаривает.

С.Белковский― Потому что сейчас это не важно, потому что они не составляют большинства. Большинство составляет другая аудитория. И здесь уже приходится делать принципиальный выбор. При этом, видимо, Кремль будет на выборах 24-го года разыгрывать тему Иосифа Сталина — вот тут-то он заговорит с темой 35 минус…

М.Майерс― Каким образом?

С.Белковский: Сталин неоднозначен. Путин все время транслирует эту позицию

С.Белковский― Потому что альтернативы кремлевскому кандидату, будь то Владимир Путин сам или его преемник — это сейчас не важно — будет сталинист. Вот, к примеру, Захар Прилепин очень хорошо смотрится в этой роли. И тогда аудитории 35 минус Кремль скажет: «Вот смотрите, ребята, да, конечно, может быть мы и нехорошие люди, с вашей точки зрения, мы много сделали нехорошего, но смотрите, кто вместо нас может придти — вообще махровые убийцы и сторонники тоталитаризма. Поэтому мы меньшее зло».

М.Майерс― То есть Сталин в этом контексте все-таки демонизирован, а не как это… «эффективный менеджер», победитель в Великой Отечественной войне?

С.Белковский― Сталин неоднозначен. Путин все время транслирует эту позицию, что у него есть и хорошие и плохие стороны.

М.Майерс― И крути его как хочешь.

С.Белковский― Конечно, победа в войне и все такое и восстановление народного хозяйства. И дальше будет повисать в воздухе вопрос: А можно все это было сделать без нескольких десятков миллионов жертв собственного народа? В этот момент брифинг заканчивается, причем брифинг не только официальный, но и внутренний, на котором Владимир Путин общается с аудиторией в виде самого себя.



С.Белковский: Флаг в школе и так есть, поднять его несложно

М.Майерс― А как на этом фоне смотрится еще одна путинская инициатива… не помню, чья инициатива, но он поддержал эту историю с ежедневный подъемом государственного флага. Если уж мы начали про скрепы, то куда уже без триколора. Как на сайте Ульяновской области написали, что это тот самый триколор, под которым деды шли в атаку. Это все мы читали, скриншот разошелся по Телеграм-каналам. Вот это зачем? Это на этом языке Путин с тиктокерами разговаривает?

С.Белковский― Это же не вредно, пусть привыкает, что называется. Как по известному анекдоту: «Грязь вас не вылечит, но к земле привыкните». Все же должны уважать государственные символы, в том числе, и тиктокеры. Тем более, флаг в школе и так есть, поднять его несложно. Дополнительных бюджетных ассигнований не требуется.

М.Майерс― Вы, понимаете, чтобы его каждый день поднимать, его еще и спускать надо в какие-то моменты. Если постоянно будет двигаться вверх…

С.Белковский― В России же строгость формальных порядков компенсируется необязательностью их исполнения. Кто там будет проверять, поднят флаг или нет.

М.Майерс― Но, тем не менее, это становится одним из ритуалов, который, видимо, необходим.

С.Белковский― Путин вообще большой поклонник ритуалов. И поскольку это соответствует национальной концепции, изложенной в той самой Конституции 2020, вернее все в той же. потому что он же утверждает, что он не принимал новой Конституции, а только новую редакцию старой, постольку это хорошо. А Конституция, в частности, предполагает, что Россия — это осажденная крепость, что ни пяди земли и, что, конечно, в истории мы правы, а нас все пытаются обидеть — это очень важная составная часть этой концепции, которая опять же есть результат трансляции внутренних переживаний Владимира Владимировича по поводу его отношений с западными лидерами, с которыми он совместно жил и работал в хорошем смысле все эти годы.

М.Майерс― На фоне Афганистана он приобрел, на ваш взгляд, какие-то геополитические очки в настоящий момент, именно на международной арене?

С.Белковский― Косвенно за счет частичной дискредитации США на этой почве. В том числе, само решение выводить войска из Афганистана было с точки зрения США и их интересов абсолютно правильным. Исполнение этого решения было чудовищным. И здесь, конечно, все, кто хочет показать, что США далеко не так сильны, как были прежде, особенно, что они уже не сильны морально, и то, что они сделали со своими в Афганистане, это нехорошо, это демонстрация слабости не только физической, но и моральной, и тут все, конечно, получили какое-то количество очков.

