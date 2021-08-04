М.Майерс: 19―07, здравствуйте, у микрофона Маша Майерс, в студии «Эха Москвы» в «Особом мнении» сегодня писатель Станислав Белковский. Здравствуйте вам.

С.Белковский― Добрый вечер всем.

М.Майерс― Прежде хотела бы напомнить, что завтра в программе «Тузы» у Алексея Венедиктова будет глава ЦИК Элла Памфилова. Вы тоже хотите поучаствовать?

С.Белковский― Нет, для этого я должен быть «тузом», а я не более чем валет, не дослужился еще. Просто подумал, что в соответствии с духом эпохи должен быть какой-то феминатив от слова «туз». Тузка?

М.Майерс― Тузиха.

С.Белковский― Что-то такое. В соответствии с типичным словообразованием должна быть «тузка».

М.Майерс― У нас много тем важных для обсуждения — что происходит с ковидом, что происходит в Белоруссии, как люди вновь полюбили Сталина, о чем свидетельствует очередной соцопрос. Но прежде всего мы договорились с Белковским, что мы просто обязаны поздравить Меган Маркл и Барака Обаму с юбилеями – так сложилось, что родились они в один день. С кого начнем?

С.Белковский― Жили долго и счастливо и родились в один день, если раскручивать историю в обратном направлении.

М.Майерс― Не будем уточнять. С кого начнем?

С.Белковский― С них обоих, поскольку оба они афроамериканцы, поэтому сегодня можно сказать, что день афроамериканцев, на двоих им сто лет. Начнем с Барака Обамы, потому что, безусловно, это очень знаковая фигура, масштабная.

Я начал интересоваться этим человеком в «нулевые» годы, когда появились его мемуары — фактически художественная литература, выдаваемая за таковые. Как выяснилось потом, там много фактов не совпадает с актуальной реальностью. Сначала это были «Мечты от моего отца», потом его опус «Вдохновение надежды». И уже тогда было понятно, что конечно, Обама открыл новую эпоху в судьбе человечества, потому что он решил стать президентом США еще в 80-е годы. Он вообще продукт гетерозиса, то есть, его родители достаточно далеки друг от друга и генетически и культурно, что предопределило его значительные амбиции и его значительные успехи.

И конечно, он рос в обстановке, когда само представление о чернокожем президенте США было абсолютно нереально. Все, кто его окружал, должны были ему объяснить, что такой человек президентом быть не может.

И уже тогда он задумался, что он может быть президентом и станет им. Не случайно его время совпало с эпохой Ангелы Меркель, которая тоже была первой в своем роде сразу по нескольким позициям: первый канцлер-дама, канцлерка, из восточных территорий, бывшей ГДР, и так далее. И уже одно это, безусловно, выявляет эволюционный дух человека. Барак Обама знаменовал эпоху, когда на смену жесткой физической силе приходит примат идеи технологии. И он с этим очень ассоциируется.

При этом в судьбе России он сыграл неоднозначную роль. Потому что он очень настаивал на том, чтобы Медведев пошел на второй срок, он очень об этом хлопотал, хлопал своими ангельскими крылами, что, скорее, привело к обратному — Путин отнесся к этому с огромным подозрением, испугался, что Медведев станет Горбачевым наших времен, сдаст страну Западу.

Все это обострилось после пресловутого голосования в Совбезе ООН, когда, вопреки позиции Путина, Российская Федерация тогда сдержалась и не заблокировала решение Совбеза по Ливии. Кроме того, Обама демонстрировал… он вообще высокомерен, в нем это есть…

М.Майерс― А в политическом смысле? Насколько я помню, он все сроки своего пребывания носился с этой «Обамакер», которая фактически захлебнулась и сложно говорить в этом смысле о его эффективности. Все-таки, какое его политическое решение вы считаете наиболее важным, помимо чисто технологической истории, как цвет кожи?

С.Белковский: Обама знаменовал эпоху, когда на смену жесткой физической силе приходит примат идеи технологии

С.Белковский― Сам факт его избрания.

М.Майерс― И все?

С.Белковский― Собственно, он изменил политическую культуру.

М.Майерс― Изменил мир? И мы так быстро к этому привыкли.

С.Белковский― Да. Кроме того, когда Трамп выиграл выборы, олицетворяя ценности прошлого, — это был такой легкий реванш прошлого, необязательный. Обама в сердцах сказал, что конечно, если бы ему разрешили идти на третий срок, он выиграл бы еще и еще раз. Обычно он не позволял себе таких недипломатичных высказываний, тем более, бестактных по отношению к политической соратнице Хиллари Клинтон, но здесь не сдержался. Думаю, что да, он мог бы еще выигрывать выборы не раз и не два, потому что он был таким объединителем американского народа. Он не подчеркивали, не обострял противоречия, а скорее способствовал диалектическому снятию, что тоже важная черта эпохи, мне кажется.

