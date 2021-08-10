А. Соломин― Добрый день. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня герой программы «Особое мнение» — экономист Сергей Алексашенко. Сергей, здравствуйте.

С. Алексашенко― Добрый день, Алексей. Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, зрители.

А. Соломин― Одна из самых горячих тем сегодня – это история с камчатским депутатом миллиардером Игорем Редькиным. Который по случайности убил человек. Оправдывая тем, что защищал село от медведей. Местные, правда, говорят, что приехал он пьяный и на медведей поохотиться. И опять рождаются разговоры о том, а чего это представители власти так любят охоту. Это какая-то характеристика представителей власти. Вы сами тоже были зампредом ЦБ. Как это можно объяснить?

С. Алексашенко― Давайте начнем, что я никогда охоту не любил, на охоту не ходил. И у меня как у этого Шарика из Простоквашино, любимое ружье — это фото. Поэтому я люблю охотиться с фотоаппаратом, с удовольствием трачу на это время. Потому что я считаю, что лишать жизни даже животных, наверное, не очень правильно. Что касается наших представителей власти, то мне кажется, что это отражает их очень скудное понимание, какие есть прелести в жизни и чем можно заняться. Представьте, что у вас есть куча денег. У вас нет никаких финансовых ограничений. И живете вы не в Москве, в какой-нибудь Тмутаракань и ничего там особо интересного нет. И тут вы берете вертолеты МЧС, пару карабинов, егерей и летите, стреляете кого угодно. Хотите с вертолета. Такая развлекаловка. Насмотришься фильмов, типа и я сейчас постреляю, тем более что из современных винтовок с оптическим прицелом даже не очень сложно в кого-то попасть. И мне кажется, что это просто у богатых людей развлекаловка. А у представителей власти, когда они ездят особенно из Москвы в регионы – баня, охота. Как можно принять гостя. Застолье. Пляски с цыганами с медведями. На мой взгляд, это достаточно низкий уровень понимания радостей жизни.

А. Соломин― Для них это такой народный отдых. То есть, грубо говоря, избиратель их понимает.

С.Алексашенко: Местные, которые живут, где вся чиновничья охота происходит, они этих представителей власти ненавидят

С. Алексашенко― Местный избиратель их ненавидит. Я много ездил, вот на лошадях мы с Володей Рыжковым по Горному Алтаю и про всех представителей власти, которые там летают на вертолетах и охотятся – про них слова доброго никто не скажет. Очень хорошо знают, кто прилетает, очень хорошо знают, кто куда стреляет. Потому что, как правило, летают в заповедники, где охотиться нельзя. Часто охотятся на животных из Красной книги. То есть что называется, демонстрируя, что им закон не указ. И поэтому местные жители, которые живут, где вся чиновничья охота происходит, они этих представителей власти просто ненавидят. Знают их поименно. Но это у них не транслируется на всю власть. Они считают, что этот конкретный человек плохой, а дальше что же поделаешь. Такой он нехороший.

А. Соломин― Сергей, следите ли вы за новостями о пожарах в России. Насколько это в ранге трагедий серьезная вещь.

С. Алексашенко― Я слежу за пожарами в России, в Америке. И на самом деле это достаточно серьезные природные явления, против которых ни в Америке, ни в России пока не могут найти нормального противоядия. Мне кажется, даже в России к этому относятся более пофигистски. Потому что, слава богу, страна 17 миллионов квадратных километров, из которых миллионов 8, а может 10 – тайга. Где никто не живет. Ну сгорит — сгорит. Новая вырастет. Знаете, как: солдаты помрут – бабы новых нарожают. Лес сгорит – ну когда-нибудь новый подрастет. Это такая демонстрация бесхозяйственности. На самом деле те леса, которые горят – они же государственные. И государство, которому это все принадлежит, у которого есть немереные триллионы рублей в кубышке министра финансов, оно даже не считает нужным с этой проблемой бороться.

С.Алексашенко: Очень хорошо осваивать бюджетные деньги, когда они выделаются под пожары. Тогда денег никто не считает

А. Соломин― Поправлю вас. Я хотел уточнить, пофигизм чей. Властей вы имеете в виду или люди в принципе не очень сильно обращают на это внимание.