С.Белковский: Что же касается путинской России, Кремля, то она находится в положении ожидания проплывания трупа врага

М.Майерс― А можно сказать, что настоящее состояние, в котором находится международная политика, международное сообщество относительно Афганистана, — это такой цугцванг: вот только хуже, на этом фоне уже выглядеть невозможно, и нет ходов, которые предполагают более оптимистичное развитие событий?

С.Белковский― Сейчас их нет, конечно. Все смирились, что талибы пришли к власти и никуда не уйдут, что их придется признавать через некоторое время. Естественно, никто не хочет торопиться это делать. Все еще должны перевалить с больной головы на здоровую, ответственность за то, что так скандально и в некоторой степени позорно так получилось. Уже все deep state, американские глубинные государства говорят, что виноваты политики, политики — что спецслужбы, которые не подготовились; демократы — что Трамп; республиканцы — что Трамп абсолютно прав, а Байден пришел и все испортил; Великобритания и Германия говорят, что опозорено НАТО и надо подвергнуть ревизии определенной основы отношений со Старшим братом, которые подвергнут ревизии не будут, потому что все равно контрольный пакет НАТО принадлежит США, в том числе, в экономическом смысле. Это поменять без роспуска альянса нельзя.

Что же касается путинской России, Кремля, то она находится в положении ожидания проплывания трупа врага. И труп врага как-то проплывает. Какого-то активного вмешательства в Афганистан со стороны России не будет, особенно с учетом фантомных болей еще той афганской войны.

М.Майерс― Несмотря на призывы младшего Масуда, который в интервью РБК говорит о том, что «Россия, скорее помоги, вмешайся, организуй переговоры или получишь проблемы в Средней Азии или даже на юге».

С.Белковский― Нет, дипломатические усилия могут быть. Военных не будет. Путин не отправит войска в Афганистан.

М.Майерс― Денег даст оппозиции?

С.Белковский― Нет, а зачем? Оппозиция уже проиграла. Исходный вопрос угрозы Центральной Азии, угрозы исламизации — не вопрос о прямом вторжении талибов в Центральную Азию, которое им не нужно. Им нужно укрепится внутри страны, — это вопрос инфильтрации ислама, который, естественно, заполняет пустые идеологические ниши в странах, где царят светские коррумпированные режимы, как это в Центральной Азии и есть.

М.Майерс― Это реальная угроза? Насколько она опасна в международном контексте? То есть это что — это новые теракты, это новые организации, какие-то реинкарнации «Исламского государства», запрещенного в Российской Федерации?

С.Белковский: Исламизация хороша для нас тем, что ответом на нее должна стать христианизация Европы

С.Белковский― Совершенно не обязательно. Я считаю, что, безусловно, влияние ислама будет в мире нарастать в тех регионах, которые относятся к исламской цивилизации условно. В этом смысле странам Центральной Азии в лице правящих элит, правящих режимов надо беспокоиться, конечно. Безусловно. Система контрмер должна и может сводиться к управляемой исламизации, как поступил, например, вы будете смеяться, Рамзан Ахматович Кадыров.

М.Майерс― Это вот это называется управляемой исламизацией?

С.Белковский― Ну, конечно. Он же возглавил исламизацию с тем, чтобы меньше зависеть…

М.Майерс― А той иди формата типа эрдогановской НРЗБ?

С.Белковский― Конечно, тут вариантов достаточно много. И я со своей стороны считаю, что исламизация хороша для нас тем — мы ведь не живем в Афганистане и, надеюсь, не будем, что ответом на нее должна стать христианизация Европы, что само по себе было бы важным ответом на концептуальные вызовы последних времени внутри Евросоюза.

М.Майерс― Не должна стать?

С.Белковский― Должна стать.

М.Майерс― Но пассионарность немножко различная между яркими проявлениями христианских активистов и радикального ислама. Тут несопоставимые вещи.

С.Белковский― Нет, сопоставимые вполне. Это, собственно, вот в фильмах, сериалах Паоло Соррентино «Молодой Папа» и «Новый Папа» как раз эта тема и обсуждается пророчески. И существует пассионарная энергия европейского христианства, которая может быть противопоставлена как НРЗБ самой церкви вызовам других конфессий.

