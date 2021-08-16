Е.Бунтман― Добрый вечер! Это программа «Особое мнение». Я ее ведущий Евгений Бунтман. И в гостях у нас украинский журналист Дмитрий Гордон. Дмитрий, здравствуйте!

Д.Гордон― Здравствуйте, Евгений!

Е.Бунтман― Начнем с событий недельной давности, как ни странно. «Мерзавец», и «надо посадить в изолятор» — это про вас говорил президент Лукашенко. Как вам?

Д.Гордон― Прекрасно. Благодарен Александру Григорьевичу за то, что является моим фанатом, пропагандирует меня. Я всегда благодарен людям, которые обо мне говорят, пишут. Не имеет значения хорошо или плохо, совершенно не имеет значения. Поэтому благодарю Александра Григорьевича Лукашенко.

Я вам скажу, когда президент любой страны так говорит о тебе, это уже знак качества тебя как журналиста. А когда человек, 26 лет бывший президентом Беларуси (последние годы я не считаю), говорит о тебе «мерзавец», будучи сам таким, ну это орден.

Е.Бунтман― Зато прозвучало «сам такой». Не страшно, что Лукашенко вас призывает куда-то посадить, учитывая, что главу Белорусского дома в Украине убили?

Д.Гордон― Да нет, не страшно.

Е.Бунтман― Возвращаясь к этому убийству в Киеве, — у вас есть какая-то версия, кто убил, как убил?

Д.Гордон― Никакой версии у меня нет, никаких материалов у меня нет. Я не в курсе, кто это сделал, но, я думаю, что наши правоохранительные органы дадут ответ на этот вопрос.

Е.Бунтман― Но гипотезы какие-то есть у вас?

Д.Гордон― Нет, не имею гипотез.

Е.Бунтман― Вы верите в то, что у Лукашенко всюду и, в том числе, в Украине есть свои агенты и есть свои спецсулжбисты белорусские, которые вольготно пишут, как многие пишут, чувствуют себя в Киеве?

Д.Гордон― Наверняка есть люди. Слушайте, Лукашенко богатый человек, может себе позволить любые вещи. Денег много наверняка. А кроме того он же дружит с Путиным, поэтому союзное государство, поэтому там общие интересы могут быть, интересы могут пересекаться. Поэтому ситуативно люди, работающие на Путина, могут сработать и на Лукашенко, и наоборот.

Е.Бунтман― Но это не первое политическое убийство и вообще убийство. Если это политическое убийство, как многие украинские СМИ пишут, почему так получается, что в Киеве их так много?

Д.Гордон― Да и их и в Великобритании немало, если проследить.

Е.Бунтман― Но вы же украинский журналист, поэтому я вас и спрашиваю про Украину.

Д.Гордон― Ну, потому что мир глобален, потому что люди, которые имеют задание от лидеров разных стран, спокойно делают свои дела в других странах. Это нормальная ситуация. Когда есть деньги, когда щедро платят за тот или иной акт, почему нет? Сегодня «джентльменов удачи» немало.

Е.Бунтман― А СБУ на что?

Д.Гордон― А СБУ на то, чтобы не было таких людей. Людей разных ловят, но, видно, не всех. Сил на всех не хватает. Но не только у СБУ. Слушайте, в Берлине убивают Хонгошвили, и следы показывают в Россию. Ну и что? В Берлине же нормальные люди в спецслужбах. И в Англии убивают, и Литвиненко, и Скрипалей пытаются отравить и что? То же самое.

Е.Бунтман― Обычно политические убийства кончаются каким-то расследованием, выявлением причастных, организаторов, заказчиков и так далее. Скажем, с делом Шеремета так и непонятно толком.

Д.Гордон― Евгений, многие политические убийства, начиная с начала 20-го века, до сих пор не раскрыты. Вернее, о них знают те, кому положено знать, но не для широкого круга. Например, вы же не можете точно сказать, кто убил Кеннеди, правда?