С. Алексашенко― Властей. Алексей, я готов поспорить, что если провести опрос жителей Московской области серьезный опрос то конечно про пожары может быть слышали, в принципе знают, что пожары нехорошо, но если пойти глубже – ну да, ну горит, ну и пусть горит. Люди, которые живут в тех регионах, где пожары – для них это катастрофа. Потому что и дым идет, ваши те же охотничьи угодья горят. И жизнь становится, в России же даже информацию найти очень тяжело. В Америке выяснилось, что из-за пожаров облако пыли дошло за тысячу миль. Полторы тысячи километров. То есть пыль и гарь улетела на полторы тысячи километров. Можно предположить, что в России примерно то же самое творится. И соответственно если ваш город накрывает таким облаком, то конечно вам это все не понравится. Но пофигизм властей, потому что лесное хозяйство у нас, Россельхоз есть. И федеральные ведомства, которые должны этим заниматься. У нас есть МЧС. Который целая армия, во главе которой стоит генерал армии. У нас есть федеральное финансирование. Но если посмотреть на расходы федерального бюджета на лесоохранные мероприятия, то они сокращаются.

А. Соломин― Владимир Путин уже потребовал из резервного фонда взять деньги на тушение пожаров. И уже МЧС направляет туда дополнительные силы. То есть меры принимаются, но люди все равно считают, что власть ничего не делает. Почему.

С. Алексашенко― Вот это называется латание Тришкиного кафтана. Когда у вас сегодня загорелся лес, Путин принимает командирское решение, с радостью на всю страну рассказывает, что он принял решение из Резервного фонда своего якобы, на самом деле из бюджета федерального дать деньги на пожары. Но я приведу немножко другую аналогию. Когда мы занимались управлением Пермским водоканалом, то одним из первых открытий – то, что текущий ремонт стоит в десять раз дешевле, чем аварийный. И как вы думаете, какие ремонты делал Пермский водоканал, находясь в муниципальном управлении. Конечно аварийный. Потому что он дороже. То же самое и здесь. Очень хорошо осваивать бюджетные деньги, когда они выделаются под пожары. Тогда денег никто не считает. Хорошо понятно, что защита лесов, борьба с пожарами – это такая системная работа. Это найм лесников, увеличение их количества, егерей, оснащение средствами связи. Создание мобильных бригад.

А. Соломин― А в России это возможно при ее территории, не занятой человеком, грубо говоря.

С. Алексашенко― Алексей, возможно практически всё. Все зависит от количества денег, которые вы хотите потратить. Можете потратить и от вашего желания. Вот если мы посмотрим выступление Владимира Путина августа каждого года за последние лет 10 лет – то каждые лет 10 у нас пожар как первый снегопад. Он всегда неожиданный. Вот никто не знает, что будет снегопад в Москве. И каждый раз почему-то случается. То же самое с пожарами. Леса горят каждый год, но каждый год это какое-то откровение. Причем для всех, начиная от Путина и дальше вниз по вертикали. Если воспринимать пожар как случайное единичное явление, которое не было такого никогда и вот опять. Ну конечно с этим бороться невозможно. Если к этому относиться системно, если понимать, что эта проблема системная и что с ней можно бороться, я думаю… Опять мы хорошо понимаем, что в значительной мере пожары – это природное явление. Есть какие-то удаленные районы, где сотни километров никто не живет. Ударила молния – лес загорелся. Возможно, в этих районах вообще никакого решения найти невозможно. Но когда все это горит в районе что называется, не шаговой конечно, но вертолетной доступности от крупных городов, то понятно, что такую проблему решать можно и нужно.

С.Алексашенко: Мир так устроен, что те выбросы, которые Россия генерит – они разлетаются по всему миру

А. Соломин― Вы говорите о системном решении проблемы. Все практически и Владимир Путин сам говорят о том, что изменение климата основная причина повышения температуры средней, возникновение таких природных катастроф. Подобные вещи стимулируют мир как-то договариваться по поводу климата.