М.Майерс― Там разве там ответ дан?

С.Белковский― Дан ответ — нет. Но этот ответ касается Римской католической церкви, и я с этим ответом — «нет» полностью согласен. Не случайно на днях поползли слухи о том, что папа Франциск тоже собирается уходить в отставку досрочно. Видимо, он не сделает это досрочно, пока жив его предшественник Бенедикт XVI, поскольку два отставных папы — это уже перебор. Их даже негде селить, не хватает недвижимости Святого престола, чтобы их размещать. Но дело не в этом, конечно, а в том, что, конечно, не может быть два основных папы, и одного-то было много. Прецедент был всего один за всю предшествующую многовековую историю католической церкви.

Но факт, что когда приходил папа Франциск в 2016 году, было много надежд, что вот он, поскольку он представляет регион с динамично, бурно развивающимся христианством — Латинскую Америку, в отличие от Европы, где оно мумифицировано в значительной степени, с учетом его отношений с разными мировыми лидерами, особенно Бараком Обамой, всем этим крылом политического истеблишмента, он станет и большим миротворцем и большим реаниматором репутации Ватикана. Нет, этого не случилось. Ни первого, ни второго.

Именно поэтому, я думаю, он собирается уходить, потому что Бенедикт XVI уходил по той же причине, что Ватикан находится в концептуальном тупике. И с позиции старого европейского консерватора, каким был и остается Бенедикт XVI, дай ему бог здоровья, это решить наверное, то, естественно, что это невозможно и с другого боку решить. Потому что как только папа Франциск начинал предпринимать какие-то реформаторские усилия, немедленно консервативные круги Ватикана вставали на дыбы. Нас ожидает новая Реформация. Она коснется и России тоже, потому что что-то придет на смену сегодняшнему официальному православию, олицетворяемому РПЦ МП. Сколько времени это займет? Лет 10-15…

М.Майерс― А откуда придет? Где эти ростки будущего реформационного режима?

С.Белковский― Они везде. Нивы побелели и поспели к жатве. Я не могу точно ответить на этот вопрос, потому что мое осознание этих процессов исключительно интуитивное.

М.Майерс― Писатель Станислав Белковский гость программы «Особое мнение». Мы вернемся минуты через четыре.

НОВОСТИ

М.Майерс― Мы продолжаем. 19 часов 34 минуты. В студии Маша Майерс в роли ведущей. И наш гость, почти хозяин — писатель Станислав Белковский.

С.Белковский― Хозяин у нас — «Газпром-Медиа».

М.Майерс― У вас.

С.Белковский― А Белковский уже не писатель.

М.Майерс― Тут вопрос был: когда уже вас иноагентом признают, Станислав Александрович, отчитайтесь?

С.Белковский― В каком-то ценностном смысле, а не юридическом я им являюсь давно. Более того, я даже агент с двумя «н», потому что я агент инновационных процессов. В смысле того, что если считать ценности свободы и демократии иностранными, а не доморощенными, я тоже считаю себя их агентом. И христианство было тоже привнесено иностранцами, как мы знаем.

М.Майерс― И украинцами. Это важно.

С.Белковский― Которые по версии Владимира Владимировича были тем же самым народом, поэтому все отличия отменятся в этом смысле.

От трех вещей теперь нельзя зарекаться, а не от двух. Я помню, был еще хороший анекдот времен президентства Дмитрия Анатольевича Медведева, что у России четыре беды. Две из них все знают, а еще две — это дураки и дороги. Поэтому от суммы, от тюрьмы и от статуса иноагента зарекаться нельзя, и уже никогда нельзя точно сказать, когда объявят. Ну объявят и объявят. Как сказано в Писании, как увидите на небе…

М.Майерс― А вы сверхидею понимаете этого процесса, зачем все-таки это делается?

С.Белковский― Все законы в России существуют для избирательного применения, как мы знаем…

М.Майерс― Сегодня Песков говорил, говорил, да недоговорил — потравил в Минюст разбираться.

С.Белковский― Просто если ты нехороший человек — навальнист или как-то связан с лагерем Алексея Навального или Михаила Борисовича Ходорковского, ты, конечно, должен попасть под иностранного агента, если только тебя не забудут, если ты достаточно заметный навальниств или ходорковец, а кроме того, если ты досадил какому-то большому начальнику.