Мы входим в эпоху, когда преодоление противоречий будет важнее их нагнетания, на чем часто выезжают многие политики.

Дональд Трамп ровно наоборот. Он самим фактом своего появления в Белом доме уже обострил все возможные противоречия, и дальше продолжал их обострять уже своей деятельностью на посту президента. Причём, нельзя сказать, что все, что он делал, было неправильно.

М.Майерс― О, да.

С.Белковский― И многое из его наследия еще будет принято на вооружение и утилизировано демократами и Байденом. Кстати, в отличие от Обамы, думаю, Байден не повторит ошибки Обамы в отношениях с Россией, — это уже видно. Он не будет давать советы, кому идти на следующий президентский срок, он вообще не будет обострять отношения с Путиным и Кремлем на ровном месте, как он уже дал понять. А он будет ждать, пока труп врага проплывет мимо него, — то есть, возьмет на вооружение типичную тактику Путина: типа у нас в запасе вечность, мы подождем.

М.Майерс― О вечности мы еще поговорим. Значит, дорогой Барак Хусейнович Обама, поздравляем вас с юбилеем, которое отмечается в поместье почти за миллиард рублей – как поспешила подсчитать «Лента.ру».

С.Белковский― Это поместье в 70 раз дешевле, чем пресловутый дворец в Геленджике.

М.Майерс― Продешевил Обама.

С.Белковский― Надо сделать какую-нибудь американскую версию в ФБК* иностранного экстремиста и чего-то там еще, запрещенного в Российской Федерации – не забудем это сказать про ФБК.

Надо сказать, что русский народ у нас всеотзывчив, как учил нас Достоевский, правда, сам Достоевский имел в виду себя в этой «Пушкинской речи», свою шизоидную тепличность — это он абсолютно отзывчив, когда перевоплощается в другого человека так, как будто им всегда и был.

С.Белковский: Мы входим в эпоху, когда преодоление противоречий будет важнее их нагнетания

Но если дословно читать то, что он читал в «Пушкинской речи», то в этом есть элемент провинциальности нашей: мы хотим обязательно что-нибудь взять у другого и стать святее Папы Римского, то есть, сделать это лучше, чем Папа. Именно поэтому, думаю, с названия поместья Обамы и продиктован интерес Путина и его окружения к виноделию, который расцвел за последние 10 лет и обернулся, кстати, тем, что российское «Игристое» стало шампанским, а французское шампанское игристым.

М.Майерс― Кубанским. В этом смысле мы можем сказаться, что Обама, который празднует свой юбилей, 60-летие, в поместье в Мартас-Винъярд это в определенном смысле отсылка к дивномосркому.

С.Белковский― Да, их ответ нашему.

М.Майерс― А Меган Маркл?

С.Белковский― Меган Маркл, которой 40 лет, тоже историческая фигура, поскольку это была попытка взлома системы – афроамериканка, при этом белая, что тоже не каждому удается.

М.Майерс― Оттеночная, — так скажем.

С.Белковский― «Оттеночное суждение» – хороший термин. Она пыталась войти в королевскую семью, используя этого слабого, безвольного и бесхребетного принца Гарри.

М.Майерс― Подкаблучника.

С.Белковский― Ну, «подкаблучник» это уж совсем неполиткорректно, потому что это вписывает его в определённый гендерный контекст. А «слабый, безвольный, бесхребетный» не вписывает. Поэтому с точки зрения новой этики так можно говорить.

М.Майерс― Договорились. Убедили.

С.Белковский― Но британская монархия выстояла, ей не удалось стать второй принцессой Дианой и даже теперь, видимо, ей и ее мужу придется зарабатывать деньги на бывшей принадлежности к королевской семье, чему я очень рад, потому что я очень симпатизирую британской монархии.

М.Майерс― И, судя по всему, не симпатизируете Меган Маркл.

С.Белковский― Ну, не настолько, насколько ее муж, безусловно, несколько меньше. Но вся история британской монархии, вообще в истории человечества и британской монархии в частности, говорит о том, что королём может быть только человек, наделенный смирением. А не гордыней. Это во-первых.

А во-вторых, царственность противоречит барственности. То есть, тот, кто барственен, царственен быть не может, и наоборот. Вот в конфликте британской монархии с Меган Маркл эти простые, но непреходящие тезисы обнаружили своей вечный и незыблемый характер.

