С. Крючков― 17.07 в российской столице. И со своим особым мнением на «Эхо Москвы» сегодня политолог Александр Кынев. Приветствую вас.

А. Кынев― Всем добрый день.

С. Крючков― Уже идет трансляция на основном канале «Эхо Москвы» в Ютубе. Также на платформе Яндекс-Дзен. Пишите вопросы на номер +7-985-970-45-45. Очевидно будем обсуждать выборы. И в технологическом аспекте, и событийном аспекте. Новость буквально последних минут. Верховный суд России признал законным снятие П. Н. Грудинина с думских выборов, в заявлении отказать. Чем страшен Грудинин в текущей избирательной кампании и на перспективу 24-го года. И конкретное решение.

А. Кынев― Оно абсолютно ожидаемое. И мне кажется никого не удивляет. Все прекрасно понимают, что ЦИК, когда принимает решения об отказе, он принимает вполне себе по политическим причинам. А ЦИК у нас формируется совершенно определенным образом. Он зависит де-факто от исполнительной власти. Поэтому по поводу политической самостоятельности ЦИКа ни у кого давно никаких иллюзий нет. Поэтому если ему приказали сказать «а», значит, было понятно, что все следующие инстанции скажут «б». Борьба с Грудининым я уже говорил и скажу еще раз – носит иррациональный характер. Никакого практического и политического смысла в ней нет. Это в области политической психологии, личных обид кого-то за что-то. Потому что никакой пользы власти это не приносит. Наоборот факт снятия одного из лидеров списка придает КПРФ столь нужные ей протестные черты. А поскольку есть очень жесткая борьба за протестный электорат, есть множество обвинений со стороны конкурентов, что вот, это не настоящая оппозиция и так далее. И вот вам доказательство. Грудинин – не настоящая оппозиция? Кроме того, это очень важно с точки зрения именно мобилизации избирателей, поскольку кампания сушки явки, когда ничего не происходит – она предполагает, что нет никаких событий. И вот судебные процессы, скандалы нарушают философию сушки явки, которая власти по логике была бы нужна. И они превращают Грудинина в том числе в ньюсмейкера кампании и он активно сейчас ездит по регионам. Я только что на выходные де-факто наблюдал последствия встречи Грудинина в Йошкар-Оле. Буквально передо мной он был, потом я приехал на следующий день. Потом он поехал в Чебоксары. Я так понимаю, что это его не последние визиты в регионы. Так что власть дарит КПРФ снятием Грудинина очень мощный имиджевый подарок и для тех, кто сомневается, за кого голосовать – именно мне кажется его снятие является аргументом, что власть раз с КПРФ борется по-настоящему, значит она КПРФ боится. Значит за КПРФ надо голосовать. С другими она так не борется. В этом смысле я думаю, что такой же подарок с другой стороны политического поля – история с «Яблоком», у которого теперь в бюллетене будет запись о том, что в списке содержатся кандидаты, признанные иностранными агентами. У нас же после 16-го года в случае если в бюллетене больше 10 списков – не указываются имена кандидатов. То есть в бюллетене только название партий и больше по сути дела, ничего. У нас специально кастрировали бюллетень, чтобы люди ничего из него понять не могли. И с кандидатами то же самое. Если их много – там тоже ничего, то фамилия, имя, отчество. И вот только одна строка, которая будет намного шире и больше и с дополнительным указанием. Фактически это тоже царский подарок. Потому что таким образом один из списков дополнительно искусственно выделяется в бюллетене, понятно, что можно спорить, насколько это однозначно или нет, но проблема в том, что те люди, для которых это важно, для которых это негативная информация — они и так за «Яблоко» не голосуют. Поэтому «Яблоко» ничего не теряет. А вот для тех, кто колеблется с точки зрения за кого бы проголосовать, за условных либералов – эта запись может быть решающим напоминанием, бюллетень, а там его хрясь – и черным по белому написано. Поэтому лишние какие-то десятые процента «Яблоко» на этом может получить. Поэтому и в случае с Грудининым это подарок КПРФ. И ремарка в бюллетене про иностранных агентов в списке – тоже подарок «Яблоку», только с разных частей. В одном случае КПРФ получает голоса тех, кто ищет за кого проголосовать, кто посильнее, кто власть посильнее всего злит. А с другой стороны это сигнал таким демократическим ортодоксам, тем, кто раздражен именно конкретными законодательными новациями, для кого это скорее этическая позиция. Этически назло проголосую. И тем, и другим, пожалуйста, вот сделан сигнал, в этом смысле это подарки.