Е.Бунтман― Я знаю, что проводились многие расследования. Я читал огромный том материалов об убийстве Кеннеди. С Шереметом так что-то не получается.

Д.Гордон― Вот так, чтобы сказать, что Троцкого убил Рамон Меркадер, мы же о Кеннеди не можем так сказать? И о Шеремете не можем сказать и о многих. Потому что есть интересанты, которые до сих пор живы и которые заинтересованы в той или иной информации или дезинформации.

Е.Бунтман― О’кей, хорошо. Какие политические убийства расследованы в Украине ?

Д.Гордон― Убийство Гонгадзе расследовано.

Д.Гордон: Когда националисты начинают, любя свою культуру, свой язык, свою родину, не любить других — это уже плохо

Е.Бунтман― Хорошо, в последние 10-15 лет.

Д.Гордон― Давайте пройдемся по политическим убийствам. Давайте вспомним. Бузины убийство расследовано. Известно, кто его убил. Шеремета не расследовано до конца. Кто еще, какие убийства у нас были политические?..

Е.Бунтман― А вот то, что в Кривом Роге произошло — это политическое убийство или не политическое убийство?

Д.Гордон― Я думаю, что правоохранители скажут свое слово, причем быстро. Я сегодня видел материалы…

Е.Бунтман― Я напомню слушателям, что… вы меня поправите, как сказать — глава города, да?

Д.Гордон― Мэр Кривого Рога Павлов.

Е.Бунтман― Да, Константин Павлов был убит, или не убит, непонятно.

Д.Гордон― Я видел сегодня видео с его камер. Человек в крайне нервном возбуждении с карабином в руках прохаживается по веранде, кому-то пишет на телефоне. Не знаю, убийство ли это. Он лично с карабином в руках в нервном состоянии и пишет кому-то… Там рассматриваются разные вещи, в том числе самоубийство. Но, я думаю, мы увидим, что это. Я думаю, что следствие даст быстро ответ на этот вопрос.

Е.Бунтман― Пророссийская оппозиция, к которой, собственно, принадлежал, говорит, что это было самоубийство.

Д.Гордон― Пророссийская оппозиция может говорить всё что угодно, что она и делает. Они уже там все выжили из ума, по-моему, в пророссийской оппозиции.

Е.Бунтман― Расскажите, кто такой вообще Константин Павлов, раз уж мы начали об этом говорить.

Д.Гордон― А вы знаете, что самое интересное, я его фамилию узнал только в день убийства, то есть вчера. Я даже не знал, кто это, честно. У нас есть такие люди, которых не знает большинство людей, даже те, кто даже что-то знают. Мэр Кривого Рода и мэр Кривого Рога. Та Вилкул крепкие позиции имеет, отец Александра Вилкула Юрий Вилкул. Он много лет был мэром Кривого Рога. Павлов был у него заместителем долгое время.

Е.Бунтман― Я так понимаю, они соперничали на выборах.

Д.Гордон― Я думаю, что это подставная фигура Вилкула человек, я так думаю. Вилкул-старший не хотел идти на выборы: возраст и он болел сильно, у него сердце больное. Поставили человека вместо себя и контролировали его. Я так думаю, но это моя точка зрения.

Е.Бунтман― Надо признать, что это довольно странная история. Человек, который избрался, а потом, как вы говорите, с карабином…

Д.Гордон― Конечно. Когда убит мэр крупного города, а Кривой Рог — крупный город, в советское время он насчитывал 750 тысяч человек населения. Из этого города вышел президент Зеленский, в частности, и «95 квартал» и много людей известных. Это мощный промышленный гигант — Кривой Рог. Там лучше не жить, потому что там такие выбросы, что кошмар.

Е.Бунтман― Дмитрий Гордон, украинский журналист у нас в эфире. Давайте к главной теме последних дней и последующих дней, я полагаю, перейдем. Это ситуация в Афганистане. И вопрос в связи с этим следующий. В каком тоне в Украине обсуждают то, что произошло, то, что американцы по факту бросили своих союзников? Это какая-то болезненная реакция, болезненная вещь для Украины?

