И.Воробьёва― 19.08 в Москве, всем здравствуйте, это программа «Особое мнение», меня зовут Ирина Воробьёва, и сегодня со своим особым мнением писатель Дмитрий Глуховский. Дмитрий, здравствуйте.

Д.Глуховский― Здравствуйте.

И.Воробьёва― Если честно, я хотела начинать эфир со слова «апокалипсис» — имелось в виду пожары, наводнения, болезни, а тут Минюст выступил как всегда в пятницу вечером, и ощущение апокалипсиса стало таким совсем иным. Телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» включая их журналистов теперь СМИ-иноагенты. Что скажете?

Д.Глуховский― Ну послушайте. Давайте представим себе ту Россию, в которой желает оказаться нынешняя группа лиц. Видимо, это Россия, в которой запрещено полностью кому-либо вякать, всем нужно их только восхвалять, недопустимо никакое инакомыслие, но самое главное – это никому не позволять тем самым гриппозным носом лезть в награбленное. Это прежде всего – если изучить действия российской власти, аватаров в лице силовых органов и министерства юстиции, направляющую силу в лице каких-то менеджеров возможно из АП и СБ или спецслужб других каких-то. То есть, попытка полностью закуклить, закуклиться и подсечь любые поползновения общественности, независимой журналистики, которая как трава сквозь асфальт пробивается всё равно, узнать, разузнать и донести до общественности информацию по поводу награбленного – любых незаконно нажитых, уворованных средств и то, как это проявляется в реальности – яхтами, дворцами, коврами-самолётами и так далее.

Д.Глуховский: Сейчас мы имеем дело с режимом абсолютно паразитарным, который только имитирует борьбу с Западом

И.Воробьёва― Я не жила в СССР, то есть, взрослой не была в то время, но у меня есть ощущение, что всё, что вы сейчас сказали – это про то время как раз, нет?

Д.Глуховский― Знаете, есть большая разница между тем временем и этим, и она заключается прежде всего в том, что, во-первых, несмотря на существование номенклатуры знаменитой в брежневском СССР и хрущёвском, и горбачёвском, тем не менее, всё вращалось вокруг идеологии, и вокруг идейного, как противостояние двух систем, претендующих на объяснение устройства мира – между СССР и США. Сейчас мы имеем дело с режимом абсолютно паразитарным, который только имитирует борьбу с Западом, потому что имитация этой борьбы ему нужна только для самолегитимации. По факту, люди защищают своё право владеть то, что они себе присвоили за последние 30 лет и передать право владения этими вещами своим следующим поколениям. Угроза единственная, которую они видят для этого плана – это какие-то формы народного сопротивления, народные какие-то митинги и восстания. И уроки, которые они извлекают – это состоявшиеся уличные революции в Украине и провалившаяся уличная революция в Беларуси. Линия, которую они считают правильной – та, которой придерживался Лукашенко в прошлом году. Ошибка, которую, как они считают, он допустил – наличие в публичном поле независимых СМИ и фигуры, минимально привлекательные, вокруг которых как-то могла бы сплотиться протестная сила общественности, если эта фигура была бы допущена к выборам. То есть, мы имеем дело, неважно как это драпируется, во что маскируется – мы имеем дело с целенаправленной осознанной политикой по недопущению превращения ритуала покорности и раболепия, всё намечено на сентябрь, который по инерции называется у нас выборами в парламент, в переломный момент, когда протестная накопленная народная энергия могла бы выгнать людей на улицы и каким-то образом пошатнуть власть той группы лиц, которая сейчас продолжает управлять страной.

И.Воробьёва― Просто сейчас исполняется 30 лет событиям 91-го года, поэтому многие вспоминают то, что было в СССР, поэтому есть ощущение, что мы стремительно катимся, точнее, нас подталкивают к тому кризису, который разрушил страну 30 лет назад. У вас нет этого ощущения?