С. Алексашенко― Вообще говоря, мир договаривается. И есть Парижское соглашение по климату, которое в том числе подписала и Россия. Но Россия как подписала очень хитро, примерно как соглашение со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти, когда в качестве базы взяли сильно завышенные показатели. То же самое и здесь в соглашении по климату. Россия взяла на себя такие обязательства, которые она давно уже выполнила. И в принципе нельзя сказать, что российские власти совсем не хотят заниматься проблемами климата. У нас даже есть специальный представитель президента по этим вопросам. Сергей Иванов его зовут. Но только этой проблемой никто всерьез не занимался. До буквально последних…

А. Соломин― Я поправлю вас. По-моему, Чубайс по климату. Сергей Иванов по экологии. Я сейчас уточню.

С. Алексашенко― Ну хорошо. Короче оба, чтобы не спорить. И буквально до последних недель начинают вводить ограничения на импорт российских удобрений… То в России ничего не делалось. Поэтому мне кажется, что мир, опять развитый мир пытается решать проблему глобального потепления комплексно. Пытается ставить амбициозные цели, двигаться к их достижению. Финансируются бюджетные программы. Сейчас посмотрим, что будет в новом втором инфраструктурном плане Байдена, потому что там должны быть какие-то большие деньги на борьбу с глобальным потеплением. В России пока все кроме слов дальше не идет.

А. Соломин― В России также очень часто говорят, что у нас все хорошо у нас производство не такое большое. Вот США, которые регулярно отказываются делать что-либо для климата, вот Китай, который тоже говорит, с чего это мы должны начинать. Может быть дело не в нас?

С. Алексашенко― Алексей, российская экономика это 2 с небольшим процента мирового ВВП. Российское население – тоже меньше 2% мирового населения. И поэтому никто не утверждает, что Россия обеспечивает 50% мировых выбросов. Конечно, смешно об этом говорить. Но если вы поедете в Норильск и подышите местным воздухом или какой-нибудь Магнитогорск, или еще кучу российских городов, — вы хорошо поймете, что далеко не самые приятные города для жизни с точки зрения качества воздуха. И окружающей среды. Поэтому считается, что каждая страна должна внести свой вклад. И, несмотря на то, что Россия это 2% мирового ВВП, все равно она загрязняет окружающую среду. Вспомните, что когда взорвалась Чернобыльская атомная электростанция, то первые сигналы пришли из скандинавских стран, которые сказали, что облако пришло на них. К сожалению или к счастью мир так устроен, что те выбросы, которые Россия генерит со страшной силой – они разлетаются по всему миру. И в той части, в которой обеспечивает выбросы – она, безусловно, отвечает перед человечеством.

С.Алексашенко: Соболь решает проблему безопасности себя лично и своей семьи. И упрекать ее в этом безнравственно

А. Соломин― К другой теме перейду. К политической. Новость об отъезде Любови Соболь. Как вы отреагировали на нее? Алло. Барахлит немножко интернет-соединение или товарищ майор за нами следит. И когда мы захотели поговорить о политике, что-то случилось, наверное, оптоволоконным кабелем, проложенным через Атлантический океан. Про Игоря Редькина многие пишут и обсуждают его. В новостях, открою маленькую тайну, в большой информационной программе «Эхо Москвы» подробный блок будет по этой истории. С различными комментариями и также с досье. В шесть часов обязательно послушайте. Сергей Алексашенко. Здравствуйте.

С. Алексашенко― Да. Извините.

А. Соломин― Как раз, когда о политике хотел начать говорить, тут же что-то случилось. Сергей, новость об отъезде Любови Соболь – как вы на нее отреагировали?

С. Алексашенко― Я считаю, что жизнь человеку дается один только раз. И прожить ее нужно и в конечном итоге каждый выбирает для себя, как ему поступать в такой ситуации. И никто не может быть ни судьей, ни арбитром, ни указывать. Любови Соболь, Леониду Волкову. Ивану Жданову и прочим другим российским политбеженцам. Что нужно делать в той или иной ситуации. В конце концов, Любовь она взрослая женщина, у нее есть дети маленькие, ребенок, за которого она отвечает. И она очень хорошо понимает те угрозы, которые ей создает дальнейшее… И мне кажется, вот я занимаюсь, практикую дайвинг подводный, и там есть такое хорошее первое правило. В первую очередь это безопасность. Поэтому я считаю, что она решает проблему безопасности себя лично и своей семьи. И упрекать ее в этом, по крайней мере, безнравственно.