Д.Гордон― Вы знаете, я на это смотрю иначе. Я думаю, что история с американским вхождением в Афганистан — это история большой коррупции, и американское государство еще с этим разберется наверняка. За 2020-21 годы в Афганистане потрачен триллион долларов, огромные средства, огромные затраты энергии, много людей погибло из коалиции.

Д.Гордон: Россия устроила для своих граждан опять же «железный занавес», потому что со «Спутником» никого не ждут

Я думаю, что это была такая бездонная черная дыра, как и во время войны Советского Союза с Афганистаном с 79-го по 89-й годы. 10 лет. Я думаю, что, как и в советское время, это была жуткая коррупционная дыра, когда и наркотики оттуда везли в цинковых гробах вместо ребят, когда налажен был сбыт дубленок, видеомагнитофонов, аппаратуры и так далее; когда военно-промышленный комплекс работал на полную катушку. К сколько там выстрелов производилось, а сколько там всего было, кто же это считал?

Поэтому это большая коррупция, и, я думаю, американцы будут расследовать эту большую коррупцию собственную — раз. Второе: я рассматриваю вывод американских войск как большую геополитику. Я думаю, что американцы подложили толстую, жирную свинью России. Я это вижу следующим образом. Подбрюшье России давайте посмотрим, бывшие советские республики: Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан. Мы же с вами понимаем, что талибы пойдут дальше.

Мы же понимаем, что в Афганистане огромное количество населения является по национальности туркменами, узбеками, таджиками и так далее. Наверняка они захотят воссоединиться с своими братьями по вере в бывших союзных республиках. У меня есть ощущение, что Талибан сейчас немножко переформатируется, а у Талибана, чтобы вы понимали, огромные деньги в руках. Это очень богатая организация. Вы же, понимаете, что Афганистан — это большой наркотрафик.

Е.Бунтман― Но пока не понимаю, как это будет сейчас. Конечно, это наркотрафик, но непонятно, будет он больше или меньше.

Д.Гордон― Там, где наркотики, там договорятся. Там огромные деньги, там скачут триллионы. Поэтому, я думаю, что сосредоточив всю власть и все деньги афганские… Кстати говоря, американцы вкладывали в армию Афганистана, в местное самоуправление афганское. Все это оказалось фикцией. Ничего не существует. Афганистан хочет жить так, как он хочет, по своему племенному укладу. И Советский Союз, лишний раз увязнув там, подтвердил: не надо лезть в чужой монастырь со своим уставом. Американцы опять наступили на грабли. Они во Вьетнам тогда вошли — ушли, потеряв множество людей, искалеченных жизней сколько было, психологические какие надломы были. Точно так же Советский Союз, точно так же американцы сейчас: опять на грабли. Нельзя пытаться установить свой мир в мире, который привык жить так. Афганцы привыкли жить так. Оставьте их в покое. Дайте им делать то, что они хотят.

Короче говоря, что я думаю. Талибан сейчас переформатируется, сгруппируется и пойдет в бывшие союзные республики. И тут возникает вопрос: а как себя будет вести Россия, что она будет делать? Плохо для России когда талибы подойдут к ее границам? Да, отвратительно. Что делать для этого — воевать с талибами? Это сложно, потому что талибы — вояки мы знаем, какие. У них дети с 10 лет уже автоматы Калашникова держат в руках и умеют ими пользоваться. Талибы не боятся смерти. Кроме того, не забывайте, что за талибами стоит Пакистан. А Пакистан — это страна, имеющая ядерное оружие. Вот тут интересная коллизия складывается.

То есть у нас есть два варианта. Вариант первый: Талибан сметает на пути бывшие среднеазиатские советские республики и подходит к границам России прямо. Для России плохо, потому что в России 27, если мне не изменяет память, миллионов мусульман, и мы только можем догадываться, какая часть из них сочувствует Талибану.