Д.Глуховский: Линия, которую наши власти считают правильной – та, которой придерживался Лукашенко в прошлом году

Д.Глуховский― Есть ощущение. Самое удивительное – что даже люди, казавшиеся просвещёнными, адекватными, умеющими анализировать информацию и делать соответствующие выводы, например, новый состав команды управления внутренней политикой АП, видимо, под влиянием исторгаемых остальными участниками группы паров теряет тоже признаки былой своей адекватности и своими действиями приближают, кажется – происходит закручивание крышки скороварки. Все эти годы успешно работал свисток, выпускавший пар, сейчас все эти свистки завариваются, известен список свистков-иноагентов, либо против этих людей открываются дела или им препятствуется ведение деятельности другими способами, всячески осложняют им жизнь, не давая заниматься их делом. К чему это приведёт – к тому, что, не имея легитимного выхода, реального выхода, протестная энергия никуда, конечно, не денется, потому что жизнь у людей не улучшается, и то, как государство справилось в кавычках с ковидом, предоставив население по большей части самому себе, откуда у нас одни из первых цифр по смертности населения в результате – не только по причине ковида, но связанных с ним, в мире. И падение уровня жизни, тревожность и всё остальное, что не может не сказаться на рейтинге правящей партии. Всё это не может не сказаться на энергии протеста. Эта энергия никуда не денется, она будет клокотать, кипеть, и, не имея возможности легального выхода, она будет приобретать выходы какие-то нелегальные. Возможно, в отложенной перспективе, а не сейчас. Но поскольку стратегии у власти никогда не было и нет по сей день, все размышления происходят только в полугодичном-годичном цикле и все попытки планировать жизнь политическую очень краткосрочны, можно ожидать, что сейчас они думают о том, как проскочить выборы, и как не допустить подъёма протестной волны вокруг выборов, как это произошло в прошлом году в Белоруссии. Повторюсь, белорусский опыт несмотря на своё неизящество признан успешным, и мы фактически активным темпом прошли путь белоруссизации России в течение первого полугодия отчётного периода.

И.Воробьёва― Вы говорите, что у власти нет стратегии – но мы же видим эту стратегию, сажают политиков, выдавливают из страны, журналистов вносят в списки иноагентов, сми-иноагентов, но телеканал «Дождь» — не знаю, что такое телеканал «Дождь», телевидение – это дорого, сейчас у них очевидно возникнут большие проблемы. Стратегия же вот она, мы её наблюдаем в течение последнего года так точно. Что-то случилось со связью, простите, восстановим сейчас связь с Дмитрием. Вы с нами?

Д.Глуховский― С вами.

И.Воробьёва― Не знаю, слышали ли вы мой предыдущий вопрос: вы говорили, что у правительства нет стратегии, но вот политиков выдавливают из страны, уничтожают независимые медиа. Это разве не стратегия?

Д.Глуховский― Это не стратегия развития страны, не стратегия движения вперёд. Это просто зачистка всех несогласных голосов, которые звучат в независимом пространстве, удаление всех критиков из общественного поля. Но это свидетельствует о банкротстве той линии или об отсутствии той линии, которую проводит власть. Когда ты не можешь противопоставить ничего конструктивного и дать ответ на претензии оппозиции и её действия, тогда ты просто запрещаешь людям говорить. Причём надо понимать, что вот эта нынешняя атака асфальтового катка на независимую общественность в предыдущих итерациях выборов мы видели в качестве врагов коммунистов, чеченских террористов, США, и теперь у нас последним нераздавленным врагом, по-видимому, осталась интеллигенция. По большому счёту, власть сейчас, чиновничество, бюрократический аппарат, сращённый с различными другими легальными и нелегальными институциями и службами ведёт атаку на думающий класс. Потому что думающий класс, люди, не вовлечённые во власть, но имеющие трезвую картинку происходящего и не подверженные одурманивающему действию пропаганды оказались, несмотря на свою малочисленность, последним классовым врагом чиновничества, бюрократии. По сути, власть пытается раскатать интеллигенцию.

И.Воробьёва― А как власть будет без думающего класса? Им, во-первых, без экспертного сообщества, без думающих людей, дальше не пойти, а во-вторых, скучно же?