А.Кынев: Борьба с Грудининым носит иррациональный характер. Никакого смысла в ней нет

С. Крючков― А кто власть сейчас злит в наибольшей степени?

А. Кынев― Я думаю, что, конечно КПРФ. Мы это хорошо видим по информационным кампаниям. Посмотрите по количеству чернухи в соцсетях. Картина не такая простая, не такая примитивная, как кажется. То есть понятно, что есть большой водораздел, где партии выступают как некие сплоченные колонны. Но кроме большого водораздела есть маленькие войнушки внутри, скажем так, этих конфликтов, когда власть пытается внутри каждой партии по отдельности тоже проводить сепарацию. То есть эта история не новая. Она старая. Вспомните, что было после 11-го года, когда был период, когда «Справедливая Россия» ходила с белыми лентами в зал заседания ГД. Когда КПРФ по многим позициям поддерживала протестующих. Это попытка сепарировать каждую оппозиционную внутри на правильную позицию и неправильную. Одним – пряники, а другим — кнут. Соответственно, что у нас происходило после акций протеста 11-12 годов. Мы видели, как одновременно с одной стороны в отношении одной и той же оппозиции начались уголовные дела, лишение депутатского статуса. Дело Гудкова. Дело Пономарева. Были уголовные дела против трех депутатов КПРФ. Паршина, Ширшова и Бессонова. На региональном уровне была такая же история. Плюс кампания чернухи и так далее. А с другой стороны в это же время увеличили госфинансирование в разы. И оно выросло с 20 рублей в 2011 году до 50, а потом до 152. Фактически выросло с 7 раз за 5 с лишним лет. Плюс началась раздача постов губернаторов. То, что власть раньше не делала и представителям системной оппозиции. Стали делиться мандатами в Совете Федерации. Какими-то иными должностями. То есть кнут и пряник — классический сценарий. То есть лояльной части системной оппозиции показывали: будете себя хорошо вести – может в губернаторы попадете. Будете себя неправильно вести – вот у вас уголовные дела, посадки, вот разрушен бизнес. Вот вам какие-то иные неприятности и так далее. В этом смысле сейчас происходит ровно то же самое. И все эти года шло ровно то же самое. То есть с одной стороны да, есть большая борьба с КПРФ как системной силой и с ней борются с точки зрения информационных войн, попытки выпускать на выборы спойлеров. Ослабляет насколько это возможно. И одновременно с этим есть еще внутренняя борьба, когда пытаются внутри той же КПРФ показывать, а вот с кем надо иметь дело, а с кем не надо иметь дело. Что если будете ставить на этих – будем относиться получше, а если этих выгоните – будем относиться еще получше. А вот будете с этими – все будет совсем плохо. И с «Яблоком» то же самое. И с остальными то же самое. В отношении почти любой партии мы видим такую политику такого поощрения в кавычках. Я бы через эту призму рассматривал сегодняшнюю новость. Снятие Льва Марковича Шлосберга по решению Московского городского суда в Ховринском округе Москвы. Я пока ехал, смотрел комментарии разных людей, на мой взгляд львиная доля комментариев не имеет никакого отношения к реальности. Пишут, что вот, видимо, узнали какую-то секретную социологию, что он побеждает. Ну чушь собачья. Коллеги, давайте не придумывать себе какие-то фантомы, которых в жизни быть не может. Совершенно понятно, что эта история не электоральная. Как раз с электоральной точки зрения снятие Шлосберга это скорее для власти проблема, чем польза. Потому что в Ховринском округе, потом поговорим про доклад.

С. Крючков — 207―й.