А. Соломин― Абсолютно никого не хочу упрекать. Но есть в России, в том числе различные голоса, которые говорят, что политика это риск. Видите ли вы какие-то возможности… У нас снова пропала связь. Сергей. Напомню, что в 19 часов сегодня Александр Проханов. И анонс сделаю по поводу программы Рикошет. Сегодня в «Коммерсанте» вышла публикация «Оплата в городском транспорте станет биометрической». Там заголовок по-коммерсантовски назван: Москвичи съездят по лицу. У них всегда яркие заголовки. Корреспондент автор статьи Никита Королев будет в нашем эфире. Сергей, еще раз здравствуйте. Я хочу договорить по поводу Любови Соболь и ее всей команды Навального, которую российские власти объявили экстремистской. А есть у них какие-то варианты продолжать свою деятельность из-за границы. Фактически это уже не политическая команда будет.

С.Алексашенко: Сегодня для российской политической оппозиции речь идет фактически о свободе или несвободе

С. Алексашенко― Давайте начнем с того, что тем людям, которые говорят, что политика это риск, я бы советовал взять на себя этот риск. Очень легко критиковать, что вот вы струсили, убежали. Вы не понимаете риска, а сам сидишь на диване, пьешь пиво, плюешь в потолок. И ждешь, когда что-нибудь изменится в жизни. Соответственно может ли вести политическую работу из-за границы. Общение с теми людьми, которые тебя могут или хотят поддерживать или чье мнение ты можешь изменить. Это встречи с теми людьми, чью жизнь ты хочешь изменить. Понимание их проблем и общения с ними. Делать из-за границы все это через скайп, Zoom и так далее, конечно, невозможно. Но я повторю, что в конечном итоге нужно очень хорошо понимать, что сегодня для российской политической оппозиции, для российской оппозиции речь идет фактически о свободе или несвободе. Я напомню, что был такой российский президент, который сказал, что свобода она лучше, чем несвобода. Я бы сказал так, что в России несвобода может привести к совсем печальным последствиям. Я уже приводил это сравнение. Россия по большому счету это такой политический концлагерь. И вот если вам удалось бежать из концлагеря, нужно ли вас обвинять в том, что вы не остались там и не начали восстание. С тем, чтобы взять власть в свои руки. Владимир Путин и Кремль они делают все возможное, чтобы в России занятие политикой было опасным для жизни. В России вытеснены с политической сцены практически все активные участники и поэтому говорить — можно или нельзя — да, в России сегодня нельзя заниматься политикой. Потому что политика, в конце концов, как вы на нее ни смотрите – желание прийти к власти. Желание сменить лидирующую партию и взять власть в свои руки. Сегодня в России это запрещено.

А. Соломин― Мы же примерно с 2004 года все время говорим о том, что к выборам не допускают реальную оппозицию. И с каждым годом это все сложнее и сложнее становится. А сейчас просто поле зачищено практически полностью. Шлосберга не допустили, Грудинина не допустили. Вообще практически никого нет. Чем это можно объяснить сейчас. Что сейчас такого происходит?