Д.Глуховский― Есть в любом самом сомнительном авторитарном и тоталитарном режиме находятся умники, которые готовы работать на людоедов. И наши умники не единственные, всегда, особенно в диктатурах и тоталитарных режимах правого толка находятся обученные на Западе экономисты, которые готовы обслуживать эту власть, говоря о том, что если не они поработают на неё, народу будет ещё хуже. Мы прекрасно видим, что экономические институции у нас укомплектованы очень милыми и добронамеренными людьми, да и в общем во главе телеканалов сидят люди, которых трудно назвать отъявленными негодяями – они все с хорошим образованием, немало видели мир и путешествовали, обладают утончённым и изысканным вкусом. Тем не менее, все они находят для себя совершенно приемлемым работать на режим, который мягко говоря всё время ужесточается, и противопоставляет себя всё больше не только интеллигенции – просто это трудящаяся часть населения, а есть ещё глухо шипящая часть населения, народная масса. И не только интеллигенции себя противопоставляет власть, но и, собственно, народу самому. Осознание этого факта в народе уже есть или оно созревает, именно отсюда такое избыточное реагирование и зачистка общественного и медийного пространства со стороны власти. Именно потому, что нынешнее положение ощущается как угроза – иначе бы эти меры, кажующиеся избыточными, и не предпринимались.

И.Воробьёва― А мне кажется, или интеллигенцию и думающих людей в принципе не любят и в обществе не особо жалуют, и вряд ли в обществе кто-то будет всерьёз защищать этих людей?

Д.Глуховский: Все эти годы успешно работал свисток, выпускавший пар, сейчас все эти свистки завариваются

Д.Глуховский― Знаете, здесь момент такой – одна из стратегий по недопущению каких-либо протестных массовых акций заключается в том, чтобы лидеров общественного мнения, которые умеют формулировать свои мысли, нужно изолировать от этой бессловесной, но обладающей большим разрушительным потенциалом народной массы. Нужно, чтобы они идейно не синхронизировались. Поэтому власть работает в частности по зачистке поля лидеров общественного мнения, исключая их поодиночке различными стимулами, отрицательными и положительными, потому что у народных масс не должно быть спикера. В тот момент, когда интеллигенция разговаривает о вещах для народа абстрактных, таких как права человека, гражданские свободы или ещё что-то, европеизация – население, может быть, не хочет европеизироваться, хочет восстановления империи – но в тот момент, когда интеллигенция начинает говорить о вопросах социальной справедливости и несправедливости, бесправия человека и так далее – это вещи очень способные вступить в резонанс с настроениями людей, которые чувствуют себя всё более и более обездоленными, менее благоустроенными, закредитованными, незащищёнными от эпидемии. В эту третью волну коронавируса не будет преувеличением сказать, что балансирующими между жизнью и смертью. Поэтому сейчас это, разумеется, воспринимается, что власть распространяет ситуацию как действительно настоящая экзистенциальная угроза, но то, что это угроза, с которой надо что-то делать, безусловно, такое понимание мне кажется есть. И отсюда полная тотальная зачистка – ну хорошо, не массовые репрессии, но символические репрессии проводятся уже в массовом масштабе. Если раньше мы говорили неоднократно, в том числе в нашем с вами эфире, что это точечные акции, которые потом при помощи медиа масштабируются для создания ощущения массовых, то теперь это принимает всё более и более массовый характер. То есть это уже не педагогические меры, не воспитательные меры, а меры действительно инструментарного характера. То есть, нужно зачистить медиа-поле,..

И.Воробьёва― Опять провал со связью.

Д.Глуховский― Вообще слышно было? КГБ всё глушит.

И.Воробьёва― Не знаю, что там у вас глушит КГБ – остаётся ещё пять минуточек, я уже возвращалась к событиям 30-летней давности, но тут выяснил ВЦИОМ, что большинство, более 70% опрошенных не знают, как расшифровывается ГКЧП, не знают, входил ли туда Горбачёв или Ельцин, вписывают их туда – это всего лишь 30 лет назад. Насколько важно, что люди не помнят историю такую недавнюю?

Д.Глуховский― Во-первых, надо понимать, что люди не помнят, потому что годовщина телевизором не отмечается. И победу над ГКЧП простой человек, видимо, простой человек не воспринимает как какое-то завоевание, победу в своей войне за свободу. Война эта велась в центре Москвы, жертвы были принесены достаточно небольшой прослойкой городского класса, и поэтому если проводить опрос ВЦИОМ – во-первых, большие вопросы к самому ВЦИОМ, потому что как мы знаем, это совершенно придворная социологическая служба, ещё практиками пропаганды 30-х годов описывалась социология в умелых руках как один из очень важных инструментов создания, приведения общества к покорности, конформизму и подавление инакомыслия. Когда тебе часто говорят, что большая часть населения с тобой не согласна и ей всё нравится, ты трижды подумаешь, прежде чем не только заявлять вслух о своём недовольстве и несогласии, но даже его как-то испытывать. Поэтому это отдельная тема. Что касается того, почему люди не знают историю ГКЧП – видимо, нынешняя власть себя всё больше считает наследниками ГКЧП, чем Ельцина, который с ним каким-то образом справился.