М.Майерс― Ну, она такая «big fail» все-таки для королевской семьи, на ваш взгляд, или нет?

С.Белковский― В королевской семье чего только ни бывало.

М.Майерс― Ну да, но отмылись.

С.Белковский― Даже среди непосредственных детей королевы Елизаветы типа принца Эндрю, влипшего в скандал с Джеффри Эпштейном. А уж если раскручивать ленту истории назад, то тем более. Но стало понятно, что фактически наезд Меган Маркл — это фактически наезд медиакратии внутрь монархии. Но монархия не может быть формой шоубизнеса. И то, что монархия устояла под натиском шоу-бизнеса, это уже очень хорошо.

С.Белковский: наезд Меган Маркл — это фактически наезд медиакратии внутрь монархии

М.Майерс― Я обещала, что мы вернёмся к Байдену в некотором смысле.

С.Белковский― И Байден, как вы знаете, не принимает участия в празднованиях 60-летия своего бывшего босса.

М.Майерс― Не пригласили?

С.Белковский― Нет, из-за ковида – там же 500 человек собирается. Это непедагогично. Старик Байден не поедет поздравлять.

М.Майерс― И в пишите в вашем телеграм-канале, вы не обходите эту новость вниманием.

С.Белковский― В телеграм-канале «Белковский» — неизвестно, мой ли он. Он имени моего однофамильца Белковского.

М.Майерс― Договорились, будем точны. Когда вас надо будет за экстремизм иноагентом называть, вы меня предупредите.

С.Белковский― Меня — нет. Это если телеграм-канал признают, потому что неизвестно, мой ли он.

М.Майерс― Итак, некий анонимный телеграм-канал «Белковский» не обошел вниманием назначение Юрия Семина.

С.Белковский― Юрия Павловича великого, легендарного.

М.Майерс― Да, тренером ФК «Ростов», и на этом фоне вы там ссылаетесь на теорию — некий Белковский этого телеграм-канала на теорию старости.

С.Белковский― Да. Надо сказать, что в этом телеграм-канале слово «я» никогда не используется, там все в третьем лице.

М.Майерс― Понятно. Хорошо не «мы». Договорились.

С.Белковский― Безусловно, существует белковская теория возвращения, которую я часто излагаю по частям в своей программе «Время Белковского» по субботам в 21:00, — предлагаю аудитории не забыть об этом празднике духа и в эту субботу и пиршестве жизни.

В состав теории возвращения входит теория старости, которая гласит, что старости нет — то есть теория того, чего нет. Вся жизнь человека состоит из этапов становления, когда он выясняет свое жизненное задание и этапов зрелости, когда он его реализует. Собственно, мы и видим кардинальные изменения по отношению к возрасту в наше время — когда Байден становится президентом в 78 лет, это никого не смущает. Никого не смутит, если он в 82 года пойдет на второй срок и прекрасно выиграет выборы.

М.Майерс― Точно, никого-никого?

С.Белковский― Нет, совершенно нет, никого. Как говорит Путин в таких случаях: посмотрите, сегодня в мире много лидеров старше меня, и они не просто занимают свои посты, а активно работают – это почти дословная цитата из Путина.

М.Майерс― Это правда.

С.Белковский― Так что Юрий Павлович в отличнейшей форме возвращается из недолгого отпуска после увольнения с поста главного тренера «Локомотива» полтора года назад, доказывая еще раз, что физический возраст сам по себе не значит ничего. Оно не значит, но психологически… именно поэтому надо отменить пенсии по старости сделать их пенсиями по молодости — я сторонник такой теории.

М.Майерс― Но это же только нейминг, и ничего более. Вы сторонник того, чтобы человек уходил на пенсию тогда, когда считает нужным, как в Америке?

С.Белковский― Не уходил никогда, чтобы уходить на пенсию, нужна пенсия. Само наличие. Когда ты должен уйти со своего поста и не заниматься ничем, это уже огромное психологическое давление на человека, которое в нашем народе противоречит и противостоит идее демократии. Потому что идея русского человека – дожить до пенсии. Пенсию платит государство. Поэтому ты как бы всегда обязан государству, и сознание налогоплательщика, то есть хозяина этого государства, у тебя так и не формируется.

Поэтому, чтобы человек не думал о дожитии до пенсии, пенсию надо отменить, сделать ее пенсией по молодости, тем самым безусловным базовым доходом, которое выплачивается всякому человеку не во второй, а впервой части жизни. Поскольку как соотносятся по возрасту, по времени эти части, неизвестно. Это абсолютно индивидуально.