Вопрос второй. Допустим, талибы хотят войти в бывшие советские республики, но Россия начинает препятствовать. Ну, это война. Это война. Значит, в любом случае мы имеем геополитически переброску частей, которые боеготовы и которые умеют воевать более-менее, к границам союзников России, бывший союзных республик с Афганистаном. Это означает, что много частей придется снять с украинского направления. И здесь опять-таки возникают очень интересные коллизии.

Е.Бунтман― Вы скорее рады тогда победе талибов, получается.

Д.Гордон― Вы знаете, я лично хочу, чтобы Россия отдала то, что аннексировала незаконно и занималась собой, а не нами. Это моя большая голубая мечта. Но я думаю, о Путине, о Кремле, об этих всех ребятах: какими надо было быть идиотами, чтобы сделать из украинцев врагов. Ну, неужели они не понимали этого? Какими нужно быть бездарными руководителями, чтобы поднять руку на Украину, на свою ближайшую соседку, на свою сестру и такое натворить — посеять мечту на годы, если не на десятилетия.

Точно так же они сейчас и с Беларусью делают. Белорусы не хотят Лукашенко, но Путин его держит. Белорусы же не идиоты, они понимают, что это Путин удерживает ненавистного им батьку. Что они думают о Путине и о России, как вы думаете? Да ненависть та же самая.

Смотрите, что сделала Россия, какая особо одаренная внешняя политика. Они себе сделали врагов в виде украинцев и белорусов. А теперь, когда настоящий враг подступает со стороны Азии, им не на кого опереться даже. Ни украинцы, не белорусы не протянут руку помощи.

Е.Бунтман― Дмитрий Гордон, украинский журналист у нас в эфире в программе «Особое мнение». Дмитрий, позвольте спроецировать то, что вы говорите про Афганистан и попытки американцев что-то принести, на Крым и Донбасс. Это же можно точно так же провести аналогию, что вот, в Крыму-то и на Донбассе, условно говоря, то, что ДНР и ЛНР, особо и не хотели быть частью Украины, чего их заставлять? В Крыму по-русски в основном говорили.

Д.Гордон― Я открою страшную тайну: в Киеве тоже говорят в основном по-русски.

Е.Бунтман:― Но не так, как в Крыму, конечно, говорили.

Д.Гордон― Нет так, как в Крыму, но процентов 60-70 в Киеве говорит по-русски, чтобы вы понимали, если не больше. Ну, и что? Причем тут язык? Язык вообще не является составляющей России.

Е.Бунтман― Нет, это как один из примеров, потому что в Крыму, сколько я помню, все 90-е и 2000-е там были прямо сторонники: Родная гавань Россия — вот это все. Что их заставлять тоже?

Д.Гордон― Вы знаете, в Крыму большинство людей было ориентировано на Россию, и в этом упущение и Украины. Также упущения государства Украина в том, что она не отстаивала Крым. Потому что когда российские «человечки зеленые» пришли на территорию Крыма и начали осаждать Верховный совет и так далее, их надо было просто перебить как собак и показать всему миру: вот неопознанные летающие объекты прилетели к нам на суверенную украинскую территорию. И все бы на этом закончилось. И силы у Украины были. И когда украинские государственные деятели, возглавлявшие тогда Украину, начинают рассказывать, что в Украине нельзя было найти солдат для того, чтобы защищать свою территорию, я говорю — бред.

Д.Гордон: Пророссийская оппозиция может говорить что угодно, что она и делает. Они уже там все выжили из ума, по-моему

Поэтому виноват Путин лично и его товарищи в том, что произошло с Крымом и с Донбассом. Но есть вина и украинской государственной власти разных лет, которая не смогла сделать крымчан и жителей донбасского региона людьми, которые любили Украину. Потому что так себя вели, что в результате крымчане многие любили Россию. Но это не повод опять-таки. Если ты живешь в Крыму на территории Украины и хочешь жить в России, ты можешь собрать чемоданы и переехать в Россию, и ты будешь жить в России. Но когда ты говоришь: «Нет, я хочу с собой забрать еще и территорию», ты совершаешь преступление. Это сепаратизм.