Д.Глуховский: Не имея легитимного выхода, протестная энергия никуда не денется, т.к. жизнь у людей не улучшается

И.Воробьёва― Вы наверное знаете, сегодня Путин и Ангела Меркель встречались, там шла речь в том числе про Алексея Навального, у нас появилась новая формулировка от Владимира Путина, что он не по политике сидит, но вот Ангела Меркель, вот Макрон требуют освободить Алексея Навального. Это вообще важно в деле Навального, чтобы это происходило, именно из уст мировых лидеров, а не наших с вами?

Д.Глуховский― Очень важно, потому что это подтверждает признание Навального политическим деятелем, отбывающим свой срок в качестве политического узника по политическому делу, и то, что ведущие мировые лидеры, которые через какую-то паузу решили всё-таки протянуть руку и заговорить по какой-то нужде с Владимиром Путиным – этот факт очень важен. Я думаю, что желающие добавить в баланду «новичка» должны иметь это в виду, что случись что в заключении теперь уже с Алексеем Навальным, в наших тюрьмах происходит всякое, теперь это уже будет безусловно расценено как попытка устранения центральной фигуры политической оппозиции в России, практически единственного человека сейчас, который претендует на звание лидера политической оппозиции в России.

И.Воробьёва― Вы меня простите за цинизм – и что? Ничего же не меняется.

Д.Глуховский― Видите как – попытки строить демократическое государство в нашей стране остановлены, теперь я думаю, что власть в гораздо большей степени ориентируется на примеры успешного авторитаризма, которых и во второй половине 20 века в европейской истории было немало: и Португалия, и Испания, и так далее. И в мировой практике много – мусульманские страны живут в спектрах, оттенках серого в авторитарных режимах, которые могут давать большую или меньшую степень гражданских и политических свобод. То есть, в принципе принято решение, что мы будем жить в авторитарной стране, поскольку так власть имеет гораздо большие шансы на самоконсервацию. В авторитарных странах есть политические узники – в Турции 100 с лишним тысяч человек сидят по различной степени надуманности предлогам. И ничего, тем не менее, Турция является сторонником США по НАТО, и разговоры с ней ведутся, попыток санкционного или острого силового тем более давления не предпринимается.

И.Воробьёва― Простите, что перебиваю – прервёмся на краткие новости и небольшую рекламу, потом продолжим с Дмитрием Глуховским.

НОВОСТИ

И.Воробьёва― Продолжается программа «Особое мнение», Дмитрий Глуховский, Ирина Воробьёва. Вы можете смотреть нас на Youtube на канале «Эха Москвы» или присылать вопросы по номеру +79859704545. Все очень просят, чтобы я спросила про Афганистан у вас. Я, конечно же, хочу спросить про Афганистан у вас. Нам тут чиновники российские говорят: «Не надо бояться талибов, всё будет нормально». Я так на всякий случай напомню, что Талибан – запрещённая в России террористическая организация, но все говорят, что их бояться не надо. А вы считаете, надо бояться талибов?

Д.Глуховский― Я считаю, какими благими бы ни были их намерения, они столкнутся с тем, что не все им рады, по последним соцопросам в стране выяснилось, что рады им примерно 15% населения, и они не представляют этнически все группы, которые представлены в Афганистане. То есть, чтобы привести страну под свой контроль, они никак от массовых репрессий удержаться не смогут. И это уже начинается, не говоря о том, что это исламские фундаменталисты, просто исходя из предпосылок, каковы бы ни были их благие намерения показать, что они могут являться цивилизованной силой, всё это превратится всё равно через какое-то время в кровопролитие.

И.Воробьёва― Не верите?