С. Алексашенко― Просто нужно сравнивать не 2021 год с 2004-м, а нужно увидеть, что процесс шел постепенно. Он шел по нарастающей как снежная лавина. Снежный ком катится с горы. Он начинается с маленького снежка. Сначала…

С.Алексашенко: Говорят, что это проблема 2024, я считаю, что ее не существует. Главная проблема – события в Белоруссии

А. Соломин― Алло. Друзья, давайте все-таки по телефону свяжемся. И не будем больше пытаться по скайпу. Это очень сложно для наших слушателей. Не думаю, что они сильно этому рады. Мы сейчас постараемся обеспечить самую надежную и прямую связь. К сожалению, картинку я думаю, наши зрители в Ютубе видеть не будут. Но будут слушать разговор с Сергеем Алексашенко. В 20 часов программа «Без посредников» с Алексеем Венедиктовым. Он ответит на ваши вопросы о жизни радиостанции. И на другие тоже. В 21 час в программе «Статус-плюс» Владислав Зубок. Профессор Лондонской школы экономики и политических наук. И Валентин Степанков, первый генеральный прокурор России в 1991-93 году, человек, который был следователем по делу ГКПЧ. Заслуженный юрист России. Сергей, здравствуйте еще раз. Сейчас мы должны будем прерваться на перерыв для новостей и рекламы. Если вы кратко хотели завершить мысль… Сергей. Давайте сделаем перерыв. Мы постараемся решить все наши технические проблемы.

НОВОСТИ

А. Соломин― 17.34 в российской столице. Мы продолжаем. Сергей, здравствуйте.

С. Алексашенко― Здравствуйте еще раз. Я прекрасно слышал вашу рекламу. И все, что там происходило. И даже побежал чего-то покупать.

А. Соломин― Мы про политику говорили.

С. Алексашенко― Может быть, в этом вся проблема.

А. Соломин― Скорее всего. Почему именно сейчас такая зачистка масштабная. Считаете ли в этом какая-то стратегия перед грядущими выборами. Ограничение наблюдателей ОБСЕ, в связи с ковидом, кстати.

С. Алексашенко― Я считаю, что это идет нарастающий процесс с 2004 года. И с каким-то ускорением, так же как снежная лавина идет потихонечку с маленького сугроба, ни к низу склона набирает все большую силу. Чем дальше она катится. Поэтому то, что мы видим в России – это такой последовательно идущий процесс. Который пока не останавливается, пока вообще не засыплет всю страну этим валом грязного мокрого снега с камнями и деревьями. Поэтому мне кажется, что спровоцировало то, что мы видим обострение, многие говорят о том, что это проблема 2024, я считаю, что эта проблема не существует. Мне кажется, что главная проблема – события в Белоруссии. Потому что то, что произошло в Белоруссии, когда вышли 100-150 тысяч граждан страны на улицы, в стране, которая по населению в 15 раз меньше России, то это показало, что даже в такой стране, где казалось бы, политика запрещена, где нет никакой политики, все под контролем, где все задавлены, где нет никакой оппозиции, никаких партий. И то может быть очень сильный взрыв общественного протеста. Который едва ни снес действующего президента и остановить удалось только самым суровым применением силы. Наверное, чего Кремлю хотелось бы избежать. Поэтому Кремль стоял перед выбором: либо идти на риск и на выборах 2021 года, знаете, пуганая ворона куста боится. Или, обжегшись на молоке, дуют на воду. Мы понимаем, что процессы, идущие в Белоруссии, в России политические они разные. Но Кремль он мыслит плоско. Была цветная революция в Украине — значит нужно бояться цветной революции в России. Был протест против диктатора в Белоруссии – значит нужно бояться протеста против диктатора в России.

А. Соломин― Кстати, очень хорошо, что вы вспомнили про Белоруссию. Сам Александр Лукашенко вчера утверждал, что фактически мир спас от третьей мировой войны. Когда он говорит эти вещи про попытку захвата страны, Владимир Путин ему верит или смеется над ним?

С.Алексашенко: Лукашенко очень четко показал, что российская политическая и бизнес-элита не признает Крым российским