Поэтому это один момент. Теперь я хочу вам сказать следующее. Мы имеем на территории бывшего Советского Союза по вине России несколько гниющих конфликтов. Это: Приднестровье, вы помните, там стоит 14-я армия российская (это же территория Молдовы, чего она там стоит); далее Нагорный Карабах, я коснусь его отдельно; Абхазия и Южная Осетия (это территория Грузии, а не России), там стоят российские войска; Донбасс, Крым.

Теперь подойдем к Нагорному Карабаху. Я восхищаюсь Азербайджаном и азербайджанской армией, азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Говорю об этом… Смотрите, мне от них ничего не надо, у меня нет каких-то особых отношений или чего-то еще. Восхищаюсь тем, что эти люди в течение долгих лет готовились к тому, чтобы забрать свое. И когда наступил часть икс, поддерживаемые Израилем и Турцией, они пошли за своим и забрали его назад.

Е.Бунтман― За тем, что считали, своим, как Россия своим считала Крым украинский.

Д.Гордон― Минутку. Я с уважением отношусь а армянам, я хочу сразу сказать. Я люблю эту мудрую нацию, это мудрый народ, и у меня очень много друзей армян, много друзей азербайджанцев. Дело сейчас не в этом. На карте Нагорный Карабах был в составе Азербайджана. Так распорядилась история. Поэтому когда Азербайджан пришел за Нагорным Карабахом, Россия развела руками и сказала… — что сказал Путин? — «Мы не можем вмешиваться, когда идут конфликты на территории Азербайджана».

Е.Бунтман― То есть бросил Армению.

Д.Гордон― Но не сунулся туда просто.

Е.Бунтман― Он бросил, как американцы Афганистан. Дмитрий я хотел бы вернуться к тому вопросу, который задавал несколько минут назад. Не опасается ли Украина, что европейские американские союзники бросят из геополитических соображений Украину так же, как бросили Афганистан, как Россия бросила Армению, как большие бросают маленьких?

Д.Гордон― Я выражу непопулярную точку зрения, но поскольку я всегда говорю то, что я думаю, то я скажу это. Я не верю никому. Я не верю ни союзникам, ни, тем более, врагам, потому что у каждой из стран, в каждого из государств есть свои интересы. И Украине надо думать, прежде всего, только о своих национальных государственных интересах, не полагаясь ни на кого. Потому что предают все, бросают все, негодяи все. И чего они должны биться за Украину и терять, какие-то особые преференции делать Украине? А с какой стати? А чего? Поэтому я не верю в бескорыстную дружбу политиков. Я не верю в бескорыстную дружбу стран. Я верю только в национальные интересы и в данном случае я верю только в украинскую армию. Это единственный сдерживающий фактор, на который можно положиться.

Е.Бунтман― Украина и украинская армия способны справиться без внешней поддержки с угрозой со стороны России, конечно, в первую очередь?

Д.Гордон― Конечно же, нет. Но это вина государства Украина. Не надо красть столько денег, надо содержать армию образцово. Михаил Саакашвили где-то полгода назад в программе у Савика Шустера разложил карты, таблицы и сказал: «Ежегодно из бюджета Украины крадется 37 миллиардов долларов. Вот из каких сфер и сколько. Вот Укрзалізниця, вот то, вот это, вот таможня. И показал, сколько миллиардов откуда крадется ежегодно.

Поэтому, конечно, государство Украина виновато в том, что оно допускает воровство из бюджета, а на эти деньги можно не брать транши МВФ вообще, Украине они не нужны, на эти деньги можно развивать собственную промышленность и недра. У нас почти вся таблица Менделеева есть. На эти деньги можно содержать блестяще свою армию, учителей, пенсионеров, врачей и так далее. 37 миллиардов — это огромные деньги.