Д.Глуховский― Думаю, что с силой, которая вроде как признана террористическим движением у нас ведутся переговоры заместителей министра иностранных дел, и есть готовность уже на более высоком уровне руку протягивать и пожимать – только чтобы не ввязываться в вооружённое противостояние с ними. Потому что на самом деле у сегодняшней России не хватит сил на ещё одну афганскую войну. Очень смешно, что Сергей Лавров, который столько призывал вывести американцев войска из Афганистана, думаю, что сейчас не шибко этому рад – несмотря на отчаянность свой прогрессорской миссии, американцы сдались – по крайней мере, залито триллион долларов в Афганистан, ситуация на какое-то время была стабилизирована. Ну нельзя ускорить прогресс на 500 лет за 20 лет, как минимум, два поколения должны смениться. В принципе, должно просто вырасти два новых поколения – 40 лет, исходя из библейских подсчётов, должно пройти прежде, чем обновится прошивка населения отдельно взятой страны.

Д.Глуховский: Мы активным темпом прошли путь белоруссизации России в течение первого полугодия отчётного периода

И.Воробьёва― Обновится ли эта прошивка, потому что мы видим, как там меняется несмотря на то, что дни прошли всего лишь, с учётом уровня образования в Афганистане обновится ли эта прошивка на самом деле?

Д.Глуховский― Миссия была в принципе достаточно отчаянная. Не говоря о военных задачах, которые они перед собой ставили, именно прогрессорская миссия по уменьшению преступности. Насколько понимаю, около 40% женщин получили образование и население страны выросло в 2 раза – с 20 до 40 миллионов человек. И большая часть родившихся людей какое-то образование получила – хотя бы школьное. Из совсем дремучего средневековья они шагнули куда-то допустим в 19 век, хотя технологически уже находились, по крайней мере, крупные города, в 21-м. Повторюсь, это беспрецедентный эксперимент, может быть, СССР похожие усилия предпринимал в среднеазиатских и кавказских республиках, в 20-30-х годах, но советская партийная элита была настроена гораздо более насильственно и бескомпромиссно, чем американцы, и времена были другие – но тем не менее, мы видим, что та энергия, которую имеет эволюционное общество, громадна. И когда эти усилия перестают предприниматься и нормы меняются, с огромной готовностью традиционные культуры возвращаются в своё лоно. Что касается Афганистана, самое забавное, что талибан, взрывавший статуи Будды ну ладно, ещё казнивший несогласных на стадионах, убивавший женщин за то, что они осмеливаются вне какого-то шариатского контекста вообще существовать и формально причисленный к террористическим и экстремистским, является у нас формально рукопожатным, а движение гражданского сопротивления в нашей стране может быть точно так же объявлено экстремистским и подвергнуто настоящим преследованиям. Почему сажают условно говоря Навального, и при этом жмут руку муллам из Талибана?

И.Воробьёва― Я бы хотела вернуться к вопросу женщин в Афганистане, потому что это отдельный вопрос, который сейчас возникает несмотря на то, что талибы на первой пресс-конференции выступили и сказали, что ничего не поменяется, женщины будут получать образование и будут работать. Кажется ли вам именно роль женщин и их прав в Афганистане отдельной в этом вопросе?

Д.Глуховский― Это предстоит увидеть, то есть, шариат в принципе права женщины сокращает радикально, с точки зрения современного общества однозначно, и талибы, которые стремятся построить шариатское общество и открыто это декларируют – разумеется, один из пунктов повестки. Как это будет на практике происходить – предстоит увидеть.

И.Воробьёва― Напомню, у нас Михаил Глуховский в гостях. Я обещала поговорить ещё про иностранных агентов и некоммерческие организации. Тут движение «Голос» признали иноагентом, они незарегистрированное движение, и тем не менее их признали иностранным агентом. Глава ЦИКа Элла Памфилова сказала: «Всё хорошо, мы их везде пустим». А вы верите, что с движением «Голос» будет всё нормально на выборах?

Д.Глуховский― Думаю, произошёл очевидный случай продажи души власти, и верить здесь не приходится точно. И то, как проходило пеньковое голосование.

И.Воробьёва― Вы имеете в виду поправки в Конституцию.