С. Алексашенко― Я думаю, что Владимир Путин рад это слышать, потому что Путин же говорит то же самое, что российская цивилизация под угрозой. Россия точит когти, российскому мишке хотят вырвать когти, наши ресурсы хотят отобрать. Подлетное время ракет НАТО сильно увеличится. Эти страхи мне кажется, Лукашенко пытается неким образом оправдать свои действия хотя бы в своих глазах. И возможно они с Путиным, он знает, чего хочет услышать Путин. Помните в старом советском фильме «Мальчиш Кибальчиш»: я ваш, буржуинский. Мне кажется, что Лукашенко говорит об этом, потому что очень хорошо понимает, что Путин его в этом отношении будет и дальше поддерживать. Верит ли в это Путин – мне кажется, что верит. Потому что он очевидно живет в другой системе координат, в другой виртуальной или другой реальности, и поэтому для него то, что Россия находится под прицелом НАТО, что Запад хочет разорвать Россию, оторвать Белоруссию, захватить Украину и вообще лишить российскую цивилизацию право на существование. Для него мне кажется что-то такое в порядке вещей. Для него естественно. Поэтому когда об этом говорит Лукашенко, возможно Путин немножко веселится и смеется, слыша риторику Лукашенко, но вряд ли он не согласен с тем содержанием, которое Лукашенко вчера изложил.

А. Соломин― Вы сказали одну интересную вещь. Вы много интересных вещей сказали. Я зацепился за нее. Лукашенко знает, что Путин хочет услышать. А почему тогда Лукашенко не скажет, что Крым российский Владимиру Путину. Почему он так витиевато уходит от этого признания.

С. Алексашенко― Потому что он боится новых санкций. И он вчера очень честно сказал, что вы сначала сделайте так, чтобы все в России признали этот факт. На самом деле Александр Григорьевич очень четко показал, несмотря на то, что в России в Конституции написано, что Крым российский, что изменены все законы, что полным потоком льются бюджетные деньги в Крым, тем не менее, российская политическая и бизнес-элита не признает Крым российским. Ровно потому что ни частные компании, ни государственные компании крупные не идут работать в Крым. Поэтому Лукашенко говорит, что, ребята, вы сами сначала сделайте. А потом я сделаю за вами. Мне кажется в этой части, я, когда прочитал эту фразу, я считаю, что молодец. Очень четко и очень честно Лукашенко сказал то, как обстоят дела. Что бы ни говорил Путин, Кремль про состояние Крыма, кому он принадлежит, что он российский, что он всегда был российский. Ничего подобного. Ни политические, ни бизнес-элиты не считают Крым российским. Да, все понимают, что это украденная территория и не хотят нести какие-то имущественные эмоциональные санкционные потери и так далее. Обратите внимание, что ни государственные компании, ни частные компании в Крым работать не идут.

А. Соломин― Но, несмотря на это, санкции против Белоруссии вводят и прямо вчера во время пресс-конференции долгой это случилось. И не просто даже персональные, а против калийного бизнеса белорусского. Это что получается, не такой уж серьезный удар для Белоруссии.

С. Алексашенко― Поживем – увидим, Алексей. Во-первых, Америка является импортером калийных удобрений из Белоруссии. На несколько сотен миллионов долларов. В этом году меньше 100, по-моему, миллионов долларов. И даже в этом случае американские компании получили отсрочку до начала декабря с тем, чтобы завершить свои контракты. Во-вторых, на рынке калийных удобрений не так много крупных производителей и рынок как с рынками нефти просто калийные удобрения из Белоруссии пойдут в Бразилию, а то, что шло в Бразилию — пойдет в Америку. Вопрос на самом деле очень интересный. Насколько жестко США намерены оказывать давление на режим Лукашенко. То есть если пойдет речь о том, что будут применены что называется вторичные санкции и кто бы ни покупал, условно говоря, если Бразилия будет покупать калийные удобрения из Белоруссии и Америка в этой ситуации начнет вводить санкции против бразильских компаний, бразильских банков, которые обслуживают эти операции, — тогда это действительно будет сильным ударом по режиму Лукашенко, по экономической его ситуации. Иначе может получиться ситуация как с нефтяным эмбарго против Ирана, когда в принципе иранскую нефть покупать было нельзя, но Китай покупал и ничего после этого не происходило. Поэтому что будет дальше, мы можем только ждать и наблюдать.

А. Соломин― А Россия в этом смысле, Александр Лукашенко сказал среди прочего, что попросил у России через Евразийский банк развития кредит очередной, Россия постоянно будет покрывать необходимые растущие дефициты белорусские. Обусловлено ли это чем-то, например.

