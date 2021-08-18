А.Нарышкин: 19―07, добрый вечер. В прямом эфире «Эха Москвы» программа «Особое мнение», меня зовут Алексей Нарышкин, наш гость тележурналист, американист. Михаил Таратута.

М.Таратута― Добрый вечер.

А.Нарышкин― Говорят, у Байдена рейтинги посыпались, все меньше американцев его одобряют – это из-за Афганистана? Так быстро?

М.Таратута― Во-первых, где-то с мая началось его падение рейтинга потихонечку. Ну, его много вещей подвело, и кое-что вполне рукотворное. Но Афганистан, конечно, это очень серьезно. Думаю, что он станет частью того реквиема по его президентству, безусловно.

А.Нарышкин― А как это работает? В российских СМИ говорят: посмотрите, американцы 20 лет там торчали, потратили триллион долларов, наоборот, должны радоваться, что деньги налогоплательщиков не будут уходить.

М.Таратута― По сути, все правильно. Конечно, с точки зрения Америки пора было выводить уже 13 или 15 лет назад, когда они разгромили «Талибан»*, когда понятно стало, что — как там звали алькаидного* лидера?

А.Нарышкин― Бен-Ладен, запрещенный в России.

М.Таратута― Да, они его достали чуть позже. Ну, все уже сделали. Но там же какая проблема – вот был папа Буш-старший, он принадлежал к плеяде политиков-реалистов, которые реально подходили. Вот он освободил Кувейт от хусейновских войск и остановился на этом. А ему на смену пришли люди, демократы-идеалисты, которым мало уничтожить врага, им еще надо построить демократию.

М.Таратута: C точки зрения успешного экспорта демократии можно привести в пример Индию

А демократия — надо чтобы страна созрела для демократии. Невозможно ее экспортировать. Хотя, конечно, есть примеры экспортируемой демократии.

А.Нарышкин― Очень много говорят, что невозможно экспортировать демократию. Часто наши пропагандисты настоящие, серьезные, говорят, что американцы навязывают демократию – посмотрите на Украину, например. Но на Украине получается?

М.Таратута― Я не знаю, что на Украине понимают под демократией, это вопрос особый и сложный. Но с точки зрения успешного экспорта демократии можно привести в пример Индию, например. Британия благополучно экспортировала. Но в каждом случае успешного экспорта лежат какие-то особые условия.

В Индии у них были традиции выборности – то есть, не на пустом месте было это все, это были их традиции.

А.Нарышкин― Благодатная почва.

М.Таратута― А что касается Афганистана, здесь уж точно… но понимаете, тут проблема, что у нас, что у них, — специалистов по странам очень редко привлекают к принятию политических решений. Вот когда наши влезли тогда в Афганистан, хотя там тоже не все так просто, я крайне сомневаюсь, что решение принимали с участием специалистов, знающих и понимающих этот народ.

То же самое с американцами абсолютно. И вот это желание облагодетельствовать, построить демократию, — вот это, собственно, и подвело американцев.

А.Нарышкин― Вы хотите сказать, что американцам понадобилось 20 лет, чтобы понять, что афганскому народу на фиг не нужны демократические ценности?

М.Таратута― Именно так и есть. Может быть, они начали об этом задумываться раньше, но все не понимали, как жить после этого. Ну, выведут, а там образуется вакуум. А тут Россия, которая моет заполнить этот вакуум, получить влияние в этом регионе. А что будет с теми людьми, — тоже такие мысли, наверное, надеюсь, у них были.

И, кстати, и Обама говорил, что надо выводить, и Трамп говорил, а вот Байден взял и решился. И, в общем-то, говоря, наверное, он сделал правильно. Действительно это гибель людей, американцев, уж не говорю про афганцев, это деньги. Но как это было сделано — вот где проблема. Вот за что его осуждают и почему его рейтинг падает. А уж когда люди с самолетов, с закрылков падали — вот эти кадры вообще непростительны абсолютно.

А.Нарышкин― Но в этом не Байден виноват – что люди забираются на самолеты, хотя логично, что ты не сумеешь с внешней стороны на нем далеко улететь.