М.Майерс― Но почему сейчас-то? Мы же говорили в начале про стабильность. И все у нас было хорошо. И с Навальным мы живем уже не первое десятилетие и с Михаилом Борисовичем Ходорковским, дай бог ему здоровья…

С.Белковский― Было принято решение исключить несогласных в 2020 году, этот процесс сейчас подходит к концу. Он занял всего лишь немногим более года. В России все делается в режиме кампанейщины, как мы знаем на протяжении нашей многосотлетней истории. И здесь ничего не изменилось. Ну, конечно, отношение к Навальному именно как к недопустимому элементу политической системы сложилось в конце прошлого года на фоне всей этой истории с отравлением, когда он обвинил Владимира Путина в травлении и практически назвал себя равным ему окончательно. В то время подход Путина был всегда такой: пока Алексей Анатольевич занимается антикоррупционными расследованиями, он условно приемлем, но покушаться на власть он не должен, тем более, на самую главную — мою власть.

М.Майерс― Но все изменилось.

С.Белковский― В конце прошлого года все изменилось, и было принято решение все эти структуры зачистить, исключив их из легальной политики. Речь идет, прежде всего, о том, что никакие иноагенты не должны вмешиваться в политические механизмы, существующие внутри России, в рамках которых формально и номинально формируются органы власти.

С.Белковский: Я делаю ставку на смену поколений.

М.Майерс― Смотрите, место Навального, допустим, в системе путинских координат — в тюрьме. Место Ходорковского — в эмиграции. А вот их сторонники, они где оказываются? Ну, хорошо, пройдут выборы, правильно проголосуют, будет послушная, замечательная дума, как обычно. Ничего не изменится. Как жили, условно, в 18-м, 19-м, 20-м… так же будем жить и в 21-м. А вот серая зона, она в каком окажется статусе и в каком даже географическом месте?

С.Белковский― А об этом мы подумаем завтра, поскольку эта политическая система мыслит короткими перебежками.

М.Майерс― А вы как думаете? Вы же мыслите длинными перебежками. Все-таки у писателя иные задачи, чем у политтехнолога. Правда?

С.Белковский― Я, как и вы, видимо, делаю ставку на смену поколений. Не на то что политические активисты… политические активисты сейчас во многом деморализованы, потому что они поняли, что против лома нет приема, что эту стену нельзя прошибить головой.

М.Майерс― А смена поколений — это те самые, с которыми власть российская не умеет разговаривать (смотри первую часть не хорошей сегодняшней программы).

С.Белковский― Потом-то они все равно окажутся на авансцене, что-нибудь изменится. Поэтому здесь, как всегда в России, нужно запастись терпением.

М.Майерс― А что они могут предложить и с точки зрения ценностей, с точки зрения механизмов, с точки зрения инструментария, каких-то социальных коммуникаций? Какая будет эта прекрасная Россия уже будущего.

С.Белковский― Такими же, какие они есть уже. Какие основные черты поколения Z, например? Это эгалитарность в первую очередь, этот отсутствие повышенного интереса к деньгам и материальным ценностям. Это само по себе важно, потому что эгалитарность априорная, она убивает вождизм, который России так исторически присущ. Остальное убивает основы коррупции ментальные. Как это все будет происходить технологически, я сейчас не знаю, никто не знает. Точно также 35 лет назад я совершенно не знал, что рухнет Советский Союз. И, столько, любое рассуждение на эту тему могло вызывать только хохот.

Нет, конечно, были уже всякие футурологические изыскания на эту тему, что Советский Союз скоро рухнет, но это было никому не очевидно. Даже авторам этих изысканий, которые скорее привлекали внимание к такой радикальной постановки вопроса, причем абсолютно верили в истинность собственных прогнозов.