А. Кынев― Да, он вполне себе конкурентный и там ситуация, когда у кандидата от власти Ирины Белых, она довольно бесцветный «единоросс» есть два конкурента оппозиционных. Которые дробят протестный электорат. Это Шлосберг и Иван Ульянченко, кандидат от КПРФ, который очень неплохо выступил на выборах в Мосгордуме в 19-м году. Соответственно есть два оппозиционных кандидата, которые дробят протестный электорат. Если из двух остается один – что происходит с голосами. Они концентрируются. Соответственно снятие Шлосберга повышает шансы Ульянченко победить уже Белых. И наоборот.

С. Крючков― У Шлосберга был шанс выдвинуться в федеральную повестку.

А. Кынев― Я все-таки возвращаюсь. Поэтому это не история про шансы в округе. Как раз шансы в округе от снятия Шлосберга у оппозиции повышаются. Потому что распределение протестных голосов будет меньше. Это история про то, как правильно воспитывать оппозицию. Это история про то, что таким образом снимая Шлосберга, власть показывает «Яблоку», что у вас внутри есть правильные «яблочники» и неправильные. За работу с этими мы будем поощрять, а за работу с этими не будем.

А.Кынев: Шансы в округе от снятия Шлосберга у оппозиции повышаются

С. Крючков― То есть та самая нелояльная часть системной оппозиции.

А. Кынев― Внутри каждой партии, которая хоть немножко похожа на партию, есть люди, которые власть устраивают, которые лоялисты, которые готовы договариваться и которые в большей степени готовы услышать то, что их просят. И есть фрондеры, люди, у которых есть своя точка зрения, которые готовы взбрыкнуть и вести себя по-своему. Мы знаем, что Лев Маркович – человек, который власти попортил много крови за эти годы в Псковской области. Я думаю, что история про его снятия это не про округ история и не про шансы в округе. Здесь не это главное. Абсолютно убежден, что это попытка такого воспитания «Яблока». С кем можно иметь дело и с кем нельзя. Хочу напомнить, когда шло выдвижение Шлосберга в Москве, даже внутри московской организации именно эта тема была самой сложной. Часа 4 что ли обсуждали его выдвижение, поскольку слишком много противников внутри самой организации. Поэтому в данном случае власть сама себе создает проблемы. Но это показывает, насколько на выборах важна роль личности. То есть бессмысленно и глупо рассматривать наши политические партии как такой сплоченный стройными рядами фронт, где все одинаковые и мазать всех черной краской. Что все коммунисты это сталинисты. И так далее. Все «яблочники» кому-то нравятся, кому-то нет. Все очень сложно и пестро. Везде есть разные люди. И зачастую от неприличных партий идут приличные кандидаты, просто потому что так сложилась жизнь. Допустим, есть «Справедливая Россия», которая сегодня национал-патриотическая партия де-факто, где Прилепин и другие прекрасные товарищи. Во многих регионах от нее идут абсолютно нормальные приличные кандидаты, которые остались от еще старой «Справедливой России» или пришли из каких-то иных проектов. Просто потому что когда есть возможность выдвигаться без подписей, какой смысл…

С. Крючков― …«справедливороссов» активные фрондеры остались?

А. Кынев― Остались. Это миноритарная все-таки сегодня группа. По отношению к этой национал-патриотической она присутствует. Кстати, недавно был скандал, была попытка представителей прилепинской группы добиться снятия с выборов Бориса Надеждина. Который как раз представляет скорее либеральную часть «Справедливой России». В ряде регионов на выборах в региональные парламенты от «Справедливой России» идут абсолютно приличные кандидаты. В ряде регионов даже публичные заявления некоторых эсеров выглядят гораздо более демократическими, чем, например, позиция представителей условно либеральных партий, «Яблока» или кого-то еще. Посмотрите например Санкт-Петербург. И позиция тамошних эсеров и так далее. То есть посмотрите Калининградскую область. Там есть такой Соломон Гинзбург, бывший член СПС. Многие клеймят. Соломон, что ты делаешь в этом списке. И так далее… То есть возможность идти на выборы без сбора подписей. Иначе просто не зарегистрируют. И то же самое касается и КПРФ. КПРФ очень пестрая партия, в ней очень много разных людей. Есть много людей вполне себе достойных и адекватных, которые делают свою абсолютно нужную полезную работу в конкретных регионах, городах и так далее. Есть свои ортодоксы. Кстати, чем дальше – тем меньше и меньше. Потому что, на мой взгляд, они просто умирают естественным путем, поскольку представляют старую гвардию.

С. Крючков― У жириновцев есть…

А. Кынев― И в ЛДПР есть приличные люди. История про Фургала я думаю, наглядный пример. Можно не обращать внимания, что происходит внутри, но вот конкретный случай. Был нормальным абсолютно приличным губернатором. И вокруг него абсолютно нормальная была приличная команда. Так получилось, что они в какой-то момент взяли купили лицензию данной политической организации, ей пользовались. Но это были абсолютно нормальные люди, и во многих регионах есть нормальные ЛДПРовцы. Поэтому на выборах у нас все-таки система персоналистская, наши партии держатели, скажем так, своего ресурса. Во многом напоминающего скорее такие турпакеты. Есть места, куда не можешь поехать сам. Ты должен обязательно обратиться к посреднику и купить турпакет, иначе туда не посадят самолет. Наши партии – такие структуры, такие навязанные посредники. Без которых, к сожалению, никуда. Ну ничего не поделаешь, люди вынуждены к ним обращаться. И к этому нужно относиться с пониманием. И в «Яблоке» такая же история. И в КПРФ, ЛДПР, и в «Справедливой России» и многих других партиях.

С. Крючков― Фактически есть партия, которой в списках не будет – партия «умного голосования». Если можно так выразиться. И Любовь Соболь накануне, судя по всему, покинула территорию…

А.Кынев: Это попытка такого воспитания «Яблока». С кем можно иметь дело и с кем нельзя

А. Кынев― Все-таки концепция «умного голосования» это концепция про то, что выбрать из всех конкурентов «Единой России» в округе кого-то одного, сконцентрировать голоса на нем. Потому что у нас система относительного большинства. При которой в мажоритарном округе побеждает кандидат, занявший первое место. Неважно, с перевесом в сколько голосов. Пусть в один голос, но он побеждает. Бывали случаи, когда было равенство голосов. Там в разных регионах есть разные процедуры. В Хакасии в 13-м году было два кандидата, которые набрали одинаковое количество, там бросали монетку. Тут всякое бывает. «Умное голосование» — это история про то, что давайте мы не будем дробить голоса на несколько кандидатов, давайте мы выберем одного и неважно, кто он будет, главное – сделаем власть больно. Выберем кого-нибудь назло. Поэтому «умное голосование» это скорее технология. Это не про партию, это про то, как нанести максимальный ущерб. И кстати, что здесь, на мой взгляд правильно с точки зрения технологии «умного голосования». Она исходит именно из концепции, что в нашей политической системе партия это некоторая условность. Это некоторая вынужденная повинность кандидатов уйти от партии, по-другому не получается. И люди, которые «умное голосование» разрабатывали, я так понимаю, что совершенно прекрасно это понимали и осознавали.

С. Крючков― А что касается вновь созданных под эти выборы проектов, судя по всему. Таких как «Новые люди», влившиеся в «Справедливую Россию» «Патриоты России» и прочее. У них есть какие-то электоральные перспективы в текущем моменте. За месяц до голосования.

А. Кынев― У нас много кампаний проходит. 19 сентября будет ГД по двум частям. Партийные списки и мажоритарные округа. У нас будет 39 региональных парламентов. У нас будут местные советы. Соответственно наиболее активные партии идут не только в ГД, они еще активно участвуют на выборах разного уровня. Целый ряд партий «Новые люди», «Партия роста», «Партия пенсионеров» — они активно участвуют не только в федеральных, но и региональных выборах. И во многих регионах у них очень хорошие шансы. Там действительно есть приличные кандидаты, есть очень приличные списки. С ГД сложнее. Понятно, эффект масштаба. То есть в регионе легче одержать победу, в масштабе страны все-таки 110 миллионов избирателей. Гораздо большее количество ресурсов и так далее. В целом если говорить о том, у кого-то кроме этой четверки может ли что-то получиться. Во-первых, смотрите социологию ВЦИОМ. Можно по-разному к ней относиться. Но все-таки есть общий подход. Нам может не нравиться система измерения, градусник, но если вы пользуетесь им регулярно – показывает динамику. И социология показывает динамику. Там очень хорошо видно, что даже по ней «Единая Россия» колеблется на уровне 27-28%. От опрошенных. С учетом аномальных регионов, наверное, можно себе представить, что это легко превратится в 40. Но это не 50. И там хорошо видно, что есть четверка думская и пятыми идут «Новые люди». Это означает, что если у них около 3%, с учетом не определившихся, не пришедших это может легко превратиться в 5. Это все очень близко. А может и не превратиться. То есть здесь еще месяц кампании, мы не знаем, как она закончится. Есть ситуация в мажоритарных округах. Которая на мой взгляд в этот раз гораздо более интересная, чем была в 16-м году. Вы видели уже доклад, подготовлен мной доклад для фонда «Либеральная миссия», которая подробно анализирует список «Единой России». И ситуация по мажоритарным округам. Он завтра появится на сайте фонда. Мы сегодня его отдали в СМИ. Я думаю, что какие-то СМИ о нем напишут. В частности дается некий прогноз, исходя из той картины, которую мы видим. То есть там что получается. У нас 225 округов. В ГД. В 20 округах на сегодняшний день «Единая Россия» почти с гарантией проиграет. И семь округов либо кандидатов нет, либо они снялись. Было 5, еще два кандидата просто выбыли. Еще в 13 округах у «Единой России» заведомо слабые кандидаты. У которых очевидно никаких шансов нет. Это кандидаты под сдачу что называется. Там есть уже понятные победители, де-факто победа которых бы власть устроила. Получается 20 таких округов. Есть еще 29, можно добавить еще один округ. Я его не включил в список, но я думаю, что когда люди начнут читать доклад, мне интересно, кто-нибудь на этот округ обратит внимание или нет, почему его нет. И какой это будет регион. Так вот эти 29-30 округов, в которых есть конкуренция и в которых пока исход не предрешен. В основном, конечно это регионы протестные, там много округов Урал, Сибирь, Дальний Восток. Крупные города. Понятно, что там нет Северного Кавказа. Но даже среди этих 20-ти, в которых «Единая Россия» с гарантией проиграет, и вот еще плюс эти 30, где непонятно, как закончатся выборы – даже там мы видим, что появится, скорее всего, «Партия роста», которая, скорее всего, выигрывает два округа одномандатных уже на этих выборах. То есть это один округ в Московской области, Щелковский округ. Где господин (неразборчиво) станет депутатом. И возможно округ Оксаны Дмитриевой. То есть два депутата будет, сейчас у них ноль.

С. Крючков― Если исходить из этой…

А. Кынев― «Яблоко» может получить на мой взгляд до трех округов. И Митрохин, и Борис Вишневский. Если сильно повезет Марине Литвинович, но против нее играет наличие в округе Анастасии Брюхановой. Которая дробит протестные голоса и таким образом де-факто работает на победу Галины Хованской. Останутся по одному депутату от «Родины», Журавлев как был, так и останется. Просто в другой регион переезжает. Был в Воронеже, станет в Тамбове. Шайхутдинов – «Гражданская платформа» остается от своего округа. И возможно будут какие-то иные кандидаты. Желающие посмотрят доклад, там есть перечень округов. Есть основные как на сегодня представляется конкуренты, в некоторых из них ситуация может измениться. По той причине, что есть, например, округ, где есть кандидат от «Единой России» и кандидаты два от разных партий ведут борьбу. Если представить, что власть одного из них снимет, как она сняла Шлосберга – тогда этот округ резко смещается в сторону более выгодного для оппозиции. Потому что меньше разбиение голосов. А может наоборот такое случится, когда власть, видя, что она может проиграть в этом округе, вдруг внезапно подкинет денежек кому-нибудь из кандидатов других партий с тем, чтобы он активизировал кампанию и начал бы откусывать протестные голоса. Протестные голоса у нас работают по принципу сообщающихся сосудов. То есть соответственно если в одном убыло – в другом соответственно…

С. Крючков― Завтра на сайте «Либеральная миссия» аналитический доклад о текущей избирательной кампании Александра Кынева. Мы вернемся в студию после новостей.

НОВОСТИ

С. Крючков― Это «Особое мнение» политолога Александра Кынева. Мы говорили о раскладе в общем ключе. Сквозь призму партийных перспектив, что касается мажоритарных округов «Единая Россия» обеспечит ли себе тот задел, на который они ориентируются. Потому что среди одного из выводов того доклада, который завтра появится, вы говорите о том, что в принципе они себе его конечно обеспечат и главным условием этого является, как вы это называете – системная работа по предварительному исключению из участия в кампании наиболее перспективных конкурентов.

А. Кынев― Да, потому что у нас две половинки думы – 225 и 225. По мажоритарным округам 20 округов они проигрывают и еще 29 под вопросом. Это означает, что 176 округов они побеждают почти с гарантией. То есть у них за счет мажоритарной части уже есть 176 мест. А в думе 225. Соответственно в оставшейся половине достаточно набрать условно говоря, 43-45%, около 110-115 мандатов и вы получаете в сумме 300. Конституционное большинство.

С. Крючков― А зачем это нужно?

А.Кынев: Транзит не будет зависеть ни от какой думы. Транзит будет зависеть от одного человека

А. Кынев― Мы должны быть готовыми к тому, то есть наш доклад, он называется «В ожидании диссонанса». О каком диссонансе идет речь. О том, что с высокой долей вероятности 20 сентября мы получим ситуацию, когда по партийному списку мы увидим, что страна проголосовала, мягко говоря, без восторга и у «Единой России» никакой половины голосов нет. Будет, видимо, 40 с чем-то. Как можно предположить. Если не будет совсем грубых фальсификаций. И при этом будет около двух третей мандатов. То есть получится, что есть символическое голосование, которое говорит, что мы скорее не доверяем и две трети голосов.

С. Крючков― Фактический результат.

А. Кынев― Да. То есть будет ощущение, что людям плюнули в лицо. Что есть несоответствие политической воли и фактического результата. На этих выборах. На мой взгляд, это и есть главная проблема. Потому что власть она подходит к результату выборов механически. То есть она считает, что раз обеспечили – значит хорошо. И здесь я абсолютно убежден, что те, кто обеспечивал такую систему, они думали не о политических последствиях, а в первую очередь о себе. Потому что у нас же политическая система как советская экономика, построена на планировании достигнутого. То есть не могли быть планы следующей пятилетки быть хуже планов предыдущей. Потому что должно быть поступательное движение вперед. Если у вас уже было конституционное большинство, значит, вы не можете его утратить, тогда скажут, что же вы так плохо работали. Вас надо уволить. Назначить другого. Поэтому чиновники, которые занимаются выборами – заложники предыдущих результатов. Это не про систему. Конституцию уже поменяли. Транзит не будет зависеть ни от какой думы. Транзит будет зависеть от одного человека. Как он решит – так и будет. И любая дума, будет в ней две трети, не будет две трети – она это проштампует, я нисколько не сомневаюсь. То есть дума 11-го года, в которой у «Единой России» было 238 депутатов, чуть больше половины – прекрасно голосовала в конце все почти единогласно. И никаких проблем не было. Так что дело не в этом большинстве, а дело в формальной ответственности тех, кто за эти выборы отвечает. Они думают о себе. С точки зрения результата. Но, понимая, чем дело может кончиться, мне кажется, что эти очень жесткие репрессивные меры, которые были приняты в этом году. По поводу экстремистской деятельности закон, дополнительные всевозможные санкции в отношении СМИ – это превентивная работа по запугиванию и подготовка в том числе к тому, чтобы в случае, когда возникнет ситуация такого диссонанса, когда, понимая, что реальное большинство обеспечит мажоритарные округа, а не партийные списки, сделают так, чтобы люди были достаточно запуганы, чтобы никто в итоге не пикнул, никуда не пошел…

С. Крючков― А нивелировать этот зазор между технологическими решениями, который мы описываем со стороны власти и содержательными вопросами, которые очевидно у народа и у населения страны…

А. Кынев― Я думаю, что нивелировать это не получится. То есть запугивание не означает снятие проблемы. Это в лучшем случае означает попытка загнать ее внутрь. То есть совершенно очевидно, что никакого доверия к избранному парламенту это не образует. То есть это создаст колоссальную проблему внутренней нестабильности и шаткости самого политического института, который в итоге будет сформирован. Это некий очень опасный фундамент вообще на любые последующие политические действия. Понимая, что реально поддержки общества у вас нет. Что оно сфабрикованное. То есть сфабрикованное большинство. Вот это будет в чистом виде. И как это можно смягчить. На мой взгляд, чтобы смягчить этот эффект, как надо вести себя по-умному. На мой взгляд, запретами со снятием кандидатов уже перешли разумные границы. Если идти по этому пути еще дальше, то ощущение диссонанса будет еще более выраженным. Ощущение насилия над политической волей будет еще более сильным. Надо бы остановиться. Может быть, какие-то округа дополнительно бы имело смысл сдать. Потому что такая сверхпобеда такой ценой не нужна. Поэтому, на мой взгляд, нужно несколько притормозить коней. Нужно смягчать кампанию. Вы и так выигрываете эти округа. В 86 у вас конкурентов нет никаких. Зачем вам это все. Вам это не нужно. Тот маховик, который вы раскрутили, он сегодня работает против вас. Он работает на разрушение вашей легитимности. Он вам не нужен. Вы и так уже все сделали, вы этих кандидатов, которые могли победить, вы заведомо с выборов сняли еще до старта кампании. Кому-то деньгами, кому-то уголовными делами. Многие из них в принципе не пошли баллотироваться. Вы сами это прекрасно знаете, те, кто эти выборы организовывал. Поэтому смягчайте тональность. Не нужны вам лишние скандалы. Наоборот, по каким-то вещам имеет смысл кого-то символически восстановить и так далее. Потому что это не нужно. Сценарий прохождения в думу, например, пятой партии может быть каким-то дополнительным элементом, который немножко чуть-чуть смягчит картину. Она будет не такой печальной, как скажут, вот дума же более представительной стала. У нас было 4 партии, теперь 5. По региональным парламентам можно это как-то компенсировать. И так далее. То есть нужны какие-то смягчающие элементы. Потому что работать на обострение это работает на эскалацию общественных настроений. И той формальной системы власти, которая выстроена. Мне кажется, что это смягчение было бы для власти логично и правильно. Сделать так, чтобы несколько партий преодолело 3% барьер. 3% дадут госфинансы, 3% дадут возможность регистрировать кандидатов на региональных выборах. Какое-то утешение для проигравших. Да, не так все плохо и так далее. То есть ощущение безнадежности, именно того, что как же так можно, нельзя так, что мы так проголосовали, почему такие результаты. Оно очень опасно, оно очень негативное. С другой стороны это что касается власти, а что касается оппозиции, мне кажется, что нужно очень трезво смотреть на ситуацию. Во-первых, никогда нельзя ставить себе нереальных целей. Потому что нереальные цели вас могут деморализовать. Когда вы заведомо знаете, что не прыгнете, прыгаете – потом ходите себя корите, считаете, что жизнь пропала, заниматься больше не имеет смысла. Закрываем проект, расходимся. Нужно ставить реальные цели. Если посмотреть по округам, самая конкурентно тяжелая ситуация у власти в Москве. Что могла бы сделать оппозиция, — реально сконцентрировать ситуацию по московским округам. Очевидно, что очень сильно бьет против оппозиции ситуация, когда кандидаты разбивают протестный электорат. Он в целом протестных округов. Некоторые округа, например, у «Единой России» сегодня вполне себе твердые по той причине, что у нее там нет никаких 50%. Но просто оппозиция так ведет кампанию, что очень мало шансов, что кто-то из оппозиционеров сможет обойти кандидата «Единой России». Может быть, тогда бы этих округов было бы не 29. Побольше. Но там есть округа, в которых мы точно понимаем, что не будет никакого единства, все равно кандидаты не снимутся. Я думаю, что власть, учитывая, что она и так сделала все, что могла, имело бы смысл немножко притормозить и вести себя более рационально, спокойно и может быть более миролюбиво. На оставшемся этапе кампании. А для оппозиции, если она делает все-таки максимизировать результаты, сконцентрироваться там, где действительно можно добиться успеха. Это в первую очередь Москва.

С. Крючков― Еще два фактора. Фактор наблюдения. По помним по ОБСЕ, что произошло. И фактор дистанционного электронного голосования. Как скажется на предстоящей кампании и главное на ее результатах.

А.Кынев: Если посмотреть по округам, самая конкурентно тяжелая ситуация у власти в Москве

А. Кынев― Я думаю, что есть ящик Пандоры в каком-то смысле. Мне кажется, что с одной стороны сами бы, наверное, организаторы может быть и не хотели бы каких-то чрезмерных вещей. С другой стороны они сами создают технологию, при которой создается возможность каких-то перекосов. Потому что вспомним Москву 2019 года. Когда власть сознательно делала так, чтобы по электронному голосованию голосовали ее сторонники. Действительно возникла ситуация, когда по электронным участкам процент кандидатов власти был выше, чем по обычным. И 30-й округ – наиболее вопиющая ситуация, когда этот электронный участок оказался решающим. То есть можно говорить, что это чистая фальсификация. А можно говорить, что власть сама агитировала голосовать электронно, оппозиция агитировала не голосовать, поэтому такой диссонанс. Но вопрос: а люди в это поверят или нет? Потому что это история про то, что вы ставите цель, но вы не думаете о публичных последствиях. Будет это повышать вашу легитимность или нет. А может этого не надо. А может овчинка не стоит выделки. Я понимаю, зачем они это хотят. Они хотят, видимо конституционное большинство. Они понимают, что может быть 1-2%, потому что грубо говоря, если 40% они возьмут по спискам, у них скорее всего не будет двух третей. А 44% — уже будет. Две трети в сумме с округами. И вот они пытаются вот этот лишний процент за счет чего-то получить. Может, он вам не нужен.

С. Крючков― Наблюдение.

А. Кынев― Мы понимаем, что оно у нас тоже, скажем так, локализованное. Наверное, лучше говорить не со мной, а с Григорием Мельконьянцем или другими коллегами, потому что у нас 97 тысяч участков почти, у нас нет ни одной партии, которая в состоянии закрыть все участки, тем более в течение трех дней. Это нерешаемая проблема. На сегодняшний день. Поэтому мне кажется, что здесь власть всеми дополнительными рогатками и расширением эксперимента с электронным голосованием, и проблемами с видеонаблюдением, с его закрытостью для большинства. Вы его не увидите. Как почтальон Печкин. У меня есть посылка для вашего мальчика. Но вам ее не отдам. У вас документов нет. И проблемы, которые возможно будут с аккредитацией и так далее. Мне кажется, что это все уже излишние вещи. Здесь власть имело смысл отыграть назад. Потому что подчеркиваю еще раз, вы уже себе фактически в ситуации с неучастием сильных конкурентов по мажоритарным округам решили проблему большинства. Все, что вы делаете дальше – уже чрезмерная штука. Это уже разрушает вашу легитимность, а не укрепляет ее. Вы уже перебарщиваете, вы уже пересолили это блюдо.

С. Крючков― Александр Кынев со своим особым мнением сегодня был на «Эхо Москвы». Благодарю вас. После 19 нас ждет «Особое мнение» главного редактора и генерального директора «Независимой газеты» Константина Ремчукова. После 20-ти – «Полный Альбац». В 21 час – «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Оставайтесь с нами, до скорых встреч. Берегите себя.