М.Таратута― Байден принял неверное решение.

А.Нарышкин― Пусть Михаил Таратута объяснит, какое решение было бы верным.

М.Таратута― Даже не Михаил Таратута объяснит, а военные, с которыми он консультировался перед принятием этого решения. Ему говорили, что надо там оставить контингент хотя бы в 2,5 тысячи. Байден настоял на своем: вот как хорошо будет для американского бюджета, и вообще для всего. И тем более, в общем, всем надоели эти войны, надо уходить.

Но ничего не было продумано. Во-первых, тот факт, что военных там практически не осталось. Они не продумали путей эвакуации, не продумали, что делать с людьми, которые им помогали, и так далее. То есть, там абсолютно полный бардак, за что его все критикуют. Причем, критикуют и все сторонники его. Нет ни одной газеты или канала телевизионного, — которые его облизывали, скрывали его истории с Хантером на Украине – ни одного канала, который не прошелся по его поводу. Абсолютно все, все газеты. Это действительно абсолютное фиаско.

А.Нарышкин― Говоря об особенностях управления в Америке говорят, что один человек там ничего не может решить, всегда есть система сдержек и противовесов, которая прекрасно работала в случае с Трампом. Как бы он на словах ни любил Россию, всегда был Конгресс, который мог создать баланс.

М.Таратута― Во-первых, решение решению рознь. Вывод войск это его компетенция – это первое. А что касается Трампа – там была политическая оппозиция, причем, на самом деле, двухпартийная в вопросе о России. То есть, там сомнений не было, что это враг, и с Россией никаких и танцев нельзя допускать. Поэтому все санкции благополучно принимались — ну, это общее убеждение политического класса, и естественно, Трамп с этим ничего не мог сделать.

А Байден наоборот, — это же его Конгресс, это демократы. Ну, в Сенате у них тоже плюс один голос есть. Так что это просто разные вещи.

А.Нарышкин― А снижение рейтингов Байдена насколько ему будет отравлять его политическую жизнь?

М.Таратута― Тут, наверное, я бы даже другой вопрос задал. Насколько это помешает демократам удержать Конгресс через один год. Это очень может помешать

А.Нарышкин― Это вы про промежуточные выборы?

М.Таратута― Совершенно верно. В Конгресс. Дело в том, что часть тех, кто будет избираться или переизбираться, — большая часть, — они объявили себя демократами Байдена, то есть, связали свою репутацию с Байденом. И вот Байден так обделался, что им непонятно теперь, что делать. Как бы красиво дистанцироваться – мол, человек ошибся, а они его сразу кидают.

А с другой стороны, им надо переизбираться. Республиканцы тут же этим воспользовались. Тем более, что считалось, что демократы подавали так Байдена, что он в международных делах абсолютный ас. Он сто лет сидел в комитетах по международным делам, знает все, со всеми умеет договориться. И вот такой абсолютный провал.

И вот сейчас стал серьезно вопрос о компетенциях руководства в принципе, насколько вообще руководство США компетентно, и Байден, естественно, во главе этой компании, не очень компетентной, как предполагается. Тем более, что его администрация успела много чего сделать, что на пользу точно не пойдет. Это и кризис на границе, который они создали — я имею в виду приток сумасшедший, по сто тысяч человек задерживают ежемесячно на южной границе.

А там что происходит? Вот когда был Трамп, он закончил с прежней практикой, когда человека задержали, регистрируют, назначают судебное разбирательство, можно ли ему давать гражданство, или нет, — все же претендуют на статус беженца. Затем его отпускают в ожидании суда.

А.Нарышкин― И он спокойно живет и пользуется благами цивилизации.

М.Таратута― Да. Ему дают временное право на работу, чтобы он мог содержать себя.

А.Нарышкин― Ох, ты – это до Трампа?

М.Таратута― До Трампа. И огромная часть всех этих ребят она пропадает, она не является на суд, она просто переходит на нелегальное положение.

А.Нарышкин― А их потом не искали?