М.Майерс― Я смотрю сейчас на список новостей, которые нас окружают. Как это новое поколение, новая поросль вмешивается в эту привычную стабильную жизнь. Как то, например, спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник», который то ли сняли с репертуара, то ли не сняли с репертуара, но, тем не менее, это современная пьеса, и здесь даже не надо делать акцент на то, что эти «Офицеры России», все их копья и стрелы направлены против Лии Ахеджаковой, дай бог ей здоровья. Прекрасная актриса. Но сам факт, что это пьеса современного драматурга, татарского, по-моему, если я ничего не путаю, — вот в виде каких-то ЛГБТ-отношений, так или иначе, обсценной лексики, взаимоотношений… Там как раз конфликт этой пьесы, он между старшим поколением, которое представляет Лия Ахеджакова, ее героиня и ее внуком. Вот в такой форме это, допустим, проявляется.

Или тоже из сегодняшних новостей. Сервис Airbnb готов предоставить бесплатное жилье для афганских беженцев. То есть это то, как реальность — Airbnb или еще какая-то либо — сталкивается с теми ценностями, которые защищают «Офицеры России», они говорят: «Не надо нам тут устраивать… эти спектакли показывать».

С.Белковский― Что касается тетра «Современник», то я должен согласиться как раз с Лией Меджидовной Ахеджаковой, которая высказала предположение, что это интрига против нового художественного руководителя театра.

М.Майерс― Все так мелко? А как же великий ценностный спор?

С.Белковский: Он понял, что все 30 лет его жизни прошли зря из-за того, что он был на обложке этого альбома

С.Белковский― В современной России очень часто… Вот вы спрашивали, кого признают иностранным агентом — вот кого-нибудь, кто не нравится большому начальнику. Закон об иноагентах так сформулирован, что им может оказаться любой. Ты не должен работать на какого-нибудь иностранца. Просто в одну часть своей жизни ты получил 3 копейки из-за границы, которые могли тебе прислать с провокационными целями, а в другой части своей жизни ты что-то говорил про политику. И это может быть никак не связано между собой — то ты уже иноагент.

Ну, конечно, все эти большие идеологические построения и конструкции используются для аппаратных, экономических и прочих разборок. И поскольку назначение Виктора Рыжакова не понравилось некоторым титанам «Современника» предыдущей эпохи, чего они не скрывали, то, я могу подозревать, что эти подозрения в значительной степени оправданы.

Но если говорить о ситуации в целом, то да, есть некоторые глобальные тренды, которые все равно победят, в том числе, примат сетевых структур над иерархическими и прочее. Поэтому цель Владимира Путина — это защитить Россию максимально от быстрого триумфа этих трендов на нашей территории. И будет защищать, пока хватит сил, времени и прочих ресурсов.

М.Майерс― А надо ли защищать в этом смысле Америку, например, от неоконсервативзма, который проявился. Я все хотела, друзья мои, поговорить с Белковским поговорить до детской порнографии. Этот шанс у меня есть, мне выдался. Потому что, как вы знаете…

С.Белковский― Признанной экстремистской и запрещенной в России, давайте скажем на всякий случай.

М.Майерс― История с обложкой «Нирваны». Вы видели, наверное, эту картинку. Если вы помните обложка Nevermind, на ней голый младенец плывет в бассейне под водой за долларовой купюрой. Какой была «Нирвана», какой был альбом Nevermind, это мы с вами помним. А если вы не помните, то это ваши проблемы.

И сейчас этот молодой человек подает в суд на авторов, на тех, кто остался еще в живых.

С.Белковский― Там довольно много, человек 12.

М.Майерс― За то, что это детское порно, которое испортило его жизнь. Вот это старая этика, рок-н-рольная этика, где Sex, Drugs & Rock`n`Roll. И вот эти порядочные партии.

С.Белковский― Это тоже амбивалентный — используя умное слово, — то есть двойственный процесс. На прошлой неделе было тоже казус такого типа. Какая-то дама, она является официально анонимной, обратилась в суд против Боба Дилана о том, что он принуждал ее к сексу в 1965 году.

М.Майерс― Вайнштейн— style. Запомнила же.

С.Белковский― Это надо срочно сделать, пока Боб Дилан не умер. Потому что когда он умрет, уже судиться будет не с кем. Надо отобрать у него деньги сейчас. Эта логика понятна. Так же, как и в случае этого юноши, который в 30 лет… видимо, он не хочет работать, извините за этот олдскульный аргумент советского педагога. Он понял, что все 30 лет его жизни прошли зря из-за того, что он был на обложке этого альбома, хотя я абсолютно уверен, что в самых разных жизненных ситуациях он козырял этой обложкой и предъявлял ее как свой главный жизненный аргумент и актив.