М.Майерс― Договорились. Давайте еще одного вечного лидера упомянем — без него не обходится ни одна программа «Особое мнение». Я бы назвала это так, подзаголовком: «Александр Лукашенко и дамы». Дама это Яна Максимова, о которой раньше мы ничего не знали, а теперь знаем – это спортсменка, живущая в германии. Это Кристина Тимановская, одной буквой отличающаяся от Тихановской.

С.Белковский― Думаю, многие решили, что это Тихановская и есть.

М.Майерс― Нет, это Тимановская, героиня Олимпиады, попавшая, вляпавшаяся в громкий политической скандал, которая сегодня прилетела не в Варшаву, а в Вену. И еще одна дама – Мария Колесникова, которую сегодня привезли в суд. И если вы видели, она теперь не блондинка, а брюнетка – она танцевала в клетке. Собственно, кто способен подложить Лукашенко большую свинью из этих женщин, как вам кажется?

С.Белковский― Все. Но Лукашенко – тут уже мертвому пожар не страшен. Понятно, что он пойдет на все и любые меры – он не думает о своей репутации в международном масштабе, он просто окукливается и ждет. Он психологически не в состоянии выйти из того положения, в котором он находится. Он, безусловно, считает, что Белоруссия это он.

М.Майерс― Искренне?

С.Белковский― Абсолютно. Он не может себя отделить белорусский народ это его дети, поэтому он страшно обижен на детей, которые не оценили его отцовского вклада в их жизни и взбунтовались против него. Поэтому, конечно, он будет умирать на своем посту и отодрать его от этого поста можно только насильно.

М.Майерс― Это соотносится с психологией Путина, как вам кажется?

С.Белковский― Нет, он совершенно другой. Путин все-таки человек иерархии и институтов. И у него нет иллюзий, что Россия это он. Конечно, Володин сказал, что Россия это и есть Путин, но сам Путин скорее воспринимает это как гиперболу.

Нет, он, даже если еще долго будет сидеть на своем посту. Все равно прекрасно понимает, что история России не началась с ним. И с ним не закончится. А Лукашенко считает ровно обратно, что история Белоруссии началась с него и с ним и должна закончиться.

М.Майерс― Но кто-то из них ошибается.

С.Белковский― Кто? Путин или Лукашенко, или Лукашенко и Белоруссия? Нет, Путин не ошибается, что история России не началась с него и им не закончится.

М.Майерс― А Лукашенко ошибается.

С.Белковский― Другое дело, что Путин все более считает, что без него будет хуже – в этом его убеждают многие его соратники, которые действительно абсолютно искреннее полагают, что после ухода Путина ситуация станет гораздо менее стабильна и предсказуема.

С.Белковский: Путин — человек иерархии и институтов. И у него нет иллюзий, что Россия — это он

М.Майерс― Ну, для них точно.

С.Белковский― Как для них, так и для страны в целом. Но самое смешное, что так начинают считать в Вашингтоне, оттуда начинают доноситься такие голоса. До недавних пор считалось, что евроатлантический мир чает ухода Путина как манны небесной, и кто бы ни заменил Путина, это будет замечательно и хорошо: вырастут российские рынки в этот момент, начнут сниматься санкции, и так далее.

Но недавно стало известно, что оказывается, в администрации Байдена, а может быть и на уровне самого старика Байдена, «старика» в хорошем смысле, поскольку старости нет, — уже считают, что неизвестно, а может быть на смену Путину придут менее умеренные, менее взвешенные и сбалансированные, которые возможности России вредить окружающему миру будут использовать менее корректно.

М.Майерс― Это находит отзыв вашей системе координат, в вашей душе – такая точка зрения?

С.Белковский― Я бы попытался избрать путь сепаратизма, не запрещенного российской Конституцией. Я хочу отделить себя от Путина, и выстраивать свою жизнь и судьбу так, что мне неважно, президент он, или нет. Собственно, всех к этому призываю, хотя понимаю, насколько это сложно после того, как мы этого кумира соорудили себе сами.

М.Майерс― Это швейцарский след, он так обаял Байдена в процессе этих суток?

С.Белковский― Они психологически очень близки.

М.Майерс― Серьёзно?

С.Белковский― Да. В отличие от Путина и Обамы, даже Путина и Трампа, какими бы симпатиями они ни обменивались заочно. Путин и Трамп разные очень люди. А Путин и Байден это то, что по психологической классификации, типологии Дэвида Кейрси, это эпиметей: человек, крепкий задним умом, защитник, хранитель традиций, человек, которому абсолютно чужды эволюционные свершения, который охраняет то, что у него есть.

Ну, мы видим, что Байден несколько десятилетий сидел в Сенате, за это время он потерял почти всю свою семью, что не повлияло никак на его карьеру. И потом становится человеком долга, на которого сваливается его бремя, как и на Путина. Путин же не стремился быть президентом России, и в той когорте, которая окружала Ельцина и семью Ельцина в конце 90-х, он был единственным, который не рвался. Все остальные рвались и не стали президентами. А он не рвался и стал.

То же самое и Байден. Он стал вице-президентом при Обаме, и когда им был, у него даже не было мысли, что он очевидный кандидат от Демократической партии, это как-то само собой получилось, как и с Путиным в 1999-2000 гг. – так вышло. Других не оказалось. Потому что Демократическая партия была расколота между левыми и вашингтонским истэблишментом, и компромиссным кандидатом здесь мог быть только Байден. Потому что ни более типичный представитель правого крыла, ни типичный представитель левого, не удовлетворял партию в целом. А Байден мог консолидировать всю анти-трампистскую энергию Америки образца и уровня 2020 года.

Поэтому они в чем-то глубинно очень близки. Кроме того, Путин вообще любит людей, которым он может приписывать образ отца. Таким был Герхард Шредер для него – он не мальчик на побегушках для него, как многие думают, наоборот, Шредер скорее старший товарищ для Путина. Таким был и Сильвио Берлускони, который тоже свои определённые представления о предмете и жизненные стандарты привнес.

М.Майерс― А Ельцин был таким человеком, отцом?

С.Белковский― Конечно, абсолютно.

М.Майерс― И в психологическом смысле и в политическом?

С.Белковский― И в политическом, и в психологическом. Такими же чертами он наделил отчасти и Байдена, а поскольку для Путина личное важнее политического, — он же не политик, который с детства воспитывается в вере в институты, в какие-то политические закономерности. Это играет роль, даже если Путин об этом не говорит вслух – потому как мольеровский герой говорил прозой всю жизнь, сам того не зная. Это необязательно должно быть реализовано Путиным, но по разным косвенным признакам мы видим, как он доволен Байденом.

М.Майерс― Кто бы мог подумать?

С.Белковский― Все кричали, что Байден придет на жуткой анти-Путинской волне и яростной ноте. А оптом была история с Путиным-«убийцей» и отзывом посла российского и фактически высылкой американского из Москвы. А вот видите – все как-то потом получилось наоборот.

М.Майерс― А сейчас вы видите логику в том, как развиваются российско-американские отношения?

С.Белковский― Безусловно.

М.Майерс― Параллельно у нас есть санкции.

С.Белковский― Они, безусловно, люди разных ценностей. Байден абсолютно классический американский политик-институцианалист, Путин классический русский царь. И с точки зрения ценностей это очень далеко друг от друга.

Психологически именно, на уровне психологии бессознательного, это то, о чем не скажешь словами, как сказал классик. В этом смысле они могут быть близки. Но концепция отношений очень понятна мне – это «Стояние на Угре». То есть, для США важно заключить перемирие с Россией в гибридной войне, чтобы не было никакого активного вмешательства в американские дела, хакерских атак, взрывов, пожаров и терактов.

А дальше их позиции совпадают — помните анекдот про Рабиновича и коммунистов, когда Рабинович хочет, чтобы коммунисты лежали в земле, а коммунисты хотят, чтобы Рабинович лежал в земле – это маленькое разногласие по земельному вопросу.

Вот оно разделяет Путина и Байдена. Путин считает, что в этом «стоянии на Угре» мы перестоим Америку, потому что она развалится в силу внутренних противоречий, как он говорит, повторяемых ошибок Советского Союза периода последних песен. Байден считает ровно обратное, что в силу изоляции и самоизоляции Россия сама перезревшим плодом упадет к американским ногам через 10 лет, — а почему бы ему и не подождать эти 10 лет? Конечно, за эти 10 лет будет не очень хорошо с многонациональным народом РФ, — но кого беспокоит многонациональный народ?

М.Майерс― Особенно в Америке.

С.Белковский― Ну да. Они же не голосуют на американских выборах. Кстати, у меня была такая организация, как «Институт национальной стратегии», который в сове время я создал и возглавлял. И один из его ключевых сотрудников, Павел Свитенков, — пользуясь случаем, передаю привет не только Обаме, Меган Маркл и ему.

М.Майерс― Он тоже родился 4 августа?

С.Белковский― Он предлагал очень правильную идею: если Америка сверхдержава, которая несет ответственность за весь мир, то и в выборах президента США тоже, по квотам, должны участвовать все государства.

М.Майерс― Любопытно.

С.Белковский― Вот если и когда это случится, тогда, конечно, многонациональный российский народ будет интересовать Америку. Но не раньше.

М.Майерс― Станислав Белковский, писатель, герой программы «Особое мнение» сегодня. Делаем небольшую паузу, мы вернемся скоро.

НОВОСТИ

М.Майерс― Мы продолжаем. 19:34, писатель Станислав Белковский в программе «Особое мнение».

С.Белковский― Кстати, мы тут обсуждали происхождение перстня «Прометей» Геракла. И по одной из версий Прометей был прикован к горе Фишт в Сочах, там, где проходила Олимпиада.

М.Майерс― Вот насколько мы близки друг к другу?

С.Белковский: Популярность Сталина связана с тем, что это классический русский тиран, который преодолевает аморфность русского человека

С.Белковский― Насколько противоречия психологические между Путиным и Прометеем по типологии Кейрси. Прометеем как альтернативой ему.

М.Майерс― Скажу для радиослушателей, что на вашем пальце перстень — зрители им заинтересовались. Я решила, что это печатка. Давайте к опросу Левада Центра**, который тоже или иноагент, или экстремист — мы запутались.

С.Белковский― Иноагент, не экстремист.

М.Майерс― Они сегодня опубликовали свой очередной опрос, исследование, в котором симпатии к Сталину — вопрос был, хотите ли вы памятник и чтобы был организован Сталин-Центр. И якобы за 10 лет рост желающих вдвое – было в районе 20%, а сейчас 48%. Некий Белковский в телеграм-канале Белковский утверждает, что это и есть аудитория Захара Прилепина. С чем связан этот прирост?

С.Белковский― Ну, не аудитория Захара Прилепина — я вижу, что Евгений Николаевич Прилепин, который известен так же, как Захар Прилепин, собирается идти на президентские выборы, что бы там он ни говорил. И даже когда он начинает яростно это отрицать видно, что он отрицает это неискренне. Но так и надо – надо отрицать президентские амбиции, чтобы тебя не сбили на взлете.

Но он вполне бы сгодился в 2024 году как кандидат от Иосифа Сталина, которого он поминает к месту и не к месту, и тем самым, получив процентов 20, проиграл бы или Путину, если тот пойдет на выборы, или преемнику Путина, если Путин решит уйти на заслуженный отдых. И тем самым показать, что не все так плохо: на выборах Путин борется со Сталиным, который, конечно, хуже, чем Путин, но при этом народ все-таки выбирает не Сталина, а Путина, что само по себе неплохо.

Но вообще популярность Сталина в русской истории, его особая роль связана с тем, что это абсолютно классический русский тиран, который преодолевает аморфность русского человека, его расплывчатость, размазанность в пространстве и времени. Такой строгий учитель. Который определяет человеку рамки.

М.Майерс― А без рамок он существовать не может?

С.Белковский― Русское представление о свободе не связано с политикой, оно связано с какими-то глубинными процессами. Вот вакцинация в этом смысле гораздо страшнее, чем отсутствие демократии – все правильно, все сходится. Потому что когда в тебя вставляют шприц, то это покушение на твою свободу. А если тебя не пускают на выборы, это не покушение.

И этот строгий учитель просто следит за тем, чтобы ты был в социальных рамках и выполнял свои основополагающие функции человека. Этот учитель Сталин и есть, поэтому так и не удалось сделать из Сталина что-то смешное, как бы кто ни старался. И Сталин воспринимался со знаком плюс или минус, и так оно и будет.

И единственный способ избавиться от Сталина, то все-таки определить, что Сталин был Антихристом, что сам по себе коммунистический проект был, безусловно, во исполнение определенных пророчеств, в том числе, апокалиптических, что это был мощнейший антихристианский проект в истории, он проиграл, — и только их этих позиций, христианских позиций, из позиций покаяния нашего, который прошли некоторые страны после серьезных исторических неудач, такие, например, как Германия и Япония, и мы что-то не видим, чтобы им было плохо от этого покаяния, — наоборот, им стало хорошо.

Но мы не признаем своего исторического поражения. Мы делаем вид, что его не было, это плохие американцы нам что-то насолили с Горбачёвым, который не понял своеобразия текущего момента.

И поэтому Сталин исчезнет из нашей коллективной души, из нашей истории, когда мы покаемся. Он как-то рассосется в один момент. Это будет такой сакральный акт.

М.Майерс― А мы покаемся?

С.Белковский― Не знаю.

М.Майерс― Из каких пластов общественной жизни придет это покаяние? С чего вдруг?

С.Белковский― Чудесным образом оно должно прийти – я не знаю, как. Противостояние Советского Союза и свободного мира, — в данном случае «свободный мир» я говорю без всякой иронии – принял оформленный и четкий характер, то есть, стало ясно, что СССР проиграет, — на рубеже 70-80 гг. ХХ века, когда свободный мир, где на авансцену которого вышли три знаковых политика тех времен — Маргарет Тэтчер, Папа Иоанн-Павел Второй, а потом Рональд Рейган – когда они перевели все это в плоскость противостояния христианства и тоталитаризма, а не прост о конкуренции систем, которые можно оценивать по критериям той или иной эффективности, например, экономического роста.

М.Майерс― Тогда хотя бы эти понятия были уложены в некие общепонятные образы, формы. А сейчас? Кто такой Сталин для вас, для меня и для 20-етнего студента вуза?

С.Белковский― Я помню, что Перестройка начиналась с фильма «Покаяние» — это было из этой тематики. Но потом это все сошло «на нет».

М.Майерс― Тогда это было в общепонятных форматах. А сейчас?

С.Белковский― А сейчас нет. Поэтому все придется выстраивать с нуля.

М.Майерс― И этим будет заниматься комиссия по истории под руководством Мединского, нашего с вами любимого персонажа.

С.Белковский― Мединский, конечно, заниматься этим не будет. Я не знаю, когда это произойдет. Может быть никогда. Но тогда, значит, Антихрист победит, и Сталина изгнать из русской истории не удастся. Я говорю о необходимом и достаточном условии его изгнания. Как, собственно, и преодоление всего тоталитарного наследия. Потому что без покаяния этого не случится. Тут не может быть механистического подхода, чтобы примем какие-то реформы экономические, и само собой все возникнет. Нет, не возникнет.

М.Майерс― Это какой-то образ, который подпитывается в интересах определенных, людьми так легче управлять? Или образ живет в сердце русского человека, его оттуда с корнями не выдерешь?

С.Белковский― Попытка доказать себе, что ты ни в чем не ошибался, живёт в сердце любого человека. Мы живем в прошлом, и нам нужно знать, что русская история состоит из нескольких замечательных этапов, каждый из которых замечателен по-своему.

М.Майерс― Но для этого надо хотя бы историю знать.

С.Белковский― Вот Мединский и научит всех истории. Он сформирует и сформулирует единые каноны и восприятия. Естественно, я не считаю, что покаяние может начаться на нынешнем этапе российской истории. Он еще должен завершиться. Путин когда-нибудь уйдет, при Путине этого, естественно, не будет, поскольку он рассматривает покаяние как синоним распада и краха страны — ничего такого он не допустит. Это будет уже после него. В силу каких-то причин – неизвестно.

М.Майерс― Значит, что-то после него все-таки будет.

С.Белковский― Конечно, будет, обязательно.

М.Майерс― Не то, что происходит после Лукашенко.

С.Белковский― Даже после Лукашенко что-то будет, просто он так не считает, но это будет все равно.

М.Майерс― И это принципиальное различие.

С.Белковский― Как говорил бравый солдат Швейк: никогда так не было, чтоб ничего не было.

М.Майерс― Как известно, страдающий идиотизмом. Я поясню — вчера мы встречались с Сергеем Удальцовым, и я все пыталась понять, в последнее время делили аудиторию Навального, к кому ей прибиться – есть, например, «Яблоко».

С.Белковский: Пока Навальный находится в колонии, вместо него Иосиф Виссарионович поработает, вездесущий и всеведущий

С.Белковский― «Яблоко» уже попросило аудиторию Навального за него не голосовать. Кстати, это очень тонкий политтехнологической ход. Может быть, действительно теперь сторонники Навального проголосуют за «Яблоко» назло Явлинскому. Это же хитрая придумка.

М.Майерс― Или проголосуют за КПРФ, исходя из логики «умного голосования». Но здесь есть барьер для русского либерала, который сложно перескочить – это как раз Сталин. И мне все хотелось спросить у Удальцова – я просто не успела, поэтому спрошу у Белковского — можно себе представить «Левый фронт» в широком смысле, без Сталина, убрать этот раздражающий фактор, закопать, отказаться от него. И сегодня вышел опрос Левады, где фигура Сталина наделяется каким-то метафизическим смыслом.

С.Белковский― Сталин и наделён метафизическим смыслом, мы об этом уже сегодня говорили – это Антихрист, он не левый и не правый, он сочетает самые разные свойства и качества Антихриста, которые стоят выше идеологии. Сталин не ассоциируется с «Левым фронтом» как таковым. Сталин ассоциируется с кровью и репрессиями. А поскольку значительная часть сторонников, например, Навального это люди, которые хотят отомстить нынешним элитам, то кровь, репрессии и месть идут через запятую – почему нет?

Пока Навальный находится в колонии, вместо него Иосиф Виссарионович поработает, вездесущий и всеведущий.

М.Майерс― Но при этом вопрос был, можно ли сегодня в предвыборной гонке от него отказаться. А после опроса Левады что от него отказываться, если у него выросла вдвое популярность.

С.Белковский― КПРФ и «Россия за правду» очевидно делают ставку на Сталина. И тоже, думаю, это устраивает Кремль и в значительной степени подогревается Кремлем. Потому что выйти на 2024 год с понятным противостоянием Путин против Сталина, при котором Сталин, олицетворяемый, например, Прилепиным как кандидатом от всех этих сил, проигрывает Путину. И при этом можно сказать: смотрите, Путин все-таки получше Сталина, как до выборов, так и после объявления результатов, где не смотря ни на что, несмотря на всю свою популярность, политик, шедший со Сталиным на устах, проиграл.

М.Майерс― От Сталина отойдем, перейдем к коронавирусу нашему прекрасному, в кавычках.

С.Белковский― Смертность от Сталина, конечно, была гораздо выше, чем от коронавируса.

М.Майерс― Хотя смертность от коронавируса сторонники вакцинации сравнивают с тем, что представьте, что каждый день бьются два «Боинга», даже три – если брать нынешнюю смертность в России.

С.Белковский― Это типичная психологическая манипуляция. С таким же успехом можно посчитать, сколько гибнет в автокатастрофах ежедневно, и с таким же успехом можно сказать, что самое главное это автокатастрофы и надо запретить автомобили.

М.Майерс― Безусловно, это маниппулятивная технология, кто бы в этом сомневался. При этом ВОЗ говорит, что против ревакцинации. Но я с вами даже не про ковид, а про мировую несправедливость хотела бы поговорить. Потому что логика ВОЗ, которая выступила против ревакцинации…

С.Белковский― Да, а воз и ныне там.

М.Майерс― Говорит, что богатые страны должны делиться с бедными, для того, чтобы на земле сформировался коллективный иммунитет. Можно ли здесь достичь мировой справедливости, чтобы победить болезнь?

С.Белковский― Позиция как ВОЗ, так и экспертного сообщества неоднократно менялась, — в марте минувшего 2020 года я подписался на журнал «Ланцет» и еще несколько изданий.

М.Майерс― Почитываете?

С.Белковский― Регулярно, абсолютно. Потому что как только начинается истерический вопль, что надо слушать только профессионалов и никого больше — вот я их случаю уже полтора года, и никого больше. И я знаю, что, во-первых, существует 27 разных точек зрения среди профессионалов, трудно совместимых между собой.

Но, кроме того, все эти 27 точек зрения еще меняются во времени. Например, полтора года назад нам объясняли, что вообще вакцины еще год как не будет, — а она появилась через пару месяцев. Нам говорили, что если она появится через пару месяцев, то это не вакцина, а черт знает, что. Теперь нам говорят, что вот это «черт знает, что» это и есть вакцина.

Нам говорили, что ревакцинация не нужна и вредна, поскольку если ты переболел, это самая надежная вакцинация. Сегодня нам говорят: нет, ничего подобного, надо вакцинироваться до посинения вообще каждый день, и лучше в таблеточках, — скоро нам скажут, — сосать. Дальше нам говорили, что коктейль вакцин это вообще смерть, а сейчас нам говорят ровно обратное.

Поэтому просто ясно, что человечество сделало такую огромную ставку на этот страшный и ужасный ковид, что соскочить мировые элиты с этого не могут. Не может соскочить с этого и ВОЗ, потому что для того, чтобы обеспечить вакцинами богатые страны и вообще управлять этим кризисом в богатых странах, эта организация не нужна. Как всякая бюрократическая структура она должна оправдывать свое существование, и она оправдывает заботой о бедных. Она воплощённая забота о бедных. Дональд Трамп хотел снять ее с довольствия, но Байден вернул довольствие, и теперь рисковать этим довольствием уже никак нельзя.

М.Майерс― Дорогие друзья, будьте здоровы, самое главное.

С.Белковский― Да, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.

М.Майерс― И это правда. И мы на этой радостной ноте прощаемся. Меня зовут Маша Майерс, а герой «Особого мнения» сегодня писатель Станислав Белковский.

С.Белковский― Скорее персонаж, чем герой.

М.Майерс― Ну, будете персонажем.

С.Белковский― Однофамилец телеграм-канала.

М.Майерс― Договорились.

С.Белковский― Спасибо.

* — организация признана экстремистской, а также иностранным агентом

** — организация признана иностранным агентом