М.Таратута: Такой инфляции в Америке не было, по меньшей мере, с 2008 года, а некоторые считают, что и последние 30 лет

М.Таратута― А как вы будете искать? Там же нет жесткой паспортной системы. Они растворялись. Трамп отменил это безобразие, сказал: ребята, вас поймали, — назад. В Мексику, и там ждите решения суда. Их всех отправляли в Мексику в ожидании решения. А ожидание тянется полгода, год, полтора, два года. А сейчас их такое количество, что там полный обвал и полный кризис.

Приходит наш умный Байден и благополучно говорит, что все, что сделал до этого Трамп, это абсолютная ерунда – все отменяем, будем, ребята, как было раньше, при бабушке, — будем отпускать вас и ждите здесь. И там, конечно, начался полный кошмар.

И все понимают, что уже сейчас как минимум 11 или 13 миллионов, а некоторые считают, что 20 с лишним миллионов нелегалов. Но так и им Байден обещал дать амнистию. А что это значит? Это значит, что новые беженцы из латиноамериканских стран ринулись к южной границе Америки. Ну, если дают амнистию, если там можно ждать — ну, как-то устроится. Вот это о, что сделал Байден, это его один огромный замечательный плюс.

Вторая история – это, конечно, инфляция. Такой инфляции в Америке не было, по меньшей мере, с 2008 года, а некоторые считают, что и последние 30 лет не было такой большой инфляции – подорожало все.

А.Нарышкин― А уместно ли Байдена обвинять, раз он сидит всего полгода?

М.Таратута― Одна из причин – это его «вертолетные деньги», его второй пакет помощи, который привел к двум последствиям. Последствие №1 – вот эти «вертолетные деньги» плюс увеличение пособий — по безработице, связанных с пандемией, — все это привело к тому, что низкооплачиваемые работники стали получать в общей сумме столько же, сколько они могут заработать, если будут работать.

А.Нарышкин― То есть, можно не работать.

М.Таратута― В результате они все подают на пособие по безработице, и нехватка рабочих рук — в кофейнях, в ларьках…

А.Нарышкин― Это массовое явление?

М.Таратута― Очень массовое. В таких, где малооплачиваемые работники. Это была одна история. А вторая история, связанная с этими «вертолетными деньгами», плюс его идея бросить триллионы на инфраструктуру, вообще на все – он разогнал инфляцию. Вот это абсолютно его заслуга. Его подвела, конечно, еще пандемия.

А.Нарышкин― Мне кажется, пандемия подвела всех.

М.Таратута― Да, но казалось, что все, справились они с пандемией — число коек свободных в больницах выросло, смертность упала, — в общем, все было неплохо. Пока не началась третья волна, «дельта» — она, конечно, абсолютно подкосила. В общем, он в этом не виноват, но все равно это ему минус — так же как и Трамп не был виноват, но тоже ему это был большой минус.

И вот все вместе, и еще эта история с Афганистаном, — думаю, она очень сильно подведет демократов. Может быть, за этот год случится что-то еще, но у меня впечатление, что «черный лебедь» прилетел.

А.Нарышкин― Раз мы говорим о демократах, у которых сложные перспективы, Трамп активизировался, активно комментирует всякие события. Афганские назвал самым большим унижением для США. Зачем Трамп сейчас вылез, готовится к следующим выборам?

М.Таратута― Не только.

А.Нарышкин― На прямой вопрос, будет ли баллотироваться, сказал, что «пока не могу, но ответ вас удовлетворит».

М.Таратута― Для начала, он намерен помогать республиканцам перехватить Конгресс на промежуточных выборах.

А.Нарышкин― А вроде бы республиканцы его не любили?

М.Таратута― Как – не любили? Он контролирует полностью партию.

А.Нарышкин― А он контролирует?

М.Таратута― Полностью контролирует свою Республиканскую партию, без его ведома ни один не изберется в Конгресс. Поэтому все лебезят и облизывают Трампа со страшной силой. Потому что он реальная фигура.

А.Нарышкин― А я был в полной уверенности, что когда Трамп проиграл, все перекрестились – слава богу, все.

М.Таратута― Сейчас его задача — помочь республиканцам, причем, лояльных к нему. Все нелояльные, кто голосовал против него или за импичмент ему, — там было несколько человек, те, кто его не поддержали 6 января – вот всех этих людей он, можно сказать, отстраняет одного за другим. То есть, в общем, совершенно лояльных к себе кандидатов он подбирает.

А.Нарышкин― И как вы представляете судьбу самого Трампа на ближайший год до выборов?

М.Таратута― Он будет активно вести избирательную кампанию в пользу кандидатов в Конгресс.

А.Нарышкин― А потом, до президентских?

М.Таратута― Если он решит баллотироваться… для республиканцев было бы лучше, если бы другой человек баллотировался. Потому что очень много людей во время выборов 20-го года — может быть, им нравилась его политика, потому что он был очень эффективным президентом. Но личность его была отвратительна очень многим.

А.Нарышкин― Расколол общество сильно именно из-за своих персональных…

М.Таратута― Нет, не он расколол общество, общество было расколото до него. Конечно, он подлил масла в огонь, но те проблемы, которые были, они лет за 15 до того начали появляться в США и нарастали. И этот нарыв взорвался серьезно.

Но дело в том, что, допустим, есть такой человек, губернатор Флориды, Де Сантос, который был бы гораздо более приемлемым. И если бы он пошел на выборы вместо Трампа, я практически убежден, что республиканцы могли бы выиграть и Белый дом. И Конгресс.

А.Нарышкин― А если Трамп вернётся через несколько лет – для России это хорошо?

М.Таратута― Трудно сказать. Очень трудно сказать. Мы же видели, что происходило: каждый его комплимент Путину кончался новыми санкциями.

А.Нарышкин― Язык мой – враг мой?

М.Таратута― Это же вопрос настроения политического класса. А здесь абсолютно двухпартийный консенсус: Россию не любят. Это поколение политиков, нынешнее, оно будет всегда против России – в любом случае.

А.Нарышкин― Сколько лет должно пройти, чтобы они Россию полюбили?

М.Таратута― Не знаю. Надеюсь, что так или иначе, украинский кризис разрешится — хочется надеяться. Потому что это одна из болевых точек, безусловно, в наших отношениях.

Но есть одна очень серьезная проблема, которая, боюсь, очень нескоро решится, и всегда будет шипом в наших отношениях. Я имею в виду геополитические проблемы. Американцы не готовы расставаться со своим лидерством, со своей гегемонией – ну, не готовы они.

А.Нарышкин― Американское руководство, или у каждого рядового американца в голове то же самое?

М.Таратута― Конечно, политический класс. Остальным людям, по большей части, они внешней политикой не интересуются. Это с одной стороны. С другой стороны, и Россия, и Китай претендуют на место за столом взрослых. Американцы их едва ли допустят, или, во всяком случае, сделают все возможное, чтобы не допустить.

И вот этот конфликт, думаю, очень долгое время не даст возможности нам по серьёзному наладить отношения. Он принципиален просто.

М.Таратута: Это люди, в голове которых только джихад, и в руках они кроме ружья и Корана ничего не держали

А.Нарышкин― Верну вас к Афганистану. Видел мнение, что США, вводя войска, всю эту проблему с талибами, запрещенными в России, оставляет на Россию и Китай. Насколько вам это кажется логичным?

М.Таратута― Ну, все, что хочется Китаю – пустить свои экономические щупальца по всему миру – это то, чем занимается Китай. А вот для России это действительно проблема, и проблема супер-серьезная. Талибы обещают, что положат конец наркотрафику и вообще выращиванию хлопка и займутся строительством индустрии настоящей.

А.Нарышкин― С трудом верится.

М.Таратута― Вообще не верится. Это люди, в голове которых только джихад, и в руках они кроме ружья и Корана ничего не держали. Поэтому я не понимаю, как они в принципе смогут вообще что-то наладить. Но это одна сторона. И вы понимаете, расширение наркотрафика. А это очень реально, — потому что, какой источник дохода? Раньше бы источник дохода – помощь западных стран. Ну, не талибам, а правительству. Сейчас, думаю, он перекрывается. И чем больше талибы будут зверства свои показывать, тем он тоньше и тоньше будет становиться.

И что остается? Остается наркота. То самое, за счет чего они жили. И все это пойдет через Таджикистан или Узбекистан к нам. Это пойдет к нам. А ваххабиты, террористы, фанатики, игиловцы? Их связь с ИГИЛ*…

А.Нарышкин― Запрещенным в России.

М.Таратута― Очень запрещенным, но от этого нам не легче. У них это не запрещено, даже наоборот, я полагаю, что это станет центром притяжения вообще исламского терроризма.

А.Нарышкин― А у них связи? Мне представлялось, что это конкурирующие все-таки организации. Талибы исключительно про Афганистан и про создание государства там, а игиловцы…

М.Таратута― А я уже слышал талибские голоса, что вообще надо халифат устраивать мировой. Да нет, этим людям верить и полагаться на них, по-моему…

А.Нарышкин― Сделаем сейчас небольшой перерыв, сейчас прозвучат новости. Напомню, гость нашей программы тележурналист, американист, Михаил Таратута. Оставайтесь с нами.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжается прямой эфир «Эха Москвы», Алексей Нарышкин и наш гость, тележурналист, американист, Михаил Таратута.

Ну, мы говорили про Афганистан. Разве Россия не демонстрирует куда более прагматичный подход в плане общения с этими товарищами-бородачами? Вы говорите, что есть риски экспорта терроризма, увеличенного наркотрафика. Но у нас же были контакты, Лавров с ними встречался – наверняка есть договорённости.

М.Таратута― Безусловно, какие-то договоренности есть. Но много ли они стоят, вот вопрос. Другое дело, что я на 100% поддерживаю ту линию, которую занимает наш МИД – хоть о чем-то попытаться договориться. Хотя бы не злить их. Хотя бы о чем-то договориться. А как иначе? Хотя бы сдержать. А какой у нас еще рычаг есть? У нас нет другого рычага. Поэтому, — да, думаю, все правильно.

А.Нарышкин― Как вы считаете, на высоком уровне были какие-то обсуждения с американцами – может быть на встрече Байдена и Путина, перспективы и последствия выхода американцев из Афганистана? Можно ли представить Путина, который просит Байдена не уходить?

М.Таратута― Это не объявлялось официально.

А.Нарышкин― Нет, конечно, не было.

М.Таратута― Трудно сказать. На тот период более жгучие вопросы были. Поэтому не знаю.

А.Нарышкин― Есть рассуждение интересное Константина Ремчукова на сайте «Эха» о геополитических последствиях решения Байдена по Афганистану. И один из выводов: триумфальное шествие американской демократии по всему миру, судя по всему, тормознулось — всем народам дается право на неограниченное домашнее насилие, реакцию и регресс. Согласитесь?

М.Таратута― Ну, может быть, это резковато сказано – может быть, Но определенно, что доверие к Америке как к защитнику демократии во многих странах-сателлитах Америки, безусловно, пошатнулось. Тут даже двух мнений быть не может. Уже в той же Украине – во всяком случае, я это вижу только из наших телепередач, у меня нет украинского ТВ. Но довольно много голосов, и не только оппозиции, а самых разных людей, и Ляшко тоже говорит, что надо надеяться только на самих себя, что никто нам не поможет.

А.Нарышкин― Ну, Ляшко это тоже такой пример вы выбрали.

М.Таратута― Какой видел, такой и выбрал. Но уже мысль, что Америка это не щит, за который можно спрятаться и быть абсолютно уверенным, что все будет хорошо, — нет. В этом смысле я с Ремчуковым абсолютно согласен.

А.Нарышкин― Но вы сами сказали, что американский истэблишмент по-прежнему хотят на международной арене быть защитниками ценностей, и так далее.

М.Таратута: Я на 100% поддерживаю ту линию, которую занимает наш МИД – хоть о чем-то попытаться договориться

М.Таратута― Да, но для этого не надо так глупо себя вести, для этого надо планировать выход из ситуации. Не только вход, не только пребывание, но и выход. Этот выход должен был быть подготовлен. А то, как бездарно он был проведен, — все стали задаваться вопросом, что вообще может Америка сейчас. Они сами своими руками это сделали. Это не наша пропаганда, не русские дела, нет. Это они сами так сделали. Они просто облажались. Крупно.

А.Нарышкин― Вы вспомнили про Украину. Справочно напомним — как вы это видите, что хотят американцы сейчас на Украине? Насаждения демократии, выращивание демократии. Или что? Есть материальная помощь, военная.

М.Таратута― У меня большое впечатление, я думаю, что это такой форпост против России просто. Они понимают, что Украина, чтобы им создать там что-то серьезное, на это уйдет или очень много сил, очень много денег. А американская политика все-таки очень эгоцентрична. Ну, вот какой реальный интерес может быть у Америки с Украиной? Ну, что?

А.Нарышкин― Вы меня спрашиваете?

М.Таратута― Нет. Я сам себя спрашиваю. Поскольку я Украиной не занимаюсь, поэтому для меня это так же новое.

А.Нарышкин― Порассуждайте с позиции американцев.

М.Таратута― Я просто рассуждаю. Экономический интерес? – ну, хорошо, были планы шельфовую нефть добывать, разрывами. Скупать их чернозем? Ну, может быть, отдельные компании. Но это не принципиально, настолько не принципиально для Америки с экономической точки зрения, чтобы вбухивать деньги туда и всем этим заниматься.

Нет, это вопросы влияния исключительно. Влияния в Восточной Европе и противопоставить – ну, вот какой-то заслон России. То есть, я это примерно так вижу.

А.Нарышкин― Скажите прямо: американцы используют Украину, чтобы Россию дразнить.

М.Таратута― Ну, можно так сказать. Это же у нас взаимная игра идет: мы немножко дразним, где можем, США, США немножко дразнит нас.

А.Нарышкин― А где мы Америку дразним?

М.Таратута― Например, в Венесуэле.

А.Нарышкин― А чем мы там дразним?

М.Таратута― Понимаете, Америка рассматривает весь континент Латинской Америки…

А.Нарышкин― Как свою зону влияния.

М.Таратута― Как свою зону влияния, это их собственность можно сказать. А тут влезают какие-то русские, которые вообще здесь ни при чем. Ну, это именно дразнить, ничего принципиального для Америки здесь нет. Но им это неприятно и они бы этого не хотели.

А.Нарышкин― То есть, мы в Венесуэлу, а они на Украину влезают?

М.Таратута― Да, примерно так. Это расширение зоны влияния – как я это понимаю. Я так думаю, — ну, честно говоря, я не вижу других никаких причин.

М.Таратута: Это же у нас взаимная игра: мы немножко дразним, где можем, США, США немножко дразнит нас

А.Нарышкин― То есть, еще раз – Украина американцам нужна, или нет?

М.Таратута― С той точки рения, о которой мы говорим, — да. Но только с той. Но не больше того.

А.Нарышкин― А как союзник, партнер по НАТО? Это тема, которая звучит на Украине активно.

М.Таратута― Ну, это она на Украине звучит. Но им уже сто раз сказали, что в обозримом будущем НАТО им не видать Им много раз об этом сказали.

А.Нарышкин― И Байден, по-моему, сказал этим летом.

М.Таратута― Все говорили абсолютно. Да, мы будем вам помогать, будем стремиться. Но это же обещать не значит жениться. Поэтому этого не будет никогда.

Что такое Украина в НАТО? Мы все понимаем, что пятая статья Конституции НАТО это помощь в случае военных действий. Но кто хочет воевать с Россией, если там на Донбассе что-то случится? Россия скажет, что это Россия с вами прокси-воюет, — значит, надо помогать Украине. А это значит, что вступить в прямой конфликт. И, между прочим, Путин недавно об этом сказал — он вот эту красную черту указал, что этого не будет никогда.

А.Нарышкин― Уже боюсь спросить про Белоруссию и США. Белоруссия тоже не нужна американцам? Зачем тогда Байден встречался с Тихановской, и было столько восторженных возгласов.