Е.Бунтман― Дмитрий Гордон, украинский журналист у нас в эфире. Через несколько минут мы продолжим разговор. Сейчас у нас новости и небольшая реклама.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― В студии Евгений Бунтман. Это программа «Особое мнение», гость которой — украинский журналист Дмитрий Гордон. Прежде чем мы начнем разговор, я хочу напомнить — мы должны это делать по законы, — что Талибан — это террористическая организация, запрещена в Российской Федерации, а то мы немножко стали забывать, учитывая тесные контакты российских дипломатов с вышеупомянутой организацией.

Еще одна деталь про Талибан и Афганистан. Сегодня новость пришла, что Украина вывезла своих сотрудников из Афганистана. И что меня как-то в этой новости совершенно поразило — что 80 человек вывезли украинским самолетом, из них только 8 украинцев, остальные — граждане Афганистана. Что об этом пишут в Украине?

Д.Гордон― Пишут, что Украина вывезла не только украинцев, но еще граждан 4 стран. Вы сказали про афганцев. Я этого не знал. Значит, и граждане Афганистана там…

Е.Бунтман― Просто выглядит как гуманитарная операция, и достойно уважения, конечно.

Д.Гордон― Вполне возможно, да.

Д.Гордон: Меня не устает удивлять российская пропаганда. Я всегда говорю, что Геббельс в гробу переворачивается

Е.Бунтман― И некоторые из этих афганцев изъявили желание остаться в Украине и попросили о статусе беженцев, насколько я понимаю.

Д.Гордон― У нас, кстати, Мустафа Найем, политический деятель наш известный, он афганец. Его отец из Афганистана в свое время уехал, политический беженец был. Нормально.

Е.Бунтман― У Мустафы Найема, кстати, очень интересный пост про это и про ситуацию в Афганистане в Фейсбуке, известном Фейсбуке после 2013 года Мустафы Найема, конечно.

Ситуация с ковидом, она какая сейчас в Киеве и в Украине вообще в целом? С вакцинацией и с ковидом — это два разных вопроса.

Д.Гордон― С ковидом ситуация поспокойней, потому что все-таки у нас достаточно вакцин — и Pfizer, и Moderna, и Sinovac, CoronaVac, то есть вакцинироваться можно кому угодно и как угодно. Есть проблема, наверное, она касается и вакцины тоже, — есть определенное количество людей, которые наотрез отказываются вакцинироваться.

Е.Бунтман― Много?

Д.Гордон― Достаточно. Я не могу сказать в процентном отношении, но я по знакомым сужу. У меня есть ряд знакомых, которые не хотят принципиально вакцинироваться, они говорят: «Вакцины не исследованы, мы не знаем, как они себя поведут, спустя годы».

Я вакцинировался Pfizer, все семья вакцинировалась…

Е.Бунтман― На территории Украины.

Д.Гордон― На территории Украины, естественно. Я хочу сказать, что я себе поставил вопрос: чего ты больше боишься: заболеть или вакцинироваться? И я ответил себе на вопрос — заболеть. Потому что я вижу, что творится со смертностью. Я вижу, как болеют друзья и как умирают друзья от ковида, какие последствия у этой страшной болезни. И я себе сказал: «Конечно, вакцинироваться».

При этом вам скажу тоже. Вот мой папа заболел ковидом. Ему 84 года, он вакцинировался. Он заболел после того, как вакцинировался, спустя несколько месяцев. Но этот ковид протекает в очень мягкой форме, то есть в его возрасте крайне опасно для жизни. В крайне щадящей форме и то, вот у него стала повышаться давление и слабость началась, приехали врачи, посмотрели, в больницу повезли, сбили давление, привезли. Опять давление повышается, опять повезли в больницу, в хорошую больницу. Проверили, ПЦР сделали в тот раз, в этот раз — ничего не показывает ПЦР. И только когда сделали КТ легких, увидели 50% поражения легких и, как они говорят, ковидные легкие.