М.Майерс― О, даже не сомневаюсь. Весь мир теперь знает, как выглядит его часть тела, простите, за это нескромное утверждение.

С.Белковский― Часть тела в том иске к Бобу Дилану называется «статус музыканта», поскольку истица заявила, что Боб Дилан занимался с нею сексом с использованием статуса музыканта.

М.Майерс― Этот парень не музыкант, так что придется какое-то иное придумать словосочетание для его статуса, простите.

С.Белковский― Завтра кто-то увидит себя в таком же виде на плафоне Сикстинской капеллы, и скажет, что из-за этого вся его жизнь пошла наперекосяк. Но поскольку Микеланджело и папа Юлий II уже умерли, то Ватикан, видимо, должен будет отвечать материально за все эти эксцессы. То есть ясно, что все эти смены эпох, все появления новых этических кодексов и принципов порождают огромное количество жуликов, желающих на этом заработать. Сам факт их появления прекрасен. Потому что он делает человечество гораздо осторожней в такого вида эксцессах. А зачем снимать кого-то на обложке в таком виде, не убедившись в том, что это не выйдет тебе боком? Зачем, действительно, вступать с кем-то в сексуальные отношения, если это может быть использовано против тебя? То есть в какой-то степени это будет соответствовать очищению всей системы межчеловеческих отношений.

М.Майерс― Но тогда вы не выполните заветы Владимира Владимировича Путина, который настаивает на том, что крепкая семья и двое, трое… четверо детишек.

С.Белковский― Нет, у Боба Дилана же не было крепкой семьи с этой дамой, которой было тогда 12 лет. Наоборот, как раз крепкая семья страхует тебя. Хотя вот только что вышло на «Матч ТВ» скандальное интервью футболиста Павла Мамаева из клуба «Ростов». Знаете такого?

М.Майерс― Я только знаю, потому что он бил кого-то стулом.

С.Белковский― НРЗБ. То есть все-таки было доказано по Михаилу Жванецкому, что в консерватории что-то не так. И там побили стулом, кстати, чиновника Минпромторга, которые непосредственно курируют проект «Аурус», этих представительских автомобилей. В том числе, «Арус-Лафет», который готов к гонкам.

Дал интервью. Тоже был огромный скандал, потому что даже автор этого интервью известный футбольный журналист Нобель Арустамян уволился с «Матч ТВ», потому что он испытал жуткие нравственные страдание по поводу сделанного им же интервью — такая хитрая ситуация. Что он сам предлагал его не показывать в эфире, хотя он сам его и сделал. А руководство во главе Тиной Канделаки настояло все-таки на эфире, где Мамаев исключительно рассказывает о том, каким буквально дьяволом является его бывшая жена Алана Мамаева, в девичестве Хубецова.

Поэтому крепкая семья, которая, как казалось, существует еще пару лет назад, до тюрьмы, тоже не выдержала испытания временем, но тем не менее. Для того, чтобы жулики не могли вести себя вольготно и настаивать на том, что кто-то должен оплачивать всю их бессмысленную жизнь, надо просто вести себя осторожно и корректно.

М.Майерс― Эта осторожность человечество и загубит, мне кажется. Но мы с вами об этом в следующий раз поговорим.

С.Белковский― Во всем этом с точки зрения оптимистического подхода, который мне присущ, надо искать свои плюсы, подобное тому, как никто не должен иметь дела с иноагентами в Российской Федерации, — вот увидите этого человека — переходите на другую сторону улицы. Потому что он судится с создателем альбома «Нирваны», а дальше вы случайно заденете его локтем на улице и он будет судиться с вами 50 лет и разорит. Поэтому таких людей надо изолировать и изолировавть.

М.Майерс― Вот так мы со Станиславом Белковским начали с национальной идеи Владимира Путина и скреп и закончили Павлом Мамаевым и НРЗБ.

С.Белковский― Тоже скрепами, только вид сбоку.

М.Майерс― Меня зовут Маша Майерс. Спасибо вам большое!

С.Белковский― Спасибо! Всего доброго!

* — признан российскими властями иноагентом