Д.Глуховский― Поправки в Конституцию. Это говорит о том, что пустые формальности, даже прописанные в законодательстве, никого не интересуют. Это работа на результат. И результат должен быть такой, чтобы Дума продолжала штамповать репрессивные законы любой степени безумности, исправно, так же как и в нынешнем созыве. И любые действия для этого будут предприняты.

И.Воробьёва― Тогда так ли важно вообще наблюдать за этими выборами? Уже никто не верит, что они будут хоть чуть-чуть честными, так ли важно вообще всё это?

Д.Глуховский― Дело в том, что единственные моменты хрупкости, которые возникают у авторитарных режимов, это именно моменты плебисцитов и этого ритуала приведения страны к присяге, который раз в сколько-то лет, в нашем случае раз в 4? 5? Уже не помню, как часто должен происходить. Дело в том, что по сценарию, который пишется в кабинетах на Старой площади и не только там, страна должна в это время выстроиться в школьную линейку и взять под козырёк. И это придаёт на следующие 4-5 лет режиму внешнюю легитимность – все же проголосовали, ну вот выбрали – что ж теперь мы будем трындеть? И это тонкий момент, когда что-то идёт не по плану, глиняные ноги начинают чуть крошиться, понимаете? Вот в чём дело. И мы понимаем из плюс-минус независимых рейтингов «Единой России», что позиции её, несмотря на способность власти мобилизовать дворников, учителей, милиционеров и военных, поддержка даже со всеми этими ресурсами оказывается очень символической. Понимаете?

Д.Глуховский: Победу над ГКЧП простой человек не воспринимает как какое-то завоевание, победу в своей войне за свободу

И.Воробьёва― А это мы откуда с вами знаем? Хочется же верить, что поддержка «Единой России» по стране не такая масштабная, как показывают потом на сайте ЦИКа. Откуда мы должны узнать о том, что поддержка не такая большая?

Д.Глуховский― Мне кажется, с людьми можно поговорить и всё понятно. Раньше люди очень боялись потерять то, что есть, но за последние полтора-два года они стали то, что есть, то, что осталось, терять ускоренными темпами. И желание сохранить ситуацию, законсервировать – логическим образом оставаться не должно. Когда твоё состояние стремительным образом ухудшается, с чего бы ты хотел оставить всё как было? Другое дело, что альтернативы у нас тоже достаточно прискорбные. Коммунистическая партия, которая давно уже не пытается сделать нашу жизнь более справедливо устроенной, и националисты, которые бузят в строго отведённом для них лягушатнике. То, что ни ЛДПР, ни коммунисты не являются альтернативой, мы понимаем, но с другой стороны, если осталась последняя возможность у людей в легальном русле выразить свой протест – это пойти на выборы и проголосовать за любую партию, не являющуюся партией власти.

И.Воробьёва― То есть, вы поддерживаете идею «умного голосования»

Д.Глуховский― Мне кажется, это единственная разумная сейчас тактика высказывания несогласия с происходящим.

И.Воробьёва― Остаётся минутка до конца – понимаю, что это мало для темы, но ровно год назад мы узнали о том, что Алексей Навальный потерял сознание в самолёте, и все эти события стали происходить. Вы для себя поняли, что произошло с ним и кто в этом виноват?

Д.Глуховский― Что-то подвисло.

И.Воробьёва― Пол-минуты, очень быстро.

Д.Глуховский― Мне кажется, это достаточно очевидно, и прежде всего сама власть и спецслужбы своими действиями себя разоблачают. То, какие усилия предпринимались для сокрытия следов деятельности и оперативных групп, которые были задействованы в отравлении политика, и то, как медийно реагировала власть, то, как комментировал события лично президент РФ, — это всё совершенно укладывается в русло истории того, что было принято решение на том или ином уровне об устранении Навального, ситуация не получилась, потом был конфуз, пытались каким-то образом отрулить как кризисную ситуацию – ну получилось то, что получилось. Поскольку нельзя было допустить его возвращения в страну перед выборами, он вернулся, его изолировали от участия в политической жизни самым грубым и надёжным способом, посадив в тюрьму.

И.Воробьёва― Спасибо, это было «Особое мнение» писателя Дмитрия Глуховского. За последние 10 секунд хотела бы сказать слова поддержки коллегам с телеканала «Дождь» и издания «Важные истории», которые сегодня признали иноагентами.

Д.Глуховский― Присоединяюсь.