То есть модификация такая, что на носоглотке нет следов. И только КТ легких показало наличие ковида. Ну что, папа полежал неделю в больнице, гормоны вливали в него через капельницу. Ну и — тьфу-тьфу — все близко к завершению. Еще пару дней и нормально.

Д.Гордон: Мы имеем на территории бывшего Советского Союза по вине России несколько гниющих конфликтов

Е.Бунтман― Могу только пожелать выздоровления и здоровья вашему папе.

Д.Гордон― Спасибо. И легкая форма. Смотрите, вакцинация дала легкую форму, по касательной прошло.

Е.Бунтман― Дай бог. Но еще недавно не стоял такой вопрос в Украине: прививаться или не прививаться? Не было ковид-диссидентов. Просто не было ковид-диссидентов. Не было вакцины просто практически никакой. Откуда появились деньги, чтобы ее закупить? Как это получилось?

Д.Гордон― Вы знаете, у нас был придурочный министр здравоохранения, но я его не вам называю придурочным, я его называл со всем телеэкранов таким. Я и президенту о нем говорил и объяснил свою точку зрения. И его сняли, в конце концов. У меня есть смутные подозрения, что он договаривался о вакцинах за откаты, и в результате лучшие вакцины так и не доходили до Украины. А деньги в Украине есть. Поэтому, когда Степанова сняли и новый министр пришел Ляшко — и тут же появились вакцины в огромном количестве, и это не является проблемой.

Е.Бунтман― А какие? То есть и Pfizer и Moderna и китайские?

Д.Гордон― И китайские.

Е.Бунтман― Ну, кроме спутника, естественно.

Д.Гордон― Ну, «Спутник», слушайте, это вообще трагедия мировая «Спутник V» — это кошмар.

Е.Бунтман― Ничего не кошмар.

Д.Гордон― Меня не устает удивлять российская пропаганда. Я всегда говорю, что Геббельс в гробу переворачивается. Так расхвалить вакцину свою, рассказать, что ее все страны сейчас будут закупать, и уже закупили. А потом эти страны третьего мира начали массово возвращать эту вакцину, деньги, точнее, за вакцину, потому что им недовезли, а некоторые и вакцину — Словакия вернула. Недовезли кому-то огромные партии. Опять пшик. Вот сделали из мухи слона, хотели торгануть слоновой костью, но и этого не смогли.

Е.Бунтман― Почему не смогли-то? Вакцина работает. Какая никакая, она работает. Другого выбора у нас особенно и нет в России…

Д.Гордон― Нет, скажите, пожалуйста, вы в Европу хотите ездить? — вопрос.

Е.Бунтман― Ну, в принципе, хочу, да.

Д.Гордон― Вы привились чем?

Е.Бунтман― Спутником.

Д.Гордон― Вы в Европу не поедите.

Е.Бунтман― Ну, куда-то поеду, куда-то не поеду.

Д.Гордон― Ну, куда-то. Вы не поедите ни в Германию, ни во Францию, ни в Испанию, ни в Австрию, ни в Великобританию. Знаете почему? По одной простой причине, что они не признают «Спутник».

Е.Бунтман― Очень жаль. А у нас не признают остальные в России.

Д.Гордон― Так что сделала Россия? Вы же поймите, Россия устроила для своих граждан опять же «железный занавес», потому что со «Спутником» никого не ждут. И что в результате? Вот вы хотите поехать куда-то — вы не сможете.

Е.Бунтман― А в Киев нельзя поехать со «Спутником»?

Д.Гордон― Нет.

Е.Бунтман― Очень жаль.

Д.Гордон― Ну, «Спутник» не признает цивилизованный мир. Пытались это говно впарить всем — а они не хотят принимать «Спутник», но они не хотят и не хотят. Ну, что делать.

Е.Бунтман― Давайте поговорим про украинские, вообще, киевские дела. Я не хочу быть госпожой Скабеевой или господином Поповым, упаси господи…

Д.Гордон― Почему? Это же так приятно.