М.Таратута― Ну, как, слушайте? Демократы поддерживают демократию.

А.Нарышкин― То есть, это просто красивый жест?

М.Таратута― Абсолютно. Это абсолютный жест. Я не сомневаюсь, что он на карте не найдет Белоруссию.

А.Нарышкин― Байден? Да ладно.

М.Таратута― Ни одной минуты не сомневаюсь. Украину он знает теперь, где она, он много раз туда ездил. А здесь я просто уверен, что Белоруссию он просто не найдет. Да нет, к Америке Белоруссия?

А.Нарышкин― выборы у нас через месяц. У нас в парламенте есть специальные органы и комиссии, которые уже не первый год занимаются предотвращением иностранного вмешательства. Как американцы могут нам напакостить в России перед выборами? Какими инструментами? Зная, что они насаждают демократию по всему миру, хотя не везде получается.

М.Таратута― Честно говоря, я не знаю. Ну, ладно, если допустить что раньше американцы могли действовать через оппозицию нашу внутреннюю…

А.Нарышкин― Стоп, а как они действовали?

М.Таратута― Ну, допустим, финансировали оппозицию, помогали чем-то.

А.Нарышкин― Как помогали.

М.Таратута― Ну, я не знаю.

А.Нарышкин― А как же обвинения такие, что американцы финансировали нашу оппозицию. Вы платежки видели?

М.Таратута― нет, это не обвинения. Я умозрительно говорю, как могли помогать.

А.Нарышкин― Словом.

М.Таратута― Словом, политической поддержкой, возможно, поддерживали НКО какие-то. Кстати говоря, я тоже какой-то грант, много лет, лет 20 назад, получил.

А.Нарышкин― Ой.

М.Таратута― На какой-то свой фильм.

А.Нарышкин― Вы не иностранный агент, вас нет в списках?

М.Таратута― Слава богу, нет. Было такое. То есть, каким-то таким образом это может быть. Но поскольку, в общем, оппозиции сейчас у нас как-то и нет, НКО объявлены нежелательными элементами или организациями. Я не представляю.

Ну, хорошо, допустим, если в советское время несли свободу через «Голос Америки» — ну, действительно. Люди слышали.

А.Нарышкин― Они теперь все иностранные агенты, тоже маркированы.

М.Таратута― Ну, маркированы – бог с ним. А главное другое – ни у «Голоса Америки»**, ни у «Свободы»** нет аудитории. Точнее, она настолько мизерная. Я говорил с ребятами, я иногда выступаю на «Свободе», они меня раньше приглашали. Сейчас, правда, тоже. И я спрашивал их: какая ваша аудитория? — ну, если 10 тысяч, то это хорошо.

И что такое 10 тысяч? Это вообще ничего. Вообще. Блогер больше делает аудиторию. Поэтому я не вижу просто, как Запад может…

А.Нарышкин― А мстить за вмешательство русских хакеров в американские выборы?

М.Таратута― Но как мстить?

А.Нарышкин― Ну, не знаю, как. Заходить на сайт ЦИКа, взламывать сайты «Единой России» — не заставляйте меня подсказывать американским хакерам.

М.Таратута― Нет, не знаю, может быть, Я, честно говоря, просто этим вопросом никогда не занимался.

А.Нарышкин― Вы допускаете, что американцам просто наплевать на российские выборы, их устраивает, как здесь у нас политические процессы развиваются?

М.Таратута― Они понимают просто, что повлиять на них невозможно.

А.Нарышкин― Последнее скажите — Путин устраивает американцев во главе России?

М.Таратута― Путина очень не любят. Очень не любят в Америке. Прежде всего, элита. Конечно, они хотели бы видеть другого человека. Но опять-таки — хотеть не значит мочь. И поэтому, думаю, вмешательства просто нет.

А.Нарышкин― Спасибо огромное. Тележурналист, американист. Михаил Таратута был в прямо эфире «Эха Москвы», в программе «Особое мнение». Счастливо.

* — деятельность организаций запрещена на территории РФ

**― СМИ признаны российскими властями иностранными агентами