С. Алексашенко― Чем это обусловлено мы не знаем. Потому что мы с вами не присутствуем на переговорах Путина и Лукашенко. А все условия выставляются именно там. То, что сегодня белорусская экономика и ее платежный баланс не может балансироваться без постоянной подпитки из России, в какой бы форме это не происходило, кредиты Евразийского банка, кредиты Министерства финансов. Кредит «Газпрома», поставки нефти по сниженной цене. Закупка нефтепродуктов по завышенной цене. Без постоянной подпитки, которая исчисляется от 3 до 5 млрд. долларов ежегодно, вот без этого белорусская экономика не может находиться в состоянии равновесия. Поэтому мне кажется, что для Путина поддержание какой-то стабильности, на самом деле равновесия белорусской экономики очень важно. Потому что он понимает и Кремль, что если сейчас прекратить поддержку Белоруссии деньгами, то Лукашенко не сможет удержаться очень долго. Просто не будет денег, чтобы платить своим…

А. Соломин― Еще один момент, связанный с Белоруссией. Кризис с беженцами. В частности спрашивали по поводу тех жителей, граждан Ирака и других стран Ближнего Востока, например, которые потом оказываются в Литве. Он говорил, что к нам больше стали действительно летать эти самолеты, потому что Европа прекратила с нами авиасообщение. Чувствуется ли в этом какая-то сконструированная Лукашенко проблема. Искусственная.

С. Алексашенко― Ну конечно. Самая аналогия – большая коммунальная квартира в Советском Союзе, где у тебя испортились отношения с соседями, ты пошел рано утром встал и в компот насыпал соли. Это то, чем занимается Лукашенко. Не могу решить свои проблемы, не хочу решать свои проблемы, но зато я сделаю тебе жизнь хуже, чтобы компот медом не казался. Ничего другого здесь сказать нельзя. Абсолютно такой совковый подход.

С.Алексашенко: Для Путина поддержание какой-то стабильности, равновесия белорусской экономики очень важно

А. Соломин― Литва в ответ на это заявляет, собирается строить с Белоруссией стену из-за этого кризиса. Еврокомиссия говорит, что оплачивайте сами, мы из бюджета оплачивать не будем. Потому что строительство барьеров это не принцип ЕС. Как тогда это понимать?

С. Алексашенко― Я думаю, что Литва с ЕС как-нибудь разберутся. Наверное, Литва попытается поставить на Еврокомиссии вопрос: давайте распределять иракских беженцев пропорционально как сирийских, пропорционально населению, посмотрим, что после этого заявит Германия, Голландия, Финляндия и так далее по списку. Но мне кажется, что сегодня такого политического единства в ЕС явно не наблюдается. Тем более что в Германии предстоит смена канцлера. И Литва вынуждена решать свои проблемы самостоятельно.

А. Соломин― Есть ли в этом смысле озабоченность российской стороны, потому что были сообщения, что российские граждане таким образом бегут в Европу. Видите ли в этом проблему для российских мигрантов. В том числе политических может быть.

С. Алексашенко― Я не вижу проблемы никакой ни для Кремля, ни для российских политических мигрантов. Потому что для Путина и для его режима, чем меньше политических оппонентов будет в России находиться — тем лучше, тем жизнь спокойнее. А не секрет, что Литва является одной из стран, которые активно принимают российских политических беженцев.

А. Соломин― Напрямую.

С. Алексашенко― Да, но каким образом они туда прилетают, приезжают – это другой вопрос. Вопрос не в том, как устроена логистика передвижения — вопрос в том, в какой стране оказываются российские беженцы.

А. Соломин― Спасибо большое. Время нашего эфира подошло к концу. Я приношу извинения и Сергею Владимировичу, и нашим слушателям за проблемы со связью. Они не на нашей стороне. Это, к сожалению, объективные вещи. Интернет-соединение. Меня зовут Алексей Соломин. Программа «Особое мнение». Сразу после нас большая информационная программа «Эха». В 19 часов в программе «Особое мнение» — писатель Александр Проханов. Не пропустите. Мы скоро увидимся. Спасибо большое, Сергей.