Е.Бунтман― Нет, это совсем неприятно. Но, тем не менее, я хотел бы эту тему затронуть. Нападение ультраправых на разных людей в Киеве. Нападение на коллегу нашего с вами, журналиста в Киеве и нападение на олимпийского чемпиона украинского Жана Беленюка, депутата Верховной рады Украины.

Д.Гордон: Благодарен Александру Григорьевичу за то, что является моим фанатом, пропагандирует меня

Д.Гордон― Вот сейчас, я смотрю, в Киеве без 15 восемь…

Е.Бунтман― Еще ни на кого не напали?

Д.Гордон― Ровно 5 часов назад ко мне приезжал в гости Жан Беленюк со своей огромной олимпийской медалью золотой весом 400 граммов, вообще фантастика. Он даже бросок со мной практически сделал. И мы с ним говорили на эту тему. Сегодня вышло прекрасное интервью. Вот прямо сейчас, недавно Алеся Бацман с Жаном Белюнюком, где затронуты все эти темы. Я вам хочу сказать, что уродов хватает везде — и в Украине и в России. Это определенный процент уродов. И в США и в Норвегии, и в Великобритании вы везде увидите людей, есть какой-то 00 целый процента, которые не любят то ли черных людей, чернокожих, то ли евреев не любят…

Е.Бунтман― Но с этим надо бороться на государственном уровне, правда ведь?

Д.Гордон― Правильно. Поэтому президент Зеленский немедленно выступил по этому поводу. Дано поручение Министерству внутренних дел. Этих людей найдут, не сомневаюсь, и показательно накажут, не сомневаюсь.

Е.Бунтман― Это потому что Беленюк, потому что нападение на темножкожих и нападение на людей других национальностей были и до 13-го года и после?

Д.Гордон― Украинское общество, Евгений, нетерпимо к ксенофобии и расизму. Украинское общество очень толерантно. И у меня убийственный пример всегда есть в загашнике. Два года назад президентом Украины, как говорили, упомянутые вами Скабеева и Попов, фашистской страны, националистической, бандеровской, где правит нацистская, фашистская хунта, так вот это фашистской, нацистской страны стал русскоговорящий еврей Зеленский, который набрал 73% голосов. При этом действующим премьер-министром был Еврей Гройсман, а лидером оппозиции еврей Рабинович. Вот такая ксенофобская, черт побери, страна, не терпящая других национальностей и так далее. Украина очень толерантная,

Украина очень разная. У нас огромное количество наций, национальностей. Но у нас, к сожалению, как в любой другой стране есть какой-то процент недоумков и негодяев, которые считают, что черная кожа — это плохо, узкие глаза — плохо, мусульмане — плохо, евреи — плохо. С этими людьми Украина борется, потому что Украина, по сути своей другая.

Е.Бунтман― Бывшего министра МВД Арсена Авакова часто обвиняли в том, что он заигрывает с ультраправыми. Это справедливое обвинение?

Д.Гордон― Нет. Кстати, и министр внутренних дел до недавнего времени Арсен Аваков наполовину армянин, наполовину осетин, человек, говорящий на русском языке — тоже, видите, как интересно — это все Украина, патриот Украины. Он не заигрывал с националистами. Он достаточно сильная фигура.

Но, понимаете, что такое националисты? Националисты — это люди, которые любят свою страну и свой язык. Я тоже националист, считайте меня националистом.

Е.Бунтман― Ну, в отличие на расистов и неонацистов.

Д.Гордон― Да, националисты — это нормально. Вот когда националисты начинают, любя свою культуру, свой язык, свою родину, не любить других — вот это уже плохо. Но эти националисты, которые не любят других, делятся на две части. Первая часть — это полезные идиоты, а вторая часть — это агентура Российской Федерации, которая сознательно разжигает пламя внутри Украины, чтобы сталкивать украинцев между собой.

Е.Бунтман― Спасибо большое! Украинский журналист Дмитрий Гордон был у нас в программе «Особое мнение». С вами был Евгений Бунтман. Всего доброго!

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация